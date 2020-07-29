澳門6月酒店入住率為11.8%
文章日期：2020年7月29日 16:42
澳門統計暨普查局公布最新顯示，6月份有對外營業的酒店及公寓共109間，可提供客房數目較去年同月減少10.6%至3.5萬間。撇除用作醫學觀察用途的酒店，客房平均入住率為11.8%，同比下跌77.6個百分點；五星級酒店的客房平均入住率只有5.8%，按年減少84.7個百分點；二星級酒店及公寓的客房平均入住率分別為28.9%及35%，下跌42.9個百分點及28.2個百分點。
澳門於6月份的酒店及公寓住客共有13.4萬人次，同比大減88%。當中中國內地及香港住客分別佔6.7萬人次及1.1萬人資，減幅均超過九成；受部份酒店向居民推出住宿優惠所帶動，澳門住客達5.3萬人次，錄得4.2%升幅。6月份住客平均留宿1.7晚，較2019年同月增加0.3晚。上半年酒店及公寓的客房平均入住率為27.2%，同比下跌63.9個百分點；住客亦減少73.5%至183.0萬人次，平均留宿時間則增加0.2晚至1.7晚。
在入境檢疫措施仍維持下，6月份沒有參團旅客來澳。 上半年參團旅客共25.3萬人次，按年下跌94.9%，使用旅行社服務外出的居民亦減少90.1%至8.8萬人次。
記者：陳偉燊
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