A股反彈助港股午後擴大升幅，收市升110點或0.45%，報24883點，雖然中國對外關係惡化，但南水北向終止連續4日流出，合計淨流入77.31億元人民幣。恒生科技指數收報7085點，升1.03%。

恒指今早低開62點，最多跌101點，高位則升132點，高見24905點，在10天線(25003.89點)前遇阻，50天線(24668.52點)之上有支持。大市成交金額1044億元，較上日減少7.09%；國指升32點或0.32%，報10184點。

北水南向合計淨流入36.61億元，較上日減少5.21%，連續第3日流入，累計流入93.73億元。

34隻藍籌上升，14隻向下，2隻不變。

華為擬就孟晚舟案控告匯控（0005），不過匯控仍可升2.73%，收報35.75元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點；中生製藥（1177）跌1.48%，收報9.99元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌0.37%，收報541.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。

蒙牛乳業（2319）創上市新高，見37.4元，收報37.15元，升0.54%；蒙牛行使中國聖牧（1432）的認股證，持股權由3.83%增至擴大後股本約17.8%，成為單一最大股東。聖牧收市升75%，報0.42元。

藥明康德（2359）折讓5.18%配股，藥明康德收報111.3元，跌2.28%。

ASM太平洋（0522）上半年多賺1.17倍，收報95.2元，跌6.11%。

澳門公布，入境廣東暫不實施隔離14天範圍擴至廣東全省，濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報13.7元，跌0.15%；美高梅中國（2282）收報9.14元，升1.67%；澳博控股（0880）收報8.47元，升1.68%；永利澳門（1128）收報12.82元，升0.94%；銀河娛樂（0027）收報51元，跌0.29%；金沙中國（1928）收報29元，跌0.17%。

上海研究機構CINNO發表數據，蘋果第二季度在中國市場的iPhone銷量為1300萬部，較去年同期增長62%，並較第一季度飈升225%。蘋果相關股普遍向上，瑞聲（2018）收報58.5元，升0.78%；比亞迪電子（0285）創上市新高，見26.8元，收報26.05元，升0.77%；舜宇光學科技（2382）收報145.3元，升0.35%。

內地在線教育平台新東方在綫（1797）發盈警，料上半年虧損7億至8億元人民幣，較去年同期的6.4億元虧損擴大。收報33.9元，跌8.87%，成為恒生科技指數中跌幅最大的股份，而表現最好的是華虹半導體（1347）收報31.45元，升5.89%。

今日開始全面禁堂食，餐飲股個別發展。味千（中國）（0538）收報1.22元，跌1.61%；翠華控股（1314）平上市低位0.28元，收報0.28元，無升跌；大快活（0052）收報16.26元，跌0.97%；大家樂（0341）收報15元，跌1.19%；叙福樓（1978）收報0.31元，跌1.59%；稻香（0573）收報0.87元，無升跌；譽宴（1483）收報1.33元，無升跌；利寶閣（1869）收報0.216元，升0.47%；太興（6811）收報1.17元，升0.86%；太平洋酒吧（8432）收報0.082元，升5.13%。

抗疫所需品股方面，香港電視（1137）收報7.52元，跌3.34%；日清食品（1475）收報7.41元，升0.14%；維他奶（0345）收報30.3元，跌1.14%；金源米業（0677）收報0.5元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.82元，跌5.75%。

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