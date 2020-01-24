鼎珮資產管理公佈，截至6月30日，旗下第二支中國私募基金——VMS投資基金II有限合夥，完成募資，融資總額達3.5億美元。該基金將聚焦於健康護理及科技、多媒體及電訊行業兩大類主要消費領域的投資，以爭取來自中國增長的機會。該基金將圍繞中國消費者增長中的需求，並且會集中於那些受益於中國消費主導的經濟體下個別行業的中外公司。

除了關鍵的基石投資者參與VMS投資基金II有限合夥的融資之外，亦有新投資者加入，在區內的企業及家族辦公室支持下，亞洲地區繼續為基金的核心投資者基礎。原先在2015年發起的基金I，其聯同君聯資本，融資達1億美元，在明年將全面完成撤離投資，在過去數年，鼎珮的團隊進一步擴大內部的行業專業經驗，及組成額外的環球合作。

鼎珮的主席兼創辦人莊天龍表示，對其團隊擴充及其基金建立的成就感到欣慰，並致力物色及與具高質素的管理團隊合作，建立行業的領導地位，以支持組合內涉及投資的公司的發展，藉此增加策略性的價值。其對現有投資者支持表示感謝同時，並表示會繼續在全球分散其機構投資者的覆蓋。VMS投資基金II有限合夥是次在2018年發起，至今已投資20家公司，表現良好，在新冠肺炎疫情期間，若干經營電子服務及醫護的投資組合成員公司，仍然錄得增長。

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