政府第六批「保就業」名單出爐,下文將先抽取獲補貼較多的分類顯示,其後有全份名單。讀者可先以中文公司名搜尋,其後再以英文搜尋。括號內第一個數字為批金額,第二個為承諾受薪僱員人數。

保就業第六批名單出爐 香港電訊袋津貼2.68億元

大孖沙

HKT SERVICES LIMITED(26831.49萬元,11465人);

香港飛機工程(16517.2萬元,6053人);

PCCW SERVICES LIMITED(8171.88萬元,3324人);

新世界建築(3239.28萬元,1174人);

香港航空發動機維修服務(2965.24萬元,1096人);

怡和機器(2862.71萬元,1175人);

恒基兆業地產代理(2742.74萬元,1009人);

大昌貿易行(2639.04萬元,1054人);

⾧江實業集團(2226.29萬元,829人);

連卡佛(香港)(2164.41萬元,862人);

置地集團(2021.71萬元,756人);

香港國際貨櫃碼頭控股(1773.9萬元,649人);

海港城置業(1629.04萬元,656人);

夏利文物業管理(1624.74萬元,624人);

K11 CONCEPTS LIMITED(1581.28萬元,644人);

和記地產集團(1257.36萬元,459人);

HUTCHISON PORTS LIMITED(869.41萬元,319人);

太古城物業管理(865.23萬元,327人);

HKL (LANDMARK HOTEL) LIMITED(841.06萬元,308人);

恒基租務代理(674.35萬元,244人);

怡和技術服務(516.35萬元,195人);

恒基物業代理(405.75萬元,148人);

恒基兆業代理(375.3萬元,136人);

恒隆白洋舍(315.25萬元,127人);

合和實業(222.73萬元,69人);

有線寬頻電訊(154.22萬元,59人)。

醫院

香港浸信會醫院(6443.65萬元,2357人);

香港港安醫院-荃灣(2796.89萬元,1044人);

寶血醫院(明愛)(507.61萬元,227人)。

建築、顧問服務

奧雅納工程顧問(3896.93萬元,1463人);

五洋建設株式會社(1259.45萬元,488人);

法國地基建築(1055.95萬元,387人);

其士(建築)(1035.58萬元,378人);

興勝建築(932.69萬元,346人);

尼爾森(香港)(765.45萬元,370人);

高力國際物業顧問(香港)(575.28萬元,206人);

俊和地基工程(572.1萬元,203人);

五礦地產(237.6萬元,85人);

震昇工程(234.96萬元,92人)。

零售

周生生珠寶金行(3589.14萬元,1318人);

謝瑞麟管理服務(1202.79萬元,457人);

孩之寶遠東(1117.5萬元,408人);

卡萊美化妝品(1107.39萬元,489人);

英皇鐘錶珠寶(香港)(1083.8萬元,383人);

HARVEY NICHOLS (HONG KONG) LIMITED(763.54萬元,333人);

VERSACE ASIA PACIFIC LIMITED(397.3萬元,140人)。

酒店

半島酒店(2259.07萬元,814人);

香格里拉大酒店(九龍)(2192.89萬元,780人);

MANDARIN ORIENTAL, HONG KONG LTD(2143.79萬元,820人);

GH HOTEL COMPANY LIMITED(2056.33萬元,756人);

香格里拉大酒店(九龍)-香港嘉里酒店(1618.2萬元,561人);

港麗酒店(1606.02萬元,590人);

HUTCHISON HOTEL HONG KONG LIMITED(1114.18萬元,401人);

夏利里拉酒店 – 香港金域假日酒店(945.9萬元,340人);

帝都酒店管理(901.4萬元,384人);

PARK HOTEL INTERNATIONAL LIMITED(461.83萬元,168人)。

飲食

金巴斯集團香港(1921.49萬元,989人);

香港山崎麵飽(1571.44萬元,698人);

奇華食品(1402.65萬元,481人);

東海堂(1323.86萬元,610人);

和民(中國)(1018.56萬元,654人);

奇華餅家(909.75萬元,321人);

金裝燉奶佬(集團)控股(757.24萬元,322人);

㇐蘭香港(527.74萬元,258人);

彩福皇宴(456.53萬元,109人);

大榮華酒樓O/B榮華食品製造業(204.87萬元,89人)。

大學

香港公開大學(3398.8萬元,2087人);

香港大學專業進修學院(3225.17萬元,2612人)。

會計、律師

KPMG(3073.28萬元,1127人);

的近律師行(1829.45萬元,686人);

KPMG ADVISORY (HONG KONG) LIMITED(1691.95萬元,583人);

富而德律師事務所(577.07萬元,218人);

盛德律師事務所(575.83萬元,218人);

胡關李羅律師行(507.35萬元,216人);

王潘律師行(249.9萬元,91人)。

物流

敦豪國際速遞(香港)(2795.18萬元,1095人);

UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED(1999.71萬元,739人);

亞洲空運中心(1653.2萬元,631人);.

敦豪空運(香港)(1297.4萬元,517人);

大昌行物流(903.13萬元,370人);

阪急阪神國際貨運(香港)(387.85萬元,144人)。

傳媒

香港經濟日報(2488.99萬元,963人);

鳳凰衛視(1883.22萬元,679人);

香港有線新聞(1062.47萬元,373人);

明報報業(980.89萬元,405人);

信報財經新聞(778.66萬元,291人);

香港商報(320.69萬元,116人);

明報集團(183.25萬元,80人)。

航空

JAPAN AIRLINES CO., LTD.(717.97萬元,270人)。

其他

仁孚行(2294.91萬元,920人);

亞洲聯合財務(1592.7萬元,631人);

香港電車(1384萬元,539人);

AEON信貸財務(亞洲)(885.09萬元,719人);

香港童軍總會(491.65萬元,216人);

REENEX CLINIQUE LIMITED(483.38萬元,166人);

信興系統工程(582.81萬元,225人);

花王(香港)(580.27萬元,220人);

快圖美(遠東)(462.57萬元,232人);

DE'LONGHI KENWOOD A.P.A. LIMITED(459.21萬元,173人);

香港家庭計劃指導會(437.63萬元,210人);

瑞華行(398.14萬元,165人);

香港基督教服務處(395.27萬元,214人);

山頂纜車(280.8萬元,143人);

香港國際機場碼頭服務(231.79萬元,86人);

諾華誠信(185.4萬元,68人);

杜拜環球港務亞洲控股(183.62萬元,70人);

香港法國文化協會(169.2萬元,93人);

尚乘環球市場(155.63萬元,57人);

香港飛馬足球會(69.9萬元,30人)。

其他上市公司相關

港深聯合物業管理(1724.7萬元,816人);

新世界第㇐渡輪服務(1097.81萬元,488人);

維珍妮國際(集團)(703.53萬元,257人);

申萬宏源企業(香港)(641.89萬元,230人);

中國太平人壽保險(香港)(624.62萬元,210人);

中遠海運貨櫃代理(472.5萬元,175人);

皓天財經集團(452.23萬元,163人);

新濠博亞服務(444.74萬元,169人);

VTECH CORPORATE SERVICES LIMITED(318.02萬元,124人);

中遠海運國際(香港)(258.91萬元,96人);

香港海底撈(255.23萬元,117人);

復星恆利證券(192.39萬元,69人);

維珍妮國際(172.8萬元,63人);

周生生證券(166.24萬元,60人);

德昌機電香港工程(166.19萬元,89人);

德祥地產管理(165.24萬元,66人);

萬科控股(香港)(162萬元,58人);

中信大廈管理(156.21萬元,58人);

現代教育(香港)(135.2萬元,94人);

大昌行汽車(奔利)(129.2萬元,43人);

中國東方資產管理(國際)控股(127.95萬元,47人);

翠明假期(124.3萬元,50人)。

以下為全份名單

HKT SERVICES LIMITED(2.68億元,11465人);

香港飛機工程(1.65億元,6053人);

PCCW SERVICES LIMITED(8171.88萬元,3324人);

香港浸信會醫院(6443.65萬元,2357人);

高衞物業管理(6266.26萬元,2372人);

新輝(建築管理)(5147.78萬元,1897人);

奧雅納工程顧問(3896.93萬元,1463人);

周生生珠寶金行(3589.14萬元,1318人);

香港公開大學(3398.8萬元,2087人);

新世界建築(3239.28萬元,1174人);

香港大學專業進修學院(3225.17萬元,2612人);

KPMG(3073.28萬元,1127人);

香港航空發動機維修服務(2965.24萬元,1096人);

怡和機器(2862.71萬元,1175人);

香港港安醫院-荃灣(2796.89萬元,1044人);

敦豪國際速遞(香港)(2795.18萬元,1095人);

恒基兆業地產代理(2742.74萬元,1009人);

大昌貿易行(2639.04萬元,1054人);

香港通用檢測認證(2598.61萬元,944人);

新紀元清潔(2556.25萬元,1670人);

香港經濟日報(2488.99萬元,963人);

仁孚行(2294.91萬元,920人);

半島酒店(2259.07萬元,814人);

⾧江實業集團(2226.29萬元,829人);

香格里拉大酒店(九龍)(2192.89萬元,780人);

連卡佛(香港)(2164.41萬元,862人);

MANDARIN ORIENTAL, HONG KONG LTD(2143.79萬元,820人);

GH HOTEL COMPANY LIMITED(2056.33萬元,756人);

置地集團(2021.71萬元,756人);

UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED(1999.71萬元,739人);

金巴斯集團香港(1921.49萬元,989人);

澳美製藥廠(1912.51萬元,787人);

鳳凰衛視(1883.22萬元,679人);

的近律師行(1829.45萬元,686人);

WORLDWIDE FLIGHT SERVICES HOLDING S.A.(1793.64萬元,744人);

香港國際貨櫃碼頭控股(1773.9萬元,649人);

嘉誼管理(1745.37萬元,628人);

港深聯合物業管理(1724.7萬元,816人);

塞科利達保安服務(香港)(1697.52萬元,798人);

KPMG ADVISORY (HONG KONG) LIMITED(1691.95萬元,583人);

泛亞警衛(1667.3萬元,889人);

AVERY DENNISON HONG KONG B.V.(1665.2萬元,658人);

亞洲空運中心(1653.2萬元,631人);

海港城置業(1629.04萬元,656人);

夏利文物業管理(1624.74萬元,624人);

香格里拉大酒店(九龍)-香港嘉里酒店(1618.2萬元,561人);

港麗酒店(1606.02萬元,590人);

亞洲聯合財務(1592.7萬元,631人);

K11 CONCEPTS LIMITED(1581.28萬元,644人);

香港山崎麵飽(1571.44萬元,698人);

萊利國際(1550.23萬元,572人);

奇華食品(1402.65萬元,481人);

香港電車(1384萬元,539人);

安得利香港餐飲(1332.61萬元,486人);

東海堂(1323.86萬元,610人);

NEO DERM HK LIMITED(1321.2萬元,476人);

安富利科技香港(1318.55萬元,478人);

敦豪空運(香港)(1297.4萬元,517人);

五洋建設株式會社(1259.45萬元,488人);

和記地產集團(1257.36萬元,459人);

惠利(香港)(1241.07萬元,565人);

弘立書院(1214.06萬元,448人);

奧利佳(香港)(1211.01萬元,457人);

謝瑞麟管理服務(1202.79萬元,457人);

南洋兄弟煙草股份(1194.14萬元,446人);

CHEERLORD INVESTMENT LTD T/A W HONG KONG(1184.68萬元,431人);

建榮工程(1176.76萬元,475人);

孩之寶遠東(1117.5萬元,408人);

HUTCHISON HOTEL HONG KONG LIMITED(1114.18萬元,401人);

卡萊美化妝品(1107.39萬元,489人);

新世界第㇐渡輪服務(1097.81萬元,488人);

駿英人事顧問(1086.98萬元,412人);

英皇鐘錶珠寶(香港)(1083.8萬元,383人);

裕民建築(1067.78萬元,389人);

香港有線新聞(1062.47萬元,373人);

法國地基建築(1055.95萬元,387人);

米高蒲志國際(香港)(1044.87萬元,360人);

其士(建築)(1035.58萬元,378人);

和民(中國)(1018.56萬元,654人);

其士富居物業管理(987.21萬元,407人);

明報報業(980.89萬元,405人);

北歐國際物流(香港)(970.59萬元,371人);

IMAGINEX MANAGEMENT COMPANY LIMITED(969.02萬元,406人);

華生電機(968.68萬元,361人);

冠威管理(955.79萬元,340人);

夏利里拉酒店 – 香港金域假日酒店(945.9萬元,340人);

興勝建築(932.69萬元,346人);

奇華餅家(909.75萬元,321人);

大昌行物流(903.13萬元,370人);

帝都酒店管理(901.4萬元,384人);

寶豐環保服務(897.51萬元,505人);

拉格代爾旅行零售香港(885.91萬元,313人);

AEON信貸財務(亞洲)(885.09萬元,719人);

義合工程(877.74萬元,329人);

HUTCHISON PORTS LIMITED(869.41萬元,319人);

太古城物業管理(865.23萬元,327人);

HKL (LANDMARK HOTEL) LIMITED(841.06萬元,308人);

香港薄餅博士管理(822.81萬元,615人);

GENERAL MILLS HONG KONG LIMITED(807.51萬元,485人);

景福工程(794.71萬元,312人);

遠東工程服務(780.7萬元,308人);

信報財經新聞(778.66萬元,291人);

雅瑪多運輸(香港)(771.78萬元,313人);

尼爾森(香港)(765.45萬元,370人);

HARVEY NICHOLS (HONG KONG) LIMITED(763.54萬元,333人);

金裝燉奶佬(集團)控股(757.24萬元,322人);

泰雷茲(香港)(741.81萬元,262人);

南盈物業管理(724.61萬元,284人);

JAPAN AIRLINES CO., LTD.(717.97萬元,270人);

邁進機電工程顧問(705.5萬元,262人);

清水灣鄉村俱樂部(704.06萬元,257人);

維珍妮國際(集團)(703.53萬元,257人);

淺水灣(699.3萬元,293人);

友聯船廠(678.51萬元,262人);

恒基租務代理(674.35萬元,244人);

力安護衛(671.75萬元,286人);

順昌電器工程(659.56萬元,261人);

ISA BOUTIQUE LTD(658.42萬元,266人);

申萬宏源企業(香港)(641.89萬元,230人);

中國太平人壽保險(香港)(624.62萬元,210人);

凸版美林財經印刷(622.88萬元,241人);

漢宏貨運(622.16萬元,254人);

專業活膚美顏抗衰老中心(608.48萬元,225人);

葡京餐飲(598.88萬元,217人);

信興系統工程(582.81萬元,225人);

花王(香港)(580.27萬元,220人);

富而德律師事務所(577.07萬元,218人);

盛德律師事務所(575.83萬元,218人);

高力國際物業顧問(香港)(575.28萬元,206人);

俊和地基工程(572.1萬元,203人);

新加坡國際教育基金會(570.2萬元,249人);

THE NET-A-PORTER GROUP ASIA PACIFIC LIMITED(566.23萬元,221人);

香港九龍塘基督敎中華宣道會(558.07萬元,226人);

香港伍倫貢學院(555.74萬元,269人);

力佳工程(553.84萬元,205人);

ALPS物流香港(536.38萬元,209人);

濠江電子科技(528.49萬元,219人);

㇐蘭香港(527.74萬元,258人);

S.H.K.物業管理(519.54萬元,191人);

金柏科技(518.19萬元,241人);

怡和技術服務(516.35萬元,195人);

恒安工程(512.82萬元,188人);

易高環保投資(512.13萬元,220人);

寶血醫院(明愛)(507.61萬元,227人);

胡關李羅律師行(507.35萬元,216人);

DAH CHONG HONG-DRAGONAIR AIRPORT GSE SERVICE LIMITED(505.49萬元,178人);

典範(501.26萬元,210人);

快易通資源管理(499.19萬元,194人);

麥高迪保安及管理服務(496.44萬元,210人);

中國銀河國際金融控股(491.67萬元,185人);

香港童軍總會(491.65萬元,216人);

METRO SOURCING INTERNATIONAL LIMITED(491.26萬元,179人);

怡東針織製衣(489.41萬元,184人);

邁進土木結構工程顧問(489萬元,179人);

SCHNEIDER ELECTRIC ASIA PACIFIC LIMITED(487.27萬元,185人);

REENEX CLINIQUE LIMITED(483.38萬元,166人);

中遠海運貨櫃代理(472.5萬元,175人);

快圖美(遠東)(462.57萬元,232人);

PARK HOTEL INTERNATIONAL LIMITED(461.83萬元,168人);

安力電梯(459.84萬元,249人);

DE'LONGHI KENWOOD A.P.A. LIMITED(459.21萬元,173人);

MGA ENTERTAINMENT (H.K.) LIMITED(457.63萬元,168人);

彩福皇宴(456.53萬元,109人);

TOWERS WATSON HONG KONG LIMITED(456.21萬元,170人);

皇冠餐廳(455.54萬元,175人);

人事管理顧問(452.8萬元,184人);

皓天財經集團(452.23萬元,163人);

綠蕃茄(451.28萬元,161人);

ISA FASHION BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED(449.69萬元,189人);

新濠博亞服務(444.74萬元,169人);

輝固土力工程(441.69萬元,213人);

ESD SERVICES LIMITED(437.88萬元,148人);

香港家庭計劃指導會(437.63萬元,210人);

施耐德電氣(香港)(433.31萬元,162人);

THE HONG KONG ACADEMY EDUCATIONAL FOUNDATION LIMITED(432.52萬元,171人);

樂金生活健康(香港)(425.58萬元,166人);

新菱工程香港(419.54萬元,152人);

ALSTOM HONG KONG LIMITED(418.16萬元,150人);

凱迪思設計及工程(410.86萬元,153人);

"THE INTERNATIONAL MONTESSORI EDUCATION FOUNDATION

LIMITED(409.59萬元,158人);"

恒基物業代理(405.75萬元,148人);

安樂數據中心基建(399.58萬元,152人);

瑞華行(398.14萬元,165人);

VERSACE ASIA PACIFIC LIMITED(397.3萬元,140人);

香港基督教服務處(395.27萬元,214人);

SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED(394.51萬元,155人);

阪急阪神國際貨運(香港)(387.85萬元,144人);

DERMES LASER CENTRE LIMITED(385.59萬元,143人);

務騰(香港)(378.57萬元,141人);

恒基兆業代理(375.3萬元,136人);

BGC CAPITAL MARKETS (HONG KONG) LIMITED(373.84萬元,140人);

胡百全律師事務所(373.76萬元,137人);

聖諾盟健康家居用品(372.66萬元,158人);

MULTI LINES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(367.8萬元,138人);

ELYSE CLINIQUE LIMITED(364.03萬元,121人);

香港誠信行管理服務(362.21萬元,217人);

J.C. PENNEY PURCHASING HONG KONG LIMITED(355.24萬元,128人);

日昇管理(354.71萬元,196人);

叶浦都(351.85萬元,192人);

捷達機電工程(349.06萬元,158人);

金寶洋行(341.8萬元,125人);

D I Y LTD(341.26萬元,126人);

DENUO LIMITED - STARCOM WORLDWIDE(329.3萬元,115人);

創基工程香港(328.15萬元,133人);

SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM(325.46萬元,121人);

精電(325萬元,122人);

卓智財經印刷(322.18萬元,115人);

香港商報(320.69萬元,116人);

VTECH CORPORATE SERVICES LIMITED(318.02萬元,124人);

諾亞國際(香港)(317.05萬元,115人);

鎂燦科技工程(316.14萬元,125人);

恒隆白洋舍(315.25萬元,127人);

輝固(香港)工程顧問(308.86萬元,120人);

東海企業(香港)(308.49萬元,82人);

ADT HONG KONG LIMITED(304.06萬元,106人);

恒美廣告國際(299.39萬元,120人);

嘉利產品(294.54萬元,108人);

國昌行工程(294.18萬元,138人);

小寶慈善基金(289.47萬元,232人);

日新運輸倉庫(香港)(288.9萬元,106人);

正品人力(287.1萬元,154人);

JOHN SWIRE & SONS OVERSEAS LIMITED(286.2萬元,105人);

施耐德電氣信息技術香港(284.23萬元,106人);

宏基國際賓館(284.01萬元,102人);

山頂纜車(280.8萬元,143人);

MACENTRO TECHNOLOGIES LIMITED(280.16萬元,104人);

黃開基測計師行(物業管理)(279.26萬元,153人);

濠江電子科技(277.79萬元,106人);

SHAMA MANAGEMENT LIMITED(276.79萬元,129人);

克諾爾亞太區(控股)(275.4萬元,98人);

鎮泰(271.5萬元,95人);

ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS CO LTD(269.76萬元,100人);

捷迅管理(269.49萬元,149人);

天豐洗衣(269.26萬元,114人);

PCPD SERVICES LIMITED(268.5萬元,104人);

佳能香港技研(267.45萬元,96人);

均安建築(267.1萬元,107人);

諾德保險經紀(266.34萬元,97人);

新家園協會(266.09萬元,121人);

粵港汽車運輸聯營(265.71萬元,115人);

祥記馮祥建築(265.68萬元,100人);

恆溢工程(265.35萬元,149人);

良圖(香港)(265.31萬元,96人);

中國會(264.42萬元,96人);

慧科訊業(264.05萬元,91人);

京瓷辦公設備科技(香港)(261.9萬元,97人);

中遠海運國際(香港)(258.91萬元,96人);

香港海底撈(255.23萬元,117人);

天然護髮用品中心(254.35萬元,111人);

ETON MANAGEMENT LIMITED(253.95萬元,100人);

藝峰幕牆工程(250.09萬元,93人);

王潘律師行(249.9萬元,91人);

ESRI CHINA (HONG KONG) LIMITED(249.39萬元,96人);

黃鄭顧問工程師(248.74萬元,96人);

CHOPARD HONG KONG LIMITED(245.78萬元,90人);

HONG KONG SEIBU ENTERPRISE COMPANY LIMITED(244.92萬元,102人);

大通金融技術(244.01萬元,99人);

QBE HONGKONG & SHANGHAI INSURANCE LIMITED(243.53萬元,91人);

ADVANCED SLEEP INNOVATIONS (HONG KONG) COMPANY LIMITED(243.04萬元,96人);

美集物流管理(242.83萬元,88人);

龍島食品(242.2萬元,124人);

五礦地產(237.6萬元,85人);

震昇工程(234.96萬元,92人);

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA(233.02萬元,82人);

KAUFLAND HONG KONG LIMITED(231.9萬元,90人);

香港國際機場碼頭服務(231.79萬元,86人);

灃栢(230.53萬元,86人);

維他天地服務(230.24萬元,1009人);

協康會(229.5萬元,93人);

THE PIE & TART SPECIALISTS (HOLDINGS) LIMITED(228.75萬元,133人);

安食聯合(227.32萬元,142人);

悅友(226.6萬元,77人);

香港安全控股(224.84萬元,85人);

招商海達保險顧問(224.04萬元,82人);

合和實業(222.73萬元,69人);

OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(222.21萬元,103人);

日島工程(222.13萬元,93人);

蠔站(219.14萬元,78人);

香港環境資源管理顧問(217.48萬元,82人);

多美玩具(217.38萬元,80人);

新進海產(217.17萬元,81人);

香港通用電器(216.87萬元,81人);

俊威測繪工程(216.6萬元,75人);

合群汽車(216.56萬元,91人);

SISLEY HONG KONG LIMITED(214.5萬元,82人);

OMNI BEAUTY RETAILING LIMITED(211.3萬元,88人);

萬業機電工程(211.11萬元,81人);

恒生(兆保)印務(207.9萬元,75人);

香港試驗(207.74萬元,82人);

永輝混凝土(香港)(205.64萬元,81人);

"BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

PARTNERSHIP(205.33萬元,77人);"

邁進(香港)(204.95萬元,76人);

大榮華酒樓O/B榮華食品製造業(204.87萬元,89人);

邁輝香港(203.58萬元,78人);

喜尚(203.41萬元,100人);

ERMENEGILDO ZEGNA (HONG KONG) LIMITED(203.28萬元,77人);

亞洲電鍍器材(203.25萬元,77人);

合利營造(203.07萬元,76人);

港景匯(202.24萬元,75人);

康維他香港(202.18萬元,104人);

肌妍醫學美白祛斑專家(201.9萬元,71人);

FOOT LOCKER HONG KONG LIMITED(200.95萬元,84人);

香港芭蕾舞團(199.59萬元,78人);

TBWA HONG KONG LIMITED(199.18萬元,74人);

丹尼爾惠靈頓香港(197.36萬元,69人);

伍國棟會計師事務所(196.72萬元,74人);

BEL FUSE LTD(195.07萬元,78人);

海峽咨詢(194.33萬元,73人);

香港職業發展服務處(193.94萬元,142人);

卓程(193.25萬元,72人);

康盟(193.07萬元,76人);

AT SOLUTION LIMITED(193萬元,77人);

復星恆利證券(192.39萬元,69人);

東方紅管理(191.71萬元,85人);

OLDHAM LI & NIE SOLICITORS(190.92萬元,70人);

SHIMIZU CORPORATION(189.79萬元,71人);

永誠基礎建設(189萬元,72人);

COTTON ON HONG KONG LIMITED(188.64萬元,140人);

環匯系統(187.23萬元,71人);

諾華誠信(185.4萬元,68人);

THE HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS(184.9萬元,68人);

美亞市場服務(184.36萬元,68人);

杜拜環球港務亞洲控股(183.62萬元,70人);

明報集團(183.25萬元,80人);

UNO HUB COMPANY(183.16萬元,76人);

AFH HONG KONG STORES, LIMITED(182.94萬元,221人);

香港東電化(182.62萬元,68人);

博思匯萃(182.02萬元,72人);

LEO BURNETT LIMITED(181.01萬元,65人);

思捷設計工程(181萬元,69人);

傅訊香港(180.9萬元,67人);

永泰出口商(180.51萬元,69人);

雅藝工程(179萬元,85人);

創兆國際發展(178.75萬元,78人);

TRADELINK TECHNOLOGIES LIMITED(178.56萬元,64人);

艾爾斯收費系統香港(178.16萬元,67人);

祥康製衣廠(177.69萬元,66人);

永善亞洲經營恩耆頤養院(177.04萬元,80人);

佳天美香港(174.26萬元,63人);

SEIKO EPSON CORPORATION(173.43萬元,66人);

維珍妮國際(172.8萬元,63人);

大唯(遠東)(170.91萬元,64人);

智聯電機工程(170.63萬元,67人);

美力國際(170.57萬元,78人);

中泰投資經營富臨皇宮(170.03萬元,81人);

均增工程(169.82萬元,64人);

譽豪(169.64萬元,82人);

香港法國文化協會(169.2萬元,93人);

泰康資產管理(香港)(169.17萬元,64人);

"

樂盈貿易(香港)(167.41萬元,67人);"

CHERRY BAKERY CAKE SHOP (HOLDING) LTD(167.07萬元,96人);

中大印刷(國際)(166.77萬元,68人);

日壓端子(香港)(166.69萬元,62人);

周生生證券(166.24萬元,60人);

德昌機電香港工程(166.19萬元,89人);

德祥地產管理(165.24萬元,66人);

美國歐文氏商業顧問(香港)(164.77萬元,62人);

東客(香港)(164.61萬元,81人);

香港太陽誘電(164.25萬元,61人);

旗鋒貨運(164.18萬元,61人);

志正投資T/A港島英迪格酒店(162.87萬元,53人);

建溢實業(162.77萬元,59人);

KATE SPADE RETAIL HONG KONG LIMITED(162.39萬元,62人);

裕豪餐飲(黃大仙)T/A百好名宴(162.14萬元,75人);

未來資產證券(香港)(162萬元,60人);

萬科控股(香港)(162萬元,58人);

中金企業經營富臨皇宮(161.61萬元,71人);

維佳物流(161.46萬元,64人);

RENOPIPE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED(161.04萬元,83人);

優利系統中國香港(160.04萬元,64人);

鴻皇(158.89萬元,65人);

ENOTECA CO., LTD.(156.29萬元,57人);

中信大廈管理(156.21萬元,58人);

興勝室內及維修(156萬元,57人);

寶鉅證券金融集團(155.89萬元,57人);

尚乘環球市場(155.63萬元,57人);

億寶發展(154.29萬元,66人);

有線寬頻電訊(154.22萬元,59人);

ALTER DOMUS HONG KONG LIMITED(153.75萬元,62人);

MORITO SCOVILL HONG KONG COMPANY LIMITED(153.65萬元,54人);

偉達利工程(153.18萬元,74人);

東麗(香港)(152.33萬元,57人);

港業建築工程(151.81萬元,570人);

HONGKONG LAND CENTRIC LIMITED(151.64萬元,57人);

金域檢驗(香港)(148.51萬元,65人);

夏利文管理服務(BELLAGIO聯合業主代理人)(148.5萬元,53人);

上海隧道股份(香港)(146.33萬元,63人);

明力投資 T/A Mr. Steak(145.63萬元,50人);

百通亞洲(香港)(145.58萬元,55人);

文浩建築工程(145.57萬元,164人);

香島園藝(145.17萬元,66人);

保泰人壽保險(143.84萬元,60人);

伊藤忠商事(香港)(143.82萬元,52人);

18513 COMPANY LIMITED(143.37萬元,78人);

建諾工程(143.1萬元,53人);

半島商品(143.1萬元,55人);

堅城(梁氏)建築(142.57萬元,55人);

KERING EYEWEAR APAC LIMITED(142.38萬元,54人);

新暉國際投資(141.95萬元,57人);

GDC TECHNOLOGY LIMITED(141.8萬元,48人);

紫雲間沁怡護養院由頤盈投資經營(140.59萬元,61人);

國盈安保(140.54萬元,67人);

BABIES TRENDYLAND LIMITED(140.51萬元,78人);

德同國際有限法律責任合夥(140.4萬元,52人);

HPHT LIMITED(140.4萬元,52人);

THE TRADE DESK LIMITED(140.4萬元,53人);

時信電子(139.81萬元,50人);

旭日製衣廠(香港)(139.44萬元,55人);

華建貨運(137.75萬元,54人);

LANARD TOYS LTD(136.88萬元,46人);

安布思沛香港營銷股份(136.75萬元,55人);

福輝管理(136.34萬元,80人);

ALDI SERVICES ASIA LIMITED(135.99萬元,51人);

海鑫工程(135.47萬元,54人);

朗盛香港(135.41萬元,51人);

現代教育(香港)(135.2萬元,94人);

盛富(135萬元,51人);

GFI (HK) BROKERS LIMITED(135萬元,50人);

JET AVIATION (HONG KONG) LIMITED(134.93萬元,50人);

電音電子國際(134.7萬元,43人);

俊和機電工程(133.54萬元,53人);

合誠汽車(133.02萬元,46人);

建明印刷(132.73萬元,56人);

青葉海鮮酒家(132.64萬元,54人);

全至保安服務(132.46萬元,92人);

MOTOROLA SOLUTIONS ASIA PACIFIC LIMITED(132.3萬元,47人);

CHEIL HONG KONG LIMITED(132.24萬元,98人);

中南鐘錶(132.02萬元,56人);

文記家庭用品公司(131.46萬元,72人);

騰輝工程(131.35萬元,55人);

LOGICALIS HONG KONG LIMITED(131.32萬元,52人);

PULL AND BEAR HONG KONG LIMITED(129.92萬元,78人);

大昌行汽車(奔利)(129.2萬元,43人);

新新酒家經營新新酒家(129.13萬元,51人);

利龍麻雀娛樂公司(128.86萬元,51人);

港建國際(128.69萬元,56人);

大叻越式料理(128.45萬元,65人);

中國東方資產管理(國際)控股(127.95萬元,47人);

御寶(國際)(127.84萬元,48人);

巨圖(127.58萬元,55人);

OPERATIONS INTERNATIONAL GROUP LIMITED(127.42萬元,61人);

㇐品集團(127.12萬元,61人);

GULF OIL MARINE LIMITED(126.64萬元,48人);

英藝幼稚園暨國際幼兒園(125.9萬元,49人);

滙卓企業(125.63萬元,47人);

太平資產管理(香港)(125.39萬元,50人);

福盟國際(125.25萬元,64人);

翠明假期(124.3萬元,50人);

中慧(124.2萬元,44人);

港聯醫藥供應(123.54萬元,44人);

福天國際(123.28萬元,47人);

黃波記(123.03萬元,48人);

信保集團(122.96萬元,51人);

金匙(122.88萬元,73人);

昇偉建築工程(122.53萬元,60人);

卓譽建築工程(122.07萬元,48人);

何洪記(1946)粥麵專家(122.01萬元,41人);

錦勝貨運(121.5萬元,43人);

BETTERMENT ASIA LIMITED(121.21萬元,78人);

四海工程(香港)(121.08萬元,45人);

御海國際食品(120.84萬元,45人);

恒益捲閘工程(120.6萬元,50人);

灃永餐飲集團(119.86萬元,102人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(119.61萬元,56人);

國航香港發展(119.52萬元,43人);

匯濠亞洲(119.41萬元,43人);

德保工程(香港)(119.23萬元,51人);

永強貨運(118.92萬元,51人);

大埔振興(118.81萬元,51人);

PPG塗料(香港)(118.8萬元,45人);

DIL LIMITED(118.68萬元,98人);

GLOBAL INFORMATION SERVICES (ASIA PACIFIC) LIMITED(118.16萬元,43人);

北江紡織(香港)(118.15萬元,45人);

橫華國際金融股份(118.09萬元,43人);

上組(香港)(117.73萬元,44人);

HERBALIFE ASIA PACIFIC SERVICES LIMITED(116.1萬元,45人);

裕順工程(115.67萬元,47人);

OWT ASIA LIMITED(115.39萬元,96人);

叢記管理(115.13萬元,101人);

立基國際集團(114.72萬元,44人);

利特快(114.28萬元,43人);

駿隆專業保險顧問(113.86萬元,43人);

德昌隆石油化工(113.44萬元,50人);

香港寺庫投資集團(113.37萬元,81人);

金輝(香港)國際(113.25萬元,41人);

福泰珠寶集團(112.9萬元,45人);

建榮水喉渠務工程(112.58萬元,43人);

富德國際控股(111.64萬元,44人);

益佳利(111.47萬元,50人);

金寶飲食集團(110.7萬元,39人);

誠明物業管理(110.22萬元,57人);

嘉豐飲食(110.21萬元,51人);

南丫天虹海鮮酒家(110.09萬元,49人);

培英樹國際教育(109.95萬元,41人);

珠江船務企業(股份)(109.77萬元,39人);

遠東顧問工程師(109.25萬元,43人);

工聯優惠中心(109.09萬元,49人);

SIGNAL 8 SECURITY LIMITED(108.75萬元,183人);

晨星(亞洲)(108萬元,39人);

T.V. DIRECT PROMOTION & ADVERTISING CO.(107.78萬元,44人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(107.64萬元,52人);

堅榮物業管理(107.55萬元,66人);

財華控股(107.44萬元,39人);

聚龍雲石(107.39萬元,42人);

思健醫療服務(107.1萬元,41人);

曉光護老中心(107.03萬元,49人);

俊勝管理(106.97萬元,45人);

百年靈專業時計(中國)(106.53萬元,41人);

廖陳林律師事務所(106.28萬元,40人);

中泰投資經營富臨漁港(106.19萬元,54人);

希克斯香港(105.87萬元,50人);

IQVIA RDS HONG KONG LIMITED(105.3萬元,40人);

榮發水喉工程(105.21萬元,41人);

徐子健律師行(104.93萬元,45人);

潤泰建築工程(104.75萬元,137人);

聯合輪船用品(104.24萬元,41人);

香港專業飲食人力資源(103.97萬元,6人);

夏蒙(香港)(103.46萬元,37人);

捷格樂物流(香港)(103.08萬元,40人);

高寶食品(102.66萬元,44人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(102.35萬元,54人);

麥行記(香港)建築(101.96萬元,41人);

P & B DINING CONCEPT LIMITED(101.86萬元,33人);

進利工程(101.78萬元,39人);

新合成建築工程(101.54萬元,42人);

永東旅行社(101.12萬元,51人);

亞牛工程(101.04萬元,37人);

ABC PATHWAYS EDUCATION FOUNDATION LIMITED(100.85萬元,39人);

幼吾幼慈善基金(100.79萬元,52人);

L.M.D.C. HONG KONG LIMITED(100.59萬元,38人);

諾浩家具(香港)(100.56萬元,38人);

陳橋建築泥水裝飾工程(100.04萬元,37人);

得捷電子亞太(99.9萬元,39人);

安進香港(99.9萬元,37人);

億星企業發展(99.52萬元,56人);

朗嘉展覽(99.17萬元,35人);

CONTINENTAL GLOBAL SERVICE LIMITED(98.99萬元,41人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(98.94萬元,50人);

東方創業工程公司全資附屬東方創業發展(98.48萬元,41人);

三通旅遊(98.42萬元,32人);

國記清潔服務(98.15萬元,93人);

香港天廚(97.79萬元,41人);

力高企業融資(97.44萬元,35人);

生命營養國際(97.39萬元,42人);

中泰投資經營富臨皇宮(97.26萬元,33人);

羅素遠東(97.16萬元,34人);

KURO TRIPOD (TST) LIMITED(96.95萬元,35人);

順裕工程(96.37萬元,40人);

聯誼工程(96.15萬元,38人);

賞益發展(96.01萬元,36人);

雅舒曼(香港)(95.82萬元,40人);

迪臣發展(95.33萬元,36人);

壽東國際(95.32萬元,54人);

偉信企業(香港)(94.66萬元,36人);

L L BEAN INC(94.5萬元,35人);

中南廣場(93.88萬元,47人);

中國石化盛駿國際投資(93.8萬元,35人);

RMD KWIKFORM HONG KONG LIMITED(93.68萬元,31人);

港南(慈正)食堂(93.04萬元,38人);

知名投資實業(92.36萬元,48人);

青林食品開發(92.35萬元,36人);

健鴻建築工程(92.28萬元,36人);

安柏香港(92.24萬元,35人);

基督徒信望愛堂(92.11萬元,46人);

寶華技術服務(92.07萬元,34人);

暉裕國際(92.06萬元,41人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(91.79萬元,52人);

昭津物流(91.7萬元,34人);

粵品匯O/B中環寶湖海鮮酒家(91.58萬元,34人);

偉強顧問工程師(91.02萬元,36人);

美平實業(90.15萬元,36人);

大教香港(89.93萬元,33人);

進城工程(89.89萬元,40人);

雲貴軒米線(89.7萬元,22人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(89.68萬元,65人);

金城消防工程(89.5萬元,52人);

CAFFEINATION INTERNATIONAL LIMITED(89.26萬元,35人);

美品包裝印刷(89.1萬元,32人);

同興塑膠製品廠(88.3萬元,31人);

宏達美(國際)(88.04萬元,32人);

華明行(87.86萬元,35人);

API LAB TESTING LIMITED(87.8萬元,39人);

海恩斯坦香港實驗室(87.61萬元,35人);

雅悅投資(87萬元,58人);

泰山建築工程(86.95萬元,31人);

瑞聯錶行(香港)(86.67萬元,33人);

招商局能源運輸(香港)(86.4萬元,32人);

立新股份(86.4萬元,32人);

國際環球通訊網絡(香港)(86.4萬元,33人);

鼎珮證券(86.4萬元,32人);

大惠皮具製品(86.27萬元,55人);

凸版利豐雅高(香港)(86.15萬元,30人);

新華資產管理(香港)(85.95萬元,32人);

⾧天企業(85.9萬元,34人);

東恒測試顧問(85.88萬元,39人);

家上海(元朗)餐飲(85.86萬元,33人);

智文實業(85.43萬元,33人);

小桃園餐廳(85.35萬元,38人);

活泉美顏集團控股(85.25萬元,27人);

保得利(香港)(85.23萬元,35人);

挺好洗衣公司(84.69萬元,38人);

基道文字事工(84.5萬元,34人);

佳境貿易(83.15萬元,34人);

俊和高雅裝飾工程(83.07萬元,32人);

AJ OCEAN SPA LIMITED(82.93萬元,33人);

康業物業代理(82.41萬元,35人);

CTC TRIANGLE (HONG KONG) LIMITED(82.09萬元,31人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(81.53萬元,67人);

廣發運輸(81.36萬元,30人);

奧泰爾科技(81.35萬元,31人);

安樂窩僱傭中心(81.28萬元,30人);

財閣(81萬元,25人);

星滙易(香港)(81萬元,30人);

時懋發展(80.66萬元,36人);

匯力(顧問及檢測)(80.42萬元,35人);

天健(香港)會計師事務所(80.36萬元,30人);

金家樂(80.35萬元,36人);

郭吳陳律師事務所(79.88萬元,31人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(79.72萬元,38人);

萬代國際貨運(79.66萬元,32人);

富華餐廳(79.64萬元,30人);

SERGIO ROSSI HONG KONG LIMITED(79.54萬元,26人);

培澤弱智協進會(79.49萬元,42人);

永昌西檸貿易經營永昌西檸公司(79.35萬元,33人);

鄭楊律師行(79.12萬元,32人);

BWL LIMITED(79.03萬元,29人);

家上海(元朗)餐飲經營家上海(奧海城)(78.62萬元,29人);

CATO OVERSEAS LIMITED(78.3萬元,29人);

寶綸時裝(78.13萬元,32人);

高寶帽業(77.92萬元,27人);

始信食品(77.89萬元,34人);

鴻標塑膠廠(77.85萬元,28人);

卓榮集成電路科技(77.81萬元,29人);

OTCEX HONG KONG LIMITED(77.71萬元,30人);

聯豐創業建築(77.68萬元,30人);

REENEX MEDICAL CLINIQUE LIMITED(77.51萬元,28人);

未來照明(77.5萬元,30人);

9GAG LIMITED(77.4萬元,29人);

宜寶工程(77.16萬元,29人);

思宏(集團)(77.13萬元,30人);

大數據時代(77.08萬元,28人);

怡俊工程(76.93萬元,33人);

保達創意品牌推廣(76.72萬元,21人);

椰林閣集團(控股)(76.63萬元,32人);

萬嘉雲專科技(76.28萬元,29人);

嘉濤耆樂苑/嘉濤宮(76.23萬元,40人);

英藝幼稚園暨國際幼兒園(76.2萬元,29人);

錦泰建築工程(76.05萬元,34人);

穎新工程(76.03萬元,35人);

太平洋餐飲設備(75.98萬元,29人);

大昌貿易行汽車(易手車)(75.6萬元,25人);

永豐船務(75.6萬元,30人);

GLOBAL ESOLUTIONS (HK) LIMITED(75.6萬元,28人);

啟光玻璃工程(75.6萬元,29人);

SANNE GROUP ASIA LIMITED(75.6萬元,26人);

NEO DERM RETAIL LIMITED(75.59萬元,30人);

嘉信金融集團(75.57萬元,29人);

皇后洋行(75.55萬元,31人);

聯協建築師事務所(75.53萬元,29人);

宇達發展(75.5萬元,38人);

KAPPAHL FAR EAST LIMITED(75.45萬元,27人);

裕豐發展(75.28萬元,29人);

聯星國際物流(75.17萬元,26人);

夏利文管理服務(75.09萬元,36人);

銀基國際發展(74.85萬元,28人);

聯益雲石(74.81萬元,29人);

香港綠化工程(74.76萬元,47人);

清華同方威視技術(香港)(74.4萬元,28人);

廬峰畫廊(74.2萬元,36人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(74.18萬元,39人);

上海電氣香港(74.1萬元,28人);

捷貿盈商(74.09萬元,49人);

大亞工程(74.08萬元,29人);

鐵三角(大中華)(73.86萬元,26人);

學利(73.74萬元,29人);

健民飲食管理公司(73.39萬元,31人);

BEYOND DIGITAL SOLUTIONS LIMITED(73.35萬元,28人);

建朝工程(73.34萬元,36人);

網絡通保安(73.32萬元,27人);

文華建築運輸(73.28萬元,31人);

天地國際儲運(香港)(73.26萬元,33人);

聯順飲食集團(73.06萬元,27人);

PROGRESSIVE BUILDING & FOUNDATION COMPANY LIMITED(73.04萬元,25人);

福萬集團(72.9萬元,29人);

日昇建築工程(72.9萬元,29人);

ZUHLKE ENGINEERING HONG KONG LIMITED(72.9萬元,27人);

華商會所(72.87萬元,29人);

奇華餐飲(72.84萬元,28人);

CHAMPIMOM LIMITED(72.79萬元,28人);

躍馬(香港)經營萬里達車行(72.6萬元,27人);

唐天燊律師行(72.53萬元,27人);

金坊泰國美食(72.51萬元,35人);

雅聯印刷(72.26萬元,29人);

思行(72.12萬元,32人);

香港真光幼稚園(堅道)(72.11萬元,29人);

大舊佬運輸(72.03萬元,37人);

ICHIKAWA SANGYO COMPANY LIMITED(72.03萬元,29人);

旅行世界(72.02萬元,33人);

克而瑞證券(72萬元,27人);

DARCY & LIZ LIMITED(71.94萬元,26人);

琦峰設計園藝(71.85萬元,36人);

紀文香港(71.76萬元,30人);

ANDREW LIU & CO LTD(71.22萬元,27人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(71.11萬元,34人);

毓泰貿易「遠東」(71.03萬元,26人);

世通(物流)(71.01萬元,27人);

嘉富高洋行(70.42萬元,27人);

IKIDS LIMITED(70.2萬元,27人);

聯興紙業(70.2萬元,26人);

賽益達(70.2萬元,27人);

香港久久(70.12萬元,18人);

加穎投資(70萬元,30人);

天高企業(69.96萬元,28人);

國際電訊(69.94萬元,32人);

中國教育發展投資管理(69.9萬元,28人);

香港飛馬足球會(69.9萬元,30人);

CELIO ASIA SERVICES LIMITED(69.59萬元,26人);

㇐木投資T/A四季餐廳(葵涌)(69.38萬元,24人);

三生中西酒業公司(69.29萬元,33人);

㇐木投資T/A四季餐廳(梨木樹)(68.93萬元,28人);

PUBLICIS WORLDWIDE (HONG KONG) LIMITED(68.76萬元,25人);

萬邦珠寶(68.69萬元,24人);

冰肌醫療集團(68.23萬元,25人);

英藝幼稚園暨國際幼兒園(67.87萬元,24人);

FMC AGRICULTURAL PRODUCTS INTERNATIONAL AG(67.5萬元,25人);

日本電產(香港)(67.5萬元,25人);

民生國際(67.35萬元,19人);

文派克國際貨運(67.25萬元,27人);

華林船務(香港)(67.24萬元,21人);

"WING FAT FOOD & BEVERAGE DEVELOPMENT LIMITED T/A WING

FAT CUISINE RESTAURANT(67.22萬元,28人);"

奧妙飲食集團(66.82萬元,24人);

高榮(66.65萬元,34人);

壹號廣告(中國)(66.41萬元,25人);

香港順鵬國際(66.39萬元,27人);

百利酒店(66.11萬元,22人);

發輝製作室(66萬元,25人);

嘉琳製藥廠(65.88萬元,29人);

榮豐工程(香港)(65.73萬元,29人);

樂信保險代理(65.61萬元,30人);

盛豐人力資源(65.49萬元,26人);

CMK物業管理(65.44萬元,20人);

龍子運輸(65.32萬元,30人);

鴻運(國際)工程材料(65.31萬元,25人);

永盛製衣(65.3萬元,30人);

溢興貨運(65.15萬元,24人);

泰興豆品廠(64.85萬元,27人);

AIGLE ASIA LIMITED(64.8萬元,24人);

國際玩具貿易(64.8萬元,48人);

香港中旅國際投資(64.74萬元,25人);

班利仕會計師事務所(64.65萬元,28人);

立豐消防工程(64.65萬元,24人);

領峰數碼電子(64.57萬元,24人);

龍億國際(64.5萬元,23人);

寶景實業(64.38萬元,24人);

麥德美化學處理方案-麥德美樂思(64.35萬元,24人);

CTO (CHINA) SINOLOG LIMITED(64.25萬元,25人);

曉光護老中心(64.22萬元,31人);

RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED(64.2萬元,24人);

華安置業建築(64.15萬元,21人);

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(63.96萬元,42人);

現代教育資訊科技(63.93萬元,24人);

鄺文記工程(63.69萬元,24人);

香港保險業聯會(63.51萬元,23人);

EATIGO HONG KONG LIMITED(63.48萬元,22人);

新創立廣告製作公司(63.42萬元,24人);

奵屋美容健美中心(63.12萬元,25人);

天色工程(63.11萬元,25人);

神州數碼(香港)(63.08萬元,23人);

閩信集團(62.92萬元,24人);

國華集團控股(62.91萬元,24人);

LA ROTISSERIE LIMITED(62.88萬元,23人);

七喜飲食(62.88萬元,28人);

HCD HOLDINGS LIMITED(62.73萬元,23人);

永力建築工程(62.59萬元,26人);

豐達電機(香港)(62.41萬元,24人);

康翠園藝工程(62.17萬元,28人);

富沃(皇雀會)(62.12萬元,24人);

中國法律服務(香港)(62.1萬元,23人);

高士中國投資(62.1萬元,24人);

高雅眼鏡製造廠(62.1萬元,21人);

福基實業(62.1萬元,23人);

HONG KONG SATORI CO LTD(62.1萬元,22人);

崇高實業(62.1萬元,23人);

華高達建材(62.1萬元,23人);

庭恩兒童中心(61.85萬元,25人);

福成貨運(香港)(61.76萬元,25人);

力毅工程(61.75萬元,60人);

萬誼發展(61.5萬元,28人);

日本命力健康食品(61.45萬元,23人);

開泰實業(61.29萬元,26人);

CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED(61.24萬元,26人);

利華建造工程(61.21萬元,22人);

陳馮吳律師事務所(61.05萬元,24人);

彬記粥麵美食(61.04萬元,23人);

萬隆哈佛士(61.01萬元,26人);

力豐機械(60.99萬元,25人);

敍苑粉麵茶餐廳(60.86萬元,27人);

TENEO ASIA LIMITED(60.66萬元,23人);

亞達盟環球期貨(60.58萬元,22人);

時懋發展經營雲貴軒(60.58萬元,28人);

GOLDEN RESOURCES WAREHOUSE LTD(60.56萬元,23人);

銘榮醫藥(倫敦)(60.53萬元,22人);

鑽堡(60.42萬元,49人);

百利好金融集團(60.26萬元,21人);

奇士達玩具製造(60.07萬元,25人);

環球印刷器材(60.02萬元,24人);

TOKYO SPORTS COMPANY(59.81萬元,25人);

紅星餐廳(59.78萬元,32人);

安輝機械工程(59.4萬元,22人);

DYNASTY SOLUTION LIMITED(59.4萬元,24人);

豪勁實業(59.4萬元,23人);

NICHICON (HONG KONG) LIMITED(59.4萬元,21人);

富貿電子(59.4萬元,28人);

盛華服務(59.31萬元,49人);

譽小館(控股)經營 - 譽小館(太和分店)(59.27萬元,15人);

嘉信秘書服務(59.12萬元,23人);

明記棧(59.08萬元,24人);

C HEAD LIMITED(58.56萬元,38人);

雙喜粉麵食品(58.53萬元,25人);

展泰工程(58.25萬元,23人);

EL GRANDE COMPANY LIMITED(58.24萬元,30人);

晉誠地產代理(58.13萬元,25人);

閩信保險(58.06萬元,23人);

光愛中心(57.99萬元,29人);

JS ADMIN LIMITED(57.9萬元,22人);

"ASIA SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION

LIMITED(57.78萬元,22人);"

高思維(57.74萬元,22人);

世界綠色組織(57.74萬元,26人);

慧中國際教育機構(57.72萬元,23人);

華芳茶莊(57.65萬元,31人);

豐昌順(57.61萬元,22人);

裕豐空運物流(57.53萬元,21人);

東方財富國際證券(57.44萬元,22人);

歐陸科儀(遠東)(57.35萬元,25人);

海譽科技(57.17萬元,22人);

梁杯板模工程(56.85萬元,23人);

珀麗集團管理(56.81萬元,26人);

寶益珠寶(56.78萬元,22人);

安益工程(56.77萬元,40人);

雅佳實業(56.76萬元,25人);

嘉銘製衣(56.7萬元,23人);

華強會計師事務所(56.7萬元,19人);

萬泰精密科技(56.7萬元,22人);

大自然素食(尖沙咀)(56.55萬元,24人);

樂高工程服務(56.52萬元,31人);

攜程國際旅遊(香港)(56.42萬元,21人);

量子照明產品(56.12萬元,21人);

必宜達(56.08萬元,25人);

溢航貨運物流(56.07萬元,21人);

仁御堂T/A仁御堂(55.96萬元,29人);

THE LAWZ MANAGEMENT LIMITED T/A DAI SIU CAFE(55.55萬元,28人);

中信(香港)工程(55.51萬元,23人);

達泰機電工程(55.46萬元,37人);

BUTANI JEWELLERY LTD(55.38萬元,25人);

景爍皮具股份(55.13萬元,23人);

中華基督教會灣仔堂(54.98萬元,22人);

恒信環保服務(54.68萬元,36人);

劉耀傑會計師事務所(54.48萬元,21人);

盛世財富集團(54.33萬元,18人);

ELITEBIZ LIMITED(54.26萬元,21人);

盛發運輸(54.22萬元,21人);

中億行(54.09萬元,20人);

信成(國際)旅遊(54.06萬元,82人);

FAME TOP HOLDINGS LIMITED(54.06萬元,19人);

港興國際貨運(香港)(54.02萬元,25人);

華世船務(54萬元,18人);

偉業電機工程(54萬元,20人);

自然教育(53.85萬元,27人);

THE SWEDISH CLUB HONG KONG LIMITED(53.85萬元,20人);

樂文投資(53.8萬元,20人);

野村綜合研究所(香港)(53.76萬元,20人);

瑞龍綠運(53.61萬元,22人);

輕而堅工程(53.42萬元,21人);

欣圖興業(53.41萬元,30人);

金龍泉海鮮燒味餐廳(53.4萬元,23人);

英藝幼稚園暨國際幼兒園(53.37萬元,26人);

香港桐井(53.32萬元,22人);

PARK VIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN LIMITED(53.28萬元,23人);

嘉鼎工程(53.25萬元,20人);

M PLUS SALON(52.91萬元,22人);

PLH FASHION GROUP LIMITED(52.9萬元,19人);

城市會計管理(52.88萬元,21人);

MOMO SALON(52.77萬元,23人);

MAINSTREAM FUND SERVICES (HK) LIMITED(52.47萬元,22人);

香港眼科日間手術中心(52.23萬元,24人);

EXPRESS MAINTENANCE SERVICES LIMITED(52.08萬元,19人);

敬記塑膠廠(51.77萬元,25人);

卓聯建築工程(51.76萬元,20人);

宏利營造(51.74萬元,23人);

譚德興程國豪劉麗卿律師行(51.72萬元,22人);

盈菲國際(外匯)(51.34萬元,22人);

正宏工程(51.3萬元,20人);

FEARNLEYS HONG KONG LIMITED(51.3萬元,21人);

夏利文物業管理(永安集團大廈業主立案法團代理人)(51.3萬元,18人);

澤文工程(51.3萬元,19人);

世界旅行社(51.3萬元,19人);

運豐工程(51.3萬元,18人);

香港雲能國際投資(51.3萬元,15人);

⾧今會(51.09萬元,26人);

瑪姿鑽珠寶(51.03萬元,25人);

騰達香港集團(50.85萬元,21人);

永浩昌玩具(50.76萬元,19人);

歐美旅行社(50.6萬元,22人);

中民證券(香港)(50.55萬元,19人);

大班樓(50.46萬元,20人);

中信企業地產代理(50.41萬元,19人);

IQ EQ CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED(50.41萬元,19人);

香港國際蒙特梭利學校(教育)(50.28萬元,22人);

四方創意(50.25萬元,19人);

MUSHROOM HONG KONG COMPANY LIMITED(50.22萬元,20人);

順恩護老中心(建福)(50.16萬元,24人);

利俊中國(香港)(50.16萬元,20人);

廣安工程(50萬元,21人);

祥天亞洲(49.99萬元,16人);

盛洋投資(香港)(49.98萬元,19人);

香港廢水處理廠管理(49.97萬元,21人);

雅思信息科技(香港)(49.97萬元,32人);

三井造船技術工程服務(香港)(49.92萬元,19人);

PEAK DENTAL SOLUTIONS HONG KONG LIMITED(49.88萬元,20人);

進浩食品(49.82萬元,24人);

THE HONG KONG HARBOUR MISSION CHURCH(49.65萬元,23人);

富鏘財務(香港)(49.46萬元,25人);

香港品牌商業城(49.43萬元,22人);

中郵物流(香港)國際(49.28萬元,19人);

敍苑粉麵茶餐廳(49.19萬元,21人);

快樂工程(48.89萬元,21人);

圓深建築工程(48.83萬元,16人);

宏高集團(48.78萬元,19人);

金禾閣餐廳(48.74萬元,20人);

亞域亞洲(48.6萬元,18人);

BRIGHT ACCESS (HK) LIMITED(48.6萬元,20人);

夏利文物業管理(德福大廈聯合業主代理人)(48.6萬元,18人);

HOVID LIMITED(48.6萬元,16人);

威爾遜.桑西尼.古奇.羅沙迪律師事務所(48.6萬元,17人);

學記粉麫專家(48.56萬元,22人);

力豐工具(48.55萬元,19人);

富華冰室(48.53萬元,22人);

紅角度工程(48.42萬元,19人);

滾得棧飲食集團(48.36萬元,19人);

騰達工程(48.3萬元,18人);

振業工程(48.28萬元,18人);

梭子魚網絡(香港)(48.24萬元,17人);

富華冰室(48.23萬元,18人);

基迅工程(48.15萬元,20人);

威格斯資產評估顧問(48.13萬元,19人);

飛斯特運通(香港)股份(48.07萬元,22人);

興利科技工業(48.02萬元,19人);

偉信貨運(48萬元,20人);

鉄火堂(47.99萬元,21人);

永年少爺食品(47.98萬元,20人);

蟠桃兒(香港)(47.89萬元,18人);

相達生物科技國際(47.86萬元,18人);

康世(47.85萬元,18人);

赤盈(47.79萬元,17人);

嘉濤耆康之家/嘉濤宮(47.79萬元,22人);

羅業亞洲(47.69萬元,18人);

雅詠實業(47.64萬元,18人);

騰福亞洲(47.55萬元,14人);

PACIFIC MEDICAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED(47.53萬元,17人);

音響系統顧問(亞洲)(47.52萬元,18人);

DIAMANTI PER TUTTI ASIA LIMITED(47.48萬元,36人);

安德隆貿易(47.43萬元,18人);

大發麻雀公司(47.36萬元,23人);

金茅冷氣工程(47.18萬元,19人);

佳釀(47.08萬元,25人);

TOPIX LIMITED(47.04萬元,16人);

科域電腦系統(47.03萬元,18人);

韓膳餐飲管理經營炑八(9)(46.97萬元,20人);

成發快餐店(46.89萬元,25人);

MA CATERING LIMITED T/A REN REN HEPING RESTAURANT(46.86萬元,15人);

浩新貿易(46.82萬元,17人);

大自然素食(46.82萬元,19人);

柏德建築工程(46.73萬元,19人);

陳伊鍾杜律師行(46.67萬元,20人);

THE OPTIONS GROUP (HONG KONG) LIMITED(46.62萬元,18人);

澳信環球物流(香港)(46.55萬元,19人);

通識學校用品及服務公司(46.55萬元,20人);

㇐口設計工作室(46.53萬元,18人);

圓深建築設計(46.53萬元,17人);

新時代乾濕洗衣(46.49萬元,36人);

力新工程(46.39萬元,19人);

精確企業(46.32萬元,19人);

聯豐公司(46.26萬元,18人);

XIAO WANG (HW) LIMITED(46.25萬元,23人);

建滔幕牆工程(46.2萬元,18人);

AGORIZE ASIA LIMITED(45.99萬元,19人);

興記菜館(1982)(45.93萬元,21人);

黃色門(45.92萬元,18人);

意豪(45.9萬元,15人);

佳能醫療系統(香港)(45.9萬元,17人);

D&M SALES AND MARKETING (H.K.) LIMITED(45.9萬元,17人);

香港第㇐三共(45.9萬元,20人);

立富石油(國際)(45.9萬元,16人);

歐司朗亞太(45.9萬元,17人);

栢廸企業顧問(45.9萬元,18人);

香港音像版權(45.9萬元,17人);

銀都機構(45.9萬元,14人);

HANG FAT GLASS ENGINEERING LIMITED(45.81萬元,21人);

NORWEST INDUSTRIES LIMITED(45.8萬元,18人);

WISE ENERGY LIMITED(45.78萬元,24人);

任澄湛會計師行(45.62萬元,17人);

TACT GROUP LIMITED(45.59萬元,17人);

實力環保科技(45.59萬元,23人);

榮華參茸中西藥房(45.55萬元,18人);

寶華數碼印刷(45.55萬元,41人);

琪偉工程(45.45萬元,16人);

十六座(45.44萬元,27人);

雋基工程(45.33萬元,18人);

崔卓然會計師事務所(45.31萬元,16人);

萬利達(45.3萬元,27人);

康寧保健產品(45.3萬元,17人);

RICH EVER LIMITED(45.26萬元,17人);

喬奧華(45.11萬元,17人);

新達會計(45.08萬元,18人);

榮昇投資(45.06萬元,18人);

泰益(亞洲)(45.04萬元,17人);

聯明(44.94萬元,17人);

佳都(44.93萬元,23人);

杭州酒家由勤業經營(44.85萬元,17人);

永拓富信會計師事務所(44.84萬元,17人);

盈菲國際(財務)(44.7萬元,17人);

OZO WESLEY(44.6萬元,15人);

奧利德(44.52萬元,18人);

遠東建築師樓(44.48萬元,17人);

東佳建築(44.38萬元,18人);

維多利校服公司(44.33萬元,18人);

LETTUCE ENTERTAIN YOU LIMITED(44.24萬元,17人);

建豐物流(44.16萬元,17人);

金馬公司(44.08萬元,16人);

裕邦貿易(44.05萬元,22人);

中航國際貨運(44.03萬元,19人);

紅車厘麵包西餅O/B聯運投資集團(44萬元,20人);

IMAGI CORE COMPANY LIMITED(43.95萬元,22人);

優凱發展(43.93萬元,32人);

英藝幼稚園暨國際幼兒園(43.65萬元,19人);

可樂麗香港(43.63萬元,17人);

平量行(43.53萬元,17人);

韓膳餐飲管理經營炑八(10)(43.5萬元,17人);

達意(香港)(43.46萬元,25人);

NEW BON MARINE (HK) LIMITED(43.26萬元,29人);

ANALOGFOLK HONG KONG LIMITED(43.2萬元,16人);

東棉景盛電子(香港)(43.2萬元,16人);

BLOOM NO.1 LIMITED(43.2萬元,17人);

CAMPBELLS(43.2萬元,14人);

第㇐基石(香港)(43.2萬元,16人);

IMPACT PRODUCTS LIMITED(43.2萬元,16人);

JENNYFER SOURCING LIMITED(43.2萬元,13人);

利賓來塑膠工業(43.2萬元,16人);

元正國際(43.2萬元,16人);

維珍妮內衣(43.2萬元,15人);

威柏電子(43.2萬元,16人);

大華龍城麻雀娛樂公司(43.16萬元,24人);

BMA MANAGEMENT LIMITED(43.11萬元,16人);

PENJING ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED(43.05萬元,16人);

同興工程公司(43.05萬元,17人);

PIT(43.05萬元,22人);

IMAGINE LAB LIMITED(42.95萬元,13人);

寶冠建材(42.95萬元,16人);

飛環電子(42.95萬元,18人);

德鋒工程(42.9萬元,17人);

國鈴工程(42.8萬元,17人);

MILLS INTERNATIONAL LIMITED(42.69萬元,16人);

捷高電梯(42.62萬元,19人);

中央(亞洲)經營炑八(24)(42.61萬元,14人);

馬霖汽車(42.6萬元,17人);

艾德斐(42.48萬元,16人);

百佳酒店(42.47萬元,19人);

TALENT AXIS MANAGEMENT CONSULTING GROUP LIMITED(42.43萬元,15人);

山泰資源(42.42萬元,16人);

怡昇(香港)發展(42.37萬元,18人);

朗陽集團(42.34萬元,23人);

百凱(香港)實業(42.3萬元,16人);

金融公關(香港)(42.15萬元,16人);

三辰集團(42.13萬元,19人);

網誌媒體(42.12萬元,17人);

華世物流(42.12萬元,16人);

FIND ASIA LIMITED(42萬元,17人);

陳李張廣告(41.94萬元,16人);

MULTI MILLION WAY LIMITED(41.89萬元,16人);

寶利民速遞物流(41.85萬元,14人);

唯㇐國際集團(香港)(41.8萬元,17人);

明力投資T/A鍋處(41.78萬元,16人);

㇐心醫療(41.78萬元,15人);

家囍(41.75萬元,26人);

利豐行(41.72萬元,25人);

合聯豐(41.72萬元,17人);

大華化工貿易(41.63萬元,16人);

GLOBALLUXE LIMITED(41.55萬元,18人);

德興茶餐廳(41.48萬元,16人);

祥興行疋頭(集團)(41.39萬元,16人);

明興行建築材料(41.25萬元,17人);

空中快線直升機(41.14萬元,17人);

智達建築工程(41.14萬元,17人);

裕明國際(41.12萬元,16人);

鎧耀生物醫藥科技(管理)(41.05萬元,14人);

尚正醫療集團(40.95萬元,16人);

WANDERWONDER HOSPITALITY (HK) LIMITED(40.9萬元,17人);

溫彩霞律師事務所(40.8萬元,16人);

TELUM MEDIA HK LIMITED(40.79萬元,16人);

健和醫療保健(40.77萬元,18人);

百齡興業(40.66萬元,14人);

銅鑼灣廚房(40.65萬元,16人);

銀龍經營椰林閣餐廳(40.64萬元,19人);

FMC SWITZERLAND II GMBH(40.5萬元,19人);

香港置地(項目顧問)(40.5萬元,15人);

合記(金輝)工程(40.5萬元,19人);

佳成珠寶(40.5萬元,15人);

聯發行服裝用品(40.5萬元,14人);

松美(40.5萬元,15人);

REPRODUCTIVE HEALTHCARE LIMITED(40.5萬元,15人);

平安建設(40.5萬元,15人);

舒適亞洲(40.5萬元,15人);

WYNG FOUNDATION(40.5萬元,15人);

好準時物流(40.49萬元,14人);

LATITUDE BROKERS LIMITED(40.46萬元,15人);

康源電子廠(40.42萬元,15人);

CN FIRST INTERNATIONAL FUTURES LIMITED(40.35萬元,16人);

菲普國際(40.35萬元,16人);

ILLUMAX CHINA LIMITED(40.31萬元,15人);

泰富物業管理(40.23萬元,15人);

SART HOLDINGS LIMITED(40.21萬元,15人);

LOCO PMQ LIMITED(40.2萬元,19人);

早慧兒童教育中心(佐敦)(40.14萬元,19人);

鉅亨控股(40.13萬元,17人);

優科互聯網科技(40.13萬元,16人);

梁耀記(40.05萬元,15人);

太平洋帆船(40.03萬元,15人);

OCTAVO MANAGEMENT CO. LIMITED(40萬元,10人);

華東亞洲(39.93萬元,19人);

富林纖維工業(39.91萬元,24人);

三興行貿易(39.9萬元,15人);

AVIT ENGINEERING COMPANY LIMITED(39.89萬元,15人);

信達藥業(39.87萬元,14人);

北拓(39.83萬元,30人);

嘉兆科技(39.77萬元,16人);

樹人紙品印刷(39.71萬元,16人);

嬰幼兒心理發展協會(39.68萬元,33人);

XTCONICE GELATO LIMITED(39.68萬元,30人);

永成製衣(39.67萬元,21人);

德興茶餐廳(39.58萬元,17人);

光榮貨運(39.57萬元,17人);

偉信分保(39.54萬元,16人);

LTC MANAGEMENT LIMITED(39.38萬元,15人);

香港友心麻辣派對飲食(39.32萬元,14人);

香港通用航運(39.28萬元,18人);

同方康泰產業集團(39.28萬元,15人);

新龍運輸(39.11萬元,16人);

道顧建築機械(39.09萬元,16人);

百佳酒店(39.02萬元,20人);

福興盛(38.99萬元,17人);

綠怡苑園藝(38.94萬元,23人);

弘智電腦學會(38.89萬元,34人);

環彩國際(38.86萬元,31人);

協昌(機電)工程(38.85萬元,16人);

康馳國貿(1989)(38.81萬元,15人);

輝濤護老院屯門分院/嘉豐國際(38.69萬元,16人);

龍山置業(38.62萬元,17人);

詹訓龍會計師事務所(38.58萬元,16人);

大門橫丁(38.57萬元,14人);

RGF HR AGENT HONG KONG LIMITED(38.53萬元,19人);

中正會計師事務所(38.5萬元,17人);

康盛信託(38.48萬元,16人);

中旭土木工程(38.41萬元,20人);

GLOBAL INTERACTIVE SERVICE LIMITED(38.3萬元,21人);

安福護老院(38.19萬元,21人);

滿利中港運輸(38.18萬元,14人);

宜高科技香港(38.14萬元,15人);

香港的(38.1萬元,15人);

亞洲週刊(38.08萬元,17人);

HOTEL HART MANAGEMENT LIMITED(38.08萬元,16人);

聯發清潔運輸服務(38.04萬元,25人);

SMART JOY LIMITED(38.03萬元,14人);

鄧列會計師事務所(38萬元,15人);

信滙會計師事務所(37.94萬元,17人);

康樂學校(37.94萬元,19人);

安信獸醫(37.93萬元,15人);

駿興土木工程(37.8萬元,15人);

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY (HONG KONG) LIMITED(37.8萬元,13人);

英雅電水泵香港(37.8萬元,14人);

EL CORTE INGLES HONG KONG LIMITED(37.8萬元,14人);

飛迅達物流(37.8萬元,14人);

香港百貨、商業僱員總會(37.8萬元,14人);

陳美莉律師事務所(37.8萬元,14人);

格藝創社(37.8萬元,14人);

鴻峰工作室(37.8萬元,13人);

寶星首飾廠(37.8萬元,14人);

滙美工程(37.8萬元,14人);

順發貿易公司(37.8萬元,16人);

SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES LIMITED(37.8萬元,14人);

莚年貯蓄按揭置業(37.8萬元,24人);

Y-INTERCEPT (HONG KONG) LIMITED(37.8萬元,14人);

永高(倉儲)貨運(37.62萬元,15人);

皇家加勒比遊輪香港(37.6萬元,14人);

TAKAKI BAKERY HONG KONG LIMITED(37.6萬元,16人);

騰浪科技(37.58萬元,15人);

喬山健康科技(香港)(37.55萬元,14人);

朗天科技(37.55萬元,15人);

㇐木投資T/A四季餐廳(海麗)(37.55萬元,17人);

早慧兒童教育中心(北角)(37.4萬元,13人);

榮發風味美食餐廳(37.34萬元,19人);

水門雞飯(37.26萬元,15人);

盈高國際聯運遠東(37.2萬元,14人);

潤記冷氣工程(37.2萬元,17人);

榮利聯合(37.19萬元,17人);

銀龍經營東南加(37.18萬元,15人);

茂宸晉康醫療集團(37.13萬元,13人);

明報教育出版(37.02萬元,15人);

軒誠工程發展(36.98萬元,13人);

博翰專業翻譯(36.93萬元,14人);

佳慧網路科技發展(36.92萬元,15人);

愛美神(36.91萬元,17人);

香港濟眾堂中藥廠(36.86萬元,20人);

新界鄉議局(36.83萬元,16人);

啟趣教育(36.73萬元,17人);

THE LUK HOI TONG COMPANY, LIMITED(36.6萬元,24人);

K Y WONG CO(36.57萬元,17人);

阿鴻小吃飲食文化(控股)(36.55萬元,26人);

維景中國(36.53萬元,16人);

GENTLEMEN'S TONIC HONG KONG LIMITED(36.47萬元,17人);

利成泥水工程(36.41萬元,15人);

電訊㇐代(36.38萬元,16人);

世運管理(36.33萬元,15人);

名視眼鏡中心(36.31萬元,14人);

偉途(36.27萬元,18人);

時懋發展經營雲貴軒(36.21萬元,13人);

爵士(36.19萬元,15人);

伊甸藝術園(36.16萬元,15人);

CL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(36.12萬元,14人);

ONEONEDAY COMPANY LIMITED(36.01萬元,13人);

鄭瑞泰律師事務所(35.94萬元,13人);

瑞爾國際物流集團(35.93萬元,15人);

陳耀莊鄭樹深律師行(35.85萬元,14人);

RUSS DANCE FACTORY LIMITED(35.84萬元,15人);

竤信國際(35.7萬元,13人);

塔密亘集成(35.63萬元,15人);

早慧兒童教育中心(九龍灣)(35.57萬元,16人);

朗科集團設計(35.52萬元,15人);

萬豐國際貨運(35.49萬元,14人);

櫻島投資(35.48萬元,14人);

樂悠遊(35.41萬元,13人);

友榮工程(35.4萬元,28人);

香港綜合牙科中心(35.39萬元,17人);

公主遊艇大中華(35.3萬元,14人);

PURE SENSES (HONG KONG) LIMITED(35.17萬元,16人);

億豐環球實業(35.16萬元,16人);

新能源科技(35.1萬元,13人);

特佳(世紀)(35.1萬元,13人);

CELIO SOURCING LIMITED(35.1萬元,13人);

依摩泰香港(35.1萬元,12人);

富通放線工程公司(35.1萬元,20人);

萬豐遊艇廠(35.1萬元,15人);

華晉紡織印染(香港)(35.1萬元,12人);

陳美莉律師事務所(35.1萬元,16人);

JWM ASIA (HONG KONG) LIMITED(35.1萬元,13人);

高瑪集團(35.1萬元,14人);

林炳昌律師事務所(35.1萬元,12人);

徠卡儀器(35.1萬元,13人);

美達玩具製品廠(35.1萬元,14人);

平安膏(35.1萬元,21人);

雄略幕牆顧問(35.1萬元,12人);

保時達快遞(35.1萬元,13人);

香港船廠(35.1萬元,13人);

震東機械設備(35.1萬元,13人);

卓佳亞聯會計服務(35.1萬元,13人);

環球製藥(35.1萬元,13人);

榮祥興電器工程(35.1萬元,16人);

榮記(35.07萬元,17人);

基德(好旺)護老院(35.03萬元,21人);

RITA LAW & CO.(35.03萬元,14人);

貢多拉科技(35.02萬元,16人);

名視眼鏡中心(35萬元,12人);

勝利醫學化驗所(34.91萬元,15人);

GP ACOUSTICS (HK) LIMITED(34.9萬元,13人);

譽宴集團(34.87萬元,23人);

⾧駿工程(34.81萬元,27人);

嘉國旅運(34.81萬元,18人);

嘉滙管理(香港)(34.74萬元,26人);

樂䔄幼稚園(海峰園)O/B樂䔄幼兒學校(34.67萬元,15人);

嘉勤企業(34.67萬元,13人);

明輝批發(34.66萬元,13人);

安量彩印製盒(34.65萬元,13人);

香港家庭醫學學院教育(34.63萬元,13人);

通達國際發展(34.63萬元,17人);

寶信搬運(34.59萬元,13人);

偉銘裝修工程(34.58萬元,14人);

子彈創作電影(34.53萬元,12人);

合視(34.52萬元,17人);

億諾(34.44萬元,13人);

諾迅醫學化驗中心(34.42萬元,15人);

網之上貿易(34.42萬元,15人);

Z DESIGN LIMITED(34.4萬元,14人);

銀球工程(34.38萬元,13人);

興景建材工程(34.35萬元,11人);

銀華國際(集團)(34.25萬元,13人);

力豐精密機床(34.19萬元,12人);

名望貿易(34.17萬元,14人);

ASIA BE-TECH LIMITED(34.16萬元,13人);

財信聯(34.13萬元,13人);

永豐環球實業(34.13萬元,13人);

佑記建設(34.08萬元,13人);

傑智財富管理公司(34.05萬元,13人);

J & P HOLDINGS LIMITED(34.04萬元,13人);

永勝工程公司(34.03萬元,17人);

SKY 88 TECHNOLOGY LIMITED(34萬元,13人);

鴻運建築(33.91萬元,17人);

上村(香港)(33.84萬元,14人);

好到底麵家(33.83萬元,18人);

WOCOM SECURITIES LTD(33.83萬元,16人);

環亞國際實業(33.79萬元,9人);

CORINTECH (HK) LIMITED(33.78萬元,14人);

好景號(33.78萬元,30人);

芥子園出版社(33.76萬元,16人);

高勝投資(33.73萬元,17人);

鐵牛(尖東)(33.73萬元,29人);

山明模型(33.68萬元,13人);

科潤(33.67萬元,13人);

大同老餅家(33.67萬元,18人);

源昌消防工程(33.63萬元,13人);

興發鮮花批發(33.48萬元,13人);

GRATUS SOLUTIONS LIMITED(33.47萬元,16人);

方氏顧問服務(33.44萬元,17人);

SNACK EXPRESS (TAI PO) O/B KIN SANG TRADING LIMITED(33.42萬元,14人);

THERMORE (FAR EAST) LTD(33.41萬元,13人);

開勝(33.39萬元,13人);

WONG YING(33.36萬元,14人);

恆豐煙草(33.36萬元,20人);

開心軒(33.3萬元,25人);

PHOENIX COOPERATION LIMITED(33.26萬元,0人);

龍達紡織(33.18萬元,14人);

快甜美麵包西餅O/B聯運投資集團(33.17萬元,16人);

摩豆工房(33.17萬元,12人);

富裕工程(33.15萬元,14人);

金龍冰室(33.04萬元,15人);

松興物流(33.01萬元,14人);

好運車行(33萬元,14人);

權記玩具(32.96萬元,18人);

嘉華環球(32.94萬元,15人);

英衛國際(32.91萬元,13人);

卡狄汽車零件(32.89萬元,13人);

技連通國際(香港)(32.8萬元,13人);

領確(32.69萬元,12人);

萬盛精密工業(32.63萬元,11人);

安統海空貨運(香港)(32.55萬元,16人);

㇐級烘焙(32.51萬元,14人);

利豐塑膠金屬製品廠(32.46萬元,13人);

尚乘風險管理(32.4萬元,12人);

億亞(香港)(32.4萬元,15人);

莊凌雲律師事務所有限法律責任合夥(32.4萬元,12人);

CREATIVE CHINA CREATIONS LIMITED(32.4萬元,12人);

EPICOR SOFTWARE (NORTH ASIA) LIMITED(32.4萬元,12人);

EVERTOP MANAGEMENT LIMITED(32.4萬元,12人);

FOODLINK FOUNDATION LIMITED(32.4萬元,12人);

GOBEAR (HONG KONG) LIMITED(32.4萬元,12人);

夏利文物業管理(世達中心聯合業主代理人)(32.4萬元,12人);

HMD MOBILE HK LIMITED(32.4萬元,12人);

鷹普國際(32.4萬元,12人);

麥德美化學處理方案(32.4萬元,13人);

集盈(32.4萬元,12人);

三井物產電材(中國)(32.4萬元,12人);

邁瑞全球(香港)(32.4萬元,12人);

新星貿易(國際)(32.4萬元,12人);

僑民(32.4萬元,12人);

PRGX INTERNATIONAL PTE. LIMITED(32.4萬元,12人);

RAFFAELLO CAPITAL LIMITED(32.4萬元,12人);

森彩印刷制品(32.4萬元,12人);

星輝行首飾(32.4萬元,12人);

德興行石油(32.4萬元,12人);

東芝泰格香港采購物流(32.4萬元,12人);

VELOCITY TECHNOLOGY LIMITED(32.4萬元,13人);

WORLD COURIER HONG KONG LTD(32.4萬元,12人);

星滙寵物(32.4萬元,16人);

MATCH PERSONNEL CONSULTANCY(32.38萬元,18人);

JW CAPITAL LIMITED(32.38萬元,14人);

貝力嘉製品(32.37萬元,13人);

恒發光學(32.36萬元,13人);

世輝(香港)(32.34萬元,11人);

GLOBAL METALS NETWORK LIMITED(32.33萬元,12人);

S LIU & CO(32.33萬元,12人);

通城經營德成大藥房(32.31萬元,12人);

美義商理(32.31萬元,14人);

紫牛創意(32.2萬元,13人);

小食快綫由健生貿易經營(32.13萬元,12人);

現代汽車工程(32.09萬元,13人);

香港標準防火門製造(32.07萬元,13人);

保捷環球物流(32.07萬元,12人);

THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG(32.06萬元,12人);

飛龍國際投資(32.01萬元,11人);

鴻德電器行(32.01萬元,15人);

星妍國際(31.95萬元,14人);

華來利投資顧問(31.95萬元,12人);

威榮電業服務(31.94萬元,12人);

創機飲食集團(31.92萬元,14人);

時懋發展經營雲貴軒(31.9萬元,15人);

諾華製作(31.9萬元,12人);

GHC CAUSEWAY BAY LIMITED(31.85萬元,15人);

響譽發展(31.84萬元,14人);

天美工程(31.81萬元,12人);

WECOOL TOYS, LIMITED(31.8萬元,12人);

基適國際(31.73萬元,12人);

香港國際集成貨運(31.7萬元,9人);

ELITE ACADEMIC CONSULTANT COMPANY LIMITED(31.7萬元,13人);

東常(31.68萬元,13人);

盈菲國際(管理)(31.65萬元,15人);

RETAIL CONCEPT LIMITED(31.65萬元,13人);

艾美樂(31.64萬元,10人);

天保工程服務公司(31.64萬元,14人);

明治(31.63萬元,12人);

香港新道(31.59萬元,12人);

INVICTUS INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) LIMITED(31.5萬元,12人);

港城雲石(31.5萬元,13人);

中西花店(31.47萬元,13人);

睦誠工程(31.41萬元,15人);

維亮(31.37萬元,13人);

隆盛祥合記(31.33萬元,14人);

展和國際(31.28萬元,16人);

合利水務工程(31.27萬元,13人);

ALBATRANS LIMITED(31.27萬元,12人);

大真空(香港)(31.25萬元,13人);

勤毅產品(31.24萬元,12人);

泰興餅店(31.2萬元,18人);

利億集團(31.2萬元,20人);

天域國際(香港)(31.2萬元,16人);

八木(香港)(31.16萬元,12人);

埃內斯禮品(31.13萬元,12人);

新景餐飲(31.13萬元,15人);

鉅記(31.07萬元,14人);

灣仔茶檔(31.06萬元,13人);

威駿工程(31.04萬元,12人);

新加坡麵包達人(香港)(30.96萬元,13人);

GIS (HO MAN TIN) COMPANY LIMITED(30.9萬元,12人);

順康管理(30.89萬元,13人);

安圖特(香港)(30.8萬元,10人);

富藝乾洗公司(30.77萬元,36人);

合群清潔(30.77萬元,29人);

興成製造(30.75萬元,13人);

百仕佳蟲害防治(30.72萬元,13人);

愉景網絡地產(30.72萬元,17人);

順昌電器製品廠(30.68萬元,15人);

JOEL FINANCIAL CONSULTANT(30.68萬元,17人);

中區醫務所(30.64萬元,12人);

PRIME PACIFIC GLOBAL MANAGEMENT CORPORATION(30.61萬元,12人);

盈亞國際(30.53萬元,13人);

EONIQ (HK) LIMITED(30.53萬元,15人);

進陞機電工程(30.53萬元,15人);

適生活(30.5萬元,13人);

凱瑞(30.44萬元,13人);

鵬程製衣(30.41萬元,20人);

THERAPY ASSOCIATES (H.K.) LIMITED(30.37萬元,18人);

建明興業(30.24萬元,10人);

AURORA WORLD HK LIMITED(30.17萬元,12人);

紅車厘麵包西餅O/B創發投資發展(30.11萬元,14人);

美肌堡(30.09萬元,14人);

丘比特工作策劃室(30萬元,12人);

成發行(30萬元,15人);

BARNABAS AND PARTNERS LIMITED(29.99萬元,13人);

DFASS ASIA LIMITED(29.97萬元,16人);

友成工程(29.93萬元,12人);

力嘉科技(集團)(29.81萬元,13人);

蕾洛(29.78萬元,12人);

CAPTAINS FREIGHT SERVICES (HK) LIMITED(29.73萬元,13人);

釔誠工程(29.71萬元,12人);

阿科瑪(29.7萬元,11人);

概念巨頭(29.7萬元,10人);

渼安工程(29.7萬元,11人);

世紀陽光集團控股(29.7萬元,11人);

鎮昌工程(香港)(29.7萬元,11人);

達力管理服務(29.7萬元,12人);

易靈思(香港)(29.7萬元,11人);

科慧機電工程(29.7萬元,11人);

GRIES DECO BUYING HK LIMITED(29.7萬元,11人);

夏利文管理服務(BAILEY GARDEN業主代理人)(29.7萬元,11人);

賀嘉國際投資(29.7萬元,11人);

香港出光石油化學(29.7萬元,11人);

江西銅業香港(29.7萬元,11人);

僑達國際(29.7萬元,11人);

其昌利泰(29.7萬元,11人);

利𩣑工程(29.7萬元,11人);

QANTEX CAPITAL MARKETS LIMITED(29.7萬元,11人);

佳名時裝(29.7萬元,11人);

SNAKEBYTE TECHNOLOGIES LIMITED(29.7萬元,11人);

群力工程公司(29.7萬元,12人);

鄭范會計師事務所(29.7萬元,12人);

富元國際集團(29.7萬元,11人);

天風國際證券與期貨(29.7萬元,11人);

怡高工程(29.7萬元,12人);

陳韻雲律師行(29.7萬元,10人);

專業機電工程(29.7萬元,10人);

創藝製作印刷(29.63萬元,11人);

奧利文(29.62萬元,11人);

創榮管理(29.61萬元,20人);

LIC LIMITED(29.6萬元,11人);

㇐幻餐廳香港T/A㇐幻拉麵(29.6萬元,14人);

香中工業(29.59萬元,13人);

龍啟(29.57萬元,19人);

樂䔄幼稚園O/B樂䔄幼兒學校(29.56萬元,14人);

英記國際(29.55萬元,17人);

東興隆機器消防工程(29.49萬元,11人);

FAREAST SHIPMANAGEMENT HONGKONG LIMITED(29.48萬元,11人);

英美食到會服務(29.48萬元,12人);

奇亞網(29.46萬元,15人);

港捷實業(29.4萬元,11人);

金暉電鍍廠(29.37萬元,11人);

DNV GL BUSINESS ASSURANCE LIMITED(29.34萬元,11人);

TELOK REAL ESTATE PARTNERS (HONG KONG) LIMITED(29.21萬元,12人);

成報投資(29.17萬元,13人);

醫護行者(29.11萬元,10人);

匡成集團(29.08萬元,13人);

世通(物流)(29.05萬元,13人);

早慧兒童教育中心(旺角)(29.05萬元,13人);

基督教九龍五旬節會(粉嶺堂)(29.02萬元,16人);

THREE ACES ADVISORY LIMITED(29.01萬元,13人);

朗華國際(28.95萬元,10人);

建麗土木工程(28.94萬元,10人);

富強物流供應鏈(28.92萬元,12人);

康翹醫務中心(28.89萬元,12人);

高盛物流(香港)(28.88萬元,10人);

北角衛理堂(28.88萬元,11人);

紅健坊健康產品(28.86萬元,13人);

雲貴軒米線經營雲貴軒(28.85萬元,20人);

BOND APPARELS INTERNATIONAL LIMITED(28.83萬元,13人);

啟豐五金(香港)(28.82萬元,11人);

萬利洋行(國際)(28.81萬元,15人);

安利寶洋行(28.8萬元,16人);

恒威屋宇管理(28.73萬元,20人);

三川寰球(28.73萬元,15人);

康惠專業美容護理中心(28.72萬元,11人);

恒輝車廠(28.64萬元,12人);

聯禾紡織(28.62萬元,11人);

中國教育集團(香港)(28.61萬元,12人);

麟記瑞昌(集團)(28.59萬元,14人);

愛得甫酒店(28.58萬元,9人);

全創意(28.58萬元,11人);

興發海鮮(28.57萬元,16人);

德發時裝(28.55萬元,15人);

LAYERSTACK LIMITED(28.53萬元,11人);

紅車厘麵包西餅O/B聯運投資集團(28.53萬元,16人);

瑞達國際金融控股(28.46萬元,11人);

明駿實業(28.38萬元,12人);

愛麗絲劇場實驗室(28.37萬元,12人);

肥婆海鮮(28.32萬元,17人);

通行塑膠(28.28萬元,11人);

YARN ONE TRADING COMPANY LIMITED(28.27萬元,12人);

日利時(28.26萬元,13人);

北極洋冷凍燒烤食品專門店(28.25萬元,15人);

千盈(28.2萬元,13人);

超盈紡織(28.19萬元,11人);

鐵明製品(28.19萬元,12人);

萬昇資本顧問(香港)(28.17萬元,11人);

傑健旅運(28.16萬元,14人);

捷迅旅運(28.08萬元,20人);

SAINTECH ENGINEERING LIMITED(28.06萬元,11人);

劉森記麵家(28.05萬元,16人);

百川經銷集團(28.05萬元,10人);

和兄混凝土鑽切(香港)工程(28.05萬元,11人);

榮發飲食發展(28.02萬元,13人);

OYSHO HONG KONG LIMITED(27.96萬元,18人);

中油燃氣管理(27.93萬元,11人);

華大證券(27.92萬元,13人);

運達國際物流(香港)(27.9萬元,11人);

華德物流(27.9萬元,14人);

德興行(27.82萬元,16人);

先進X光醫學化驗診斷中心(27.78萬元,11人);

金利豐錶業(27.75萬元,12人);

德栢(27.75萬元,12人);

紅車厘麵包西餅O/B創發投資發展(27.74萬元,13人);

宏福幼稚園暨幼兒園(27.69萬元,10人);

時懋發展經營雲貴軒(27.6萬元,11人);

BLOOM NO. 1 LIMITED T/A AUSSIE GRILL BY OUTBACK(27.53萬元,15人);

御品(27.51萬元,11人);

承治堂(27.49萬元,23人);

HONG KONG LIVING LIMITED(27.48萬元,11人);

邦威物流(香港)(27.47萬元,12人);

鵬達數碼熱轉印設備香港(27.43萬元,11人);

如意護理安老院(27.37萬元,13人);

卡樂工程(27.33萬元,11人);

早慧兒童教育中心(灣仔)(27.32萬元,12人);

盈隆(27.3萬元,11人);

快甜美麵包西餅O/B聯運投資集團(27.28萬元,14人);

紅車厘麵包西餅O/B聯運投資集團(27.17萬元,13人);

羅氏管理(27.15萬元,11人);

中京發展(27.12萬元,12人);

NEW ERA WORLDWIDE LIMITED(27.07萬元,11人);

利聯空調影音設備(工程)(27.05萬元,12人);

利安投資(集團)(27.02萬元,11人);

ANGLO-EASTERN YACHT SERVICES LIMITED(27萬元,12人);

AS DESIGN SERVICE LIMITED(27萬元,10人);

CAROUSELL LIMITED(27萬元,9人);

華晉保險經紀(27萬元,10人);

大日精化(香港)(27萬元,10人);

東海(集團)管理(27萬元,8人);

FDK香港(27萬元,10人);

FUNTEC MANUFACTURING CO., LIMITED(27萬元,10人);

大中華國際投資(集團)(27萬元,10人);

香港合發塑膠金屬製品(27萬元,12人);

凱卓工程(27萬元,11人);

立誠搬運(27萬元,10人);

利泰霖國際(27萬元,11人);

MINGLE PLACE LIMITED T/A AT THE EDEN(27萬元,11人);

香港綠加利(27萬元,10人);

紐珀遠東(27萬元,10人);

QUEST ION IT (HK) LIMITED(27萬元,10人);

加安保險顧問(27萬元,10人);

順溢88(27萬元,12人);

白井電子科技(香港)(27萬元,10人);

UAG HONG KONG LIMITED(27萬元,10人);

威美國際香港(27萬元,10人);

WALLEM INNOVATIVE SOLUTIONS (HK) LIMITED(27萬元,10人);

WOLF LINGERIE LIMITED(27萬元,10人);

精工衛生紙業(26.96萬元,10人);

中明科技(26.84萬元,12人);

京臻專業工程(26.82萬元,10人);

香港飯堂(26.81萬元,11人);

建力聲震控制(亞洲)(26.81萬元,9人);

恒發洋參環球(26.8萬元,10人);

安信金控(26.78萬元,10人);

城健牙科醫務集團(26.75萬元,12人);

夢想餐飲顧問(26.7萬元,10人);

香港廣東社團總會(26.7萬元,12人);

龐蓓(26.67萬元,17人);

THE CHIBA BANK LTD(26.65萬元,11人);

孖寶小廚(26.63萬元,12人);

均益大廈第二期業主立案法團(26.63萬元,15人);

雲貴軒米線經營雲貴軒(26.58萬元,9人);

GUBELIN GEM LAB LIMITED(26.57萬元,9人);

臻陶國際(26.57萬元,12人);

先達集團(26.55萬元,11人);

冰源國際(26.55萬元,19人);

J & PIE ADVERTISING LIMITED(26.55萬元,11人);

COFFEE ART LIMITED(26.54萬元,10人);

新恆輝食堂(26.52萬元,12人);

義隆設備(26.51萬元,10人);

傑作設計顧問(26.5萬元,8人);

東城美食館(26.5萬元,14人);

AUSTRALIAN EDUCATION CONSULTANCY LIMITED(26.48萬元,10人);

利俊光學(國際)(26.42萬元,10人);

金玡居(26.4萬元,10人);

貴仁錶飾珠寶(26.4萬元,10人);

東旭食品批發(26.36萬元,10人);

澧栢顧問(26.35萬元,17人);

寶倫(亞洲)(26.33萬元,10人);

嘉頤(大埔)護理院(26.31萬元,11人);

南豐餐廳餅店(26.31萬元,11人);

富裕地產(26.29萬元,10人);

神話船務(26.27萬元,13人);

金星發展(香港)(26.25萬元,11人);

黃廣安律師行(26.25萬元,10人);

高迅機械(26.18萬元,10人);

麥德美化學處理方案-愛法組裝材料方案(26.17萬元,10人);

國銳地產(26.1萬元,11人);

R & R APPAREL LIMITED(26.1萬元,10人);

俠(26.1萬元,10人);

祥發潔具(26.05萬元,11人);

康溢醫藥(26.04萬元,19人);

偉途(25.96萬元,12人);

快利建築(香港)(25.95萬元,13人);

樂智協會(25.95萬元,10人);

T.V. DIRECT PROMOTION LIMITED(25.95萬元,9人);

百誼(25.92萬元,9人);

"ECHO DEVELOPMENT COMPANY LIMITED T/A SAUNDO JAPANESE

RESTAURANT(25.91萬元,10人);"

LUNA HOLDINGS LIMITED(25.86萬元,13人);

裕豐國際(25.85萬元,11人);

⾧阪燒(25.84萬元,10人);

ARLO HONG KONG LIMITED(25.82萬元,10人);

甘棠燒鵝(25.81萬元,11人);

和田藥業控股(25.8萬元,10人);

廣泰建築(25.8萬元,11人);

VEGELINK INTERNATIONAL LIMITED T/A VEGELINK CENTRE(25.72萬元,11人);

真輝集團(25.71萬元,10人);

金香(25.7萬元,14人);

港南食品(25.67萬元,13人);

三馬實業(25.65萬元,9人);

冠華國際控股(25.65萬元,10人);

源興工程(25.65萬元,9人);

粥師傅(25.63萬元,12人);

立峰零件(25.59萬元,11人);

DENSO INDUSTRY ASIA CO., LIMITED(25.55萬元,10人);

佳日遊(25.54萬元,11人);

KURO CONCEPT GROUP LIMITED(25.52萬元,9人);

辰鴻產品(25.5萬元,10人);

宏昌(兄弟)工程(25.5萬元,10人);

華富護老中心(25.5萬元,12人);

龍視(25.48萬元,12人);

麗城浸信會(25.45萬元,10人);

COSMOSS VU LIMITED(25.43萬元,11人);

強記清潔服務(25.4萬元,12人);

LUXOTTICA HONG KONG SERVICES LIMITED(25.39萬元,10人);

明輝水電渠務工程公司(25.39萬元,13人);

健力醫療器材(25.38萬元,9人);

海天補習中心(25.38萬元,16人);

啟茂實業(25.37萬元,11人);

嘉業首飾製造(25.31萬元,11人);

運基顧問(25.28萬元,10人);

GREAT EASTERN HEALTHCARE LIMITED(25.27萬元,10人);

德興茶餐廳(25.26萬元,11人);

金寶旅遊巴士(25.26萬元,15人);

真理浸信會榮光幼兒園(25.25萬元,10人);

浩華鋼結構工程(25.2萬元,12人);

康德(佐敦)護老院(25.15萬元,13人);

ARCANGEL LIMITED(25.13萬元,10人);

專業音響(25.11萬元,10人);

威樂斯發展(25.1萬元,13人);

橄欖樹咖啡(25.05萬元,7人);

先進技術工業(25.02萬元,11人);

KODEC HOLDINGS LIMITED(25.02萬元,10人);

至友美點(25.01萬元,10人);

MARK LEUNG PRODUCTIONS LIMITED(24.98萬元,10人);

唯家集團(24.95萬元,11人);

保華物業管理(24.94萬元,13人);

旭展(24.9萬元,10人);

愛德(葵涌)安老院(24.9萬元,15人);

尖沙咀桑拿(24.85萬元,18人);

基督教會聖徒聚會所(24.82萬元,10人);

HARDY HARDY TRADING (HK) CO., LIMITED(24.78萬元,1人);

甘源發展(24.77萬元,10人);

最愛集團(24.76萬元,11人);

坤安人力資源(24.75萬元,22人);

達億瓦(香港)(24.73萬元,10人);

志成號(24.73萬元,11人);

素年(24.72萬元,15人);

偉達芝電動機械(24.62萬元,10人);

澤群護老中心(九龍)(24.57萬元,16人);

叠益(24.53萬元,10人);

汽車交通運輸業總工會(24.52萬元,11人);

港暉貨運公司(24.49萬元,15人);

星兒發展中心(24.47萬元,12人);

I D SHOP LIMITED(24.45萬元,10人);

今好店(24.41萬元,15人);

粥師傅(24.4萬元,13人);

如意護理安老院(雅麗分院)(24.38萬元,12人);

ANTERCARE LIMITED(24.38萬元,10人);

竹家莊(24.38萬元,12人);

大德電器(24.34萬元,12人);

青苗藝智T/A青苗琴行(24.33萬元,19人);

亞洲遊艇管理(24.3萬元,10人);

百勝餐飲中國控股(24.3萬元,9人);

百匯室內材料供應(24.3萬元,8人);

柯程翔會計師樓(24.3萬元,9人);

CENTRE FOR ASIAN PHILANTHROPY AND SOCIETY LIMITED(24.3萬元,9人);

棋人娛樂製作(香港)(24.3萬元,9人);

致利水泥建材(24.3萬元,9人);

智文藥業(24.3萬元,8人);

致成建築工程(24.3萬元,9人);

大永紙通商(香港)(24.3萬元,9人);

DIAMOND SPARKLING LIMITED(24.3萬元,10人);

神州數碼控股(24.3萬元,9人);

大樂門香港(24.3萬元,9人);

EWAVE LIMITED(24.3萬元,9人);

EXTENSOR WORLD TRADING LIMITED(24.3萬元,9人);

EXTRA TRADING COMPANY LIMITED(24.3萬元,10人);

飛龍工程服務(24.3萬元,9人);

富春國際(香港)(24.3萬元,9人);

科順給排水電(24.3萬元,11人);

峰江水泥貿易(24.3萬元,8人);

夏利文物業管理(KADOORIE HILL聯合業主代理人)(24.3萬元,7人);

嘉泰鐘錶(24.3萬元,14人);

浩展機械工程公司(24.3萬元,10人);

香港生命科學技術集團(24.3萬元,9人);

璟柏印刷製版(24.3萬元,9人);

嘉宏亞洲(24.3萬元,9人);

啟昌樓宇設備(24.3萬元,10人);

國金找換店(24.3萬元,9人);

近鐵遠東開發(24.3萬元,9人);

江記工程公司(24.3萬元,9人);

權記(24.3萬元,9人);

八達貿易投資(24.3萬元,1人);

文迅工程(24.3萬元,9人);

萬利精機(24.3萬元,9人);

美亞電子廠(24.3萬元,9人);

滿利物流(24.3萬元,9人);

MTV HONG KONG LIMITED(24.3萬元,9人);

新概念室內設計(24.3萬元,9人);

創基機電工程及材料貿易(24.3萬元,9人);

歷高設計顧問(24.3萬元,9人);

保鋒工程(24.3萬元,9人);

尚正外科手術及內窺鏡中心(24.3萬元,8人);

純藍(24.3萬元,9人);

QNAP HK LIMITED(24.3萬元,9人);

QST TECHNOLOGIES (HK) COMPANY LIMITED(24.3萬元,9人);

雷諾麗特(香港)(24.3萬元,8人);

RYODEN DEVELOPMENT LIMITED(24.3萬元,9人);

SANREX LIMITED(24.3萬元,9人);

THE Q DINING LIMITED(24.3萬元,9人);

TOBACCO TRADERS INTERNATIONAL LIMITED(24.3萬元,9人);

北京拓普康(香港)(24.3萬元,9人);

財資市場公會(24.3萬元,9人);

TVP DEVELOPMENTS LIMITED(24.3萬元,9人);

聯邦鋼具工程(24.3萬元,9人);

永進貨運(24.3萬元,8人);

VOLUNTEER EXCHANGE NETWORK LIMITED(24.3萬元,9人);

王氏港建經銷(24.3萬元,9人);

WNG DESIGNS (HK) LIMITED(24.3萬元,9人);

華德國際證券(24.3萬元,10人);

1291 GROUP ASIA LIMITED(24.3萬元,9人);

八端國際(24.3萬元,8人);

榮式餐飲(屯門)(24.3萬元,15人);

THK SERVICE HK LIMITED(24.29萬元,9人);

G C SHOP(24.29萬元,14人);

恆泰工程(國際)(24.27萬元,12人);

銘基食品(香港)(24.26萬元,9人);

金坊泰國美食(24.26萬元,14人);

捷寶工程材料(24.21萬元,10人);

MAESER GROUP ASIA LIMITED(24.19萬元,10人);

翡翠拉麵小籠包(屯門)(24.18萬元,6人);

依時包裝物流(24.16萬元,11人);

嘉年實業(香港)(24.15萬元,10人);

安樂窩集團(24.15萬元,8人);

歲寶百貨(香港)(24.15萬元,9人);

輝濤護老院(安麗分院)/嘉豐國際(24.15萬元,12人);

遠安機電工程(24.11萬元,9人);

溥思教育(24.1萬元,10人);

百利好金業(香港)(24.08萬元,9人);

SILVER CROSS (PACIFIC) LIMITED(24.08萬元,9人);

同興運輸(24.02萬元,10人);

陳明榮珍珠國際(24萬元,11人);

得樂工程(24萬元,11人);

達勝工程(23.97萬元,9人);

力豐鈑金機械(23.94萬元,13人);

三益麵廠(23.91萬元,12人);

優寶(23.9萬元,12人);

信豐工程(23.87萬元,20人);

千葉園(23.85萬元,10人);

HONG KONG NAVIGATOR CONSULTANTS LIMITED(23.85萬元,9人);

NETWORK BOX HONG KONG LIMITED(23.82萬元,11人);

歌天妮(23.82萬元,15人);

SEALINK SOURCING GROUP LIMITED(23.76萬元,9人);

思達資本(香港)(23.7萬元,9人);

OPTICON LTD(23.67萬元,10人);

仁御堂(23.67萬元,11人);

華昌電器工程(23.66萬元,10人);

太子美食坊(23.63萬元,12人);

貝納化電(控股)(23.63萬元,9人);

永進船務公司(23.61萬元,14人);

開心樹社會服務(23.55萬元,11人);

夏利文物業管理(萬能閣聯合業主代理人)(23.55萬元,8人);

博藝科技(工程)(23.55萬元,9人);

雷博會計師事務所(23.55萬元,8人);

UNISON MANUFACTURING HK LIMITED(23.55萬元,9人);

REALLIANCE CO. LIMITED(23.54萬元,29人);

CAROL BATEMAN SCH OF DANCING LTD(23.53萬元,12人);

陸國維律師行(23.5萬元,12人);

合信工程(23.48萬元,14人);

銀豐找換公司(23.48萬元,10人);

威麥(23.48萬元,9人);

陳黃鍾蔡會計師事務所(23.46萬元,9人);

威利信工程(23.45萬元,13人);

天益數碼媒體國際(23.4萬元,9人);

威昂發展(23.4萬元,9人);

源興香料公司(23.4萬元,9人);

亞奇遼斯資訊(23.37萬元,9人);

章記香港仔魚蛋王(23.37萬元,13人);

進步軟件(23.31萬元,9人);

豐強(23.29萬元,8人);

綠惜地球(23.25萬元,29人);

夢幻教室(23.22萬元,9人);

CONVERSANT LIMITED(23.17萬元,10人);

聚匯(23.14萬元,10人);

環球商務(亞洲)(23.11萬元,9人);

SHANGHAI LANE III O/B SHANGHAI LANE (II) LIMITED(23.1萬元,10人);

社區發展推動基金(23.1萬元,12人);

輝香園餐廳(23.1萬元,12人);

詠同(23.1萬元,11人);

澤興凍肉食品巿場(23.07萬元,10人);

安洲營造(23.06萬元,12人);

毅思產品開發(23.03萬元,10人);

LITTELFUSE HK LIMITED(23.02萬元,9人);

生活易稅務顧問(23萬元,9人);

中央(亞洲)經營柞木炭家(2)(22.91萬元,9人);

WAYS PRODUCTION LIMITED(22.89萬元,8人);

俊興消防工程(22.88萬元,9人);

利文亞洲(22.88萬元,9人);

德寶水務工程(22.88萬元,15人);

雅格獅丹(香港)(22.86萬元,10人);

基頓時裝配件(22.86萬元,9人);

津津麵飽西餅店(22.82萬元,13人);

啟發物流(22.8萬元,11人);

映物誌(香港)(22.8萬元,9人);

華廈地產(22.75萬元,8人);

FREMENT CO LTD(22.75萬元,6人);

ORTHOWORKS LIMITED(22.71萬元,13人);

三聯實業(亞洲)(22.68萬元,10人);

金星中西美食餐廳(22.67萬元,14人);

HKCMCPA COMPANY LIMITED(22.63萬元,9人);

ANGEL CONCEPT LIMITED(22.61萬元,10人);

名島麵飽西餅店(22.6萬元,12人);

CHUNG'S CONSULTANTS LIMITED(22.6萬元,9人);

譽雅國際(22.59萬元,16人);

標記樂園飲食集團(22.58萬元,8人);

姬膚集團(22.56萬元,9人);

凌治會計管理(22.55萬元,10人);

國君資本投資顧問(22.5萬元,9人);

奇華飲食(22.46萬元,9人);

同利工程公司(22.46萬元,15人);

聯豐裱紙加工廠(22.41萬元,9人);

AGE GROUP LIMITED(22.4萬元,11人);

香港日線(22.38萬元,9人);

金和精化(22.36萬元,10人);

金峰(遠東)貿易T/A高球島(22.35萬元,9人);

億潤塑膠五金工業(22.32萬元,9人);

專業回收服務(22.28萬元,9人);

FUNDERSTONE SECURITIES HOLDINGS LIMITED(22.24萬元,8人);

HIGH HEAVEN INTERNATIONAL (HONG KONG), LLC(22.23萬元,50人);

智投科技(22.21萬元,10人);

BROTHERLINESS LOGISTICS COMPANY LIMITED(22.2萬元,9人);

聯昌製罐廠(22.19萬元,9人);

新婚情報(22.17萬元,13人);

卓越國際發展(22.14萬元,10人);

華嫂冰室(22.14萬元,12人);

門神啤酒廠(22.13萬元,7人);

三友產業(香港)(22.11萬元,10人);

天㇐教育(22.05萬元,9人);

依依美妝(22.05萬元,9人);

HANDSOME FACTORY COMPANY LIMITED(22.03萬元,12人);

富強五金製品(22.03萬元,10人);

褀昌證券(22.01萬元,10人);

亞洲地產代理(21.98萬元,13人);

香港星輝照明(21.96萬元,10人);

冠夆(21.96萬元,8人);

明苑粉麵茶餐廳(II)(21.92萬元,11人);

WHILE TRUE CODES LIMITED(21.9萬元,5人);

雅麗神國際(21.89萬元,11人);

森馬國際集團(香港)(21.86萬元,22人);

基督教安得兒幼稚園/幼兒園(21.85萬元,9人);

D W L CREATIONS LTD(21.81萬元,10人);

永安藥品貿易(21.8萬元,13人);

校本音樂活動工作室(21.79萬元,22人);

C'EST BON GRILL & BAR LIMITED(21.76萬元,11人);

鴻亞物流(21.68萬元,10人);

確信測量及土木工程公司(21.6萬元,8人);

AMARIS CONSULTING LIMITED(21.6萬元,8人);

光峰光電香港(21.6萬元,9人);

健臻醫療保健(21.6萬元,8人);

博美投資集團(21.6萬元,8人);

源盛證券(21.6萬元,8人);

迦南搬屋(21.6萬元,9人);

CAROZPLUS LOGISTICS (HK) LIMITED(21.6萬元,7人);

CENTURIUM CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED(21.6萬元,8人);

陳馮吳律師事務所(21.6萬元,8人);

營聯(21.6萬元,8人);

中華匯財金融(21.6萬元,11人);

西鐵城精電科技(香港)(21.6萬元,8人);

西醫黃錫明(21.6萬元,7人);

掃碼科技(21.6萬元,8人);

翹睿(21.6萬元,7人);

FILAMENT LIMITED(21.6萬元,8人);

富之光電機有公司(21.6萬元,8人);

錦盛(香港)(21.6萬元,8人);

志毅印刷包裝(21.6萬元,8人);

GARAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED(21.6萬元,7人);

國威印務(21.6萬元,8人);

日立高科技香港(21.6萬元,8人);

香港家豬(21.6萬元,9人);

HQ CAPITAL ASIA LIMITED(21.6萬元,8人);

捷藝信封廠(21.6萬元,9人);

躍馬國際運通(21.6萬元,8人);

LAING O'ROURKE CONSTRUCTION HONG KONG LIMITED(21.6萬元,11人);

利登(21.6萬元,8人);

李悅森建造工程(21.6萬元,9人);

偉成泰來珠寶(21.6萬元,8人);

力斯設計工程(21.6萬元,8人);

美迅工程實業(21.6萬元,8人);

勝道亞太(21.6萬元,9人);

丸紅鞋業(21.6萬元,9人);

美貿實業(21.6萬元,4人);

香港美達王(21.6萬元,8人);

明亮運輸(21.6萬元,11人);

MOL WORLDWIDE LOGISTICS, LIMITED(21.6萬元,9人);

美力設計(21.6萬元,8人);

優捷工程(21.6萬元,10人);

成功旅行社(21.6萬元,8人);

信昌唱片(21.6萬元,8人);

中技國際貨運代理(21.6萬元,9人);

得利(亞洲)工程(21.6萬元,8人);

ULI SERVICES LIMITED(21.6萬元,9人);

環貫香港營銷(21.6萬元,8人);

寰宇五金塑膠製品廠(21.6萬元,8人);

華豐公司(21.6萬元,8人);

富滙證券(21.6萬元,8人);

榮昌珠寶金行(21.6萬元,7人);

榮利發展(國際)(21.6萬元,9人);

偉達機械(21.6萬元,10人);

鷺豐船務(21.6萬元,12人);

友聯電器工程(21.6萬元,8人);

椰林閣飲食集團(21.6萬元,8人);

尚形珠寶(21.59萬元,7人);

榮發吊機租賃(21.57萬元,12人);

OPS COMMUNICATION LIMITED(21.55萬元,8人);

JARD LIMITED(21.54萬元,9人);

真理浸信會碧濤幼稚園(21.54萬元,9人);

靚靚不㇐樣的車仔麵(21.54萬元,12人);

KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN(21.53萬元,11人);

實運機械(21.53萬元,8人);

宏基化粧品(21.5萬元,11人);

恆威貿易(21.47萬元,10人);

大華手袋廠(21.45萬元,8人);

失戀旅行傷心(21.45萬元,8人);

通程物流(香港)(21.45萬元,8人);

天瑞中西藥房(21.45萬元,10人);

耀明包裝搬運(21.45萬元,8人);

白馬戶外媒體(21.4萬元,9人);

國際商業顧問(21.38萬元,8人);

聯爾信(21.36萬元,27人);

盈龍國際(21.35萬元,10人);

鍊馬(香港)(21.34萬元,8人);

樂工房(21.32萬元,9人);

潤陞企業(21.31萬元,12人);

葉頌文環保建築師事務所(21.28萬元,8人);

THE GROWTH COMPANY(21.25萬元,8人);

宏業工程貿易(21.23萬元,8人);

天華行(21.22萬元,8人);

配音室國際製作(21.22萬元,9人);

小食快綫由健生貿易經營(21.19萬元,8人);

哥哥的家(21.19萬元,9人);

彭耀樟律師事務所(21.19萬元,13人);

華生建築(21.18萬元,8人);

BIZSPOKE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(21.15萬元,6人);

領業管理(21.15萬元,8人);

金海發展(香港)(21.15萬元,8人);

I21 LIMITED(21.09萬元,8人);

亞萃電子競技(21.08萬元,11人);

鐵江現貨(21.08萬元,9人);

專業探測工程顧問(21.08萬元,18人);

駿科物流(21.07萬元,8人);

AAAM LIMITED(21萬元,8人);

柏通工程(21萬元,8人);

仁御堂(21萬元,11人);

力高證券(20.98萬元,8人);

海記魚蛋粥麵(20.97萬元,9人);

景鴻企業(20.97萬元,9人);

金高貿易(20.96萬元,9人);

富華工程(20.94萬元,15人);

中華龍經營 - 晨琦坊(20.92萬元,13人);

好達物流(國際)(20.88萬元,10人);

WILL HAIR SALON T/A MIND HAIR(20.86萬元,7人);

金門鐵閘(20.83萬元,8人);

成記五金(20.81萬元,7人);

富豐盛(20.81萬元,10人);

BEAUTY DRAGON LIMITED(20.8萬元,12人);

RE. GROUP LIMITED(20.78萬元,9人);

卓進集團(20.77萬元,18人);

福智慈善基金會(20.76萬元,16人);

卓然服務(20.7萬元,10人);

香港恒傳國際酒業(20.7萬元,8人);

匡成集團(20.7萬元,10人);

KEN WAY EXPRESS CO(20.7萬元,14人);

TETA VICTORIA LIMITED(20.68萬元,6人);

"WING WAH GROUP DISPENSARY LIMITED T/A WING WAH

DISPENSARY(20.64萬元,8人);"

BUSY BEE SALON(20.63萬元,8人);

何啟華(20.63萬元,8人);

智美亞洲(20.63萬元,8人);

柏楹運輸(20.63萬元,8人);

星光(金味)(20.61萬元,9人);

萬事達環球(20.6萬元,8人);

秀茂坪街市(20.55萬元,11人);

恒成工程(20.55萬元,14人);

富正集團(20.49萬元,8人);

浩鏵策劃推廣(20.44萬元,8人);

聖公會青山聖彼得堂幼兒中心(20.43萬元,8人);

劉陳律師事務所(20.42萬元,8人);

國暉實業(20.4萬元,8人);

PORTLINE INTERNATIONAL LIMITED(20.4萬元,8人);

潮興旺粥粉麵(20.4萬元,9人);

全捷物流(20.39萬元,8人);

中華基督教會福幼第二幼稚園(20.38萬元,8人);

智誠皆科技(20.37萬元,9人);

思朗數碼工程(20.37萬元,7人);

傲群工程設計(20.33萬元,8人);

滙熹集團(20.3萬元,9人);

元札幌拉麵(20.3萬元,8人);

大同發展經營嘉寶護老院(20.3萬元,9人);

BETTER MIAN O/B SOUR AND SPICY NOODLE CO. LIMITED(20.29萬元,7人);

棠記海產批發(20.25萬元,8人);

EXCEED SHINGAKUKAI (HK) COMPANY LIMITED(20.23萬元,12人);

頤安投資發展(20.2萬元,8人);

浩運環球物流(20.19萬元,8人);

盛啓(20.13萬元,9人);

世科電子(20.13萬元,8人);

多寶製品(20.12萬元,8人);

敏善實業(20.1萬元,6人);

景基環球企業(20.04萬元,10人);

翠林餐廳(20.03萬元,8人);

華喬物流包裝物料供應(20.03萬元,8人);

香港頂峰機械工程(20萬元,10人);

吉星藥業(19.96萬元,10人);

新力高實業(19.96萬元,9人);

百信塑膠製品(19.96萬元,8人);

SENG SENG KOREAN CUISINE COMPANY LIMITED(19.95萬元,8人);

建世投資(19.95萬元,8人);

香海正覺蓮社(19.94萬元,9人);

冠譽發展(19.93萬元,8人);

JIET LUNG TRADING CO LTD(19.9萬元,8人);

好順集團(19.88萬元,8人);

港利(香港)(19.88萬元,11人);

德益機電工程(19.87萬元,9人);

銀禧國際旅遊(19.86萬元,9人);

百順國際(19.83萬元,10人);

意詩奧特萊斯(19.82萬元,14人);

香港泓瀅企業(19.8萬元,8人);

BROOKES BELL HONG KONG LIMITED(19.79萬元,8人);

帝佳(19.78萬元,9人);

漢華專業管理(19.77萬元,8人);

ATLAS WORLD LIMITED(19.77萬元,8人);

隆合泰抽紗(19.74萬元,8人);

YAN YAN FOOD LIMITED(19.7萬元,9人);

文興實業發展(19.67萬元,14人);

四方建設(19.65萬元,6人);

朗彤教育中心(19.65萬元,7人);

力高貿易公司(19.65萬元,8人);

TETON CPA COMPANY(19.65萬元,9人);

金時珠寶(19.65萬元,8人);

仁康港灣藥房(19.62萬元,8人);

聞名清潔服務(19.61萬元,11人);

松蔭園佛道社(19.6萬元,13人);

金大福五金集團(19.59萬元,8人);

香港輔助生育中心(19.59萬元,9人);

洪利粥店茶餐廳(19.58萬元,10人);

眾利經營金飯碗餐廳(19.58萬元,8人);

WING MING ENTERPRISES LTD(19.56萬元,8人);

蔡彭年會計師(19.51萬元,9人);

雅典辦公室傢俱(19.5萬元,8人);

階進工程公司(19.5萬元,10人);

HEUREUX POUVOIR LIMITED(19.44萬元,8人);

高承投資(19.42萬元,18人);

晉德骨科中心(19.41萬元,9人);

大石創意(19.39萬元,9人);

錦發製造廠(19.38萬元,8人);

盈宗製藥(19.37萬元,12人);

PRINT READY LIMITED(19.37萬元,8人);

香港小山(19.34萬元,7人);

大順企業(香港)(19.32萬元,9人);

康威醫健集團(19.32萬元,8人);

關注婦女性暴力協會(19.3萬元,8人);

JMC COSMETICS LIMITED(19.26萬元,9人);

永興工程公司(19.23萬元,19人);

威雅電子零件(19.23萬元,8人);

何樂貝會計師事務所(19.16萬元,10人);

恆陞娛樂(19.14萬元,24人);

九江(19.11萬元,10人);

賓墟咖啡小食店(19.1萬元,10人);

泰發工程(19.04萬元,8人);

高美營造工程(19.01萬元,5人);

裕榮行(19萬元,10人);

華耀永安會計師事務所(18.98萬元,7人);

APPLE SHOP LIMITED(18.97萬元,9人);

基督教會恩雨堂(18.93萬元,8人);

櫻島麵飽店(18.92萬元,9人);

ADAPA ARCHITECTS LIMITED(18.9萬元,7人);

AFH HONG KONG LIMITED(18.9萬元,5人);

艾美莉時裝國際(18.9萬元,7人);

雅麗盈設備(18.9萬元,7人);

AUTODESK FAR EAST LIMITED(18.9萬元,7人);

道信資產管理(18.9萬元,7人);

比狄奧玻璃回收(18.9萬元,6人);

朗陽集團(18.9萬元,6人);

畢杜楊會計師行(18.9萬元,7人);

CASTLEGATE LOGISTICS HONG KONG LIMITED(18.9萬元,7人);

智聯表面廠(18.9萬元,7人);

志鵬吊機重運工程(18.9萬元,7人);

CHYNCHEN ASSOCIATES LIMITED(18.9萬元,8人);

康富中西大藥房(18.9萬元,8人);

益陞工程(18.9萬元,7人);

ENTIFIC LIMITED T/A THE ENTIFIC OCEAN CENTRE(18.9萬元,5人);

EXTREME NETWORKS HONG KONG LIMITED(18.9萬元,7人);

忠信船機工程(18.9萬元,7人);

輝俊工程(18.9萬元,7人);

寬記(18.9萬元,5人);

日商富地滋國際(18.9萬元,6人);

富麗工業製品(18.9萬元,7人);

FUNKY CONSULTING LIMITED(18.9萬元,8人);

環球金融(亞洲)(18.9萬元,7人);

金元投資(18.9萬元,7人);

好望角投資服務(香港)(18.9萬元,7人);

粵海資產管理(18.9萬元,7人);

夏利文物業管理(會德豐大廈聯合業主代理人)(18.9萬元,7人);

亨普爾特殊金屬(亞洲)(18.9萬元,7人);

興利五金製品廠(18.9萬元,7人);

浩如裝飾材料(18.9萬元,7人);

熱線電子公司(18.9萬元,7人);

香港本多通信工業(18.9萬元,7人);

I HEART STUDIOS HONG KONG LIMITED(18.9萬元,7人);

國際家庭傭工聯盟(18.9萬元,7人);

江記貿易(18.9萬元,7人);

JOHNNY CHAN & CO(18.9萬元,7人);

成倡(18.9萬元,7人);

KHI BIOSERVICES (HONG KONG) LIMITED(18.9萬元,7人);

雷鄭會計師事務所(18.9萬元,7人);

里詩歐國際貨運(18.9萬元,7人);

益添投資(18.9萬元,7人);

NETWORK DIRECT PROMOTION LIMITED(18.9萬元,7人);

OAX FOUNDATION LIMITED(18.9萬元,8人);

OPTAVIA (HONG KONG) LIMITED(18.9萬元,7人);

PHYSIQUE EVOLUTION LIMITED(18.9萬元,7人);

保明製作(18.9萬元,7人);

篇藝印製(18.9萬元,7人);

順昇國際(18.9萬元,8人);

SK HONG KONG LIMITED(18.9萬元,7人);

富滙亞洲企業(18.9萬元,7人);

SNAKEBYTE ASIA LIMITED(18.9萬元,7人);

大成無線香港(18.9萬元,7人);

THE SHIZUOKA BANK LTD(18.9萬元,7人);

瑞信會計師事務所(18.9萬元,7人);

TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED(18.9萬元,7人);

特品鞋業(18.9萬元,7人);

TOPPAN GRAVITY LIMITED(18.9萬元,7人);

毅志(18.9萬元,7人);

荃威大藥房O/B健滙(18.9萬元,8人);

聯合的士服務公司(18.9萬元,8人);

惠高豐(中國)(18.9萬元,7人);

安阜(18.9萬元,8人);

智達公司(18.9萬元,6人);

亞馬克斯(香港)(18.9萬元,7人);

昱豐保險經紀(18.9萬元,8人);

怡景五金製品廠(18.9萬元,7人);

鷹華工程(18.9萬元,7人);

伍于祥會計師事務所(18.86萬元,8人);

德興行(18.86萬元,10人);

合發實業(18.84萬元,7人);

槐昌建築工程(18.84萬元,9人);

僑商置業(18.83萬元,7人);

元豐鋼管(18.81萬元,7人);

浰達(18.79萬元,8人);

嘉信寶建築(18.79萬元,8人);

萊比樂工程(18.76萬元,8人);

HAMPTONTCI LIMITED(18.75萬元,5人);

翱勢(18.75萬元,10人);

LUMINOUS MSLGROUP HONG KONG(18.75萬元,5人);

泓鋒機電工程(18.75萬元,8人);

成發咖啡餅店(18.72萬元,7人);

錦榮五金工具(18.71萬元,9人);

循道衛理聯合教會救主堂(18.69萬元,11人);

威高管理(18.68萬元,6人);

邁迪亞(18.67萬元,8人);

秋田包餅店(18.62萬元,10人);

澤興凍肉市場(18.62萬元,8人);

康柏斯專業顧問(18.6萬元,7人);

文信建設工程(18.6萬元,7人);

寶業(興業)工程(18.6萬元,7人);

天瑞中西藥房(18.6萬元,8人);

瑋俊食品(18.56萬元,9人);

關財記(18.54萬元,10人);

新亞建築工程(18.53萬元,6人);

金源搬運工程(18.5萬元,8人);

康境(18.49萬元,8人);

香港復康諮詢協會(18.48萬元,10人);

大班電腦汽車美容(18.48萬元,11人);

莉怡集團(18.48萬元,10人);

谷日(18.48萬元,7人);

WIZNET H.K. LIMITED(18.46萬元,7人);

歐飛發展(18.46萬元,6人);

⾧城(集團)藥業公司(18.45萬元,7人);

御旺飲食管理(18.45萬元,7人);

佐敦大藥房(18.45萬元,7人);

倫施榮公証行(18.45萬元,7人);

京士頓集團(18.44萬元,7人);

I LOVE PET PET LIMITED(18.44萬元,8人);

冠溢(香港)(18.42萬元,7人);

WISE BAKERY(18.41萬元,11人);

永江集團(18.37萬元,13人);

榮華藥業(18.37萬元,16人);

CHARLES TAYLOR MUTUAL MANAGEMENT (ASIA) PTE. LIMITED(18.36萬元,7人);

興記食堂(18.36萬元,11人);

建益資產管理(18.33萬元,8人);

博森飲品(18.33萬元,9人);

金廚食品機械(18.31萬元,7人);

FIDUSERVE CORPORATE SERVICES LIMITED(18.3萬元,9人);

品墨文化傳媒(18.3萬元,7人);

百時美國際(18.3萬元,8人);

TADE DESIGN GROUP LIMITED(18.3萬元,7人);

賀喜發展(18.27萬元,6人);

雲貴軒米線經營雲貴軒(18.26萬元,8人);

鴻基創業(18.26萬元,8人);

九龍靈糧堂幼兒園(18.24萬元,8人);

建利高土木工程(18.23萬元,7人);

百力營造工程(18.23萬元,8人);

港建工程測量(18.23萬元,7人);

百樂錦輝貨運(香港)(18.22萬元,7人);

利天寵物用品(18.21萬元,7人);

名島麵包西餅店(18.17萬元,11人);

中旺(香港)經營加多樂冰室(18.15萬元,8人);

GATEWAY AUTOART LIMITED(18.15萬元,7人);

意達(亞洲)(18.15萬元,7人);

兒藝設計(18.14萬元,7人);

恆輝電氣工程(18.12萬元,11人);

ARTISAN BAKING COMPANY LIMITED(18.11萬元,13人);

立興(楊氏)(18.11萬元,8人);

新基香港發展(18.09萬元,8人);

明報出版社(18.08萬元,7人);

AB CAPITAL LIMITED(18.08萬元,7人);

輝亞資產管理(18.08萬元,7人);

香港佰龍服飾(18.05萬元,7人);

光采(18.04萬元,7人);

OINK OINK COMMUNICATIONS LIMITED(18萬元,7人);

尚德藥房(18萬元,10人);

華氏大葯房(18萬元,8人);

五芳齋(香港)(17.96萬元,7人);

領先印藝系統(17.93萬元,7人);

恆駿鋼鐵工程(17.93萬元,8人);

香港傷健共融網絡(17.92萬元,10人);

藝會(17.92萬元,7人);

綠欣建築測量師行(17.91萬元,8人);

FLEX (FAR EAST) LIMITED(17.85萬元,8人);

恒富資產服務(17.85萬元,8人);

盛企管理(17.79萬元,7人);

REVIVEYOU GROUP LIMITED(17.75萬元,11人);

柏進(17.75萬元,7人);

光輝物流(17.74萬元,7人);

天行者控股(17.73萬元,6人);

EVOLVE INTERNATIONAL LIMITED(17.73萬元,7人);

秋田包餅店(17.72萬元,10人);

綠色環保廚餘回收(17.72萬元,5人);

卓億眼鏡製造廠(17.7萬元,7人);

囍運燒臘餐廳小廚O/B 栢譽投資(17.7萬元,6人);

香港攀石訓練學會(17.68萬元,16人);

感動世界(17.68萬元,8人);

志義興(17.66萬元,7人);

正和會計師行(17.65萬元,7人);

樂斯麵麭(17.63萬元,8人);

早慧兒童教育中心(銅鑼灣)(17.63萬元,8人);

德成行發展(17.63萬元,7人);

科建國際集團(17.62萬元,8人);

聯合工程(17.61萬元,7人);

銅鑼灣香港大廈業主立案法團(17.6萬元,15人);

秋田包餅店(17.57萬元,8人);

香港治本醫務中心(17.56萬元,7人);

香港鵬昌貿易(17.55萬元,7人);

英昌建築工程(17.55萬元,7人);

駿升科研(17.55萬元,7人);

豐裕集團(17.5萬元,7人);

匯忠管理(17.48萬元,7人);

六記(17.46萬元,8人);

皓美牙科診所(17.45萬元,7人);

中信中西藥房O/B強展(17.4萬元,7人);

內田洋行全球(17.38萬元,7人);

HO YUEN RESTAURANT(17.37萬元,8人);

C D SERVICES LIMITED(17.34萬元,9人);

名福物流(17.31萬元,7人);

樂斯麵麭(17.27萬元,7人);

恆朗工程(17.27萬元,12人);

永佳膠品公司(17.26萬元,9人);

ITOKIN (H K) COMPANY LIMITED(17.24萬元,7人);

天行教育出版(香港)(17.23萬元,8人);

亞洲洗滌(香港)(17.23萬元,7人);

ORIENTAL EXPRESS(17.22萬元,11人);

聚賢(香港)(17.22萬元,7人);

鴻德托管顧問(17.21萬元,7人);

冠夆(17.2萬元,11人);

機敏印刷(17.19萬元,7人);

柱柏(17.18萬元,7人);

創世設計工程(17.18萬元,7人);

楊氏玻璃纖維公司(17.16萬元,9人);

周明忠牙科醫生醫務所(17.14萬元,11人);

藝術幼苗(17.12萬元,11人);

裕豪發展(17.1萬元,7人);

峰駿(17.08萬元,7人);

循道衛理聯合教會愛華村堂(17.06萬元,8人);

康德工程(香港)(17.03萬元,7人);

SIT IMAGING TECHNOLOGIES LIMITED(17.03萬元,8人);

家家女傭(17.02萬元,10人);

金德(適時美)貿易(17.02萬元,7人);

炊豕店(17萬元,6人);

周炳朝律師行(17萬元,7人);

MARAES SALON LIMITED(17萬元,5人);

琳達貿易公司(16.95萬元,6人);

雅仕國際物流(16.95萬元,8人);

碧景置業(16.94萬元,13人);

香港公共事業工會聯合會(16.92萬元,5人);

協成隆行貿易(16.91萬元,8人);

富裕地產(香港)(16.9萬元,8人);

盈德企業(16.9萬元,9人);

蓮苑素食公司(16.89萬元,13人);

DRUNKEN FISH O/B SOUR AND SPICY NOODLE CO. LIMITED(16.88萬元,5人);

捷擊跆拳道館O/B國際培訓中心(16.82萬元,12人);

百基國際(16.82萬元,7人);

荃灣鄉事委員會(16.8萬元,11人);

BALAJI LIMITED(16.8萬元,8人);

博聯達(香港)國際投資發展(16.8萬元,7人);

KITTSTONE TRADING CO LIMITED(16.77萬元,8人);

⾧沙灣街坊福利會(16.76萬元,15人);

極威(16.74萬元,9人);

新時貿(16.73萬元,7人);

西域會計師行(16.73萬元,9人);

得利冷氣(亞太)(16.73萬元,13人);

康思系統(16.7萬元,7人);

明豐(香港)貿易(16.7萬元,7人);

TIME NETWORK LIMITED(16.7萬元,7人);

創寶國際發展(16.69萬元,8人);

髭(16.68萬元,5人);

文樂點心(16.64萬元,21人);

蘭芳園(中環)(16.63萬元,9人);

金源五金工程(香港)(16.61萬元,6人);

順安浸信會(16.59萬元,7人);

搜尋易(16.59萬元,7人);

寶發柯式印刷(16.58萬元,8人);

杰楠服務(16.58萬元,9人);

協永(16.56萬元,8人);

奇興工程(16.55萬元,189人);

八盛國際(16.55萬元,7人);

鼎豐飲食(16.54萬元,8人);

樂健集團(16.54萬元,7人);

新亞洲電業(16.48萬元,8人);

小食快綫由健生貿易經營(16.46萬元,8人);

香港青年芭蕾舞專業訓練中心(16.46萬元,9人);

源興電器(16.44萬元,7人);

宏輝國際投資(16.43萬元,8人);

正記菜館(16.43萬元,8人);

金譽亞洲(16.38萬元,8人);

捷成紡織(中國)(16.37萬元,8人);

聯發機械工程公司(16.36萬元,7人);

金怡水族貿易(16.34萬元,7人);

靜音科技集團(16.33萬元,9人);

奮進號(16.31萬元,14人);

維昌歷高(國際)(16.31萬元,8人);

FOREVER SKY MANAGEMENT LIMITED(16.26萬元,7人);

東屋台(16.26萬元,10人);

BNJ LIMITED(16.23萬元,8人);

BRICK DYNASTY LIMITED(16.22萬元,7人);

京滬庭特式風味小廚(16.21萬元,10人);

安盛建設(16.2萬元,6人);

ALLCARGO HONG KONG LIMITED(16.2萬元,6人);

進盟(16.2萬元,7人);

鏊豐實業(16.2萬元,7人);

歐陽,盧,鍾律師行(16.2萬元,7人);

震球醫學化驗所(16.2萬元,7人);

艾迪智滙(16.2萬元,6人);

㇐帶㇐路總商會(16.2萬元,6人);

好時機(16.2萬元,6人);

天寶珠寶行(16.2萬元,6人);

BRADBURY ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元,6人);

冠亞投資(16.2萬元,6人);

CHAU TZE ON(16.2萬元,6人);

中國機械設備香港(16.2萬元,6人);

中邦機電工程(16.2萬元,6人);

CMH HEALTHCARE HOLDING CO., LIMITED(16.2萬元,6人);

實力按揭顧問(16.2萬元,6人);

第㇐實業(香港)(16.2萬元,6人);

大昌電子(香港)(16.2萬元,6人);

㇐德營運(16.2萬元,6人);

泰威工程(16.2萬元,6人);

聚點坊(16.2萬元,7人);

東銀發展(控股)(16.2萬元,6人);

東方智慧(16.2萬元,6人);

奇捷科技股份(16.2萬元,6人);

依若施(香港)商貿(16.2萬元,5人);

EUNICE'S N. F. CHU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT(16.2萬元,6人);

創業工程(16.2萬元,6人);

永康行(16.2萬元,6人);

自資高等教育聯盟(16.2萬元,6人);

富士高實業控股(16.2萬元,6人);

加恆製品(16.2萬元,6人);

環球數碼創意科技(香港)(16.2萬元,8人);

GLOBAL CONTAINER LINE (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元,6人);

金葉財務(16.2萬元,8人);

旭松資產管理(16.2萬元,6人);

佳成建築工程(16.2萬元,6人);

金山工業貿易(16.2萬元,6人);

兆豐食品(跑馬地)(16.2萬元,6人);

佳運眼鏡公司T/A可朗(16.2萬元,6人);

恒興黃金控股(16.2萬元,6人);

國際教育及遊學(16.2萬元,6人);

HOVIONE HOLDING LIMITED(16.2萬元,6人);

愛投金融科技(16.2萬元,6人);

羽佳(16.2萬元,6人);

ILLYCAFFE' S.P.A. ASIA PACIFIC BRANCH(16.2萬元,6人);

J-DINING HONG KONG LIMITED T/A SUSHI NAKAMOTO(16.2萬元,6人);

JEB WW LIMITED(16.2萬元,6人);

仁本(16.2萬元,8人);

景豐寶石(16.2萬元,6人);

L CATTERTON REAL ESTATE ADVISORS (HK) LIMITED(16.2萬元,4人);

利華電器工程(16.2萬元,6人);

天駿資產管理(16.2萬元,6人);

LEGGETT & PLATT ASIA LIMITED(16.2萬元,6人);

力高資產管理(16.2萬元,5人);

聯建光電(香港)(16.2萬元,6人);

聯通車行(16.2萬元,6人);

春裕實業(16.2萬元,8人);

MEGAWORKS-NOW COMPANY, LIMITED(16.2萬元,6人);

MIKI PULLEY (HK) COMPANY LIMITED(16.2萬元,6人);

文華投資(16.2萬元,6人);

MILL-PRO (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元,6人);

MY WINE MAN LIMITED(16.2萬元,7人);

中川電子(16.2萬元,6人);

南方智達實業(16.2萬元,6人);

新華資本管理(16.2萬元,6人);

吳鑑記工程(16.2萬元,6人);

奧利瑪(香港)(16.2萬元,6人);

華僑城(亞洲)控股(16.2萬元,6人);

貓頭鷹物流公司(16.2萬元,6人);

亞太物業代理(16.2萬元,7人);

太平洋紡織技術(16.2萬元,6人);

平記設計工程(16.2萬元,6人);

浦林成山(香港)輪胎(16.2萬元,7人);

雋思國際企業(16.2萬元,6人);

遙控燈具(亞洲)(16.2萬元,6人);

RESOLVE FOUNDATION LIMITED(16.2萬元,6人);

REUTER COMMUNICATIONS HK LIMITED(16.2萬元,6人);

ROCKOWITZ BRUCE P(16.2萬元,6人);

宸睿資本(16.2萬元,6人);

施懷哲醫務-匯德醫務中心(16.2萬元,6人);

船場電気(香港)(16.2萬元,6人);

健滙(16.2萬元,6人);

TEL HONG KONG LTD(16.2萬元,6人);

THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元,6人);

天興號(16.2萬元,5人);

天㇐貿易公司(16.2萬元,6人);

天行財富管理(16.2萬元,10人);

湯始不銹鋼工程(16.2萬元,6人);

東星水電工程(16.2萬元,19人);

東華中西藥房(16.2萬元,5人);

迪華(16.2萬元,6人);

翠屏國際控股(16.2萬元,6人);

元璟香港管理(16.2萬元,7人);

華達工程國際(16.2萬元,6人);

金偉投資(16.2萬元,6人);

榮軒工程(16.2萬元,9人);

運昌國際(16.2萬元,6人);

溢興電訊網絡工程(16.2萬元,7人);

益新環球(16.2萬元,6人);

有合棚廠工程(16.2萬元,7人);

游培記祥江(16.2萬元,8人);

英達實業(16.2萬元,6人);

有您有我(國際)(16.2萬元,6人);

優機運行(16.2萬元,6人);

ZILLION-TECH HK LIMITED(16.2萬元,6人);

源浩資本管理(16.2萬元,6人);

BOOM MARKETING SOLUTIONS LIMITED(16.18萬元,7人);

東興海鮮(16.15萬元,8人);

生億(16.15萬元,9人);

創藝承建裝飾(16.11萬元,6人);

啓程拓展(16.1萬元,6人);

六藝館(16.09萬元,9人);

AIH LIMITED(16.08萬元,6人);

朗嶸(16.06萬元,8人);

FAIRFIELD LINE (HK) CO LTD(16.06萬元,7人);

安達儀器(香港)(16.05萬元,6人);

GBI LIMITED(16.05萬元,6人);

鴻發成玻璃製品廠(16.05萬元,6人);

徐子健律師行(16.05萬元,7人);

興利貿易公司香港(16.05萬元,7人);

華俊工程(中國)(16.05萬元,6人);

2RE ASSOCIATES LIMITED(16.05萬元,6人);

金坊飲食集團(16.04萬元,11人);

康美醫療(16.04萬元,5人);

CREMA COFFEE CO(16.03萬元,7人);

UO KOH COMPANY LIMITED(16.02萬元,7人);

升越音響(16.02萬元,6人);

郭仔記(16.02萬元,7人);

金利豐財務(15.99萬元,4人);

凱豐貿易(15.98萬元,10人);

美亞工程(中國)(15.98萬元,6人);

新鮮食品(15.95萬元,7人);

第八天咨詢(15.94萬元,7人);

創作美術印刷(15.92萬元,7人);

康盛工程(15.9萬元,6人);

亨通建造(15.9萬元,7人);

東方(15.9萬元,10人);

RED4GREEN (HK) LIMITED(15.9萬元,6人);

ASIA PLANTATION HONG KONG LIMITED(15.89萬元,6人);

林記(15.89萬元,6人);

永安祥置業(15.87萬元,6人);

遠明工程(15.86萬元,7人);

永洛(15.85萬元,7人);

鉅發源(15.84萬元,7人);

五環建築工程(15.83萬元,9人);

彩虹攝影(15.82萬元,7人);

鴻利茶餐廳(15.81萬元,6人);

三和科技(15.78萬元,8人);

HONG KONG SUN SHUN COMPANY LIMITED(15.77萬元,7人);

加藍誘導標示(15.77萬元,11人);

ACTION TOYS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED(15.75萬元,6人);

INDUSTRONICS (HK) LIMITED(15.75萬元,6人);

勒凡谷(15.75萬元,6人);

天域製作及設計(15.75萬元,6人);

德陞建築機械(15.75萬元,7人);

置榮物業代理(15.75萬元,9人);

傢俬郎(名峯)(15.75萬元,7人);

村林服務(15.74萬元,9人);

伽馬香港(15.73萬元,8人);

港濠建築工程公司(15.73萬元,6人);

秋田包餅店(15.71萬元,10人);

米泰域數碼(15.71萬元,7人);

MOMO(15.71萬元,6人);

致建(15.7萬元,6人);

德信工程顧問(15.69萬元,10人);

洛斯(遠東)(15.68萬元,6人);

泰城美食(15.67萬元,7人);

怡嘉地產代理(15.67萬元,9人);

翔榮工程(15.66萬元,6人);

滙進管理(15.63萬元,6人);

協勤實業(15.63萬元,6人);

DEMETER ASSET MANAGEMENT LIMITED(15.62萬元,7人);

華安餐廳(15.62萬元,8人);

食口福茶餐廳(15.62萬元,9人);

宏照工程(15.61萬元,10人);

鼎尚食品(15.6萬元,6人);

EMAN EXPRESS COMPANY(15.6萬元,9人);

海普瑞(香港)(15.6萬元,7人);

菲力髮廊(15.6萬元,10人);

天發塑膠(國際)(15.6萬元,6人);

展時服務工程(15.6萬元,12人);

億聯藥業沈玉華中醫診所(15.59萬元,7人);

E & E COMPONENTS (HK) LIMITED(15.59萬元,6人);

嘉豐膠篾廠(15.59萬元,7人);

安利勤發展(15.57萬元,6人);

南丫島新富記(15.53萬元,14人);

MAGNUM OPUS LIMITED T/A ACEONE(15.53萬元,6人);

佳傳培訓中心(15.53萬元,6人);

珠江汽車維修廠(15.53萬元,6人);

駿發貿易公司(15.53萬元,7人);

WE NORDIC LABEL STUDIOS LIMITED(15.53萬元,6人);

巧克力寶貝(香港)(15.47萬元,16人);

榮威休閒運動實業(15.45萬元,6人);

啓博科技(15.45萬元,9人);

美景控股國際(15.45萬元,6人);

日朗平水公司(15.45萬元,6人);

拓昭(15.45萬元,5人);

冬蔭牛牛泰菜飲食(15.45萬元,7人);

天時綠化(15.45萬元,7人);

嘉豪投資咨詢(15.42萬元,7人);

AEROPRINT (E & A) LIMITED(15.41萬元,7人);

鉅利企業(15.39萬元,9人);

東展科技(15.38萬元,6人);

金國維修(15.38萬元,6人);

榮利集團(控股)(15.36萬元,6人);

基督教小天使幼稚園(麗晶)(15.36萬元,7人);

盈豐行企業(15.36萬元,8人);

迷你鑊(15.32萬元,7人);

鴻運貿易(國際)(15.32萬元,6人);

上海弄堂(第二店)(15.32萬元,5人);

萬瑞庭(亞洲)(15.3萬元,6人);

盈信電訊有限3(15.3萬元,10人);

綜建(香港)(15.3萬元,6人);

OFFICE AUTOMATION CONSULTANT COMPANY LIMITED(15.3萬元,6人);

安輝物流(香港)(15.3萬元,6人);

飛騰建築(15.3萬元,7人);

淳室內設計(15.3萬元,6人);

永成廣告製作(15.3萬元,6人);

慧誠工程(15.3萬元,6人);

"MA CATERING LIMITED T/A GOTTHARD BASE RESTAURANT &

LOUNGE(15.27萬元,6人);"

鱻日式餐廳(15.26萬元,6人);

創紀貿易(環球)(15.26萬元,6人);

天虹紡織製衣(集團)(15.23萬元,7人);

ASPECO (HK) LIMITED(15.23萬元,7人);

聯和汽車(15.23萬元,6人);

OPUS DESIGN LIMITED(15.23萬元,6人);

帝品(餐飲)(15.23萬元,5人);

澳瑪汽車零件(15.2萬元,8人);

達江漁類批發(15.2萬元,6人);

建運物流(15.18萬元,7人);

VS ASIA PACIFIC LIMITED(15.18萬元,6人);

環球旅業媒體(15.17萬元,6人);

發錦(15.17萬元,6人);

利隆石油氣工程公司(15.16萬元,6人);

碧科工程公司(15.15萬元,9人);

堅成(15.15萬元,6人);

李王林律師行(15.15萬元,6人);

聯興工程公司(15.15萬元,8人);

NEPAL FINANCE LIMITED(15.15萬元,7人);

永志推廣製作(15.11萬元,6人);

御盛消防系統(15.1萬元,7人);

潤坤建設工程(15.08萬元,8人);

中康存儲科技(15.07萬元,5人);

RAMI TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED(15.05萬元,9人);

陳文儀(15.05萬元,12人);

CORECO HK LIMITED(15.04萬元,5人);

ZHENHUB TECHNOLOGIES LIMITED(15.03萬元,7人);

葉梁會計師事務所(15.03萬元,6人);

金輝海鮮菜館(15萬元,8人);

正記茶餐廳(15萬元,6人);

大煒工程(15萬元,7人);

翔迅物流(香港)(15萬元,10人);

鏗榮行石油(15萬元,8人);

駿華運輸(15萬元,6人);

滙牌坊(15萬元,7人);

華泰國際物流(15萬元,9人);

永華工業零件(15萬元,6人);

中山堂(香港)(15萬元,6人);

永生金屬製品廠(14.99萬元,7人);

世界玩具(14.98萬元,6人);

BESTWORK INDUSTRIES LIMITED(14.97萬元,6人);

俊瑜會計及諮詢服務(14.97萬元,6人);

威碼科亞洲(14.93萬元,7人);

嘉明地毡(14.93萬元,6人);

聯華機器風電釬鉄工廠(14.9萬元,7人);

綽峰(14.9萬元,12人);

GLOW LAKS ENTERPRISES LTD(14.9萬元,6人);

秋田包餅店(14.89萬元,5人);

祥珍醬園(14.87萬元,9人);

永紅發展(14.87萬元,9人);

迎豐冷氣工程(14.87萬元,6人);

聯卓裝修工程公司(14.85萬元,6人);

福健(14.85萬元,7人);

樂活士多(14.85萬元,9人);

炫創(香港)(14.84萬元,6人);

健生X光化驗中心(14.83萬元,8人);

沙田靈光幼兒學校(14.81萬元,6人);

曜良實業股份(14.79萬元,6人);

MERCURI INTERNATIONAL (HK) LTD(14.78萬元,6人);

順豐藥房(14.78萬元,6人);

SAINT BARNABAS SOCIETY AND HOME(14.75萬元,6人);

祥輝(香港)工程(14.74萬元,10人);

秋田包餅店(14.74萬元,8人);

永藝金屬製品廠(14.7萬元,6人);

創富貿易(14.69萬元,6人);

PEPPER GROUP (HONG KONG) LIMITED(14.69萬元,7人);

遠為(14.67萬元,11人);

永生隆螺絲製造廠由⾧飛企業經營(14.66萬元,7人);

張煜麟醫生醫務所(14.64萬元,7人);

香港華人基督會麗禾堂(14.64萬元,6人);

快捷速遞(14.62萬元,12人);

新成資本(14.55萬元,6人);

TIMOTHY LOH LIMITED(14.55萬元,6人);

強茂(香港)股份(14.54萬元,7人);

北角工業大廈業主立案法團(14.53萬元,7人);

鑽豐行(14.52萬元,6人);

燁碧首飾(14.52萬元,6人);

世紀投資策劃(14.51萬元,5人);

南朗飲食集團(14.48萬元,7人);

李志恒律師事務所(14.48萬元,5人);

豐勝國際(14.43萬元,6人);

滙奇(14.41萬元,7人);

德志餐飲(14.4萬元,6人);

松興行石油貿易(14.4萬元,7人);

榮記(14.4萬元,6人);

⾧石化(14.38萬元,6人);

唯諾天然乳品(14.37萬元,6人);

成譽國際(14.36萬元,6人);

誠拉麵(14.36萬元,6人);

頂峰滙信(14.33萬元,6人);

NORTHWEST SOURCING ASIA LIMITED(14.32萬元,6人);

嚴香蓮(14.29萬元,10人);

心和堂中醫診所(14.28萬元,7人);

馬氏企業(14.27萬元,6人);

富堡機電工程(14.25萬元,7人);

金捷(香港)(14.25萬元,7人);

潘家烈律師行(14.25萬元,8人);

生發酒業食品(14.25萬元,6人);

天德押(14.25萬元,7人);

水木投資控股(14.25萬元,4人);

得寶工藝製品廠(14.16萬元,8人);

綽展(14.14萬元,10人);

凱成會計師行(14.13萬元,7人);

思源鈕扣實業(14.13萬元,6人);

屯門鴻昌工業中心(第㇐期)業主立案法團(14.12萬元,6人);

美之味良品(14.11萬元,6人);

時計工房(14.1萬元,6人);

逸利香港(14.1萬元,6人);

金福壽殯儀(14.1萬元,7人);

中信保險專業顧問(14.1萬元,6人);

好友興業(14.08萬元,7人);

宏漢企業(14.07萬元,6人);

味中味餐廳(14.07萬元,6人);

天心寵物醫院(14.06萬元,8人);

恒高電子(14.06萬元,6人);

DIGITAL SERVICES LIMITED(14.04萬元,6人);

怡華專業工程(14.03萬元,6人);

幸時烘焙小吃(14.03萬元,6人);

亞洲專業聽覺護理(14萬元,6人);

麗雅珍珠拍賣(13.98萬元,6人);

唯㇐尚品(香港)(13.98萬元,5人);

HOPLAND LTD(13.97萬元,6人);

兩生花時裝(13.97萬元,5人);

合力紙品公司(13.96萬元,6人);

周勝記置業(13.95萬元,6人);

君馬(13.95萬元,8人);

影像28(13.95萬元,6人);

金雅餅店(13.95萬元,7人);

利民會(13.95萬元,8人);

萬達投資(香港)(13.94萬元,7人);

藝高製作(13.94萬元,6人);

基督教華富邨潮人生命堂(13.86萬元,7人);

興偉聯合證券(13.8萬元,6人);

鴻盈電子國際(13.8萬元,6人);

壹海城粥麵(13.8萬元,6人);

雅譽印刷廠(13.79萬元,7人);

瑞圖國際企業(13.79萬元,6人);

趣兒城堡(13.78萬元,8人);

快樂港仁(13.77萬元,26人);

CAPITAL ONE COMPANY LIMITED(13.73萬元,6人);

顧寶珊市務拓展(13.71萬元,7人);

壹叁叁時裝(13.69萬元,7人);

LEE YIN WAH(13.69萬元,11人);

新高準(天安)印刷包裝(13.65萬元,8人);

俊賢資產管理(13.65萬元,4人);

大利凍肉食品公司(13.65萬元,5人);

聯合會計(13.64萬元,6人);

先達公司(13.58萬元,10人);

德惠香港(13.58萬元,6人);

榮興粉面家(13.55萬元,11人);

堡鑫物業管理(13.53萬元,7人);

香港基督教會宣道堂(13.53萬元,8人);

宏基玩具實業(13.52萬元,10人);

A & C COMPANY LIMITED(13.5萬元,6人);

新意設計珠寶(13.5萬元,5人);

AIR INDIA LIMITED(13.5萬元,5人);

盛世醫療發展(13.5萬元,5人);

極品實業(13.5萬元,5人);

AUTO DETAIL LIMITED(13.5萬元,5人);

圓深設計商建(13.5萬元,5人);

巴魯夫(香港)(13.5萬元,5人);

BBI-GP LIMITED(13.5萬元,5人);

昌華大閘蟹洋酒(13.5萬元,5人);

瑞高精密(13.5萬元,5人);

福田實業公司(13.5萬元,6人);

碧高貿易(13.5萬元,5人);

百利發實業(13.5萬元,5人);

生機源專業清洗服務(13.5萬元,6人);

貝格隆証券(13.5萬元,6人);

保力(13.5萬元,5人);

BOVILL ASIA (HK) LIMITED(13.5萬元,5人);

博施創作(13.5萬元,5人);

C & IT HK CO., LIMITED(13.5萬元,5人);

首創環境控股(13.5萬元,5人);

協和建材(13.5萬元,5人);

思意設計(香港)(13.5萬元,5人);

祥成製造(13.5萬元,5人);

昌泰印刷公司(13.5萬元,6人);

安業控股(13.5萬元,5人);

中國昊遠集團(13.5萬元,5人);

超卓地線工程(13.5萬元,15人);

中聯通國際(13.5萬元,6人);

聯富金融集團(13.5萬元,4人);

德聯易控香港(13.5萬元,5人);

凱匯資本證券(13.5萬元,6人);

合進幕牆(13.5萬元,5人);

CPN INTERNATIONAL LIMITED(13.5萬元,7人);

翡翠拉麵小籠包(海港城)(13.5萬元,4人);

點點心(13.5萬元,6人);

鄭衛恒醫務所(13.5萬元,5人);

DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED(13.5萬元,5人);

嘉創投資(13.5萬元,4人);

ESP GLOBAL SERVICES LIMITED(13.5萬元,5人);

恆成國際發展(13.5萬元,10人);

亞洲鋼琴服務(13.5萬元,5人);

天際資本(13.5萬元,5人);

天宇科技股份(13.5萬元,5人);

全球發展孵化器(亞洲)(13.5萬元,5人);

華卓發展(13.5萬元,5人);

金泰(13.5萬元,5人);

建達電器工程公司(13.5萬元,5人);

GTLK ASIA LIMITED(13.5萬元,5人);

中華基督教會海南堂(13.5萬元,5人);

霍爾曼電力國際(13.5萬元,5人);

恒豐冷氣工程(13.5萬元,5人);

恒輝國際(香港)(13.5萬元,5人);

希栢貿易(13.5萬元,6人);

康泉醫療協進會(13.5萬元,5人);

鏗利工程(13.5萬元,5人);

HK ITF (FOC) CAMPAIGN OFFICE LIMITED(13.5萬元,5人);

顥俊建築工程(13.5萬元,5人);

康輝資源(13.5萬元,5人);

HONGKONG LAND (UNICODE) INVESTMENTS LIMITED(13.5萬元,5人);

豪華世紀(13.5萬元,5人);

鴻福美食(13.5萬元,6人);

鴻榮工程(13.5萬元,5人);

日麗雅(港澳)(13.5萬元,5人);

施正建築師設計(13.5萬元,4人);

IEC GROUP PRODUCTION COMPANY LIMITED(13.5萬元,3人);

INLITEN (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元,5人);

載豐香港(13.5萬元,5人);

江南電纜(香港)(13.5萬元,5人);

嬌安國際股份(13.5萬元,5人);

常陽印刷(香港)(13.5萬元,5人);

尤海姆香港(13.5萬元,5人);

鹿島(13.5萬元,5人);

金寶織造廠(13.5萬元,6人);

建滙製品(13.5萬元,6人);

溢瑞企業(13.5萬元,6人);

柯美工業噴繪(13.5萬元,5人);

葵利船廠(13.5萬元,7人);

坤昌建築(13.5萬元,5人);

廣興(環球)疋頭(13.5萬元,5人);

京瓷化成香港(13.5萬元,5人);

禮嘉玩具(13.5萬元,4人);

林徐會計師行(13.5萬元,5人);

林池記百貨(13.5萬元,5人);

LEATHWAITE INTERNATIONAL LIMITED(13.5萬元,5人);

行匯(13.5萬元,5人);

廖伯道院(13.5萬元,9人);

俊國(13.5萬元,5人);

LUBUDS-AXIS LIMITED(13.5萬元,5人);

敏迅科技香港(13.5萬元,5人);

MAKERS INVESTMENT ADVISOR (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元,6人);

萬昌發展(香港)(13.5萬元,11人);

MARCUS WONG & CO.(13.5萬元,5人);

萬利寶工程(13.5萬元,25人);

美亞防水工程(13.5萬元,5人);

美力高財務(13.5萬元,5人);

MINGLE PLACE LIMITED T/A BY THE PARK(13.5萬元,4人);

永碩集團(香港)(13.5萬元,5人);

邁滙工程(13.5萬元,5人);

MSM (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元,6人);

新昌工程(13.5萬元,7人);

新凱美塑料香港(13.5萬元,5人);

潤達投資(香港)(13.5萬元,5人);

新宇宙塑膠五金製品廠(13.5萬元,8人);

毅誠工程(13.5萬元,6人);

NIPPON KAIJI KYOKAI HONG KONG BRANCH(13.5萬元,6人);

立邦船舶油漆(香港)(13.5萬元,5人);

野村精機(國際)(13.5萬元,5人);

康時集團(13.5萬元,5人);

大藏投資(13.5萬元,5人);

PACIFIC TIDE LIMITED(13.5萬元,5人);

鵬祥實業(13.5萬元,5人);

善美工程(13.5萬元,6人);

PLACO GLOBAL LIMITED(13.5萬元,5人);

港威置業(13.5萬元,5人);

亮智(13.5萬元,5人);

奕富發展(13.5萬元,6人);

明尚社區藥房(13.5萬元,7人);

皇九耳鼻喉頭頸外科中心(13.5萬元,6人);

RAKUTEN INSIGHT SINGAPORE PTE. LTD.(13.5萬元,3人);

永佳設計中心(13.5萬元,5人);

盈通資本理財(13.5萬元,8人);

腦再生科技(13.5萬元,5人);

佳信建築工程(13.5萬元,6人);

銳灞名車維修中心(13.5萬元,5人);

理想工業(香港)(13.5萬元,5人);

ROSSA ROSAS LIMITED(13.5萬元,5人);

燊明工程(13.5萬元,5人);

SCHACHTER & NAMDAR ASIA LIMITED(13.5萬元,5人);

千修香港(13.5萬元,5人);

SEW-EURODRIVE LIMITED(13.5萬元,5人);

循道衛理聯合教會沙田堂(13.5萬元,5人);

四季貿易(13.5萬元,5人);

中國創富資產管理(13.5萬元,6人);

天源時裝(13.5萬元,5人);

聰偉(13.5萬元,5人);

德峰時裝(13.5萬元,5人);

TAKIHYO (HK) CO LTD(13.5萬元,5人);

廸洋國際(13.5萬元,5人);

福德路橋投資(13.5萬元,5人);

保盈工業大廈業主立案法團(13.5萬元,6人);

東邦亞鉛香港(13.5萬元,5人);

盈達昌控股(13.5萬元,5人);

徐氏工程(13.5萬元,8人);

聯合風電釬廠(13.5萬元,6人);

中升(13.5萬元,5人);

潤天貿易(13.5萬元,5人);

藝承畢業製作公司(13.5萬元,4人);

健骼骨科中心(13.5萬元,5人);

宏利企業(13.5萬元,5人);

永浩工程(香港)(13.5萬元,5人);

超美斯(香港)(13.5萬元,5人);

耀昌創建(營造)(13.5萬元,5人);

遠東糖廠實業(13.5萬元,4人);

全農國際香港(13.5萬元,5人);

林文輝(13.5萬元,11人);

秋田包餅店(13.48萬元,5人);

宏業出入口(13.47萬元,5人);

溢豐行國際貿易(13.45萬元,6人);

執到寶傢俬(13.45萬元,6人);

牛頭角潮語浸信會(13.44萬元,6人);

BRAND ASSOCIATES LIMITED(13.43萬元,5人);

廣通貿易運輸(13.43萬元,7人);

TIN BOX ASIA PACIFIC HK LIMITED(13.43萬元,5人);

中南廣場T/A中南廣場(13.42萬元,8人);

捷高汽車服務(13.41萬元,6人);

展鋒公司(13.39萬元,11人);

栢基裝飾工程(13.38萬元,6人);

興發鮮花批發(13.38萬元,6人);

聯興百貨公司(13.38萬元,7人);

陳偉強(13.37萬元,11人);

眼鏡88(13.36萬元,5人);

Y.K. CONCEPT(13.36萬元,5人);

拜侖凱迪(13.35萬元,6人);

DICKSON TSANG'S COMPANY(13.35萬元,5人);

HEXAGON GROUP LIMITED(13.35萬元,4人);

PHONICS EDUCATION ASSOCIATION LIMITED(13.35萬元,4人);

時尚國際發展(13.35萬元,5人);

盈富理財服務(大中華)(13.35萬元,5人);

NEO DERM MEDICAL SKINCARE CENTRE LIMITED(13.35萬元,4人);

宏錦國際(13.33萬元,5人);

毅力石油化工公司(13.33萬元,5人);

優譽補習學校(13.32萬元,12人);

嘉福浸信會幼兒園(13.32萬元,5人);

盛迅國際機械(13.31萬元,5人);

毅捷管理(13.31萬元,5人);

易馳(13.31萬元,5人);

基督榮耀恩雨教會(13.3萬元,8人);

高寶發國際(13.3萬元,6人);

協和麵包餅食(13.28萬元,6人);

值點網(13.28萬元,5人);

基德復康中心(13.24萬元,8人);

方舟國際(集團)(13.23萬元,6人);

滙滔顧問(13.23萬元,5人);

芝脆亞洲(13.22萬元,8人);

永晧牙科醫務所(13.22萬元,7人);

居德發展(13.22萬元,6人);

香港森林貿易(13.22萬元,5人);

美捷保險代理(13.22萬元,6人);

ALIVE FITNESS LIMITED(13.21萬元,6人);

小食快綫由健生貿易經營(13.21萬元,5人);

阿爾戈斯中國(13.2萬元,5人);

煇煌扎鐵工程(13.2萬元,5人);

元朗合隆潮州粉麵(13.2萬元,5人);

昇華餐飲公司(13.2萬元,4人);

俊記工程(13.2萬元,5人);

棟記(13.2萬元,7人);

梁漢生張景富會計師行(13.19萬元,8人);

快壹(13.17萬元,6人);

㇐幻餐廳香港T/A㇐幻拉麵(13.16萬元,8人);

祥樺建材工程(13.14萬元,5人);

利達實業(香港)(13.13萬元,7人);

MARIMO CORPORATION LIMITED(13.13萬元,5人);

樺達衛浴潔具(13.13萬元,7人);

寰傑(13.12萬元,12人);

建泰工業(13.12萬元,5人);

創想意像(13.1萬元,8人);

健民飲食管理公司(13.09萬元,11人);

香港天樂浸信教會(13.06萬元,6人);

CHAO CHAO (GREATER CHINA) LIMITED(13.06萬元,5人);

何安達公共事務顧問(13.05萬元,5人);

卓宏工程服務(13.05萬元,6人);

EC TOUR & TRAVEL LIMITED(13.05萬元,5人);

心目宗視力(13.05萬元,5人);

FORTUNE VIEW (HONG KONG) LIMITED(13.05萬元,5人);

HOMEART DESIGN LIMITED(13.05萬元,5人);

錦龍貨運(13.05萬元,5人);

金澤時裝(13.05萬元,5人);

R.S. JEWELLERS LIMITED(13.05萬元,6人);

泰苑海鮮酒家(13.05萬元,6人);

特毅香港(13.05萬元,5人);

盧永傑醫生醫務所(13.05萬元,5人);

統生實業(13.05萬元,5人);

昌興珠寶(13.02萬元,5人);

八通實業(香港)(13.02萬元,6人);

青木(遠東)國際(13.02萬元,5人);

新世章(13.01萬元,10人);

張良江牙科醫生醫務所(13.01萬元,5人);

集雅(12.98萬元,6人);

意創集團(香港)(12.98萬元,6人);

金寶人民幣及外幣找換(12.98萬元,6人);

弘毅會計師事務所(12.98萬元,5人);

合成冷氣工程行(12.98萬元,5人);

馬龍(12.98萬元,4人);

永泰貿易公司(12.98萬元,5人);

東海精工(香港)(12.97萬元,5人);

第㇐設計中心(12.96萬元,4人);

華人三育神學院(12.96萬元,5人);

大城皮革製品廠(12.95萬元,12人);

思哲系統(12.95萬元,5人);

耀能發展(12.94萬元,5人);

自律教育中心(12.94萬元,5人);

香港和興隆集團(12.92萬元,5人);

依時寵物用品(12.92萬元,6人);

宏量機械工程(12.92萬元,20人);

艾斯第㇐工程(12.9萬元,5人);

荃盈手袋製衣配件(12.9萬元,5人);

東聞貨運(香港)(12.9萬元,5人);

英德堡國際(12.9萬元,8人);

富寶茶餐廳(12.9萬元,7人);

萬興金行(12.9萬元,5人);

億通科技(12.9萬元,5人);

專業護髮(12.9萬元,6人);

華豐金屬塑膠製品(12.9萬元,5人);

和興塑膠染料(12.9萬元,6人);

TONES TAILOR LIMITED(12.87萬元,5人);

兆豐集團(12.86萬元,5人);

俊傑研習坊(12.86萬元,7人);

友基工程(12.86萬元,5人);

新淇淇布藝(12.85萬元,8人);

恒活(12.83萬元,5人);

石山(12.83萬元,9人);

樂亞國際控股(12.83萬元,5人);

凱新達實業投資(12.81萬元,5人);

彩譽 - 彩虹護理之家(上水)(12.8萬元,6人);

逢源護老院(12.8萬元,6人);

怡力信息科技(香港)股份(12.79萬元,5人);

維多利校服制服公司(12.77萬元,5人);

金步發展(12.76萬元,7人);

C. Y. LO MEDICAL SERVICES LIMITED(12.75萬元,5人);

E PLACE LIMITED(12.75萬元,6人);

曼倫(香港)國際(12.75萬元,5人);

百科機械(12.75萬元,5人);

建鋒機電工程(12.74萬元,6人);

熙成遠東(12.74萬元,6人);

衛寶電子工程(12.74萬元,5人);

富源(香港)(12.72萬元,5人);

洪定空運公司(12.71萬元,7人);

裕興冷凍食品(12.69萬元,7人);

聯順國際(12.69萬元,5人);

得寶國際精密(12.69萬元,5人);

逸駿物流(12.68萬元,6人);

前茂企業(12.68萬元,6人);

英浩科技(12.68萬元,5人);

THE INTERNATIONAL SECURITIES CONSULTANCY LIMITED(12.68萬元,5人);

101 ART LIMITED(12.68萬元,5人);

中國宏興藥品(12.66萬元,6人);

國權投資管理(12.65萬元,5人);

石蔭宣道浸信會(12.62萬元,5人);

馬記茶餐廳(12.61萬元,7人);

美邦移民顧問(12.6萬元,4人);

高仕環球酒店訂房服務(12.6萬元,7人);

志高教育(12.6萬元,8人);

創矽(12.6萬元,5人);

MY WORKSHOP LIMITED(12.6萬元,5人);

時和興運(12.6萬元,5人);

江森工程(12.6萬元,6人);

發達太太財務(12.6萬元,6人);

138(香港)(12.6萬元,5人);

新記飲食中心(12.6萬元,6人);

工聯會職業發展服務處(12.59萬元,15人);

泰來(香港)(12.59萬元,5人);

富安浸信會禧年堂(12.58萬元,8人);

永成眼鏡製造廠(12.58萬元,10人);

卓健實業(12.57萬元,5人);

天讚蟲控服務(12.54萬元,7人);

GOLDEN DRAGON INDUSTRIAL LIMITED(12.53萬元,5人);

連豐美食(12.53萬元,6人);

旭日補習學校(12.51萬元,6人);

振業五金(12.49萬元,6人);

安捷貨櫃運輸(12.49萬元,9人);

和興隆潮州花生糖(12.48萬元,7人);

香港管樂(12.48萬元,5人);

卓越科技工程公司(12.45萬元,6人);

德承(12.45萬元,5人);

GLOBAL EQUIPMENT CO.(12.45萬元,6人);

百嘉香港(12.45萬元,5人);

頤亨隆(香港)(12.45萬元,5人);

袁記餐飲管理(12.45萬元,7人);

堅成鞋業(12.44萬元,6人);

怡高國際投資(12.43萬元,7人);

康城公司(12.43萬元,5人);

吳瑾丹(12.42萬元,12人);

香港基督徒學會(12.41萬元,6人);

新龍渠務工程(12.39萬元,5人);

滙潼兒童微創手術中心(12.38萬元,7人);

美國防盜警鐘系統(12.36萬元,5人);

怡高手袋廠(12.36萬元,5人);

仁芯醫務中心(12.34萬元,5人);

郭子樑醫生(12.33萬元,6人);

榮威國際(香港)(12.3萬元,6人);

碧生(12.3萬元,5人);

㇐優工程(12.3萬元,20人);

特菲制作(12.3萬元,5人);

合益五金工程(12.3萬元,5人);

金威輪胎防漏服務站(土瓜灣)(12.3萬元,7人);

利臨工程(12.3萬元,5人);

百合珠寶工程(12.3萬元,5人);

萬聯秘書管理(12.3萬元,5人);

力圖制作(科技)(12.3萬元,3人);

池畔美食軒(12.3萬元,8人);

偉嘉電機工程(12.3萬元,10人);

寶盈資本財務(12.3萬元,5人);

必思建設(12.29萬元,6人);

秋田包餅店(12.29萬元,6人);

昌而發(12.24萬元,4人);

富萬興(12.24萬元,5人);

GOLDEN ARC LIMITED(12.23萬元,9人);

動感科技(香港)(12.23萬元,5人);

順聯動漫科技(香港)(12.23萬元,5人);

菁濤(12.21萬元,5人);

信芳茶餐廳小廚(12.2萬元,6人);

東圖國際(12.2萬元,4人);

梁家豪(12.19萬元,9人);

品學堂教育中心(12.17萬元,6人);

仙杜麗娜貿易公司(12.16萬元,10人);

愛達高(12.15萬元,5人);

中國國際經濟貿易仲裁委員會香港仲裁中心(12.15萬元,4人);

東亞搬運(12.15萬元,7人);

華成控股集團股份(12.15萬元,7人);

利記機械工程(12.15萬元,5人);

樂天國際玩具(12.15萬元,5人);

東成科技公司(12.15萬元,6人);

佳駿行(12.14萬元,6人);

金廚食品機械T/A樂怡餅屋(12.12萬元,7人);

IN2LOG LIMITED(12.11萬元,5人);

光明印刷廠(12.11萬元,7人);

INTERNATIONAL BAPTIST CHURCH OF HONG KONG LIMITED(12.11萬元,5人);

恒光裝飾工程(12.09萬元,5人);

竹園區神召會梁省德幼兒學校(12.08萬元,5人);

金浚地產(12.08萬元,8人);

源記印刷廠(12.08萬元,5人);

"JULIA DREAM COMPANY LIMITED T/A POPM DESIGN AND

MARKETING CONSULTANCY(12.06萬元,5人);"

理基工程(12.05萬元,5人);

COME IN' LIVING LIMITED(12.05萬元,5人);

APPLE HOSPITALITY LIMITED(12.03萬元,8人);

日本西祿香港(12.03萬元,5人);

FOODELI O/B CENTRAL GREEN INTERNATIONAL LIMITED(12.03萬元,4人);

創發記(12.02萬元,5人);

比思媒體(12.02萬元,5人);

有機染護(12萬元,7人);

東荔貿易(12萬元,7人);

香港青年大專學生協會(12萬元,5人);

金泰沙冰(12萬元,5人);

名島麵包西餅店(11.99萬元,6人);

民興企業(11.99萬元,5人);

天祐國際(11.99萬元,5人);

匡成集團(11.97萬元,7人);

名將補習中心(11.95萬元,16人);

貝赫(瑞士)(11.95萬元,6人);

LA PALMA(11.94萬元,4人);

東立出版集團(11.94萬元,6人);

運達機電工程(11.93萬元,26人);

鄧幹耀牙科醫務所(11.93萬元,5人);

瑞置(11.93萬元,6人);

嘉宏機械(11.91萬元,5人);

邁豪棚業公司(11.91萬元,4人);

陳婉君(11.9萬元,7人);

樂源貿易公司(11.89萬元,5人);

合創建(香港)(11.89萬元,6人);

弘昇管理(11.88萬元,13人);

啟亞國際電業五金(11.88萬元,5人);

奧利建築工程(11.88萬元,8人);

金威輪胎防漏服務站(火炭)(11.86萬元,7人);

八達汽車(11.85萬元,4人);

智才實業(11.85萬元,5人);

海通海產(11.85萬元,7人);

劉華記生蠔海鮮(11.85萬元,7人);

HK FITNESS ONE PTY LIMITED T/A ANYTIME FITNESS KWAI HING(11.84萬元,5人);

樂斯麵麭(11.83萬元,5人);

卓域培訓顧問(11.82萬元,5人);

灃全(11.82萬元,8人);

小博士研習坊(11.81萬元,5人);

利昌(11.78萬元,6人);

櫻之花手袋皮鞋(11.74萬元,5人);

UNITED HAIR SHOP(11.74萬元,6人);

凌峰廣告公關(11.72萬元,6人);

新亞太實業(11.7萬元,6人);

正! 食品(11.7萬元,7人);

嘉宏(協鋒)(11.7萬元,6人);

捷美科技發展(11.7萬元,4人);

合興行(11.7萬元,7人);

REDBACK COFFEE LIMITED(11.7萬元,5人);

匯賢智庫政策研究中心(11.7萬元,5人);

榮記飯店(11.7萬元,6人);

青松興東幼稚園(11.69萬元,5人);

日本藤田(國際)(11.68萬元,6人);

唯㇐僱傭中心(11.68萬元,5人);

新城市煤氣工程(11.67萬元,7人);

愛得甫物業投資管理(11.67萬元,5人);

成記冷氣工程(11.67萬元,8人);

純真香薰國際(11.66萬元,5人);

大生珠寶金行(11.64萬元,5人);

強氏運輸(11.63萬元,6人);

力丰石油(11.61萬元,6人);

仟色純金店(11.58萬元,8人);

前田(香港)(11.56萬元,4人);

BARISTA HONG KONG TRADING COMPANY(11.55萬元,5人);

卡士裝修(11.55萬元,5人);

博華資本(香港)(11.55萬元,6人);

金達製作(11.55萬元,6人);

魅力禮品配件(11.55萬元,5人);

耀寳五金公司(11.55萬元,5人);

福恩護老院(11.54萬元,8人);

MC C COMMUNICATIONS LIMITED(11.52萬元,7人);

竣逸專業秘書(11.51萬元,5人);

金昌印刷製本(11.48萬元,5人);

瑞華行(香港)(11.48萬元,7人);

鼎新建築公司(11.46萬元,6人);

世域(11.45萬元,5人);

基督教小天使(錦豐)幼稚園(11.43萬元,5人);

泉記(11.43萬元,5人);

黃大仙家庭醫務中心(11.43萬元,4人);

大通九(香港)(11.42萬元,5人);

熱血時報(11.37萬元,5人);

文威珊(11.35萬元,6人);

安和園第㇐期業主立案法團(11.35萬元,7人);

澳門賽馬會會員(香港)協會(11.31萬元,6人);

翠易(11.3萬元,10人);

卡諾科技(11.29萬元,6人);

沈惠波(11.28萬元,8人);

首雅投資(11.28萬元,6人);

成業管理顧問(11.27萬元,7人);

強記(11.25萬元,5人);

天河集團(11.25萬元,5人);

PIT(11.25萬元,5人);

寶信國際旅業發展(11.24萬元,5人);

專業髮品美甲用品(11.23萬元,7人);

天鋒零件(11.22萬元,5人);

威邦物業管理(11.21萬元,8人);

嘉美護老院(11.19萬元,5人);

天悅工程香港(11.19萬元,5人);

APHROZONE HONG KONG LIMITED(11.18萬元,5人);

素茂(11.18萬元,5人);

歐國義陳建民律師行(11.16萬元,5人);

茂興裝修工程公司(11.15萬元,5人);

西醫鄭志文(11.13萬元,5人);

耀中語藝教育中心(11.13萬元,6人);

萬訊國際(11.12萬元,5人);

紅嚐坊咖啡專門店(11.11萬元,6人);

NEW BEGINNING (HK) LIMITED(11.11萬元,6人);

中國武術海外訓練學院(11.1萬元,6人);

君皇鑽石(11.1萬元,5人);

森木發展(11.1萬元,5人);

謝袁丁王律師行(11.1萬元,5人);

新福(香港)(11.09萬元,5人);

⾧春中西藥房集團(11.07萬元,5人);

太平洋恆進實業(11.06萬元,5人);

佳藝企業(香港)(11.04萬元,6人);

確爾曼(11.03萬元,5人);

亞洲水力(11.03萬元,4人);

土樓文化(11.02萬元,5人);

大明絲花(11.01萬元,5人);

北京物業顧問行(11萬元,5人);

吳楚雲(10.99萬元,21人);

美力印刷(10.98萬元,4人);

基石進修中心(10.96萬元,10人);

JIN COMMUNICATIONS LIMITED(10.95萬元,5人);

漢昌鹹淡水海鮮(10.95萬元,6人);

寧康(10.95萬元,4人);

德昇(華信)汽車(10.95萬元,6人);

WAI MAN GROUP COMPANY LIMITED(10.91萬元,13人);

中盛策略(10.88萬元,7人);

JOVIAN CREATIONS LIMITED(10.88萬元,5人);

曾良熹牙科醫生醫務所(10.84萬元,9人);

IVY TONG PO PO(10.84萬元,5人);

亞洲參茸行(10.83萬元,5人);

AGASSI WANG & COMPANY(10.8萬元,4人);

AGS GROUP LIMITED(10.8萬元,4人);

AIR MAIL & CARGO (H.K.) LIMITED(10.8萬元,4人);

ANCHOR CONST & INVEST CO LTD(10.8萬元,4人);

APTIV CONNECTION SYSTEMS HOLDING HONG KONG LIMITED(10.8萬元,4人);

恒灃國際(10.8萬元,4人);

藝達錶業公司(10.8萬元,4人);

ATLANTIC PACIFIC CAPITAL ASIA LIMITED(10.8萬元,4人);

喜兆資產管理(10.8萬元,4人);

美麗諾羊毛製品(10.8萬元,5人);

B E L SYSTEMS LTD(10.8萬元,4人);

BEANS BABY(10.8萬元,4人);

BESINS HEALTHCARE HOLDING LIMITED(10.8萬元,4人);

百世物流科技(10.8萬元,6人);

濠楓國際有很公司(10.8萬元,4人);

BLUEHOUSE DESIGN STUDIO LIMITED(10.8萬元,4人);

BONNEX LIMITED(10.8萬元,4人);

BRIGHTMAN OVERSEAS (HK) LIMITED(10.8萬元,4人);

光滙雲油(香港)電商(10.8萬元,4人);

森文會計事務(10.8萬元,5人);

偉達倉庫運輸(10.8萬元,5人);

陳譚會計師事務所(10.8萬元,4人);

周淬昌律師事務所(10.8萬元,4人);

祥發海鮮(10.8萬元,4人);

⾧榮裝飾工程(10.8萬元,4人);

錢坤工程(10.8萬元,4人);

中國誠通投資(10.8萬元,4人);

中國保盛證券(10.8萬元,4人);

延昌時裝(10.8萬元,4人);

中國永達汽車服務控股(10.8萬元,5人);

俊星地產發展(10.8萬元,4人);

振聯工程(10.8萬元,4人);

中信產業投資基金(香港)二零㇐六投資(10.8萬元,4人);

高達廣告及市場策劃(10.8萬元,4人);

康盟廣告(10.8萬元,4人);

創昇聯運(10.8萬元,4人);

晶晶(10.8萬元,4人);

中策富滙證券(10.8萬元,4人);

至趣實業製品廠(10.8萬元,4人);

DECO AND LIMITED(10.8萬元,4人);

DELTA AIR LINES, INC.(10.8萬元,4人);

迪芯珠寶(10.8萬元,4人);

亮麗坊(10.8萬元,8人);

DKN JEWELLERY (H.K.) COMPANY LIMITED(10.8萬元,4人);

梁樹強牙科醫生(10.8萬元,4人);

歐陽傑初醫生(10.8萬元,4人);

DR. LAI KWOK LEUNG CLINIC(10.8萬元,4人);

E-LAND ASIA HOLDINGS PTE. LTD.(10.8萬元,4人);

ESCO TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED(10.8萬元,4人);

⾧豐海鮮批發(10.8萬元,4人);

永安心財務(10.8萬元,4人);

永凝浚業(10.8萬元,5人);

專業護眼中心(10.8萬元,4人);

鄧福麟會計師行(10.8萬元,4人);

FLORENCE COMPANY(10.8萬元,4人);

聚智互動科技(10.8萬元,4人);

百達財富管理(10.8萬元,5人);

王偉平公司(10.8萬元,4人);

FU MING CORPORATION CENTURY LIMITED(10.8萬元,4人);

富華國際商務(香港)(10.8萬元,4人);

FUNG & RUI HONGKONG LIMITED(10.8萬元,4人);

飛霓控股(10.8萬元,4人);

富信管理(10.8萬元,4人);

高正資產管理(10.8萬元,4人);

恆銳設計(10.8萬元,4人);

凌通科技(10.8萬元,4人);

地海儀器(10.8萬元,4人);

麗新旅遊(10.8萬元,4人);

華光國際(10.8萬元,4人);

金田地產發展(10.8萬元,5人);

金洋(香港)設計裝飾(10.8萬元,5人);

GOOD CHEER GLOBAL LIMITED(10.8萬元,4人);

高寶設計工程(10.8萬元,4人);

偉伴(10.8萬元,4人);

綠地香港控股(10.8萬元,4人);

樂家置業(10.8萬元,4人);

夏利文物業管理(卡佛大廈業主代理人)(10.8萬元,4人);

林精密科技(香港)(10.8萬元,4人);

海麗紡織(香港)(10.8萬元,4人);

夯達工程(10.8萬元,4人);

恆力傢俱(10.8萬元,4人);

興發汽車(10.8萬元,4人);

何榮記鋼鐵工程(10.8萬元,13人);

香港各界文化促進會慈善基金(10.8萬元,6人);

香港富興國際(10.8萬元,4人);

香港住膠(10.8萬元,4人);

香港東菱(10.8萬元,4人);

合益工程(10.8萬元,4人);

HRIDI INTERNATIONAL LIMITED(10.8萬元,5人);

鴻昌(賢記)土木工程(10.8萬元,4人);

創柏遜(10.8萬元,6人);

傑智財富策劃(10.8萬元,4人);

國際金輝建築工程(10.8萬元,8人);

JAIPUR EMERALDS LIMITED(10.8萬元,4人);

信盟財務(10.8萬元,4人);

鍾氏工程(10.8萬元,4人);

進聮亞洲(10.8萬元,4人);

嘉毅工程(10.8萬元,4人);

佳傑貿易公司(10.8萬元,4人);

建榮建築(10.8萬元,6人);

健英機電工程(10.8萬元,4人);

江南(香港)(10.8萬元,4人);

LAUREL GROUP LIMITED(10.8萬元,4人);

LEADON INTERNATIONAL INVESTMENTS REAL ESTATE LIMITED(10.8萬元,4人);

利納光電(10.8萬元,5人);

生命平衡(10.8萬元,4人);

聯力機械設備(10.8萬元,4人);

M.C策劃公司(10.8萬元,4人);

MAGGIE LEE & CO(10.8萬元,4人);

MAMAS & PAPAS (HONG KONG) LIMITED(10.8萬元,4人);

萬事美吊機租賃工程(10.8萬元,4人);

數學家教育中心(10.8萬元,5人);

MEDIAMIX HONG KONG LIMITED(10.8萬元,4人);

MEGA TOYS (H.K.) LIMITED(10.8萬元,4人);

麥美魚麵包香港(10.8萬元,4人);

美德工業貿易(10.8萬元,4人);

名華雲石廠(10.8萬元,4人);

MINGLE PLACE LTD T/A WITH THE STAR(10.8萬元,4人);

全傑控股(10.8萬元,4人);

曼誠運輸(10.8萬元,4人);

MSA HONG KONG LIMITED(10.8萬元,4人);

NATURANA-VERWALTUNG GMBH, HONG KONG BRANCH(10.8萬元,3人);

NEST PROPERTY LIMITED(10.8萬元,4人);

晉楊實業(10.8萬元,4人);

新策略(10.8萬元,4人);

新宇宙珠寶公司(10.8萬元,7人);

樂生命健康科技(10.8萬元,4人);

毅培強冷氣工程(10.8萬元,4人);

恩明資產証券(10.8萬元,4人);

安利(香港)興業(10.8萬元,4人);

眼鏡88(10.8萬元,4人);

浩添顧問(10.8萬元,4人);

香港礦源合金開發(10.8萬元,4人);

OZONE DEVELOPMENT LIMITED(10.8萬元,4人);

佳越(10.8萬元,4人);

高原証券(10.8萬元,4人);

啟美企業(10.8萬元,4人);

PHARMA LAB INTERNATIONAL LIMITED(10.8萬元,4人);

PLACO CORPORATION LIMITED(10.8萬元,4人);

PM STUDIO ASIA LIMITED(10.8萬元,4人);

卓恒移民顧問(10.8萬元,4人);

產前全科醫療所(10.8萬元,4人);

建輝實業製品(10.8萬元,4人);

PROFIT CROWN ENTERPRISES LIMITED(10.8萬元,4人);

培記裝飾工程(10.8萬元,4人);

量盈(香港)(10.8萬元,4人);

RAMAKRISHNA ELECTRO COMPONENTS HK LIMITED(10.8萬元,5人);

億澤控股(10.8萬元,4人);

ROBOT DATA COMPANY LIMITED(10.8萬元,4人);

香港瑞海航運發展(10.8萬元,4人);

思詩(10.8萬元,4人);

SAME RICH LIMITED(10.8萬元,4人);

第㇐太平戴維斯區域服務(10.8萬元,3人);

沈氏服裝(國際)(10.8萬元,4人);

SHERPA LIMITED(10.8萬元,5人);

新藤興業製造廠(10.8萬元,4人);

SHINY ART & BEAUTY COMPANY LIMITED(10.8萬元,4人);

SHOETEC ASIA CO., LIMITED(10.8萬元,4人);

信民置業(10.8萬元,4人);

訊華工程(香港)(10.8萬元,6人);

SIGUE GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED(10.8萬元,4人);

陸貳捌(10.8萬元,4人);

德深投資(10.8萬元,4人);

SKYLINE (FAR EAST) CO., LIMITED(10.8萬元,3人);

滙安企業集團(10.8萬元,4人);

大發工程公司(10.8萬元,4人);

大利行(10.8萬元,4人);

大平安(10.8萬元,4人);

大業麵粉行(10.8萬元,4人);

德隆鋼鐵(10.8萬元,3人);

凱澧設計(10.8萬元,4人);

暉力(10.8萬元,4人);

THE CHUNG SHUN LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED(10.8萬元,4人);

THE VIBE (HK) LIMITED(10.8萬元,4人);

唐記(10.8萬元,5人);

萬億資產管理(10.8萬元,4人);

啟欣(10.8萬元,4人);

TWO NETWORK LIMITED(10.8萬元,4人);

V M C FASHIONS LTD(10.8萬元,5人);

耀星財富(10.8萬元,4人);

影像視覺(10.8萬元,4人);

華㇐微電科技(10.8萬元,4人);

偉信裝飾製作(10.8萬元,4人);

宏發電機工程(10.8萬元,4人);

WEST GATE COMPANY LIMITED(10.8萬元,4人);

嘉鼎⾧天聯營(10.8萬元,6人);

永豐鋼具公司(10.8萬元,4人);

榮記五金工程(10.8萬元,8人);

永利海味(10.8萬元,5人);

永倫管理(10.8萬元,4人);

永倫銀座(10.8萬元,4人);

WIRTGEN HONG KONG LIMITED(10.8萬元,4人);

黃晉虎(10.8萬元,4人);

寶駿集團(香港)(10.8萬元,4人);

日生機械工程(10.8萬元,4人);

亦勤(10.8萬元,4人);

盈德組建設公司(10.8萬元,4人);

12 BOTTLES COMPANY LIMITED(10.8萬元,4人);

THE PLANTSMAN LIMITED(10.77萬元,7人);

TRANSWAYS LOGISTICS INTERNATIONAL (HK) LIMITED(10.77萬元,4人);

大發燕窩貿易(10.77萬元,5人);

德成大藥坊由通城經營(10.76萬元,4人);

建聯工程(10.74萬元,4人);

象錢寶(10.74萬元,4人);

金田(遠東)(10.74萬元,5人);

KIRKBRIDE (H.K.) LIMITED(10.74萬元,4人);

百里金(10.74萬元,5人);

奧森紙業集團(中國)(10.74萬元,4人);

新寶樹外幣找換公司(10.73萬元,5人);

興裕工程(10.73萬元,4人);

囍記車仔麵O/B栢譽投資(10.73萬元,5人);

恒發行(10.72萬元,6人);

利廣益集團(10.71萬元,4人);

友和行專業維修(10.71萬元,6人);

耀榮玻璃工程公司(10.71萬元,4人);

CHRISTIAN SHONE TAO ASSOCIATION LTD(10.7萬元,5人);

DR CHAU WING'S CLINIC(10.67萬元,4人);

龍興廢紙(10.66萬元,5人);

盈泰環球(10.65萬元,4人);

樂聞維修(10.65萬元,5人);

權威空調製冷設備(10.65萬元,7人);

弘中(10.65萬元,4人);

數碼城相機(10.65萬元,4人);

華大信貸(10.65萬元,4人);

和光行(10.65萬元,5人);

優松國際貿易(香港)(10.64萬元,4人);

建均(10.62萬元,4人);

紅橋餐廳(10.59萬元,5人);

銀河通訊(10.59萬元,4人);

好茶養生(10.58萬元,5人);

ACTION PANDA(10.58萬元,5人);

萃豐(10.58萬元,4人);

LITTLE MASTERHAND LIMITED(10.58萬元,6人);

萬國牙科器材(10.57萬元,6人);

沛基實業(10.56萬元,4人);

進永國際T/A貢茶(大本型店)(10.55萬元,8人);

李就記建築及置業(10.55萬元,5人);

BRUKIDA LIMITED(10.54萬元,5人);

陳儀興(安泰)餐飲經營陳儀興牛什粉麵茶餐廳(10.5萬元,5人);

⾧江飲食中心(10.5萬元,7人);

植梁會計師事務所(10.5萬元,5人);

駿力環保(10.5萬元,4人);

D LINE GROUP LIMITED(10.5萬元,4人);

上允(10.5萬元,5人);

HATTON PROPERTIES LIMITED(10.5萬元,4人);

"HONG KONG INTEGRATED ONCOLOGY CENTRE (KOWLOON)

LIMITED(10.5萬元,4人);"

I LOVE CAKE (YAUMATEI)(10.5萬元,4人);

現代小學士教育中心(新翠商場)(10.5萬元,5人);

⾧旺專業(10.5萬元,5人);

OYSTER MORE GRILL + WINE O/B 天資(控股)(10.5萬元,5人);

柏林布業(10.5萬元,4人);

泰女仕(10.5萬元,5人);

真研集團T/A MY BABY TEARS(10.5萬元,3人);

4THETRAVEL.COM LIMITED(10.5萬元,4人);

陳記(10.5萬元,4人);

由頤管理(10.48萬元,5人);

導航顧問(10.47萬元,6人);

共立保險顧問(香港)(10.47萬元,4人);

威達工程顧問(10.47萬元,4人);

金輝貿易投資(10.46萬元,5人);

新都綜合醫務中心(元朗)O/B綽峰(10.46萬元,12人);

愛家設計(10.46萬元,4人);

CORPAG SERVICES (ASIA) LIMITED(10.45萬元,4人);

協興冷氣貿易工程(10.43萬元,6人);

新光銘牌亞洲(香港)(10.43萬元,4人);

暐狄設計(10.43萬元,4人);

PET BEAUTY LIMITED(10.42萬元,5人);

海昌控股(香港)(10.41萬元,4人);

旭日補習學校(深水埗)(10.4萬元,4人);

彩雲飛紡織(10.4萬元,4人);

達誠裝修工程(10.4萬元,6人);

捷富行(10.39萬元,13人);

DR TING KAR WAI'S CLINIC(10.37萬元,4人);

BIOTHEUS (HONGKONG) LIMITED(10.35萬元,4人);

CARGOLINK INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED(10.35萬元,5人);

志雅實業(10.35萬元,4人);

COGNITO HONG KONG LIMITED(10.35萬元,4人);

"DAT SUN TRADING COMPANY O/B WISE LUCK INTERNATIONAL

LIMITED(10.35萬元,4人);"

DR GORDON K. O. CHAU(10.35萬元,5人);

科建電器工程(10.35萬元,4人);

衍智集團(10.35萬元,4人);

淼科技(10.35萬元,4人);

嘉寶展覽(10.35萬元,4人);

利維斯通珍珠公司(10.35萬元,5人);

康海國際貿易(10.35萬元,4人);

明記海鮮(10.35萬元,6人);

NEW CHEER (ASIA) INVESTMENT LIMITED(10.35萬元,4人);

牙周治療及植齒診所(10.35萬元,4人);

勤力海產公司(10.35萬元,4人);

明匯智庫(10.35萬元,4人);

澳舟集團(10.35萬元,4人);

泰哥餐廳(10.35萬元,4人);

科系科技(10.35萬元,4人);

THE BRIDGE AGENCY LIMITED(10.35萬元,4人);

三誠(10.35萬元,4人);

TIARA(10.35萬元,4人);

天晉環球(10.35萬元,4人);

樺登貿易(10.35萬元,4人);

佳昌顧問(10.35萬元,4人);

粵華藥業公司(10.35萬元,4人);

添普(10.32萬元,4人);

UNION SQUARE HOLDINGS LIMITED(10.32萬元,4人);

綽蔚工程(10.32萬元,4人);

卡士寶珠寶(10.32萬元,6人);

陳毅生會計師事務所(10.32萬元,4人);

卡彼斯企業環球(10.31萬元,7人);

齊家有道諮詢公司(10.28萬元,4人);

WILL HAIR SALON(10.28萬元,4人);

協成工程(10.28萬元,4人);

達恆乾洗(10.28萬元,5人);

宏勝飲料(香港)(10.28萬元,4人);

鴻基實業公司(10.28萬元,4人);

PANASIA EXPORTS LIMITED(10.28萬元,4人);

高力鋼絲繩香港(10.27萬元,5人);

家豫國際(10.27萬元,5人);

TENNIS CLUB DE FRANCE HONG KONG(10.27萬元,4人);

HOVER CENTURY TRANSPORT LIMITED(10.26萬元,4人);

光大參茸海味集團(銅鑼灣分店)(10.26萬元,4人);

名人文具公司(10.26萬元,5人);

先鋒鋁窗裝飾工程(10.26萬元,4人);

菲力普自動化(10.25萬元,4人);

LYNCHPIN BONDHOLDER MANAGEMENT LIMITED(10.23萬元,4人);

TRESETTE LIMITED(10.23萬元,5人);

香港通訊投資(10.22萬元,4人);

美亞國際物流(10.21萬元,4人);

BLEISTEIN & CO (HK) LIMITED(10.2萬元,4人);

香港運動復康治療(10.2萬元,4人);

寰海置業(10.2萬元,4人);

RED APPLE FOODS LIMITED(10.2萬元,4人);

裕晉物流(10.2萬元,4人);

鈦研科技(10.2萬元,4人);

CHAN SIU FONG(10.19萬元,9人);

永進物流公司(10.19萬元,4人);

彩虹精密五金(10.17萬元,4人);

順昌廚具設備工程(10.17萬元,4人);

GT GROUP CONSULTANCY CO. LIMITED(10.16萬元,4人);

鄧兆文律師行(10.16萬元,4人);

建弘國際(10.15萬元,4人);

震宇實業(10.15萬元,5人);

卡力思食品(10.14萬元,4人);

其昌(敬記)工程(10.14萬元,6人);

雅寶(國際)工作室(10.13萬元,4人);

奇豐倉儲貨運(10.13萬元,4人);

亞和商貿(10.13萬元,4人);

北京堂燕窩參茸(10.13萬元,6人);

喜紡股份(10.13萬元,4人);

鋒富經營光榮號(10.13萬元,5人);

TRIPLE J LEARNING CENTRE LIMITED(10.13萬元,7人);

WAYPOINTE LIMITED(10.13萬元,4人);

維航(10.11萬元,4人);

國際工業大廈業主立案法團(10.1萬元,8人);

合衆鈕廠(10.1萬元,6人);

梁詠沂(10.09萬元,7人);

愛其華國際(香港)(10.09萬元,7人);

文教清潔公司(10.08萬元,11人);

美錄德(香港)(10.08萬元,4人);

卡狄汽車工程(10.05萬元,5人);

中國國際基金(10.05萬元,4人);

DR. ARTHUR PANG DENTAL SURGERY(10.05萬元,5人);

龍榮發展(10.05萬元,5人);

迅智系統科技(10.05萬元,4人);

安美集團(國際)控股(10.05萬元,4人);

中外通(10.05萬元,4人);

旺角關愛非牟利動物診所(10.05萬元,4人);

日信國際食品(10.05萬元,5人);

OM CONNECT LIMITED(10.05萬元,4人);

PAYAL SHAH LIMITED(10.05萬元,4人);

柴田電子(香港)(10.05萬元,4人);

宏達物業代理(10.05萬元,5人);

和久元(香港)(10.05萬元,5人);

袁記餐飲管理(10.05萬元,6人);

和特(10.04萬元,7人);

利成裝飾工程(10.04萬元,5人);

AMAZING DESIGN & PRODUCTION COMPANY LIMITED(10.02萬元,4人);

ASIAIMPORTAL (HK) LIMITED(10.02萬元,4人);

雷鄭會計師事務所(10.02萬元,5人);

才博教育及顧問(10.01萬元,5人);

陳新記(9.98萬元,3人);

信昌膊棉廠(9.98萬元,4人);

佳富貨倉(9.95萬元,4人);

超創蟲控服務(9.95萬元,6人);

偉邦(香港)工程(9.95萬元,12人);

I SEE I SEE LIMITED(9.94萬元,73人);

FULL GOSPEL ELIM CHURCH LTD(9.93萬元,4人);

興華人民幣找換公司(9.93萬元,5人);

瑋宏(9.93萬元,4人);

GIF TRADING COMPANY LIMITED(9.93萬元,7人);

展圖裝飾工程(9.92萬元,4人);

利翔針織廠(9.92萬元,5人);

耀童國際(9.91萬元,4人);

阿聯華國際貿易(9.9萬元,4人);

中進企業(9.9萬元,4人);

中開運輸公司(9.9萬元,4人);

極上千登世集團(9.9萬元,5人);

佐敦大藥房 - 佐敦藥妝(9.9萬元,4人);

強記鐵器裝飾工程(9.9萬元,11人);

利好西藥房/利好投資(9.9萬元,4人);

名軒傢俬裝飾(9.9萬元,4人);

新富昌家庭用品公司(9.9萬元,5人);

德利洋行(9.9萬元,4人);

富力公司(9.9萬元,6人);

VENTURA TRADING (HK) LIMITED(9.9萬元,4人);

源興美食(9.9萬元,5人);

星輝體藝(9.88萬元,5人);

威信學校O/B惠正(9.87萬元,4人);

力東環衛(9.86萬元,5人);

ACE INTERNATIONAL GROUP HK LIMITED(9.84萬元,5人);

億冠服務(9.83萬元,4人);

超進防水工程(9.83萬元,4人);

鷹昇珠寶(9.83萬元,4人);

出格創作室(9.82萬元,3人);

利達洋行貿易(9.8萬元,6人);

寶豐工藝公司(9.8萬元,6人);

麗佳企業(9.79萬元,4人);

糖尿天使(9.78萬元,4人);

雅琳達國際(9.78萬元,6人);

中旺(香港)經營COTI(9.77萬元,6人);

首都創投(9.75萬元,2人);

龍韜珠寶集團(9.75萬元,5人);

德真珠寶(9.75萬元,4人);

駿聯海產貿易廣泰號(9.75萬元,4人);

勤記運輸(9.75萬元,7人);

萬昇工程(9.75萬元,4人);

REBEL ANGELO LIMITED(9.75萬元,4人);

盛華世紀(9.75萬元,4人);

天達財務(9.75萬元,4人);

騰發藥妝(9.75萬元,6人);

世代發展(9.74萬元,6人);

尚正堂(9.74萬元,5人);

永創國際(9.74萬元,5人);

富明輪呔服務(9.72萬元,4人);

康美保健國際(香港)(9.71萬元,4人);

健民飲食管理公司(9.71萬元,6人);

怡信水利(科技)(9.71萬元,4人);

友誠膠袋製品廠(9.7萬元,5人);

東陽綠化(9.7萬元,19人);

潮聯車行(9.7萬元,4人);

滙港海鮮(9.69萬元,5人);

香港駿達機電工程(9.68萬元,4人);

披扒拼(9.68萬元,7人);

凱豪發展(9.68萬元,3人);

齊柏林熱狗燃味棧(9.68萬元,4人);

華勝機械設備(9.67萬元,4人);

中華基督教會龍門堂(9.65萬元,4人);

環球天道傳基協會(9.65萬元,5人);

AET FLEXIBLE SPACE (HONG KONG) LIMITED(9.62萬元,3人);

金鴻創富經營景文中西大藥房(9.6萬元,8人);

金閣國際(9.6萬元,4人);

翠彤能量科研國際(9.6萬元,4人);

香港專業輔導及顧問協會(9.6萬元,5人);

金雅餅店(9.6萬元,5人);

M & M JEWELLERY COMPANY LIMITED(9.6萬元,4人);

奧栢國際(9.6萬元,5人);

香港㇐帆漁業(9.6萬元,4人);

永光油漆工程(9.6萬元,4人);

XIGUA LIMITED(9.6萬元,4人);

瑩暉公司(9.6萬元,5人);

南華商標廠(9.59萬元,5人);

偉基設計建造工程(9.58萬元,4人);

金冠塑膠製品(國際)(9.55萬元,6人);

必廣企業(9.55萬元,4人);

美林健康太僕(9.55萬元,4人);

香港大南海(國際)科技(9.53萬元,5人);

LABKABLE ASIA LIMITED(9.53萬元,5人);

佳信工程公司(9.53萬元,4人);

世天實業(9.53萬元,4人);

林君瑜牙科醫生(9.52萬元,8人);

三惠生物科技(9.52萬元,4人);

順昌實業(香港)(9.5萬元,5人);

中暐投資(9.5萬元,4人);

建軍工程冷氣公司(9.5萬元,4人);

ALPHA CUT(9.49萬元,4人);

林德華(9.49萬元,10人);

泰國通(9.49萬元,4人);

世界華商聯合促進會(9.49萬元,4人);

TIN YAU & CO.(9.48萬元,4人);

BUTNOISY CREATIVE LIMITED(9.45萬元,4人);

世紀會計及秘書(9.45萬元,4人);

志成大葯房(9.45萬元,5人);

程展鵬醫生醫務所(9.45萬元,4人);

安昌電器貿易(9.45萬元,4人);

鉅航(9.45萬元,6人);

豪昌實業集團(9.45萬元,4人);

威騰企業(9.45萬元,7人);

SANA GEM INTERNATIONAL LIMITED(9.45萬元,4人);

信保建築(9.45萬元,7人);

陳發崇牙科醫生醫務所(9.44萬元,5人);

依德龍(建材)(9.44萬元,4人);

捷恒貿易(9.44萬元,4人);

集威國際(9.43萬元,4人);

VICTORY SERVICED OFFICES (HK) LIMITED(9.42萬元,4人);

應聯(9.4萬元,8人);

三昌(香港)(9.39萬元,6人);

百威雷科技(9.38萬元,4人);

達江優質本地漁場(9.38萬元,4人);

INNTEMPO SOLUTIONS (ASIA) LIMITED(9.36萬元,4人);

港藝國際(香港)(9.36萬元,5人);

創紀製衣廠(9.35萬元,5人);

芝山雀林康樂部(9.34萬元,7人);

逸卓會計師行(9.32萬元,4人);

怡豐傢俬設計(9.32萬元,4人);

ASIA GEMS HK LIMITED(9.3萬元,4人);

沛源食品公司(9.3萬元,4人);

冠昇企業(9.3萬元,4人);

亨順國際(9.3萬元,4人);

華暢東方文化國際交流(9.3萬元,4人);

建寶國際貿易(9.3萬元,4人);

陳振球律師事務所(9.3萬元,5人);

LEE HANG METAL PRODUCTS COMPANY LIMITED(9.3萬元,4人);

亮記(9.3萬元,5人);

MEGHA STAR LIMITED(9.3萬元,4人);

悅益(9.3萬元,4人);

晟明行(香港)國際(9.3萬元,4人);

萬添國際(9.3萬元,4人);

永駿實業(香港)(9.3萬元,4人);

悅誠專業清潔公司(9.3萬元,6人);

順寧行(9.29萬元,4人);

元康復康中心(9.27萬元,4人);

展宏(香港)國際(9.27萬元,4人);

兒童無限世界(9.26萬元,4人);

金寶電子公司(9.26萬元,5人);

臻津國際發展(9.24萬元,4人);

金威輪胎防漏服務站(柴灣)(9.24萬元,6人);

光輝運輸(香港)(9.23萬元,4人);

鴻達木業貿易(9.23萬元,4人);

兆年實業(9.23萬元,4人);

通用機電工程(9.21萬元,3人);

HUNG LEE ASIA TRADING LIMITED(9.2萬元,3人);

梁美玉(9.19萬元,8人);

名仕桌球(9.18萬元,8人);

養心醫務(9.18萬元,5人);

富遊旅運(9.18萬元,3人);

陳雪芬(9.18萬元,7人);

鮮茶道(香港)(9.17萬元,10人);

香港工商總會(9.17萬元,4人);

振隆實業(9.17萬元,4人);

友誠製造廠(9.17萬元,6人);

中港管業顧問(9.15萬元,6人);

佳駿科技(9.15萬元,5人);

創毅亞洲(9.15萬元,4人);

發利建設工程(9.15萬元,4人);

富源化工原料(9.15萬元,4人);

高氏兄弟(香港五金回收)(9.15萬元,4人);

俊利創富投資(9.15萬元,4人);

ZOE(9.15萬元,2人);

星海財務咨詢公司(9.15萬元,4人);

富達貨運(9.15萬元,5人);

洗衣樂服務(9.12萬元,10人);

CREATION CONSULTANCY COMPANY(9.12萬元,4人);

創紀家具貿易(9.12萬元,4人);

M & T INSURANCE AGENCY LIMITED(9.12萬元,5人);

衍龍(9.11萬元,4人);

DR CHOY YUK'S CLINIC(9.09萬元,4人);

HAO ADVISORS MANAGEMENT LIMITED(9.09萬元,4人);

THE BIG BITE HKW O/B THE BIG BITE (HK) LIMITED(9.08萬元,5人);

輝達聖誕装飾製品廠(9.08萬元,4人);

艪思動遊艇(9.08萬元,4人);

宏富雲南米線(9.08萬元,6人);

EYE LEVEL FAITHFUL EDUCATION CENTER(9.07萬元,3人);

HK FITNESS ONE PTY LIMITED T/A ANYTIME FITNESS YUEN LONG(9.07萬元,5人);

恆㇐文具(9.06萬元,4人);

全匯商務顧問(9.05萬元,4人);

LUZERN LIMITED(9.05萬元,14人);

ZIMMERMANN B.C.S. STONES HK LIMITED(9.05萬元,4人);

城記餐廳(9.05萬元,4人);

亨達(遠東)(9.04萬元,5人);

PURE PERFORMANCE DISTRIBUTION LIMITED(9.04萬元,4人);

葉澤深律師事務所(9.04萬元,4人);

晉新(9.03萬元,5人);

FNA HONG KONG LIMITED(9.02萬元,4人);

天匯合規顧問(9.01萬元,4人);

荃德護老院(9萬元,7人);

泉記清潔(9萬元,6人);

剪染日式速剪店(9萬元,4人);

崗燒(9萬元,5人);

球記五金運輸(9萬元,6人);

凱昊通物流(9萬元,5人);

光大參茸海味集團(灣仔分店)(9萬元,4人);

樂活物理治療中心(9萬元,4人);

三㇐餃子(9萬元,10人);

日進國際(控股)(9萬元,4人);

新美意玩具廠(8.94萬元,4人);

銀威實業(8.93萬元,7人);

拔萃音樂中心(8.91萬元,7人);

祥興茶行(8.88萬元,9人);

梁湛記建築(8.88萬元,4人);

ASIA CONTEMPORARY ART LIMITED(8.87萬元,1人);

匯信貿易集團(8.86萬元,4人);

浩弘發展(8.85萬元,5人);

嘉惠工程(8.85萬元,4人);

重展工程公司(8.85萬元,4人);

友利貿易(香港)(8.85萬元,4人);

三興塑膠廠(8.84萬元,4人);

ELITE STAR GLOBAL LIMITED(8.82萬元,4人);

百運工程(8.82萬元,4人);

蓮香(8.82萬元,5人);

陳嘉龍醫生醫務中心(8.82萬元,7人);

上海美食(8.81萬元,4人);

CENMATE INTERNATIONAL LIMITED(8.81萬元,4人);

俊傑捲閘廠(8.8萬元,4人);

何啟傑醫生(8.78萬元,4人);

文昌樓業主立案法團(8.78萬元,4人);

華昌行國際(8.78萬元,4人);

中山精密(香港)(8.73萬元,4人);

比美五金製造廠(8.72萬元,4人);

昌發妃子鬍鬚雞(8.7萬元,3人);

中國誠通香港(8.7萬元,5人);

恆興製造(8.7萬元,4人);

KAN KEE TRANSPORTATION LIMITED(8.7萬元,5人);

港倫(8.7萬元,4人);

立昇企業(8.7萬元,4人);

勝記(8.7萬元,5人);

維納金屬製品(8.7萬元,4人);

偉記食堂(8.7萬元,4人);

滿發清潔服務(8.69萬元,4人);

好好景(8.69萬元,9人);

龍傑貿易(8.68萬元,5人);

金田麵包(8.66萬元,6人);

高雅印務(8.65萬元,4人);

信和旅遊巴士公司(8.64萬元,6人);

俊生中西藥行(8.63萬元,2人);

陸俊祺醫生牙科診所(8.63萬元,4人);

王老吉(企業)(8.63萬元,4人);

"HK FITNESS ONE PTY LIMITED TRADING AS ANYTIME FITNESS KWAI

FONG(8.62萬元,4人);"

世紀萬通供應鏈(8.61萬元,4人);

永雯香港(8.61萬元,5人);

基督教潮人基列會(8.61萬元,4人);

捷興咖啡(8.6萬元,4人);

THOMAS TAM & PARTNERS LIMITED(8.59萬元,5人);

興記(8.58萬元,9人);

新時代烘焙原料(香港)(8.57萬元,4人);

國年紡織(8.55萬元,4人);

嘉耀園藝(8.55萬元,4人);

朗易實業(香港)(8.55萬元,4人);

忠天(8.55萬元,3人);

栢基醫務中心(8.55萬元,8人);

晨光清潔服務公司(8.54萬元,9人);

海洋國際工程(8.53萬元,8人);

美和服裝(8.52萬元,6人);

萬利福企業(8.51萬元,4人);

"MILLION PLAN LIMITED T/A YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL

(HONG KONG)(8.5萬元,5人);"

勝良記油漆工程(8.48萬元,4人);

班利仕專業顧問(8.48萬元,4人);

金匯管理(8.46萬元,4人);

昭凡(8.43萬元,6人);

彼爾尼(8.42萬元,5人);

龍華開心美食(8.41萬元,4人);

百誠工程(8.4萬元,4人);

夢想完美坊(8.4萬元,4人);

祥嘉(8.4萬元,4人);

龍門麵包店(8.4萬元,6人);

滿順工藝(8.4萬元,4人);

保程貨運(8.4萬元,4人);

榮發中西藥行(8.4萬元,4人);

EVERLAND.COME(8.39萬元,5人);

合味坊(8.39萬元,5人);

恒福企業(國際)發展(8.39萬元,5人);

祥發凍肉公司(8.34萬元,4人);

其昌保險代理(8.33萬元,5人);

兆邦顧問(8.33萬元,4人);

華匯韶特(8.33萬元,4人);

連建明會計師事務所(8.33萬元,4人);

境烊投資集團經營永興燒臘食品廠(8.33萬元,4人);

立基維修保養服務(8.3萬元,14人);

光大參茸海味集團(北角分店)(8.3萬元,4人);

區陽兆民醫務所(8.29萬元,4人);

福陞顧問(8.27萬元,4人);

海怡教育(香港)(8.26萬元,3人);

CHINA PEN SHOP CO LTD(8.25萬元,4人);

萬信洋行(8.25萬元,5人);

ONE FAITH WORSHIP CENTER INTERNATIONAL LIMITED(8.25萬元,4人);

中貿設備(8.25萬元,4人);

中富貨車(8.25萬元,4人);

東興行五金(8.23萬元,6人);

懿德(8.23萬元,8人);

怡坊(8.22萬元,4人);

鋒富經營萬泰實業公司(8.22萬元,5人);

瑋志(8.21萬元,4人);

梁文哲醫務所(8.19萬元,5人);

LUNG Q.Z. INSURANCE CONSULTANCY COMPANY(8.18萬元,4人);

SHIVAM CHINA EXPORTS LIMITED(8.18萬元,4人);

蕙蕓禮品(8.18萬元,4人);

文氏精品世界(8.17萬元,5人);

誠智國際財經策劃(8.16萬元,4人);

思維數碼科技(8.14萬元,2人);

成記(8.14萬元,6人);

漫畫批發市場(8.13萬元,4人);

利源手袋製品(8.13萬元,7人);

祿豐工程(8.13萬元,4人);

西醫鍾子超(8.12萬元,5人);

愛宇隆(香港)(8.1萬元,3人);

"ABBEY INTERNATIONAL JEWELLERY GENERAL TRADING COMPANY

LIMITED(8.1萬元,3人);"

愛榮(香港)(8.1萬元,3人);

皇冠金屬制品(8.1萬元,4人);

安達空調設備工程(8.1萬元,3人);

全運(8.1萬元,4人);

詮達國際(8.1萬元,3人);

AMIR STAR CO., LIMITED(8.1萬元,3人);

ANDY Y. LAM(8.1萬元,3人);

安利資產管理(8.1萬元,3人);

安健醫務中心(8.1萬元,3人);

ANTEC SOLUTIONS LIMITED(8.1萬元,5人);

雅柏環球電子(8.1萬元,6人);

愛寶至國際(8.1萬元,3人);

ARGOS LOGISTICS LIMITED(8.1萬元,3人);

ARLO ASIA LIMITED(8.1萬元,3人);

雅樂音樂製作(8.1萬元,3人);

富藝設計工程(8.1萬元,3人);

AVANTI MEDIA LIMITED(8.1萬元,3人);

AXIOMSL LIMITED(8.1萬元,3人);

AZAZIE HONG KONG LIMITED(8.1萬元,3人);

葉方投資(8.1萬元,3人);

BACKYARD ROOTS LIMITED(8.1萬元,3人);

永宬國際(美容)(8.1萬元,4人);

博視專業驗眼集團(8.1萬元,3人);

博萬國際(8.1萬元,2人);

博通(香港)商貿(8.1萬元,3人);

采星禮品(8.1萬元,3人);

卓歷發展(8.1萬元,3人);

香港富泰國際(8.1萬元,4人);

博知悅投資管理咨詢公司(8.1萬元,3人);

加州紅集團(8.1萬元,3人);

創展網絡科技(8.1萬元,3人);

CCT TECH LIMITED(8.1萬元,3人);

晟雷管理(8.1萬元,2人);

CEME FAR EAST TRADING LIMITED(8.1萬元,3人);

CG MANAGEMENT LIMITED(8.1萬元,3人);

陳佐勉堂(8.1萬元,3人);

陳記機電工程(8.1萬元,3人);

CHANCE LEADER INC LIMITED(8.1萬元,3人);

祥隆木行(8.1萬元,3人);

啟邁實業(8.1萬元,3人);

中國數碼文化(集團)(8.1萬元,3人);

中國鼎益豐控股(8.1萬元,3人);

中國國際經貿(8.1萬元,3人);

中國楓葉教育集團(8.1萬元,3人);

建業營造(8.1萬元,3人);

CHOY KEE & CO(8.1萬元,3人);

珠江海事顧問(8.1萬元,3人);

粉嶺基督聖召會(8.1萬元,3人);

創僑資產管理(8.1萬元,3人);

COFFEE ISLAND LIMITED(8.1萬元,3人);

旨楠(香港)建築(8.1萬元,3人);

港福工程(8.1萬元,3人);

康福珠寶(遠東)(8.1萬元,3人);

創天服務(8.1萬元,3人);

CREDITEASE SECURITIES (HK) LIMITED(8.1萬元,3人);

精確環球諮詢(8.1萬元,3人);

德斯設計(8.1萬元,6人);

雷國材會計師行(8.1萬元,3人);

昇凱實業(8.1萬元,3人);

DONNA CO(8.1萬元,3人);

渡邊貿易(8.1萬元,3人);

鄒業宏(8.1萬元,3人);

DR LAW KIM WAN(8.1萬元,3人);

DR LEE PO CHIN'S CLINIC(8.1萬元,3人);

李潤生醫生(8.1萬元,3人);

伍菁華醫生醫務所(8.1萬元,3人);

岑定平醫生醫務所(8.1萬元,3人);

DR TSOI CHI WAH'S MEDICAL CLINIC(8.1萬元,3人);

吳國治牙醫醫務所(8.1萬元,3人);

雙瑩資產管理(8.1萬元,3人);

DYNAMIC TECHNOLOGY GROUP LIMITED(8.1萬元,3人);

英樹營銷(8.1萬元,3人);

東瀚集團(8.1萬元,3人);

東方馬拉松投資管理(香港)(8.1萬元,5人);

惠百施貿易(8.1萬元,3人);

EDGE ELECTRONS LIMITED(8.1萬元,3人);

EGG OPTICAL BOUTIQUE(8.1萬元,2人);

加穎實業(8.1萬元,4人);

ENJOY BAG (HK) LIMITED(8.1萬元,3人);

環譜(8.1萬元,3人);

ERCO LIGHTING PTE. LTD.(8.1萬元,3人);

EVENTBK LIMITED(8.1萬元,3人);

恒源資產管理(8.1萬元,4人);

艾菲貿易(8.1萬元,3人);

贏創香港(8.1萬元,3人);

力烽(8.1萬元,3人);

方圓人力資源顧問(8.1萬元,3人);

捷聯運輸物流(8.1萬元,4人);

香港捷睿金融控股集團(8.1萬元,2人);

志華(8.1萬元,3人);

FERGUSON PARTNERS HONG KONG LIMITED(8.1萬元,3人);

第㇐亞洲金融集團(8.1萬元,3人);

運動樂園(8.1萬元,3人);

FLAKEWOOD LOGISTIC LIMITED(8.1萬元,4人);

花想容美容纖体護理中心(8.1萬元,3人);

FLY CONSULTANCY(8.1萬元,3人);

飛躍機電工程(8.1萬元,3人);

福生聯合(8.1萬元,3人);

FORTIS GROUP LIMITED(8.1萬元,3人);

弘毅會計師事務所(8.1萬元,4人);

FORTUNE INSURANCE CO(8.1萬元,3人);

富德裝修工程(8.1萬元,3人);

自由與美麗室內設計裝飾工程(8.1萬元,3人);

富順工程貿易(8.1萬元,3人);

賦滔工程(8.1萬元,3人);

富逸塑膠原料(8.1萬元,3人);

富麗橄欖石礦業(香港)(8.1萬元,3人);

新亞(遠東)企業(8.1萬元,3人);

鳳翔製造廠(8.1萬元,4人);

古河電工香港(8.1萬元,3人);

德力管理(8.1萬元,3人);

銀豐(泛亞)(8.1萬元,3人);

GALAXY TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED(8.1萬元,3人);

GENEDECODE COMPANY LIMITED(8.1萬元,3人);

致浩達控股(8.1萬元,3人);

GLOBAL SHEEN LIMITED(8.1萬元,3人);

光華印刷製作(8.1萬元,3人);

GLOSS NAIL SALON LIMITED(8.1萬元,3人);

高先雙欣(香港)(8.1萬元,3人);

嘉禾置業投資(8.1萬元,3人);

金威實業(8.1萬元,3人);

金偉發展(8.1萬元,3人);

GOODS2GIFTS PRODUCTION LIMITED(8.1萬元,3人);

高威科技貿易公司(8.1萬元,3人);

嘉熙(8.1萬元,3人);

至銳投資(8.1萬元,5人);

GREENS LTD.(8.1萬元,3人);

GSAP LIMITED(8.1萬元,2人);

GUSTO COLLECTIVE LIMITED(8.1萬元,3人);

藝洲人品牌管理(香港)(8.1萬元,3人);

髮藝廊(8.1萬元,5人);

HAIR DREAM(8.1萬元,3人);

翰德東輝國際控股(8.1萬元,3人);

恆訊工程(8.1萬元,3人);

恒輝工程公司(8.1萬元,2人);

恒業(香港)貿易(8.1萬元,3人);

HATCO CORPORATION(8.1萬元,3人);

灝海貿易(香港)(8.1萬元,3人);

高鐵物業顧問(8.1萬元,3人);

天鄰基金會(8.1萬元,3人);

浩如裝飾材料(8.1萬元,3人);

海豐魚產(8.1萬元,3人);

好利通(8.1萬元,3人);

宏達船務(8.1萬元,3人);

港橋投資(8.1萬元,3人);

香港記者協會(8.1萬元,3人);

香港蛟龍集團(8.1萬元,3人);

置地(香港)投資(8.1萬元,3人);

香港拓威貿易(8.1萬元,3人);

宏基領先科技(8.1萬元,3人);

眾豪(8.1萬元,3人);

有雄捲閘工程(8.1萬元,3人);

鴻發中西藥行(8.1萬元,5人);

鴻利五金公司(8.1萬元,3人);

I - HAIR ONE(8.1萬元,2人);

展弘服務(8.1萬元,3人);

弘國鋼鐵工程(8.1萬元,3人);

藝思製作(8.1萬元,3人);

INVICTUS KINDERGARTEN (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元,3人);

千瑛輝珠寶(8.1萬元,3人);

嘉朗地產(8.1萬元,3人);

捷圖工程(8.1萬元,3人);

捷聯系統工程(8.1萬元,3人);

捷豐展示製品(8.1萬元,3人);

成業企業顧問(8.1萬元,3人);

JKTECH LIMITED(8.1萬元,3人);

美億製衣(8.1萬元,3人);

集華(中國)(8.1萬元,3人);

JOURDEN LIMITED(8.1萬元,5人);

為善最樂(8.1萬元,3人);

欣雀印刷器材(8.1萬元,5人);

嘉華裝飾(8.1萬元,4人);

棋昌工程(8.1萬元,3人);

陳潔材工程顧問(8.1萬元,3人);

富德集團(控股)(8.1萬元,3人);

金勵進實業(8.1萬元,3人);

KING CITY TECHNOLOGY LIMITED(8.1萬元,3人);

君信服飾(香港)(8.1萬元,3人);

國峰室內工程(8.1萬元,3人);

廣聯建機(8.1萬元,3人);

LABYRX IMMUNOLOGIC THERAPEUTICS LIMITED(8.1萬元,3人);

環球匯俊(8.1萬元,3人);

李應坤建築工程(8.1萬元,3人);

LEMARC AGROMOND LIMITED(8.1萬元,3人);

LIANZHONG HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元,3人);

LIBRA LIMITED(8.1萬元,3人);

光魔術(8.1萬元,3人);

年泰國際集團(香港)(8.1萬元,3人);

LOUIS SHUM & CO(8.1萬元,3人);

凱馳實業(8.1萬元,3人);

萬通運航物流(8.1萬元,3人);

吉祥國際工程(8.1萬元,3人);

萬利寶建築工程(8.1萬元,15人);

MCBRIDE HONG KONG LIMITED(8.1萬元,3人);

中美路牌製作(8.1萬元,3人);

MEDICO FAR EAST LIMITED(8.1萬元,3人);

萬裕(中國)(8.1萬元,3人);

萬德金屬(8.1萬元,3人);

民商(8.1萬元,3人);

METRO BENEFIT ENGINEERING LIMITED(8.1萬元,3人);

MIGHTY DIVINE (HK) LIMITED(8.1萬元,2人);

潤山國際(8.1萬元,3人);

萬盛工程(國際)(8.1萬元,4人);

MISSION G LIMITED(8.1萬元,3人);

MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS HONG KONG LIMITED(8.1萬元,3人);

M先生娛樂(8.1萬元,3人);

MT ASIA (HK) LIMITED(8.1萬元,3人);

眾鑫資源(8.1萬元,3人);

萬卡基科技(香港)(8.1萬元,3人);

NAM KWONG COTTON CO LTD.(8.1萬元,3人);

NEO UNIVERSAL TRADE COMPANY LIMITED(8.1萬元,3人);

NETCRACKER TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED(8.1萬元,4人);

新世紀香港醫療中心(8.1萬元,3人);

NEW FASHIONS O/B R.S. JEWELLERS LIMITED(8.1萬元,3人);

新桃花源文化旅遊(香港)(8.1萬元,4人);

耀偉發展(8.1萬元,3人);

勤達物流(8.1萬元,4人);

香港日本紙通商(8.1萬元,3人);

海洋印務(8.1萬元,3人);

禾豐裝飾工程(8.1萬元,3人);

OPTICAL 2000 (HK) LIMITED(8.1萬元,3人);

眼鏡88(8.1萬元,2人);

東藝製品廠(8.1萬元,3人);

東方表行(中國)(8.1萬元,3人);

尾關(香港)(8.1萬元,3人);

專業食材香港(8.1萬元,3人);

倍搏顧問(8.1萬元,3人);

太平洋公証行(8.1萬元,3人);

泰樂德(8.1萬元,3人);

八威(8.1萬元,3人);

碧圖投資(8.1萬元,3人);

PERCEVAL LIMITED(8.1萬元,3人);

PHBD LIMITED(8.1萬元,3人);

鳴恩(8.1萬元,4人);

PINKERTON (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元,4人);

天源企業(香港)(8.1萬元,3人);

勵樂玩具(8.1萬元,3人);

詩人冶(8.1萬元,3人);

寶利時(8.1萬元,4人);

寶利瑪實業(8.1萬元,19人);

泊舍酒店管理(8.1萬元,3人);

博得高亞洲(8.1萬元,3人);

PORTWOOD CO LTD(8.1萬元,3人);

正向能量(8.1萬元,3人);

全能採購(8.1萬元,3人);

標緻音響(8.1萬元,3人);

PRINTER'S STUDIO LIMITED(8.1萬元,3人);

PRIVATE DINING CONCEPTS LIMITED(8.1萬元,3人);

李哲民電腦創意特技影室(8.1萬元,3人);

PROINSO INTERNATIONAL (HK) LIMITED(8.1萬元,3人);

協豐製衣配料(8.1萬元,3人);

誠昌電器貿易(8.1萬元,3人);

璞石國際投資(8.1萬元,3人);

澳保營造承包(8.1萬元,3人);

均達實業(8.1萬元,3人);

RAINBOW COMPANY(8.1萬元,3人);

恩豐醫務(8.1萬元,3人);

滙美發展(國際)(8.1萬元,3人);

盈利珠寶(8.1萬元,3人);

新建材料(8.1萬元,3人);

RETAIL IN MOTION ASIA LIMITED(8.1萬元,10人);

RETURN HELPER LIMITED(8.1萬元,3人);

RICE COMMUNICATIONS LIMITED(8.1萬元,3人);

富諾工程(8.1萬元,3人);

利昇貿易(8.1萬元,3人);

聚廷峰投資廣州(8.1萬元,3人);

SAGLOBAL ASIA LIMITED(8.1萬元,3人);

SAI PARAGON LIMITED(8.1萬元,4人);

三和文儀公司(8.1萬元,4人);

佐野初香港(8.1萬元,3人);

SARAH ZHUANG JEWELLERY LIMITED(8.1萬元,3人);

特發光網(8.1萬元,3人);

卓傲投資(8.1萬元,3人);

信偉工業(香港)(8.1萬元,3人);

奕傳媒香港(8.1萬元,1人);

山鋼國際投資(8.1萬元,3人);

適雅窗簾(8.1萬元,3人);

昇志(8.1萬元,3人);

時珍堂環球藥業(8.1萬元,3人);

瑞和肥田電器(香港)(8.1萬元,3人);

瑞榮物流(8.1萬元,3人);

順昌貨架鐵器工程(8.1萬元,3人);

SILVER FOX MARKETING LIMITED(8.1萬元,3人);

中富設計工程(8.1萬元,3人);

神州通國際(8.1萬元,3人);

中曰商業服務(8.1萬元,3人);

天機工程公司(8.1萬元,3人);

天滙運輸(8.1萬元,3人);

駿欣企業(8.1萬元,3人);

騰龍石油化工(8.1萬元,3人);

昇佳自動波箱服務(8.1萬元,4人);

大豐冷氣工程(8.1萬元,3人);

德利(香港)國際(8.1萬元,4人);

泰利專業顧問(8.1萬元,10人);

泰昌工程(8.1萬元,3人);

駿盈(8.1萬元,3人);

TAT CHI COMPANY LIMITED(8.1萬元,3人);

TAYLOR BENNETT HEYMAN LIMITED(8.1萬元,4人);

第㇐音響(中國)(8.1萬元,3人);

技華(8.1萬元,3人);

TENDERLOIN FINE FOOD LIMITED(8.1萬元,3人);

THE GARDEN CATERING CO LTD(8.1萬元,3人);

香港籃球專科學校(8.1萬元,5人);

三小漁(8.1萬元,3人);

海金杜門香港(8.1萬元,3人);

天馬首飾(8.1萬元,3人);

泰天(8.1萬元,4人);

時代香港投資(8.1萬元,3人);

天匡測量師行(8.1萬元,5人);

今日眼鏡世界(8.1萬元,5人);

拓撲人才咨詢(國際)(8.1萬元,3人);

高峰飄彩實業(香港)(8.1萬元,5人);

得力工程服務(8.1萬元,3人);

東利多控股(8.1萬元,2人);

環亞旅行社(8.1萬元,3人);

TRI-WALL CHINA GROUP HOLDING LIMITED(8.1萬元,3人);

創勵(香港)(8.1萬元,3人);

創力科技環球(8.1萬元,3人);

暢利(8.1萬元,3人);

屯門今日眼鏡(8.1萬元,3人);

麒麟諮詢(香港)(8.1萬元,3人);

協聯會計師事務所(8.1萬元,5人);

滙瀛·昊天(8.1萬元,3人);

聯泰興業(香港)(8.1萬元,3人);

科聯國際(8.1萬元,3人);

UNITIKA (HONG KONG) LTD(8.1萬元,3人);

環球分析測試儀器(8.1萬元,3人);

宇宙公司(8.1萬元,3人);

日月星(8.1萬元,3人);

願景集團(8.1萬元,3人);

維奧健康(香港)(8.1萬元,3人);

華翹物料工程發展(8.1萬元,6人);

華峰土木工程(8.1萬元,10人);

華達發展工程(8.1萬元,3人);

威富實業(8.1萬元,3人);

進康(香港)(8.1萬元,2人);

WEBTVASIA LIMITED(8.1萬元,3人);

井淼財務(8.1萬元,3人);

達利貿易(8.1萬元,3人);

佳朋貿易(8.1萬元,3人);

顯利貿易/有利行汽車零件公司(8.1萬元,3人);

佳捷專業服務公司(8.1萬元,4人);

偉倫企業(8.1萬元,3人);

西湖集團(香港)(8.1萬元,3人);

醇酒大亨香港(8.1萬元,3人);

凱捷集團(8.1萬元,4人);

永基冷氣工程公司(8.1萬元,3人);

永倫財務(8.1萬元,3人);

盛達汽車機械設備公司(8.1萬元,3人);

和記(8.1萬元,3人);

馮玉麟會計師事務所(8.1萬元,4人);

仁程建築(8.1萬元,2人);

日輝機械工程(8.1萬元,3人);

溢溢聲(8.1萬元,3人);

盈豐公司(8.1萬元,3人);

遠盈工程(8.1萬元,3人);

湯山醫療設備(香港)(8.1萬元,3人);

8F INVESTMENT PARTNERS HK LIMITED(8.1萬元,3人);

旭日補習學校(慈雲山)(8.09萬元,4人);

葉答(香港)咨詢服務公司(8.09萬元,3人);

天幕科技工程(香港)(8.08萬元,3人);

名島麵飽西餅店(8.07萬元,4人);

ONWELL CONSULTANTS LIMITED(8.07萬元,3人);

紅記茶餐廳(8.07萬元,2人);

CHESTER CHAN & CO(8.07萬元,3人);

心研(8.07萬元,3人);

和貿洋行(8.05萬元,7人);

泰澤投資(8.04萬元,3人);

俊生中西藥行(8.03萬元,2人);

"EYE LEVEL WATERSIDE EDUCATION CENTRE O/B KNOWLEDGE

DISCOVERY LIMITED(8.03萬元,3人);"

晉景物理治療(8.03萬元,3人);

利揚策略管理(8.03萬元,5人);

日訊物業代理公司(8.03萬元,4人);

凱輝投資(集團)經營建亞建築設計事務所(8.03萬元,3人);

華僑外幣找換兌匯公司(8.03萬元,3人);

匯莊酒業控股(8.02萬元,3人);

建華工程(8.01萬元,3人);

TIARA(8.01萬元,3人);

匯傑工程(香港)(8.01萬元,3人);

領鋒物流(8.01萬元,4人);

海昌海洋公園控股(8萬元,3人);

BAGS LIMITED(8萬元,3人);

艾域林投資(7.99萬元,4人);

輝煌貨柜服務公司(7.99萬元,3人);

亞聯工程公司(7.98萬元,3人);

LAPALMA(7.98萬元,5人);

東亞合成香(7.98萬元,3人);

讚高精密(香港)(7.97萬元,3人);

香港華商銀行公會(7.97萬元,3人);

西醫李振如(7.96萬元,4人);

朗峰國際地產(7.96萬元,6人);

毅湛實業(7.96萬元,4人);

亨利公司(7.96萬元,5人);

中華基督教會基華堂(7.96萬元,3人);

BELLNE TRADING COMPANY LIMITED(7.95萬元,4人);

中國綠寶集團(7.95萬元,3人);

GLORY SKY WORLDWIDE LIMITED(7.95萬元,3人);

香港好台企業(7.95萬元,4人);

載德鋼鐵服務(7.95萬元,3人);

建偉行(7.95萬元,3人);

利逢(7.95萬元,11人);

妹記海鮮(7.95萬元,5人);

馬天奴(香港)企業(7.95萬元,3人);

PRUDRECRUITER COMPANY(7.95萬元,3人);

TOPROMISE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(7.95萬元,3人);

滙藝廣告公司(7.95萬元,3人);

永盈棚業工程(7.95萬元,3人);

潤美投資(7.94萬元,3人);

百德仕洋酒(亞洲)(7.94萬元,3人);

小小醫學院(7.94萬元,3人);

載欣社區健康顧問(7.92萬元,2人);

聯運廢紙五金(7.92萬元,4人);

滿記停車場(7.91萬元,5人);

昌利自動化科技(7.91萬元,4人);

富利廚具(香港)(7.9萬元,3人);

永盛會計秘書(7.89萬元,4人);

天約心社會服務(7.88萬元,4人);

和豐押(7.88萬元,4人);

塱兒(7.88萬元,4人);

耀邦國際工程(7.88萬元,3人);

黎成營造工程(7.88萬元,4人);

聯生鋼具傢俬(7.88萬元,6人);

飛鏢工房(7.88萬元,3人);

三才寰宇(香港)(7.88萬元,4人);

業昇國際(7.86萬元,3人);

時捷實業(7.86萬元,3人);

巧興麵食店(7.85萬元,3人);

鑑城工程(7.85萬元,3人);

MSIC HONG KONG LIMITED(7.85萬元,3人);

環球貨運公司(7.85萬元,5人);

耀昌創建(7.83萬元,3人);

健高(7.82萬元,3人);

陳勵文律師事務所(7.82萬元,4人);

己思補習學校(7.82萬元,5人);

東江精密模具(7.82萬元,3人);

港九敬老福利會(7.82萬元,5人);

BASC LIMITED(7.81萬元,4人);

HT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED(7.8萬元,3人);

DR GARY S T CHENG(7.8萬元,5人);

雅高錶胚廠(7.8萬元,3人);

骨康腱(7.8萬元,3人);

CARLOS & CO.(7.8萬元,3人);

滙點顧問公司(7.8萬元,3人);

雅景玩具製造(7.8萬元,3人);

鴻懋集團(7.8萬元,3人);

香港錦瑪國際貿易(7.8萬元,3人);

HP SERVICE COMPANY LIMITED(7.8萬元,3人);

勵天設計事務所(7.8萬元,3人);

莉莉理財規劃服務公司(7.8萬元,3人);

奧鉑電腦器材製造所(7.8萬元,3人);

PALMY MAX LIMITED(7.8萬元,3人);

速達(科技)(7.8萬元,3人);

永聰運輸貨倉(7.8萬元,6人);

鈦合金零件工作室(7.8萬元,3人);

時穎實業(香港)(7.8萬元,3人);

定記工程(7.8萬元,4人);

俊陞地產代理(7.8萬元,3人);

志鵬五金(7.79萬元,3人);

協童發展中心協會(7.77萬元,4人);

LUTHENNE MOTOR SERVICE CENTRE (H.K.) LIMITED(7.77萬元,4人);

許氏管理顧問(7.76萬元,3人);

日東科技(7.75萬元,3人);

添茶(7.75萬元,5人);

啟發工程(7.74萬元,3人);

啟成運輸(7.74萬元,5人);

亨彰(7.73萬元,3人);

致富人民幣找換行(7.73萬元,4人);

力潔環保地氈清潔公司(7.73萬元,8人);

美偉斯(7.71萬元,3人);

和生行(香港)(7.71萬元,6人);

彩美國際(7.7萬元,3人);

驪龍管理顧問(7.7萬元,3人);

普峰(亞洲)(7.69萬元,3人);

佳駿(環球)(7.69萬元,3人);

中碩(香港)(7.69萬元,3人);

中宏顧問(香港)(7.68萬元,3人);

馮志榮醫生醫務所(7.68萬元,3人);

錢北慶律師事務所(7.68萬元,4人);

培思醫務中心(7.67萬元,3人);

文華攝影沖印(7.66萬元,3人);

禾恩(7.65萬元,5人);

太陽神動能(7.65萬元,3人);

天然魅力(7.65萬元,3人);

身悅(7.65萬元,3人);

司安達洋行(7.65萬元,3人);

滔麗(7.65萬元,3人);

珍珍豆花美食(7.65萬元,4人);

忠迅貨運(7.65萬元,3人);

百信會計師事務所(7.65萬元,2人);

ELEVATION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED(7.65萬元,3人);

斐瞬製作(7.65萬元,3人);

綠庭園園藝公司(7.65萬元,7人);

全港投資控股(7.65萬元,4人);

泓曆汽車(7.65萬元,3人);

開業海產批發(7.65萬元,3人);

鴻福生猛海鮮(7.65萬元,5人);

佳運貨運(7.65萬元,3人);

健兒眼鏡(7.65萬元,3人);

快收(香港)信息技術(7.65萬元,4人);

理福國際(7.65萬元,4人);

MOCO LIMITED(7.65萬元,3人);

國彰(7.65萬元,3人);

溢禾(香港)(7.65萬元,3人);

普絡(亜洲)(7.65萬元,3人);

保利偉物流(7.65萬元,3人);

龍馬物流公司(7.65萬元,4人);

SHINE HEALTH LIMITED(7.65萬元,3人);

天興顧問(7.65萬元,3人);

天恒貿易發展(7.65萬元,4人);

天力管理(7.65萬元,5人);

天馬設計(7.65萬元,3人);

合鼎集團(7.65萬元,3人);

惠譽亞太(7.65萬元,4人);

溢利棚業(7.65萬元,6人);

耀文發展工程(7.65萬元,3人);

正記貿易(7.65萬元,4人);

俊科保安科技(7.64萬元,3人);

益瑞國際(7.64萬元,4人);

EVERBRIGHT DENTALCARE LIMITED(7.63萬元,3人);

俊傑研習坊(7.62萬元,3人);

15M單剪專門店(7.62萬元,3人);

新盈印刷廠(7.62萬元,4人);

味郎烘焙(7.62萬元,4人);

港聯製衣(7.61萬元,3人);

寶富顧問(7.61萬元,3人);

亞特燈光科技(7.61萬元,3人);

展鵬工程(7.59萬元,3人);

FORALL LIMITED(7.59萬元,2人);

洪記(7.59萬元,6人);

藝栢印刷設計公司(7.58萬元,3人);

和信企業國際(7.58萬元,3人);

會計通(7.58萬元,3人);

ASIAN KEYS LIMITED(7.58萬元,4人);

富薈顧問行(7.58萬元,3人);

奇奧國際貿易(7.58萬元,3人);

同心藥業(7.58萬元,3人);

鍾意寬(7.57萬元,9人);

ANDREW LAM & COMPANY(7.57萬元,3人);

7A班戲劇組(7.56萬元,5人);

捷成工業(7.56萬元,3人);

佛教慈慧幼兒園(7.55萬元,3人);

澳盈工作室(7.55萬元,2人);

時計音樂(7.54萬元,5人);

艾諾曼環保科技(香港)(7.53萬元,3人);

曼科國際(7.53萬元,3人);

創藝市場推廣(7.53萬元,3人);

海至雅生物科技(7.52萬元,3人);

時通科技(7.52萬元,2人);

展茂聯運(7.52萬元,5人);

洪發海鮮(7.52萬元,5人);

大方公司附屬建材(7.5萬元,3人);

愛家倍顧問服務(7.5萬元,3人);

ALAN & COMPANY(7.5萬元,3人);

安心公司(7.5萬元,3人);

AVIATION SOLUTIONS GSA (HK) LIMITED(7.5萬元,3人);

BEARY LIMITED(7.5萬元,4人);

補㇐堂中醫藥公司(7.5萬元,3人);

CASE PRODUCTION(7.5萬元,3人);

駿昇汽車服務(7.5萬元,3人);

松慶實業(7.5萬元,3人);

DAVID Y C LI & CO(7.5萬元,3人);

DR JOYCE LAU CLINIC(7.5萬元,3人);

DR SIU PUI SANG ALEXANDER(7.5萬元,4人);

HILLCREST CAPITAL LIMITED(7.5萬元,3人);

家常便飯(香港)飲食(7.5萬元,4人);

金⾧利茶餐廳(7.5萬元,4人);

傑博諮詢(7.5萬元,5人);

龍翔汽車工程(7.5萬元,5人);

全美達(7.5萬元,3人);

網聯移動公司(7.5萬元,4人);

新環球(香港)(7.5萬元,3人);

海裕創建(7.5萬元,3人);

PICTURETHAT LIMITED(7.5萬元,3人);

歐置酒業(7.5萬元,3人);

特斯凱爾醫療實業(7.5萬元,3人);

WONG KING CHUEN & CO.(7.5萬元,3人);

元華工程(7.5萬元,3人);

MEDICAL CLINIC(7.49萬元,4人);

浩鏗集團(7.48萬元,4人);

CROSS OAK PROJECTS LIMITED(7.48萬元,5人);

中華基督教會基道大埔堂(7.48萬元,3人);

麥業建造工程(7.48萬元,4人);

衍亮(7.48萬元,4人);

大光明照明電業(7.47萬元,3人);

強記(7.47萬元,4人);

KK & COMPANY(7.47萬元,3人);

LOYAL SURPLUS HOLDINGS LIMITED(7.47萬元,4人);

皓徽建築材料(7.47萬元,3人);

中華基督教會梅窩堂(7.46萬元,3人);

AS ONE DESIGN LIMITED(7.43萬元,3人);

寶華時裝(7.43萬元,1人);

曹美婷律師行(7.43萬元,5人);

CRAZY MOTORS BEAUTY LIMITED(7.43萬元,2人);

尚御藥房(7.43萬元,3人);

GWM AA WORKSHOP - FO TAN CENTRE(7.43萬元,3人);

采僑T/A現代中國傳統治療中心(7.43萬元,3人);

百利來文具實業(7.43萬元,5人);

TC GROUP LIMITED(7.43萬元,3人);

力信工程公司(7.41萬元,3人);

迅滙機械設備(7.41萬元,4人);

梁浩照醫生(7.4萬元,4人);

HANDSOME COMPANY(7.38萬元,4人);

HRD (ANTWERP WORLD DIAMOND CENTER) LIMITED(7.37萬元,3人);

荃威恒豐小館(7.37萬元,4人);

寶亨人民幣找換店(7.37萬元,5人);

普詮電子(香港)(7.36萬元,3人);

恆景企業(7.36萬元,2人);

好大間(7.35萬元,3人);

展宏工程公司(7.35萬元,3人);

BRAVE PROGRESS LIMITED(7.35萬元,3人);

四海運輸公司(7.35萬元,5人);

香港宏濤國際集團責任(7.35萬元,4人);

盈創(疊高)實業(7.35萬元,3人);

九龍鑽石行(7.35萬元,3人);

坤興金屬制品(7.35萬元,3人);

中國勞動透視(7.35萬元,3人);

MINA WEDDING STUDIO COMPANY LIMITED(7.35萬元,3人);

SAFFI & CO.(7.35萬元,3人);

善學慈善基金(7.35萬元,4人);

盛昌布業(7.35萬元,4人);

德雄清潔服務(7.35萬元,4人);

達江漁業(7.35萬元,4人);

傳化國際集團(7.35萬元,3人);

華記海鮮飯店(7.35萬元,4人);

榮豐行(香港)葯業(7.35萬元,3人);

永高(中國)(7.35萬元,3人);

優美髮廊(7.35萬元,6人);

億新技術工程(7.35萬元,3人);

中通國際物流(7.34萬元,3人);

金鴻圖投資(7.34萬元,3人);

DR AU YEONG CHI KEUNG'S CLINIC(7.33萬元,3人);

MOHIRO'S FASHIONS O/B R.S. JEWELLERS LIMITED(7.32萬元,3人);

頌恩醫務(7.32萬元,3人);

謝國基醫生醫務所(7.31萬元,3人);

港九電召的士車主聯會(7.31萬元,4人);

建造機械技術培訓(7.31萬元,3人);

玥彤旅運公司(7.31萬元,7人);

KING FUNG & CO.(7.29萬元,3人);

新昌建築材料(7.29萬元,3人);

張子安.劉景新律師行(7.28萬元,4人);

隆昌行參茸(7.28萬元,4人);

南樂園(7.28萬元,5人);

新運來(7.28萬元,4人);

UNITED WELFARE UNION HONG KONG LIMITED(7.28萬元,6人);

前寶通(香港)(7.28萬元,2人);

⾧和大藥行(7.27萬元,4人);

耆英樂園發展(7.26萬元,4人);

有意思設計及開發(7.25萬元,3人);

DRESS UP(7.24萬元,3人);

永健堂中醫診所(7.24萬元,5人);

港龍車行(7.23萬元,3人);

聯藝工程國際(7.23萬元,3人);

日康發展(7.23萬元,3人);

躍基(7.22萬元,3人);

星寶塑膠五金製品廠(7.22萬元,7人);

思進學研(7.2萬元,3人);

正華木業(7.2萬元,3人);

施得權牙科醫生醫務所(7.2萬元,3人);

和益服務 - 張謙昌醫生(7.2萬元,3人);

智能商業服務(7.2萬元,3人);

順業(香港)(7.2萬元,3人);

裕華豐 -T/A 華豐中西藥行(7.2萬元,3人);

巨人推廣(7.2萬元,3人);

金壽司(7.2萬元,3人);

哈古玩具(7.2萬元,3人);

凱峻裝飾工程(7.2萬元,3人);

合力(中港)物流(7.2萬元,3人);

IMD CORPORATION LIMITED(7.2萬元,4人);

佳榮公司(7.2萬元,3人);

私人國製作(7.2萬元,3人);

夢想完美坊(7.2萬元,3人);

恒曦照明科技(7.2萬元,5人);

星華工程(7.2萬元,3人);

科誠系統(7.2萬元,3人);

OSA MOTORS LIMITED(7.2萬元,3人);

平記工程(香港)(7.2萬元,3人);

正悟佛法(7.2萬元,3人);

宸盛控股(香港)(7.2萬元,3人);

天翔行(7.2萬元,3人);

黃氏律師行(7.2萬元,3人);

品尚美食國際(7.2萬元,3人);

永達建築材料(7.2萬元,4人);

維思知識產權(7.2萬元,3人);

楊素梅(7.2萬元,3人);

鼎盈理財(7.2萬元,3人);

INTELLIGENT POWER TRADING LIMITED(7.19萬元,4人);

西醫劉煒強(7.19萬元,3人);

閩利發展公司(7.19萬元,4人);

保聯(中國)(7.18萬元,3人);

合意隆貿易公司(7.18萬元,4人);

WIDE WILL INVESTMENT LIMITED(7.17萬元,2人);

無意室內設計(7.16萬元,3人);

億都(香港)(7.16萬元,4人);

青苗藝智(7.15萬元,4人);

百德資本(7.14萬元,6人);

THE BIG BITE (HK) LIMITED(7.13萬元,3人);

維寶國際(7.13萬元,3人);

全力物流公司(7.13萬元,3人);

恒景裝修工程(7.13萬元,3人);

飛騰體育用品(7.13萬元,3人);

兩合飯店(7.13萬元,5人);

聯盛企業(7.13萬元,3人);

SKYHILL MANAGEMENT LIMITED(7.13萬元,3人);

WACNET (HONG KONG) LIMITED(7.13萬元,3人);

香港珠心算專業教育協會(7.11萬元,3人);

葉記凍肉(7.06萬元,3人);

LILAS AROMA LIMITED(7.06萬元,7人);

銳創顧問(7.05萬元,3人);

姚萌萌理財顧問服務公司(7.05萬元,3人);

林博禮牙科醫生(7.05萬元,4人);

"ELEPHANT LOGISTICS LIMITED T/A ELEPHANT LOGISTICS (CHAI WAN

KOK)(7.05萬元,3人);"

GLORY TRADING CO.(7.05萬元,4人);

合豐行(7.05萬元,4人);

讚機工程公司(7.05萬元,3人);

港龍茶餐廳(7.05萬元,3人);

廣生中醫保健(7.05萬元,1人);

宏豐國際(7.05萬元,3人);

博優(7.05萬元,5人);

成記机械工程(7.05萬元,3人);

翔順設計工程(7.05萬元,3人);

德永海產(7.05萬元,3人);

臻衡(7.05萬元,3人);

永利貿易公司(7.05萬元,3人);

WORK INTERNATIONAL LIMITED(7.05萬元,4人);

YAN YUAN WEALTH MANAGEMENT(7.05萬元,3人);

國際藥行(7.05萬元,7人);

優行(7.04萬元,4人);

裕盛聽力中心(7.04萬元,5人);

楊氏飲食(7.04萬元,5人);

樂齒健牙科醫務中心(7.03萬元,4人);

境烊投資集團經營永興燒臘(7.03萬元,3人);

香港調酒學校(7.02萬元,4人);

珍寶雜誌屋暨嘉升雜誌屋(7.02萬元,3人);

今好店(7.02萬元,5人);

國際戶外用品發展公司(6.98萬元,4人);

天山金屬材料(6.98萬元,3人);

保芳工程(6.97萬元,3人);

耀民工程(6.97萬元,3人);

日榮(香港)投資企業(6.96萬元,6人);

好事達實業(6.96萬元,3人);

比天科技(6.95萬元,4人);

FANGDD NETWORK HOLDING LIMITED(6.95萬元,3人);

裕豐印刷(6.95萬元,4人);

香港兒童弦樂團(6.94萬元,6人);

明興啤盒公司(6.91萬元,3人);

加添發展有限公可(6.9萬元,3人);

愛莎貿易(6.9萬元,3人);

ASIA FOOD GROUP (HONG KONG) LIMITED(6.9萬元,4人);

齊記建築(香港)(6.9萬元,4人);

城通科技(6.9萬元,3人);

天濃貿易公司(6.9萬元,4人);

東滙傢俱(6.9萬元,3人);

金田地產(6.9萬元,3人);

HAIR ZONE O/B ERIC COMPANY LIMITED(6.9萬元,3人);

恒駿工程公司(6.9萬元,3人);

恆利運輸物流(6.9萬元,3人);

HWC MEDIA LIMITED(6.9萬元,4人);

磯朗釣具專門店(6.9萬元,3人);

LANSHENG RESOURCES HONGKONG LIMITED(6.9萬元,3人);

麗莎美容(6.9萬元,4人);

聯發公司(6.9萬元,4人);

栢飛裝修工程公司(6.9萬元,4人);

八方資產管理(6.9萬元,4人);

百藝珠寶(6.9萬元,3人);

寶康堂保健中心(6.9萬元,3人);

筲箕灣牙科及植齒中心(6.9萬元,3人);

中盟專業服務(香港)(6.9萬元,3人);

薯仔屋(6.9萬元,6人);

浚高工程(6.9萬元,3人);

駿滙國際按揭(6.9萬元,3人);

娃天堂傳訊(6.9萬元,0人);

永興電金(6.9萬元,3人);

泊爾實業(6.9萬元,4人);

香港海鮮批發(6.9萬元,3人);

雅科(集團)(6.89萬元,4人);

廣匯兌換店(6.87萬元,2人);

汛聯企業(6.87萬元,3人);

依緋蝶香港(6.87萬元,4人);

新科機械(6.87萬元,4人);

QQM JEWELLERY COMPANY LIMITED(6.87萬元,3人);

中寧工程顧問(6.84萬元,3人);

天力工程(6.84萬元,3人);

達記裝修建築工程(6.84萬元,3人);

PIONER (YEUNG) CO LTD(6.84萬元,6人);

安勤(香港)(6.83萬元,3人);

露露時裝(6.83萬元,4人);

宏億實業(6.83萬元,3人);

和森財務發展公司(6.83萬元,4人);

彭澤恩牙科醫生(6.81萬元,3人);

海洋乾洗(6.81萬元,3人);

海景美食(6.8萬元,4人);

建材街(香港)(6.8萬元,3人);

DR SM SAM & DENTAL SURGEONS(6.8萬元,3人);

油麻地循道衛理楊震幼兒學校(6.8萬元,3人);

智嘉國際(香港)(6.78萬元,3人);

泓創首飾(6.77萬元,3人);

江仔點心(6.77萬元,3人);

潤基(6.76萬元,3人);

宏興科技國際(6.75萬元,3人);

錦鏢專業汽車維修(6.75萬元,3人);

中國金世紀國際集團(6.75萬元,4人);

二泰國際(6.75萬元,3人);

EMPIRE WATCH MANUFACTURING LIMITED(6.75萬元,2人);

豐樂電子(香港)(6.75萬元,4人);

富盛(香港)新能源(6.75萬元,3人);

立體驗(6.75萬元,3人);

邱家濤無限公司(6.75萬元,3人);

旦王(6.75萬元,4人);

極選時裝批發公司(6.75萬元,3人);

百利宏物流(6.75萬元,3人);

石板鮮果(6.75萬元,3人);

石崗車行(6.75萬元,4人);

TASTY(6.75萬元,3人);

黃田記(6.75萬元,5人);

則曦國際資產管理(6.75萬元,3人);

佳富利集團(6.74萬元,5人);

榮興魚翅海味(6.74萬元,7人);

廣東肉食公司(6.72萬元,3人);

職業馬報(6.71萬元,5人);

PRO RUNNER SPORTS CO.(6.68萬元,6人);

金峰(遠東)貿易T/A高球滙(6.68萬元,2人);

澳寶國際股份(6.68萬元,3人);

大西洋國際貿易(6.68萬元,4人);

友豪(6.68萬元,3人);

FRANCIS HO & COMPANY(6.68萬元,4人);

KARICH LIMITED(6.68萬元,3人);

康泰食品(6.67萬元,6人);

祟明護老之家(6.67萬元,3人);

信譽環球(香港)(6.66萬元,3人);

香港華德福教育基金會(6.66萬元,9人);

曾仲文牙科醫務所(6.66萬元,3人);

西醫鄒業宏(6.65萬元,5人);

池記粉麵廠(6.65萬元,3人);

萬豪移民顧問(6.63萬元,5人);

張浩暉會計師行(6.63萬元,3人);

I世代(6.62萬元,3人);

卓傑國際(6.62萬元,3人);

DR WONG PAK HOI'S OFFICE(6.61萬元,4人);

順隆建設(6.6萬元,3人);

CHING HING MEAT CO(6.6萬元,3人);

迅科貿易(香港)(6.6萬元,3人);

FAMOUS EXCHANGE(6.6萬元,3人);

利致(6.6萬元,3人);

卓昇系統(6.6萬元,3人);

OUT LINE HAIR SALON(6.6萬元,4人);

泛亞國際香港(6.6萬元,4人);

RIGHT SHOP AUDIO(6.6萬元,3人);

石籬啓譽補習中心(6.6萬元,3人);

德成電金(6.6萬元,4人);

獨比廣告(6.6萬元,3人);

WAH KEE CHEUNG FIRM(6.6萬元,4人);

華佗舘(6.6萬元,3人);

創富集團控股(6.6萬元,3人);

得利通物流(6.6萬元,3人);

輕時光(6.59萬元,5人);

康賢醫務中心(6.59萬元,4人);

UNIQUE(6.57萬元,4人);

捷信汽車材料及電器(6.57萬元,3人);

永業珠寶公司(6.56萬元,3人);

KITHAN LIMITED(6.54萬元,3人);

美燊科技(6.54萬元,5人);

卓記(6.53萬元,5人);

岡信建材(6.53萬元,3人);

澳斯卡公司(6.53萬元,4人);

基督教荃灣潮人生命堂受託人法團(6.53萬元,3人);

自律教育中心(蘇屋)(6.52萬元,3人);

BARRE2BARRE LIMITED(6.52萬元,10人);

黃麗娟(6.52萬元,5人);

光大參茸海味集團(鰂魚涌分店)(6.51萬元,3人);

順興潮汕滷味專門店(6.51萬元,3人);

利正食品(6.51萬元,3人);

卓穎溫習坊(6.49萬元,10人);

西醫郭錫强(6.47萬元,3人);

德進皮草硝染(6.46萬元,6人);

駿達行(國際)(6.45萬元,3人);

黑弦(6.45萬元,2人);

創時計(6.45萬元,3人);

冠創(香港)(6.45萬元,3人);

EUROPE COMPANY(6.45萬元,3人);

良友快餐店(6.45萬元,3人);

路佳公司(6.45萬元,3人);

喜昇集團 - 林記燒味(6.45萬元,3人);

鴻港實業(6.45萬元,3人);

聚融投資(6.45萬元,3人);

新溢(6.45萬元,3人);

明祿實業(6.45萬元,3人);

駿發花園浸信會(6.45萬元,3人);

QUEEN'S PLUS LIMITED(6.45萬元,3人);

富滙運輸(6.45萬元,4人);

森寶公司(6.45萬元,3人);

智賦集團(6.45萬元,4人);

幸福美妝藥店(6.45萬元,3人);

鄭榮記(6.45萬元,3人);

三興盛工程(6.43萬元,3人);

HAPPY PRICE COMPANY LIMITED(6.41萬元,3人);

富安地產(6.41萬元,4人);

改衣站裁縫舖(6.39萬元,3人);

宜領煒達圖則設計顧問公司(6.39萬元,3人);

游勁新牙科醫生(6.38萬元,3人);

重建援助(6.38萬元,4人);

荃灣警署食堂(6.38萬元,3人);

VENUS LO & COMPANY(6.38萬元,3人);

和興(6.38萬元,3人);

科陸電子(香港)(6.37萬元,3人);

康健醫療儀器(6.36萬元,3人);

潘錦輝醫生醫務所(6.36萬元,4人);

優質堂國際(6.36萬元,3人);

MARSHALL DAY HONG KONG LIMITED(6.35萬元,3人);

金貝利製品(6.35萬元,4人);

北京醫藥保健品公司(6.35萬元,3人);

秩父(香港)(6.35萬元,3人);

SHARPIE LIMITED(6.35萬元,3人);

達江綠色本地漁埸(6.34萬元,4人);

好順利快餐小食店(6.34萬元,3人);

凱立國際(6.34萬元,6人);

奕譽工程(6.33萬元,3人);

現代小學士教育中心(太和)(6.33萬元,4人);

陳毅川(6.31萬元,6人);

凱皓(6.31萬元,4人);

安基物流(香港)(6.31萬元,3人);

邦仕滙國際顧問(6.3萬元,3人);

珠記(林园)粉麵廠(6.3萬元,4人);

日悅僱傭(6.3萬元,3人);

芙美(6.3萬元,3人);

億創會計師事務所(6.3萬元,5人);

僑興國際(6.3萬元,3人);

恒豐線帶(6.3萬元,4人);

HJ INNOXCELL LIMITED(6.3萬元,3人);

讚賞資本(6.3萬元,3人);

MANAKAS HONG KONG LIMITED(6.3萬元,3人);

明記凍肉(6.3萬元,4人);

新益投資(6.3萬元,3人);

栢高泳池工程(6.3萬元,5人);

品佳品(香港)集團(6.3萬元,3人);

德高科技(6.3萬元,3人);

田記士多(6.3萬元,3人);

友翔企業(香港)(6.3萬元,4人);

展澤(6.3萬元,3人);

冬日陽光慈善基金會(6.3萬元,3人);

匯盈科技(6.3萬元,4人);

黃潘建築師事務所(6.29萬元,7人);

平記(6.28萬元,3人);

滿利興業(6.28萬元,18人);

JMD CORPORATE SERVICES LIMITED(6.26萬元,3人);

叱吒(香港)(6.26萬元,4人);

李東明(6.25萬元,2人);

康視眼科中心(6.25萬元,4人);

駿安建築(香港)(6.25萬元,3人);

永聯行貿易(6.24萬元,4人);

MSK & CO.(6.24萬元,3人);

JANUARY & CO.(6.23萬元,2人);

國偉香港中西藥(6.23萬元,3人);

東江(華富)安老院(6.23萬元,5人);

偉高工程顧問(6.22萬元,5人);

駿業會計服務公司(6.21萬元,3人);

卓智之星公司(6.2萬元,3人);

DR TANG WAI HOI CLINIC(6.2萬元,4人);

采視眼鏡(6.2萬元,3人);

鼎豐鮮肉食品(6.18萬元,3人);

家福食品(6.18萬元,3人);

志昌隆魚肚海產(6.17萬元,4人);

港灣海產貿易(6.17萬元,3人);

安強消防工程及顧問(6.15萬元,2人);

立東國際(6.15萬元,4人);

祥和快餐小食店(6.15萬元,3人);

華商物業代理(6.15萬元,3人);

維昌洋行(6.15萬元,3人);

CHRONO123 LIMITED(6.15萬元,3人);

藝深設計公司(6.15萬元,3人);

基基巴士公司(6.15萬元,5人);

樂活科技(國際)(6.15萬元,3人);

六嬸鮮魚檔(6.15萬元,3人);

愛春園藥行(6.15萬元,3人);

寶城餅店(6.15萬元,5人);

TAI KONG NAM INVESTMENT CO LTD(6.15萬元,3人);

科技數碼(6.15萬元,3人);

田豐膠布貿易(6.15萬元,3人);

偉高工程(香港)(6.15萬元,3人);

榮泰汽車公司(6.15萬元,3人);

和發冷氣工程公司(6.15萬元,2人);

大圍田心地產(6.14萬元,3人);

百事誠(6.12萬元,0人);

專業物業管理(6.11萬元,2人);

㇐華貿易公司(6.1萬元,3人);

金滿屋投資(6.09萬元,3人);

劉斌醫生醫務所(6.08萬元,3人);

東洪國際企業(6.08萬元,3人);

中正人民幣找換行(6.08萬元,3人);

依比時裝廠(6.07萬元,3人);

禮尚精品酒店O/B金潮發展(6.07萬元,4人);

天然貿易公司(6.06萬元,3人);

香港牆紙中心(6.05萬元,5人);

均記鮮魚(6.05萬元,3人);

威達五金(6.05萬元,3人);

伯大尼教會(6.03萬元,5人);

領先玻璃工程(6.03萬元,3人);

大家食集團(6.02萬元,3人);

偉東運輸工程公司(6.02萬元,4人);

公文式柯士甸教育中心(6.01萬元,7人);

龍廷鈞骨科醫生醫務所(6.01萬元,3人);

CELINE KA LAI & COMPANY(6萬元,3人);

CHINA GROWTH HONG KONG LIMITED(6萬元,4人);

全興冷氣工程公司(6萬元,4人);

金都食堂(6萬元,4人);

好記鮮魚(6萬元,4人);

康泰鮮魚(6萬元,3人);

駿威化工原料(6萬元,3人);

捷聯物流(6萬元,3人);

海富隆(6萬元,4人);

金華肉食公司(6萬元,4人);

MIRACLE DIAM LIMITED(6萬元,3人);

星滙找換(6萬元,3人);

窩居(香港)(6萬元,4人);

匯仕設備(6萬元,4人);

永成貿易(6萬元,3人);

ZAFAR SONS TRADE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(6萬元,1人);

萬邦行國際(6萬元,3人);

哈森商貿(香港)(5.99萬元,3人);

美麥多飽餅屋(5.98萬元,5人);

大埔脊科痛症診所(5.97萬元,3人);

信興木業(5.97萬元,3人);

譚張麗嫦會計師事務所(5.95萬元,3人);

啟源中醫診所(5.95萬元,4人);

百年亞洲集團(5.94萬元,3人);

錦隆貿易公司(5.94萬元,4人);

BEYOND DESSERT LIMITED(5.93萬元,3人);

笨伯工藝(5.93萬元,4人);

愛高科技國際(5.93萬元,3人);

⾧者享樂慈善社(5.93萬元,6人);

WINRIMAN LIMITED(5.92萬元,3人);

錦新紙盒廠(5.9萬元,3人);

柏力科技(香港)(5.9萬元,3人);

華富米行(5.9萬元,4人);

金偉投資(5.9萬元,4人);

視力促進中心(5.89萬元,3人);

香港余風采五堂會(5.88萬元,4人);

新佳美食堂(5.87萬元,3人);

黃暉牙科醫生醫務所(5.86萬元,3人);

旭球經營盈采(5.85萬元,3人);

A1凍肉(5.85萬元,3人);

金系企業(5.85萬元,3人);

添飯送(5.85萬元,3人);

吉星堂(5.85萬元,3人);

PRACTONIC LTD(5.84萬元,3人);

BEANSTALK EDUCATION(5.83萬元,4人);

西醫蘇漢邦(5.82萬元,5人);

佳衛保險顧問(5.82萬元,2人);

天賦美術教育(5.81萬元,3人);

NAIL DE ART(5.81萬元,4人);

西醫何愛平(5.81萬元,4人);

MACLAY COMPANY LIMITED(5.81萬元,5人);

友誠地產置業(5.81萬元,3人);

A.F.C. ASIA LIMITED(5.8萬元,2人);

領耀行(5.78萬元,3人);

趙保記海鮮(5.78萬元,3人);

康碩(5.78萬元,8人);

牙科醫生高如春(5.78萬元,3人);

東寶電業工程(5.78萬元,4人);

鴻朗顧問服務中心(5.78萬元,3人);

世天實業T/A世天國際教育集團(5.78萬元,3人);

聯合文具影印(5.78萬元,3人);

維也納兒童合唱團音樂學院(5.76萬元,5人);

關黃浩牧醫務所(5.75萬元,3人);

陳世榮律師行(5.75萬元,3人);

COMING SOON(5.72萬元,7人);

青創國際(5.71萬元,4人);

樂行(5.71萬元,3人);

安潔(5.7萬元,3人);

AJ & CO(5.7萬元,3人);

科士威集團(5.7萬元,3人);

廸拉世家(5.7萬元,3人);

DR WONG KIN MING'S CLINIC(5.7萬元,4人);

信隆國際(5.7萬元,3人);

大上海(5.7萬元,3人);

彩鵬(5.7萬元,3人);

廣東龍湖科技(香港)(5.7萬元,3人);

恒發(5.7萬元,4人);

恆達裝修工程公司(5.7萬元,2人);

香港中亞企業貿易(5.7萬元,3人);

I LOVE FITNESS LIMITED(5.7萬元,5人);

啟華號(5.7萬元,4人);

榮中建築工程(5.7萬元,3人);

OSW GROUP LIMITED(5.7萬元,3人);

THE SPANISH ACADEMY LIMITED(5.7萬元,5人);

萬城電子(5.7萬元,3人);

惠興隆運輸公司(5.7萬元,3人);

ACTION INSURANCE AGENCY(5.69萬元,2人);

NORTH SAILS HONG KONG LIMITED(5.68萬元,3人);

DODANI ENTERPRISES (HK) LIMITED(5.67萬元,4人);

智思國際(5.67萬元,3人);

生利工程公司(5.67萬元,6人);

源豐公司(5.67萬元,4人);

泓銀工房(5.67萬元,3人);

婚姻及兒童啟導中心(5.65萬元,5人);

業利鐵鋁鋼水電工程(5.64萬元,3人);

遠為(5.64萬元,4人);

李偉龍醫生醫務所(5.63萬元,4人);

METAL TRADING CORPORATION LIMITED(5.63萬元,3人);

精品甜品(5.63萬元,4人);

NEW FANCY INVESTMENT (HK) LIMITED(5.62萬元,3人);

德發(5.62萬元,6人);

鄧楗生醫生(5.62萬元,3人);

香港安安國際自閉症教育基金會(慈善)(5.61萬元,5人);

東海工程建設(5.61萬元,3人);

楊子紋繡美容專門店(5.61萬元,3人);

超卓(5.6萬元,4人);

PATRICK CHENG & CO(5.6萬元,3人);

號研學院(5.6萬元,4人);

異風情精品酒店O/B金潮發展(5.6萬元,3人);

記憶建樂坊(5.58萬元,3人);

裕昌行(5.58萬元,3人);

盛華商業大廈業主立案法團(5.57萬元,3人);

譚厚德牙科醫生醫務所(5.57萬元,3人);

推正堂(5.56萬元,5人);

駿達鞋業公司(5.56萬元,5人);

亞洲聯合公証行(5.56萬元,10人);

顧德義中醫師(5.56萬元,5人);

TALKING ABOUT REVOLUTION LIMITED(5.56萬元,4人);

歐銘科技(5.55萬元,3人);

彭永福醫生(5.55萬元,3人);

ESCATEQ ASIA COMPANY LIMITED(5.55萬元,3人);

GLEN'S CUSTOM TAILORS (HK) LTD(5.55萬元,5人);

HAIR HOUSE(5.55萬元,4人);

川崎電線(香港)(5.55萬元,3人);

星域(亞洲)(5.55萬元,3人);

聯興(潤記)燒腊(5.55萬元,3人);

明輝工程(香港)(5.55萬元,4人);

新輝旅遊(5.55萬元,3人);

溥思貿易(5.55萬元,3人);

博凌(5.55萬元,3人);

蘇壽山保險服務(5.55萬元,4人);

WAH SHING SEAFOOD(5.55萬元,4人);

仁和堂(5.55萬元,3人);

三和電路板設備(5.55萬元,3人);

冠騰文化控股(5.54萬元,3人);

仁和堂(5.54萬元,3人);

新雅潔乾濕洗衣公司(5.53萬元,5人);

黃立青醫生醫務所(5.52萬元,3人);

香港的士電召中心(5.52萬元,3人);

馬思醫生(5.52萬元,3人);

香港基督教會忠愛堂(5.5萬元,3人);

漫春天精品酒店(5.49萬元,3人);

泉記鮮魚(5.45萬元,3人);

柯慶全醫生醫務所(5.45萬元,4人);

陳智昂牙科醫生醫務所(5.45萬元,2人);

好仕活(5.44萬元,5人);

偉昌工業中心業主立案法團(5.44萬元,3人);

港生參茸海味(5.43萬元,2人);

全世(5.43萬元,3人);

大米教育科技香港(5.43萬元,3人);

HAIR GARDEN(5.42萬元,3人);

里駿投資(香港)(5.4萬元,3人);

A R BURKILL & SONS (HK) LTD(5.4萬元,3人);

傲智(5.4萬元,2人);

億力科技(5.4萬元,2人);

業貿國際(5.4萬元,2人);

陳樂信(5.4萬元,2人);

惠實顧問(5.4萬元,2人);

理資堂(香港)(5.4萬元,2人);

ACE COMPANY(5.4萬元,2人);

ACERINOX PACIFIC LIMITED(5.4萬元,2人);

精算服務(5.4萬元,2人);

英卓利(5.4萬元,2人);

艾迪思創實業(5.4萬元,2人);

ADORIA INSURANCE CONSULTANT(5.4萬元,2人);

AGILITY RESEARCH AND STRATEGY PTE LIMITED(5.4萬元,3人);

明倫國際(5.4萬元,2人);

ALICE RANDELL LIMITED(5.4萬元,2人);

愛家電機貿易(5.4萬元,3人);

衡平信託香港(5.4萬元,1人);

AMA XPERTEYE LIMITED(5.4萬元,2人);

AMANI MINERALS (HK) LIMITED(5.4萬元,2人);

安通國際(5.4萬元,2人);

安普生化科技(香港)(5.4萬元,2人);

香港天使財富管理服務公司(5.4萬元,1人);

ANNBOLI PACIFIC LIMITED(5.4萬元,2人);

ANTHONY WONG & CO(5.4萬元,2人);

㇐代設計及印刷(5.4萬元,2人);

藝寶傢俱(5.4萬元,2人);

藝豐廣告(5.4萬元,2人);

啟騰投資(5.4萬元,2人);

安意工程(5.4萬元,2人);

ASIA ELECTRONICS HK TECHNOLOGIES LIMITED(5.4萬元,2人);

亞洲物流(中國)(5.4萬元,2人);

華星投資(集團)(5.4萬元,2人);

集成棉業(5.4萬元,5人);

AT WISER LIMITED(5.4萬元,2人);

ATSARA PROPERTIES LIMITED(5.4萬元,2人);

信悅汽車維修(5.4萬元,2人);

先行控股(5.4萬元,2人);

圓深社區設計(5.4萬元,2人);

圓深電業工程(5.4萬元,2人);

澎達(5.4萬元,2人);

百利鮮果經營裕利鮮果貿易行(5.4萬元,5人);

品權(5.4萬元,2人);

BE MY WINNER(5.4萬元,2人);

BEDAT & CO (HK) LIMITED(5.4萬元,2人);

百褔(5.4萬元,2人);

比利時公司(5.4萬元,3人);

BELLE DIAM LIMITED(5.4萬元,2人);

BERRY PLASTICS ASIA PACIFIC LIMITED(5.4萬元,2人);

超盈(越南)(5.4萬元,2人);

佳滔發展(5.4萬元,2人);

利得投資(集團)(5.4萬元,2人);

卓豪錶業(5.4萬元,2人);

碧生源控股(5.4萬元,2人);

BETTER SOURCING WORLDWIDE LIMITED(5.4萬元,2人);

北港航運(5.4萬元,2人);

BIG BEN LIMITED(5.4萬元,2人);

廣登置業集團(5.4萬元,2人);

耀邦機械工程(5.4萬元,4人);

億威環保科技(5.4萬元,2人);

BINDAREE BEEF HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

BLUE BOARD LIMITED(5.4萬元,2人);

邦聯禮品推廣(5.4萬元,2人);

BOSKALIS INTERNATIONAL BV(5.4萬元,2人);

BRICS ASIA LIMITED(5.4萬元,2人);

寶通資本(5.4萬元,2人);

BU CREATION LIMITED(5.4萬元,4人);

BUMPNBUB LIMITED(5.4萬元,2人);

卓靈製作公司(5.4萬元,2人);

CANDY MOK & CO(5.4萬元,2人);

宏圖投資顧問(5.4萬元,2人);

CARCHOICE MOTORS LIMITED(5.4萬元,3人);

思元室內設計公司(5.4萬元,3人);

CENTRAL DISTILLERS LIMITED(5.4萬元,2人);

磯法工程及顧問(5.4萬元,3人);

冠錦會計服務(5.4萬元,2人);

卓恆體育會(5.4萬元,2人);

秋記廣告製作(5.4萬元,2人);

奚龍生牙科醫生診所(5.4萬元,2人);

卓爾傳媒推廣(遠東)(5.4萬元,2人);

陳小玲(5.4萬元,2人);

智啟(5.4萬元,3人);

棋人媒體(5.4萬元,2人);

佛華(5.4萬元,2人);

祥莊(5.4萬元,2人);

祥記(5.4萬元,5人);

祥利運輸公司(5.4萬元,2人);

⾧沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園(5.4萬元,2人);

⾧和聯合發展(5.4萬元,3人);

中國大柵欄置業(5.4萬元,2人);

英泰行(5.4萬元,2人);

中豪國際實業(5.4萬元,2人);

中㇐建築(5.4萬元,2人);

CHINA PARTNERS LTD(5.4萬元,3人);

中國港澳台僑和平發展總會(5.4萬元,2人);

中科招商(香港)創業投資管理(5.4萬元,2人);

中紡糧油(香港)(5.4萬元,2人);

香港趙族宗親總會(5.4萬元,2人);

創高實業公司(5.4萬元,2人);

CHRISTIAN DEOM AVOCAT / ATTORNEY AT LAW(5.4萬元,2人);

CHRISTMAS CREATIVE COMPANY LTD(5.4萬元,2人);

超信印嘜公司(5.4萬元,3人);

全記機械工程(5.4萬元,2人);

進益電子科技(5.4萬元,2人);

俊財(李氏)貿易公司(5.4萬元,2人);

竣皓投資公司(5.4萬元,2人);

焌汶工程(5.4萬元,2人);

駿耀注塑機械設備(5.4萬元,2人);

進業貿易公司(5.4萬元,2人);

中國基建融資(5.4萬元,2人);

幸康香港(5.4萬元,2人);

司高士(5.4萬元,2人);

城泰投資(5.4萬元,3人);

城宏(5.4萬元,2人);

CLARIVATE ANALYTICS (INTERNATIONAL) LIMITED(5.4萬元,2人);

恒隆白洋舍(5.4萬元,2人);

雲邦找換店(5.4萬元,2人);

康佰控股(5.4萬元,2人);

康寶(香港)滅蟲服務(5.4萬元,2人);

金通顧問(5.4萬元,2人);

CONGLOM HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

康衛技術(香港)(5.4萬元,2人);

COSMO BUILDING MATERIAL SUPPLIER CO., LIMITED(5.4萬元,2人);

厚伽(香港)(5.4萬元,2人);

CPE ADVISORS (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元,2人);

創建屋宇顧問(5.4萬元,3人);

科聯顧問(5.4萬元,2人);

通恒機電工程公司O/B軒耀工程(5.4萬元,2人);

賽霸創力(5.4萬元,2人);

D PRO HK DESIGN & PRODUCTION LIMITED(5.4萬元,2人);

大新汽車音響(5.4萬元,2人);

達明電機工程公司(5.4萬元,2人);

港匯電腦系統(5.4萬元,2人);

達施音響工程公司(5.4萬元,3人);

DCC ARCHITECTS LIMITED(5.4萬元,2人);

海豚科技(5.4萬元,2人);

DELTAMAC LTD(5.4萬元,2人);

迪美公司(5.4萬元,2人);

DERS INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元,2人);

德裕世家商業顧問(5.4萬元,2人);

數碼地帶(5.4萬元,2人);

數位門(5.4萬元,2人);

洛鎐(5.4萬元,2人);

道成國際(5.4萬元,2人);

多寶利實業(5.4萬元,3人);

DOUBLE Z LIMITED(5.4萬元,4人);

DR ARTHUR VAN LANGENBERG'S CLINIC(5.4萬元,2人);

西醫王榮生(5.4萬元,2人);

黎慶煦醫生(5.4萬元,2人);

西醫張寧頤醫務所(5.4萬元,2人);

DR DANNY KAM FUNG KONG(5.4萬元,2人);

關兆權醫務所(5.4萬元,3人);

郭炳輝醫生醫務所(5.4萬元,2人);

劉禮英醫生(5.4萬元,2人);

白寶權醫生(5.4萬元,2人);

DR ROBERT P H LAU'S CO(5.4萬元,2人);

李清文牙科醫生醫務所(5.4萬元,2人);

DR TERI YUNG DR JANLY MAO DENTAL PRACTICE CO LIMITED(5.4萬元,2人);

DR TSUI YUK MING AND DENTAL SURGEONS(5.4萬元,2人);

鄭偉昌牙科醫生(5.4萬元,2人);

黃文琪(5.4萬元,6人);

DR YU KAR FOOK'S CLINIC(5.4萬元,2人);

李志誠牙科醫生(5.4萬元,2人);

DR. FRANKLIN W.P. LI(5.4萬元,2人);

DR. K C LUK LAWRENCE DENTAL SURGEONS(5.4萬元,2人);

DR. TSANG WAI KAY(5.4萬元,2人);

黃斯愷醫生(5.4萬元,2人);

DW CONSULTANT(5.4萬元,2人);

帝顯科技(5.4萬元,2人);

DY PAPER CONSULTANCY COMPANY LIMITED(5.4萬元,2人);

益寶玩具(5.4萬元,2人);

依田(香港)(5.4萬元,2人);

維榮電子(5.4萬元,2人);

普健仕(USA)藥業(5.4萬元,2人);

東滙商業服務(5.4萬元,2人);

東運投資(5.4萬元,2人);

東泰商行(5.4萬元,2人);

EATON ELECTRIC & ENGINEERING SERVICES LIMITED(5.4萬元,2人);

ECKI B. HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

奇迹寶利馬(香港)(5.4萬元,2人);

ECO RING HOLDINGS LIMITED(5.4萬元,2人);

香港環智科技(5.4萬元,2人);

EGO SHIPPING LIMITED(5.4萬元,2人);

上浤資本國際(5.4萬元,2人);

愛立許集團(中國)(5.4萬元,2人);

東源水電冷氣工程公司(5.4萬元,3人);

潤雋(5.4萬元,3人);

ELITE MDRT FINANCIAL CONSULTANCY(5.4萬元,2人);

愛麗斯貿易(5.4萬元,2人);

ELWIN CONSULTANCY CO LTD(5.4萬元,2人);

易慕設計(5.4萬元,3人);

ERIC POON & CO(5.4萬元,2人);

好景能源(5.4萬元,2人);

永鼎集團(香港)(5.4萬元,2人);

ETERNAL CREATIVE LIMITED(5.4萬元,2人);

蜜絲完美(5.4萬元,2人);

億得國際(5.4萬元,2人);

ETHNICRAFT ASIA LIMITED(5.4萬元,2人);

易通按揭(5.4萬元,2人);

祐年(5.4萬元,2人);

永盛運輸(5.4萬元,2人);

永智工程顧問(5.4萬元,2人);

EXIM FINANCE (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元,2人);

誠信運輸(5.4萬元,2人);

FASHION LINQ ASIA LIMITED(5.4萬元,2人);

發記(5.4萬元,4人);

紡藝製衣(5.4萬元,2人);

富麗莎時裝(5.4萬元,2人);

豐舜實業(5.4萬元,2人);

FINDRECRUITER.COM LIMITED(5.4萬元,2人);

麟烽(亞洲)投資管理(5.4萬元,2人);

神召會禮拜堂天澤幼兒園(5.4萬元,2人);

寶通興業(5.4萬元,2人);

五葉時裝(香港)(5.4萬元,3人);

荃新視力(5.4萬元,2人);

香港專業護眼中心(5.4萬元,2人);

和益服務(5.4萬元,2人);

博通公司(5.4萬元,1人);

吉龍泵行(5.4萬元,1人);

科通工程公司(5.4萬元,2人);

FREDA LIM & CO(5.4萬元,2人);

友誠印刷製本(5.4萬元,4人);

FUJI PLA HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

朗豐工程(5.4萬元,2人);

富林亞太經營富裕地產代理公司(5.4萬元,2人);

豐滙工程(5.4萬元,2人);

峰藝實業工程(5.4萬元,2人);

嘉濤(香港)發展(5.4萬元,2人);

利德投資(5.4萬元,2人);

昭信保險代理公司(5.4萬元,2人);

GEMORINA (HK) LIMITED(5.4萬元,2人);

駿達科技工程公司(5.4萬元,2人);

真瑩美健(5.4萬元,2人);

吉力財富管理顧問公司(5.4萬元,2人);

GLOBAL LEISURE GROUP LIMITED(5.4萬元,2人);

錦邦(香港)(5.4萬元,2人);

焯烽(5.4萬元,2人);

寶新金融集團(5.4萬元,5人);

高升09(5.4萬元,2人);

金源香港公司(5.4萬元,2人);

金亞洲集團(5.4萬元,2人);

金濤結構工程(5.4萬元,2人);

GOLDEN EARTH CONSULTANTS LIMITED(5.4萬元,2人);

高豐集團控股(5.4萬元,2人);

金發實業(香港)(5.4萬元,2人);

金鄺工程(5.4萬元,3人);

GOLDEN LEAP CONSTRUCTION CO. LIMITED(5.4萬元,2人);

金忠錶殼廠(5.4萬元,2人);

金進汽車貿易(5.4萬元,3人);

景謙發展(5.4萬元,3人);

益廣發展(5.4萬元,2人);

GRACE BILLION LIMITED(5.4萬元,2人);

宏中(香港)(5.4萬元,2人);

博麗工程(5.4萬元,2人);

大⾧江(國際)貿易(5.4萬元,2人);

宏拓(5.4萬元,2人);

GRAND SILVER(5.4萬元,2人);

君俊酒店(5.4萬元,2人);

高譽資產管理(5.4萬元,2人);

GREAT NEW TALENT FACTORY (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元,2人);

利安興業(5.4萬元,3人);

大榮工業股份(5.4萬元,2人);

綠智樂企業(5.4萬元,3人);

H & L CONSULTANCY LIMITED(5.4萬元,2人);

恆峯吊機(5.4萬元,2人);

恆峰製品廠(5.4萬元,2人);

恒豐五金(5.4萬元,2人);

恒瑋油漆(5.4萬元,3人);

和盛顧問公司(5.4萬元,2人);

夏利文物業管理(安利大廈業主代理人)(5.4萬元,2人);

夏利文物業管理(CHELSEA COURT業主代理人)(5.4萬元,2人);

夏理信會計師事務所(5.4萬元,2人);

八天堂尖沙咀(5.4萬元,2人);

華基工程公司(5.4萬元,2人);

早川國際(香港)(5.4萬元,2人);

中珩國際資產管理(5.4萬元,2人);

合盈工程公司(5.4萬元,2人);

康寶西藥房(5.4萬元,2人);

恒和傢俬工程(5.4萬元,2人);

禾杏企業(5.4萬元,2人);

HIGH SURPLUS CORPORATION LIMITED(5.4萬元,2人);

HIPCON TRADING LIMITED(5.4萬元,3人);

海馬建築(5.4萬元,2人);

菱沼(香港)(5.4萬元,2人);

海東集華發展(5.4萬元,2人);

HI-TECH TELECOM(5.4萬元,2人);

香港顧德語言服務(5.4萬元,2人);

中港網絡(5.4萬元,2人);

恒安泰國際(5.4萬元,2人);

皓景工程(5.4萬元,3人);

凱業國際貿易公司(5.4萬元,2人);

家常便飯(飲食)(5.4萬元,2人);

榮新戶外用品(5.4萬元,2人);

漢記運輸(5.4萬元,2人);

漢成工程公司(5.4萬元,2人);

宏達假期(5.4萬元,2人);

香港萬國宣道浸信聯會(5.4萬元,2人);

香港業餘武術協會(5.4萬元,2人);

香港減重及糖尿外科中心(5.4萬元,2人);

香港建造業服務協會(5.4萬元,2人);

香港消防處職工總會(5.4萬元,2人);

香港銀河財富資產管理公司(5.4萬元,2人);

香港正霖衞浴實業(5.4萬元,3人);

香港國泰實業集團(5.4萬元,2人);

香港何氏宗親總會(5.4萬元,2人);

香港雙輝光學(5.4萬元,3人);

香港千羽實業(5.4萬元,2人);

香港森悅實業(5.4萬元,2人);

香港精英部隊培訓(5.4萬元,2人);

香港道教聯合會圓玄幼稚園(5.4萬元,2人);

香港德創國際貨運(5.4萬元,2人);

香港車輛廢氣檢測(5.4萬元,2人);

康樂護老院O/B康健國際(5.4萬元,2人);

康達控股(5.4萬元,2人);

康業物業資產管理(5.4萬元,2人);

香港宏燕控股(5.4萬元,2人);

HONGKONG STEM CELL CENTER LIMITED(5.4萬元,3人);

合興棚業(5.4萬元,2人);

合群冷氣零件(5.4萬元,2人);

合和號(5.4萬元,3人);

和聚資產管理(5.4萬元,2人);

許學報公司(5.4萬元,2人);

惠吉西投資(5.4萬元,2人);

百翹(5.4萬元,2人);

雄興海陸聯運(5.4萬元,2人);

鴻利貨櫃服務(5.4萬元,2人);

紅映顧問(5.4萬元,2人);

謙信生命資源培育中心(5.4萬元,2人);

IDIG LIMITED(5.4萬元,2人);

艾德威(香港)(5.4萬元,2人);

IJK CAPITAL PARTNERS LIMITED(5.4萬元,2人);

伊利斯東亞(5.4萬元,2人);

德業鐘錶(5.4萬元,2人);

互動手訊(5.4萬元,3人);

創睿資本(5.4萬元,2人);

天豐億設計(5.4萬元,2人);

國際名酒交易中心(5.4萬元,2人);

美華(國際)紙業(5.4萬元,2人);

英緯國際(5.4萬元,2人);

INTRINSIC LIMITED(5.4萬元,2人);

IOT SOLUTION LIMITED(5.4萬元,2人);

IPULSE LIMITED(5.4萬元,2人);

IZUBIE COMPANY(5.4萬元,2人);

廠聯紡織(5.4萬元,2人);

日健企業(5.4萬元,2人);

JACC ENTERPRISE LIMITED(5.4萬元,2人);

JACKUK COMPANY LIMITED(5.4萬元,1人);

基迅工程公司(5.4萬元,2人);

JB CONTINENTAL SERVICES LIMITED(5.4萬元,2人);

允升集團(5.4萬元,2人);

JEAN GAO(5.4萬元,1人);

JETTCORP, LIMITED(5.4萬元,2人);

嘉逸國際興業(5.4萬元,2人);

蒸點(5.4萬元,5人);

蒸點(5.4萬元,3人);

晶龍集團(香港)電子科技材料(5.4萬元,2人);

JIT INTERNATIONAL TRIMS COMPANY LIMITED(5.4萬元,2人);

JOE COMPANY(5.4萬元,2人);

JOEY NG COMPANY(5.4萬元,2人);

晉高世紀(5.4萬元,2人);

晉盛實業(5.4萬元,2人);

雅詩(5.4萬元,2人);

聚辰電路(5.4萬元,2人);

日豐旅遊(5.4萬元,2人);

龍華國際酒業集團(5.4萬元,2人);

杰威國際(5.4萬元,2人);

嘉嘉(控股)(5.4萬元,2人);

嘉溢國際(5.4萬元,2人);

佳景照明(5.4萬元,2人);

佳利雜貨(5.4萬元,2人);

楷通控股(5.4萬元,2人);

嘉琪(5.4萬元,2人);

金鋒土地開發(5.4萬元,2人);

錦興(遠東)發展(5.4萬元,2人);

金寧發展(5.4萬元,2人);

金寶玉器珠寶行(5.4萬元,2人);

錦聯雲石工程(5.4萬元,3人);

勤偉(5.4萬元,2人);

摩托站(5.4萬元,3人);

泰國佛牌專門店(5.4萬元,2人);

鍵泰發展(5.4萬元,2人);

KIDSGRO LIMITED(5.4萬元,3人);

錦江(5.4萬元,2人);

建新建築(5.4萬元,3人);

仁信(5.4萬元,2人);

景鴻保險顧問(5.4萬元,2人);

健迅科技(5.4萬元,2人);

鉅龍電訊國際(5.4萬元,2人);

傑生珠寶(5.4萬元,2人);

KK文化控股(5.4萬元,2人);

健大發展(5.4萬元,2人);

公主纖體美容中心(5.4萬元,2人);

高進工程(5.4萬元,3人);

KOTZ ENGINEERING LTD(5.4萬元,2人);

KOWLING COMPANY LIMITED(5.4萬元,3人);

公文式屯門柏麗教育中心(5.4萬元,2人);

KUNG DEVELOPMENT CO(5.4萬元,2人);

吉慶置業(5.4萬元,2人);

廣達隆船廠(兄弟)(5.4萬元,2人);

KYAN LIMITED(5.4萬元,2人);

LAMB WESTON (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元,2人);

立豪企業(5.4萬元,3人);

劉德記汽車工程(5.4萬元,3人);

領裕國際(5.4萬元,2人);

利卓發展(5.4萬元,2人);

利濱行(香港)(5.4萬元,2人);

利興五金製品(5.4萬元,2人);

利迅國際(香港)(5.4萬元,2人);

駿邦顧問(5.4萬元,2人);

樂居(香港)(5.4萬元,2人);

俐學教育(5.4萬元,2人);

莉麗詩化妝品(5.4萬元,2人);

貸易快線(5.4萬元,3人);

LOC MARIA ASIA LIMITED(5.4萬元,2人);

正誠會計師事務所(5.4萬元,2人);

奴多姿紡織廠(5.4萬元,2人);

英國倫敦香薰治療學院(香港)(5.4萬元,2人);

祥光工程(5.4萬元,2人);

LORA & FESTA LIMITED(5.4萬元,2人);

盧氏冷氣工程(5.4萬元,9人);

LOTTE CHEMICAL CORP.(5.4萬元,2人);

嬰母樂園(5.4萬元,2人);

LOVEVERY HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

聯發環保公司(5.4萬元,2人);

聯福祥發工程(5.4萬元,2人);

LUN COMPANY(5.4萬元,2人);

倫記汽車服務(5.4萬元,2人);

龍健強(5.4萬元,2人);

粵南信義會腓力堂啟業幼兒學園(5.4萬元,2人);

粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園(5.4萬元,2人);

力斯貳點零(5.4萬元,2人);

萬亨達(5.4萬元,4人);

M.Y LEISURE LIMITED(5.4萬元,2人);

馬爾計量設備(5.4萬元,2人);

麥業建造工程公司(5.4萬元,2人);

MAK'S COMPANY(5.4萬元,2人);

安全管理顧問(盧氏)(5.4萬元,2人);

文達會計秘書服務(5.4萬元,2人);

MARINE'S & CO(5.4萬元,2人);

MASTER CONSULTANT SERVICE COMPANY(5.4萬元,2人);

盛卓顧問(5.4萬元,2人);

萬俊(亞洲)(5.4萬元,2人);

MAY'S BEAUTY(5.4萬元,1人);

勵盈國際市場(5.4萬元,2人);

MD DIAGNOSTIC IMAGING CONSULTANCY LIMITED(5.4萬元,2人);

明星電氣(香港)(5.4萬元,2人);

METERS & MEASUREMENTS LIMITED(5.4萬元,3人);

METRORESIDENCES HONG KONG LIMITED(5.4萬元,1人);

MHI LIMITED(5.4萬元,2人);

MICHAEL YUEN & CO.(5.4萬元,2人);

創紀網絡中國(5.4萬元,2人);

呂志成會計師事務所(5.4萬元,2人);

明輝鋼鐵工程公司(5.4萬元,2人);

銘誠汽車服務(5.4萬元,3人);

明耀工程公司(5.4萬元,2人);

明曦公益基金會(5.4萬元,2人);

MINT TAX CONSULTING LIMITED(5.4萬元,2人);

菱亞科技(5.4萬元,2人);

MKW FINANCIAL CONSULTANT CO.(5.4萬元,2人);

小童星訓練學院(5.4萬元,4人);

積金評級(5.4萬元,2人);

MPM HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

新科(亞洲)(5.4萬元,3人);

MUREX HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

睦香港(5.4萬元,2人);

剛氏(5.4萬元,2人);

南興泰繡莊(5.4萬元,2人);

理研電具香港(5.4萬元,2人);

納維國際投資(5.4萬元,2人);

立意香港(5.4萬元,2人);

NEON GEMS(5.4萬元,2人);

NETWORK BOX HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

新池記(5.4萬元,3人);

新城市電腦系統顧問(5.4萬元,2人);

新龍記(香港)(5.4萬元,2人);

百新管理(5.4萬元,2人);

大記電業(5.4萬元,2人);

新力(中港)(5.4萬元,2人);

辛力公司(5.4萬元,2人);

新軟工作室(5.4萬元,2人);

NEW YORK FASHIONS O/B R.S. JEWELLERS LIMITED(5.4萬元,2人);

豐晟資產管理(5.4萬元,4人);

五祥汽車公司(5.4萬元,2人);

藝鋒(香港)(5.4萬元,2人);

藝衡(5.4萬元,2人);

阿佳(5.4萬元,2人);

濃飛(香港)(5.4萬元,2人);

濼濤氣體工程承辦商(5.4萬元,3人);

野村不動産香港(5.4萬元,2人);

連成科技集團(5.4萬元,2人);

NTT ELECTRONICS HONG KONG LIMITED(5.4萬元,2人);

達成系統(5.4萬元,3人);

奧栢立(5.4萬元,2人);

奧博貿易(5.4萬元,2人);

海洋安東解決方案(5.4萬元,2人);

詩雅企業(5.4萬元,2人);

歐意姆服務香港(5.4萬元,2人);

奧華投資管理(5.4萬元,3人);

OIL ASSETS INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元,3人);

安御(5.4萬元,2人);

㇐國兩制青年論壇(5.4萬元,2人);

安深會計師事務所(5.4萬元,2人);

眼鏡2000(5.4萬元,2人);

OPTIM WINES HK LIMITED(5.4萬元,2人);

賢哲管理(5.4萬元,2人);

貫東國際(5.4萬元,2人);

原彩分色(5.4萬元,2人);

遠豐(5.4萬元,2人);

協華電子(香港)(5.4萬元,2人);

柏富物流發展(香港)(5.4萬元,2人);

PANDCHA LIMITED(5.4萬元,2人);

PARAGON RELOCATION RESOURCES LIMITED(5.4萬元,2人);

百樂酒店管理(香港)(5.4萬元,2人);

普登斯(香港)(5.4萬元,2人);

雲明(5.4萬元,2人);

伯樂喬科技(5.4萬元,2人);

泛獅實業(5.4萬元,2人);

葉滿顧問(5.4萬元,2人);

飛豪工程(5.4萬元,0人);

金鳳凰珠寶金行(5.4萬元,2人);

PIETRO LIMITED(5.4萬元,2人);

普瑞恆(5.4萬元,2人);

PLUS EDUCATION CENTRE(5.4萬元,2人);

方盟控股(5.4萬元,2人);

POP RACE LIMITED(5.4萬元,2人);

博耳投資(香港)(5.4萬元,2人);

POWERPLAY SPORTS & ENTERTAINMENT LIMITED(5.4萬元,2人);

亮栢(5.4萬元,2人);

印郵傳訊(5.4萬元,2人);

保鋼工程(5.4萬元,2人);

勵盟會計師事務所(5.4萬元,2人);

盈際(5.4萬元,2人);

澤明貿易(5.4萬元,2人);

上加顧問(5.4萬元,2人);

博思企業顧問(5.4萬元,3人);

港泰電子科技(5.4萬元,2人);

錡爵發展公司(5.4萬元,2人);

全品食品(5.4萬元,2人);

彩俊(香港)(5.4萬元,2人);

溢昌工程(5.4萬元,2人);

RAM ENGINEERING & DESIGN, INC.(5.4萬元,2人);

瑋翔(5.4萬元,2人);

RAYMOND LAU & COMPANY(5.4萬元,2人);

REAP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(5.4萬元,2人);

藝思音樂學院(5.4萬元,3人);

RHYOVIS LIMITED(5.4萬元,3人);

裕升(5.4萬元,2人);

日利遠東(5.4萬元,2人);

偉卓集團(5.4萬元,2人);

余國安(5.4萬元,2人);

緯城(5.4萬元,2人);

ROBERTO CAVALLI ASIA PACIFIC LIMITED(5.4萬元,2人);

ROCK ON CO. LIMITED(5.4萬元,2人);

羅德國際(5.4萬元,2人);

富邦顧問(5.4萬元,2人);

ROYAL JEWELLERY CO(5.4萬元,2人);

RS INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元,2人);

瑞華(國際)基金(5.4萬元,2人);

世泰(5.4萬元,3人);

新啟貿易(5.4萬元,2人);

生昌帆布工程公司(5.4萬元,2人);

三木技術(5.4萬元,2人);

三華中國實業(5.4萬元,2人);

賽雅製作(5.4萬元,2人);

暹羅化工貿易(中國)(5.4萬元,2人);

SCHUF VALVES CHINA (SFCH) LIMITED(5.4萬元,2人);

信瑞資產管理(5.4萬元,2人);

善枝亞洲(5.4萬元,2人);

上海萬美洋服公司(5.4萬元,2人);

駿溢行(5.4萬元,2人);

SHELLY PENG & CO.(5.4萬元,2人);

乘風印刷公司(5.4萬元,3人);

順利隆地產(5.4萬元,2人);

順泰科技(香港)(5.4萬元,2人);

SIDDHI TRADING CO(5.4萬元,2人);

銀豪物產(5.4萬元,4人);

SIMFUSION TECHNOLOGY LIMITED(5.4萬元,2人);

先域仕國際(5.4萬元,4人);

先達科技(5.4萬元,3人);

致知文教中心(5.4萬元,2人);

星光物業顧問公司(5.4萬元,3人);

昇華洋服制作貿易(5.4萬元,2人);

華富物流(5.4萬元,5人);

中舜實業(5.4萬元,2人);

中瑞檢驗(香港)(5.4萬元,2人);

瑞強集團(5.4萬元,2人);

信納醫美顧問(5.4萬元,2人);

SKY APPAREL (H.K.) LIMITED(5.4萬元,2人);

天華國際企業集團(5.4萬元,2人);

天仁企業服務(5.4萬元,2人);

SLUMBERSAVE TECHNOLOGY LIMITED(5.4萬元,2人);

思樂(5.4萬元,2人);

萬駿達供應鏈(5.4萬元,2人);

雋才市場傳訊(5.4萬元,2人);

智贏國際投資(5.4萬元,2人);

日峰棚業(5.4萬元,2人);

鐵存貿易(5.4萬元,2人);

大順國際實業(5.4萬元,3人);

大興行(5.4萬元,2人);

大好景雞鴨(5.4萬元,2人);

大華鋼鐵工程(5.4萬元,2人);

大為物產(5.4萬元,5人);

德興行石油(5.4萬元,2人);

德寳大押(5.4萬元,2人);

德信汽車貿易(5.4萬元,2人);

聚賢亞洲(香港)(5.4萬元,2人);

TALON GLOBAL LIMITED(5.4萬元,2人);

譚燦鳳企業(5.4萬元,2人);

達信找換店(5.4萬元,3人);

達有汽車服務(5.4萬元,2人);

TCS (ASIA) CO LIMITED(5.4萬元,2人);

天域項目統籌顧問(5.4萬元,2人);

特藝佳國際(5.4萬元,2人);

科福(5.4萬元,2人);

騰駿(香港)集團(5.4萬元,2人);

THE CHOY LEE COMPANY LIMITED(5.4萬元,2人);

曉鋒工程(5.4萬元,2人);

大新織造製衣廠(5.4萬元,2人);

康晴藥房及保健中心(5.4萬元,2人);

浩瀚貿易公司(5.4萬元,2人);

TIC DESIGN & MANUFACTURE LIMITED(5.4萬元,2人);

時間寶鎮康旅集團(5.4萬元,2人);

TIMOTHY LOH LLP(5.4萬元,2人);

天行全球(5.4萬元,4人);

TM CHENG MEDICAL CONSULTANCY(5.4萬元,2人);

杜成記(5.4萬元,2人);

東邦怡豐實業(國際)(5.4萬元,2人);

新益實業(5.4萬元,2人);

TOKYU LIVABLE, INC.(5.4萬元,2人);

大㇐廚柜(5.4萬元,2人);

奇皇模具配件(5.4萬元,2人);

富滙財務(5.4萬元,3人);

滙駿國際(5.4萬元,2人);

天偉洋行(5.4萬元,2人);

托倫斯國際(5.4萬元,2人);

厚華(5.4萬元,2人);

泰豪發展(5.4萬元,2人);

韋氏顧問公司(5.4萬元,1人);

旅遊棧(5.4萬元,2人);

領峰船務(香港)(5.4萬元,2人);

樂霸投資(5.4萬元,2人);

TSH (HK) LIMITED(5.4萬元,2人);

東方汽車工程公司(5.4萬元,2人);

東江(鄭氏兄弟)工程(5.4萬元,6人);

東成吊機工程(5.4萬元,2人);

穎師互動教育中心(5.4萬元,2人);

TWB INVESTMENTS LIMITED(5.4萬元,2人);

TY INSURANCE CONSULTANT(5.4萬元,2人);

⾧龍運通(5.4萬元,2人);

理想旅遊(5.4萬元,1人);

世旭實業(香港)(5.4萬元,2人);

勇利(5.4萬元,2人);

統傑(5.4萬元,2人);

潤和實業(5.4萬元,2人);

點子制作室(香港)(5.4萬元,2人);

金滙企業發展(5.4萬元,2人);

健宏紡織(5.4萬元,2人);

宇㇐保健(5.4萬元,2人);

環球國際投資(5.4萬元,2人);

環球物業(國際)(5.4萬元,2人);

UNIVERSAL WINES AND FOODS LTD(5.4萬元,2人);

U-TEXTILE CO., LIMITED(5.4萬元,2人);

前衛風險管理安防(5.4萬元,3人);

VERY NICE GROUP COMPANY LIMITED(5.4萬元,2人);

VIAZUL LIMITED(5.4萬元,4人);

先知傳訊(5.4萬元,2人);

風行眼鏡(5.4萬元,2人);

維他購國際(5.4萬元,2人);

偉鴻工程(5.4萬元,2人);

華興拖運公司(5.4萬元,2人);

華冠裝飾工程(5.4萬元,2人);

華南建築集團(5.4萬元,4人);

華偉服務(5.4萬元,2人);

偉昌冷氣水電裝飾工程(5.4萬元,2人);

沃爾德倫顧問(5.4萬元,2人);

WALTER MA AND COMPANY(5.4萬元,2人);

運通工程(5.4萬元,2人);

宏輝理財規劃服務公司(5.4萬元,2人);

米熙資本(5.4萬元,2人);

WEALTH SURE LIMITED(5.4萬元,2人);

富家閣停車場管理(5.4萬元,2人);

新假期旅遊(5.4萬元,2人);

殷實秘書(5.4萬元,2人);

WELL LINK FINANCIAL SERVICES LIMITED(5.4萬元,5人);

潤邦發展(5.4萬元,2人);

偉嘉(5.4萬元,3人);

威明代理(5.4萬元,3人);

WENDY CHUNG & CO(5.4萬元,2人);

展能汽車服務公司(5.4萬元,2人);

弘盛投資(5.4萬元,2人);

WIDUS PARTNERS LIMITED(5.4萬元,2人);

偉力車行(5.4萬元,2人);

永盈發展(5.4萬元,2人);

榮發汽車電器冷氣維修(5.4萬元,2人);

榮福中西藥行(5.4萬元,2人);

永豐鮮魚(5.4萬元,2人);

榮興工程公司(5.4萬元,2人);

永興貨運(5.4萬元,2人);

榮生裝飾工程(5.4萬元,2人);

永誠工程公司(5.4萬元,2人);

永成肉食公司(5.4萬元,2人);

永成行(5.4萬元,2人);

WINGNGOWONG CONSULTANCY CO(5.4萬元,2人);

嵐工程(5.4萬元,2人);

凱益(5.4萬元,2人);

宇旭香港(5.4萬元,2人);

威聯網絡安全(5.4萬元,2人);

WJ INTERNATIONAL COMPANY(5.4萬元,2人);

和安模具(5.4萬元,2人);

運達時集團(5.4萬元,2人);

黃炳孝(5.4萬元,2人);

黃振記布行(5.4萬元,2人);

旺通工程(5.4萬元,2人);

黃㇐清(5.4萬元,2人);

高級智能(5.4萬元,2人);

滙怡投資(5.4萬元,2人);

永昇資本策略(5.4萬元,2人);

西昆國際貿易(5.4萬元,2人);

新㇐種文化(5.4萬元,0人);

義明維修工程(5.4萬元,2人);

楊梅紅文化國際集團(5.4萬元,2人);

山日比製作(5.4萬元,2人);

香港遠宇電子(5.4萬元,2人);

宇暉(升降台)(5.4萬元,3人);

溢堅(5.4萬元,2人);

嚴氏(5.4萬元,2人);

英發鮮魚(5.4萬元,3人);

耀明製衣貿易(5.4萬元,2人);

惠達環球商貿(5.4萬元,2人);

裕泰企業(香港)(5.4萬元,2人);

粵港高速公路投資(5.4萬元,2人);

源泰文具(5.4萬元,2人);

煜新裝飾公司(5.4萬元,0人);

玉郎影視動畫文化(5.4萬元,2人);

植瑞資産管理(5.4萬元,2人);

資華貿易(5.4萬元,2人);

中八海外資產管理(5.4萬元,2人);

中港成人民幣找換公司(5.4萬元,3人);

中財財務(5.4萬元,2人);

兆屋(5.4萬元,2人);

星淘國際(5.4萬元,2人);

千色概念(5.4萬元,2人);

維盛廣告製作(5.4萬元,2人);

2P WORKSHOP CO., LIMITED(5.4萬元,2人);

二合設計工程(5.4萬元,2人);

3266工作室(5.4萬元,2人);

3DS MOTORS LIMITED(5.4萬元,2人);

伍妙蓮中醫診所(5.4萬元,3人);

啟航投資公司(5.4萬元,1人);

沃倫博諮詢公司(5.4萬元,2人);

萬輝顧問公司(5.4萬元,2人);

小彩虹藝術坊(5.4萬元,8人);

靈思醫務中心(5.39萬元,2人);

錢進公司(5.39萬元,3人);

BEMINENAIL(5.39萬元,4人);

殿糖級集團(5.37萬元,4人);

ROB'S HAIR GALLERY(5.37萬元,2人);

COOKING NANA(5.36萬元,2人);

IVY LIU COMPANY(5.36萬元,3人);

浩創童裝(5.36萬元,2人);

保羅文化中心(5.36萬元,3人);

穗豐籐業(5.36萬元,2人);

快樂乾洗(5.35萬元,5人);

聯德美宜加(5.34萬元,3人);

香港清潔(5.34萬元,3人);

承諾僱傭中心(5.34萬元,2人);

RICKY TSE & COMPANY(5.34萬元,2人);

楊啟源牙科醫生(5.33萬元,3人);

CONNAUGHT REAL ESTATE LIMITED(5.33萬元,2人);

龍滙(教授館)中醫藥(5.33萬元,2人);

福成商行(5.33萬元,4人);

HERMAN LARM & CO.(5.33萬元,2人);

KUMAMOTO PREFECTURE FOREIGN TRADE ASSOCIATION(5.33萬元,2人);

LXM MANAGEMENT(5.33萬元,2人);

潛水網絡(5.33萬元,4人);

信和合成(5.33萬元,2人);

優特美環保設備(5.33萬元,3人);

DR PANG HOK TUEN(5.32萬元,4人);

永霸高壓通渠(5.31萬元,4人);

高普製漆(5.31萬元,2人);

金戶電熱科技(5.3萬元,3人);

智文藥業(5.3萬元,2人);

⾧宏國際發展(5.3萬元,2人);

金豐國際企業(5.3萬元,4人);

喜昇集團 - 林記燒臘(5.29萬元,2人);

康泓中醫診所(5.29萬元,3人);

海瑩美容院(5.28萬元,2人);

海濱家庭醫務中心(5.28萬元,2人);

廣安堂超級市場(5.28萬元,3人);

威俊管理-許留山(嘉湖銀座)(5.27萬元,3人);

飛揚公司(5.27萬元,2人);

百美公司(5.27萬元,4人);

潮豐鮮菓(5.27萬元,3人);

雅緻酒業(5.26萬元,2人);

中信停車場(5.26萬元,4人);

科信策劃發展(5.26萬元,4人);

KINSON COMPANY(5.26萬元,2人);

雅歌工程(5.25萬元,4人);

蘋果悅工房(5.25萬元,5人);

央惠(5.25萬元,2人);

思華科技(5.25萬元,2人);

CLINIC OF DR KAN HO WING(5.25萬元,3人);

嘉宜物業(5.25萬元,2人);

伍業(5.25萬元,2人);

福豪企業(5.25萬元,2人);

嘉林顧問(5.25萬元,2人);

GRANDIA DIAMONDS LIMITED(5.25萬元,2人);

GURU EXCHANGE CO.(5.25萬元,2人);

香港華輝工程(5.25萬元,2人);

香港謳雷國際貿易(5.25萬元,2人);

HTV INTERNATIONAL COMPANY(5.25萬元,2人);

破冰(5.25萬元,2人);

銳機金融科技(5.25萬元,3人);

樂無形科技(5.25萬元,2人);

建怡企業(5.25萬元,2人);

啟光機電工程(5.25萬元,2人);

L'S HK(5.25萬元,4人);

綸昌(榮記)押(5.25萬元,2人);

萬順科技(5.25萬元,1人);

NEW-COUNTY LIMITED(5.25萬元,2人);

安民安全用品公司(5.25萬元,2人);

菲比時裝批發公司(5.25萬元,3人);

POLOLI LIMITED(5.25萬元,16人);

天行健康管理咨詢公司(5.25萬元,2人);

大鵬宏記原料(5.25萬元,3人);

添馬投資(5.25萬元,2人);

泰暉工業貿易(5.25萬元,3人);

傳誠家族咨詢(5.25萬元,2人);

翠詩(5.25萬元,3人);

寶洋(5.25萬元,8人);

煥田(5.25萬元,2人);

合眾地產代理(5.25萬元,4人);

HEAD TO TOE SPA LIMITED(5.25萬元,4人);

泓達企業(5.23萬元,3人);

BENJAMIN YU(5.22萬元,2人);

興藝琴行(5.22萬元,5人);

香港可持續發展教育學院(5.22萬元,3人);

愛達貿易公司(5.22萬元,2人);

DICK HO & COMPANY(5.22萬元,3人);

王寶榮大律師事務所(5.21萬元,2人);

誠科(香港)(5.21萬元,3人);

德進補習中心(5.19萬元,4人);

金記餅店(5.19萬元,5人);

凌進實業(5.19萬元,2人);

環保園集團(5.18萬元,3人);

佳達公司(5.18萬元,2人);

主愛護老院(5.18萬元,6人);

ARCH ANGEL ANTIQUES(5.18萬元,2人);

蔡漢記(5.18萬元,4人);

遠東紡織企業(5.18萬元,3人);

OYSTER MORE GRILL + WINE O/B 天資(控股)(5.18萬元,2人);

寶德誠(5.18萬元,2人);

順景護理中心(5.18萬元,2人);

天行營造(5.18萬元,2人);

天平手套廠(5.18萬元,3人);

匯龍峰印刷(5.18萬元,7人);

浩昇貨運(5.18萬元,3人);

黃樹芬跌打骨科(5.18萬元,2人);

祥藝國際(5.17萬元,2人);

荃新科技(5.16萬元,3人);

華鋒實業(5.15萬元,2人);

輝記園藝工程(5.15萬元,2人);

豐年電器(5.15萬元,3人);

TOPMERIT CONSULTING LIMITED(5.15萬元,2人);

生香號(5.14萬元,4人);

己思補習學校(都會駅)(5.13萬元,3人);

YU HO CHIU CLINIC(5.13萬元,3人);

西醫連顯武(5.12萬元,4人);

文化烘焙(5.12萬元,3人);

金田港麵包餅店(5.12萬元,3人);

香港三協高分子(5.12萬元,2人);

ELSA CHENG & CO(5.11萬元,3人);

秉德乾濕洗衣公司(5.1萬元,3人);

科學姸美(香港)(5.1萬元,2人);

安信影視製作(5.1萬元,2人);

AMLIFE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(5.1萬元,2人);

天雨國際(香港)(5.1萬元,2人);

CHAN AND COMPANY(5.1萬元,1人);

志興茶餐廳(5.1萬元,3人);

鈞源實業(5.1萬元,4人);

中安保(香港)(5.1萬元,4人);

何玉鵬牙科醫生醫務所(5.1萬元,4人);

DR. DOMINIC P.C. CHAN(5.1萬元,2人);

恆陞發展(5.1萬元,2人);

富耀榮物流公司(5.1萬元,3人);

GANYMEDE LIMITED(5.1萬元,3人);

暉煌實業(5.1萬元,2人);

金浩公司(5.1萬元,2人);

HANA ELECTRONIC LIMITED(5.1萬元,5人);

柔莎莎美容護理(5.1萬元,2人);

港網絡推廣(5.1萬元,2人);

何榮記鋼鐵工程(5.1萬元,2人);

香港益來國際投資公司(5.1萬元,2人);

香港恒逸投資公司(5.1萬元,2人);

IKKA (HONG KONG) CO., LIMITED(5.1萬元,2人);

國際安全用品(5.1萬元,2人);

K.L. FINANCIAL ADVISORY COMPANY(5.1萬元,0人);

高達信(5.1萬元,2人);

啟洋服裝(5.1萬元,3人);

利豐榛工程(5.1萬元,3人);

卓恒顧問(5.1萬元,2人);

祿福進(5.1萬元,4人);

民基公司(5.1萬元,2人);

泓信建材(5.1萬元,2人);

豐悅國際實業(5.1萬元,2人);

正德萬地產(5.1萬元,2人);

卓裕(香港)(5.1萬元,2人);

眼鏡88(5.1萬元,3人);

東方科研(亞太)(5.1萬元,2人);

PAPER TRADERS LIMITED(5.1萬元,3人);

PETER SHUM WAI CHAN & CO(5.1萬元,2人);

永豐時計(5.1萬元,2人);

彩虹影印中心(5.1萬元,3人);

顯益財富顧問公司(5.1萬元,2人);

鴻年投資(5.1萬元,2人);

景風(5.1萬元,2人);

德誠工程(5.1萬元,3人);

THOMAS & PARTNERS HEALTHCARE LIMITED(5.1萬元,3人);

君美時裝(5.1萬元,2人);

球利發展(5.1萬元,2人);

潘活強建築工程師(5.1萬元,3人);

怡東地產代理(5.1萬元,2人);

YEUNG BILLY 328 CO(5.1萬元,2人);

DR SIMON S M WU(5.09萬元,5人);

和興製品廠(5.09萬元,4人);

王州江香港(5.08萬元,2人);

愛嬰天地(5.07萬元,2人);

EFFIE PNEUMOLOGY LIMITED(5.07萬元,2人);

激方案科技(5.07萬元,2人);

黃隆興批發公司(5.07萬元,2人);

嘉安餐飲(5.07萬元,7人);

中英企業(5.06萬元,2人);

亞加比教育中心(5.06萬元,3人);

廣東肉食公司(5.06萬元,2人);

林敏儀牙科醫生(5.05萬元,2人);

明恩物理治療中心(5.04萬元,2人);

T.O.P MANAGEMENT(5.04萬元,2人);

丁邦佐牙科醫務中心(5.04萬元,3人);

盈富管理(5.03萬元,4人);

綜合脊醫中心(5.03萬元,6人);

炳林貨櫃運輸(5.03萬元,5人);

BENEVOLENCE MEDICAL LIMITED(5.03萬元,2人);

威悅電子(5.03萬元,3人);

羅展鴻牙科診所(5.03萬元,2人);

義德捷運國際(5.03萬元,2人);

始源數碼(5.03萬元,2人);

洪發工程公司(5.03萬元,2人);

例澒公司(5.03萬元,1人);

萬裕行實業(5.03萬元,5人);

MOJO (HK) LIMITED(5.03萬元,2人);

威利昇(5.03萬元,5人);

益添玩具(5.03萬元,2人);

拾捌堂(5.03萬元,2人);

永信物業按揭(5.02萬元,3人);

簡氏汽車運輸公司(5.02萬元,7人);

新亞國際推廣(5.01萬元,4人);

東達速運中心(5.01萬元,3人);

中彬(5萬元,9人);

香港民航科技發展(5萬元,2人);

泓思服務(5萬元,2人);

新陞國際(5萬元,3人);

PS KING COMPANY LIMITED(5萬元,2人);

七十㇐(4.99萬元,4人);

駿飛顧問公司(4.98萬元,2人);

CAROL CHEUNG CO(4.98萬元,2人);

建業國際文具(4.96萬元,2人);

永泰五金(4.96萬元,2人);

金瀛發展(香港)(4.96萬元,2人);

三馬香港(4.96萬元,2人);

施懷哲醫務(4.96萬元,2人);

艾廸安(4.95萬元,2人);

飽餅皇(4.95萬元,3人);

佳泰科技(4.95萬元,2人);

藍石控股(香港)(4.95萬元,2人);

CHENGCHENG COMPANY(4.95萬元,2人);

祥記(4.95萬元,2人);

中信亞太保險代理(4.95萬元,2人);

華傑工程(4.95萬元,3人);

青青(4.95萬元,2人);

CLASSICAL PAGE LIMITED(4.95萬元,2人);

創壹時代文化傳媒(4.95萬元,2人);

出口成衣(4.95萬元,4人);

浩康科技(4.95萬元,3人);

淖研舍(4.95萬元,2人);

莊錦安醫生醫務所(4.95萬元,2人);

DREAMSTORE HONG KONG LIMITED(4.95萬元,2人);

卓智管理服務(4.95萬元,2人);

易城(香港)(4.95萬元,2人);

康馨護老院(4.95萬元,6人);

遠東行人造首飾(4.95萬元,2人);

鋒富經營永順行(4.95萬元,1人);

鮮果街(4.95萬元,2人);

富麗寶石首飾公司(4.95萬元,2人);

富菈美睫(4.95萬元,2人);

金駿實業(4.95萬元,3人);

金都食堂(4.95萬元,2人);

紅酒精英(4.95萬元,2人);

HAIR HOUSE(4.95萬元,3人);

理髮達人(4.95萬元,2人);

恒暉建築工程(4.95萬元,3人);

恆發(4.95萬元,2人);

恒星廢紙五金公司(4.95萬元,3人);

協和護老院O/B峰領(4.95萬元,2人);

皓宇貿易公司(4.95萬元,2人);

香港夢想家資產與財務管理公司(4.95萬元,2人);

鴻鵠投資理財公司(4.95萬元,2人);

合盛織造廠(4.95萬元,4人);

畫版國際(4.95萬元,2人);

佰億達投資理財公司(4.95萬元,3人);

ISABELLA CONSULTANCY CO(4.95萬元,2人);

施婉音財務策劃師行(4.95萬元,2人);

奇發企業(4.95萬元,2人);

興富顧問(4.95萬元,3人);

群昌麵包西餅(4.95萬元,2人);

利通電訊(4.95萬元,2人);

銘達電器工程維修(4.95萬元,2人);

金洋貿易(4.95萬元,2人);

網達科技(4.95萬元,2人);

如新(4.95萬元,2人);

栢利家居設備(4.95萬元,2人);

永佳旅遊(4.95萬元,2人);

寶年膠輪(4.95萬元,2人);

小馬財務策劃(4.95萬元,2人);

勵群包裝實業(4.95萬元,2人);

渤富發展(4.95萬元,2人);

輝煌公司(4.95萬元,2人);

盈通資產管理(4.95萬元,2人);

陞權投資(4.95萬元,2人);

悅民絲帶實業(4.95萬元,2人);

范顥齡(4.95萬元,2人);

誠豐國際公司(4.95萬元,2人);

善美有約瘦身美容(4.95萬元,2人);

成信工程發展(4.95萬元,2人);

SHUN FAT HING INVESTMENT CO LTD(4.95萬元,3人);

TED-INVEST CONSULTANCY COMPANY(4.95萬元,2人);

田氏眼鏡公司(4.95萬元,3人);

點綴控股(4.95萬元,2人);

幕後玩家(4.95萬元,2人);

滔記(4.95萬元,2人);

品位制造企業(4.95萬元,2人);

悅爐麵包(4.95萬元,3人);

VERTAX ADVISORY GROUP (HK) LIMITED(4.95萬元,2人);

偉興肉食公司(4.95萬元,3人);

捷順聯運(4.95萬元,2人);

偉豐五金電器材料(4.95萬元,2人);

豪記文具用品(4.95萬元,4人);

滙京(4.95萬元,2人);

匯俊食品(4.95萬元,2人);

天下體育用品(4.95萬元,2人);

雨田窗簾縫帆公司(4.95萬元,2人);

1 CONSULTANCY & MANAGEMENT COMPANY(4.95萬元,5人);

NAM SHAN DISTRICT KAIFONG WELFARE ASSN DENTAL CLINIC(4.94萬元,3人);

達匯顧問(4.94萬元,3人);

永峯布行(4.94萬元,3人);

BARSAN GLOBAL LOGISTICS (H.K.) LIMITED(4.92萬元,2人);

恒華國際物流(香港)(4.92萬元,2人);

恒徽工程公司(4.92萬元,4人);

HIMALI ELECTRONICS INTERNATIONAL(4.92萬元,2人);

心醫堂中醫診所(4.91萬元,4人);

苗茵教育(4.91萬元,2人);

生命導航基督教會(4.9萬元,3人);

FOREMOST LAND DEVELOPMENT LTD(4.89萬元,2人);

BAN WONG(4.89萬元,2人);

香港慧通投資咨詢公司(4.89萬元,3人);

香港老藥醫醫療科技(4.88萬元,2人);

AUSED-UNIED HONGKONG LIMITED(4.88萬元,2人);

易邦金融管理服務公司(4.88萬元,2人);

富時鐘錶(4.88萬元,3人);

金泰國際海產(4.88萬元,3人);

王牌燕窩參茸(4.88萬元,4人);

林記建築材料(4.88萬元,2人);

祥雲國際投資顧問公司(4.88萬元,2人);

太平洋體育顧問(4.88萬元,3人);

信科電訊貿易(4.88萬元,2人);

天毅建材工程公司(4.88萬元,2人);

永興工程貿易(4.88萬元,2人);

TOUCH2LEARN EDUCATION LIMITED(4.87萬元,7人);

大和日語教室(4.87萬元,6人);

森高理財策劃公司(4.87萬元,4人);

髮型公園(4.87萬元,2人);

KING'S FORCE ENGINEERING LIMITED(4.86萬元,3人);

家庭醫健中心(4.85萬元,12人);

茂盛發展(創富)(4.85萬元,2人);

榮昌護老中心(4.85萬元,4人);

嘉栢柯式印刷(4.84萬元,3人);

青胡椒泰菜(4.84萬元,2人);

明時(4.83萬元,4人);

古著館(4.83萬元,3人);

盈康公司(4.81萬元,3人);

愉悅美集團(4.8萬元,1人);

臻津國際發展(李圓圓黑糖珍珠鮮奶專賣店(第㇐分店))(4.8萬元,5人);

香港文化產業聯合總會(4.8萬元,2人);

晉隆實業(4.8萬元,2人);

BULLS TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED(4.8萬元,3人);

卡潔汽車用品(4.8萬元,2人);

十熊企業(香港)(4.8萬元,2人);

蕭建勳醫生醫務所(4.8萬元,2人);

辛啟昌醫生(4.8萬元,2人);

四海環球物流(4.8萬元,2人);

FRANKY LEE & CO.(4.8萬元,2人);

金馬(英記)金屬製品廠(4.8萬元,3人);

善牧助更生協會(4.8萬元,2人);

幹達木器工程(4.8萬元,2人);

熹記(4.8萬元,2人);

豪卓(4.8萬元,2人);

浩豐雨傘(4.8萬元,2人);

何承殷跌打骨科(4.8萬元,2人);

海連(4.8萬元,2人);

海龍王海鮮大排檔(4.8萬元,2人);

JC SHOP(4.8萬元,1人);

蘇杭冰室(4.8萬元,2人);

金業國際(香港)(4.8萬元,2人);

港聯冷氣風喉工程公司(4.8萬元,3人);

林記(4.8萬元,3人);

李家駒律師事務所(4.8萬元,3人);

利豐行(4.8萬元,3人);

梁家傑(4.8萬元,3人);

LOCATION CYCLES LIMITED(4.8萬元,2人);

PULLMAN MORRISON LIMITED(4.8萬元,2人);

豐華控股(4.8萬元,2人);

立邦商業設備(4.8萬元,3人);

RYAN'S BARBER SHOP(4.8萬元,2人);

心美洗衣(4.8萬元,3人);

銀海中港物流(4.8萬元,2人);

高智教育顧問(4.8萬元,2人);

泰記貿易運輸公司(4.8萬元,2人);

法住文化書院(4.8萬元,2人);

TINA LEUNG & CO.(4.8萬元,2人);

卓能公司(4.8萬元,2人);

TOTAL SOLUTION GROUP LIMITED(4.8萬元,2人);

榮興魚枱(4.8萬元,2人);

永順機器工程公司(4.8萬元,5人);

THRIVE HEALTH LIMITED(4.8萬元,3人);

廖炳輝醫生(4.79萬元,2人);

香港電子促進(4.77萬元,2人);

翹聲鋼鋁工程(4.77萬元,2人);

林德文跌打醫館(4.77萬元,4人);

環通科技(4.77萬元,2人);

熊貓媒體(4.77萬元,2人);

諾兒醫務中心(4.77萬元,3人);

高虹(4.77萬元,2人);

好時高(4.76萬元,2人);

美健堡(4.75萬元,3人);

佳悅國際發展(4.74萬元,2人);

李彩鳳醫生醫務中心(4.73萬元,2人);

威泓鮮果(4.73萬元,2人);

CHEUNG YUK PING CO(4.73萬元,2人);

福源興參茸(4.73萬元,2人);

何樂貝會計師事務所(4.73萬元,3人);

KAT'S COMPANY(4.73萬元,2人);

新美容護髮(4.73萬元,2人);

OHANA COMMUNICATIONS LIMITED(4.73萬元,2人);

洪君离岸財富管理公司(4.73萬元,2人);

威格物流(4.73萬元,3人);

研理教育中心(4.73萬元,2人);

榮信押(4.73萬元,4人);

仁寶堂中西藥坊由福興盛經營(4.73萬元,2人);

LAPALMA(4.72萬元,2人);

境烊投資集團經營頌興燒臘(4.71萬元,2人);

力高貿易公司(4.71萬元,4人);

嘉豐美容儀器(4.7萬元,2人);

盟雅裝飾工程(4.7萬元,2人);

朗怡車場(4.69萬元,3人);

趙記貿易公司(4.68萬元,2人);

諾圖設計(4.68萬元,2人);

金寶冰廳(4.68萬元,2人);

LA PALMA(4.67萬元,2人);

廣安燈飾電器材料批發中心(4.67萬元,3人);

泰興貿易(香港)(4.66萬元,2人);

康達鈕扣(4.65萬元,3人);

進永國際(4.65萬元,3人);

先進電子醫療工業(4.65萬元,3人);

亞加比花(4.65萬元,2人);

AMPLUS INNOVATIONS COMPANY LIMITED(4.65萬元,2人);

精藝汽車呔鈴電池中心(4.65萬元,2人);

池記粥品(4.65萬元,3人);

駿富(4.65萬元,2人);

數碼匯(4.65萬元,2人);

林偉智牙科醫務所(4.65萬元,2人);

麥潁和醫生(4.65萬元,2人);

EBG COMPANY LIMITED(4.65萬元,2人);

ELVIN SZE & CO.(4.65萬元,2人);

⾧輝電訊服務(4.65萬元,10人);

富賢顧問(4.65萬元,2人);

縫補寶康健服裝(4.65萬元,2人);

珠寶時尚(4.65萬元,2人);

湯廣烈會計師行(4.65萬元,3人);

其威(4.65萬元,2人);

高柏物理治療中心(4.65萬元,2人);

力創國際科技(4.65萬元,2人);

安迅(香港)物流(4.65萬元,2人);

口腔植體牙科診所(4.65萬元,2人);

PEE VEE SON(4.65萬元,3人);

PERFECT DIGNITY INTERNATIONAL LIMITED(4.65萬元,2人);

匯寶傢俬公司(4.65萬元,3人);

點心仔(4.65萬元,2人);

添福小食(4.65萬元,2人);

TWINKLE TWINKLE FUTURE STAR(4.65萬元,2人);

V.STAR CONSULTANT(4.65萬元,2人);

萬象國際企業(4.65萬元,2人);

WHITEBOOK LTD(4.65萬元,3人);

展潤國際(4.65萬元,2人);

匯俊工藝玻璃(4.65萬元,2人);

WISDOMTREE LIMITED(4.65萬元,2人);

英發專業洗衣店(4.65萬元,3人);

TIN TIN TRADING COMPANY(4.65萬元,3人);

永祥工業大廈業主立案法團(4.64萬元,7人);

HAIR CLUB(4.62萬元,2人);

DR. FOO KAM SO STEPHEN(4.62萬元,3人);

張昭婷嚴興鳳律師事務所(4.62萬元,2人);

DRS. LO, CHU AND DENTAL SURGEONS(4.61萬元,2人);

金星家品(4.6萬元,2人);

OPTCOOL LIMITED(4.6萬元,2人);

大江發展國際集團(4.6萬元,3人);

恒耀顧問(4.59萬元,15人);

BLUEOCEAN CO.(4.59萬元,2人);

易利事顧問(4.59萬元,2人);

卓越木地板(亞洲)(4.59萬元,3人);

黃忠華醫生醫務所(4.58萬元,2人);

百世坊股份(4.58萬元,2人);

德利(通運)汽車(4.58萬元,3人);

GOLDEN CASHEW NUT INT'L(4.58萬元,2人);

綠怡美化(4.58萬元,2人);

文安中西藥行(4.58萬元,2人);

PETSBERG LIMITED(4.58萬元,2人);

曲文秀(4.58萬元,2人);

卓越夢飛翔(4.58萬元,3人);

TEDDY YAN TRADING CO(4.58萬元,2人);

天豐首飾鑄造公司(4.58萬元,3人);

定智發展(4.58萬元,2人);

均樂茶餐廳(4.58萬元,3人);

及優科技(香港)(4.56萬元,2人);

LAWRENCE AND COMPANY(4.56萬元,2人);

勵進國際(4.56萬元,2人);

經緯服裝(4.55萬元,5人);

TC ACCOUNTING CONSULTING LIMITED(4.55萬元,2人);

海帆娛樂(4.55萬元,2人);

堅正冷氣工程公司(4.53萬元,2人);

星科電腦顧問(4.53萬元,2人);

億豐電器行(4.53萬元,2人);

中國(香港)製麵廠(4.5萬元,2人);

飽餅皇(4.5萬元,3人);

惠民堂(4.5萬元,2人);

伊妍美薈(4.5萬元,2人);

華億(4.5萬元,1人);

CC&P ASSOCIATES LIMITED(4.5萬元,2人);

仲升貿易(4.5萬元,2人);

世紀中西大藥店(4.5萬元,3人);

CGC KOREA COMPANY(4.5萬元,2人);

陳思言保險代理公司(4.5萬元,2人);

晉昇工程公司(4.5萬元,2人);

忠記(4.5萬元,2人);

志國(4.5萬元,2人);

得威(4.5萬元,2人);

姚祖恩(4.5萬元,2人);

DR NG SZE MAN DR TSUI SAI MAN DENTAL SURGEONS(4.5萬元,2人);

東昇行(4.5萬元,2人);

優型人髮型公司(4.5萬元,3人);

飛騰汽車(4.5萬元,3人);

富翔中港顧問公司(4.5萬元,2人);

富榮建築工程公司(4.5萬元,4人);

佳股㇐(4.5萬元,2人);

進盛科技(4.5萬元,2人);

廣東中華文化基金會(香港)(4.5萬元,2人);

HAIR GARDEN LIMITED(4.5萬元,3人);

恒昌絲綢製衣(4.5萬元,2人);

恒成找換公司(4.5萬元,3人);

喜昇集團 - 林記燒臘(4.5萬元,2人);

海港藥業(4.5萬元,2人);

海港藥業(4.5萬元,2人);

恒域公司(4.5萬元,2人);

信誠國際投資管理公司(4.5萬元,2人);

香港天富(4.5萬元,2人);

財神酒店(香港)(4.5萬元,2人);

鴻興工程公司(4.5萬元,2人);

INFINITY(4.5萬元,3人);

創發連(4.5萬元,2人);

浚銓(4.5萬元,2人);

寵物㇐族渡假村(4.5萬元,2人);

基力(4.5萬元,2人);

嘉駿機械貿易(4.5萬元,2人);

卓楹美食(4.5萬元,3人);

廣利貿易公司(4.5萬元,2人);

仁澤醫務中心(4.5萬元,4人);

劉均記針車零件(4.5萬元,2人);

梁記海鮮(4.5萬元,3人);

好運美食坊(4.5萬元,3人);

希望(4.5萬元,2人);

MODI HAIR SALON(4.5萬元,3人);

蘑菇屋貿易(4.5萬元,2人);

MONOTRACK (HONG KONG) COMPANY(4.5萬元,3人);

貿泰電路版(香港)(4.5萬元,2人);

安利設計(4.5萬元,2人);

寶生燒腊(4.5萬元,2人);

岑德揚牙科診所(4.5萬元,2人);

新迪萊醫療中心(4.5萬元,3人);

昇爍(4.5萬元,2人);

雙基(香港)(4.5萬元,2人);

SIU CHEE SHEUNG BONESETTER(4.5萬元,4人);

卓威實業公司(4.5萬元,2人);

德生堂中西藥行(4.5萬元,2人);

天馬人民幣找換行(4.5萬元,3人);

天成行香燭紙業佛具公司(4.5萬元,3人);

TONG KEE COMPANY(4.5萬元,2人);

TSUEN HING LIMITED(4.5萬元,2人);

宇希(4.5萬元,2人);

泓信諮詢(4.5萬元,1人);

華景工程(4.5萬元,2人);

新華域企業(4.5萬元,2人);

威爾通科技貿易(4.5萬元,3人);

永興裝修公司(4.5萬元,2人);

怡和園蛋糕(4.5萬元,2人);

同德洋行(4.5萬元,3人);

遠東捷送物流(4.49萬元,4人);

恒業地產發展(4.48萬元,2人);

香港瑞聯電子(4.47萬元,2人);

克傑兄弟(4.47萬元,3人);

天南鞋業國際外貿(4.46萬元,3人);

東方船運(4.46萬元,2人);

潮興潮州粉麵(4.45萬元,3人);

金海洋洗衣店(4.45萬元,2人);

浩進科技(4.45萬元,2人);

衍政醫療中心(4.43萬元,2人);

進添國際(香港)(4.43萬元,5人);

栢嘉實業(4.43萬元,2人);

王壽鵬醫生(4.43萬元,2人);

東聯地產代理(4.43萬元,2人);

愛視佳眼鏡(4.43萬元,2人);

GOLDAGE JEWELLERY LIMITED(4.43萬元,3人);

GOPOP HK LIMITED(4.43萬元,2人);

鴻基不銹鋼(4.43萬元,3人);

格致建業(4.43萬元,3人);

利順行(4.43萬元,2人);

SATYAM LIMITED(4.43萬元,2人);

宏昌發展(香港)(4.43萬元,2人);

施若龍律師行(4.43萬元,3人);

美食快餐店(4.42萬元,3人);

信聯財務諮詢公司(4.42萬元,2人);

歐意坊時尚(4.42萬元,4人);

香港夢斯藍集團(4.41萬元,2人);

龍興食品公司(4.4萬元,3人);

德昌文具精品公司(4.4萬元,3人);

譽建電腦科技(4.4萬元,2人);

阿車凍肉公司(4.38萬元,2人);

百美公司(4.37萬元,2人);

BROTHERHOOD 1(4.37萬元,2人);

OWN IMAGE DREAM'S WORKSHOP(4.36萬元,2人);

AVIZE LIMITED(4.35萬元,1人);

馬炳坤醫務所(4.35萬元,3人);

林達聰醫生診所(4.35萬元,2人);

陳志滿醫生(4.35萬元,2人);

東峰財富管理公司(4.35萬元,2人);

香港身心結合醫學中心(4.35萬元,2人);

捷勝鋁質玻璃工程(4.35萬元,2人);

駿發教育中心(4.35萬元,3人);

LOVE LENS(4.35萬元,2人);

明記鮮魚(4.35萬元,3人);

樂寶顧問(4.35萬元,2人);

凱逸亞洲(4.35萬元,2人);

天姿國色(4.35萬元,2人);

RSP EXPORTS LIMITED(4.35萬元,2人);

天凱投資顧問公司(4.35萬元,2人);

世霸汽車工程公司(4.35萬元,2人);

永信通科技(4.35萬元,2人);

水管家(香港總代理)(4.35萬元,3人);

WINSTON CO.(4.35萬元,2人);

YOUNG KWOK LUN & CO(4.35萬元,2人);

雄利平價市場(4.35萬元,3人);

新藝廣告印刷公司(4.35萬元,2人);

順利傢俬公司(4.34萬元,2人);

DR. LIK KONG WONG MEDICAL CLINIC(4.34萬元,2人);

進億行(4.32萬元,4人);

泰國安娜柯蘭護膚品(香港)(4.32萬元,2人);

楊嘉寶(4.3萬元,2人);

MINDSMART CONSULTANTS LIMITED(4.3萬元,2人);

PLAN-GO INTERNATIONAL LIMITED(4.29萬元,4人);

譚國權醫生(4.29萬元,2人);

中建製品廠(4.29萬元,2人);

AC BLOOM(4.28萬元,3人);

CAPRICORN CO.(4.28萬元,2人);

香港跳繩精英訓練社(4.28萬元,3人);

國際差傳教會(4.28萬元,2人);

更生皮具廠(4.28萬元,3人);

建迅環保回收(4.28萬元,2人);

萬達機電工程(4.28萬元,6人);

安寧洗衣店(4.28萬元,3人);

明慧(4.28萬元,2人);

曾穩利建築(4.28萬元,4人);

惠家慈善基金(4.26萬元,2人);

新怡發(集團)(4.25萬元,3人);

林定邦律師行(4.25萬元,2人);

彩虹影印中心(4.25萬元,3人);

卓爾牙科及植齒診所(4.24萬元,3人);

城健護齒醫務中心(4.24萬元,4人);

布藍卡公司(4.24萬元,2人);

MARK ONE INSURANCE SERVICE & CO(4.23萬元,2人);

駿裕行塑膠原料(4.21萬元,3人);

油尖區文化藝術協會(4.21萬元,2人);

智富東方集團(4.2萬元,2人);

尖端環境工程(4.2萬元,2人);

AMC CAPITAL ADVISORY SERVICES LIMITED(4.2萬元,2人);

B & C TRADING COMPANY LIMITED(4.2萬元,2人);

百惠超市(4.2萬元,4人);

邦杰公司(4.2萬元,2人);

富康醫務中心(4.2萬元,2人);

銅鑼灣2020電訊(4.2萬元,4人);

陳錦添葯行(4.2萬元,2人);

昌盛優質果菜(4.2萬元,5人);

清儷美容護膚中心(4.2萬元,2人);

超記維修公司(4.2萬元,2人);

俊藝營造工程(4.2萬元,2人);

中記小廚(4.2萬元,4人);

中易通控股(4.2萬元,2人);

CLASSIC GROWN HK LIMITED(4.2萬元,2人);

DESIGN INDEX LIMITED(4.2萬元,2人);

DR MAN HO-YIN MEDICAL CLINIC(4.2萬元,1人);

龍威投資(4.2萬元,2人);

專藝汽車工房(4.2萬元,2人);

東方建築裝飾防水工程(4.2萬元,5人);

永利汽車服務(4.2萬元,2人);

福飯堂(4.2萬元,5人);

嘉士化工(4.2萬元,2人);

金通實業(香港)(4.2萬元,2人);

冠文書局(4.2萬元,2人);

仿型實業(4.2萬元,2人);

GRACE & COMPANY(4.2萬元,2人);

梁漢生張景富會計師行(4.2萬元,2人);

恆發室內裝飾工程(4.2萬元,2人);

健康百葯葯房(4.2萬元,2人);

開記文具(4.2萬元,2人);

康益堂中醫藥診所(4.2萬元,3人);

合眾工程公司(4.2萬元,2人);

IBER FINTECH LIMITED(4.2萬元,3人);

劃時空創造(4.2萬元,2人);

知足常樂(4.2萬元,2人);

為堯(4.2萬元,2人);

嘉和食品國際(4.2萬元,3人);

佳利五金材料(4.2萬元,2人);

金滇拖架零件(4.2萬元,2人);

KENATO LIMITED(4.2萬元,2人);

藍爵士衣物護理(4.2萬元,2人);

全方位學習中心(4.2萬元,1人);

聯昌行汽車零件机械貿易公司(4.2萬元,2人);

LW CUSTOM WORKS LIMITED(4.2萬元,2人);

美錦(4.2萬元,2人);

美東貿易(4.2萬元,2人);

MIKA XIAO & CO.(4.2萬元,2人);

明記廢紙五金(4.2萬元,2人);

MYTH(4.2萬元,0人);

藝林軒美容美體中心(4.2萬元,2人);

適式(4.2萬元,3人);

愛民中西藥行(4.2萬元,3人);

信㇐室內工程(4.2萬元,2人);

元耀國際(4.2萬元,2人);

PACIFIC HEADWEAR ASIA LIMITED(4.2萬元,2人);

百海國際企業(4.2萬元,2人);

培記船廠(4.2萬元,3人);

百利建材(4.2萬元,2人);

池畔美食軒(4.2萬元,3人);

銘勤(4.2萬元,2人);

妃星(集團)(4.2萬元,2人);

奇文雲海設計顧問(香港)(4.2萬元,2人);

融匯國際投資控股(4.2萬元,2人);

蛇王倫(4.2萬元,2人);

瑞祥行(4.2萬元,2人);

太和財務(4.2萬元,2人);

高田鈕扣香港(4.2萬元,2人);

浦和冶金香港(4.2萬元,2人);

VALUABLE COMPANY(4.2萬元,2人);

膠易廣場(4.2萬元,3人);

VISION PACIFIC HK LIMITED(4.2萬元,2人);

華美公寓(4.2萬元,2人);

佳源鞋業(香港)(4.2萬元,2人);

偉聞工程(4.2萬元,3人);

榮昌(4.2萬元,3人);

榮記鐘錶有公司(4.2萬元,2人);

永基土木工程(4.2萬元,3人);

永華海棉制品實業(4.2萬元,2人);

景晞(4.2萬元,2人);

友聯塑膠製模廠(4.2萬元,2人);

臻鑫投資策劃咨詢公司(4.2萬元,2人);

壹網絡購物(4.2萬元,2人);

開洋財富管理公司(4.2萬元,2人);

龍記手撕雞(4.2萬元,4人);

CREMA COFFEE CO.(4.2萬元,10人);

傲富貿易公司(4.19萬元,2人);

樂健醫護(4.19萬元,6人);

興業外幣找換公司(4.19萬元,3人);

趙記貿易公司(4.17萬元,2人);

永豐人壽保險公司(4.17萬元,2人);

樂園小鮮肉(4.17萬元,2人);

金鴻藥業(香港)(4.16萬元,2人);

宏駿企業(4.16萬元,4人);

民安酒藥行(4.14萬元,2人);

西醫朱基良(4.14萬元,4人);

DR LAM SHUNG LAY'S CLINIC(4.14萬元,3人);

香港汕頭濠江同鄉總會(4.14萬元,2人);

王氏安業製造廠(4.14萬元,3人);

啟琳實業(4.14萬元,2人);

天澤服務(4.14萬元,2人);

YUE FENG KNITTING FACTORY LIMITED(4.13萬元,2人);

I BEAUTE CLUB(4.13萬元,2人);

C&TS EDUCATION LIMITED(4.13萬元,2人);

環創企業(4.13萬元,2人);

豪藝實業(4.13萬元,2人);

利連廣告印刷(4.13萬元,2人);

來有海鮮(4.13萬元,3人);

文安中西藥行(4.13萬元,2人);

帝富發展(4.13萬元,2人);

瑞益科技(香港)股份(4.13萬元,2人);

HAIR KOREA LIMITED(4.12萬元,2人);

寶誠冷氣工程(4.11萬元,2人);

環球保險調查(4.11萬元,4人);

T W LAM TOMMY & CO(4.1萬元,2人);

張養記(4.1萬元,3人);

BEANSTALK EDUCATION (MOS)(4.09萬元,2人);

楒悅花藝禮品(4.08萬元,2人);

斯達美實業(香港)(4.08萬元,2人);

DR JOSEPH W C CHENG MEDICAL CENTRE(4.07萬元,11人);

運華物流(4.06萬元,3人);

基督教慈愛護理院(4.05萬元,3人);

周栢曦㇐口小食到會(4.05萬元,4人);

ALLAGES LIMITED(4.05萬元,3人);

ARCHIT ENTERPRISE HK LIMITED(4.05萬元,2人);

香港藝術拓展(4.05萬元,2人);

出口成衣(4.05萬元,2人);

人海(4.05萬元,3人);

香港百虹源集團(4.05萬元,2人);

香港純福音教會(4.05萬元,2人);

香港站照明(4.05萬元,2人);

國際風險管理(4.05萬元,2人);

文記運輸公司(4.05萬元,2人);

耀駿隆(4.05萬元,2人);

希爾帕集團(4.05萬元,2人);

昇昌工程(4.05萬元,2人);

中星電子(4.05萬元,2人);

曾炳記海鮮(4.05萬元,2人);

華興貨運公司(4.05萬元,2人);

宏達(香港)工程(4.05萬元,2人);

富城貿易(4.05萬元,3人);

耀記時菜(4.05萬元,2人);

天瑞牛肉(4.05萬元,2人);

可文旅運公司(4.05萬元,5人);

LOTUS GEMS HK(4.05萬元,3人);

東方創業發展(4.03萬元,5人);

李潤生醫生T/A耀東物理治療中心(4.02萬元,2人);

ROY CHAN AND COMPANY(4.02萬元,2人);

259手袋皮鞋批發公司(4.01萬元,2人);

海星搬運(4.01萬元,6人);

永興行找換店(4萬元,2人);

得保國際貿易(4萬元,2人);

基新實業(3.99萬元,3人);

珈業僱傭(3.99萬元,2人);

華醫堂(3.99萬元,3人);

宣道會西差會(3.99萬元,3人);

為食棧(3.98萬元,3人);

太平洋市場拓展(香港)(3.98萬元,3人);

AW & CO.(3.98萬元,2人);

智豐顧問(3.98萬元,2人);

張榮彬牙科醫生(3.98萬元,2人);

合記雞鴨(3.98萬元,2人);

⾧裕國際(3.98萬元,2人);

朗智(品牌)(3.98萬元,2人);

順福護老院(集團)經營順福護老院(3.98萬元,2人);

寰宇壓鑄金屬製品廠(3.98萬元,2人);

永發鑽石(遠東)(3.98萬元,2人);

YUNG CHOI NGOR AND COMPANY(3.98萬元,2人);

博恆教育(3.97萬元,4人);

意美企業(香港)(3.96萬元,4人);

廣藝(香港)(3.96萬元,3人);

黎永輝牙科醫生醫務所(3.96萬元,3人);

日日鮮豆漿(3.92萬元,4人);

時富(遠東)(3.92萬元,2人);

華成文具紙業(3.92萬元,5人);

寶生飯店(3.92萬元,3人);

葵涌及青衣區文藝協進會(3.91萬元,5人);

東華針車行(3.91萬元,3人);

香港淘保財務策劃公司(3.9萬元,2人);

陳志鈞會計師事務所(3.9萬元,2人);

祥峰盛貿易公司(3.9萬元,2人);

財記(3.9萬元,2人);

進程機電科技工程(3.9萬元,2人);

振信堂(3.9萬元,2人);

星陳食品公司(3.9萬元,2人);

麒才教育中心(3.9萬元,2人);

蕭嘉儀牙科醫務所(3.9萬元,2人);

幸福大家庭(3.9萬元,2人);

馮伙海鮮(3.9萬元,2人);

連悅投資公司(3.9萬元,2人);

HARVEST MISSION COMMUNITY CHURCH (HONG KONG) LIMITED(3.9萬元,2人);

興利廢紙(3.9萬元,2人);

香港重慶總會(3.9萬元,2人);

坤記魚枱(3.9萬元,2人);

萬豐行(3.9萬元,2人);

日出意念(3.9萬元,2人);

新合成茶餐飯店(3.9萬元,2人);

華盈會計師事務所(3.9萬元,2人);

創科電腦公司(3.9萬元,2人);

米の卷(3.9萬元,2人);

利誠達(3.9萬元,2人);

U VEE TELECOM(3.9萬元,2人);

好好運快餐店(3.9萬元,2人);

貴信(3.9萬元,2人);

華大行(3.9萬元,2人);

偉文貨運公司(3.9萬元,2人);

永利貿易公司(3.9萬元,2人);

世聯技術服務公司(3.9萬元,2人);

泰糯米小食(3.9萬元,2人);

浦(3.89萬元,3人);

W LAU ENTERPRISES(3.89萬元,2人);

ASH HAIR MAKE LIMITED(3.88萬元,2人);

永祥機械公司(3.88萬元,2人);

SMILE FACE(3.86萬元,2人);

大興貿易公司(3.86萬元,2人);

CLINIC OF DR DENNY K K CHAN(3.84萬元,2人);

好運汽車服務公司(3.84萬元,3人);

陳思麗牙科醫生(3.84萬元,4人);

金鴻科技(3.83萬元,2人);

莫華炳設計(3.83萬元,2人);

伯陽投資管理控股(3.83萬元,2人);

駱志雄牙科醫生醫務所(3.83萬元,2人);

煩惱絲(3.83萬元,2人);

古文旅運(3.83萬元,2人);

利寧(3.83萬元,2人);

源芳國際投資公司(3.83萬元,2人);

聚友福管理公司(3.82萬元,2人);

WISE LOGISTICS LIMITED(3.8萬元,2人);

摩登廸高公司(3.79萬元,2人);

煥記鮮魚枱(3.78萬元,3人);

達利印製公司(3.77萬元,2人);

秘密基地(3.77萬元,2人);

恆發車場(3.77萬元,3人);

業豐工業大廈業主立案法團(3.75萬元,3人);

楊永安、鄭文森律師事務所(3.75萬元,4人);

美國友邦保險宇宙區域(3.75萬元,2人);

ALPHA TECHTRONICS HK LIMITED(3.75萬元,2人);

高思創建(3.75萬元,3人);

雅士廣告裝飾工程(3.75萬元,2人);

亞洲電子競技聯盟(3.75萬元,3人);

周記(3.75萬元,3人);

尚進顧問(3.75萬元,2人);

網絡陣地(3.75萬元,3人);

大亞紙業(3.75萬元,2人);

領祥(3.75萬元,2人);

尚品果園(3.75萬元,2人);

富仁理財(3.75萬元,2人);

富士信用社(3.75萬元,2人);

金河體育用品公司(3.75萬元,3人);

開心糖果屋(3.75萬元,2人);

香港米納(3.75萬元,2人);

香港安全風險顧問(3.75萬元,2人);

INCREDITBLE(3.75萬元,2人);

INTERNATIONAL SPORT (ASIA) LIMITED(3.75萬元,2人);

采視眼鏡(3.75萬元,2人);

啟華欄(3.75萬元,2人);

祺.奇髮型(3.75萬元,2人);

九龍清潔公司(3.75萬元,2人);

兩合飯店(3.75萬元,2人);

梁強記建築材料行(3.75萬元,2人);

樂民補習中心(3.75萬元,2人);

名鮮店(3.75萬元,2人);

明豫科技(3.75萬元,2人);

進達裝飾工程公司(3.75萬元,2人);

NEWMAN LAU & CO.(3.75萬元,2人);

NIKITA GEMS(3.75萬元,3人);

平記漁枱(3.75萬元,2人);

波記凍肉(3.75萬元,2人);

SHERYAAR TRADING LIMITED(3.75萬元,1人);

達昇國際(3.75萬元,2人);

天泰清潔服務(3.75萬元,2人);

偉俊公司(3.75萬元,2人);

偉駿公司(3.75萬元,2人);

偉豐工程(香港)(3.75萬元,2人);

匯進建設工程(3.75萬元,2人);

黃仔記(3.75萬元,2人);

雜貨達人(3.75萬元,2人);

RAINBOW COMPANY(3.74萬元,4人);

ACE COMPANY(3.74萬元,2人);

DR ALBERT H P LIM(3.73萬元,2人);

年運工業大廈業主立案法團(3.73萬元,5人);

金濤集團(3.72萬元,6人);

元盛食品(3.72萬元,3人);

HUI YIN TAT & COMPANY(3.71萬元,2人);

PACIFIC GLOBAL CONSOLIDATORS (H.K.) LIMITED(3.71萬元,2人);

髮蘆(3.7萬元,2人);

RAYMOND.W.P.LO & CO.(3.7萬元,2人);

陳建文中醫醫務所(3.69萬元,2人);

太元中醫診所(3.69萬元,2人);

調和隆(3.69萬元,2人);

嘉麗髮廊(3.69萬元,3人);

YASMIN & CO(3.68萬元,2人);

屯星環保回收公司(3.68萬元,2人);

禧記麵家(3.68萬元,2人);

HUTHART & COMPANY LIMITED(3.68萬元,4人);

明記(3.66萬元,4人);

和宜中醫診所(3.65萬元,2人);

蒙地卡羅廣告製作(3.65萬元,3人);

康民醫務中心(3.65萬元,2人);

DR ROBERT CHI HING LEE(3.64萬元,2人);

華俊行公司(3.63萬元,2人);

HOTEL 23(3.63萬元,2人);

鴻駿文具禮品公司(3.63萬元,3人);

好運來公司(3.62萬元,3人);

享慢煮意(3.62萬元,2人);

同榮商事(3.61萬元,3人);

白海豚國際貿易(3.6萬元,2人);

陳佐洺(3.6萬元,2人);

林偉智牙科醫務所(3.6萬元,2人);

佳喬(3.6萬元,2人);

輝煌鐘錶(3.6萬元,2人);

利興發冷氣(3.6萬元,3人);

HOLISTIC EDUCATION LIMITED(3.6萬元,3人);

合興貿易(香港)(3.6萬元,2人);

IMPERIAL JEWELLERY AND WATCH CO.(3.6萬元,2人);

強記膠輪(3.6萬元,2人);

同昌環保(澳洲)(3.6萬元,2人);

梁能評骨傷科醫館(3.6萬元,2人);

龍信工程公司(3.6萬元,2人);

澤福工程(3.6萬元,2人);

龍門新車(3.6萬元,2人);

百好食品公司(3.6萬元,3人);

百益美食速遞(3.6萬元,2人);

PERFECT PR&EVENT LIMITED(3.6萬元,4人);

平記漁枱(3.6萬元,2人);

PUERTO AZUL LIMITED(3.6萬元,2人);

富溢時裝批發行(3.6萬元,2人);

SANDY CHAN & COMPANY(3.6萬元,2人);

兆虹(3.6萬元,2人);

T&K餐飲五金配件工程公司(3.6萬元,2人);

德福美食餅店(3.6萬元,2人);

德善堂涼茶店(3.6萬元,3人);

富士大廈業主立案法團(3.6萬元,3人);

環球酒店(3.6萬元,2人);

楊仔汽車工程(3.6萬元,2人);

怡盛地氈工程公司(3.6萬元,2人);

旭豐環球集團(3.6萬元,2人);

潤田生果(3.6萬元,2人);

荃興潮汕滷味專門店(3.6萬元,2人);

泰古中醫診所(3.59萬元,1人);

優卓教育(3.59萬元,3人);

葉建文牙科醫生醫務所(3.58萬元,3人);

基輝控股(3.58萬元,2人);

郭少芬(3.58萬元,3人);

S.T.RICO LAU(3.57萬元,2人);

新都醫務中心(時代)O/B綽峰(3.57萬元,2人);

高盟商業服務(3.57萬元,2人);

雲寯公司(3.57萬元,2人);

J&A CAKE SHOP LIMITED(3.56萬元,3人);

心教育(3.56萬元,3人);

單剪屋(3.56萬元,3人);

美國新配方草本護理企業(3.55萬元,4人);

中華基督教會富善堂(3.55萬元,2人);

合德海產公司(3.54萬元,2人);

南太原控股(3.54萬元,2人);

社區醫療中心(3.53萬元,2人);

浩龍製作貿易公司(3.53萬元,3人);

叶秋公司(3.53萬元,2人);

1986 HAIR SALON(3.53萬元,1人);

卓思傑教育中心(3.51萬元,3人);

COURAGE & CO.(3.5萬元,3人);

基督教新希望團契(3.5萬元,2人);

DR CHOW WAI WAH CLINIC(3.5萬元,2人);

PAUL LI(3.5萬元,3人);

成都投資(3.48萬元,2人);

馨禾堂中醫診所(3.48萬元,2人);

同心餅店(3.48萬元,3人);

千豪投資(3.45萬元,2人);

昂天製作(3.45萬元,2人);

祥發隆(3.45萬元,2人);

趙增記(3.45萬元,3人);

智高推廣(3.45萬元,2人);

夢想(3.45萬元,2人);

飛越旅程旅行社(3.45萬元,2人);

富雅時電公司(3.45萬元,3人);

駱豪(3.45萬元,2人);

出色(3.45萬元,2人);

錦華公司(3.45萬元,2人);

關西氈子(香港)(3.45萬元,3人);

KAU KEE(3.45萬元,2人);

崑崙食品公司(3.45萬元,2人);

億俊(3.45萬元,2人);

博顥出版(3.45萬元,2人);

恆優環衛管理(3.45萬元,2人);

麥氏(玩具製品)(3.45萬元,0人);

百姓飯店(3.45萬元,3人);

POP REPUBLIC LIMITED(3.45萬元,2人);

卓傑貿易(3.45萬元,2人);

達興鋼鐵工程(3.45萬元,2人);

拓普國際貿易(香港)(3.45萬元,2人);

TRADE LINK(3.45萬元,2人);

銓記行(3.45萬元,3人);

永順雲石公司(3.45萬元,2人);

黃欣諾牙科診所(3.45萬元,2人);

同滎疑難病痛症治療中心(3.45萬元,3人);

DR POON MAN KAY(3.44萬元,4人);

來記棧附屬中山漁港集團(3.44萬元,3人);

顯利達企業(3.43萬元,3人);

香港專業餐飲管理集團(3.43萬元,2人);

梁遂翬牙科醫生醫務所(3.42萬元,2人);

AURORA STUDIO LIMITED(3.41萬元,5人);

DR JOSEPH S F CHOW(3.41萬元,2人);

發昌企業(3.41萬元,2人);

電星系統(3.39萬元,2人);

悅盈時裝批發公司(3.39萬元,2人);

柏泳教育中心(3.38萬元,3人);

DIADEM INTERNATIONAL(3.38萬元,2人);

駿騰顧問公司(3.38萬元,2人);

金城飽餅店(3.38萬元,2人);

敏記漆油五金(3.38萬元,2人);

成德發展(3.38萬元,2人);

莊記咖啡(3.37萬元,3人);

CINDY CHAN & CO(3.37萬元,2人);

裕信(3.35萬元,3人);

時尚髮廊(3.35萬元,2人);

DR DAVID WAI-KWONG SIU(3.35萬元,2人);

RAMC LIMITED(3.33萬元,2人);

HEUNG CHIN PANG & COMPANY(3.33萬元,2人);

USTAR LEARNING LIMITED(3.33萬元,3人);

昌盛五金製造廠(3.32萬元,2人);

永億18-TRADE AS富士洗衣屋(3.32萬元,2人);

DC COMPANY(3.32萬元,2人);

DOUBLE STEP(3.31萬元,2人);

小食快綫由健生貿易經營(3.31萬元,1人);

ARNOFOTO LIMITED(3.3萬元,2人);

享昌雲石工程(3.3萬元,2人);

致朗(3.3萬元,3人);

捷興運輸(3.3萬元,2人);

騰達環境服務(香港)(3.3萬元,2人);

滋補滋補參茸海味(3.3萬元,2人);

悅工程(3.3萬元,4人);

開心花園(3.3萬元,2人);

豪萬實業(3.3萬元,2人);

瓏門裝修(3.3萬元,2人);

KAN'S CO(3.3萬元,1人);

KITARO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED(3.3萬元,2人);

勵展興業(3.3萬元,2人);

李佩蘭(3.3萬元,3人);

明德冷氣工程(3.3萬元,2人);

NG SAI KI INSURANCE CONSULTANTS LIMITED(3.3萬元,2人);

百花賓館(3.3萬元,2人);

太子栢麗洗衣公司(3.3萬元,3人);

保美自行車(香港)(3.3萬元,2人);

時代電信亞洲(3.3萬元,2人);

統㇐裕鷹(3.3萬元,2人);

網通速物流(3.3萬元,2人);

耀輝貿易公司(3.3萬元,2人);

關馬醫療(3.28萬元,3人);

㇐墨彩美術空間(3.27萬元,1人);

毅創工程(3.27萬元,2人);

粵陞找換匯款公司(3.27萬元,2人);

G & S COMPANY LIMITED(3.26萬元,2人);

幸福搬運(3.25萬元,3人);

環彩國際(3.24萬元,3人);

瞳(3.23萬元,2人);

郭志祺醫務所(3.23萬元,2人);

MANTA TOYS DESIGNERS CO.(3.23萬元,3人);

森美容(3.23萬元,2人);

時立(香港)(3.23萬元,2人);

金豐針車行(3.21萬元,2人);

國寶之家(3.21萬元,2人);

福安實業(3.19萬元,2人);

展麟印刷(香港)(3.18萬元,2人);

裕通旅遊(3.18萬元,3人);

AVID COMMUNICATION LIMITED(3.17萬元,2人);

MR SIMMS HK LIMITED(3.17萬元,3人);

順達電器行(3.17萬元,2人);

駿昕旅運(3.16萬元,2人);

月湖美容纖體坊(3.16萬元,4人);

KAYEAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED(3.15萬元,3人);

恩傳物理治療及自然醫學診所(3.15萬元,2人);

ATE LORNAS PAHULUGAN CENTRE(3.15萬元,3人);

卓鴻文具公司(3.15萬元,2人);

創新集運公司(3.15萬元,2人);

中天地產代理(3.15萬元,2人);

DK METAL WORLD LIMITED(3.15萬元,2人);

利威城市(3.15萬元,3人);

精英教室(3.15萬元,3人);

翡翠搬運(3.15萬元,2人);

富達行科技(國際)(3.15萬元,2人);

好景珠寶鐘錶(3.15萬元,2人);

宏基貿易(國際)(3.15萬元,2人);

髮型站(3.15萬元,1人);

HOME PROCUREMENT LIMITED(3.15萬元,2人);

JML INTERNATIONAL LIMITED(3.15萬元,3人);

景峯投資公司(3.15萬元,3人);

犁鏵(3.15萬元,2人);

鵬達消防電力工程(3.15萬元,2人);

彭志泉律師事務所(3.15萬元,4人);

榮達公司(3.15萬元,2人);

新聯車行(3.15萬元,2人);

SALLY INTERNATIONAL CO(3.15萬元,2人);

TAD MANAGEMENT CONSULTANCY CO LIMITED(3.15萬元,2人);

達利公司(3.15萬元,2人);

天天鮮果(3.15萬元,3人);

鼎策(3.15萬元,2人);

匯城亞洲發展(3.15萬元,2人);

恩記粥店(3.15萬元,3人);

YELLOW CIRCLE LIMITED(3.15萬元,1人);

然基公司(3.15萬元,2人);

裕發蒜爆(3.15萬元,3人);

容蘭置業(3.15萬元,3人);

三記(3.15萬元,3人);

城名食品工場(3.15萬元,3人);

潮發點心(3.15萬元,3人);

RAIDER(3.14萬元,3人);

EXPRESS ENGINEERING LIMITED(3.14萬元,4人);

G. H. FASHION(3.14萬元,3人);

鍾灶發展(3.12萬元,2人);

栢利集團控股(3.12萬元,2人);

DY CONSULTANCY(3.11萬元,2人);

裕萊企業(3.11萬元,2人);

盈豐發展公司(3.11萬元,2人);

林淑玲律師行(3.1萬元,3人);

KLEE COMPANY(3.1萬元,2人);

曾憲信註冊稅務師(3.09萬元,2人);

健力環保發展(3.09萬元,3人);

回春堂中醫診所(3.09萬元,2人);

新都餅店(3.09萬元,4人);

BONNIE KAN & COMPANY(3.08萬元,2人);

巡城馬速遞(3.08萬元,4人);

雲南旅港同鄉會(3.08萬元,2人);

盈之屋零食生活超市(3.08萬元,1人);

形幻成真(3.08萬元,2人);

創新英文教育(3.08萬元,2人);

九記(3.08萬元,2人);

MDL WEDDING(3.07萬元,2人);

ROBIN MCLEISH(3.07萬元,2人);

GARY CHU & COMPANY(3.05萬元,2人);

四季匯洗衣專門店(3.05萬元,3人);

ZOE YUNG & COMPANY(3.03萬元,2人);

ANT COMPANY(3.03萬元,2人);

女西醫胡妙卿(3.03萬元,2人);

⾧發滷味大王(3.02萬元,2人);

JEREMY FPY FINANCIAL PLANNING COMPANY(3.02萬元,2人);

GFG(3.01萬元,2人);

藝術村展覽(3萬元,2人);

埃索浦聚合化工國際(3萬元,2人);

鑫域檢測(3萬元,2人);

柏獅財務策劃顧問服務(3萬元,2人);

鵬鵬學習教室(3萬元,2人);

銓發實業(3萬元,2人);

CHAN CHI FAN & CO(3萬元,2人);

祥發記(3萬元,2人);

祥記單車(3萬元,2人);

華萊電子(3萬元,2人);

中天貨運公司(3萬元,2人);

展冠企業(3萬元,2人);

悠心之旅(3萬元,2人);

浸信宣道會恩禧中心(3萬元,2人);

國思集團(3萬元,2人);

大湖汽車美化(3萬元,2人);

譽域發展(3萬元,2人);

動聯(3萬元,2人);

DIVA(3萬元,2人);

西醫吳耀明(3萬元,2人);

黃詠恩醫生(3萬元,2人);

林志偉牙科醫生醫務所(3萬元,2人);

8%髮廊(3萬元,3人);

ELEGANT CANDLE & GIFT COMPANY LIMITED(3萬元,2人);

榮輝軟膠制品廠(3萬元,2人);

方深(香港)(3萬元,2人);

FOR YOUR EYES ONLY, LIMITED(3萬元,2人);

馳盈(3萬元,2人);

好景快餐(3萬元,2人);

GOOGIC KWAN & COMPANY(3萬元,2人);

昌盛珠寶(3萬元,2人);

口福小廚(3萬元,2人);

HEEBAY LIMITED(3萬元,2人);

協達工程(3萬元,8人);

好味(3萬元,2人);

豪藝五金首飾製品廠(3萬元,2人);

香港國際體育用品博覽會(3萬元,2人);

香港驥興貿易(3萬元,2人);

香港工商總會元朗分會(3萬元,2人);

鴻記肉食公司(3萬元,2人);

羅永健(3萬元,2人);

桂唐運輸公司(3萬元,2人);

劉松記肉枱(3萬元,2人);

LHBB COMPANY LIMITED(3萬元,2人);

銘恒工程(3萬元,2人);

文海店(3萬元,2人);

萬雋萬源(3萬元,2人);

偉華鐘錶行(3萬元,2人);

明記(3萬元,2人);

雅迪美學(3萬元,3人);

能興書報社(3萬元,2人);

專業鎖類工程補鞋中心(3萬元,2人);

利加多(3萬元,2人);

Q & Z(3萬元,2人);

三盛合記木行(3萬元,2人);

勝記汽車修理服務公司(3萬元,2人);

順昌(中國)實業(3萬元,2人);

悅寧產品服務公司(3萬元,2人);

SMALL PIG TRANSPORTATION LIMITED(3萬元,2人);

零食所在(3萬元,2人);

大眾林記雞鴨(3萬元,2人);

達江綠色本地漁場(3萬元,2人);

域橋(3萬元,2人);

才利工程(3萬元,3人);

東藝(3萬元,2人);

動向髮廊(3萬元,2人);

威寶商務諮詢公司(3萬元,2人);

榮高維修工程(3萬元,2人);

魚仔魚湯米線(3萬元,2人);

人人果菜(3萬元,2人);

輕背包文化體驗(2.99萬元,2人);

SANTEC ELECTRONICS LIMITED(2.98萬元,2人);

天康牙科中心(2.97萬元,2人);

童意教室(2.97萬元,7人);

DR WONG SHU FAI CLINIC(2.96萬元,2人);

新海浪髮型(2.95萬元,3人);

森億國際(香港)(2.95萬元,2人);

DR CHIU KIN MAN(2.94萬元,2人);

定裕(2.94萬元,3人);

森林集團(2.94萬元,3人);

陳振聲財富顧問(2.93萬元,2人);

典雅(2.93萬元,3人);

薈友國際(2.93萬元,2人);

福熲電業行(2.93萬元,2人);

JET FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED(2.93萬元,2人);

倡健(2.93萬元,3人);

敏捷物流公司(2.93萬元,8人);

南山髮廊(2.93萬元,2人);

寶發得印務文具公司(2.93萬元,2人);

無量光思覺基因研究中心(2.93萬元,4人);

永思學習中心(2.93萬元,2人);

威迅汽車工程(2.93萬元,2人);

啟年(2.91萬元,2人);

張世傑牙科醫生醫務所(2.91萬元,2人);

永豐時裝(2.91萬元,3人);

然康脊醫中心(2.91萬元,2人);

路德會手工部(2.9萬元,2人);

高夫發展(2.88萬元,2人);

康本中醫診所(2.88萬元,2人);

檸檬樹(2.87萬元,3人);

柯華強醫生(2.87萬元,2人);

中亮發展公司(2.85萬元,2人);

俊生中西藥房(2.85萬元,2人);

璟豐國際物流(香港)(2.85萬元,2人);

兩合飯店(2.85萬元,3人);

龍泉小食(2.85萬元,3人);

智醒科技(2.85萬元,2人);

芥菜籽(2.85萬元,2人);

順興海鮮飯店(2.85萬元,2人);

信和藥行(2.85萬元,2人);

天美美容纖體中心(2.85萬元,2人);

彤威集團(2.85萬元,2人);

駿馬工程(2.85萬元,2人);

榮記小食(2.85萬元,2人);

冠軍冷氣工程(2.85萬元,3人);

王有記(2.85萬元,2人);

齊柏林熱狗(2.85萬元,2人);

光美窗簾布藝加工(2.85萬元,3人);

領先速遞服務公司(2.84萬元,2人);

重生中醫診療(2.84萬元,3人);

喜利唱片(2.83萬元,2人);

DR CHAU HUNG KING'S CLINIC(2.82萬元,3人);

鄧紹興醫務所(2.82萬元,2人);

龍貓仔專門店(2.78萬元,2人);

DYNACOME HOLDINGS LIMITED(2.78萬元,2人);

快樂電業公司(2.78萬元,2人);

THE HINDU ASSOCIATION(2.78萬元,3人);

康怡醫務中心(2.74萬元,2人);

康樂水族(2.73萬元,3人);

智才顧問(2.72萬元,3人);

A & J CONSULTANT COMPANY(2.7萬元,1人);

A B INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,1人);

星漫控股(2.7萬元,1人);

升望補習社(2.7萬元,1人);

利陞工程(2.7萬元,1人);

ACCUVER APAC LIMITED(2.7萬元,1人);

ACE EXPRESS INVESTMENTS LTD.(2.7萬元,1人);

明心醫藥顧問(2.7萬元,1人);

勵達寶企業(2.7萬元,1人);

AIA HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

AIN TECHNOLOGIES (HK) LIMITED(2.7萬元,1人);

AIR FLASH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

AJ CENTURY TEAM-WORKS CO.(2.7萬元,1人);

A-LA-MODE (HK) LTD(2.7萬元,1人);

林漢倫(2.7萬元,1人);

ALAN LO & COMPANY(2.7萬元,1人);

ALAN WONG & ASSOCIATES(2.7萬元,1人);

卡斯(2.7萬元,1人);

ALEX FU(2.7萬元,1人);

ALEXANDER STOCK(2.7萬元,1人);

ALGO TECH LIMITED(2.7萬元,1人);

ALICE LAW & CO(2.7萬元,1人);

ALICE WONG & CO.(2.7萬元,1人);

齊康企業(2.7萬元,1人);

皆麗(2.7萬元,2人);

ALLEVANT PROFESSIONAL ADVISORY(2.7萬元,1人);

ALLIANCE CONSULTANT CO(2.7萬元,1人);

滙智心律中心(2.7萬元,1人);

協同貿易(2.7萬元,1人);

愛心保險(2.7萬元,1人);

安順聯合(2.7萬元,1人);

AN WEALTH MANAGEMENT(2.7萬元,1人);

ANAESTHESIA AND PERIOPERATIVE CARE(2.7萬元,1人);

安利源國際貿易(2.7萬元,1人);

基石管理公司(2.7萬元,1人);

ANG KEK KIANG & CO(2.7萬元,1人);

ANG WAI LEE & CO.(2.7萬元,1人);

ANGEL GEMS (HK) LIMITED(2.7萬元,1人);

ANGEL KUAN INSURANCE AGENCY COMPANY(2.7萬元,1人);

安皓設計顧問(2.7萬元,1人);

ANITA LUKE COMPANY(2.7萬元,1人);

ANN G FASHION(2.7萬元,1人);

ANNA ROSE(2.7萬元,1人);

安力圖顧問(2.7萬元,1人);

頤順醫學診斷(2.7萬元,1人);

富安營造(2.7萬元,1人);

尚㇐顧問公司(2.7萬元,1人);

阿波羅高科技(2.7萬元,1人);

蘋果分享(2.7萬元,1人);

高格(展榮)實業(2.7萬元,1人);

APRIL YANG(2.7萬元,1人);

圓深科技顧問(2.7萬元,1人);

藝本(2.7萬元,1人);

ART FIELD LIMITED(2.7萬元,1人);

藝科制作(2.7萬元,1人);

藝生珠寶(2.7萬元,1人);

ARTLAND LANGUAGE AND MUSIC(2.7萬元,1人);

雅詩琴行(2.7萬元,1人);

ASCENDING SUMMIT COMPANY(2.7萬元,1人);

安司雅(2.7萬元,1人);

世光會計師事務所(2.7萬元,1人);

ASIAN LINK COLD STORE SERVICES LIMITED(2.7萬元,1人);

香港洋酒食品超級市場職員協會(2.7萬元,1人);

ASUS TECHNOLOGY CO., LIMITED(2.7萬元,1人);

AT FINANCIAL CONSULTATION SERVICES CO.(2.7萬元,1人);

ATLANTX PARTNERS LIMITED(2.7萬元,1人);

金洋工程國際(2.7萬元,1人);

AURORA FINANCE COMPANY(2.7萬元,1人);

金采科技(2.7萬元,1人);

AUTO TECH MOTOR LIMITED(2.7萬元,1人);

先進智能(香港)(2.7萬元,1人);

泓雋顧問(2.7萬元,1人);

AXING ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

B & G TRADING & ENGINEERING LIMITED(2.7萬元,1人);

B NAILS TRADING COMPANY(2.7萬元,3人);

B&A SECRETARIAL LIMITED(2.7萬元,1人);

頂峰自動控制設備(2.7萬元,1人);

BABINGTON EDUCATION CENTRE (WONG TAI SIN)(2.7萬元,1人);

BACHELOR LEARNING CENTRE(2.7萬元,1人);

永生洋行(2.7萬元,2人);

佰卓發展(2.7萬元,1人);

BAND LIMITED(2.7萬元,1人);

韓國銀行香港事務所(2.7萬元,1人);

寶娜美容化粧品(2.7萬元,1人);

BARD LIMITED(2.7萬元,1人);

BAUNAT香港(2.7萬元,1人);

BEAUTIFUL LIFE(2.7萬元,1人);

至美香港(2.7萬元,1人);

麗嘉企業(2.7萬元,1人);

麗影(2.7萬元,1人);

資之美國際(2.7萬元,1人);

BECKY WONG DEVELOPMENT COMPANY(2.7萬元,1人);

始煜(2.7萬元,1人);

BENNY CHEAH & COMPANY(2.7萬元,1人);

班尼顧問服務公司(2.7萬元,2人);

柏林電業貿易(中國)(2.7萬元,1人);

益聯創建(2.7萬元,1人);

寶駿實業(2.7萬元,2人);

子華(香港)財富管理公司(2.7萬元,1人);

BETTY WONG(2.7萬元,1人);

BHUMI IMPEX(2.7萬元,1人);

BIANCA LAU & COMPANY(2.7萬元,1人);

BIANCA MA COMPANY(2.7萬元,1人);

億駿(香港)(2.7萬元,1人);

兆津(2.7萬元,2人);

億森(2.7萬元,0人);

滙億國際發展(2.7萬元,1人);

億雅(2.7萬元,1人);

聯標國際(2.7萬元,1人);

BILLION MEGA INTERNATIONAL COMPANY(2.7萬元,1人);

BILL'S ORTHOPAEDIC CENTRE LIMITED(2.7萬元,1人);

蕭永康會計師事務所(2.7萬元,1人);

富運旅行社(2.7萬元,1人);

BIZMANNER LIMITED(2.7萬元,2人);

BLACK AND LIGHT COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

BLACK SQUARE(2.7萬元,1人);

黑鋒科技(2.7萬元,2人);

BLUE SKIN ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

BMP LIMITED(2.7萬元,1人);

BN IMMIGRATION CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元,1人);

新乾秘書(代理人)(2.7萬元,2人);

蒼海電子(香港)(2.7萬元,1人);

體智樂(2.7萬元,1人);

品藝顧問(2.7萬元,2人);

BRAVIA CAPITAL HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

百越速(2.7萬元,1人);

BRIAN SOONG FINANCIAL PLANNING CO.(2.7萬元,1人);

美信德(2.7萬元,2人);

景行資產管理公司(2.7萬元,1人);

永佳企業集團(2.7萬元,1人);

熹㇐源國際發展(2.7萬元,1人);

光大同創(香港)投資(2.7萬元,1人);

兄弟優質食品(2.7萬元,1人);

BUDDHA DIAMOND HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

寶林珠寶金行(2.7萬元,1人);

囍置(2.7萬元,1人);

大板根樹藝(2.7萬元,1人);

博怡(香港)消費品(2.7萬元,1人);

樂斯秘書(2.7萬元,1人);

駿福物業代理(2.7萬元,1人);

C & R(2.7萬元,1人);

C C CONSULTANT(2.7萬元,1人);

C髮術(2.7萬元,3人);

C. F. SIU(2.7萬元,1人);

C. Y. ENTERPRISE LIMITED T/A C. Y. ENTERPRISE CO(2.7萬元,1人);

C2 DESIGN STUDIO LIMITED(2.7萬元,2人);

CAIA COSMETICS ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

CALEX TRADING CO LIMITED(2.7萬元,1人);

CALIA CHENG & COMPANY(2.7萬元,1人);

心頤(2.7萬元,1人);

CAN COMPANY(2.7萬元,1人);

加藍公司(2.7萬元,1人);

建泰(2.7萬元,1人);

CARMAN FUNG & COMPANY(2.7萬元,1人);

星辰投資公司(2.7萬元,1人);

馨之廷(2.7萬元,2人);

CAROLINE SO & CO(2.7萬元,1人);

CATHY WONG(2.7萬元,1人);

城投中國控股(2.7萬元,1人);

國際中華福音使命團(2.7萬元,1人);

CENTRAL LEARNING HOLDINGS LIMITED(2.7萬元,1人);

晉寶(香港)(2.7萬元,1人);

⾧寶企業(2.7萬元,1人);

陳志鴻(2.7萬元,1人);

陳幼南(2.7萬元,1人);

澤思教育中心(2.7萬元,3人);

CHARMING BEAUTY(2.7萬元,1人);

名酒莊(2.7萬元,1人);

卓誠顧問公司(2.7萬元,1人);

置富室內設計(2.7萬元,1人);

捷達裝飾工程(2.7萬元,1人);

卓思亞顧問(2.7萬元,1人);

鄭力明(2.7萬元,1人);

宸宇金融諮詢公司(2.7萬元,1人);

昌榮企業公司(2.7萬元,1人);

CHEUK LUN(2.7萬元,1人);

張潘建築師及測量師行(2.7萬元,1人);

祥記肉枱(2.7萬元,1人);

志記牛肉(2.7萬元,1人);

志成膠輪電池(2.7萬元,2人);

誌誠模具設計及製造(2.7萬元,1人);

捷時工業(2.7萬元,1人);

千立酷(2.7萬元,1人);

詹氏集團國際(2.7萬元,1人);

展豐公司(2.7萬元,1人);

中國消費控股(2.7萬元,1人);

中精(香港)資產管理(2.7萬元,1人);

中國海洋捕撈控股(2.7萬元,3人);

中國青島國際工商中心(香港)(2.7萬元,1人);

華斯發展(2.7萬元,1人);

向華技術輸配電(2.7萬元,1人);

CHINGKLE(2.7萬元,1人);

潮州王牛什粉麵(2.7萬元,2人);

彩雲教室(2.7萬元,1人);

彩雲飛紡織T/A英倫愛榮紡織公司(2.7萬元,1人);

卓楠工程(2.7萬元,1人);

創興棚業工程(2.7萬元,1人);

昶林集團(香港)(2.7萬元,1人);

莊月清(2.7萬元,1人);

才記魚枱(2.7萬元,1人);

CHRIS HUNG FINANCIAL PLANNING COMPANY(2.7萬元,1人);

樂頌基督教會(2.7萬元,1人);

CHRISTINA W LEE(2.7萬元,1人);

朱大豐(香港)洋行無限公司(2.7萬元,1人);

CHU WAI YEE INSURANCE CO(2.7萬元,2人);

泉發優質冰鮮肉店(2.7萬元,6人);

賽邦國際集團(香港)(2.7萬元,1人);

春暉工程公司(2.7萬元,1人);

駿發貿易公司(2.7萬元,3人);

宗記公司(2.7萬元,1人);

中港貿易行(2.7萬元,1人);

中田鮮菓店(2.7萬元,2人);

啟富貿易(2.7萬元,1人);

湛京科技(2.7萬元,1人);

城亞(2.7萬元,1人);

CLARA RAMONA DANZA FLAMENCA LIMITED(2.7萬元,1人);

卓然顧問(2.7萬元,1人);

CLC LIMITED T/A CYC(2.7萬元,1人);

建域工程(香港)(2.7萬元,1人);

CLEMENT & CO(2.7萬元,1人);

CLOUDWISE TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

群菁教育(2.7萬元,1人);

西姆斯精品汽車模型(香港)(2.7萬元,2人);

德承(2.7萬元,1人);

希恩提信息技術(2.7萬元,1人);

COCO CHENG & CO(2.7萬元,1人);

COLOR CORIUM LIMITED(2.7萬元,1人);

心裕(2.7萬元,1人);

環麗寶控股(2.7萬元,1人);

CONCEPT DESIGN MANUFACTURE LIMITED(2.7萬元,1人);

港亞秘書(2.7萬元,1人);

高歷專業照明(2.7萬元,1人);

協同福利及教育基金(2.7萬元,1人);

景成發展企業(2.7萬元,1人);

大陸行貿易(2.7萬元,1人);

日豐制品公司(2.7萬元,1人);

安昇福同美(香港)(2.7萬元,1人);

CP SERVICE & TRADING(2.7萬元,1人);

聚邦(2.7萬元,1人);

匠心傳播(亞洲)(2.7萬元,1人);

CREATE HAIR SALON(2.7萬元,1人);

劊意顧問(香港)公司(2.7萬元,1人);

CREATIVE IMPACT LIMITED(2.7萬元,1人);

創裕保險顧問(2.7萬元,1人);

創意供應鏈物流管理(2.7萬元,1人);

CREATOR LINK (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元,1人);

冠亨國際投資(2.7萬元,1人);

冠域創富(2.7萬元,1人);

冠德豐實業(2.7萬元,1人);

晶寶汽車服務(2.7萬元,1人);

CS FASHION INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,1人);

CTA CONSULTING COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

華匯資產管理(2.7萬元,1人);

攜程金融支付(香港)(2.7萬元,1人);

CW CHAN & CO(2.7萬元,1人);

偉達(亞洲)工程(2.7萬元,1人);

D & J COMPANY(2.7萬元,1人);

D & L COMPANY(2.7萬元,1人);

D&L TIMBER PRODUCTS & SERVICES CORPORATION LIMITED(2.7萬元,1人);

大興國際發展(2.7萬元,1人);

DAIDO GROUP LIMITED(2.7萬元,1人);

DALE ROAD HOLDING LIMITED(2.7萬元,1人);

DANIEL CHU & COMPANY(2.7萬元,1人);

DANNY LAM COMPANY(2.7萬元,1人);

DAVFORD LIMITED(2.7萬元,1人);

DC WATCH & JEWELLERY LIMITED(2.7萬元,1人);

DEBORAH TSE & CO(2.7萬元,1人);

迪卡辰鑽鉓珠寶(2.7萬元,1人);

DEMAVEN COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

DENSMILE DESIGN AND DENTAL CLINIC LIMITED(2.7萬元,2人);

DEREK CHEUNG & CO(2.7萬元,1人);

DERMATGI LIMITED(2.7萬元,1人);

設計國度(2.7萬元,1人);

凱頌淇(2.7萬元,1人);

神州數碼金融服務控股(2.7萬元,2人);

數碼影音(2.7萬元,1人);

迪麥斯(科技)(2.7萬元,1人);

DMT BUSINESS SERVICES LIMITED(2.7萬元,1人);

DMZ ENTERPRISE LIMITED(2.7萬元,1人);

DO INTERNATIONAL ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

多名利資產管理(2.7萬元,2人);

DOMKWAN & CO.(2.7萬元,1人);

同豐洋行公司(2.7萬元,1人);

DOUG FINANCIAL SERVICES AND COMPANY(2.7萬元,1人);

蔡偉達醫生(2.7萬元,1人);

DR C H CHOW(2.7萬元,1人);

陳思堂醫生醫務所(2.7萬元,1人);

鄭志榮牙科醫生醫務所(2.7萬元,1人);

DR DOMINIC SHE SIU YAM(2.7萬元,2人);

高婉儀醫生醫務所(2.7萬元,2人);

DR LAU BO YEE CLINIC(2.7萬元,1人);

李耀基醫生(2.7萬元,1人);

DR NG YUK HON(2.7萬元,2人);

招國榮醫生(2.7萬元,1人);

DR TONG MOON TONG(2.7萬元,2人);

DR TSANG SHIU CHUNG CLINIC(2.7萬元,1人);

DR WAN TACK FAN'S SURGERY(2.7萬元,1人);

鄭鐘麟醫生(2.7萬元,1人);

郭寶煌醫生診所(2.7萬元,1人);

鄺惠堂牙科醫務所(2.7萬元,2人);

李家驊醫生(2.7萬元,1人);

唐柏泉醫生(2.7萬元,1人);

DR. PETER TEO & CO.(2.7萬元,1人);

龐自勉牙醫醫務所(2.7萬元,1人);

龍亞發展(2.7萬元,1人);

龍亞集團(2.7萬元,1人);

龍城集團(2.7萬元,1人);

DREAM GARDEN CREATION COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

高飛裝飾工程(2.7萬元,2人);

零壹工作室(2.7萬元,1人);

學車館學車館駕駛訓練中心(2.7萬元,1人);

DWL CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元,1人);

揚溢投資公司(2.7萬元,1人);

慧霆文具禮品(2.7萬元,1人);

E & F COMPANY(2.7萬元,1人);

爾雅補習社(2.7萬元,2人);

EAGLE EYES LIMITED(2.7萬元,1人);

歐亞證券(2.7萬元,1人);

東傑實業(2.7萬元,1人);

東昇物業(2.7萬元,1人);

盈豐建築工程(2.7萬元,2人);

易控通(2.7萬元,1人);

望星信貸(2.7萬元,1人);

奇迹(香港)(2.7萬元,1人);

斯文油脂(2.7萬元,1人);

EDDIE CONSULTANT COMPANY(2.7萬元,1人);

EDDIE MAN & CO(2.7萬元,1人);

易職(2.7萬元,1人);

EK CONSULTANT COMPANY(2.7萬元,1人);

ELAINE WONG(2.7萬元,1人);

ELC CONSTRUCTION LIMITED(2.7萬元,1人);

雅典國際園境貿易(2.7萬元,1人);

晴業物流(2.7萬元,1人);

以琳公司(2.7萬元,1人);

顯卓(亞太)發展(2.7萬元,1人);

ELITE APPAREL PRINTING CO., LIMITED(2.7萬元,1人);

正視眼鏡中心(2.7萬元,1人);

合駿(2.7萬元,1人);

ELITE ZONE LIMITED(2.7萬元,1人);

以馬內利公司(2.7萬元,1人);

意諾企業智能(2.7萬元,1人);

華景貿易公司(2.7萬元,1人);

愛晞(2.7萬元,1人);

ERIC WK CHAN INSURANCE CO(2.7萬元,1人);

ERST PROJECT LIMITED(2.7萬元,1人);

恆豐集團實業(2.7萬元,3人);

歐普電子(2.7萬元,1人);

EVA TSOI AND COMPANY(2.7萬元,1人);

EVER GREAT IMPORT & EXPORT LIMITED(2.7萬元,1人);

毅力車行(2.7萬元,1人);

翔麗旅遊(2.7萬元,1人);

恆偉投資(2.7萬元,1人);

卓藝廣告公司(2.7萬元,1人);

帥龍日用品廠(2.7萬元,1人);

EXCLUSIVE J COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

EXPOSURE CONCEPTS LIMITED(2.7萬元,1人);

通誠顧問(2.7萬元,1人);

億田全球系統(2.7萬元,1人);

F & F DESIGN AND PRODUCTION COMPANY(2.7萬元,1人);

FACE FASHION(2.7萬元,1人);

飛星旅遊及目的地管理(2.7萬元,1人);

恒天玩具公司(2.7萬元,1人);

衣路控股(2.7萬元,1人);

名菓屋(2.7萬元,2人);

文源投資(2.7萬元,1人);

綺慧美容(2.7萬元,1人);

遠東髮廊(2.7萬元,1人);

伊容(2.7萬元,1人);

捷盈財務(2.7萬元,1人);

快浩暢運輸(2.7萬元,1人);

發記腸粉粥品(2.7萬元,1人);

FCI COMPANY(2.7萬元,1人);

展藝(2.7萬元,0人);

飛利發展(2.7萬元,2人);

泛威企業(2.7萬元,1人);

鵬達恒安(2.7萬元,1人);

盈寶(2.7萬元,1人);

本澗室內設計(2.7萬元,1人);

FLORENCE CHANG & COMPANY(2.7萬元,1人);

科聯工程公司(2.7萬元,1人);

百達財富集團(2.7萬元,1人);

FONG IOK LENG & CO.(2.7萬元,1人);

方記投資(2.7萬元,0人);

香港食研國際食品(2.7萬元,1人);

科進公司(2.7萬元,1人);

灃石(香港)資產管理(2.7萬元,1人);

FORNIA LAU AND CO(2.7萬元,1人);

協海(2.7萬元,1人);

鴻運(香港)工程材料(2.7萬元,1人);

恒富資本策略(2.7萬元,1人);

啟裕置業(2.7萬元,1人);

富地地產(2.7萬元,1人);

達生投資(2.7萬元,1人);

祥聯(2.7萬元,1人);

順來發展(2.7萬元,1人);

富泰建築工程(2.7萬元,1人);

FORUMAX COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

香港活水顧問公司(2.7萬元,1人);

FRANKENMAN INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,1人);

FRANKIE INSURANCE COMPANY(2.7萬元,1人);

FRANKIE'S INSURANCE CO(2.7萬元,1人);

法國妹(2.7萬元,1人);

友聯保險(2.7萬元,1人);

電子交易科技(香港)(2.7萬元,2人);

果樹企業融資(2.7萬元,1人);

菓實(2.7萬元,1人);

富都燒腊家(2.7萬元,1人);

富源貿易公司(2.7萬元,1人);

福德舍(2.7萬元,1人);

福滿門投資(2.7萬元,1人);

福仕達電子(2.7萬元,1人);

金聯置業(2.7萬元,1人);

興富國際(2.7萬元,1人);

豐豐出口童裝(2.7萬元,1人);

FUNG WING KWAN & CO(2.7萬元,1人);

戈勃朗基業亞洲(2.7萬元,1人);

基利控股集團(2.7萬元,3人);

嘉歷仕製作(2.7萬元,1人);

GALAXY S(2.7萬元,1人);

加利利公司(2.7萬元,1人);

GALLERIA FASHION(2.7萬元,1人);

金油塘汽車服務公司(2.7萬元,1人);

人氣皇(2.7萬元,1人);

港銳國際投資(香港)(2.7萬元,1人);

GARY CHOY & COMPANY(2.7萬元,1人);

GATEWAY GLOBAL (HK) LIMITED(2.7萬元,1人);

GBB COMPANY(2.7萬元,1人);

普瑞電力控制系統設備(香港)(2.7萬元,1人);

基亞齒輪(2.7萬元,1人);

兄弟索耐特1819(2.7萬元,1人);

錦禧發展(2.7萬元,1人);

力創通訊(2.7萬元,1人);

駿逸設計(2.7萬元,1人);

GEORGE BUT CO(2.7萬元,1人);

廣泰(2.7萬元,2人);

銀座店(2.7萬元,2人);

得運顧問(2.7萬元,1人);

嘉娜莫斯奇(2.7萬元,2人);

卓昇認証顧問(2.7萬元,1人);

GLOBAL FINANCE COMPANY(2.7萬元,1人);

GLOBAL INSTITUTE OF SERVICE LEADERSHIP EDUCATION LIMITED(2.7萬元,1人);

GLOBAL LANDMARK LIMITED(2.7萬元,1人);

GLOBAL PROFIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

GLOBAL TREND CONCEPTS LIMITED(2.7萬元,1人);

置業科技(2.7萬元,1人);

高樂文具(2.7萬元,1人);

鷹輝(2.7萬元,9人);

GLOSS(2.7萬元,1人);

創想空間協作通信服務(香港)(2.7萬元,1人);

高威化工(2.7萬元,1人);

主恩公司(2.7萬元,1人);

金豪運輸工程公司(2.7萬元,1人);

GOLD GATE (CHINA) LIMITED(2.7萬元,1人);

金色假期環球國際(2.7萬元,1人);

金萊國際(2.7萬元,1人);

GOLD PALM LIMITED(2.7萬元,1人);

金之源貿易(2.7萬元,1人);

GOLDEN DYNASTY ASSETS LIMITED(2.7萬元,1人);

鴻俊工程(2.7萬元,7人);

金莎酒店(2.7萬元,2人);

金中(2.7萬元,1人);

盛豐源貿易公司(2.7萬元,0人);

恒山建築工程(2.7萬元,1人);

金漢控股(2.7萬元,1人);

金生發展(2.7萬元,1人);

金達香港發展(2.7萬元,1人);

楓蘭蔬果食品(2.7萬元,1人);

良友室內設計裝修(2.7萬元,1人);

谷得傳播(2.7萬元,1人);

新駿景實業(2.7萬元,1人);

盈豐商標織印(2.7萬元,1人);

GORDON CHEUNG & CO.(2.7萬元,1人);

GORDON SECRETARIAL LIMITED(2.7萬元,1人);

美之創庫設計廔(2.7萬元,1人);

匯才會計服務(2.7萬元,1人);

恩信圖書(2.7萬元,1人);

鴻運土木工程(2.7萬元,1人);

天祿(2.7萬元,1人);

浩德投資(2.7萬元,1人);

廣昇建築工程(2.7萬元,1人);

宏亞顧問(2.7萬元,1人);

大中華表行(2.7萬元,1人);

GREAT FORCE EXPORT LIMITED(2.7萬元,1人);

鈞浩貿易(2.7萬元,1人);

大成功企業集團(2.7萬元,3人);

大灣滙人力資源服務(2.7萬元,1人);

綠巨人能源(2.7萬元,1人);

綠葉會計秘書服務(2.7萬元,1人);

綠元素家用產品(2.7萬元,1人);

GREEN ROOM ENTERPRISE LIMITED(2.7萬元,2人);

GRUPPO PERETTI ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

廣東肉食公司(2.7萬元,1人);

貴富顧問公司(2.7萬元,0人);

郭舜豪公司(2.7萬元,1人);

馬勒樂團(2.7萬元,1人);

H I H(2.7萬元,1人);

HACEST LIMITED(2.7萬元,1人);

HAIR CREATOR IG ACADEMY LIMITED(2.7萬元,1人);

熙設計(2.7萬元,1人);

HALL1C LIMITED(2.7萬元,2人);

漢森科技(2.7萬元,1人);

花村香港(2.7萬元,1人);

恒輝裝飾設計(2.7萬元,2人);

恒健理財策劃顧問公司(2.7萬元,1人);

恒寶汽車投資顧問公司(2.7萬元,1人);

恆信冷氣水電工程(2.7萬元,1人);

恒泰企業(國際)(2.7萬元,1人);

恆達工程公司(2.7萬元,2人);

恒億物業由恒億貿易(香港)經營(2.7萬元,1人);

漢江美化工藝(2.7萬元,1人);

恆威世紀(2.7萬元,1人);

皓文控股(2.7萬元,1人);

殷隆(2.7萬元,1人);

喜昇集團 - 林記燒臘(2.7萬元,1人);

欣勝(2.7萬元,1人);

港輝投資(2.7萬元,2人);

毅華國際(2.7萬元,1人);

HAROON & COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

夏利文物業管理(THE BABINGTON聯合業主代理人)(2.7萬元,1人);

夏利文物業管理(偉達中心聯合業主代理人)(2.7萬元,1人);

夏利文物業管理(都會坊聯合業主代理人)(2.7萬元,1人);

夏利文物業管理(上亞厘畢道1-3號業主代理人)(2.7萬元,1人);

"夏利文物業管理(GOUGH HILL

RESIDENCES聯合業主代理人)(2.7萬元,1人);"

旺駿實業(2.7萬元,1人);

HAZE HO & CO.(2.7萬元,1人);

素菊公司(2.7萬元,1人);

明知顧問(2.7萬元,1人);

會陽策劃公司(2.7萬元,1人);

HELENA & CO(2.7萬元,1人);

恒眞國際(2.7萬元,1人);

HENRY WONG & COMPANY(2.7萬元,1人);

盈匯(香港)(2.7萬元,1人);

晨曦理財策劃公司(2.7萬元,1人);

HICHANCE GROUP LIMITED(2.7萬元,1人);

慶記魚檔(2.7萬元,1人);

興業電機工程材料(2.7萬元,1人);

香港靈心電子科技(2.7萬元,1人);

香港益順實業投資(2.7萬元,1人);

HK2828 LIMITED(2.7萬元,1人);

何慶材(2.7萬元,1人);

焅昇工程(2.7萬元,1人);

何添首飾工場(2.7萬元,1人);

鎧芮廣告工程安裝(2.7萬元,1人);

創曦社會企業(2.7萬元,1人);

鴻藝國際集團(2.7萬元,1人);

自成壹閣(2.7萬元,1人);

浩港發展(2.7萬元,1人);

誠信公司(2.7萬元,1人);

安盛德顧問公司(2.7萬元,1人);

忠益發展(2.7萬元,1人);

港九鹽業(2.7萬元,1人);

香港奧飛嬰童玩具(2.7萬元,1人);

香港酒吧業服務中心(2.7萬元,1人);

香港川田投資咨詢公司(2.7萬元,1人);

香港建造業分包商聯會(2.7萬元,1人);

香港各界文化促進會(2.7萬元,1人);

香港建築幕牆裝飾協會(2.7萬元,7人);

香港福泉教育(集團)(2.7萬元,2人);

高朗科技(2.7萬元,1人);

香港互動教室(2.7萬元,1人);

香港錦鯉財富資產管理公司(2.7萬元,1人);

香港金如意工藝品(2.7萬元,2人);

香港利達行公司(2.7萬元,1人);

香港航運研究中心(2.7萬元,1人);

香港金錢服務業協會(2.7萬元,1人);

香港番禺鄉親聯合會(2.7萬元,1人);

香港泥水(2.7萬元,1人);

香港動カ實業(2.7萬元,1人);

HONG KONG PRESSPLAY LIMITED(2.7萬元,2人);

香港專業玻璃(2.7萬元,1人);

香港心理輔導中心(2.7萬元,1人);

香港仁愛國際服務公司(2.7萬元,1人);

香港嘉御(2.7萬元,1人);

香港天源滙通國際(2.7萬元,1人);

香港道教聯合會飛雁幼稚園(2.7萬元,1人);

香港天津製衣(2.7萬元,1人);

香港中醫學會教育研究基金會(2.7萬元,1人);

HONG KONG UROLOGY AND ANDROLOGY LIMITED(2.7萬元,1人);

香港紅酒學校(2.7萬元,1人);

寶庫亞洲(2.7萬元,1人);

康寧中西藥行(2.7萬元,1人);

弘道資本(香港)(2.7萬元,1人);

香港景龍國際裝飾(2.7萬元,1人);

HONGKONG LAND (BA) INVESTMENTS LIMITED(2.7萬元,1人);

合興新鮮肉食(2.7萬元,1人);

合勝公司(2.7萬元,1人);

HORNET NETWORKS LIMITED(2.7萬元,1人);

好意工作(2.7萬元,2人);

和元科技(香港)(2.7萬元,1人);

顯泰實業公司(2.7萬元,1人);

毅天(遠東)(2.7萬元,1人);

湖峰企業(2.7萬元,1人);

匯明昇集團(2.7萬元,1人);

香港匯强控股(2.7萬元,1人);

許素虹乒乓球體育中心(2.7萬元,1人);

鴻昌製罐廠(2.7萬元,7人);

洪輝鋁質裝飾工程公司(2.7萬元,1人);

鴻毅電器工程(2.7萬元,1人);

鴻圖塑膠廠(2.7萬元,1人);

鴻業印刷製品(2.7萬元,1人);

漢克時代(香港)科技(2.7萬元,1人);

百威濾芯零件(2.7萬元,1人);

恒穎資產管理(香港)(2.7萬元,2人);

爍滙照明(2.7萬元,1人);

日向電腦(2.7萬元,1人);

I & M COMPANY(2.7萬元,1人);

國際東滙物流(2.7萬元,1人);

愛上玩(2.7萬元,1人);

I-BIZNET CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元,1人);

IBSEN AND ASSOCIATES LTD(2.7萬元,3人);

藍堵電子貿易(2.7萬元,1人);

IDEA ONE PRODUCTION(2.7萬元,1人);

IDIOM(2.7萬元,1人);

IFOP EASTWEGO LIMITED(2.7萬元,1人);

IL COMPANY(2.7萬元,1人);

IM CAPITAL PARTNERS LIMITED(2.7萬元,1人);

新意念髮廊(2.7萬元,2人);

博卓會計師事務所(2.7萬元,1人);

時品(2.7萬元,1人);

INDEPENDENT IODINE CHINA LIMITED(2.7萬元,1人);

好利時登記(2.7萬元,1人);

星謙發展控股(2.7萬元,1人);

INNATELY INSURANCE COMPANY(2.7萬元,1人);

INNTEMPO PROCUREMENT LIMITED(2.7萬元,1人);

築鑫資本國際(2.7萬元,1人);

匯智顧問公司(2.7萬元,1人);

御聯國際(2.7萬元,1人);

IPLATFORM SERVICE LIMITED(2.7萬元,2人);

愛美纖體美容中心(2.7萬元,1人);

IRENE YEUNG COMPANY(2.7萬元,1人);

億立亞洲(2.7萬元,1人);

ITS COMPANY(2.7萬元,2人);

IVAN FINANCE CO.(2.7萬元,1人);

IVY & CO.(2.7萬元,1人);

J & J CONSULTANTS(2.7萬元,1人);

J & L PRODUCTION COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

基智企業顧問公司(2.7萬元,1人);

J. W. OPTIC(2.7萬元,1人);

J1S SERVICE LIMITED(2.7萬元,1人);

捷成顧問公司(2.7萬元,1人);

蔚藍飲食管理公司(2.7萬元,2人);

積加國際(2.7萬元,2人);

JAJ PRODUCTION(2.7萬元,1人);

JANET C Y CHAU COMPANY(2.7萬元,1人);

嘉實教育(2.7萬元,1人);

捷思創作(亞洲)(2.7萬元,1人);

港泰盛(國際)貿易(2.7萬元,2人);

J-DINING HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

駿形國際(2.7萬元,1人);

JEANHOLIFE(2.7萬元,1人);

藍磨工藝坊(2.7萬元,1人);

JENNY CHENG & COMPANY(2.7萬元,1人);

迅達製本公司(2.7萬元,1人);

卓威國際(2.7萬元,1人);

駿峰綫路(2.7萬元,1人);

JIJI TRAVEL COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

占美公司(2.7萬元,1人);

JIMMY SHUM & CO(2.7萬元,1人);

經筋科(2.7萬元,2人);

JMI ASIA (HK) LIMITED(2.7萬元,0人);

銘鈴公司(2.7萬元,1人);

JOANNA & CO(2.7萬元,1人);

駿達傢具工程(2.7萬元,1人);

JOEE WONG & CO.(2.7萬元,1人);

JOHNNY WONG COMPANY(2.7萬元,1人);

專特高精密(2.7萬元,1人);

駿德投資發展(2.7萬元,1人);

JONATHAN T.Y. CHANG(2.7萬元,1人);

JOSEPH SO & CO.(2.7萬元,1人);

豐樂貿易(2.7萬元,1人);

怡高國際投資經營泰舒服(2.7萬元,2人);

JOYCE & COMPANY(2.7萬元,1人);

年悅投資(2.7萬元,1人);

卓聆理財(2.7萬元,1人);

彩思明(2.7萬元,1人);

JT MANAGEMENT AND PROFESSIONAL CONSULTANCY COMPANY(2.7萬元,1人);

JUDY HE & CO(2.7萬元,1人);

樹研(香港)(2.7萬元,1人);

宏輝物流(2.7萬元,1人);

珍寶國際實業(2.7萬元,1人);

駿鴻國際企業(2.7萬元,1人);

駿鴻海綿製品廠(2.7萬元,1人);

駿昇中國發展(2.7萬元,1人);

駿瑪國際(香港)(2.7萬元,2人);

JUNO LAM YUK CHING COMPANY(2.7萬元,1人);

K CONSULTANT LIMITED(2.7萬元,2人);

林國鴻會計師事務所(2.7萬元,1人);

嘉笙企業(2.7萬元,1人);

啟德貿易(2.7萬元,1人);

KAI(2.7萬元,1人);

凱悅發展(2.7萬元,1人);

金輝影視(2.7萬元,1人);

甘樹記工程(2.7萬元,1人);

錦泰吊機(2.7萬元,2人);

康寶堂保健食品(2.7萬元,1人);

博達策劃管理(2.7萬元,1人);

嘉濤安老(2.7萬元,1人);

川田全球(香港)(2.7萬元,1人);

KAWAN FOOD (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元,1人);

嘉慧興業(2.7萬元,1人);

KE單剪匯(2.7萬元,1人);

佳常(2.7萬元,1人);

基協(亞洲)(2.7萬元,1人);

科極工程(2.7萬元,1人);

KELLY CONSULTANCY(2.7萬元,1人);

KELVIN WONG & CO(2.7萬元,1人);

勤得電子(香港)(2.7萬元,1人);

KENNETH CHARN-KI CHOW(2.7萬元,1人);

KENNETH LAU & CO(2.7萬元,1人);

KENT & THE CO(2.7萬元,1人);

KENT TAI & CO(2.7萬元,1人);

KEVIN LI & COMPANY(2.7萬元,1人);

KEY TEAM (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元,1人);

領高物業(2.7萬元,1人);

佳建旅運(2.7萬元,1人);

金巴利藥莊(2.7萬元,1人);

KIN & CO.(2.7萬元,1人);

明堅則廔(2.7萬元,1人);

鍵鋒工程公司(2.7萬元,1人);

健益幕牆安裝(2.7萬元,1人);

鼎善峰飲食無限公司(2.7萬元,1人);

景存集團(2.7萬元,1人);

景輝行(2.7萬元,1人);

景裕首飾(2.7萬元,1人);

KINGLY (H.K.) FISHING TACKLE CO., LIMITED(2.7萬元,1人);

明俊控股集團(2.7萬元,1人);

景利人事顧問(2.7萬元,1人);

KINSON & CO(2.7萬元,1人);

億聯綫路板(2.7萬元,1人);

建達(國際)工程公司(2.7萬元,1人);

金京國際(2.7萬元,1人);

健華理財投資顧問公司(2.7萬元,1人);

麒麟物流(2.7萬元,1人);

KIRK (HK) CO LIMITED(2.7萬元,1人);

卓穎盛譽(2.7萬元,1人);

港昌行(控股)(2.7萬元,1人);

港能投資(2.7萬元,1人);

康信(香港)(2.7萬元,1人);

高速宏大(香港)(2.7萬元,1人);

旅港南海九江商會(2.7萬元,1人);

KOWLOON & ATTOCK TRADING CO.(2.7萬元,1人);

九龍靈糧堂(2.7萬元,1人);

K'S SOLUTION(2.7萬元,1人);

權記汽車工程公司(2.7萬元,1人);

坤記(2.7萬元,1人);

鑫惠展機電(香港)(2.7萬元,1人);

國鴻實業(香港)(2.7萬元,1人);

國華飲筒膠袋廠(2.7萬元,1人);

光記水族(2.7萬元,1人);

光記蔬菜公司(2.7萬元,1人);

廣德昌參茸行(2.7萬元,1人);

金滙資本集團(2.7萬元,1人);

泰豐服務(2.7萬元,1人);

利堡印刷公司(2.7萬元,1人);

利正投資(2.7萬元,1人);

黎建明(2.7萬元,1人);

天馬成衣輔料(2.7萬元,1人);

林燕鳳保險代理(2.7萬元,1人);

LANDLORD PERKS LIMITED(2.7萬元,1人);

大嶼山投資管理(2.7萬元,1人);

連得威國際(2.7萬元,1人);

LAU WAI KEUNG & CO(2.7萬元,1人);

劉慧明(2.7萬元,1人);

洗衣廊電腦乾濕洗衣公司(2.7萬元,2人);

LAURA SHEN COMPANY(2.7萬元,1人);

LAVENDER HT WU COMPANY(2.7萬元,1人);

奇遇聯合酒店顧問(2.7萬元,1人);

LAWRENCE Y. H. LEUNG CO(2.7萬元,1人);

浩華中國(2.7萬元,1人);

立德發展(2.7萬元,1人);

季盟旅遊(2.7萬元,2人);

利豐公司(2.7萬元,1人);

利寶五金制品公司(2.7萬元,1人);

李維仁(2.7萬元,1人);

LEGEND APPOINTMENTS CENTRE LIMITED(2.7萬元,1人);

LEGEND CAPITAL WEALTH MANAGEMENT(2.7萬元,1人);

勵駿會置業(2.7萬元,1人);

LEONA TSE & COMPANY(2.7萬元,1人);

梁寇鴻萍公司(2.7萬元,1人);

利澳亮(2.7萬元,1人);

LEUNG CHAU LING & CO(2.7萬元,1人);

良洋行(2.7萬元,1人);

連記(2.7萬元,2人);

LINDA CHAU & COMPANY(2.7萬元,1人);

LINEAR VENTURE HK LIMITED(2.7萬元,1人);

LING HO & CO(2.7萬元,1人);

利達顧問公證行(2.7萬元,2人);

LIU SAU WAI & CONSULTANCY(2.7萬元,1人);

LKC CORPORATE SERVICES LIMITED(2.7萬元,1人);

LO KI AND COMPANY(2.7萬元,1人);

明朗國際附屬樂藝社(2.7萬元,1人);

諾信豐盛資產(2.7萬元,1人);

LONG BRIDGE HK LIMITED(2.7萬元,1人);

隆興實業發展(2.7萬元,1人);

常盈公司(2.7萬元,1人);

LOOK GOOD NAKED TRAINING GROUNDS LIMITED(2.7萬元,1人);

LOUIS CHAN & CO(2.7萬元,1人);

LOYAL EARN LIMITED(2.7萬元,1人);

LOYIN MANUFACTURING LTD(2.7萬元,1人);

麗城為治(2.7萬元,2人);

好運美食坊(2.7萬元,1人);

聯豐工程公司(2.7萬元,1人);

聯興鐵器工程(2.7萬元,1人);

聯華機器風電釬鉄工廠(2.7萬元,1人);

磊奇玉器(2.7萬元,1人);

呂氏物業(2.7萬元,1人);

陸文華(2.7萬元,1人);

龍昌押(2.7萬元,1人);

天空之城(2.7萬元,1人);

粵南信義會腓力堂興民幼兒學園(2.7萬元,1人);

粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園(2.7萬元,1人);

耀藝發展(2.7萬元,1人);

L'VOYEUR INTERNATIONAL (HK) LIMITED(2.7萬元,1人);

M & K WORKSHOP LIMITED(2.7萬元,2人);

M & M LIMITED(2.7萬元,1人);

M & MAK COMPANY(2.7萬元,1人);

美和國際商務咨詢(2.7萬元,1人);

M.L.LEE & CO.(2.7萬元,1人);

天龍(2.7萬元,1人);

M2M PROTECTION LIMITED(2.7萬元,2人);

MA CHAI COOKED FOOD STALL(2.7萬元,2人);

高譽(2.7萬元,1人);

MACRO TRADE LIMITED(2.7萬元,1人);

網狼技術(2.7萬元,1人);

MAGNUM OPUS LIMITED(2.7萬元,1人);

萬邦袋廠(2.7萬元,1人);

文祥運輸(2.7萬元,1人);

萬輝珠寶金行(2.7萬元,1人);

文記食品原料貿易(2.7萬元,1人);

MARITIME SILK ROAD PETROLEUM & GAS TRADING GROUP LIMITED(2.7萬元,1人);

MARK SIT AND COMPANY(2.7萬元,1人);

萬坤投資(2.7萬元,3人);

MARY CHENG & CO.(2.7萬元,1人);

萬新科技(2.7萬元,1人);

滿豐貿易公司(2.7萬元,1人);

惠興亞洲(2.7萬元,1人);

卓然(2.7萬元,1人);

MAXPOWER LIMITED(2.7萬元,3人);

萬事通電子(2.7萬元,1人);

萬威管理(2.7萬元,1人);

恩信公司(2.7萬元,1人);

美成亞太(2.7萬元,1人);

MEDIUM.ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

萬怡企業(2.7萬元,2人);

信萬工程(2.7萬元,1人);

兆富投資公司(2.7萬元,1人);

MEGA GOURMET INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,2人);

MEI LING INSURANCE CONSULTANT(2.7萬元,1人);

MELCHERSRAFFEL LIMITED(2.7萬元,1人);

明媚旅遊(2.7萬元,1人);

敏信顧問公司(2.7萬元,1人);

萬福創建(2.7萬元,1人);

MG DESTILERIAS HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

兆霆發展(2.7萬元,1人);

MICHAEL WONG & CO(2.7萬元,1人);

美迪保險經紀(2.7萬元,1人);

可悅(2.7萬元,1人);

呂世杰(2.7萬元,1人);

米蘭顧問公司(2.7萬元,1人);

MILESTONE CONSULTANT(2.7萬元,2人);

MILLION GRAND LIMITED(2.7萬元,1人);

萬粵(2.7萬元,1人);

湊濱香港(2.7萬元,2人);

身心治療舍(2.7萬元,1人);

利泰資訊安全方案(2.7萬元,1人);

明德中醫診所(2.7萬元,1人);

明峯冷氣電氣工程公司(2.7萬元,1人);

明記(2.7萬元,1人);

微創兒童外科中心(2.7萬元,1人);

蜜兒國際(2.7萬元,1人);

以勒花園(2.7萬元,1人);

MIRAGE LIMITED(2.7萬元,1人);

3小姐晚飯小菜(2.7萬元,3人);

願景(2.7萬元,1人);

鳴信(2.7萬元,2人);

米投科技(香港)(2.7萬元,1人);

井田(2.7萬元,1人);

MLD INFOTECH HK LIMITED(2.7萬元,1人);

MODEL PALACE LIMITED(2.7萬元,1人);

當代娛樂(2.7萬元,1人);

摩登廸高公司(2.7萬元,1人);

摩登迪高公司(2.7萬元,1人);

MONITA NG K Y & CO(2.7萬元,1人);

MOON'S NAIL(2.7萬元,1人);

MORDEN STATE CO LTD(2.7萬元,1人);

摩根世家投資理財管理(2.7萬元,1人);

MORRIS CREATION GROUP LIMITED(2.7萬元,1人);

動感髮廊(2.7萬元,1人);

灸出健康中心(2.7萬元,3人);

MR'S COMPANY(2.7萬元,1人);

MSL OVERSEAS TRADING LIMITED(2.7萬元,1人);

全科國際(2.7萬元,1人);

萬全工程(2.7萬元,1人);

MUNISONS(2.7萬元,1人);

繆斯金融顧問公司(2.7萬元,1人);

名星教育音樂會社(2.7萬元,1人);

樂師工作室(2.7萬元,1人);

美樂牽(2.7萬元,1人);

MUSTARD SEED SYSTEMS CORPORATION LIMITED(2.7萬元,1人);

香港卓越國際教育(2.7萬元,1人);

MY DREAM(2.7萬元,1人);

瀅藝(2.7萬元,0人);

NAKAMURA & ASSOCIATES(2.7萬元,1人);

NASIRS(2.7萬元,1人);

NATHAN CHONG'S COMPANY(2.7萬元,1人);

NATIONAL WIDE LIMITED(2.7萬元,1人);

妮采美容(2.7萬元,1人);

天源企業發展(2.7萬元,1人);

領航者(2.7萬元,1人);

香港網建服務公司(2.7萬元,1人);

新高登電腦(2.7萬元,1人);

新景程公司(2.7萬元,1人);

NEW GALAXY ENTERPRISES(2.7萬元,1人);

新英集團(2.7萬元,1人);

新明貿易(2.7萬元,1人);

新俊工程(2.7萬元,1人);

NEWCOSM UNION LIMITED(2.7萬元,1人);

新火商傳(2.7萬元,1人);

利新(2.7萬元,1人);

雅双公司(2.7萬元,1人);

藝豐珠寶玉器行(2.7萬元,1人);

NICE ENTERTAINMENT & PRODUCTION LIMITED(2.7萬元,1人);

美屋實業(2.7萬元,1人);

NICE NICE ARTSHOP(2.7萬元,1人);

NICO DE LAU LTD(2.7萬元,1人);

NJ DIAMONDS(2.7萬元,1人);

引路燈工作坊(2.7萬元,1人);

無名之店(2.7萬元,2人);

挪亞發展T/A名驅汽車維修服務中心(2.7萬元,1人);

康貴(2.7萬元,1人);

NOBLESON FINANCE(2.7萬元,1人);

諾高實業(香港)(2.7萬元,1人);

NORMAL ACCOUNTING COMPANY(2.7萬元,1人);

諾維迪國際(2.7萬元,1人);

澳莉芙(2.7萬元,1人);

集海發展(2.7萬元,1人);

海洋貿易公司(2.7萬元,1人);

海力亞洲(2.7萬元,1人);

唵咨詢(2.7萬元,1人);

安成工程(2.7萬元,1人);

安成工程國際(2.7萬元,1人);

安泰燒腊家(2.7萬元,1人);

在路上(香港)旅遊(2.7萬元,2人);

安達科技發展(2.7萬元,1人);

安擴(2.7萬元,1人);

豪達爾科技(2.7萬元,1人);

眼鏡88(2.7萬元,1人);

加莉商業服務(2.7萬元,1人);

旅橙香港(2.7萬元,1人);

ORIENTAL FINANCIAL COMPANY(2.7萬元,1人);

東英發展香港(2.7萬元,1人);

傲駿科技(香港)(2.7萬元,1人);

創(2.7萬元,1人);

好利旺(香港)(2.7萬元,1人);

OSTEOAS LIMITED(2.7萬元,1人);

OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(2.7萬元,1人);

P & B NOMINEE SERVICES LTD(2.7萬元,1人);

P C WONG & CO(2.7萬元,1人);

P N CONSOL LOGISTICS (HK) LIMITED(2.7萬元,0人);

P PLUS LIMITED(2.7萬元,1人);

進㇐貿易公司(2.7萬元,1人);

PACA & CO. LIMITED(2.7萬元,1人);

恆昌工程公司(2.7萬元,1人);

時輝發展(2.7萬元,1人);

PACIFIC INFORMATION COMPANY(2.7萬元,1人);

明展投資(2.7萬元,1人);

PAGANI CHINA AUTOMOTIVE LIMITED(2.7萬元,1人);

PAMELA & CO(2.7萬元,2人);

鵬水電工程(2.7萬元,1人);

PARAGON PRODUCTS LIMITED(2.7萬元,1人);

百虹香港公司(2.7萬元,1人);

栢怡投資(2.7萬元,2人);

PATIS H.K. LIMITED(2.7萬元,1人);

PATRICK CHAU & CO(2.7萬元,1人);

PATRICK S. LING & CO.(2.7萬元,1人);

何國昌會計師事務所(2.7萬元,1人);

PAUL TSANG & CO.(2.7萬元,1人);

保華建築營造(2.7萬元,1人);

PAULUS WONG & CO(2.7萬元,1人);

泓貿集團(2.7萬元,1人);

PEAK HOSPITALITY INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,2人);

寶益(2.7萬元,1人);

栢迪公司(2.7萬元,1人);

PEGASUS PETROCHEMICAL ASIA LIMITED(2.7萬元,2人);

PERDUE (ASIA) LIMITED(2.7萬元,1人);

美好人生顧問公司(2.7萬元,1人);

PERFECT SET TRADING COMPANY(2.7萬元,1人);

深水埗電話修理所公司(2.7萬元,1人);

碧海園(2.7萬元,1人);

栢昇國際投資(2.7萬元,1人);

平天載運工程(2.7萬元,1人);

PINKY HUANG COMPANY(2.7萬元,1人);

PINKY STUDIO(2.7萬元,1人);

PINKY STUDIO(2.7萬元,1人);

輝日(2.7萬元,1人);

PIZZAZZ COMMUNICATION LIMITED(2.7萬元,1人);

百利好智庫研究(2.7萬元,1人);

百時美投資(2.7萬元,1人);

韋意環球顧問(2.7萬元,2人);

寶偉發展(香港)(2.7萬元,3人);

𨩚兒軒(2.7萬元,1人);

普及(亞太)(2.7萬元,1人);

PORTACOOL LIMITED(2.7萬元,1人);

PORTFOLIO MANAGEMENT(2.7萬元,1人);

PORTOFINO ASSET HOLDING LIMITED(2.7萬元,1人);

融創寶理財(2.7萬元,2人);

力天工程公司(2.7萬元,1人);

PPCM ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

優越專業醫療(2.7萬元,8人);

卓越貿易公司(2.7萬元,1人);

優裕財富(2.7萬元,1人);

華大投資和顧問(2.7萬元,1人);

PRISCILLA LAM & CO(2.7萬元,1人);

卓越國際醫療(2.7萬元,1人);

專業建設工程(2.7萬元,1人);

創意產品發展(2.7萬元,0人);

盈通香港集團(2.7萬元,1人);

利高國際投資(2.7萬元,1人);

商盈貿易發展公司(2.7萬元,1人);

PROJCT LIMITED(2.7萬元,1人);

諾園理財公司(2.7萬元,1人);

PROPOSE ENTERPRISE LIMITED(2.7萬元,1人);

承田設計(2.7萬元,1人);

普新達貿易物流(亞洲)(2.7萬元,1人);

寶時亞洲(2.7萬元,1人);

保誠咨詢公司(2.7萬元,1人);

PT WORLD WIDE LIMITED(2.7萬元,1人);

卓誠動力(2.7萬元,1人);

P-TRINITY LIMITED(2.7萬元,1人);

普華中天投資(2.7萬元,1人);

培幼苗補習中心(2.7萬元,1人);

PURE BEAUTY(2.7萬元,1人);

PURE GREAT SKYWING LIMITED(2.7萬元,2人);

純恒環境科技(香港)(2.7萬元,1人);

派諾得科技(2.7萬元,2人);

QE電腦多媒體(2.7萬元,1人);

慶成投資(2.7萬元,2人);

滉達(香港)(2.7萬元,1人);

R D DIAM(2.7萬元,1人);

雅斯印製品方案(2.7萬元,1人);

偉越投資理財公司(2.7萬元,1人);

華製作(2.7萬元,1人);

RADCLIFFE LEE & COMPANY(2.7萬元,1人);

雨森金融顧問(2.7萬元,1人);

彩虹公司(2.7萬元,2人);

天虹軟件顧問(2.7萬元,1人);

昇富(2.7萬元,1人);

RAY - BEN WATCH LIMITED(2.7萬元,1人);

RAY SIU & CO.(2.7萬元,1人);

RAYMOND CHAN & CO(2.7萬元,2人);

粵秀鵬飛公司(2.7萬元,1人);

REAL WISE HK LIMITED(2.7萬元,1人);

REBECCA CONSULTANT CO.(2.7萬元,1人);

嘉星實業(2.7萬元,1人);

藝進鋼閘製品工程公司(2.7萬元,1人);

銳志達科技(2.7萬元,1人);

維健發展(2.7萬元,1人);

RELE & CO.(2.7萬元,1人);

日高工程公司(2.7萬元,1人);

匯成貿易(2.7萬元,1人);

匯創實業香港(2.7萬元,2人);

富鑾(2.7萬元,1人);

賴錫隆(2.7萬元,1人);

RICHMOND CO.(2.7萬元,1人);

立高船務(2.7萬元,1人);

上龍(2.7萬元,1人);

聚廷峰珍藏車(2.7萬元,2人);

輝煌公司(2.7萬元,1人);

瑞維科技(2.7萬元,1人);

瑞明資產管理公司(2.7萬元,1人);

ROAD TO FINANCIAL FREEDOM(2.7萬元,1人);

樂運國際貨運(2.7萬元,2人);

融新國際(2.7萬元,1人);

ROSE COMPANY(2.7萬元,1人);

皇室經典婚禮(2.7萬元,1人);

ROYAL CONSULTANT COMPANY(2.7萬元,1人);

ROYAL DIAM (HK) LIMITED(2.7萬元,1人);

御學軒集團(香港)(2.7萬元,2人);

RSA LOGISTICS ASIA LIMITED(2.7萬元,1人);

RWA (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元,1人);

高氏投資(2.7萬元,1人);

S & J CONSULTING LIMITED(2.7萬元,1人);

S T K INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,2人);

勝業設計廔(2.7萬元,2人);

三得服務(2.7萬元,1人);

S.F. YU & CO.(2.7萬元,1人);

聖公會荊冕堂傑德牙科醫務所(2.7萬元,1人);

SA CIMENTERIES CBR CEMENTBEDRIJVEN(2.7萬元,1人);

SA TANG YUN HERBALIST(2.7萬元,1人);

SAACHI INTERNATIONAL(2.7萬元,1人);

世韓織物(2.7萬元,1人);

保信金融諮詢公司(2.7萬元,1人);

平安吊船(專業工程及檢測)(2.7萬元,1人);

SALLY LEUNG & COMPANY(2.7萬元,2人);

SALLY YAU COMPANY(2.7萬元,1人);

SALLY ZOU & COMPANY(2.7萬元,1人);

SAM SALON(2.7萬元,2人);

森美印刷(2.7萬元,3人);

三強工程公司(2.7萬元,1人);

成昌(2.7萬元,1人);

思智科技方案(2.7萬元,1人);

壽南大藥行(2.7萬元,1人);

SAUSALITO HK LIMITED(2.7萬元,1人);

經緯商業顧問(2.7萬元,1人);

觀景園藝服務(2.7萬元,1人);

施懷哲醫務(2.7萬元,1人);

協同國際物流(2.7萬元,1人);

SD GURU DIAM LIMITED(2.7萬元,1人);

海天物流(香港)(2.7萬元,1人);

海景度假屋(2.7萬元,1人);

海水保險公司(2.7萬元,1人);

駿誠實業(國際)(2.7萬元,2人);

詩碧貿易香港(2.7萬元,1人);

信盛集團(2.7萬元,1人);

松森公司(2.7萬元,1人);

湘寶(2.7萬元,1人);

SG PAPER ASIA LIMITED(2.7萬元,2人);

上海東隆(香港)(2.7萬元,1人);

少林集團(2.7萬元,1人);

夏普準時達物流(香港)(2.7萬元,1人);

順華集團控股(2.7萬元,2人);

巧誠投資(2.7萬元,1人);

SHEK SAI NOG COMPANY(2.7萬元,1人);

SHELINA CHUNG & CO(2.7萬元,1人);

深佳公司(2.7萬元,1人);

詩瑤金融服務公司(2.7萬元,1人);

SHINE DESIGN AND PRODUCTION LIMITED(2.7萬元,1人);

盛伊服飾(2.7萬元,1人);

城記工程公司(2.7萬元,1人);

譽盛榮(2.7萬元,1人);

誠源實業(2.7萬元,1人);

新潁設計印刷公司(2.7萬元,1人);

升豪集團(2.7萬元,1人);

水記汽車修理(2.7萬元,1人);

瑞榮工程(2.7萬元,1人);

順祥物流(2.7萬元,1人);

順發冷氣工程公司(2.7萬元,1人);

順發地產(2.7萬元,2人);

順成昌啤盒印刷紙品廠(2.7萬元,1人);

順泰(合泰)製品(2.7萬元,1人);

信達成工程(2.7萬元,1人);

SHUNHE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(2.7萬元,1人);

銀禧集團(2.7萬元,2人);

銀進貿易(2.7萬元,2人);

SIMON LEUNG & CO.(2.7萬元,1人);

森信洋服(2.7萬元,1人);

昇輝建築(2.7萬元,1人);

星輝紡織服裝(2.7萬元,3人);

漢基建築工程(2.7萬元,1人);

中港運輸(2.7萬元,1人);

華寶國際實業(2.7萬元,1人);

中雲數據科技(2.7萬元,2人);

笑著行藥業(2.7萬元,1人);

SK APTECH LIMITED(2.7萬元,1人);

領天運輸(2.7萬元,2人);

啟宏醫療服務公司(2.7萬元,1人);

天㇐電力工程設備(2.7萬元,1人);

天勤公司(2.7萬元,1人);

飛騰國際財富管理公司(2.7萬元,1人);

星港資產管理(2.7萬元,1人);

纖の美香薰美體中心(2.7萬元,1人);

SMALL STAR CO.(2.7萬元,1人);

駿藝工業(2.7萬元,1人);

駿逸運輸及建築(2.7萬元,1人);

明智高清(2.7萬元,1人);

慧投資諮詢公司(2.7萬元,1人);

啟師教育中心(2.7萬元,1人);

宏廸科技國際公司(2.7萬元,1人);

馬識途(香港)旅行社(2.7萬元,1人);

泳興(2.7萬元,1人);

SN WONG & CO(2.7萬元,0人);

T & G CO(2.7萬元,1人);

台硝(香港)(2.7萬元,2人);

東珀(2.7萬元,1人);

TA CAR DETAILING(2.7萬元,1人);

智信公司(2.7萬元,1人);

TAGGROUP INTERNATIONAL ADVISORS LIMITED(2.7萬元,1人);

手作製創造(2.7萬元,1人);

方案定制(2.7萬元,1人);

TAIMAN & COMPANY(2.7萬元,1人);

德輝貿易公司(2.7萬元,1人);

德興隆集團(2.7萬元,1人);

聚賢社(2.7萬元,1人);

英利精機(2.7萬元,1人);

張怡公司(2.7萬元,1人);

鄧氏裝飾設計(2.7萬元,1人);

達聲電子(2.7萬元,1人);

達寶投資(2.7萬元,1人);

TATTOO BALCONY(2.7萬元,1人);

三和正集團(2.7萬元,1人);

TEAMASTER CO LTD(2.7萬元,2人);

群智秘書(2.7萬元,1人);

德茂(2.7萬元,1人);

科弘科技(2.7萬元,1人);

達意營造工程(2.7萬元,1人);

中林國際經營甜舍(2.7萬元,7人);

英國屋宇裝備工程師學會香港分會(2.7萬元,1人);

THE CONFUCIAN ASSOCIATION OF CHINA-LIMITED(2.7萬元,1人);

THE CROWN COMMERCIAL HOUSE(2.7萬元,1人);

THE EIGHT HEARTS DIAMOND CO LIMITED(2.7萬元,2人);

THE FLOOR HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

蓋洛普(香港)市場研究與咨詢(2.7萬元,1人);

杏林薈中醫醫療保健(2.7萬元,1人);

好發商業大廈業主立案法團(2.7萬元,1人);

瑪天仁(2.7萬元,1人);

THE NARRAMORE COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

香港瑞士商會(2.7萬元,1人);

瀚元投資公司(2.7萬元,1人);

THE XPERTS LIMITED(2.7萬元,1人);

THINKPROJECT HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

THOMAS LUI COMPANY(2.7萬元,1人);

THOMSON NG & CO(2.7萬元,1人);

天嵐顧問公司(2.7萬元,1人);

天福珠寶(2.7萬元,1人);

香港天河織造廠(2.7萬元,1人);

泰嘉環球(2.7萬元,1人);

時代數位(2.7萬元,1人);

時間由你(香港)(2.7萬元,1人);

時代集團(香港)(2.7萬元,3人);

時代地產代理(2.7萬元,2人);

TIMOTHY LEUNG & CO(2.7萬元,1人);

TIMOTHY LOH PARTNERS LIMITED(2.7萬元,1人);

天健汽車服務公司(2.7萬元,2人);

天霸建材(2.7萬元,1人);

天悅建築工程(2.7萬元,3人);

東京自動車(2.7萬元,2人);

TOM CHAN & CO.(2.7萬元,1人);

友德電子(2.7萬元,1人);

TONY TSANG & COMPANY(2.7萬元,1人);

TOP 2000 LIMITED(2.7萬元,1人);

快捷運輸(2.7萬元,1人);

同淦實業(2.7萬元,1人);

高正科技(2.7萬元,1人);

盛滙物業顧問(2.7萬元,1人);

領智顧問(2.7萬元,1人);

潤寶實業(2.7萬元,2人);

泰樺(2.7萬元,1人);

瑞萬(2.7萬元,1人);

樹安香港投資(2.7萬元,1人);

翎壹車業發展(2.7萬元,1人);

TRIPLE UNITED TRADERS LIMITED(2.7萬元,1人);

森信(2.7萬元,1人);

淳.設計工作室(2.7萬元,1人);

德信達物業(2.7萬元,2人);

雋昇工程(2.7萬元,1人);

東龍鋒藥行(2.7萬元,1人);

東信皮具公司(2.7萬元,1人);

東聯建造(2.7萬元,11人);

TURN-ALERT.COM(2.7萬元,1人);

U TEE COMPANY LIMITED(2.7萬元,1人);

UCAP SECURITIES (HK) LIMITED(2.7萬元,1人);

球樂發展(2.7萬元,1人);

有利貿易公司(2.7萬元,1人);

酉星藝術工作坊(2.7萬元,1人);

匯僑(2.7萬元,1人);

滙偉國際投資(2.7萬元,1人);

寰亞拓展(2.7萬元,1人);

優利特醫療集團(香港)(2.7萬元,1人);

偉詹設計裝飾工程(2.7萬元,2人);

㇐域設計公司(2.7萬元,1人);

VALENT WONG & CO(2.7萬元,1人);

威馬資本合規顧問(2.7萬元,2人);

雲利公司(2.7萬元,3人);

駿江(2.7萬元,1人);

維佳(2.7萬元,1人);

VERSEIDAG-INDUTEX FAR EAST LIMITED(2.7萬元,1人);

臻達人力資源管理公司(2.7萬元,1人);

盈知時裝(2.7萬元,1人);

VICTOR LAM AND CO.(2.7萬元,1人);

凱敦(2.7萬元,1人);

力嘉齒輪(2.7萬元,1人);

VIONICA KWONG COMPANY(2.7萬元,1人);

明燈設計(2.7萬元,1人);

VSEC (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元,1人);

維斯顧問公司(2.7萬元,1人);

鄭惠霞執業會計師(2.7萬元,1人);

張煥基工料測量師(2.7萬元,1人);

W T HUI & CO.(2.7萬元,1人);

WACO HOLDINGS LTD(2.7萬元,1人);

華記紙料扎作(2.7萬元,1人);

華麗營造(2.7萬元,1人);

華藝裝飾(2.7萬元,1人);

華威船務(香港)(2.7萬元,1人);

偉興傢俬(2.7萬元,1人);

維記防盜工程(2.7萬元,3人);

偉健教育(2.7萬元,1人);

慧保資產管理顧問公司(2.7萬元,1人);

偉得利紡織(2.7萬元,1人);

韋穎思(2.7萬元,1人);

維力投資公司(2.7萬元,1人);

WALLACE CHAN CO(2.7萬元,1人);

張謙誠(2.7萬元,1人);

科栢發展(2.7萬元,1人);

雲基工程(2.7萬元,1人);

宏圖(香港)工程(2.7萬元,1人);

環翠牙醫診所(2.7萬元,1人);

匯達通數據通信網絡(2.7萬元,1人);

WATERFRONTS (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元,1人);

華盛機械(香港)(2.7萬元,1人);

益林(2.7萬元,1人);

才駿人事顧問(2.7萬元,1人);

富益發展(2.7萬元,1人);

湋記建築(2.7萬元,1人);

美鋒國際(2.7萬元,1人);

進發公司(2.7萬元,1人);

鵬利貿易(2.7萬元,1人);

佳質(2.7萬元,2人);

潤業發展(2.7萬元,1人);

致隹投資(2.7萬元,1人);

威龍運輸公司(2.7萬元,1人);

威普國際(2.7萬元,1人);

源興投資(2.7萬元,1人);

偉達汽車(2.7萬元,1人);

WEMED LIMITED(2.7萬元,1人);

鍏歷馬建築管理(2.7萬元,1人);

WENDY & COMPANY(2.7萬元,1人);

滙承顧問服務公司(2.7萬元,1人);

偉享證劵(2.7萬元,1人);

WESTWOOD CORPORATE SERVICES LIMITED(2.7萬元,2人);

築住設計(2.7萬元,2人);

WILLIAM COMPANY(2.7萬元,1人);

衛理物業管理(2.7萬元,0人);

林偉力律師事務所(2.7萬元,1人);

贏和贏金融服務(2.7萬元,1人);

威確集團(2.7萬元,2人);

利華科技企業(2.7萬元,1人);

宏豐物業代理(2.7萬元,2人);

榮浩工程(2.7萬元,1人);

榮興工程公司(2.7萬元,1人);

永光工程(國際)(2.7萬元,2人);

WING KWONG PLASTIC CO LTD(2.7萬元,1人);

永利地產公司(2.7萬元,1人);

永達設計工程(2.7萬元,1人);

永達汽車維修工程(2.7萬元,1人);

永泰家具文玩(2.7萬元,1人);

WING WAH COMPANY(2.7萬元,1人);

榮華工程公司(2.7萬元,1人);

榮華紡織(2.7萬元,1人);

永灝數碼電器(2.7萬元,1人);

滙傑眼鏡(2.7萬元,1人);

宏美亞洲企業(2.7萬元,1人);

日勝投資(2.7萬元,1人);

百盛威(集團)(2.7萬元,1人);

何慧芳公司(2.7萬元,1人);

WINNIE WONG & CO(2.7萬元,1人);

豪悅(2.7萬元,1人);

WIRELESS COMPANY(2.7萬元,1人);

銘智金融理財(2.7萬元,1人);

智為國際信息公司(2.7萬元,1人);

俊聯金屬(2.7萬元,1人);

智紛(2.7萬元,1人);

和豐五金工程(2.7萬元,1人);

和記回收公司(2.7萬元,2人);

WONG CHI WAI(2.7萬元,1人);

WONG CHING YUNG MARIA INSURANCE & COMPANY(2.7萬元,1人);

WONG CHUNG PING JUDY(2.7萬元,1人);

WONG KING WAH BENNY(2.7萬元,1人);

WONG PIK HAN COMPANY(2.7萬元,1人);

王宏虎(2.7萬元,1人);

WONRECRUITER COMPANY(2.7萬元,1人);

環宇空運(2.7萬元,3人);

維亮控股(2.7萬元,1人);

幸福集團(亞洲)(2.7萬元,1人);

新余遠東紡織(2.7萬元,1人);

XVII COMPANY(2.7萬元,1人);

YAN YIN INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,1人);

啟帆(2.7萬元,1人);

YASHVI INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元,1人);

YAU LUEN AIR CONDITIONING ENG CO(2.7萬元,1人);

邱威廉(2.7萬元,1人);

友盈工程公司(2.7萬元,1人);

宜豐冷氣工程(2.7萬元,1人);

義合鮮魚(2.7萬元,1人);

YELLOWDOT DESIGN LIMITED(2.7萬元,1人);

恩圖顧問公司(2.7萬元,1人);

溢信企業(2.7萬元,1人);

楊新明跌打醫館(2.7萬元,1人);

友發(中國)策略(2.7萬元,1人);

益寶工程(2.7萬元,1人);

益和(香港)集團(2.7萬元,1人);

盈駿蟲害管理(2.7萬元,6人);

瑩輝公司(2.7萬元,1人);

瑩輝公司(2.7萬元,1人);

盈廖會計事務所(2.7萬元,1人);

盈樂(2.7萬元,1人);

盈順找換匯款公司(2.7萬元,1人);

業泰投資(2.7萬元,1人);

YIREN GREEN MANAGEMENT LIMITED(2.7萬元,1人);

YIWEI WEALTH MANAGEMENT(2.7萬元,1人);

Y-ME?(2.7萬元,1人);

卓越地產代理公司(2.7萬元,1人);

YOKOD NEW ENERGY CO., LIMITED(2.7萬元,1人);

YOLANDA & COMPANY(2.7萬元,1人);

宇勤發展(2.7萬元,1人);

鄧昌宇(2.7萬元,1人);

宥熙理財顧問公司(2.7萬元,1人);

YS MEDICAL PRACTICE LIMITED(2.7萬元,1人);

余浩宏(2.7萬元,1人);

裕榮公司(2.7萬元,1人);

YUCO SECRETARIAL SERVICES LIMITED(2.7萬元,1人);

裕達貿易公司(2.7萬元,1人);

源豐公司(2.7萬元,1人);

粵錩貿易發展(2.7萬元,1人);

悅鑫慧豐(2.7萬元,2人);

裕發貿易(2.7萬元,1人);

旭輝僱傭公司(2.7萬元,1人);

玉葵(2.7萬元,1人);

YUMEX (H.K.) LIMITED(2.7萬元,1人);

美味人生(2.7萬元,1人);

元味壽司刺身專門店(2.7萬元,1人);

雍傲(2.7萬元,1人);

榕氏營造工程(2.7萬元,2人);

雲浩宇航(2.7萬元,1人);

Z AND COMPANY(2.7萬元,1人);

ZAFFIE ASIA PACIFIC LIMITED(2.7萬元,2人);

香港贊威(2.7萬元,1人);

施寶國際(2.7萬元,1人);

澤成(2.7萬元,1人);

中鼎國際發展(2.7萬元,1人);

中福銀公司(2.7萬元,1人);

周靜(2.7萬元,1人);

ZIMMERMANN-TECHNIK HONG KONG LIMITED(2.7萬元,1人);

ZUO HUA WILL FINANCIAL(2.7萬元,1人);

二德(2.7萬元,1人);

338傢俬特賣店(2.7萬元,1人);

寶華投資顧問公司(2.7萬元,1人);

新源茶樓(2.7萬元,1人);

明樂財務諮詢公司(2.7萬元,1人);

殷源資產管理公司(2.7萬元,1人);

泰信財富管理公司(2.7萬元,1人);

玉萍公司(2.7萬元,1人);

萬通裝修工程(2.7萬元,1人);

蘇煜公司(2.7萬元,1人);

豪仔記生滾粥(2.7萬元,1人);

郭太單剪(2.7萬元,1人);

盈達制品(2.69萬元,2人);

香港智能保健中心(2.69萬元,3人);

光升(2.69萬元,1人);

展域亞太(2.69萬元,1人);

海洋泳池服務(2.68萬元,3人);

廣東肉食公司(2.67萬元,2人);

冰山㇐國(2.67萬元,3人);

小時候童裝店(2.67萬元,1人);

千億假期(2.67萬元,1人);

DOUBLE STEP(2.67萬元,2人);

BERNADETTE H.S. CHAN(2.67萬元,1人);

犀牛家具(2.66萬元,1人);

毛小玲中醫醫務所(2.65萬元,2人);

盧兆輝醫生(2.64萬元,1人);

FENIC LAW & CO(2.64萬元,1人);

江靈運輸公司(2.64萬元,1人);

偉成皮鞋公司(2.64萬元,1人);

恆健集團(2.63萬元,2人);

普騰理財策劃顧問公司(2.63萬元,1人);

保朗專業汽車維修服務(2.63萬元,2人);

清欣金融(2.63萬元,1人);

張光記(2.63萬元,1人);

童樂教室(2.63萬元,1人);

HOLY KNOCK MISSION AMEN (HKMA)(2.63萬元,1人);

香港多多貿易公司(2.63萬元,1人);

HUANG WEILAN INSURANCE COMPANY(2.63萬元,1人);

KWAI LIN & CO(2.63萬元,1人);

廣蘭金筆行(2.63萬元,2人);

傲輝集團(2.63萬元,1人);

太子花店(2.63萬元,2人);

卓安公司(2.63萬元,2人);

瑞興工程公司(2.63萬元,3人);

添成模型公司(2.63萬元,3人);

維爾生營養科技(2.63萬元,1人);

雨寶理財(2.63萬元,1人);

摩登廸高公司(2.62萬元,1人);

羅羅工作坊(2.62萬元,2人);

君偉運動健身(2.62萬元,1人);

FASTLANE HR SOLUTION SERVICES LIMITED(2.62萬元,2人);

A-Z LEARNING TREE HOUSE(2.61萬元,0人);

MAN SAU MEI & CO(2.61萬元,1人);

恒豐傑實業(2.6萬元,4人);

成功印嘜廠(2.6萬元,1人);

天達公司(2.6萬元,1人);

三峰燙金公司(2.6萬元,1人);

唐德玲公司(2.59萬元,1人);

西醫姚高雄(2.58萬元,1人);

輝利海產公司(2.58萬元,1人);

高捷電業公司(2.58萬元,1人);

金華行(2.57萬元,2人);

永年企業(2.57萬元,2人);

運昌隆地產公司(2.57萬元,1人);

香港主恩堂(2.57萬元,2人);

專業廣告工程公司(2.57萬元,2人);

AF PARTNERS LIMITED(2.55萬元,1人);

亞洲職業學院(2.55萬元,1人);

區基正洋服(2.55萬元,1人);

花賞容美容中心(2.55萬元,2人);

CARMEN CHEUNG INSURANCE(2.55萬元,1人);

卡文公司(2.55萬元,1人);

晉富理財(2.55萬元,1人);

CHAKWAL MEAT SHOP(2.55萬元,1人);

陳敬達(2.55萬元,1人);

啟辰金融(2.55萬元,1人);

千惠便利店(2.55萬元,2人);

振興發展公司(2.55萬元,1人);

CL PASSION(2.55萬元,1人);

CUSTOM SOLUTIONS LIMITED(2.55萬元,1人);

大記食品(2.55萬元,2人);

DAISY & CO(2.55萬元,2人);

DENTAL CLINIC DR NG YEUNG YUEN DENTAL SURGEON(2.55萬元,1人);

娜美印刷製作公司(2.55萬元,1人);

羅嘉寶醫生醫務所(2.55萬元,1人);

簡易資產(2.55萬元,1人);

ESHARP SOLUTION COMPANY LIMITED(2.55萬元,2人);

恒信貿易公司(2.55萬元,1人);

方文捷金融咨詢服務公司(2.55萬元,1人);

FRIENDS ADVERTISING ASSOCIATES(2.55萬元,1人);

富力電子(香港)公司(2.55萬元,2人);

環球顧問公司(2.55萬元,1人);

恆誠保險(2.55萬元,1人);

囍記美食(2.55萬元,1人);

恆發(2.55萬元,1人);

香港寶石廠商會(2.55萬元,1人);

香港表面處理學會(2.55萬元,1人);

⾧禾資本管理公司(2.55萬元,1人);

華浦電子(香港)(2.55萬元,2人);

鴻進服務(2.55萬元,1人);

厚德國際財富管理公司(2.55萬元,1人);

JACKIE'S COMPANY(2.55萬元,2人);

JAVA TRADING LIMITED(2.55萬元,1人);

JESSICA FENG & CO.(2.55萬元,1人);

JJ COMPANY(2.55萬元,1人);

國韻投資公司(2.55萬元,1人);

廣祥(魚翅公司)(2.55萬元,1人);

LA LA DESIGN & DECORATION LIMITED(2.55萬元,2人);

立加意念(2.55萬元,2人);

劉云貿易公司(2.55萬元,1人);

LING, MICHAEL HIN YAU(2.55萬元,1人);

盧根菓欄(2.55萬元,1人);

LU JIAHUI(2.55萬元,1人);

文利店(2.55萬元,1人);

MICHAEL LAM AND COMPANY(2.55萬元,1人);

MICHELLE LAI & CO(2.55萬元,1人);

威宙(2.55萬元,1人);

錢方金融理財公司(2.55萬元,1人);

寶華單車(2.55萬元,2人);

捷瑞聯諮詢管理公司(2.55萬元,1人);

RAYSION TECH LIMITED(2.55萬元,2人);

新滙資產服務(2.55萬元,2人);

盛世團隊(2.55萬元,1人);

誠信投資顧問公司(2.55萬元,1人);

順福護老院(大埔分院)O/B順福護老院(集團)(2.55萬元,1人);

T K INSURANCE CONSULTANT(2.55萬元,1人);

泰國佬(2.55萬元,2人);

滙珀牙科及植齒診所(2.55萬元,1人);

溢盛公司(2.55萬元,1人);

同進咨詢公司(2.55萬元,1人);

瑞峰飲食牌照顧問(2.55萬元,1人);

宇然投資理財公司(2.55萬元,1人);

VIEW TARGET COMPANY LIMITED(2.55萬元,2人);

盛洋顧問公司(2.55萬元,1人);

華聯蔘茸行(2.55萬元,1人);

WARUNG SURYA VICTORIA CAFE(2.55萬元,2人);

偉勤實業(2.55萬元,1人);

位壹(2.55萬元,1人);

黃光跌打醫館(2.55萬元,1人);

星潔國際財富管理公司(2.55萬元,1人);

㇐定好自助乾洗公司(2.55萬元,2人);

新大自然水族(2.55萬元,2人);

專業舞台製作公司(2.54萬元,1人);

德記香港仔(2.52萬元,2人);

ALVIN CHAN & COMPANY(2.52萬元,0人);

魅力國際公司(2.52萬元,1人);

李鑑泉醫生醫務所(2.52萬元,1人);

嘉能電子製品(2.52萬元,1人);

HONOURS CONSULTANT(2.52萬元,1人);

羅英祥羅濤跌打醫館(2.52萬元,1人);

芝麻開門旅遊科技(2.52萬元,2人);

錫安策劃公司(2.52萬元,1人);

溢昇速運公司(2.51萬元,1人);

A TO Z MULTI-MEDIA CO LIMITED(2.51萬元,2人);

李燦照牙醫診所(2.51萬元,2人);

港寧公司(2.51萬元,1人);

浩信汽車維修公司(2.51萬元,1人);

嘉嘉美容纖體中心(2.51萬元,1人);

FOCUS(2.5萬元,1人);

FIX-UP HAIR SALON (SHAM TSENG SHOP) LIMITED(2.5萬元,1人);

創藝(2.5萬元,1人);

凝肌雅聚纖體美容中心(2.49萬元,2人);

特格意貿易(2.49萬元,2人);

和隆投資(2.49萬元,3人);

浩俊理財(2.48萬元,1人);

陳双羽諮詢公司(2.48萬元,1人);

煜博投資顧問(香港)公司(2.48萬元,1人);

GBES ASIA LIMITED(2.48萬元,1人);

欣齒(粉嶺)牙科中心(2.48萬元,1人);

金美莎輔料公司(2.48萬元,1人);

HSG ASIA HOLDING LIMITED(2.48萬元,1人);

金豪公司(2.48萬元,1人);

建明啤盒(2.48萬元,1人);

LEE MAN HING CO(2.48萬元,1人);

LUI TSUN LAM COMPANY(2.48萬元,1人);

PL CHAN COMPANY(2.48萬元,1人);

樹人(2.48萬元,1人);

凱信按揭信貸(2.48萬元,1人);

WISE COMPANY(2.48萬元,1人);

光輝企業(2.47萬元,1人);

伍堡(2.47萬元,1人);

GB COLOR(2.46萬元,1人);

榮燦發展公司(2.45萬元,1人);

DEACON & CO(2.45萬元,2人);

LAO YOE & CO(2.45萬元,1人);

萬千貿易(2.45萬元,1人);

MAX FINANCIAL CONCEPTS CO.(2.45萬元,1人);

永固貿易公司(2.45萬元,1人);

K ONE(2.44萬元,1人);

ELTOP INDUSTRIAL (CHINA) LIMITED(2.43萬元,1人);

GEM 'N' GEMS(2.43萬元,1人);

JENNY LI & CO(2.43萬元,2人);

連通重型運輸(2.43萬元,1人);

泳權機械工程公司(2.43萬元,1人);

金源化工(2.43萬元,1人);

生活魅力(2.42萬元,0人);

TERRY LEE & CO(2.42萬元,1人);

西醫莫國榮(2.41萬元,2人);

香港基督教愛華會(2.41萬元,1人);

浚恩顧問公司(2.41萬元,2人);

藍天光電顯示工程顧問(2.4萬元,1人);

雅突顧問公司(2.4萬元,1人);

ANL FINANCIAL CONSULTING COMPANY(2.4萬元,1人);

亞洲微電療理中心(2.4萬元,1人);

基德服務(2.4萬元,1人);

AW MANUFACTURING COMPANY LIMITED(2.4萬元,2人);

BB HAIR(2.4萬元,1人);

BEATA AMBER HONG KONG LIMITED(2.4萬元,1人);

粵升(2.4萬元,2人);

陳思諭公司(2.4萬元,1人);

卓誠顧問公司(2.4萬元,1人);

中港顧問公司(2.4萬元,1人);

周記蔬菜(2.4萬元,4人);

中南大藥行(2.4萬元,1人);

CINDY'S COMPANY(2.4萬元,1人);

COSEC SECRETARIAL LIMITED(2.4萬元,1人);

白海豚教室(2.4萬元,1人);

儷寶(2.4萬元,1人);

DR CHU CHEONG YAN MEDICAL CLINIC(2.4萬元,1人);

DR SYLVIA TSENG(2.4萬元,1人);

DR TSE CHI KAI B D S DENTAL SURGEON NATIONAL TAIWAN U(2.4萬元,1人);

瀛藝(2.4萬元,2人);

食.喜(2.4萬元,1人);

捷維投資咨詢公司(2.4萬元,1人);

ELAINE N.L. SZE AND CO(2.4萬元,1人);

知行㇐道環球財富管理(2.4萬元,1人);

EVA INSURANCE AGENCY(2.4萬元,1人);

綜隽錦文財富管理公司(2.4萬元,1人);

脊髓肌肉萎縮症慈善基金(2.4萬元,1人);

夢想家工程(2.4萬元,1人);

富達電訊工程公司(2.4萬元,1人);

豐燁公司(2.4萬元,1人);

豐禾財富管理(2.4萬元,1人);

臻善才藝坊(2.4萬元,1人);

金寶小蜜蜂(2.4萬元,2人);

金裕(旅運)(2.4萬元,2人);

巧高投資(2.4萬元,2人);

聯大實業公司(2.4萬元,2人);

合飛發展(2.4萬元,2人);

慧遠投資咨詢財富管理公司(2.4萬元,1人);

家家餅店(2.4萬元,1人);

鑽佳首飾公司(2.4萬元,1人);

嘉遠(香港)(2.4萬元,1人);

KAREN WONG & COMPANY(2.4萬元,1人);

近圖(2.4萬元,2人);

科福國際(2.4萬元,1人);

KHYBER EXPORT (FAR EAST) CO(2.4萬元,1人);

國權資本集團(2.4萬元,1人);

江記(2.4萬元,3人);

麗昌胸圍製衣(2.4萬元,3人);

劉東工程(2.4萬元,1人);

LEGENDS COMPANY(2.4萬元,1人);

LI HONGMEI COMPANY(2.4萬元,1人);

李強汽車電器冷氣(2.4萬元,1人);

利文服務公司(2.4萬元,1人);

領壕香港(2.4萬元,1人);

卓瑩佳兒美容(2.4萬元,2人);

朗海(2.4萬元,1人);

魔法美容(2.4萬元,1人);

麥記美食(2.4萬元,2人);

美而廉凍肉公司(2.4萬元,2人);

萬富建築工程(2.4萬元,1人);

METINA WONG & CO.(2.4萬元,1人);

MICHAEL WAN AND COMPANY(2.4萬元,2人);

明記飯店(2.4萬元,1人);

明恩凍肉(2.4萬元,2人);

成佳商貿公司(2.4萬元,1人);

北區中醫治療中心(2.4萬元,1人);

新時代酒店(2.4萬元,1人);

新時代眼鏡(2.4萬元,1人);

安揚理財(2.4萬元,1人);

太平洋儲運(香港)(2.4萬元,1人);

八記(2.4萬元,1人);

寵之家(2.4萬元,1人);

比達眼鏡(2.4萬元,1人);

豐裕財富管理(2.4萬元,1人);

寶利洗衣店(2.4萬元,2人);

動力運輸公司(2.4萬元,1人);

富澤貿易(2.4萬元,2人);

RICH CONCEPT COMPANY(2.4萬元,1人);

ROGER & COMPANY(2.4萬元,1人);

S.K.F. & CO(2.4萬元,1人);

三和汽車修理工程(2.4萬元,1人);

盛基實業製品(2.4萬元,1人);

SCENE CO.(2.4萬元,1人);

深港站投資公司(2.4萬元,1人);

新運國際(2.4萬元,1人);

中港共振理財顧問公司(2.4萬元,1人);

力天世紀(2.4萬元,1人);

精明理財公司(2.4萬元,1人);

浚朗工程(2.4萬元,2人);

焗三焗四(2.4萬元,1人);

達㴓室內設計(2.4萬元,2人);

綠色補習中心(2.4萬元,2人);

三兄汽車服務(2.4萬元,2人);

滙智策略(2.4萬元,1人);

東成鞋業公司(2.4萬元,1人);

維納斯公司(2.4萬元,1人);

微歐投資公司(2.4萬元,1人);

WILLIAM CHAU & COMPANY(2.4萬元,1人);

盈髮廊(2.4萬元,2人);

宏基水電冷氣工程公司(2.4萬元,1人);

穩泰汽車中心(2.4萬元,2人);

駿燁投資顧問公司(2.4萬元,1人);

吾尔財富管理公司(2.4萬元,1人);

逸陞汽車服務公司(2.4萬元,1人);

義友隆辦館(2.4萬元,2人);

玉福珠寶公司(2.4萬元,1人);

蓉蓉(2.4萬元,1人);

ZHANG YUE MAGGIE & CO.(2.4萬元,1人);

駿英國際咨詢公司(2.4萬元,1人);

組創科技(2.4萬元,1人);

A&C 財務管理公司(2.4萬元,1人);

濤記運輸公司(2.4萬元,1人);

瑞盈財富管理(2.4萬元,1人);

龍津果汁(2.4萬元,1人);

夢(2.39萬元,1人);

POLLY CHIU & COMPANY(2.39萬元,1人);

合興凍肉(2.39萬元,2人);

東晟投資(2.39萬元,1人);

智贏咨詢(2.37萬元,1人);

培頌(2.37萬元,4人);

SALON TRINITY(2.37萬元,1人);

AYKC COMPANY(2.37萬元,1人);

陳琳頌仁(2.37萬元,1人);

譚文亮醫生醫務所(2.37萬元,2人);

伊本工程(2.37萬元,1人);

琅旭國際(亞洲)(2.37萬元,1人);

榮欣印務製作公司(2.37萬元,1人);

開心乾洗店(2.37萬元,2人);

建曉工程(2.37萬元,1人);

陳氏跌打(2.37萬元,2人);

小博士研習坊(2.36萬元,1人);

興利號(2.36萬元,2人);

S&P CONSULTANCY SERVICES(2.36萬元,1人);

TOLLEGNO FAR EAST CO LTD(2.36萬元,1人);

權記(2.36萬元,3人);

LE BELLA & COMPANY(2.36萬元,2人);

LA QUEEN LTD(2.35萬元,2人);

威發水電裝修工程(2.35萬元,2人);

協德工業公司(2.35萬元,2人);

波記(2.34萬元,1人);

伊藤文(2.34萬元,1人);

MAY WONG & CO(2.34萬元,1人);

杜卓倫執業大律師(2.34萬元,1人);

秘密基地(2.34萬元,1人);

CHUN MOU ESTATE AGENCY CO. LIMITED(2.34萬元,3人);

泰禾集團(2.33萬元,1人);

BETTY CO.(2.33萬元,1人);

朗晴公司(2.33萬元,1人);

CHARLES WATT & CO(2.33萬元,1人);

CLASSIC CERAMICS LIMITED(2.33萬元,1人);

多米資產管理公司(2.33萬元,1人);

第㇐資產管理公司(2.33萬元,1人);

捷盈(香港)工程公司(2.33萬元,2人);

HING LUNG NOODLES SHOP(2.33萬元,1人);

粥皇點心粉麵(2.33萬元,1人);

呂記(2.33萬元,2人);

邦仁理財(2.33萬元,1人);

天㇐財富管理公司(2.33萬元,1人);

偉洪貿易公司(2.33萬元,2人);

豐樂顧問公司(2.33萬元,1人);

然冉(2.33萬元,1人);

等㇐隻貓咖啡(2.33萬元,1人);

COMPASS TRANSPORT(2.31萬元,1人);

ETTA LIU & CO(2.31萬元,1人);

魏劉佳牙科醫務所(2.31萬元,1人);

Y & K INVESTMENT ADVISOR COMPANY(2.3萬元,1人);

天陽投資理財公司(2.3萬元,1人);

葉建威牙科醫生(2.3萬元,1人);

ETON ENGLISH EDUCATION(2.3萬元,1人);

得記茶樓(2.3萬元,2人);

喜泰國際(2.29萬元,1人);

ANGEL TRADING CO(2.28萬元,1人);

DR BELINDA K S CHAN'S CLINIC(2.28萬元,1人);

MICHAEL TANG & CO(2.28萬元,2人);

凌楓文儀用品公司(2.26萬元,2人);

A CUT(2.25萬元,1人);

進宏科技(2.25萬元,2人);

ADVENTURE(2.25萬元,2人);

ANCHOR WEALTH MANAGEMENT(2.25萬元,1人);

心錨公司(2.25萬元,0人);

ANDY WONG & COMPANY(2.25萬元,1人);

APPLE CHAN & CO.(2.25萬元,1人);

美の源(2.25萬元,1人);

鑫淼文化媒體(2.25萬元,1人);

BESPOKE ALCOHOL & BEVERAGES LIMITED(2.25萬元,1人);

億駒(2.25萬元,1人);

億年投資(2.25萬元,1人);

賓果投資理財(2.25萬元,1人);

薈康治療中心(2.25萬元,1人);

佰潤(2.25萬元,1人);

BRIGHT FUTURE CO.(2.25萬元,1人);

文永亮會計師事務所(2.25萬元,1人);

燦基國際貿易(2.25萬元,1人);

CARAVAN TRAVEL LIMITED(2.25萬元,1人);

新正興發展(2.25萬元,4人);

思以傲製作(2.25萬元,1人);

陳聰(2.25萬元,1人);

置隆(2.25萬元,1人);

泽强(2.25萬元,1人);

昌明行(2.25萬元,2人);

卓朗水族貿易公司(2.25萬元,2人);

中沛亞太公司(2.25萬元,1人);

俊興水電工程公司(2.25萬元,1人);

CITY FOX LIMITED(2.25萬元,1人);

正業控股(2.25萬元,1人);

電腦零件公司(2.25萬元,1人);

DEREK LI CO.(2.25萬元,1人);

駿傑商業顧問(2.25萬元,1人);

D-MANN COMPANY LIMITED(2.25萬元,1人);

E.WAN ASSET MANAGEMENT COMPANY(2.25萬元,1人);

EAST ELEGANT LIMITED(2.25萬元,1人);

辦事快顧問公司(2.25萬元,1人);

鴻朗業務諮詢(2.25萬元,1人);

源恒(2.25萬元,2人);

恒吉發展(2.25萬元,1人);

永淳(2.25萬元,1人);

建興(香港)(2.25萬元,2人);

輝煌地產公司(2.25萬元,1人);

非尼斯香港公司(2.25萬元,1人);

財智財富管理公司(2.25萬元,1人);

自由行娛樂(2.25萬元,1人);

富盛(2.25萬元,1人);

富華辦館(2.25萬元,1人);

富柏公司(2.25萬元,1人);

富利來集團(2.25萬元,1人);

峰髮廊(2.25萬元,1人);

GENERAL PRINTING PRODUCTS(2.25萬元,2人);

世弘(2.25萬元,0人);

哲耀公司(2.25萬元,1人);

冰鑫公司(2.25萬元,1人);

恩典僱問公司(2.25萬元,1人);

茂佳發展(2.25萬元,1人);

⾧城國際財富管理咨詢公司(2.25萬元,1人);

GUPTA INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD(2.25萬元,1人);

GW DEVELOPMENT(2.25萬元,1人);

恆健記(2.25萬元,1人);

幸福堂中醫針灸診所(2.25萬元,1人);

喜昇集團 - 林耀記燒臘(2.25萬元,1人);

滙隆公司(2.25萬元,1人);

康健國際貿易公司(2.25萬元,1人);

天行健中醫針灸中心(2.25萬元,1人);

海鋒保險代理公司(2.25萬元,1人);

忠誠地產代理公司(2.25萬元,1人);

鴻年(2.25萬元,1人);

HO'S SERVICE PROVIDER(2.25萬元,1人);

曾家賢(2.25萬元,1人);

國際匯萃音樂學院(2.25萬元,1人);

芷群(2.25萬元,1人);

金丹公司(2.25萬元,1人);

晶云財富管理公司(2.25萬元,1人);

周易布丁小舖(2.25萬元,1人);

文具莊(2.25萬元,1人);

JX IMMIGRATION CONSULTANTS (HK) COMPANY(2.25萬元,1人);

陸鑑明工程(2.25萬元,3人);

嘉華公司(2.25萬元,1人);

凱康牙科(2.25萬元,1人);

健策(2.25萬元,1人);

景成(2.25萬元,2人);

基士實業(2.25萬元,2人);

廣源肉食公司(2.25萬元,2人);

麗澄美容減肥中心(2.25萬元,1人);

LAM MART ASSET MANAGEMENT(2.25萬元,1人);

利文科技(國際)(2.25萬元,1人);

李忠記廢紙回收清潔服務公司(2.25萬元,1人);

利成貿易公司(2.25萬元,3人);

LEO UNITED LIMITED(2.25萬元,2人);

李青公司(2.25萬元,1人);

寧港國際資產管理公司(2.25萬元,1人);

伶莉護膚美容中心(2.25萬元,1人);

劉氏中醫針灸診所(2.25萬元,1人);

LNG(2.25萬元,1人);

憶慈工作室(2.25萬元,1人);

悠然公司(2.25萬元,0人);

隆記鮮肉(2.25萬元,1人);

數碼谷(2.25萬元,1人);

MADE BY COEY(2.25萬元,1人);

敏捷香港發展(2.25萬元,1人);

敏達文具禮品公司(2.25萬元,2人);

MANN SPORTS OUTLET(2.25萬元,1人);

MARK L COMPANY(2.25萬元,1人);

MAY WONG COMPANY(2.25萬元,1人);

萬怡國際(香港)(2.25萬元,1人);

美佳旺百貨公司(2.25萬元,1人);

MELODY LIN CO(2.25萬元,1人);

美羅小食(2.25萬元,2人);

MICHELLE XIANG & CO(2.25萬元,1人);

MING KEE TRANSPORTATION CO(2.25萬元,1人);

明陶科技(2.25萬元,1人);

現代小學士教育中心(維景灣畔)(2.25萬元,1人);

早安教育(2.25萬元,1人);

N H H CO.(2.25萬元,1人);

南京小憇(2.25萬元,1人);

雅景別墅(2.25萬元,1人);

ONG PHOTOGRAPHY(2.25萬元,1人);

O'S CREATION LIMITED(2.25萬元,2人);

傲天咨詢公司(2.25萬元,1人);

傑出青苗教育中心(2.25萬元,1人);

鵬舉公司(2.25萬元,1人);

松柏堂中醫診所(2.25萬元,1人);

聲影坊國際(2.25萬元,1人);

栢弘國際(2.25萬元,1人);

栢輝發展(2.25萬元,1人);

寶發國際企業(2.25萬元,1人);

迅盛公司(2.25萬元,0人);

創意環保袋(2.25萬元,1人);

恒華興業(2.25萬元,1人);

富誠保險業務代理公司(2.25萬元,1人);

裕爾(2.25萬元,1人);

正安紡織(2.25萬元,1人);

永怡秘書顧問(2.25萬元,1人);

惠海投資(2.25萬元,1人);

小羊工作室(2.25萬元,2人);

SHERMAN & COMPANY(2.25萬元,1人);

成和耀記肉枱(2.25萬元,2人);

SHREY DESIGN(2.25萬元,1人);

順景不銹鋼工程公司(2.25萬元,1人);

誠信公司(2.25萬元,1人);

華森集團(2.25萬元,1人);

SL FINANCIAL CONSULTING COMPANY(2.25萬元,1人);

誠立達顧問公司(2.25萬元,1人);

喬智諮詢(2.25萬元,1人);

SN CORPORATION (HK) LIMITED(2.25萬元,3人);

恩動公司(2.25萬元,1人);

T.W. SABNANI SECURITIES LIMITED(2.25萬元,1人);

賦創財富國際(2.25萬元,1人);

馬錦華財務策劃顧問公司(2.25萬元,1人);

時光機資產管理(2.25萬元,1人);

杜蘭朵公司(2.25萬元,1人);

利昌地板工程(2.25萬元,2人);

沃妮拉理財規劃公司(2.25萬元,1人);

VICTOR TAM & ASSOCIATE(2.25萬元,1人);

順利貿易公司(2.25萬元,1人);

滙信顧問公司(2.25萬元,1人);

惠興公司(2.25萬元,1人);

偉煌工程(2.25萬元,1人);

王書博投資公司(2.25萬元,1人);

樺菁行(2.25萬元,2人);

WEALTH CONSULTING INSTITUTION(2.25萬元,1人);

盈進財務(2.25萬元,1人);

衛時(2.25萬元,1人);

滙里(2.25萬元,1人);

航乾(2.25萬元,2人);

億豐財務(2.25萬元,1人);

裕興隆(2.25萬元,2人);

宜贊(香港)跨境電子商務(2.25萬元,1人);

致晟財富管理公司(2.25萬元,1人);

中凱信(亞洲)控股(2.25萬元,1人);

中國思源投資管理(2.25萬元,1人);

中港超凡投資咨詢公司(2.25萬元,1人);

惠民中醫診療院(2.25萬元,1人);

鐘漢肉枱(2.25萬元,1人);

香港招寧國際投資公司(2.25萬元,1人);

南洲城貿易公司(2.25萬元,1人);

翱翔服裝國際(2.24萬元,0人);

海記美食坊(2.24萬元,2人);

KAMI MOK & COMPANY(2.24萬元,1人);

FPWM HONG KONG(2.23萬元,1人);

CATHERINE CHAN & COMPANY(2.22萬元,1人);

中國藥材行(2.22萬元,1人);

CHOI KING LUNG COMPANY(2.22萬元,1人);

雅軒創新諮詢公司(2.22萬元,1人);

順永(香港)(2.22萬元,2人);

精度精密製品(2.22萬元,1人);

小橋流水乾濕洗衣店(2.22萬元,2人);

MERVIN CHOW CO.(2.22萬元,1人);

TITANIUM CO.(2.22萬元,1人);

ULALA WORKSHOP(2.21萬元,1人);

OMWORLD LIFESTYLES LIMITED(2.21萬元,1人);

智盈財富管理公司(2.21萬元,1人);

IRENE CHAN & CO.(2.2萬元,1人);

L C FINANCIAL CONSULTANT CO(2.2萬元,1人);

優之旅(2.19萬元,2人);

花適生活(2.19萬元,0人);

JOURNAL DE CHIC(2.19萬元,2人);

敏利(中國)企業(2.19萬元,1人);

香港兒童綜合發展中心(太子)(2.19萬元,1人);

YUEN PUI CHING COMPANY(2.18萬元,1人);

首正投資(2.18萬元,1人);

巨富管理(2.18萬元,1人);

暉信財富管理顧問公司(2.18萬元,1人);

中國君恆公司(2.18萬元,1人);

DR CHOW MEI SIN(2.18萬元,1人);

典雅(2.18萬元,1人);

EVENING YE & CO.(2.18萬元,1人);

GEORGE LAI COMPANY(2.18萬元,1人);

榮譽創建工程(2.18萬元,4人);

曉文制作(2.18萬元,1人);

錦隆物業代理(2.18萬元,1人);

LONWING POON & CO(2.18萬元,1人);

美億(2.18萬元,1人);

THE AUSTRIAN CHAMBER OF COMMERCE(2.18萬元,1人);

TRADEGAIN HONG KONG LTD(2.18萬元,1人);

同諾旅運(2.18萬元,3人);

威信傢俬公司(2.18萬元,1人);

泓富地產(香港)(2.18萬元,1人);

鑫旺(2.18萬元,1人);

ZODIACS WEALTH MANAGEMENT COMPANY(2.18萬元,1人);

櫻花公司(2.18萬元,1人);

TANG SUN KUEN CO.(2.16萬元,1人);

捷成的士車行(2.16萬元,1人);

DR LIU HIN FOOK(2.16萬元,1人);

滙悅財富管理咨詢公司(2.16萬元,1人);

ROSE CHUNG & CO(2.16萬元,1人);

百合女仕用品店(2.15萬元,1人);

石籬(2.15萬元,1人);

源隆公司(2.15萬元,1人);

金金服務公司(2.15萬元,1人);

茂東財富管理公司(2.15萬元,1人);

新港利茶餐廳(2.15萬元,2人);

壹加壹教育中心(觀塘)(2.15萬元,2人);

成記五金(2.15萬元,2人);

加智顧問(2.15萬元,1人);

英文台(2.14萬元,4人);

卓譽潛能教育中心(2.14萬元,2人);

MICHELLE & COMPANY(2.13萬元,0人);

潮興隆貿易公司(2.13萬元,2人);

恒進工程公司(2.13萬元,2人);

OS OUR SHOP(2.13萬元,1人);

SINOCLONE LIMITED(2.13萬元,2人);

TAMMY KWAN & COMPANY(2.13萬元,1人);

益健養生研究所(2.13萬元,2人);

西醫呂亦娟(2.12萬元,1人);

福聲公司(2.12萬元,2人);

力生五金彈弓製造廠(2.12萬元,1人);

YING YING & CO.(2.11萬元,1人);

威信私人託管補習服務/惠正(2.11萬元,1人);

學進教育中心(2.1萬元,2人);

奧力信顧問公司(2.1萬元,1人);

ALFRED ASSOCIATE CO(2.1萬元,1人);

新蒙妮卡髮廊(2.1萬元,1人);

歐陽希平公司(2.1萬元,1人);

創藝髮型(2.1萬元,1人);

雅嶺(2.1萬元,1人);

雅典娜理財策劃(2.1萬元,1人);

美麗之源專業美容院(2.1萬元,1人);

百恆投資發展(2.1萬元,3人);

BEST EXCHANGE CO.(2.1萬元,1人);

兄弟海洋貿易(2.1萬元,1人);

雋瓏定業(2.1萬元,1人);

CARE(2.1萬元,1人);

CASE ADVERTISING COMPANY(2.1萬元,1人);

翟秋英(2.1萬元,2人);

CHAN PUI SHAN CO.(2.1萬元,1人);

鄭傳鴻針灸治脊骨傷創傷診所(2.1萬元,1人);

誠佳咨詢服務公司(2.1萬元,1人);

CLC LIMITED(2.1萬元,1人);

創美技術美容中心(2.1萬元,2人);

生利鐘錶製品公司(2.1萬元,2人);

DANIEL CHAN & CO(2.1萬元,1人);

DARRICK CO(2.1萬元,1人);

大魚財富管理公司(2.1萬元,1人);

DIAMOND HILL EDUCATION LIMITED(2.1萬元,1人);

多拿鋼閘(2.1萬元,1人);

DOUBLE E COMPANY(2.1萬元,1人);

DOUBLE T(2.1萬元,1人);

DR CHOW SAI HOI DENTAL SURGERY(2.1萬元,1人);

易利事顧問(2.1萬元,3人);

EMPRESS SALON(2.1萬元,2人);

醫樂坊中醫診所(2.1萬元,1人);

ERIC CHAN & CO(2.1萬元,1人);

暢亨(2.1萬元,1人);

輝記(2.1萬元,2人);

遠東(新興)汽車服務公司(2.1萬元,1人);

豐盛國際發展公司(2.1萬元,1人);

植冠貿易(2.1萬元,1人);

HAIR SHOP(2.1萬元,1人);

艾威(2.1萬元,1人);

恒峯行(2.1萬元,1人);

和聲琴行(2.1萬元,2人);

康寶西藥行(2.1萬元,1人);

香積廚(2.1萬元,2人);

馨誠公司(2.1萬元,1人);

居民診療所(2.1萬元,2人);

好多多直銷中心(2.1萬元,2人);

凱運水電工程(2.1萬元,1人);

香港耀得亞太船務集團(2.1萬元,1人);

康兆印刷公司(2.1萬元,1人);

IMUSIC THINGS LIMITED(2.1萬元,1人);

INNOVATION WISE KIDS ENGLISH EDUCATION CENTRE(2.1萬元,2人);

JASMINE & CO.(2.1萬元,1人);

JEFFREY WEALTH MANAGEMENT COMPANY(2.1萬元,1人);

聚星源(2.1萬元,2人);

聚力通(香港)科技(2.1萬元,1人);

K & M(2.1萬元,1人);

K Y POON CO.(2.1萬元,1人);

家竟公司(2.1萬元,1人);

啟源中醫診所(2.1萬元,1人);

金屋髮型屋(2.1萬元,2人);

乾元洞(2.1萬元,1人);

KITTY CHAN COMPANY(2.1萬元,1人);

坤慈幼稚園(2.1萬元,1人);

LAVENDER(2.1萬元,2人);

蕾拉李公司(2.1萬元,1人);

利洋工程(2.1萬元,1人);

LI LI CO.(2.1萬元,1人);

小甲蟲(2.1萬元,2人);

興怡控股(2.1萬元,2人);

駿盈辦公室傢俱(2.1萬元,1人);

馬高投資理財(2.1萬元,1人);

MARGARET HUNG & CO.(2.1萬元,1人);

金金店(2.1萬元,2人);

瑞豐室內設計裝修公司(2.1萬元,1人);

美興燒臘飯店(2.1萬元,1人);

新清雅廊(2.1萬元,1人);

江利(2.1萬元,1人);

品生參茸海味(2.1萬元,1人);

頂昇媒體(2.1萬元,1人);

PETAGOD(2.1萬元,1人);

PHILIP CHENG & CO(2.1萬元,1人);

飄藝舞蹈服裝用品公司(2.1萬元,1人);

保昇保險顧問公司(2.1萬元,2人);

維奧教育中心(2.1萬元,0人);

SAMSO & CO(2.1萬元,1人);

SEA CHENG & COMPANY(2.1萬元,1人);

中學生書店(2.1萬元,1人);

SEGO LILY LIMITED(2.1萬元,1人);

大埔聯盛(2.1萬元,2人);

達林企業(2.1萬元,3人);

㇐設計(2.1萬元,2人);

TSE KWOK PO(2.1萬元,1人);

昇聯(2.1萬元,1人);

好多多直銷中心(2.1萬元,2人);

牙科醫生衛景熹(2.1萬元,1人);

偉成控股(2.1萬元,2人);

匯雋地産發展(2.1萬元,2人);

香港廣聚貿易公司(2.1萬元,1人);

睿思國際財富管理公司(2.1萬元,1人);

WONG LAI CHUN(2.1萬元,1人);

黃瑚記(2.1萬元,2人);

攸由國際財富管理公司(2.1萬元,1人);

三記(2.1萬元,2人);

三記(2.1萬元,2人);

三記(2.1萬元,2人);

三五國際財務管理公司(2.1萬元,1人);

辰光無限公司(2.1萬元,1人);

開心菓園(2.1萬元,2人);

AGAPE INSURANCE AGENCIES CO(2.09萬元,2人);

山林道13-15號業主立案法團(2.09萬元,1人);

ERIC TAI CO(2.09萬元,1人);

添林(2.09萬元,1人);

藝壹設計(2.08萬元,2人);

BABYONLINEHK LIMITED(2.07萬元,1人);

耀旺企業(2.07萬元,1人);

恒威(國際集團)(2.07萬元,1人);

愛和陶香港(2.07萬元,3人);

嘉泉貿易(2.07萬元,1人);

永信保險代理公司(2.07萬元,1人);

MIU & WENDY COMPANY(2.07萬元,1人);

聯鍵國際(2.07萬元,1人);

富源資產管理(2.07萬元,1人);

護航理財諮詢公司(2.06萬元,1人);

20/20 視力中心(2.05萬元,0人);

時軒雅舍(2.05萬元,1人);

葵芳(2.04萬元,1人);

洗熨主管(2.04萬元,2人);

兆發電梯工程(2.04萬元,2人);

大利行(集團)葯業公司(2.04萬元,2人);

忌廉果汁店(2.04萬元,2人);

上海飽餃店(2.03萬元,2人);

輝煌人力資源(2.03萬元,8人);

愛施(2.03萬元,1人);

楓林(國際)公司(2.03萬元,1人);

大㇐企業(2.03萬元,1人);

ALAN INSURANCE AGENCY COMPANY(2.03萬元,1人);

ANNIE SHEK & CO.(2.03萬元,1人);

CHERRY & CO(2.03萬元,1人);

創發室內設計裝飾工程(2.03萬元,1人);

中和找換店(2.03萬元,1人);

CINDUSTRY(2.03萬元,1人);

DEDICATION(2.03萬元,1人);

好望公司(2.03萬元,1人);

豪威置業(2.03萬元,1人);

香港得爵健康科技(2.03萬元,2人);

HOTEL SKYLARK(2.03萬元,1人);

INFINITY COMPANY(2.03萬元,1人);

承君顧問公司(2.03萬元,1人);

JOANNA WAI & COMPANY(2.03萬元,1人);

穎亨管理顧問(2.03萬元,3人);

君匯財富管理公司(2.03萬元,1人);

K M S COLORTECH SERVICE COMPANY LIMITED(2.03萬元,2人);

KEITH AND COMPANY(2.03萬元,1人);

朗道財富管理公司(2.03萬元,1人);

聯興糧食公司(2.03萬元,2人);

銘霖(2.03萬元,0人);

樂力人力資源運輸(2.03萬元,1人);

遠志中醫(2.03萬元,1人);

PHOEBE CHAN & CO(2.03萬元,1人);

RITA HO CO(2.03萬元,1人);

TAM SIU TO & COMPANY(2.03萬元,1人);

廸遠公司(2.03萬元,1人);

TRACY HUI(2.03萬元,1人);

聯兄行(2.03萬元,1人);

宏力(匯聚)(2.03萬元,2人);

維貿公司(2.03萬元,1人);

永松(2.03萬元,1人);

匯財投資顧問公司(2.03萬元,1人);

富藝公司(2.03萬元,1人);

羅伯輝脊骨神經科醫療中心(2.02萬元,2人);

沙龍攝影(2.01萬元,1人);

王哲華西醫醫務所(2.01萬元,2人);

TOP & COMPANY(2.01萬元,1人);

LOUIS NG & CO(2萬元,1人);

INNOTHINK TECH LIMITED(2萬元,3人);

寶寶公司(2萬元,1人);

安信工作室(2萬元,1人);

精美製造(2萬元,1人);

箭藝門體育用品(1.99萬元,1人);

BLUE SKY(1.98萬元,1人);

EASHION(1.98萬元,2人);

南山製衣廠(1.98萬元,1人);

中旺(香港)(1.97萬元,2人);

ME 2(1.97萬元,1人);

SAMMI TSE & CO.(1.97萬元,1人);

領袖乾洗(1.96萬元,1人);

亞加比藝術中心(1.95萬元,1人);

AGNES & CO.(1.95萬元,1人);

釾錀公司(1.95萬元,1人);

ARIS & COMPANY(1.95萬元,1人);

電池市場(1.95萬元,1人);

標榜美容中心(1.95萬元,1人);

栢林公司(1.95萬元,2人);

藍天洗衣(1.95萬元,2人);

BONDSON CONSULTANT(1.95萬元,1人);

C & T CONSULTANTS LIMITED(1.95萬元,1人);

富悅投資(1.95萬元,1人);

CHAN HOI HO (HK) CO.(1.95萬元,1人);

昌善公司(1.95萬元,1人);

卓藝畫廊(1.95萬元,1人);

志信油漆裝飾工程(1.95萬元,1人);

捷成水電工程(1.95萬元,1人);

潮領集團(香港)(1.95萬元,1人);

CUT HOUSE(1.95萬元,1人);

雲偉公司(1.95萬元,1人);

EDMOND SO & CO(1.95萬元,1人);

快捷洗水廠(1.95萬元,1人);

梅花廊(1.95萬元,1人);

發興茂昌雜貨(1.95萬元,1人);

鋒富經營新永發(1.95萬元,1人);

FOUR J COMPANY(1.95萬元,1人);

宏宇諮詢(1.95萬元,1人);

金星賓館(1.95萬元,1人);

展志科技(1.95萬元,1人);

昊盛國際投資管理公司(1.95萬元,1人);

滙隆行(1.95萬元,1人);

燊中風險管理公司(1.95萬元,1人);

極品泰國菜館(1.95萬元,1人);

瀚富國際投資管理公司(1.95萬元,1人);

樂天普通話教室(1.95萬元,2人);

同豐實業(1.95萬元,1人);

HEALTHY & BEAUTY ENTERPRISE LIMITED(1.95萬元,0人);

黎玉澍公司(1.95萬元,0人);

何景生(1.95萬元,1人);

香港賽昴公司(1.95萬元,1人);

洪源國際咨詢公司(1.95萬元,1人);

合利工程(香港)(1.95萬元,1人);

匯龍顧問公司(1.95萬元,1人);

鴻達行(1.95萬元,2人);

I HAIR(1.95萬元,1人);

IBC FILIPINO (HK) LIMITED(1.95萬元,1人);

JABO BABY(1.95萬元,1人);

濟生中醫診所(1.95萬元,0人);

京彤普通話中心(1.95萬元,2人);

凱升公司(1.95萬元,1人);

金多寶茶餐廳(1.95萬元,1人);

真髮用品專門店(1.95萬元,1人);

堅城中醫針灸整脊診所(1.95萬元,1人);

江盛發展(1.95萬元,1人);

羣興肉枱(1.95萬元,1人);

L C CO(1.95萬元,1人);

LAI KAM YAN & COMPANY(1.95萬元,1人);

林記車仔麵(1.95萬元,1人);

導慧(1.95萬元,1人);

LEE WAI YEE CONSULTANCY COMPANY(1.95萬元,1人);

浩俊顧問公司(1.95萬元,1人);

林濤保險公司(1.95萬元,1人);

榮海企業顧問(1.95萬元,1人);

文記茶水部(1.95萬元,1人);

富達窗簾燈飾公司(1.95萬元,1人);

MAZHAR SULTANA. - AIA(1.95萬元,1人);

美來財富管理(1.95萬元,1人);

棉棉公司(1.95萬元,1人);

貓犬浴場(1.95萬元,2人);

新焦點(1.95萬元,1人);

NG SAU LIN CO.(1.95萬元,1人);

牛奶魚欄(1.95萬元,2人);

PHOEBE CHAN & CO(1.95萬元,1人);

栢理諮詢(1.95萬元,1人);

寶生製品廠(1.95萬元,2人);

太子花店(1.95萬元,1人);

誠開(1.95萬元,1人);

PROFIT DAY ENTERPRISES LIMITED(1.95萬元,1人);

駿星公司(1.95萬元,1人);

SAMUEL LEUNG CO(1.95萬元,1人);

SIKI CHAN & CO(1.95萬元,1人);

姊妹服飾(1.95萬元,1人);

天嵐服務公司(1.95萬元,1人);

才藝教育(1.95萬元,1人);

世界紙品玩具製造廠(1.95萬元,1人);

天福找換店(1.95萬元,1人);

特區時計(1.95萬元,1人);

聯合高客服務(1.95萬元,1人);

聯合冷氣水電工程(1.95萬元,1人);

WINNIE CHAN & CO(1.95萬元,1人);

X'ZUIT APPAREL LIMITED(1.95萬元,1人);

雅樂咨詢(1.95萬元,1人);

尹屹貿易公司(1.95萬元,1人);

悅航(香港)(1.95萬元,1人);

君綽資產投資公司(1.95萬元,1人);

大豐公司(1.95萬元,1人);

天驕國際公司(1.95萬元,1人);

智信金融公司(1.95萬元,1人);

曾玉梅(1.95萬元,1人);

益濟醫蘆(1.95萬元,1人);

森田控股(1.95萬元,1人);

龍嶺(1.94萬元,1人);

麟興(1.93萬元,1人);

芙蓉莊護膚纖體中心(1.93萬元,1人);

南華貿易公司(1.93萬元,1人);

GRACE TSE FINANCIAL PLANNING CO.(1.93萬元,1人);

樂研教育中心(1.92萬元,1人);

茶咖(1.92萬元,0人);

卓記海鮮(1.92萬元,2人);

志誠公司(1.92萬元,1人);

珍珍公司(1.92萬元,1人);

DR CHIU KIN MAN(1.92萬元,1人);

家豪顧問公司(1.92萬元,2人);

龍華(1.92萬元,1人);

啟明國際投資(1.92萬元,1人);

利民行(1.91萬元,1人);

全福通(香港)(1.91萬元,1人);

鴻發中西藥行(1.9萬元,1人);

來路貿易公司(1.9萬元,2人);

泡沫茶(1.89萬元,2人);

德興商標織印廠(1.89萬元,2人);

東訊找換(1.89萬元,1人);

JOSEPH CHUNG & CO.(1.89萬元,1人);

TAIMAX HONG KONG CO., LIMITED(1.89萬元,1人);

牙科醫生梅紫微(1.88萬元,2人);

陳毓志醫生醫務所(1.88萬元,1人);

龍成實業(1.88萬元,1人);

GRACE GUO & CO.(1.88萬元,1人);

IT FINANCIAL PLANNING CO.(1.88萬元,1人);

翡翠財務(1.88萬元,1人);

麗明顧問服務(1.88萬元,2人);

嘉興時裝批發(1.88萬元,1人);

景駿投資公司(1.88萬元,1人);

金威企業公司(1.88萬元,1人);

利達汽車零件行(1.88萬元,1人);

礫進工程(1.88萬元,1人);

LOVE TOOTHY(1.88萬元,1人);

奧麥寶寶攝影工作室(1.88萬元,1人);

高比(1.88萬元,1人);

匯聯商業管理(1.88萬元,1人);

運通音响(1.88萬元,1人);

潤發菜檔(1.88萬元,2人);

進財投資顧問公司(1.88萬元,1人);

眾盈投資(1.88萬元,1人);

百佳印花(1.86萬元,1人);

衣原寶鑑(1.85萬元,1人);

齒健國際(1.85萬元,1人);

梁國賢(1.85萬元,1人);

李國華(1.85萬元,1人);

活水教育(1.85萬元,1人);

金福記公司(1.83萬元,1人);

謙信電業公司(1.83萬元,1人);

喜來登婚紗晚裝公司(1.83萬元,2人);

瑞英工業大廈第㇐期業主立案法團(1.83萬元,1人);

A HOUSE(1.8萬元,1人);

ANITA CHONG & COMPANY(1.8萬元,1人);

宏安財務策劃(1.8萬元,1人);

ASIAN OPPS I LIMITED(1.8萬元,1人);

CARMEN CHAN CO.(1.8萬元,1人);

思捷國際理財規劃顧問公司(1.8萬元,1人);

陳烈中醫診所(1.8萬元,1人);

CHINESE MEDICINE PRACTITIONER(1.8萬元,1人);

采儷僱傭服務公司(1.8萬元,1人);

CHRISTINA CHEUNG & CO(1.8萬元,1人);

中華生猛海鮮(1.8萬元,1人);

智潔坊(1.8萬元,1人);

CRYSTAL DING & CO(1.8萬元,2人);

丹帝士跆拳道總會(1.8萬元,1人);

方子健牙科醫生(1.8萬元,1人);

東山防火工程(1.8萬元,1人);

EDDY LEUNG & CO(1.8萬元,1人);

雅絲美髮用品(1.8萬元,1人);

EVA LEE(1.8萬元,1人);

漢榮實業(1.8萬元,1人);

EVERGRIN(1.8萬元,1人);

花美儀(1.8萬元,1人);

富記汽車修理(1.8萬元,1人);

馮紹昌(1.8萬元,1人);

星河洗衣店(1.8萬元,1人);

晶彩光電(1.8萬元,1人);

和發貿易公司(1.8萬元,1人);

金興遠東(1.8萬元,1人);

好朋友保險公司(1.8萬元,1人);

姬絲美容中心(1.8萬元,1人);

宏峰顧問公司(1.8萬元,1人);

綠馬玩具(1.8萬元,1人);

漢高實業(香港)(1.8萬元,2人);

恆威中西藥行(1.8萬元,1人);

曦成製本(1.8萬元,1人);

HENRY Y.H. LEUNG COMPANY(1.8萬元,1人);

香港獎品禮品設計公司(1.8萬元,1人);

HL CO.(1.8萬元,1人);

香港安納西投資管理(1.8萬元,1人);

康怡旅遊(1.8萬元,1人);

"HONGKONG RICHUNG ACCOUNTING SERVICE LIMITED TRADING AS

RICHUNG ACCOUNTING SERVICE(1.8萬元,1人);"

HUBPY(1.8萬元,1人);

洪記咖啡(1.8萬元,2人);

鴻霖發展公司(1.8萬元,2人);

鴻圖洋行(1.8萬元,1人);

ITO MA & CO.(1.8萬元,1人);

捷萊(1.8萬元,1人);

鄧鈞堤(1.8萬元,1人);

樂匯(1.8萬元,1人);

浩永貿易(1.8萬元,1人);

JW PACIFIC COMPANY LIMITED(1.8萬元,2人);

K & S MANUFACTURER LIMITED(1.8萬元,1人);

金星鞋業(1.8萬元,1人);

KARRY TANG & CO(1.8萬元,1人);

中匯企業集團(1.8萬元,1人);

吉利福記公司(1.8萬元,1人);

廣生(1.8萬元,1人);

利高公司(1.8萬元,1人);

萊基利(1.8萬元,1人);

儷姬天然美容(1.8萬元,1人);

朗通貿易公司(1.8萬元,1人);

劉繼榮保險顧問公司(1.8萬元,1人);

亮煌(1.8萬元,0人);

LINEA NEGRA MATERNITY LIMITED(1.8萬元,1人);

領傳天澤香港資產管理公司(1.8萬元,1人);

LOUISE PRO. HK(1.8萬元,1人);

利文都滙控股(1.8萬元,2人);

M. L. KWOK & COMPANY(1.8萬元,1人);

馬駒記(1.8萬元,1人);

MABUHAY TRADING COMPANY(1.8萬元,1人);

東方漢語(1.8萬元,1人);

萬利生(1.8萬元,1人);

美信電機雕刻公司(1.8萬元,1人);

萬滙網絡(香港)(1.8萬元,1人);

MAX MAK(1.8萬元,1人);

MEGA & CO(1.8萬元,1人);

MERINGUE.HK(1.8萬元,1人);

METRO HAIR(1.8萬元,1人);

明豐樹膠塑料製品廠(香港)(1.8萬元,2人);

明記咖啡檔(1.8萬元,1人);

明記石油運輸公司(1.8萬元,1人);

MODEL CREATION STUDIO(1.8萬元,1人);

MONEY GATEWAY(1.8萬元,1人);

新口味(1.8萬元,2人);

聯域船務(香港)(1.8萬元,2人);

藝聯車行(1.8萬元,2人);

陸號汽車公司(1.8萬元,1人);

東醫館(1.8萬元,1人);

娉婷美容(1.8萬元,1人);

寶湖特賣城(1.8萬元,2人);

寶記雜貨(1.8萬元,1人);

REGINA COMPANY(1.8萬元,1人);

毅昇工程(1.8萬元,1人);

SAMUEL KWOK COMPANY(1.8萬元,0人);

新福快餐(1.8萬元,1人);

叁義運輸(1.8萬元,1人);

SHARON LEUNG COMPANY(1.8萬元,1人);

樹記鐵工廠O/B開寶工程(1.8萬元,2人);

SIMON WONG & CO.(1.8萬元,1人);

SJ & H APPAREL LIMITED(1.8萬元,1人);

香港鵬翔電子科枝(1.8萬元,1人);

天利行汽車音响防盜(1.8萬元,1人);

信健(1.8萬元,1人);

大興纖維廠實業(1.8萬元,2人);

大昌手袋廠(1.8萬元,2人);

探客餐飲公司(1.8萬元,1人);

THE ROADSLAND INVESTMENT COMPANY(1.8萬元,1人);

王政方(1.8萬元,1人);

天澤牛肉(1.8萬元,1人);

西醫唐榮光(1.8萬元,1人);

匯富金融公司(1.8萬元,1人);

段景珊(1.8萬元,1人);

華隆(1.8萬元,8人);

威良公司(1.8萬元,1人);

偉新肉檯(1.8萬元,1人);

運通貿易行(1.8萬元,1人);

泓洋顧問(1.8萬元,1人);

榮發肉枱(1.8萬元,1人);

WING HONG FITNESS LIMITED(1.8萬元,1人);

永寶貿易公司(1.8萬元,1人);

WING'S TRADING COMPANY(1.8萬元,1人);

匯鑫企業管理(1.8萬元,1人);

溢利公司(1.8萬元,2人);

日日時果(1.8萬元,1人);

YELLOW'S SHOES(1.8萬元,1人);

知味棧咸雞咸鴨專門店(1.8萬元,2人);

凈緣疼痛護理及美容中心(1.8萬元,1人);

利誠(1.8萬元,0人);

明記糖水(1.8萬元,2人);

海就鮮魚(1.8萬元,1人);

中國投資(1.79萬元,1人);

DR C M CHAN'S CLINIC(1.79萬元,1人);

香港普福堂粵劇樂師會(1.79萬元,2人);

陳家成大律師(1.78萬元,1人);

永定堂涼茶(1.77萬元,1人);

合富(1.77萬元,1人);

奇華刺繡(1.77萬元,1人);

建興隆藥業(1.77萬元,1人);

新合記工程(1.77萬元,1人);

VINCENT CHENG AND COMPANY(1.77萬元,1人);

公文式銳進教育中心(1.77萬元,3人);

金龍停車場管理公司(1.76萬元,1人);

SAM CHI DENTAL CLINIC(1.76萬元,1人);

新光實業(1.76萬元,1人);

㇐盛大廈業主立案法團(1.76萬元,1人);

SE LAM YUEN & COMPANY(1.75萬元,1人);

西醫周偉富(1.74萬元,0人);

LAM & CHENG CO.(1.74萬元,1人);

補習通(1.74萬元,2人);

VISION COMPANY(1.74萬元,1人);

天港格林(1.73萬元,1人);

PAUL KONG & CO.(1.73萬元,1人);

偉華行(1.73萬元,1人);

廣訊國際商務(1.73萬元,1人);

梓優(1.73萬元,1人);

CHAK HO COMPANY(1.73萬元,1人);

周海發鮮魚(1.73萬元,3人);

孫偉浩醫生醫務所(1.73萬元,1人);

JOCELYN WONG & CO(1.73萬元,1人);

金寶肉食公司(1.73萬元,1人);

廣永傑建築(1.73萬元,1人);

梁仲偉跌打骨科(1.73萬元,1人);

汪洋運輸公司(1.73萬元,1人);

紅水晶國際公司(1.73萬元,1人);

RICKY Y K KO & COMPANY(1.73萬元,1人);

筲箕灣南安坊坊眾會(1.73萬元,2人);

SHIRLA LO COMPANY(1.73萬元,1人);

TSUI & CHIN COMPANY(1.73萬元,1人);

屯門康和護老中心(1.73萬元,1人);

顏永珍保險代理(1.73萬元,1人);

躍達公司(1.73萬元,1人);

園子教育中心(1.73萬元,2人);

WILLIAM KWOK & COMPANY(1.72萬元,1人);

桃源賓館(1.72萬元,1人);

仲記(1.71萬元,1人);

關東參茸行(1.71萬元,1人);

鴻駿文具禮品公司(1.71萬元,1人);

天就行香燭紙業佛具雜貨公司(1.71萬元,1人);

碩天科技(香港)(1.71萬元,1人);

WONG WAI HUNG & CO(1.71萬元,1人);

歷舜美容護理(1.7萬元,1人);

V FU COMPANY(1.7萬元,1人);

威盛(兄弟)工程(1.7萬元,1人);

JOLLY KIDS EDUCATION AND DANCING ACADEMY LIMITED(1.69萬元,1人);

雷蒙髮廊(1.69萬元,1人);

官涌寶靈街八至二十號業主立案法團(1.69萬元,1人);

倩莊公司(1.68萬元,1人);

卓豐貿易(1.68萬元,2人);

共信(1.66萬元,1人);

ACONS(1.65萬元,1人);

安海同鄉聯誼會(1.65萬元,1人);

翔裝修工程(1.65萬元,1人);

展立顧問公司(1.65萬元,1人);

神洲國際礦業咨詢(1.65萬元,2人);

捷成車行(1.65萬元,1人);

彩禮(1.65萬元,1人);

駿馬呔輪電池公司(1.65萬元,1人);

松傑運輸公司(1.65萬元,2人);

粵商專業資源顧問(1.65萬元,1人);

DONNA LAU & CO.(1.65萬元,1人);

DR. CHOY HOK KAN MEDICAL CLINIC(1.65萬元,2人);

生活布藝(1.65萬元,2人);

飛昇國際資產管理顧問公司(1.65萬元,1人);

FUSE NANO TECHNOLOGY CO. LIMITED(1.65萬元,1人);

GOOMUSIC LIMITED(1.65萬元,1人);

風味小館(1.65萬元,2人);

國際中醫中藥總會(1.65萬元,1人);

JESS PANG CO.(1.65萬元,1人);

K 18 SALON(1.65萬元,1人);

金蘭觀(1.65萬元,1人);

基記運輸(1.65萬元,2人);

KC CONSULTANCY(1.65萬元,1人);

KENDELL GLOBAL COMPANY(1.65萬元,2人);

全方位學習中心(1.65萬元,1人);

連花公司(1.65萬元,2人);

LOUISA MAK & CO(1.65萬元,1人);

家雄物流(1.65萬元,1人);

專業牙科(1.65萬元,1人);

MFG COMPANY(1.65萬元,1人);

MICHAEL COMPANY(1.65萬元,1人);

明記麵食(1.65萬元,1人);

MISTLETOE FINANCE COMPANY(1.65萬元,1人);

滿記農場(1.65萬元,1人);

NG CHI KIN & CO(1.65萬元,1人);

NOEL KU & COMPANY(1.65萬元,2人);

OLIVER LI INSURANCE COMPANY(1.65萬元,1人);

R & A(1.65萬元,1人);

彩虹洗衣店(1.65萬元,1人);

藝影髮廊(1.65萬元,1人);

十八鄉鄉事委員會學校(1.65萬元,1人);

科案(1.65萬元,1人);

九龍城青年協進會(1.65萬元,1人);

東昇膠袋廠(1.65萬元,1人);

WINFORD COMPANY(1.65萬元,1人);

榮昌護老院(1.65萬元,1人);

煒星公司(1.65萬元,3人);

曾閣琛公司(1.65萬元,1人);

LASER TECH.(1.65萬元,1人);

DC甜品屋(1.65萬元,4人);

糖街(1.64萬元,1人);

道在人間(1.64萬元,2人);

CHRISTINE YAU & CO(1.64萬元,2人);

九龍城區文娛促進會(1.64萬元,1人);

快樂洗衣店(1.62萬元,2人);

獅航(1.62萬元,0人);

誠信保險顧問公司(1.62萬元,1人);

五星照相(1.62萬元,1人);

鳳凰音響國際(1.62萬元,1人);

RITA AU & CO.(1.62萬元,1人);

華匯人民幣找換行(1.62萬元,1人);

永發電器(1.62萬元,1人);

HILDA(1.61萬元,2人);

BILLY CHAN DANCE CONCEPTS(1.61萬元,1人);

全球財智幕僚(香港)(1.61萬元,1人);

譚志強(1.61萬元,1人);

基督教中國佈道會感恩堂(1.61萬元,1人);

高格洋行(1.6萬元,1人);

PARCO CONSULTANT COMPANY(1.59萬元,1人);

GRAPHIC PROMOTION CONSULTANT(1.59萬元,1人);

公文式鴨脷洲教育中心(1.59萬元,6人);

誠偉棋(1.59萬元,1人);

德華百貨(1.59萬元,3人);

JACKEY KO CONSULTANT CO.(1.58萬元,1人);

亞為旗建築設計咨詢(香港)(1.58萬元,1人);

陳林電金工場(1.58萬元,1人);

⾧發金融公司(1.58萬元,1人);

至誠印刷公司(1.58萬元,1人);

E.T. COMPANY(1.58萬元,1人);

愛高時計公司(1.58萬元,1人);

EVA NGAI & CO.(1.58萬元,1人);

藝軒(1.58萬元,1人);

快樂電業公司(1.58萬元,1人);

龍運達企業公司(1.58萬元,1人);

群發(香港)(1.58萬元,1人);

日金遠東(1.58萬元,1人);

晉滙集團(1.58萬元,1人);

浩海國際公司(1.58萬元,1人);

銀惠投資(1.58萬元,1人);

昌和集團(1.58萬元,1人);

偉江五金水電工程(1.58萬元,1人);

WANDY CHENG FINANCIAL PLANNING CO(1.58萬元,1人);

愿誠園(1.58萬元,1人);

MORE(1.55萬元,1人);

CHING COMPANY(1.55萬元,1人);

DERRICK WONG & CO.(1.55萬元,1人);

佳訊書報社(1.55萬元,3人);

先達保險公司(1.55萬元,1人);

CLC LIMITED T/A KMC(1.54萬元,1人);

成豐行(1.54萬元,0人);

芝韻髮型屋(1.54萬元,1人);

逸卓(1.54萬元,1人);

DR CALVIN K WANG'S DENTAL SURGERY(1.53萬元,1人);

HCH SERVICES(1.53萬元,1人);

聯發車(1.53萬元,1人);

永發行(1.53萬元,1人);

帝寶首飾公司(1.52萬元,1人);

成和護理安老院(1.52萬元,1人);

永昇發(1.52萬元,2人);

HUI LAI MING LEON CO.(1.51萬元,2人);

㇐中國際旅遊(1.5萬元,1人);

智選科技公司(1.5萬元,1人);

A PLUS SALON(1.5萬元,1人);

AGNES YAU COMPANY(1.5萬元,1人);

人工智能國際實驗教室(1.5萬元,1人);

亞力堅投資(1.5萬元,1人);

雅凡特顧問公司(1.5萬元,1人);

ALVIN CHAN & COMPANY(1.5萬元,1人);

AMAZING THREE LIMITED(1.5萬元,1人);

安保信公司(1.5萬元,1人);

AMY CHEUNG & CO(1.5萬元,1人);

藝研坊(1.5萬元,3人);

雅詩琴行(1.5萬元,2人);

亞洲互動(1.5萬元,2人);

雅典纖體美容中心(1.5萬元,1人);

昇華設計(1.5萬元,1人);

北京乾洗專門店(1.5萬元,1人);

必滿(1.5萬元,1人);

保捷貨運(1.5萬元,1人);

大幸福貿易公司(1.5萬元,1人);

BIGCO (HONG KONG) LIMITED(1.5萬元,1人);

BIGI(1.5萬元,1人);

創億(香港)實業(1.5萬元,1人);

森林居裝修設計(1.5萬元,2人);

品智(環球)(1.5萬元,1人);

衍卓教育(1.5萬元,1人);

志新發展(1.5萬元,1人);

創俊集團(1.5萬元,1人);

C&P FASHION(1.5萬元,1人);

金萊原盅蒸飯(1.5萬元,1人);

貓記雜架攤(1.5萬元,1人);

加利華顧問(1.5萬元,1人);

城投中國金融服務(1.5萬元,2人);

富榮洗衣便利店(1.5萬元,2人);

志業製衣配料印刷公司(1.5萬元,1人);

卓瑜公司(1.5萬元,1人);

⾧泰行(1.5萬元,1人);

⾧旺餐館燒鵝飯店(1.5萬元,1人);

荃灣展業水族(1.5萬元,1人);

才記運輸公司(1.5萬元,1人);

CHOY CHI TAK(1.5萬元,2人);

CHRIS CHOW DESIGN ASSOCIATES(1.5萬元,1人);

珠江參茸燕窩公司(1.5萬元,1人);

珠江參茸燕窩公司(1.5萬元,1人);

泉記(1.5萬元,2人);

駿程顧問公司(1.5萬元,1人);

真記(1.5萬元,1人);

CML CO.(1.5萬元,1人);

漫画便利屋(1.5萬元,1人);

立坊公司(1.5萬元,1人);

德路照明公司(1.5萬元,1人);

DENTIST NG MAN FONG DENTAL OFFICE(1.5萬元,1人);

曉華HUANG(1.5萬元,1人);

DIVA(1.5萬元,1人);

道心顧問(1.5萬元,1人);

DR ANDERSON CHUNG'S DENTAL CLINIC(1.5萬元,0人);

DR KONG ON TAI'S CLINIC(1.5萬元,1人);

施熙嘉牙科醫務所(1.5萬元,1人);

餃餃鎮(1.5萬元,1人);

DUOTEM CAPITAL LIMITED(1.5萬元,1人);

怡高傢俱貿易公司(1.5萬元,1人);

金鷹商標印刷公司(1.5萬元,1人);

新穎護理(1.5萬元,1人);

ELLA CHIU & CO.(1.5萬元,1人);

怡適科技(1.5萬元,1人);

麗進貿易(1.5萬元,1人);

悠然(1.5萬元,1人);

F1髮廊(1.5萬元,1人);

FANCY'S(1.5萬元,1人);

豐盛投資公司(1.5萬元,1人);

快趣影像(1.5萬元,1人);

發記五金(1.5萬元,1人);

福建鞋貿公司(1.5萬元,1人);

FIRSTCALL (HK) CO.(1.5萬元,1人);

FOCUS(1.5萬元,2人);

芳姐可口渡假屋(1.5萬元,1人);

四季食材(1.5萬元,1人);

方米娜香港集團(1.5萬元,1人);

果之園(1.5萬元,1人);

福泰裝修工程公司(1.5萬元,1人);

GALAXY(1.5萬元,1人);

GALAXY FASHION(1.5萬元,1人);

芝栢別墅(1.5萬元,1人);

主要平台(1.5萬元,1人);

金屋餅屋(1.5萬元,2人);

金領域(1.5萬元,1人);

金譽國際投資(1.5萬元,1人);

瑞盈(1.5萬元,1人);

好好食品(1.5萬元,1人);

大草原公司(1.5萬元,1人);

GZ PRODUCTION(1.5萬元,1人);

HAIR PLACE(1.5萬元,1人);

恆興金屬壓鑄製品廠(1.5萬元,1人);

恆盛工程公司(1.5萬元,1人);

恆華柯式印刷廠(1.5萬元,1人);

開心士多(1.5萬元,1人);

智富顧問公司(1.5萬元,1人);

興利中國投資(1.5萬元,1人);

興隆車行(1.5萬元,2人);

香港福建同鄉中醫中心(1.5萬元,1人);

何群好魚枱(1.5萬元,2人);

浩言科技系統(1.5萬元,1人);

香港般尼克療癒中心(1.5萬元,2人);

香港改革宗⾧老會韓華恩約教會(1.5萬元,1人);

合興鮮魚海鮮(1.5萬元,1人);

合利海鮮(1.5萬元,1人);

合成書局(1.5萬元,1人);

許家園涼茶店(1.5萬元,1人);

泓達公司(1.5萬元,0人);

活動教育中心(1.5萬元,1人);

I MUSIK(1.5萬元,1人);

良品免稅藥粧(1.5萬元,1人);

㇐誠諮詢(1.5萬元,1人);

國際寶喬科技(1.5萬元,1人);

ISLAND CO.(1.5萬元,1人);

美林居室設計(1.5萬元,1人);

金邁王控股(1.5萬元,1人);

進昇物流(1.5萬元,1人);

知足常樂(1.5萬元,1人);

創藝教育中心(1.5萬元,1人);

JULIANA CHEUNG'S CO(1.5萬元,2人);

K & K INTERNATIONAL (HK) LIMITED(1.5萬元,1人);

K.O. INTERNATIONAL LIMITED(1.5萬元,1人);

嘉運運輸公司(1.5萬元,1人);

KAINBERGER PRODUCTION LIMITED(1.5萬元,1人);

錦燊國際物流貿易公司(1.5萬元,2人);

KATE LEE & CO(1.5萬元,1人);

建聯五金機械行(1.5萬元,1人);

開利螺絲廠(1.5萬元,1人);

中藥薰蒸養生館(1.5萬元,1人);

京寶髮型設計(1.5萬元,1人);

瓊之魚檔(1.5萬元,1人);

僑信葯材公司(1.5萬元,1人);

金浦町(1.5萬元,1人);

葵發發展(1.5萬元,1人);

均記鮮魚(1.5萬元,1人);

國輝運輸公司(1.5萬元,1人);

廣華行(1.5萬元,1人);

林記小食(1.5萬元,1人);

凌思商業方案(1.5萬元,1人);

利達亞太投資公司(1.5萬元,1人);

LEMON IMPEX (HK) LIMITED(1.5萬元,1人);

LIFE CUT(1.5萬元,1人);

莉莉花店(1.5萬元,1人);

連記(1.5萬元,1人);

小茄子公司(1.5萬元,1人);

生活創作(1.5萬元,2人);

LOCAL MOTION COMPANY(1.5萬元,1人);

諾天科技(香港)(1.5萬元,1人);

樂嘉設計工程(1.5萬元,1人);

幸運風(1.5萬元,1人);

聯發機電工程公司(1.5萬元,1人);

陸提企業(1.5萬元,2人);

LUXE WARE HK LIMITED(1.5萬元,1人);

家雄物流(1.5萬元,1人);

家雄運輸公司(1.5萬元,1人);

麥輝記魚枱(1.5萬元,2人);

萬興泰公司(1.5萬元,1人);

文記(1.5萬元,1人);

文苑書店(1.5萬元,1人);

滿足養生(1.5萬元,1人);

文氏精品世界(1.5萬元,1人);

威創達國際(1.5萬元,1人);

美明洗衣店(1.5萬元,2人);

理程裝飾工程(1.5萬元,1人);

MIMOSA TRADING CO(1.5萬元,1人);

明德環球實業(1.5萬元,1人);

碧儀(1.5萬元,1人);

MODI HAIR SALON(1.5萬元,1人);

MOMENTAI IMPORT AND EXPORT LIMITED(1.5萬元,1人);

MOMO(1.5萬元,1人);

多潤工程建材(1.5萬元,1人);

俊慧智能發展中心(1.5萬元,1人);

多研醫藥(1.5萬元,1人);

NEVER SECOND CO(1.5萬元,1人);

新時代投資(香港)(1.5萬元,1人);

新人類(1.5萬元,1人);

NEW RISE FAR EAST LIMITED(1.5萬元,1人);

NEW STONE SALON(1.5萬元,1人);

新利成雲石(1.5萬元,1人);

藝林建築工程公司(1.5萬元,1人);

好麵膳早餐速食小館(1.5萬元,1人);

美軒時裝(1.5萬元,1人);

NINO TRADING (HK) LTD(1.5萬元,2人);

綠洲餐廳(1.5萬元,1人);

安邦會計師事務所(1.5萬元,1人);

東方協和公司(1.5萬元,1人);

海外設計科技(1.5萬元,1人);

P.S. KO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT(1.5萬元,1人);

PACCAYA RESOURCES LTD.(1.5萬元,2人);

百寶小食(1.5萬元,1人);

何國昌會計師事務所(1.5萬元,1人);

愛完美美容店(1.5萬元,1人);

柏淼集團(1.5萬元,1人);

寶利改衣專門店(1.5萬元,1人);

三寶製版(1.5萬元,1人);

寶利貿易公司(1.5萬元,1人);

良田(1.5萬元,1人);

盈潤(1.5萬元,1人);

保進(國際)(1.5萬元,1人);

RHOMBUS CAPITAL LIMITED(1.5萬元,1人);

富安興(1.5萬元,1人);

來思工程(1.5萬元,1人);

好資源環保方案(1.5萬元,1人);

思美發展(1.5萬元,1人);

上記海鮮(1.5萬元,1人);

訊成工程(1.5萬元,1人);

銀帝貿易公司(1.5萬元,1人);

SIMON & CO(1.5萬元,1人);

天域廣告製作公司(1.5萬元,1人);

天藝音樂中心(1.5萬元,1人);

大記公司(1.5萬元,1人);

泰萊清潔服務(1.5萬元,1人);

德記汽車服務中心(1.5萬元,1人);

德明鮮魚(1.5萬元,1人);

德安藥行(1.5萬元,1人);

TAKEOUT ENTERTAINMENT LIMITED(1.5萬元,1人);

TEIN SHUN EXCHANGE(1.5萬元,1人);

瀚益金融資本公司(1.5萬元,1人);

戴倫斯公司(1.5萬元,1人);

TH & CO(1.5萬元,1人);

THE NAIL(1.5萬元,2人);

天地旅運假期(1.5萬元,1人);

天成行(1.5萬元,1人);

天泰實業(1.5萬元,1人);

天詠顧問公司(1.5萬元,1人);

TNT SHOP(1.5萬元,1人);

滔記五金(1.5萬元,1人);

永順東南亞食品(1.5萬元,1人);

尚棧(1.5萬元,2人);

高潔乾洗(1.5萬元,1人);

充值站(1.5萬元,1人);

同威中醫藥(1.5萬元,1人);

豫中醫診所(1.5萬元,1人);

惠業空運(1.5萬元,1人);

威向香港店(1.5萬元,1人);

UNION RISE COMPANY LIMITED(1.5萬元,1人);

VICKY CHAN & CO.(1.5萬元,1人);

威格斯物業代理(1.5萬元,1人);

利森拆車(1.5萬元,1人);

怡通地產代理(1.5萬元,1人);

華昌雞鴨(1.5萬元,1人);

偉興海鮮(1.5萬元,1人);

威華貿易公司(1.5萬元,1人);

WALLPAPER MALL LIMITED(1.5萬元,1人);

WALTER YIU & CO.(1.5萬元,1人);

洗衣店(1.5萬元,1人);

榮碩貿易(1.5萬元,1人);

為你店(1.5萬元,1人);

威信錶帶公司(1.5萬元,1人);

捷馬投資(1.5萬元,1人);

宏安貨運公司(1.5萬元,0人);

凱旋公司(1.5萬元,1人);

永昌(1.5萬元,1人);

永輝工程(1.5萬元,2人);

永行裝修公司(1.5萬元,1人);

永興工程公司(1.5萬元,1人);

永興隆(1.5萬元,1人);

永利(1.5萬元,1人);

永利吊機運輸公司(1.5萬元,1人);

永佰公司(1.5萬元,1人);

永朋理財顧問公司(1.5萬元,1人);

穎駿物流(1.5萬元,1人);

創譽盛略(1.5萬元,1人);

惠宜投資(1.5萬元,1人);

數智教育(1.5萬元,1人);

威爾快(香港)(1.5萬元,1人);

宏發(1.5萬元,1人);

日儷纖體美容中心(1.5萬元,2人);

YEE HING(1.5萬元,1人);

英記(1.5萬元,2人);

英傑(清拆)工程(1.5萬元,1人);

耀發(1.5萬元,1人);

曜鴻石磨腸粉(1.5萬元,1人);

生機美(1.5萬元,1人);

悅靚美甲睫毛美容中心(1.5萬元,1人);

源茂興記茶莊(1.5萬元,1人);

欽記(1.5萬元,1人);

ZIZTAR LIMITED(1.5萬元,1人);

12B HAIR & BEAUTY(1.5萬元,1人);

九隆企業(1.5萬元,2人);

川香(1.5萬元,1人);

御品燒腊皇(1.5萬元,1人);

紅葉理財咨詢服務公司(1.5萬元,1人);

龍津美食(1.5萬元,1人);

海洋珊瑚珠寶公司(1.49萬元,1人);

彩虹洗衣專門店(1.49萬元,2人);

盈康智富投資公司(1.47萬元,1人);

卓彥中醫(1.47萬元,1人);

CHRIS WONG CONSULTANT COMPANY(1.47萬元,1人);

ELSA & COMPANY(1.47萬元,1人);

宏華國際代理公司(1.47萬元,1人);

坤記(1.47萬元,2人);

LAU LAI MING MARCO (B D S) DENTAL SURGEON(1.47萬元,1人);

北興行華健膠袋公司(1.47萬元,1人);

嘉利安保險代理(1.47萬元,1人);

DICKY POON COMPANY(1.46萬元,1人);

AMPLE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CO.(1.46萬元,1人);

HARRY WONG & COMPANY(1.46萬元,1人);

小綿羊生活百貨公司(1.45萬元,1人);

水之源(1.44萬元,1人);

董瑞鹿(1.44萬元,1人);

耀成實業製品公司(1.44萬元,1人);

燒買王小食店(1.44萬元,0人);

DR. WONG & ASSOCIATES DENTAL SURGERY(1.43萬元,1人);

行發卓越公司(1.43萬元,1人);

陳梁律師行(1.43萬元,1人);

演藝教室(1.43萬元,1人);

千金堂中醫診所(1.43萬元,1人);

倩渼專業美容中心(1.43萬元,1人);

SILVER FOX (H.K.) CO.(1.43萬元,1人);

致誠(1.43萬元,1人);

WONG YUK SAU & CO.(1.43萬元,1人);

發記小食(1.43萬元,1人);

CE & CO(1.42萬元,1人);

FATION(1.42萬元,2人);

WONG CHI HUNG(1.41萬元,1人);

LOBO CONSULTING CO(1.41萬元,1人);

RACHEL WONG(1.41萬元,1人);

仙麗髮廊(1.41萬元,2人);

俊龍理財策劃公司(1.4萬元,1人);

C.I.L. CARGO INTERNATIONAL LIMITED(1.4萬元,1人);

HONG KONG VICTORIA EDUCATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED(1.4萬元,2人);

雅詩女仕用品(1.4萬元,1人);

GOOD HAPPY STARS LIMITED(1.4萬元,1人);

JOVY & COMPANY(1.4萬元,1人);

WILLIAM NGAI & COMPANY(1.4萬元,1人);

男組橋(1.39萬元,1人);

樂苗兒童成⾧顧問(1.38萬元,1人);

力輝公司(1.38萬元,1人);

VEE COLLECTION(1.37萬元,1人);

紅茶髮廊(1.36萬元,1人);

ALAN WOO & CO.(1.35萬元,1人);

藝髮廊(1.35萬元,1人);

永鼎理財公司(1.35萬元,1人);

ATTRACTIVE HOBBIES(1.35萬元,2人);

尊壹資源(1.35萬元,1人);

中華紙業商會(1.35萬元,1人);

曌君公司(1.35萬元,1人);

簫建堃醫生醫務所(1.35萬元,2人);

林良平牙科醫生醫務所(1.35萬元,1人);

李燕華註冊中醫師(1.35萬元,1人);

東達科技(1.35萬元,1人);

FERRICK WAN & COMPANY(1.35萬元,1人);

FINE HOPE DEVELOPMENT LIMITED(1.35萬元,1人);

創建管理(1.35萬元,1人);

富田服裝(1.35萬元,1人);

富士時裝(1.35萬元,1人);

顯達保險(1.35萬元,2人);

黃金酒店(1.35萬元,1人);

金時地產代理(1.35萬元,1人);

開心屋(1.35萬元,2人);

康富物流公司(1.35萬元,1人);

港寶險(1.35萬元,1人);

小島㇐公司(1.35萬元,1人);

日本鋼閘(1.35萬元,1人);

JJ FASHION WHOLESALE CO(1.35萬元,1人);

JOAN & CO(1.35萬元,1人);

醉雅貿易公司(1.35萬元,1人);

萬花筒服務公司(1.35萬元,1人);

嘉興電業公司(1.35萬元,1人);

啟駿顧問(1.35萬元,1人);

哥達(1.35萬元,2人);

L.Y. FASHION & SHOES(1.35萬元,1人);

林記(1.35萬元,1人);

羅氏秘書(1.35萬元,2人);

莉時裝公司(1.35萬元,1人);

利奧顧問公司(1.35萬元,1人);

泰美(1.35萬元,1人);

蔡澤忠中醫(1.35萬元,1人);

明輝水電工程(1.35萬元,1人);

妹記(1.35萬元,1人);

海洋(建材工程)公司(1.35萬元,1人);

百合照相館(1.35萬元,1人);

鵬達管理公司(1.35萬元,2人);

十全十美(1.35萬元,1人);

寶記蔬菜(1.35萬元,1人);

專業裝飾設計公司(1.35萬元,1人);

國盈𣾀兌(1.35萬元,1人);

羅便臣乾濕洗衣中心(1.35萬元,1人);

世昌雲石設計工程公司(1.35萬元,1人);

嘉言顧問公司(1.35萬元,1人);

TEA NOW MEDIA LTD.(1.35萬元,2人);

泰而達(國際)(1.35萬元,1人);

TETLEY CO LTD(1.35萬元,1人);

添發殯儀(1.35萬元,1人);

V SALON(1.35萬元,1人);

華活裝飾工程公司(1.35萬元,1人);

永安五金家庭用品(1.35萬元,1人);

回春堂醫葯行(1.35萬元,1人);

YEWEN AND CO.(1.35萬元,1人);

㇐言蔬菜(1.35萬元,1人);

裕薇店(1.35萬元,1人);

金龍工程室內設計裝飾(1.35萬元,1人);

和記玻璃鏡業公司(1.34萬元,2人);

S & T CO.(1.34萬元,1人);

永泰印務公司(1.34萬元,2人);

美姿(1.33萬元,0人);

天韻琴行(1.32萬元,3人);

M & N(1.32萬元,1人);

DANNY LEUNG & CO.(1.32萬元,1人);

精藝五金模具貿易(1.32萬元,2人);

SARAH'S COMPANY(1.32萬元,1人);

SKY VIEW(1.32萬元,1人);

達成行(1.32萬元,1人);

WINNIE LEE & COMPANY(1.32萬元,1人);

裕祥蛋行(1.32萬元,1人);

WANG ON INVESTMENT CO LTD(1.31萬元,1人);

星悅音樂中心(1.31萬元,1人);

UNIT GOAL CO.(1.31萬元,1人);

和昌小食(1.31萬元,1人);

奧斯卡研習社(1.29萬元,1人);

PHILEMON K N YU & CO(1.29萬元,1人);

躍動物理治療復康中心(1.29萬元,2人);

MR WONG CHUNG PUN TRADING COMPANY(1.28萬元,1人);

全美保險代理公司(1.28萬元,1人);

清晰點眼鏡(1.28萬元,1人);

鄧偉鈞(1.28萬元,1人);

DEREK LEUNG WAI CHEONG & CO(1.28萬元,1人);

葉劍明大律師(1.28萬元,1人);

進倩顧問(1.28萬元,3人);

樽樽樂寵物美容(1.28萬元,1人);

昌合(1.28萬元,1人);

同昇集團(1.28萬元,1人);

威豫(1.28萬元,1人);

青衣真君大帝廟宇管理委員會(1.28萬元,1人);

東南環保回收公司(1.28萬元,1人);

WONG TZE KIN DAVID(1.28萬元,1人);

YUG AND DRISH HK LIMITED(1.28萬元,1人);

雲石小姐(1.27萬元,5人);

DR WILSON CHANG(1.26萬元,1人);

JUN A. LEE(1.26萬元,1人);

WONG SUM YIN (EUNICE) FINANCIAL SERVICES AND CONSULTANCY(1.26萬元,1人);

林達公司(1.25萬元,1人);

禾輋(1.25萬元,1人);

RAYMOND & CO(1.25萬元,1人);

啟德樓業主立案法團(1.25萬元,2人);

福州貿易(1.23萬元,3人);

M C Y F(1.23萬元,1人);

SELINA HUNG & CO(1.22萬元,1人);

彩宜公司(1.22萬元,1人);

EUGENIA CO.(1.2萬元,1人);

ACHIEVE-I-WEALTHMANAGEMENT(1.2萬元,1人);

ADAM MA CONSULTING COMPANY(1.2萬元,1人);

ADA'S COMPANY(1.2萬元,1人);

AUTUMN COMPANY(1.2萬元,1人);

B & H HAIR(1.2萬元,1人);

便利廣告用品公司(1.2萬元,1人);

巴洛斯珠寶(1.2萬元,1人);

寶寶美容(1.2萬元,1人);

佳領公司(1.2萬元,1人);

CAT CAT COMPANY(1.2萬元,1人);

CHAI KEE FISH STALL(1.2萬元,1人);

CHAN KIN FEI ADRIAN(1.2萬元,1人);

真仁公司(1.2萬元,1人);

祥發棧(1.2萬元,1人);

壯建國際企業公司(1.2萬元,1人);

泉記(1.2萬元,1人);

數碼港通訊器材維修公司(1.2萬元,1人);

龍毅企業(1.2萬元,1人);

領順(1.2萬元,1人);

髮飾(1.2萬元,2人);

G-TECH COMPUTING(1.2萬元,1人);

喜昇集團 - 林記燒臘(1.2萬元,1人);

尚素廚房(1.2萬元,1人);

興記運輸收賣五金廢紙(1.2萬元,1人);

香港新界地區事務顧問協會(1.2萬元,1人);

亨宜發展(1.2萬元,1人);

沛恆顧問公司(1.2萬元,1人);

喜悅創意學坊(1.2萬元,1人);

曾家欣財務策劃服務公司(1.2萬元,2人);

KA KIN COMPANY(1.2萬元,1人);

淦興(1.2萬元,2人);

KAPO GARMENT ACCESSORIES CO.(1.2萬元,1人);

基記(1.2萬元,1人);

京橋(1.2萬元,1人);

魚肉湯皇美食(1.2萬元,1人);

KOLOK TRADING LIMITED(1.2萬元,1人);

林華記(1.2萬元,1人);

LAYER LIMITED(1.2萬元,1人);

MAGGIE CHAN AND CO(1.2萬元,1人);

麻甩佬(1.2萬元,2人);

家輝企業(1.2萬元,2人);

貓咪貓咪HOME(1.2萬元,1人);

微道顧問公司(1.2萬元,1人);

南豐參茸行(1.2萬元,1人);

利德冷凍鋼具工程公司(1.2萬元,1人);

新龍豐洗衣店(1.2萬元,3人);

尼詩髮廊(1.2萬元,1人);

千色布藝(1.2萬元,1人);

PICGROUND KIDS GALLERY(1.2萬元,1人);

波記美食(1.2萬元,1人);

寶利洗衣店(1.2萬元,1人);

彩虹影印公司(1.2萬元,1人);

S & K STUDIO(1.2萬元,1人);

SALON - A(1.2萬元,1人);

優霸環保拓展貿易(1.2萬元,2人);

學士島學習中心(1.2萬元,1人);

時勢國際投資(1.2萬元,1人);

食記(1.2萬元,1人);

粉仔檔(1.2萬元,1人);

崇武堂醫藥局(1.2萬元,1人);

醒目琴行(1.2萬元,1人);

德源粉麵(1.2萬元,2人);

TANG SAU CHING & COMPANY(1.2萬元,1人);

添記公司(1.2萬元,1人);

添記新青年理髮公司(1.2萬元,1人);

同昌行(1.2萬元,1人);

TWINKLE INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED(1.2萬元,1人);

UNIQUE(1.2萬元,1人);

VIVIENNE PROMOTION MARKET(1.2萬元,1人);

慧明實業公司(1.2萬元,1人);

泓楓髮廊(1.2萬元,1人);

WAN WAI KEUNG & COMPANY(1.2萬元,1人);

榮豐海味雜貨(1.2萬元,1人);

永星香港投資(1.2萬元,1人);

和記辦館(1.2萬元,1人);

億輝物流(1.2萬元,1人);

盈髮廊(1.2萬元,1人);

耀記新魚枱(1.2萬元,2人);

元興牛肉部(1.2萬元,1人);

111公司(1.2萬元,1人);

發記美食中心(1.2萬元,1人);

萬生欄(1.2萬元,0人);

黎星華跌打醫局(1.2萬元,1人);

MINI P H WONG(1.19萬元,1人);

FIONA CO(1.19萬元,1人);

鴻運旅運公司(1.17萬元,2人);

陳紫民中醫診所(1.17萬元,1人);

西醫彭樹森(1.17萬元,1人);

富士洗衣(1.17萬元,1人);

HEAD TOUCH(1.17萬元,1人);

安琪乾洗公司(1.17萬元,2人);

保良局朱正賢教育服務中心(1.17萬元,3人);

新記(1.17萬元,1人);

UNIQUE MEDIC COMPANY LIMITED(1.17萬元,1人);

EC GOING COMPANY(1.15萬元,1人);

萬事達行(1.14萬元,2人);

翠西咨詢(1.14萬元,1人);

摯誠金融咨詢公司(1.14萬元,1人);

利隆石油氣工程公司(1.14萬元,1人);

多培教育及音樂藝術中心(1.13萬元,1人);

天韻琴行(1.13萬元,1人);

公文式石蔭教育中心(1.13萬元,3人);

美㇐皮鞋公司(1.13萬元,1人);

ABM CONSULTING CO., LIMITED(1.13萬元,1人);

昌安蔬菜批發(1.13萬元,1人);

利運物流儲運公司(1.13萬元,1人);

金城實業公司(1.13萬元,1人);

HAIR PARK(1.13萬元,2人);

力權專業通訊冷氣電器公司(1.13萬元,1人);

李永紅(1.13萬元,1人);

LORIS LEUNG FINANCIAL PLANNING(1.13萬元,1人);

MONICA & CO(1.13萬元,2人);

活水發展公司(1.13萬元,1人);

愛華繡莊(1.13萬元,1人);

優質保險公司(1.13萬元,1人);

陳文華(1.13萬元,1人);

SANDY'S & CO(1.13萬元,1人);

日式皇室寵物美容(1.13萬元,1人);

呂駿彥(1.13萬元,1人);

永豐隆(1.13萬元,2人);

WLC COMPANY LIMITED(1.13萬元,1人);

黃奕藜(曉黎)中醫針灸醫館(1.13萬元,2人);

昕然貿易(1.13萬元,1人);

CONNIE CHIU & CO(1.12萬元,1人);

ONE WEALTH MANAGEMENT(1.11萬元,1人);

天盛行香燭紙業佛具公司(1.11萬元,1人);

WAN WAN COMPANY(1.1萬元,1人);

ACUMEN SYSTEM(1.1萬元,1人);

百事利公司(1.1萬元,1人);

盈莉時裝(1.09萬元,1人);

天姿化粧美容中心(1.09萬元,1人);

MARGARET WONG & CO(1.09萬元,2人);

TRENDY(1.09萬元,1人);

K+A零食站(1.09萬元,1人);

進益電子(1.08萬元,1人);

典範髮型設計(1.08萬元,1人);

正在教育(1.08萬元,2人);

BEZZIE CO.(1.07萬元,1人);

CYNTHIA LI COMPANY(1.07萬元,1人);

飛行膠輪電池公司(1.07萬元,1人);

榮通國際實業(1.07萬元,1人);

綠保坊(1.07萬元,1人);

綠保坊(1.07萬元,1人);

莉髮廊(1.07萬元,1人);

陞婷遊艇(1.07萬元,1人);

永恒(1.07萬元,1人);

英蔚運輸公司(1.07萬元,1人);

YUI KEE ENTERPRISES AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED(1.07萬元,1人);

時代專業乾濕洗衣公司(1.06萬元,1人);

㇐鳴財富管理顧問公司(1.06萬元,1人);

天悅中醫中心(1.06萬元,2人);

添記(1.06萬元,1人);

ERICA(1.06萬元,1人);

華蘭電腦顧問(1.05萬元,1人);

AMBROSE COMPANY(1.05萬元,1人);

ANDY CHEUNG & COMPANY(1.05萬元,1人);

天慧時裝(1.05萬元,1人);

夢迪莎美容健美中心(1.05萬元,1人);

千色(1.05萬元,1人);

鋐錏(1.05萬元,1人);

B B & CO(1.05萬元,1人);

B.O. COMPANY(1.05萬元,1人);

美化園藝公司(1.05萬元,2人);

BENNY CHAN & COMPANY(1.05萬元,1人);

BETTY'S COMPANY(1.05萬元,1人);

BINGO & CO(1.05萬元,1人);

BONNIE CHEUNG & CO(1.05萬元,1人);

廣東話請按㇐字公司(1.05萬元,1人);

洗車營(1.05萬元,2人);

CHEUNG YUK MUI & CO(1.05萬元,1人);

松石齋印刷公司(1.05萬元,1人);

CHRISTINA FUNG & CO(1.05萬元,2人);

肥肥漫畫廊(1.05萬元,1人);

康樂發展(1.05萬元,1人);

創意堡紙藝(1.05萬元,1人);

D.J. COMPANY(1.05萬元,1人);

DAN CHAN COMPANY(1.05萬元,1人);

日日髮品(1.05萬元,1人);

寯和公司(1.05萬元,1人);

DNA ASSURANCE CONSULTANCY(1.05萬元,1人);

DORIS LI & COMPANY(1.05萬元,1人);

DR ANDES H K WU(1.05萬元,1人);

皇廷食品(1.05萬元,1人);

E.V.O LIMITED(1.05萬元,1人);

日高貿易公司(1.05萬元,2人);

EDDY LAM & COMPANY(1.05萬元,1人);

EDMOND KWOK & COMPANY(1.05萬元,1人);

ELAIN YAU MEI LING CO(1.05萬元,1人);

浣紗坊(1.05萬元,1人);

豐順食品公司(1.05萬元,1人);

美甲坊(1.05萬元,1人);

福誠鮮魚(1.05萬元,1人);

思傑公司(1.05萬元,1人);

富通物流公司(1.05萬元,1人);

GAVIN & CO.(1.05萬元,1人);

然慧美容纖體美容中心(1.05萬元,1人);

好運服務(1.05萬元,1人);

鴻運旅店(1.05萬元,1人);

亨通客運公司(1.05萬元,1人);

HARMONY CRAFTS(1.05萬元,1人);

HINTS TANG & COMPANY(1.05萬元,1人);

香港專業乾洗公司(1.05萬元,1人);

香港博尼(1.05萬元,1人);

看雲軒(1.05萬元,1人);

鴻發貿易公司(1.05萬元,1人);

鴻喜茶水飯店(1.05萬元,1人);

鴻泰貿易公司(1.05萬元,1人);

I DOGGY PET HOUSE(1.05萬元,2人);

資訊興業(1.05萬元,1人);

JC & CO.(1.05萬元,1人);

JC BEE COMPANY(1.05萬元,1人);

佳坊牛雜店(1.05萬元,1人);

JOE & CO(1.05萬元,1人);

加力公司(1.05萬元,1人);

金豐公司(1.05萬元,1人);

KATHERINE LIU'S COMPANY(1.05萬元,1人);

KIA ORA(1.05萬元,1人);

KT CONSULTANT(1.05萬元,1人);

權記時菜(1.05萬元,1人);

吉祥寶燭(1.05萬元,1人);

羅球記菜檔(1.05萬元,1人);

LAYKIN COMMUNICATIONS(1.05萬元,1人);

LILY LEE & CO(1.05萬元,1人);

基督教主恩服務社(1.05萬元,1人);

祥明創富經營最好地產代理(1.05萬元,1人);

幸運公司(1.05萬元,1人);

MBK TRADING COMPANY(1.05萬元,1人);

美研保險公司(1.05萬元,1人);

明積置業投資(1.05萬元,4人);

明輝士多(1.05萬元,1人);

紡聯企業(1.05萬元,1人);

新永恒洗衣公司(1.05萬元,1人);

諾亞公司(1.05萬元,1人);

PAMIR ADVISORY(1.05萬元,1人);

彭記凍肉(1.05萬元,1人);

PATRICIA AND COMPANY(1.05萬元,1人);

公司(1.05萬元,1人);

寶記食品公司(1.05萬元,1人);

利銀(香港)(1.05萬元,2人);

信譽搬屋物流(1.05萬元,2人);

RICKY LAM FUK YUEN(1.05萬元,1人);

ROGER HO & CO(1.05萬元,1人);

S.H.S.(1.05萬元,1人);

細雄蔬菓批發(1.05萬元,1人);

鄺芷玲(1.05萬元,1人);

三好菓欄(1.05萬元,1人);

SELINA LAI(1.05萬元,1人);

上海美食(1.05萬元,1人);

成業冷氣電業工程(1.05萬元,1人);

式傑公司(1.05萬元,1人);

思雅(1.05萬元,1人);

SMART STORE TRADING(1.05萬元,1人);

SMART TOOL VENTURES LIMITED(1.05萬元,1人);

德興旅運公司(1.05萬元,1人);

鄧寶生中醫跌打(1.05萬元,1人);

香港中醫專科醫療中心(1.05萬元,1人);

桃圓小食(1.05萬元,1人);

TRACY TSANG & CO.(1.05萬元,1人);

龍城企業(1.05萬元,1人);

曾創記(1.05萬元,1人);

28鞋店(1.05萬元,1人);

譽㇐物業代理(1.05萬元,2人);

W & H CO(1.05萬元,1人);

WING CHE SERVICE CO(1.05萬元,1人);

永安寧藥行(1.05萬元,1人);

WINTSUN PRODUCTION HOUSE(1.05萬元,1人);

WISTERIA(1.05萬元,1人);

香港幸福狐狸(1.05萬元,1人);

怡家花店(1.05萬元,1人);

三元智庫(1.05萬元,1人);

恆美設計製作(1.05萬元,1人);

勝記菜檔(1.05萬元,1人);

和記鮮果(1.05萬元,1人);

康泰蔬菓(1.05萬元,1人);

恒昌五金(1.05萬元,1人);

新樂園(1.05萬元,1人);

東興鮮菜(1.05萬元,1人);

街坊美食(1.05萬元,1人);

財記海鮮(1.05萬元,1人);

香港紫雲投資顧問公司(1.05萬元,0人);

關恒芬(1.05萬元,2人);

睿思優才教室(1.05萬元,1人);

慧栢(1.04萬元,1人);

VITALITY HEALTH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(1.04萬元,2人);

陳洪玉蘭(1.04萬元,1人);

乃多慈善基金(1.04萬元,1人);

啟順行(1.03萬元,1人);

韋氏公司(1.02萬元,1人);

中南葯行(1.02萬元,1人);

摩摩寵物用品店(1.02萬元,2人);

PET PET SHOP COMPANY(1.02萬元,1人);

V.CUT髮型屋(1.02萬元,1人);

九龍脊科治療中心(1.01萬元,1人);

ELAINE HO & COMPANY(1.01萬元,1人);

PAT CHU AND COMPANY(1.01萬元,1人);

演藝教室(1.01萬元,2人);

TIARE LIMITED(1.01萬元,2人);

億兆京(1萬元,1人);

華記公司(0.99萬元,1人);

尚御藥房經營尚御藥坊(0.99萬元,2人);

ANGELA WONG & CO.(0.99萬元,1人);

D & D COMPANY(0.99萬元,1人);

ELAINE WAN & ASSOCIATES(0.99萬元,1人);

香港工商總會西貢分會(0.99萬元,1人);

IWY CONSULTANT CO(0.99萬元,1人);

K & L CO(0.99萬元,1人);

信詩雅公司(0.99萬元,1人);

欣欣童裝(0.99萬元,1人);

C W COMPANY(0.99萬元,1人);

BB寵物魚樂(0.98萬元,1人);

博堤瀾普金融顧問(0.98萬元,1人);

勤廸裝飾水電工程(0.98萬元,1人);

陳元漁枱(0.98萬元,1人);

翔記報紙(0.98萬元,1人);

芬記拖車(0.98萬元,2人);

KENNETH LUK(0.98萬元,1人);

KING'S MARKETING & RESEARCH CO(0.98萬元,1人);

鄺維敏(0.98萬元,1人);

萬雄家品公司(0.98萬元,1人);

SEA NAVIGATOR LIMITED(0.98萬元,1人);

申智(0.98萬元,1人);

運通公司(0.98萬元,1人);

川虹公司(0.98萬元,1人);

西貢文仔記麵食店(0.98萬元,1人);

傳匯財富管理(0.97萬元,1人);

時代廣告代理公司(0.97萬元,1人);

CHING KA NAM COMPANY(0.96萬元,1人);

典雅髮型設計(0.96萬元,1人);

SANDY FAN CO(0.96萬元,1人);

IN-HOUSE(0.95萬元,2人);

大㇐藝術設計學院(0.95萬元,2人);

孫懷瑾醫生醫務所(0.95萬元,1人);

西九社區共融服務中心(0.95萬元,1人);

泰興行(0.95萬元,1人);

金漢大廈業主立案法團(0.95萬元,2人);

SHIRLEY COMPANY(0.94萬元,2人);

養生精彩(0.94萬元,1人);

千金方中醫(全科)診所(0.94萬元,1人);

YO YO LAU COMPANY(0.94萬元,1人);

南華藥業公司(0.94萬元,1人);

WILLIAM FAN CONSULTANCY COMPANY(0.93萬元,1人);

香港專業製咭有跟公司(0.93萬元,1人);

飛雪永恒投資公司(0.93萬元,1人);

NG SIK KIU & COMPANY(0.93萬元,1人);

黃偉傑大律師(0.93萬元,1人);

A AND W CO.,(0.93萬元,1人);

童謠音樂藝術中心(0.92萬元,1人);

潤記花店(0.91萬元,1人);

古中醫教育中心(古中醫、古中醫研究所,古中醫學會)(0.9萬元,2人);

亞洲創意教育發展(0.9萬元,1人);

本邦發展服務(0.9萬元,2人);

BLUEGATE STUDIO LIMITED(0.9萬元,4人);

C WONG & CO(0.9萬元,1人);

迦南公司(0.9萬元,1人);

樂靈坊(0.9萬元,1人);

CHERRY WOO & CO(0.9萬元,1人);

祥棧肉枱(0.9萬元,1人);

卓瓏公司(0.9萬元,1人);

駿達公司(0.9萬元,1人);

鍾記(0.9萬元,1人);

克萊爾物流公司(0.9萬元,1人);

COLKEN HAU(0.9萬元,1人);

DR CHAN CHOR KWONG'S CLINIC(0.9萬元,1人);

輝記菜檔(0.9萬元,1人);

青田優質蔬菜(0.9萬元,1人);

肥榮鮮菓(0.9萬元,1人);

科華貿易(0.9萬元,1人);

富安達物業服務(0.9萬元,1人);

GARY & COMPANY(0.9萬元,1人);

金富豐(0.9萬元,1人);

GRACE FINANCIAL CONSULTANCY(0.9萬元,1人);

宜居地產公司(0.9萬元,1人);

HAIR STUDIO(0.9萬元,1人);

恒美公司(0.9萬元,1人);

康喬保險公司(0.9萬元,1人);

香港腦神經中心(0.9萬元,1人);

合和企業(0.9萬元,1人);

彙文教育(0.9萬元,1人);

創新思維教育中心(0.9萬元,1人);

千禧美容髮型設計(0.9萬元,1人);

JMRA DEVELOPMENT COMPANY(0.9萬元,1人);

KRIS CHAN S.P. CO(0.9萬元,1人);

權記(0.9萬元,1人);

鉅興貿易公司(0.9萬元,1人);

均豐(0.9萬元,3人);

天泉淨水公司(0.9萬元,1人);

羅國威中醫跌打骨科(0.9萬元,1人);

LINDA TAI & CO.(0.9萬元,1人);

撈起食品(0.9萬元,1人);

M F MAK MICHELLE & CO(0.9萬元,1人);

滙賢中醫館(0.9萬元,1人);

銘軒旅運公司(0.9萬元,2人);

天生源(0.9萬元,1人);

吳錫奎中醫師(0.9萬元,1人);

ONE PLUS ONE COMPANY(0.9萬元,1人);

東方食神(0.9萬元,1人);

PAT WONG & COMPANY(0.9萬元,1人);

品質視力(0.9萬元,1人);

上海找換行(0.9萬元,1人);

上海美食(0.9萬元,1人);

順興蔘茸行(0.9萬元,2人);

銀川時裝批發(0.9萬元,2人);

小藍(0.9萬元,1人);

天生恩記參茸葯行(0.9萬元,1人);

TOP GUN INSURANCE CO.(0.9萬元,1人);

蘇偉富律師事務所(0.9萬元,2人);

華源貿易公司(0.9萬元,1人);

Y & L SALON(0.9萬元,1人);

潤記(0.9萬元,1人);

裕聯欄堯記(0.9萬元,1人);

DAVY HUI CONSULTANCY(0.89萬元,1人);

ALFRED CHOW & CO(0.89萬元,1人);

MY GLORY CHINESE MEDICINE CLINIC LIMITED(0.88萬元,1人);

慈康中醫針灸診所(0.88萬元,1人);

卓盈髮廊(0.87萬元,1人);

中醫師邱家道診所(0.87萬元,1人);

海記海鮮(0.87萬元,1人);

景輝行(0.87萬元,1人);

魔髮(0.87萬元,1人);

MOL(0.87萬元,1人);

JANE LAM & CO.(0.86萬元,1人);

無盡財富管理(0.86萬元,1人);

CHAN KA LOK(0.85萬元,1人);

PHILIP MAK & ASSOCIATES(0.85萬元,1人);

SMITH LEUNG COMPANY(0.85萬元,1人);

黃敏儀(0.85萬元,1人);

欣悅顧問公司(0.84萬元,1人);

宏佳船務(0.84萬元,1人);

源泰海味(0.84萬元,1人);

AARON LEE & CO(0.83萬元,1人);

陳翱謙(0.83萬元,1人);

趙博安(0.83萬元,1人);

大同汽水(0.83萬元,2人);

ERIC LEUNG'S AND COMPANY(0.83萬元,1人);

中菲僱傭代理(0.83萬元,1人);

J & S COMPANY(0.83萬元,1人);

康源投資(0.83萬元,1人);

S & W (HONG KONG) COMPANY(0.83萬元,1人);

大家好葯行(0.83萬元,1人);

TERESA WONG & COMPANY(0.83萬元,1人);

VIVIAN'S COMPANY(0.83萬元,1人);

旭昇貿易公司(0.83萬元,1人);

CHANGE CHANCE COMPANY(0.81萬元,1人);

縱橫國際管理諮詢公司(0.8萬元,1人);

安諾服務公司(0.8萬元,1人);

大㇐貿易公司(0.8萬元,1人);

曉仲中醫診所(0.8萬元,1人);

天韻琴行(0.79萬元,2人);

DANNIS CHAN & COMPANY(0.79萬元,1人);

HALINA CHEUNG & COMPANY(0.78萬元,1人);

AMY NG & COMPANY(0.78萬元,1人);

陳幸運保險代理(0.78萬元,1人);

明思教育中心(0.78萬元,2人);

ON FAT SNACK SHOP(0.78萬元,1人);

Y Y SERVICE CO(0.78萬元,1人);

CHAN MING SUM & CO(0.78萬元,1人);

朱亦彤(0.78萬元,1人);

MAGGIE M Y NG & CO(0.77萬元,1人);

零食之皇(0.77萬元,1人);

嘉利行(0.77萬元,1人);

KELDA CHEUNG & CO(0.77萬元,1人);

滿分教育(香港)(0.77萬元,1人);

三慧投資(0.76萬元,1人);

M & C CONSULTING COMPANY(0.76萬元,1人);

海弦琴行(0.75萬元,1人);

晴森顧問公司(0.75萬元,1人);

玲曨內衣(0.75萬元,1人);

AMY TSUI CONSULTANT CO.(0.75萬元,1人);

區富然跌打針灸(0.75萬元,1人);

君渝纖體美容(0.75萬元,0人);

CATHY CHO & COMPANY(0.75萬元,1人);

潮棧髮廊(0.75萬元,1人);

駿威公司(0.75萬元,1人);

DANCING WOLF MEDIA(0.75萬元,1人);

DORIS TANG INSURANCE COMPANY(0.75萬元,1人);

EYEBROW ZONE LIMITED(0.75萬元,1人);

佳誠金融(0.75萬元,1人);

GABRIEL TSANG(0.75萬元,1人);

金力貿易公司(0.75萬元,1人);

謙諾工程(0.75萬元,1人);

HIMYAN SHOP(0.75萬元,1人);

日本水果百貨專門店(0.75萬元,1人);

康威貿易公司(0.75萬元,1人);

INTERTEX TRADING CO LTD(0.75萬元,1人);

劍雄3D工作室(0.75萬元,1人);

加興時裝批發(0.75萬元,1人);

金蔓利(0.75萬元,1人);

鐳射鷹國際公司(0.75萬元,1人);

朗晴醫務中心(0.75萬元,1人);

文滙記(0.75萬元,1人);

咪咪美食(0.75萬元,1人);

萬通保險代理(0.75萬元,1人);

億寶康樂發展(0.75萬元,1人);

毛毛成人情趣店(0.75萬元,1人);

旺角賓館(0.75萬元,1人);

羽濼寵物店(0.75萬元,1人);

展祥公司(0.75萬元,1人);

好利來印嘜公司(0.75萬元,1人);

海勝洋行(0.75萬元,1人);

玄宗佛道舍(0.75萬元,1人);

匯誠顧問公司(0.75萬元,1人);

RC & COMPANY(0.75萬元,1人);

成利工程公司(0.75萬元,1人);

SIMON'S CO(0.75萬元,1人);

小博士教室(0.75萬元,1人);

食得樂(0.75萬元,1人);

通利絲網製作(0.75萬元,1人);

光理防偽顧問(0.75萬元,1人);

聯合車行(0.75萬元,1人);

天慧教育(0.75萬元,1人);

偉記運輸(0.75萬元,1人);

尉文中介服務公司(0.75萬元,1人);

穎美(0.75萬元,1人);

祥記美食(0.75萬元,0人);

專仁理財顧問服務公司(0.75萬元,1人);

眼鏡站(0.75萬元,1人);

天譽(香港)(0.74萬元,1人);

香港索菲亞家居商行(0.74萬元,1人);

平利號公司(0.74萬元,1人);

俞書報社(0.72萬元,1人);

美髮廊(0.72萬元,1人);

BONNIE HO & CO(0.72萬元,1人);

卓時金融(0.72萬元,1人);

數碼印廊(0.72萬元,1人);

傑出創作(0.72萬元,3人);

KENNITH WONG & COMPANY(0.72萬元,1人);

文記(0.72萬元,1人);

慧星速遞(0.72萬元,2人);

時和(0.72萬元,1人);

明耀發展(0.72萬元,1人);

匯智理財(0.72萬元,1人);

同記(0.72萬元,1人);

錦榮(0.72萬元,1人);

INSURANCE CONSULTANT(0.72萬元,1人);

HEI LAM COMPANY(0.71萬元,1人);

MOON LIFE SERVICES COMPANY(0.71萬元,1人);

A&T COMPANY(0.71萬元,1人);

喜蓮創作坊(0.71萬元,4人);

APLUS+(0.7萬元,1人);

FEMME SECRET LINGERIE(0.7萬元,1人);

穎莉珠寶公司(0.69萬元,1人);

WEALTH & YOUNG ASSET MANAGEMENT(0.68萬元,1人);

CHELSEA CO(0.68萬元,1人);

ARION LAM & CO(0.68萬元,1人);

香港宋慶齡金鑰匙培訓基金會(0.68萬元,1人);

鴻記餐廳(0.68萬元,1人);

M46A(0.68萬元,2人);

MACY LAU & CO.(0.68萬元,1人);

奧廸髮廊(0.68萬元,1人);

PHOEBE & CO(0.68萬元,1人);

心。童行家庭教育中心(0.68萬元,1人);

欣朗(0.68萬元,2人);

上海揚子美髮公司(0.68萬元,1人);

YVONNE KWOK & CO.(0.68萬元,1人);

P H D COMPANY(0.67萬元,1人);

G&J公司(0.66萬元,1人);

童樂服飾玩具(0.66萬元,2人);

PCC COMPANY(0.66萬元,1人);

寶華傢俬(0.66萬元,1人);

XANADU FINANCIAL SERVICES(0.66萬元,1人);

寶麗理髮公司(0.65萬元,2人);

大孖醬料(元朗)(0.65萬元,2人);

香港參茸藥材寶壽堂商會(0.64萬元,1人);

JOHANN CHU & CO(0.64萬元,1人);

婚紗舖(0.63萬元,1人);

何炎製衣廠(0.63萬元,1人);

何傑強(0.63萬元,1人);

LAM & CO(0.63萬元,1人);

聯坤號(0.63萬元,1人);

NICE BEAUTY SALON(0.63萬元,1人);

ELLEN WONG CONSULTANT COMPANY(0.62萬元,1人);

茗髮廊(0.62萬元,1人);

薈萃新姿(0.61萬元,1人);

JULIA LEUNG COMPANY(0.61萬元,1人);

進升補習中心(0.6萬元,1人);

碧瑤綠色科技(0.6萬元,1人);

麗盈薈公司(0.6萬元,1人);

CATHERINA CHIU & COMPANY(0.6萬元,1人);

周明鮮魚(0.6萬元,1人);

心思花藝(0.6萬元,1人);

大眾影音公司(0.6萬元,1人);

DELTA DIGITAL IMAGING LIMITED(0.6萬元,1人);

易達行旅遊(0.6萬元,1人);

ELLEN LAM & CO.(0.6萬元,1人);

雅麗詩美容(0.6萬元,1人);

有頭髮有辦法(0.6萬元,1人);

發達啦(0.6萬元,1人);

FELINA & COMPANY(0.6萬元,1人);

GRACE WONG & CO.(0.6萬元,1人);

新恒星改衣專門店(0.6萬元,1人);

顯芳(0.6萬元,1人);

K.W. LUI IRENE(0.6萬元,1人);

儉誠書局(0.6萬元,1人);

KWONG CHUN SUN & COMPANY(0.6萬元,1人);

領騏鞋業(0.6萬元,1人);

新幹線(堡莎)洗衣店(0.6萬元,1人);

浩騰科技(0.6萬元,1人);

PEONY & CO(0.6萬元,1人);

PINKY CHAN & CO(0.6萬元,1人);

八達印刷公司(0.6萬元,1人);

群記鞋業(0.6萬元,1人);

山光文具家品店(0.6萬元,1人);

SISKEE COMPANY(0.6萬元,1人);

安順裝飾維修工程(0.6萬元,1人);

天空企業公司(0.6萬元,1人);

騰龍閣麵飽西餅專門店(0.6萬元,2人);

珍寶百貨店(0.6萬元,1人);

潮流湯飯(0.6萬元,1人);

偉信公司(0.6萬元,2人);

永盈首飾(0.6萬元,1人);

智霖發展公司(0.6萬元,1人);

智匯理財策劃(0.6萬元,1人);

欣景置業(0.6萬元,1人);

邱記菜枱(0.6萬元,1人);

妍妮美容屋(0.6萬元,1人);

永輝工程(0.6萬元,1人);

炸魚肉(0.6萬元,1人);

悠嫺手作(0.6萬元,1人);

SII MANAGEMENT COMPANY(0.59萬元,1人);

文訊雜誌屋(0.59萬元,2人);

天佳工程(0.59萬元,1人);

天韻琴行(0.57萬元,3人);

羅莎髮廊(0.57萬元,1人);

LUCAS CHEUNG & CO.(0.57萬元,1人);

潤發蔬菜(0.57萬元,1人);

領先教育中心(0.56萬元,1人);

TOPS PROFESSIONAL TRAINING COMPANY(0.55萬元,2人);

駿欣行(0.55萬元,2人);

WU KING FONG COMPANY(0.55萬元,1人);

華駿企業(0.54萬元,3人);

P&A(0.54萬元,1人);

維亞國際貿易公司(0.54萬元,1人);

保栢公司(0.54萬元,1人);

富旺集團(0.53萬元,4人);

演基發展(0.53萬元,1人);

學林園地(0.53萬元,1人);

PLS INSURANCE COMPANY(0.52萬元,1人);

富翠公司(0.51萬元,1人);

DR CHAN WAI HUNG CLINIC(0.51萬元,1人);

新龍江快餐店(0.51萬元,2人);

智勵(0.5萬元,1人);

CINDY LI & CO(0.49萬元,1人);

避暑山莊(0.48萬元,2人);

GROUP BEST INTERNATIONAL LIMITED(0.48萬元,2人);

特價文具(0.48萬元,1人);

CICE NG & CO.(0.47萬元,1人);

朱嘉信(0.47萬元,1人);

鍾家聲(0.47萬元,1人);

PRISCILLA CHAN & CO(0.46萬元,1人);

中川(0.46萬元,2人);

JANE CO.(0.45萬元,1人);

亞仙奴貿易(0.45萬元,1人);

AMY YEH AND COMPANY(0.45萬元,1人);

BOSH CO(0.45萬元,1人);

C K & COMPANY LIMITED(0.45萬元,1人);

張信靈(0.45萬元,1人);

梁淑珍中醫師(0.45萬元,3人);

創作坊(0.45萬元,1人);

鑽發(0.45萬元,1人);

夢工房(0.45萬元,1人);

EDMUND LIU & CO(0.45萬元,1人);

ELIZA LEUNG INSURANCE CONSULTANTS(0.45萬元,1人);

FLORA COUTURE LIMITED(0.45萬元,1人);

為食亭(0.45萬元,1人);

黃金站(0.45萬元,1人);

活翠軒(0.45萬元,1人);

飛凡教育(0.45萬元,1人);

小幹幹顧問服務(0.45萬元,2人);

JC & COMPANY(0.45萬元,1人);

余捷誠塑膠五金製品(0.45萬元,2人);

建利玻璃公司(0.45萬元,1人);

MODERN OUTLET(0.45萬元,1人);

至型設計製作公司(0.45萬元,1人);

宏睿旅運(0.45萬元,1人);

永生隆(培記)(0.45萬元,1人);

玲淵公司(0.44萬元,0人);

NATALIE.LYC(0.44萬元,1人);

LAW YI SIN CONSULTANCY COMPANY(0.42萬元,1人);

月明芭蕾舞藝術坊(0.41萬元,1人);

DOMINIC LO AND CO(0.41萬元,1人);

JF PERFECTION COMPANY(0.4萬元,1人);

美之家(0.39萬元,1人);

德康中醫及物理治療中心(0.39萬元,1人);

益上(0.39萬元,1人);

大東服裝(0.39萬元,1人);

四喜設計工程(0.38萬元,0人);

悅容牽秀身美容(0.38萬元,1人);

MV COMPANY(0.38萬元,1人);

PRU-STAR PROFESSIONAL SERVICE COMPANY(0.38萬元,1人);

甄智貽(0.37萬元,1人);

JJ'S(0.37萬元,1人);

劉慧賢(0.36萬元,2人);

讀樂樂兒童教育中心(西貢)(0.36萬元,1人);

PACEM(0.36萬元,2人);

天成清潔服務(0.36萬元,2人);

永記百貨(0.36萬元,1人);

EVACHAN666 SERVICE COMPANY(0.33萬元,1人);

DREAMY HOME(0.32萬元,1人);

張柏和中醫醫務所(0.32萬元,1人);

SMURFS LAI COMPANY(0.31萬元,1人);

劍橋職業顧問(0.3萬元,1人);

中國通用工程(0.3萬元,1人);

利富行(0.3萬元,1人);

置輝國際貿易(0.3萬元,2人);

健力視香港(0.3萬元,1人);

何東金融服務公司(0.3萬元,1人);

灝盈貿易公司(0.3萬元,1人);

俊髮廊(0.3萬元,1人);

香港潛點(0.3萬元,1人);

佳運行(0.3萬元,1人);

M2(0.3萬元,1人);

WONG YUET CHING & ASSOCIATES(0.3萬元,1人);

周錦誠(0.3萬元,1人);

彩詩髮廊(0.3萬元,1人);

健欣資產管理(0.3萬元,1人);

CHERRY & FRANCO COMPANY(0.29萬元,1人);

LIVEWELL LIMITED(0.27萬元,3人);

MAGGIE MAU & COMPANY(0.27萬元,1人);

發昌樓業主立案法團(0.27萬元,1人);

PLANNING IN ADVANCE CO.(0.27萬元,1人);

CATHERINE SUNG & COMPANY(0.25萬元,1人);

計霖工商顧問(0.24萬元,1人);

興藝琴行(0.24萬元,1人);

領明國際(0.24萬元,1人);

五旬節聖潔會靈光白普理失明人中心(0.24萬元,1人);

何啟德,黃淑霞律師行(0.24萬元,3人);

天使之城(0.23萬元,1人);

TAT FUNG TRADING COMPANY(0.23萬元,1人);

威霖清潔服務公司(0.2萬元,3人);

C A COMPANY(0.18萬元,1人);

JUNUS & CO(0.18萬元,1人);

陳麗群(0.17萬元,1人);

ALVIN CONSULTANT COMPANY(0.15萬元,1人);

珍妮時裝(0.15萬元,1人);

樂天教育(0.15萬元,3人);

生命更新福音教會(0.15萬元,1人);

天健生物制葯(香港)公司(0.15萬元,1人);

大棠荔枝蜂業技術園(0.12萬元,1人);

MR SIMMS HK LIMITED(0.1萬元,1人);

奧栢集團(0.08萬元,1人);

DANDELION WORKSHOP LIMITED(0.08萬元,1人);

添保峰(0.07萬元,1人);

盈絡(0.01萬元,1人)。