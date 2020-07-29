第六批「保就業」獲批公司名單一覽

政府第六批「保就業」名單出爐，下文將先抽取獲補貼較多的分類顯示，其後有全份名單。讀者可先以中文公司名搜尋，其後再以英文搜尋。括號內第一個數字為批金額，第二個為承諾受薪僱員人數。

保就業第六批名單出爐 香港電訊袋津貼2.68億元

大孖沙

HKT SERVICES LIMITED(26831.49萬元，11465人)；

香港飛機工程(16517.2萬元，6053人)；

PCCW SERVICES LIMITED(8171.88萬元，3324人)；

新世界建築(3239.28萬元，1174人)；

香港航空發動機維修服務(2965.24萬元，1096人)；

怡和機器(2862.71萬元，1175人)；

恒基兆業地產代理(2742.74萬元，1009人)；

大昌貿易行(2639.04萬元，1054人)；

⾧江實業集團(2226.29萬元，829人)；

連卡佛(香港)(2164.41萬元，862人)；

置地集團(2021.71萬元，756人)；

香港國際貨櫃碼頭控股(1773.9萬元，649人)；

海港城置業(1629.04萬元，656人)；

夏利文物業管理(1624.74萬元，624人)；

K11 CONCEPTS LIMITED(1581.28萬元，644人)；

和記地產集團(1257.36萬元，459人)；

HUTCHISON PORTS LIMITED(869.41萬元，319人)；

太古城物業管理(865.23萬元，327人)；

HKL (LANDMARK HOTEL) LIMITED(841.06萬元，308人)；

恒基租務代理(674.35萬元，244人)；

怡和技術服務(516.35萬元，195人)；

恒基物業代理(405.75萬元，148人)；

恒基兆業代理(375.3萬元，136人)；

恒隆白洋舍(315.25萬元，127人)；

合和實業(222.73萬元，69人)；

有線寬頻電訊(154.22萬元，59人)。

醫院

香港浸信會醫院(6443.65萬元，2357人)；

香港港安醫院-荃灣(2796.89萬元，1044人)；

寶血醫院(明愛)(507.61萬元，227人)。

建築、顧問服務

奧雅納工程顧問(3896.93萬元，1463人)；

五洋建設株式會社(1259.45萬元，488人)；

法國地基建築(1055.95萬元，387人)；

其士(建築)(1035.58萬元，378人)；

興勝建築(932.69萬元，346人)；

尼爾森(香港)(765.45萬元，370人)；

高力國際物業顧問(香港)(575.28萬元，206人)；

俊和地基工程(572.1萬元，203人)；

五礦地產(237.6萬元，85人)；

震昇工程(234.96萬元，92人)。

零售

周生生珠寶金行(3589.14萬元，1318人)；

謝瑞麟管理服務(1202.79萬元，457人)；

孩之寶遠東(1117.5萬元，408人)；

卡萊美化妝品(1107.39萬元，489人)；

英皇鐘錶珠寶(香港)(1083.8萬元，383人)；

HARVEY NICHOLS (HONG KONG) LIMITED(763.54萬元，333人)；

VERSACE ASIA PACIFIC LIMITED(397.3萬元，140人)。

酒店

半島酒店(2259.07萬元，814人)；

香格里拉大酒店(九龍)(2192.89萬元，780人)；

MANDARIN ORIENTAL, HONG KONG LTD(2143.79萬元，820人)；

GH HOTEL COMPANY LIMITED(2056.33萬元，756人)；

香格里拉大酒店(九龍)-香港嘉里酒店(1618.2萬元，561人)；

港麗酒店(1606.02萬元，590人)；

HUTCHISON HOTEL HONG KONG LIMITED(1114.18萬元，401人)；

夏利里拉酒店 – 香港金域假日酒店(945.9萬元，340人)；

帝都酒店管理(901.4萬元，384人)；

PARK HOTEL INTERNATIONAL LIMITED(461.83萬元，168人)。

飲食

金巴斯集團香港(1921.49萬元，989人)；

香港山崎麵飽(1571.44萬元，698人)；

奇華食品(1402.65萬元，481人)；

東海堂(1323.86萬元，610人)；

和民(中國)(1018.56萬元，654人)；

奇華餅家(909.75萬元，321人)；

金裝燉奶佬(集團)控股(757.24萬元，322人)；

㇐蘭香港(527.74萬元，258人)；

彩福皇宴(456.53萬元，109人)；

大榮華酒樓O/B榮華食品製造業(204.87萬元，89人)。

大學

香港公開大學(3398.8萬元，2087人)；

香港大學專業進修學院(3225.17萬元，2612人)。

會計、律師

KPMG(3073.28萬元，1127人)；

的近律師行(1829.45萬元，686人)；

KPMG ADVISORY (HONG KONG) LIMITED(1691.95萬元，583人)；

富而德律師事務所(577.07萬元，218人)；

盛德律師事務所(575.83萬元，218人)；

胡關李羅律師行(507.35萬元，216人)；

王潘律師行(249.9萬元，91人)。

物流

敦豪國際速遞(香港)(2795.18萬元，1095人)；

UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED(1999.71萬元，739人)；

亞洲空運中心(1653.2萬元，631人)；.

敦豪空運(香港)(1297.4萬元，517人)；

大昌行物流(903.13萬元，370人)；

阪急阪神國際貨運(香港)(387.85萬元，144人)。

傳媒

香港經濟日報(2488.99萬元，963人)；

鳳凰衛視(1883.22萬元，679人)；

香港有線新聞(1062.47萬元，373人)；

明報報業(980.89萬元，405人)；

信報財經新聞(778.66萬元，291人)；

香港商報(320.69萬元，116人)；

明報集團(183.25萬元，80人)。

航空

JAPAN AIRLINES CO., LTD.(717.97萬元，270人)。

其他

仁孚行(2294.91萬元，920人)；

亞洲聯合財務(1592.7萬元，631人)；

香港電車(1384萬元，539人)；

AEON信貸財務(亞洲)(885.09萬元，719人)；

香港童軍總會(491.65萬元，216人)；

REENEX CLINIQUE LIMITED(483.38萬元，166人)；

信興系統工程(582.81萬元，225人)；

花王(香港)(580.27萬元，220人)；

快圖美(遠東)(462.57萬元，232人)；

DE'LONGHI KENWOOD A.P.A. LIMITED(459.21萬元，173人)；

香港家庭計劃指導會(437.63萬元，210人)；

瑞華行(398.14萬元，165人)；

香港基督教服務處(395.27萬元，214人)；

山頂纜車(280.8萬元，143人)；

香港國際機場碼頭服務(231.79萬元，86人)；

諾華誠信(185.4萬元，68人)；

杜拜環球港務亞洲控股(183.62萬元，70人)；

香港法國文化協會(169.2萬元，93人)；

尚乘環球市場(155.63萬元，57人)；

香港飛馬足球會(69.9萬元，30人)。

其他上市公司相關

港深聯合物業管理(1724.7萬元，816人)；

新世界第㇐渡輪服務(1097.81萬元，488人)；

維珍妮國際(集團)(703.53萬元，257人)；

申萬宏源企業(香港)(641.89萬元，230人)；

中國太平人壽保險(香港)(624.62萬元，210人)；

中遠海運貨櫃代理(472.5萬元，175人)；

皓天財經集團(452.23萬元，163人)；

新濠博亞服務(444.74萬元，169人)；

VTECH CORPORATE SERVICES LIMITED(318.02萬元，124人)；

中遠海運國際(香港)(258.91萬元，96人)；

香港海底撈(255.23萬元，117人)；

復星恆利證券(192.39萬元，69人)；

維珍妮國際(172.8萬元，63人)；

周生生證券(166.24萬元，60人)；

德昌機電香港工程(166.19萬元，89人)；

德祥地產管理(165.24萬元，66人)；

萬科控股(香港)(162萬元，58人)；

中信大廈管理(156.21萬元，58人)；

現代教育(香港)(135.2萬元，94人)；

大昌行汽車(奔利)(129.2萬元，43人)；

中國東方資產管理(國際)控股(127.95萬元，47人)；

翠明假期(124.3萬元，50人)。

以下為全份名單

HKT SERVICES LIMITED(2.68億元，11465人)；

香港飛機工程(1.65億元，6053人)；

PCCW SERVICES LIMITED(8171.88萬元，3324人)；

香港浸信會醫院(6443.65萬元，2357人)；

高衞物業管理(6266.26萬元，2372人)；

新輝(建築管理)(5147.78萬元，1897人)；

奧雅納工程顧問(3896.93萬元，1463人)；

周生生珠寶金行(3589.14萬元，1318人)；

香港公開大學(3398.8萬元，2087人)；

新世界建築(3239.28萬元，1174人)；

香港大學專業進修學院(3225.17萬元，2612人)；

KPMG(3073.28萬元，1127人)；

香港航空發動機維修服務(2965.24萬元，1096人)；

怡和機器(2862.71萬元，1175人)；

香港港安醫院-荃灣(2796.89萬元，1044人)；

敦豪國際速遞(香港)(2795.18萬元，1095人)；

恒基兆業地產代理(2742.74萬元，1009人)；

大昌貿易行(2639.04萬元，1054人)；

香港通用檢測認證(2598.61萬元，944人)；

新紀元清潔(2556.25萬元，1670人)；

香港經濟日報(2488.99萬元，963人)；

仁孚行(2294.91萬元，920人)；

半島酒店(2259.07萬元，814人)；

⾧江實業集團(2226.29萬元，829人)；

香格里拉大酒店(九龍)(2192.89萬元，780人)；

連卡佛(香港)(2164.41萬元，862人)；

MANDARIN ORIENTAL, HONG KONG LTD(2143.79萬元，820人)；

GH HOTEL COMPANY LIMITED(2056.33萬元，756人)；

置地集團(2021.71萬元，756人)；

UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED(1999.71萬元，739人)；

金巴斯集團香港(1921.49萬元，989人)；

澳美製藥廠(1912.51萬元，787人)；

鳳凰衛視(1883.22萬元，679人)；

的近律師行(1829.45萬元，686人)；

WORLDWIDE FLIGHT SERVICES HOLDING S.A.(1793.64萬元，744人)；

香港國際貨櫃碼頭控股(1773.9萬元，649人)；

嘉誼管理(1745.37萬元，628人)；

港深聯合物業管理(1724.7萬元，816人)；

塞科利達保安服務(香港)(1697.52萬元，798人)；

KPMG ADVISORY (HONG KONG) LIMITED(1691.95萬元，583人)；

泛亞警衛(1667.3萬元，889人)；

AVERY DENNISON HONG KONG B.V.(1665.2萬元，658人)；

亞洲空運中心(1653.2萬元，631人)；

海港城置業(1629.04萬元，656人)；

夏利文物業管理(1624.74萬元，624人)；

香格里拉大酒店(九龍)-香港嘉里酒店(1618.2萬元，561人)；

港麗酒店(1606.02萬元，590人)；

亞洲聯合財務(1592.7萬元，631人)；

K11 CONCEPTS LIMITED(1581.28萬元，644人)；

香港山崎麵飽(1571.44萬元，698人)；

萊利國際(1550.23萬元，572人)；

奇華食品(1402.65萬元，481人)；

香港電車(1384萬元，539人)；

安得利香港餐飲(1332.61萬元，486人)；

東海堂(1323.86萬元，610人)；

NEO DERM HK LIMITED(1321.2萬元，476人)；

安富利科技香港(1318.55萬元，478人)；

敦豪空運(香港)(1297.4萬元，517人)；

五洋建設株式會社(1259.45萬元，488人)；

和記地產集團(1257.36萬元，459人)；

惠利(香港)(1241.07萬元，565人)；

弘立書院(1214.06萬元，448人)；

奧利佳(香港)(1211.01萬元，457人)；

謝瑞麟管理服務(1202.79萬元，457人)；

南洋兄弟煙草股份(1194.14萬元，446人)；

CHEERLORD INVESTMENT LTD T/A W HONG KONG(1184.68萬元，431人)；

建榮工程(1176.76萬元，475人)；

孩之寶遠東(1117.5萬元，408人)；

HUTCHISON HOTEL HONG KONG LIMITED(1114.18萬元，401人)；

卡萊美化妝品(1107.39萬元，489人)；

新世界第㇐渡輪服務(1097.81萬元，488人)；

駿英人事顧問(1086.98萬元，412人)；

英皇鐘錶珠寶(香港)(1083.8萬元，383人)；

裕民建築(1067.78萬元，389人)；

香港有線新聞(1062.47萬元，373人)；

法國地基建築(1055.95萬元，387人)；

米高蒲志國際(香港)(1044.87萬元，360人)；

其士(建築)(1035.58萬元，378人)；

和民(中國)(1018.56萬元，654人)；

其士富居物業管理(987.21萬元，407人)；

明報報業(980.89萬元，405人)；

北歐國際物流(香港)(970.59萬元，371人)；

IMAGINEX MANAGEMENT COMPANY LIMITED(969.02萬元，406人)；

華生電機(968.68萬元，361人)；

冠威管理(955.79萬元，340人)；

夏利里拉酒店 – 香港金域假日酒店(945.9萬元，340人)；

興勝建築(932.69萬元，346人)；

奇華餅家(909.75萬元，321人)；

大昌行物流(903.13萬元，370人)；

帝都酒店管理(901.4萬元，384人)；

寶豐環保服務(897.51萬元，505人)；

拉格代爾旅行零售香港(885.91萬元，313人)；

AEON信貸財務(亞洲)(885.09萬元，719人)；

義合工程(877.74萬元，329人)；

HUTCHISON PORTS LIMITED(869.41萬元，319人)；

太古城物業管理(865.23萬元，327人)；

HKL (LANDMARK HOTEL) LIMITED(841.06萬元，308人)；

香港薄餅博士管理(822.81萬元，615人)；

GENERAL MILLS HONG KONG LIMITED(807.51萬元，485人)；

景福工程(794.71萬元，312人)；

遠東工程服務(780.7萬元，308人)；

信報財經新聞(778.66萬元，291人)；

雅瑪多運輸(香港)(771.78萬元，313人)；

尼爾森(香港)(765.45萬元，370人)；

HARVEY NICHOLS (HONG KONG) LIMITED(763.54萬元，333人)；

金裝燉奶佬(集團)控股(757.24萬元，322人)；

泰雷茲(香港)(741.81萬元，262人)；

南盈物業管理(724.61萬元，284人)；

JAPAN AIRLINES CO., LTD.(717.97萬元，270人)；

邁進機電工程顧問(705.5萬元，262人)；

清水灣鄉村俱樂部(704.06萬元，257人)；

維珍妮國際(集團)(703.53萬元，257人)；

淺水灣(699.3萬元，293人)；

友聯船廠(678.51萬元，262人)；

恒基租務代理(674.35萬元，244人)；

力安護衛(671.75萬元，286人)；

順昌電器工程(659.56萬元，261人)；

ISA BOUTIQUE LTD(658.42萬元，266人)；

申萬宏源企業(香港)(641.89萬元，230人)；

中國太平人壽保險(香港)(624.62萬元，210人)；

凸版美林財經印刷(622.88萬元，241人)；

漢宏貨運(622.16萬元，254人)；

專業活膚美顏抗衰老中心(608.48萬元，225人)；

葡京餐飲(598.88萬元，217人)；

信興系統工程(582.81萬元，225人)；

花王(香港)(580.27萬元，220人)；

富而德律師事務所(577.07萬元，218人)；

盛德律師事務所(575.83萬元，218人)；

高力國際物業顧問(香港)(575.28萬元，206人)；

俊和地基工程(572.1萬元，203人)；

新加坡國際教育基金會(570.2萬元，249人)；

THE NET-A-PORTER GROUP ASIA PACIFIC LIMITED(566.23萬元，221人)；

香港九龍塘基督敎中華宣道會(558.07萬元，226人)；

香港伍倫貢學院(555.74萬元，269人)；

力佳工程(553.84萬元，205人)；

ALPS物流香港(536.38萬元，209人)；

濠江電子科技(528.49萬元，219人)；

㇐蘭香港(527.74萬元，258人)；

S.H.K.物業管理(519.54萬元，191人)；

金柏科技(518.19萬元，241人)；

怡和技術服務(516.35萬元，195人)；

恒安工程(512.82萬元，188人)；

易高環保投資(512.13萬元，220人)；

寶血醫院(明愛)(507.61萬元，227人)；

胡關李羅律師行(507.35萬元，216人)；

DAH CHONG HONG-DRAGONAIR AIRPORT GSE SERVICE LIMITED(505.49萬元，178人)；

典範(501.26萬元，210人)；

快易通資源管理(499.19萬元，194人)；

麥高迪保安及管理服務(496.44萬元，210人)；

中國銀河國際金融控股(491.67萬元，185人)；

香港童軍總會(491.65萬元，216人)；

METRO SOURCING INTERNATIONAL LIMITED(491.26萬元，179人)；

怡東針織製衣(489.41萬元，184人)；

邁進土木結構工程顧問(489萬元，179人)；

SCHNEIDER ELECTRIC ASIA PACIFIC LIMITED(487.27萬元，185人)；

REENEX CLINIQUE LIMITED(483.38萬元，166人)；

中遠海運貨櫃代理(472.5萬元，175人)；

快圖美(遠東)(462.57萬元，232人)；

PARK HOTEL INTERNATIONAL LIMITED(461.83萬元，168人)；

安力電梯(459.84萬元，249人)；

DE'LONGHI KENWOOD A.P.A. LIMITED(459.21萬元，173人)；

MGA ENTERTAINMENT (H.K.) LIMITED(457.63萬元，168人)；

彩福皇宴(456.53萬元，109人)；

TOWERS WATSON HONG KONG LIMITED(456.21萬元，170人)；

皇冠餐廳(455.54萬元，175人)；

人事管理顧問(452.8萬元，184人)；

皓天財經集團(452.23萬元，163人)；

綠蕃茄(451.28萬元，161人)；

ISA FASHION BOUTIQUE INTERNATIONAL LIMITED(449.69萬元，189人)；

新濠博亞服務(444.74萬元，169人)；

輝固土力工程(441.69萬元，213人)；

ESD SERVICES LIMITED(437.88萬元，148人)；

香港家庭計劃指導會(437.63萬元，210人)；

施耐德電氣(香港)(433.31萬元，162人)；

THE HONG KONG ACADEMY EDUCATIONAL FOUNDATION LIMITED(432.52萬元，171人)；

樂金生活健康(香港)(425.58萬元，166人)；

新菱工程香港(419.54萬元，152人)；

ALSTOM HONG KONG LIMITED(418.16萬元，150人)；

凱迪思設計及工程(410.86萬元，153人)；

"THE INTERNATIONAL MONTESSORI EDUCATION FOUNDATION

LIMITED(409.59萬元，158人)；"

恒基物業代理(405.75萬元，148人)；

安樂數據中心基建(399.58萬元，152人)；

瑞華行(398.14萬元，165人)；

VERSACE ASIA PACIFIC LIMITED(397.3萬元，140人)；

香港基督教服務處(395.27萬元，214人)；

SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED(394.51萬元，155人)；

阪急阪神國際貨運(香港)(387.85萬元，144人)；

DERMES LASER CENTRE LIMITED(385.59萬元，143人)；

務騰(香港)(378.57萬元，141人)；

恒基兆業代理(375.3萬元，136人)；

BGC CAPITAL MARKETS (HONG KONG) LIMITED(373.84萬元，140人)；

胡百全律師事務所(373.76萬元，137人)；

聖諾盟健康家居用品(372.66萬元，158人)；

MULTI LINES INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(367.8萬元，138人)；

ELYSE CLINIQUE LIMITED(364.03萬元，121人)；

香港誠信行管理服務(362.21萬元，217人)；

J.C. PENNEY PURCHASING HONG KONG LIMITED(355.24萬元，128人)；

日昇管理(354.71萬元，196人)；

叶浦都(351.85萬元，192人)；

捷達機電工程(349.06萬元，158人)；

金寶洋行(341.8萬元，125人)；

D I Y LTD(341.26萬元，126人)；

DENUO LIMITED - STARCOM WORLDWIDE(329.3萬元，115人)；

創基工程香港(328.15萬元，133人)；

SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM(325.46萬元，121人)；

精電(325萬元，122人)；

卓智財經印刷(322.18萬元，115人)；

香港商報(320.69萬元，116人)；

VTECH CORPORATE SERVICES LIMITED(318.02萬元，124人)；

諾亞國際(香港)(317.05萬元，115人)；

鎂燦科技工程(316.14萬元，125人)；

恒隆白洋舍(315.25萬元，127人)；

輝固(香港)工程顧問(308.86萬元，120人)；

東海企業(香港)(308.49萬元，82人)；

ADT HONG KONG LIMITED(304.06萬元，106人)；

恒美廣告國際(299.39萬元，120人)；

嘉利產品(294.54萬元，108人)；

國昌行工程(294.18萬元，138人)；

小寶慈善基金(289.47萬元，232人)；

日新運輸倉庫(香港)(288.9萬元，106人)；

正品人力(287.1萬元，154人)；

JOHN SWIRE & SONS OVERSEAS LIMITED(286.2萬元，105人)；

施耐德電氣信息技術香港(284.23萬元，106人)；

宏基國際賓館(284.01萬元，102人)；

山頂纜車(280.8萬元，143人)；

MACENTRO TECHNOLOGIES LIMITED(280.16萬元，104人)；

黃開基測計師行(物業管理)(279.26萬元，153人)；

濠江電子科技(277.79萬元，106人)；

SHAMA MANAGEMENT LIMITED(276.79萬元，129人)；

克諾爾亞太區(控股)(275.4萬元，98人)；

鎮泰(271.5萬元，95人)；

ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS CO LTD(269.76萬元，100人)；

捷迅管理(269.49萬元，149人)；

天豐洗衣(269.26萬元，114人)；

PCPD SERVICES LIMITED(268.5萬元，104人)；

佳能香港技研(267.45萬元，96人)；

均安建築(267.1萬元，107人)；

諾德保險經紀(266.34萬元，97人)；

新家園協會(266.09萬元，121人)；

粵港汽車運輸聯營(265.71萬元，115人)；

祥記馮祥建築(265.68萬元，100人)；

恆溢工程(265.35萬元，149人)；

良圖(香港)(265.31萬元，96人)；

中國會(264.42萬元，96人)；

慧科訊業(264.05萬元，91人)；

京瓷辦公設備科技(香港)(261.9萬元，97人)；

中遠海運國際(香港)(258.91萬元，96人)；

香港海底撈(255.23萬元，117人)；

天然護髮用品中心(254.35萬元，111人)；

ETON MANAGEMENT LIMITED(253.95萬元，100人)；

藝峰幕牆工程(250.09萬元，93人)；

王潘律師行(249.9萬元，91人)；

ESRI CHINA (HONG KONG) LIMITED(249.39萬元，96人)；

黃鄭顧問工程師(248.74萬元，96人)；

CHOPARD HONG KONG LIMITED(245.78萬元，90人)；

HONG KONG SEIBU ENTERPRISE COMPANY LIMITED(244.92萬元，102人)；

大通金融技術(244.01萬元，99人)；

QBE HONGKONG & SHANGHAI INSURANCE LIMITED(243.53萬元，91人)；

ADVANCED SLEEP INNOVATIONS (HONG KONG) COMPANY LIMITED(243.04萬元，96人)；

美集物流管理(242.83萬元，88人)；

龍島食品(242.2萬元，124人)；

五礦地產(237.6萬元，85人)；

震昇工程(234.96萬元，92人)；

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA(233.02萬元，82人)；

KAUFLAND HONG KONG LIMITED(231.9萬元，90人)；

香港國際機場碼頭服務(231.79萬元，86人)；

灃栢(230.53萬元，86人)；

維他天地服務(230.24萬元，1009人)；

協康會(229.5萬元，93人)；

THE PIE & TART SPECIALISTS (HOLDINGS) LIMITED(228.75萬元，133人)；

安食聯合(227.32萬元，142人)；

悅友(226.6萬元，77人)；

香港安全控股(224.84萬元，85人)；

招商海達保險顧問(224.04萬元，82人)；

合和實業(222.73萬元，69人)；

OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(222.21萬元，103人)；

日島工程(222.13萬元，93人)；

蠔站(219.14萬元，78人)；

香港環境資源管理顧問(217.48萬元，82人)；

多美玩具(217.38萬元，80人)；

新進海產(217.17萬元，81人)；

香港通用電器(216.87萬元，81人)；

俊威測繪工程(216.6萬元，75人)；

合群汽車(216.56萬元，91人)；

SISLEY HONG KONG LIMITED(214.5萬元，82人)；

OMNI BEAUTY RETAILING LIMITED(211.3萬元，88人)；

萬業機電工程(211.11萬元，81人)；

恒生(兆保)印務(207.9萬元，75人)；

香港試驗(207.74萬元，82人)；

永輝混凝土(香港)(205.64萬元，81人)；

"BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

PARTNERSHIP(205.33萬元，77人)；"

邁進(香港)(204.95萬元，76人)；

大榮華酒樓O/B榮華食品製造業(204.87萬元，89人)；

邁輝香港(203.58萬元，78人)；

喜尚(203.41萬元，100人)；

ERMENEGILDO ZEGNA (HONG KONG) LIMITED(203.28萬元，77人)；

亞洲電鍍器材(203.25萬元，77人)；

合利營造(203.07萬元，76人)；

港景匯(202.24萬元，75人)；

康維他香港(202.18萬元，104人)；

肌妍醫學美白祛斑專家(201.9萬元，71人)；

FOOT LOCKER HONG KONG LIMITED(200.95萬元，84人)；

香港芭蕾舞團(199.59萬元，78人)；

TBWA HONG KONG LIMITED(199.18萬元，74人)；

丹尼爾惠靈頓香港(197.36萬元，69人)；

伍國棟會計師事務所(196.72萬元，74人)；

BEL FUSE LTD(195.07萬元，78人)；

海峽咨詢(194.33萬元，73人)；

香港職業發展服務處(193.94萬元，142人)；

卓程(193.25萬元，72人)；

康盟(193.07萬元，76人)；

AT SOLUTION LIMITED(193萬元，77人)；

復星恆利證券(192.39萬元，69人)；

東方紅管理(191.71萬元，85人)；

OLDHAM LI & NIE SOLICITORS(190.92萬元，70人)；

SHIMIZU CORPORATION(189.79萬元，71人)；

永誠基礎建設(189萬元，72人)；

COTTON ON HONG KONG LIMITED(188.64萬元，140人)；

環匯系統(187.23萬元，71人)；

諾華誠信(185.4萬元，68人)；

THE HONG KONG INSTITUTION OF ENGINEERS(184.9萬元，68人)；

美亞市場服務(184.36萬元，68人)；

杜拜環球港務亞洲控股(183.62萬元，70人)；

明報集團(183.25萬元，80人)；

UNO HUB COMPANY(183.16萬元，76人)；

AFH HONG KONG STORES, LIMITED(182.94萬元，221人)；

香港東電化(182.62萬元，68人)；

博思匯萃(182.02萬元，72人)；

LEO BURNETT LIMITED(181.01萬元，65人)；

思捷設計工程(181萬元，69人)；

傅訊香港(180.9萬元，67人)；

永泰出口商(180.51萬元，69人)；

雅藝工程(179萬元，85人)；

創兆國際發展(178.75萬元，78人)；

TRADELINK TECHNOLOGIES LIMITED(178.56萬元，64人)；

艾爾斯收費系統香港(178.16萬元，67人)；

祥康製衣廠(177.69萬元，66人)；

永善亞洲經營恩耆頤養院(177.04萬元，80人)；

佳天美香港(174.26萬元，63人)；

SEIKO EPSON CORPORATION(173.43萬元，66人)；

維珍妮國際(172.8萬元，63人)；

大唯(遠東)(170.91萬元，64人)；

智聯電機工程(170.63萬元，67人)；

美力國際(170.57萬元，78人)；

中泰投資經營富臨皇宮(170.03萬元，81人)；

均增工程(169.82萬元，64人)；

譽豪(169.64萬元，82人)；

香港法國文化協會(169.2萬元，93人)；

泰康資產管理(香港)(169.17萬元，64人)；

"

樂盈貿易(香港)(167.41萬元，67人)；"

CHERRY BAKERY CAKE SHOP (HOLDING) LTD(167.07萬元，96人)；

中大印刷(國際)(166.77萬元，68人)；

日壓端子(香港)(166.69萬元，62人)；

周生生證券(166.24萬元，60人)；

德昌機電香港工程(166.19萬元，89人)；

德祥地產管理(165.24萬元，66人)；

美國歐文氏商業顧問(香港)(164.77萬元，62人)；

東客(香港)(164.61萬元，81人)；

香港太陽誘電(164.25萬元，61人)；

旗鋒貨運(164.18萬元，61人)；

志正投資T/A港島英迪格酒店(162.87萬元，53人)；

建溢實業(162.77萬元，59人)；

KATE SPADE RETAIL HONG KONG LIMITED(162.39萬元，62人)；

裕豪餐飲(黃大仙)T/A百好名宴(162.14萬元，75人)；

未來資產證券(香港)(162萬元，60人)；

萬科控股(香港)(162萬元，58人)；

中金企業經營富臨皇宮(161.61萬元，71人)；

維佳物流(161.46萬元，64人)；

RENOPIPE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED(161.04萬元，83人)；

優利系統中國香港(160.04萬元，64人)；

鴻皇(158.89萬元，65人)；

ENOTECA CO., LTD.(156.29萬元，57人)；

中信大廈管理(156.21萬元，58人)；

興勝室內及維修(156萬元，57人)；

寶鉅證券金融集團(155.89萬元，57人)；

尚乘環球市場(155.63萬元，57人)；

億寶發展(154.29萬元，66人)；

有線寬頻電訊(154.22萬元，59人)；

ALTER DOMUS HONG KONG LIMITED(153.75萬元，62人)；

MORITO SCOVILL HONG KONG COMPANY LIMITED(153.65萬元，54人)；

偉達利工程(153.18萬元，74人)；

東麗(香港)(152.33萬元，57人)；

港業建築工程(151.81萬元，570人)；

HONGKONG LAND CENTRIC LIMITED(151.64萬元，57人)；

金域檢驗(香港)(148.51萬元，65人)；

夏利文管理服務(BELLAGIO聯合業主代理人)(148.5萬元，53人)；

上海隧道股份(香港)(146.33萬元，63人)；

明力投資 T/A Mr. Steak(145.63萬元，50人)；

百通亞洲(香港)(145.58萬元，55人)；

文浩建築工程(145.57萬元，164人)；

香島園藝(145.17萬元，66人)；

保泰人壽保險(143.84萬元，60人)；

伊藤忠商事(香港)(143.82萬元，52人)；

18513 COMPANY LIMITED(143.37萬元，78人)；

建諾工程(143.1萬元，53人)；

半島商品(143.1萬元，55人)；

堅城(梁氏)建築(142.57萬元，55人)；

KERING EYEWEAR APAC LIMITED(142.38萬元，54人)；

新暉國際投資(141.95萬元，57人)；

GDC TECHNOLOGY LIMITED(141.8萬元，48人)；

紫雲間沁怡護養院由頤盈投資經營(140.59萬元，61人)；

國盈安保(140.54萬元，67人)；

BABIES TRENDYLAND LIMITED(140.51萬元，78人)；

德同國際有限法律責任合夥(140.4萬元，52人)；

HPHT LIMITED(140.4萬元，52人)；

THE TRADE DESK LIMITED(140.4萬元，53人)；

時信電子(139.81萬元，50人)；

旭日製衣廠(香港)(139.44萬元，55人)；

華建貨運(137.75萬元，54人)；

LANARD TOYS LTD(136.88萬元，46人)；

安布思沛香港營銷股份(136.75萬元，55人)；

福輝管理(136.34萬元，80人)；

ALDI SERVICES ASIA LIMITED(135.99萬元，51人)；

海鑫工程(135.47萬元，54人)；

朗盛香港(135.41萬元，51人)；

現代教育(香港)(135.2萬元，94人)；

盛富(135萬元，51人)；

GFI (HK) BROKERS LIMITED(135萬元，50人)；

JET AVIATION (HONG KONG) LIMITED(134.93萬元，50人)；

電音電子國際(134.7萬元，43人)；

俊和機電工程(133.54萬元，53人)；

合誠汽車(133.02萬元，46人)；

建明印刷(132.73萬元，56人)；

青葉海鮮酒家(132.64萬元，54人)；

全至保安服務(132.46萬元，92人)；

MOTOROLA SOLUTIONS ASIA PACIFIC LIMITED(132.3萬元，47人)；

CHEIL HONG KONG LIMITED(132.24萬元，98人)；

中南鐘錶(132.02萬元，56人)；

文記家庭用品公司(131.46萬元，72人)；

騰輝工程(131.35萬元，55人)；

LOGICALIS HONG KONG LIMITED(131.32萬元，52人)；

PULL AND BEAR HONG KONG LIMITED(129.92萬元，78人)；

大昌行汽車(奔利)(129.2萬元，43人)；

新新酒家經營新新酒家(129.13萬元，51人)；

利龍麻雀娛樂公司(128.86萬元，51人)；

港建國際(128.69萬元，56人)；

大叻越式料理(128.45萬元，65人)；

中國東方資產管理(國際)控股(127.95萬元，47人)；

御寶(國際)(127.84萬元，48人)；

巨圖(127.58萬元，55人)；

OPERATIONS INTERNATIONAL GROUP LIMITED(127.42萬元，61人)；

㇐品集團(127.12萬元，61人)；

GULF OIL MARINE LIMITED(126.64萬元，48人)；

英藝幼稚園暨國際幼兒園(125.9萬元，49人)；

滙卓企業(125.63萬元，47人)；

太平資產管理(香港)(125.39萬元，50人)；

福盟國際(125.25萬元，64人)；

翠明假期(124.3萬元，50人)；

中慧(124.2萬元，44人)；

港聯醫藥供應(123.54萬元，44人)；

福天國際(123.28萬元，47人)；

黃波記(123.03萬元，48人)；

信保集團(122.96萬元，51人)；

金匙(122.88萬元，73人)；

昇偉建築工程(122.53萬元，60人)；

卓譽建築工程(122.07萬元，48人)；

何洪記（1946）粥麵專家(122.01萬元，41人)；

錦勝貨運(121.5萬元，43人)；

BETTERMENT ASIA LIMITED(121.21萬元，78人)；

四海工程(香港)(121.08萬元，45人)；

御海國際食品(120.84萬元，45人)；

恒益捲閘工程(120.6萬元，50人)；

灃永餐飲集團(119.86萬元，102人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(119.61萬元，56人)；

國航香港發展(119.52萬元，43人)；

匯濠亞洲(119.41萬元，43人)；

德保工程(香港)(119.23萬元，51人)；

永強貨運(118.92萬元，51人)；

大埔振興(118.81萬元，51人)；

PPG塗料(香港)(118.8萬元，45人)；

DIL LIMITED(118.68萬元，98人)；

GLOBAL INFORMATION SERVICES (ASIA PACIFIC) LIMITED(118.16萬元，43人)；

北江紡織(香港)(118.15萬元，45人)；

橫華國際金融股份(118.09萬元，43人)；

上組(香港)(117.73萬元，44人)；

HERBALIFE ASIA PACIFIC SERVICES LIMITED(116.1萬元，45人)；

裕順工程(115.67萬元，47人)；

OWT ASIA LIMITED(115.39萬元，96人)；

叢記管理(115.13萬元，101人)；

立基國際集團(114.72萬元，44人)；

利特快(114.28萬元，43人)；

駿隆專業保險顧問(113.86萬元，43人)；

德昌隆石油化工(113.44萬元，50人)；

香港寺庫投資集團(113.37萬元，81人)；

金輝(香港)國際(113.25萬元，41人)；

福泰珠寶集團(112.9萬元，45人)；

建榮水喉渠務工程(112.58萬元，43人)；

富德國際控股(111.64萬元，44人)；

益佳利(111.47萬元，50人)；

金寶飲食集團(110.7萬元，39人)；

誠明物業管理(110.22萬元，57人)；

嘉豐飲食(110.21萬元，51人)；

南丫天虹海鮮酒家(110.09萬元，49人)；

培英樹國際教育(109.95萬元，41人)；

珠江船務企業(股份)(109.77萬元，39人)；

遠東顧問工程師(109.25萬元，43人)；

工聯優惠中心(109.09萬元，49人)；

SIGNAL 8 SECURITY LIMITED(108.75萬元，183人)；

晨星(亞洲)(108萬元，39人)；

T.V. DIRECT PROMOTION & ADVERTISING CO.(107.78萬元，44人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(107.64萬元，52人)；

堅榮物業管理(107.55萬元，66人)；

財華控股(107.44萬元，39人)；

聚龍雲石(107.39萬元，42人)；

思健醫療服務(107.1萬元，41人)；

曉光護老中心(107.03萬元，49人)；

俊勝管理(106.97萬元，45人)；

百年靈專業時計(中國)(106.53萬元，41人)；

廖陳林律師事務所(106.28萬元，40人)；

中泰投資經營富臨漁港(106.19萬元，54人)；

希克斯香港(105.87萬元，50人)；

IQVIA RDS HONG KONG LIMITED(105.3萬元，40人)；

榮發水喉工程(105.21萬元，41人)；

徐子健律師行(104.93萬元，45人)；

潤泰建築工程(104.75萬元，137人)；

聯合輪船用品(104.24萬元，41人)；

香港專業飲食人力資源(103.97萬元，6人)；

夏蒙(香港)(103.46萬元，37人)；

捷格樂物流(香港)(103.08萬元，40人)；

高寶食品(102.66萬元，44人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(102.35萬元，54人)；

麥行記(香港)建築(101.96萬元，41人)；

P & B DINING CONCEPT LIMITED(101.86萬元，33人)；

進利工程(101.78萬元，39人)；

新合成建築工程(101.54萬元，42人)；

永東旅行社(101.12萬元，51人)；

亞牛工程(101.04萬元，37人)；

ABC PATHWAYS EDUCATION FOUNDATION LIMITED(100.85萬元，39人)；

幼吾幼慈善基金(100.79萬元，52人)；

L.M.D.C. HONG KONG LIMITED(100.59萬元，38人)；

諾浩家具(香港)(100.56萬元，38人)；

陳橋建築泥水裝飾工程(100.04萬元，37人)；

得捷電子亞太(99.9萬元，39人)；

安進香港(99.9萬元，37人)；

億星企業發展(99.52萬元，56人)；

朗嘉展覽(99.17萬元，35人)；

CONTINENTAL GLOBAL SERVICE LIMITED(98.99萬元，41人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(98.94萬元，50人)；

東方創業工程公司全資附屬東方創業發展(98.48萬元，41人)；

三通旅遊(98.42萬元，32人)；

國記清潔服務(98.15萬元，93人)；

香港天廚(97.79萬元，41人)；

力高企業融資(97.44萬元，35人)；

生命營養國際(97.39萬元，42人)；

中泰投資經營富臨皇宮(97.26萬元，33人)；

羅素遠東(97.16萬元，34人)；

KURO TRIPOD (TST) LIMITED(96.95萬元，35人)；

順裕工程(96.37萬元，40人)；

聯誼工程(96.15萬元，38人)；

賞益發展(96.01萬元，36人)；

雅舒曼(香港)(95.82萬元，40人)；

迪臣發展(95.33萬元，36人)；

壽東國際(95.32萬元，54人)；

偉信企業(香港)(94.66萬元，36人)；

L L BEAN INC(94.5萬元，35人)；

中南廣場(93.88萬元，47人)；

中國石化盛駿國際投資(93.8萬元，35人)；

RMD KWIKFORM HONG KONG LIMITED(93.68萬元，31人)；

港南(慈正)食堂(93.04萬元，38人)；

知名投資實業(92.36萬元，48人)；

青林食品開發(92.35萬元，36人)；

健鴻建築工程(92.28萬元，36人)；

安柏香港(92.24萬元，35人)；

基督徒信望愛堂(92.11萬元，46人)；

寶華技術服務(92.07萬元，34人)；

暉裕國際(92.06萬元，41人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(91.79萬元，52人)；

昭津物流(91.7萬元，34人)；

粵品匯O/B中環寶湖海鮮酒家(91.58萬元，34人)；

偉強顧問工程師(91.02萬元，36人)；

美平實業(90.15萬元，36人)；

大教香港(89.93萬元，33人)；

進城工程(89.89萬元，40人)；

雲貴軒米線(89.7萬元，22人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(89.68萬元，65人)；

金城消防工程(89.5萬元，52人)；

CAFFEINATION INTERNATIONAL LIMITED(89.26萬元，35人)；

美品包裝印刷(89.1萬元，32人)；

同興塑膠製品廠(88.3萬元，31人)；

宏達美(國際)(88.04萬元，32人)；

華明行(87.86萬元，35人)；

API LAB TESTING LIMITED(87.8萬元，39人)；

海恩斯坦香港實驗室(87.61萬元，35人)；

雅悅投資(87萬元，58人)；

泰山建築工程(86.95萬元，31人)；

瑞聯錶行(香港)(86.67萬元，33人)；

招商局能源運輸(香港)(86.4萬元，32人)；

立新股份(86.4萬元，32人)；

國際環球通訊網絡(香港)(86.4萬元，33人)；

鼎珮證券(86.4萬元，32人)；

大惠皮具製品(86.27萬元，55人)；

凸版利豐雅高(香港)(86.15萬元，30人)；

新華資產管理(香港)(85.95萬元，32人)；

⾧天企業(85.9萬元，34人)；

東恒測試顧問(85.88萬元，39人)；

家上海(元朗)餐飲(85.86萬元，33人)；

智文實業(85.43萬元，33人)；

小桃園餐廳(85.35萬元，38人)；

活泉美顏集團控股(85.25萬元，27人)；

保得利(香港)(85.23萬元，35人)；

挺好洗衣公司(84.69萬元，38人)；

基道文字事工(84.5萬元，34人)；

佳境貿易(83.15萬元，34人)；

俊和高雅裝飾工程(83.07萬元，32人)；

AJ OCEAN SPA LIMITED(82.93萬元，33人)；

康業物業代理(82.41萬元，35人)；

CTC TRIANGLE (HONG KONG) LIMITED(82.09萬元，31人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(81.53萬元，67人)；

廣發運輸(81.36萬元，30人)；

奧泰爾科技(81.35萬元，31人)；

安樂窩僱傭中心(81.28萬元，30人)；

財閣(81萬元，25人)；

星滙易(香港)(81萬元，30人)；

時懋發展(80.66萬元，36人)；

匯力(顧問及檢測)(80.42萬元，35人)；

天健(香港)會計師事務所(80.36萬元，30人)；

金家樂(80.35萬元，36人)；

郭吳陳律師事務所(79.88萬元，31人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(79.72萬元，38人)；

萬代國際貨運(79.66萬元，32人)；

富華餐廳(79.64萬元，30人)；

SERGIO ROSSI HONG KONG LIMITED(79.54萬元，26人)；

培澤弱智協進會(79.49萬元，42人)；

永昌西檸貿易經營永昌西檸公司(79.35萬元，33人)；

鄭楊律師行(79.12萬元，32人)；

BWL LIMITED(79.03萬元，29人)；

家上海(元朗)餐飲經營家上海(奧海城)(78.62萬元，29人)；

CATO OVERSEAS LIMITED(78.3萬元，29人)；

寶綸時裝(78.13萬元，32人)；

高寶帽業(77.92萬元，27人)；

始信食品(77.89萬元，34人)；

鴻標塑膠廠(77.85萬元，28人)；

卓榮集成電路科技(77.81萬元，29人)；

OTCEX HONG KONG LIMITED(77.71萬元，30人)；

聯豐創業建築(77.68萬元，30人)；

REENEX MEDICAL CLINIQUE LIMITED(77.51萬元，28人)；

未來照明(77.5萬元，30人)；

9GAG LIMITED(77.4萬元，29人)；

宜寶工程(77.16萬元，29人)；

思宏(集團)(77.13萬元，30人)；

大數據時代(77.08萬元，28人)；

怡俊工程(76.93萬元，33人)；

保達創意品牌推廣(76.72萬元，21人)；

椰林閣集團(控股)(76.63萬元，32人)；

萬嘉雲專科技(76.28萬元，29人)；

嘉濤耆樂苑/嘉濤宮(76.23萬元，40人)；

英藝幼稚園暨國際幼兒園(76.2萬元，29人)；

錦泰建築工程(76.05萬元，34人)；

穎新工程(76.03萬元，35人)；

太平洋餐飲設備(75.98萬元，29人)；

大昌貿易行汽車(易手車)(75.6萬元，25人)；

永豐船務(75.6萬元，30人)；

GLOBAL ESOLUTIONS (HK) LIMITED(75.6萬元，28人)；

啟光玻璃工程(75.6萬元，29人)；

SANNE GROUP ASIA LIMITED(75.6萬元，26人)；

NEO DERM RETAIL LIMITED(75.59萬元，30人)；

嘉信金融集團(75.57萬元，29人)；

皇后洋行(75.55萬元，31人)；

聯協建築師事務所(75.53萬元，29人)；

宇達發展(75.5萬元，38人)；

KAPPAHL FAR EAST LIMITED(75.45萬元，27人)；

裕豐發展(75.28萬元，29人)；

聯星國際物流(75.17萬元，26人)；

夏利文管理服務(75.09萬元，36人)；

銀基國際發展(74.85萬元，28人)；

聯益雲石(74.81萬元，29人)；

香港綠化工程(74.76萬元，47人)；

清華同方威視技術(香港)(74.4萬元，28人)；

廬峰畫廊(74.2萬元，36人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(74.18萬元，39人)；

上海電氣香港(74.1萬元，28人)；

捷貿盈商(74.09萬元，49人)；

大亞工程(74.08萬元，29人)；

鐵三角(大中華)(73.86萬元，26人)；

學利(73.74萬元，29人)；

健民飲食管理公司(73.39萬元，31人)；

BEYOND DIGITAL SOLUTIONS LIMITED(73.35萬元，28人)；

建朝工程(73.34萬元，36人)；

網絡通保安(73.32萬元，27人)；

文華建築運輸(73.28萬元，31人)；

天地國際儲運(香港)(73.26萬元，33人)；

聯順飲食集團(73.06萬元，27人)；

PROGRESSIVE BUILDING & FOUNDATION COMPANY LIMITED(73.04萬元，25人)；

福萬集團(72.9萬元，29人)；

日昇建築工程(72.9萬元，29人)；

ZUHLKE ENGINEERING HONG KONG LIMITED(72.9萬元，27人)；

華商會所(72.87萬元，29人)；

奇華餐飲(72.84萬元，28人)；

CHAMPIMOM LIMITED(72.79萬元，28人)；

躍馬(香港)經營萬里達車行(72.6萬元，27人)；

唐天燊律師行(72.53萬元，27人)；

金坊泰國美食(72.51萬元，35人)；

雅聯印刷(72.26萬元，29人)；

思行(72.12萬元，32人)；

香港真光幼稚園(堅道)(72.11萬元，29人)；

大舊佬運輸(72.03萬元，37人)；

ICHIKAWA SANGYO COMPANY LIMITED(72.03萬元，29人)；

旅行世界(72.02萬元，33人)；

克而瑞證券(72萬元，27人)；

DARCY & LIZ LIMITED(71.94萬元，26人)；

琦峰設計園藝(71.85萬元，36人)；

紀文香港(71.76萬元，30人)；

ANDREW LIU & CO LTD(71.22萬元，27人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(71.11萬元，34人)；

毓泰貿易「遠東」(71.03萬元，26人)；

世通(物流)(71.01萬元，27人)；

嘉富高洋行(70.42萬元，27人)；

IKIDS LIMITED(70.2萬元，27人)；

聯興紙業(70.2萬元，26人)；

賽益達(70.2萬元，27人)；

香港久久(70.12萬元，18人)；

加穎投資(70萬元，30人)；

天高企業(69.96萬元，28人)；

國際電訊(69.94萬元，32人)；

中國教育發展投資管理(69.9萬元，28人)；

香港飛馬足球會(69.9萬元，30人)；

CELIO ASIA SERVICES LIMITED(69.59萬元，26人)；

㇐木投資T/A四季餐廳(葵涌)(69.38萬元，24人)；

三生中西酒業公司(69.29萬元，33人)；

㇐木投資T/A四季餐廳(梨木樹)(68.93萬元，28人)；

PUBLICIS WORLDWIDE (HONG KONG) LIMITED(68.76萬元，25人)；

萬邦珠寶(68.69萬元，24人)；

冰肌醫療集團(68.23萬元，25人)；

英藝幼稚園暨國際幼兒園(67.87萬元，24人)；

FMC AGRICULTURAL PRODUCTS INTERNATIONAL AG(67.5萬元，25人)；

日本電產(香港)(67.5萬元，25人)；

民生國際(67.35萬元，19人)；

文派克國際貨運(67.25萬元，27人)；

華林船務(香港)(67.24萬元，21人)；

"WING FAT FOOD & BEVERAGE DEVELOPMENT LIMITED T/A WING

FAT CUISINE RESTAURANT(67.22萬元，28人)；"

奧妙飲食集團(66.82萬元，24人)；

高榮(66.65萬元，34人)；

壹號廣告(中國)(66.41萬元，25人)；

香港順鵬國際(66.39萬元，27人)；

百利酒店(66.11萬元，22人)；

發輝製作室(66萬元，25人)；

嘉琳製藥廠(65.88萬元，29人)；

榮豐工程(香港)(65.73萬元，29人)；

樂信保險代理(65.61萬元，30人)；

盛豐人力資源(65.49萬元，26人)；

CMK物業管理(65.44萬元，20人)；

龍子運輸(65.32萬元，30人)；

鴻運(國際)工程材料(65.31萬元，25人)；

永盛製衣(65.3萬元，30人)；

溢興貨運(65.15萬元，24人)；

泰興豆品廠(64.85萬元，27人)；

AIGLE ASIA LIMITED(64.8萬元，24人)；

國際玩具貿易(64.8萬元，48人)；

香港中旅國際投資(64.74萬元，25人)；

班利仕會計師事務所(64.65萬元，28人)；

立豐消防工程(64.65萬元，24人)；

領峰數碼電子(64.57萬元，24人)；

龍億國際(64.5萬元，23人)；

寶景實業(64.38萬元，24人)；

麥德美化學處理方案－麥德美樂思(64.35萬元，24人)；

CTO (CHINA) SINOLOG LIMITED(64.25萬元，25人)；

曉光護老中心(64.22萬元，31人)；

RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED(64.2萬元，24人)；

華安置業建築(64.15萬元，21人)；

BLOOM NO.1 LIMITED T/A OUTBACK STEAKHOUSE(63.96萬元，42人)；

現代教育資訊科技(63.93萬元，24人)；

鄺文記工程(63.69萬元，24人)；

香港保險業聯會(63.51萬元，23人)；

EATIGO HONG KONG LIMITED(63.48萬元，22人)；

新創立廣告製作公司(63.42萬元，24人)；

奵屋美容健美中心(63.12萬元，25人)；

天色工程(63.11萬元，25人)；

神州數碼(香港)(63.08萬元，23人)；

閩信集團(62.92萬元，24人)；

國華集團控股(62.91萬元，24人)；

LA ROTISSERIE LIMITED(62.88萬元，23人)；

七喜飲食(62.88萬元，28人)；

HCD HOLDINGS LIMITED(62.73萬元，23人)；

永力建築工程(62.59萬元，26人)；

豐達電機(香港)(62.41萬元，24人)；

康翠園藝工程(62.17萬元，28人)；

富沃(皇雀會)(62.12萬元，24人)；

中國法律服務(香港)(62.1萬元，23人)；

高士中國投資(62.1萬元，24人)；

高雅眼鏡製造廠(62.1萬元，21人)；

福基實業(62.1萬元，23人)；

HONG KONG SATORI CO LTD(62.1萬元，22人)；

崇高實業(62.1萬元，23人)；

華高達建材(62.1萬元，23人)；

庭恩兒童中心(61.85萬元，25人)；

福成貨運(香港)(61.76萬元，25人)；

力毅工程(61.75萬元，60人)；

萬誼發展(61.5萬元，28人)；

日本命力健康食品(61.45萬元，23人)；

開泰實業(61.29萬元，26人)；

CITY FOREIGN EXCHANGE LIMITED(61.24萬元，26人)；

利華建造工程(61.21萬元，22人)；

陳馮吳律師事務所(61.05萬元，24人)；

彬記粥麵美食(61.04萬元，23人)；

萬隆哈佛士(61.01萬元，26人)；

力豐機械(60.99萬元，25人)；

敍苑粉麵茶餐廳(60.86萬元，27人)；

TENEO ASIA LIMITED(60.66萬元，23人)；

亞達盟環球期貨(60.58萬元，22人)；

時懋發展經營雲貴軒(60.58萬元，28人)；

GOLDEN RESOURCES WAREHOUSE LTD(60.56萬元，23人)；

銘榮醫藥(倫敦)(60.53萬元，22人)；

鑽堡(60.42萬元，49人)；

百利好金融集團(60.26萬元，21人)；

奇士達玩具製造(60.07萬元，25人)；

環球印刷器材(60.02萬元，24人)；

TOKYO SPORTS COMPANY(59.81萬元，25人)；

紅星餐廳(59.78萬元，32人)；

安輝機械工程(59.4萬元，22人)；

DYNASTY SOLUTION LIMITED(59.4萬元，24人)；

豪勁實業(59.4萬元，23人)；

NICHICON (HONG KONG) LIMITED(59.4萬元，21人)；

富貿電子(59.4萬元，28人)；

盛華服務(59.31萬元，49人)；

譽小館(控股)經營 - 譽小館(太和分店)(59.27萬元，15人)；

嘉信秘書服務(59.12萬元，23人)；

明記棧(59.08萬元，24人)；

C HEAD LIMITED(58.56萬元，38人)；

雙喜粉麵食品(58.53萬元，25人)；

展泰工程(58.25萬元，23人)；

EL GRANDE COMPANY LIMITED(58.24萬元，30人)；

晉誠地產代理(58.13萬元，25人)；

閩信保險(58.06萬元，23人)；

光愛中心(57.99萬元，29人)；

JS ADMIN LIMITED(57.9萬元，22人)；

"ASIA SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION

LIMITED(57.78萬元，22人)；"

高思維(57.74萬元，22人)；

世界綠色組織(57.74萬元，26人)；

慧中國際教育機構(57.72萬元，23人)；

華芳茶莊(57.65萬元，31人)；

豐昌順(57.61萬元，22人)；

裕豐空運物流(57.53萬元，21人)；

東方財富國際證券(57.44萬元，22人)；

歐陸科儀(遠東)(57.35萬元，25人)；

海譽科技(57.17萬元，22人)；

梁杯板模工程(56.85萬元，23人)；

珀麗集團管理(56.81萬元，26人)；

寶益珠寶(56.78萬元，22人)；

安益工程(56.77萬元，40人)；

雅佳實業(56.76萬元，25人)；

嘉銘製衣(56.7萬元，23人)；

華強會計師事務所(56.7萬元，19人)；

萬泰精密科技(56.7萬元，22人)；

大自然素食(尖沙咀)(56.55萬元，24人)；

樂高工程服務(56.52萬元，31人)；

攜程國際旅遊(香港)(56.42萬元，21人)；

量子照明產品(56.12萬元，21人)；

必宜達(56.08萬元，25人)；

溢航貨運物流(56.07萬元，21人)；

仁御堂T/A仁御堂(55.96萬元，29人)；

THE LAWZ MANAGEMENT LIMITED T/A DAI SIU CAFE(55.55萬元，28人)；

中信(香港)工程(55.51萬元，23人)；

達泰機電工程(55.46萬元，37人)；

BUTANI JEWELLERY LTD(55.38萬元，25人)；

景爍皮具股份(55.13萬元，23人)；

中華基督教會灣仔堂(54.98萬元，22人)；

恒信環保服務(54.68萬元，36人)；

劉耀傑會計師事務所(54.48萬元，21人)；

盛世財富集團(54.33萬元，18人)；

ELITEBIZ LIMITED(54.26萬元，21人)；

盛發運輸(54.22萬元，21人)；

中億行(54.09萬元，20人)；

信成(國際)旅遊(54.06萬元，82人)；

FAME TOP HOLDINGS LIMITED(54.06萬元，19人)；

港興國際貨運(香港)(54.02萬元，25人)；

華世船務(54萬元，18人)；

偉業電機工程(54萬元，20人)；

自然教育(53.85萬元，27人)；

THE SWEDISH CLUB HONG KONG LIMITED(53.85萬元，20人)；

樂文投資(53.8萬元，20人)；

野村綜合研究所(香港)(53.76萬元，20人)；

瑞龍綠運(53.61萬元，22人)；

輕而堅工程(53.42萬元，21人)；

欣圖興業(53.41萬元，30人)；

金龍泉海鮮燒味餐廳(53.4萬元，23人)；

英藝幼稚園暨國際幼兒園(53.37萬元，26人)；

香港桐井(53.32萬元，22人)；

PARK VIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN LIMITED(53.28萬元，23人)；

嘉鼎工程(53.25萬元，20人)；

M PLUS SALON(52.91萬元，22人)；

PLH FASHION GROUP LIMITED(52.9萬元，19人)；

城市會計管理(52.88萬元，21人)；

MOMO SALON(52.77萬元，23人)；

MAINSTREAM FUND SERVICES (HK) LIMITED(52.47萬元，22人)；

香港眼科日間手術中心(52.23萬元，24人)；

EXPRESS MAINTENANCE SERVICES LIMITED(52.08萬元，19人)；

敬記塑膠廠(51.77萬元，25人)；

卓聯建築工程(51.76萬元，20人)；

宏利營造(51.74萬元，23人)；

譚德興程國豪劉麗卿律師行(51.72萬元，22人)；

盈菲國際(外匯)(51.34萬元，22人)；

正宏工程(51.3萬元，20人)；

FEARNLEYS HONG KONG LIMITED(51.3萬元，21人)；

夏利文物業管理(永安集團大廈業主立案法團代理人)(51.3萬元，18人)；

澤文工程(51.3萬元，19人)；

世界旅行社(51.3萬元，19人)；

運豐工程(51.3萬元，18人)；

香港雲能國際投資(51.3萬元，15人)；

⾧今會(51.09萬元，26人)；

瑪姿鑽珠寶(51.03萬元，25人)；

騰達香港集團(50.85萬元，21人)；

永浩昌玩具(50.76萬元，19人)；

歐美旅行社(50.6萬元，22人)；

中民證券(香港)(50.55萬元，19人)；

大班樓(50.46萬元，20人)；

中信企業地產代理(50.41萬元，19人)；

IQ EQ CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED(50.41萬元，19人)；

香港國際蒙特梭利學校(教育)(50.28萬元，22人)；

四方創意(50.25萬元，19人)；

MUSHROOM HONG KONG COMPANY LIMITED(50.22萬元，20人)；

順恩護老中心(建福)(50.16萬元，24人)；

利俊中國(香港)(50.16萬元，20人)；

廣安工程(50萬元，21人)；

祥天亞洲(49.99萬元，16人)；

盛洋投資(香港)(49.98萬元，19人)；

香港廢水處理廠管理(49.97萬元，21人)；

雅思信息科技(香港)(49.97萬元，32人)；

三井造船技術工程服務(香港)(49.92萬元，19人)；

PEAK DENTAL SOLUTIONS HONG KONG LIMITED(49.88萬元，20人)；

進浩食品(49.82萬元，24人)；

THE HONG KONG HARBOUR MISSION CHURCH(49.65萬元，23人)；

富鏘財務(香港)(49.46萬元，25人)；

香港品牌商業城(49.43萬元，22人)；

中郵物流(香港)國際(49.28萬元，19人)；

敍苑粉麵茶餐廳(49.19萬元，21人)；

快樂工程(48.89萬元，21人)；

圓深建築工程(48.83萬元，16人)；

宏高集團(48.78萬元，19人)；

金禾閣餐廳(48.74萬元，20人)；

亞域亞洲(48.6萬元，18人)；

BRIGHT ACCESS (HK) LIMITED(48.6萬元，20人)；

夏利文物業管理(德福大廈聯合業主代理人)(48.6萬元，18人)；

HOVID LIMITED(48.6萬元，16人)；

威爾遜．桑西尼．古奇．羅沙迪律師事務所(48.6萬元，17人)；

學記粉麫專家(48.56萬元，22人)；

力豐工具(48.55萬元，19人)；

富華冰室(48.53萬元，22人)；

紅角度工程(48.42萬元，19人)；

滾得棧飲食集團(48.36萬元，19人)；

騰達工程(48.3萬元，18人)；

振業工程(48.28萬元，18人)；

梭子魚網絡(香港)(48.24萬元，17人)；

富華冰室(48.23萬元，18人)；

基迅工程(48.15萬元，20人)；

威格斯資產評估顧問(48.13萬元，19人)；

飛斯特運通(香港)股份(48.07萬元，22人)；

興利科技工業(48.02萬元，19人)；

偉信貨運(48萬元，20人)；

鉄火堂(47.99萬元，21人)；

永年少爺食品(47.98萬元，20人)；

蟠桃兒(香港)(47.89萬元，18人)；

相達生物科技國際(47.86萬元，18人)；

康世(47.85萬元，18人)；

赤盈(47.79萬元，17人)；

嘉濤耆康之家/嘉濤宮(47.79萬元，22人)；

羅業亞洲(47.69萬元，18人)；

雅詠實業(47.64萬元，18人)；

騰福亞洲(47.55萬元，14人)；

PACIFIC MEDICAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED(47.53萬元，17人)；

音響系統顧問(亞洲)(47.52萬元，18人)；

DIAMANTI PER TUTTI ASIA LIMITED(47.48萬元，36人)；

安德隆貿易(47.43萬元，18人)；

大發麻雀公司(47.36萬元，23人)；

金茅冷氣工程(47.18萬元，19人)；

佳釀(47.08萬元，25人)；

TOPIX LIMITED(47.04萬元，16人)；

科域電腦系統(47.03萬元，18人)；

韓膳餐飲管理經營炑八（9）(46.97萬元，20人)；

成發快餐店(46.89萬元，25人)；

MA CATERING LIMITED T/A REN REN HEPING RESTAURANT(46.86萬元，15人)；

浩新貿易(46.82萬元，17人)；

大自然素食(46.82萬元，19人)；

柏德建築工程(46.73萬元，19人)；

陳伊鍾杜律師行(46.67萬元，20人)；

THE OPTIONS GROUP (HONG KONG) LIMITED(46.62萬元，18人)；

澳信環球物流(香港)(46.55萬元，19人)；

通識學校用品及服務公司(46.55萬元，20人)；

㇐口設計工作室(46.53萬元，18人)；

圓深建築設計(46.53萬元，17人)；

新時代乾濕洗衣(46.49萬元，36人)；

力新工程(46.39萬元，19人)；

精確企業(46.32萬元，19人)；

聯豐公司(46.26萬元，18人)；

XIAO WANG (HW) LIMITED(46.25萬元，23人)；

建滔幕牆工程(46.2萬元，18人)；

AGORIZE ASIA LIMITED(45.99萬元，19人)；

興記菜館（1982）(45.93萬元，21人)；

黃色門(45.92萬元，18人)；

意豪(45.9萬元，15人)；

佳能醫療系統(香港)(45.9萬元，17人)；

D&M SALES AND MARKETING (H.K.) LIMITED(45.9萬元，17人)；

香港第㇐三共(45.9萬元，20人)；

立富石油(國際)(45.9萬元，16人)；

歐司朗亞太(45.9萬元，17人)；

栢廸企業顧問(45.9萬元，18人)；

香港音像版權(45.9萬元，17人)；

銀都機構(45.9萬元，14人)；

HANG FAT GLASS ENGINEERING LIMITED(45.81萬元，21人)；

NORWEST INDUSTRIES LIMITED(45.8萬元，18人)；

WISE ENERGY LIMITED(45.78萬元，24人)；

任澄湛會計師行(45.62萬元，17人)；

TACT GROUP LIMITED(45.59萬元，17人)；

實力環保科技(45.59萬元，23人)；

榮華參茸中西藥房(45.55萬元，18人)；

寶華數碼印刷(45.55萬元，41人)；

琪偉工程(45.45萬元，16人)；

十六座(45.44萬元，27人)；

雋基工程(45.33萬元，18人)；

崔卓然會計師事務所(45.31萬元，16人)；

萬利達(45.3萬元，27人)；

康寧保健產品(45.3萬元，17人)；

RICH EVER LIMITED(45.26萬元，17人)；

喬奧華(45.11萬元，17人)；

新達會計(45.08萬元，18人)；

榮昇投資(45.06萬元，18人)；

泰益(亞洲)(45.04萬元，17人)；

聯明(44.94萬元，17人)；

佳都(44.93萬元，23人)；

杭州酒家由勤業經營(44.85萬元，17人)；

永拓富信會計師事務所(44.84萬元，17人)；

盈菲國際(財務)(44.7萬元，17人)；

OZO WESLEY(44.6萬元，15人)；

奧利德(44.52萬元，18人)；

遠東建築師樓(44.48萬元，17人)；

東佳建築(44.38萬元，18人)；

維多利校服公司(44.33萬元，18人)；

LETTUCE ENTERTAIN YOU LIMITED(44.24萬元，17人)；

建豐物流(44.16萬元，17人)；

金馬公司(44.08萬元，16人)；

裕邦貿易(44.05萬元，22人)；

中航國際貨運(44.03萬元，19人)；

紅車厘麵包西餅O/B聯運投資集團(44萬元，20人)；

IMAGI CORE COMPANY LIMITED(43.95萬元，22人)；

優凱發展(43.93萬元，32人)；

英藝幼稚園暨國際幼兒園(43.65萬元，19人)；

可樂麗香港(43.63萬元，17人)；

平量行(43.53萬元，17人)；

韓膳餐飲管理經營炑八（10）(43.5萬元，17人)；

達意(香港)(43.46萬元，25人)；

NEW BON MARINE (HK) LIMITED(43.26萬元，29人)；

ANALOGFOLK HONG KONG LIMITED(43.2萬元，16人)；

東棉景盛電子(香港)(43.2萬元，16人)；

BLOOM NO.1 LIMITED(43.2萬元，17人)；

CAMPBELLS(43.2萬元，14人)；

第㇐基石(香港)(43.2萬元，16人)；

IMPACT PRODUCTS LIMITED(43.2萬元，16人)；

JENNYFER SOURCING LIMITED(43.2萬元，13人)；

利賓來塑膠工業(43.2萬元，16人)；

元正國際(43.2萬元，16人)；

維珍妮內衣(43.2萬元，15人)；

威柏電子(43.2萬元，16人)；

大華龍城麻雀娛樂公司(43.16萬元，24人)；

BMA MANAGEMENT LIMITED(43.11萬元，16人)；

PENJING ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED(43.05萬元，16人)；

同興工程公司(43.05萬元，17人)；

PIT(43.05萬元，22人)；

IMAGINE LAB LIMITED(42.95萬元，13人)；

寶冠建材(42.95萬元，16人)；

飛環電子(42.95萬元，18人)；

德鋒工程(42.9萬元，17人)；

國鈴工程(42.8萬元，17人)；

MILLS INTERNATIONAL LIMITED(42.69萬元，16人)；

捷高電梯(42.62萬元，19人)；

中央(亞洲)經營炑八（24）(42.61萬元，14人)；

馬霖汽車(42.6萬元，17人)；

艾德斐(42.48萬元，16人)；

百佳酒店(42.47萬元，19人)；

TALENT AXIS MANAGEMENT CONSULTING GROUP LIMITED(42.43萬元，15人)；

山泰資源(42.42萬元，16人)；

怡昇(香港)發展(42.37萬元，18人)；

朗陽集團(42.34萬元，23人)；

百凱(香港)實業(42.3萬元，16人)；

金融公關(香港)(42.15萬元，16人)；

三辰集團(42.13萬元，19人)；

網誌媒體(42.12萬元，17人)；

華世物流(42.12萬元，16人)；

FIND ASIA LIMITED(42萬元，17人)；

陳李張廣告(41.94萬元，16人)；

MULTI MILLION WAY LIMITED(41.89萬元，16人)；

寶利民速遞物流(41.85萬元，14人)；

唯㇐國際集團(香港)(41.8萬元，17人)；

明力投資T/A鍋處(41.78萬元，16人)；

㇐心醫療(41.78萬元，15人)；

家囍(41.75萬元，26人)；

利豐行(41.72萬元，25人)；

合聯豐(41.72萬元，17人)；

大華化工貿易(41.63萬元，16人)；

GLOBALLUXE LIMITED(41.55萬元，18人)；

德興茶餐廳(41.48萬元，16人)；

祥興行疋頭(集團)(41.39萬元，16人)；

明興行建築材料(41.25萬元，17人)；

空中快線直升機(41.14萬元，17人)；

智達建築工程(41.14萬元，17人)；

裕明國際(41.12萬元，16人)；

鎧耀生物醫藥科技(管理)(41.05萬元，14人)；

尚正醫療集團(40.95萬元，16人)；

WANDERWONDER HOSPITALITY (HK) LIMITED(40.9萬元，17人)；

溫彩霞律師事務所(40.8萬元，16人)；

TELUM MEDIA HK LIMITED(40.79萬元，16人)；

健和醫療保健(40.77萬元，18人)；

百齡興業(40.66萬元，14人)；

銅鑼灣廚房(40.65萬元，16人)；

銀龍經營椰林閣餐廳(40.64萬元，19人)；

FMC SWITZERLAND II GMBH(40.5萬元，19人)；

香港置地(項目顧問)(40.5萬元，15人)；

合記(金輝)工程(40.5萬元，19人)；

佳成珠寶(40.5萬元，15人)；

聯發行服裝用品(40.5萬元，14人)；

松美(40.5萬元，15人)；

REPRODUCTIVE HEALTHCARE LIMITED(40.5萬元，15人)；

平安建設(40.5萬元，15人)；

舒適亞洲(40.5萬元，15人)；

WYNG FOUNDATION(40.5萬元，15人)；

好準時物流(40.49萬元，14人)；

LATITUDE BROKERS LIMITED(40.46萬元，15人)；

康源電子廠(40.42萬元，15人)；

CN FIRST INTERNATIONAL FUTURES LIMITED(40.35萬元，16人)；

菲普國際(40.35萬元，16人)；

ILLUMAX CHINA LIMITED(40.31萬元，15人)；

泰富物業管理(40.23萬元，15人)；

SART HOLDINGS LIMITED(40.21萬元，15人)；

LOCO PMQ LIMITED(40.2萬元，19人)；

早慧兒童教育中心(佐敦)(40.14萬元，19人)；

鉅亨控股(40.13萬元，17人)；

優科互聯網科技(40.13萬元，16人)；

梁耀記(40.05萬元，15人)；

太平洋帆船(40.03萬元，15人)；

OCTAVO MANAGEMENT CO. LIMITED(40萬元，10人)；

華東亞洲(39.93萬元，19人)；

富林纖維工業(39.91萬元，24人)；

三興行貿易(39.9萬元，15人)；

AVIT ENGINEERING COMPANY LIMITED(39.89萬元，15人)；

信達藥業(39.87萬元，14人)；

北拓(39.83萬元，30人)；

嘉兆科技(39.77萬元，16人)；

樹人紙品印刷(39.71萬元，16人)；

嬰幼兒心理發展協會(39.68萬元，33人)；

XTCONICE GELATO LIMITED(39.68萬元，30人)；

永成製衣(39.67萬元，21人)；

德興茶餐廳(39.58萬元，17人)；

光榮貨運(39.57萬元，17人)；

偉信分保(39.54萬元，16人)；

LTC MANAGEMENT LIMITED(39.38萬元，15人)；

香港友心麻辣派對飲食(39.32萬元，14人)；

香港通用航運(39.28萬元，18人)；

同方康泰產業集團(39.28萬元，15人)；

新龍運輸(39.11萬元，16人)；

道顧建築機械(39.09萬元，16人)；

百佳酒店(39.02萬元，20人)；

福興盛(38.99萬元，17人)；

綠怡苑園藝(38.94萬元，23人)；

弘智電腦學會(38.89萬元，34人)；

環彩國際(38.86萬元，31人)；

協昌(機電)工程(38.85萬元，16人)；

康馳國貿（1989）(38.81萬元，15人)；

輝濤護老院屯門分院/嘉豐國際(38.69萬元，16人)；

龍山置業(38.62萬元，17人)；

詹訓龍會計師事務所(38.58萬元，16人)；

大門橫丁(38.57萬元，14人)；

RGF HR AGENT HONG KONG LIMITED(38.53萬元，19人)；

中正會計師事務所(38.5萬元，17人)；

康盛信託(38.48萬元，16人)；

中旭土木工程(38.41萬元，20人)；

GLOBAL INTERACTIVE SERVICE LIMITED(38.3萬元，21人)；

安福護老院(38.19萬元，21人)；

滿利中港運輸(38.18萬元，14人)；

宜高科技香港(38.14萬元，15人)；

香港的(38.1萬元，15人)；

亞洲週刊(38.08萬元，17人)；

HOTEL HART MANAGEMENT LIMITED(38.08萬元，16人)；

聯發清潔運輸服務(38.04萬元，25人)；

SMART JOY LIMITED(38.03萬元，14人)；

鄧列會計師事務所(38萬元，15人)；

信滙會計師事務所(37.94萬元，17人)；

康樂學校(37.94萬元，19人)；

安信獸醫(37.93萬元，15人)；

駿興土木工程(37.8萬元，15人)；

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY (HONG KONG) LIMITED(37.8萬元，13人)；

英雅電水泵香港(37.8萬元，14人)；

EL CORTE INGLES HONG KONG LIMITED(37.8萬元，14人)；

飛迅達物流(37.8萬元，14人)；

香港百貨、商業僱員總會(37.8萬元，14人)；

陳美莉律師事務所(37.8萬元，14人)；

格藝創社(37.8萬元，14人)；

鴻峰工作室(37.8萬元，13人)；

寶星首飾廠(37.8萬元，14人)；

滙美工程(37.8萬元，14人)；

順發貿易公司(37.8萬元，16人)；

SINOPAC SOLUTIONS AND SERVICES LIMITED(37.8萬元，14人)；

莚年貯蓄按揭置業(37.8萬元，24人)；

Y-INTERCEPT (HONG KONG) LIMITED(37.8萬元，14人)；

永高(倉儲)貨運(37.62萬元，15人)；

皇家加勒比遊輪香港(37.6萬元，14人)；

TAKAKI BAKERY HONG KONG LIMITED(37.6萬元，16人)；

騰浪科技(37.58萬元，15人)；

喬山健康科技(香港)(37.55萬元，14人)；

朗天科技(37.55萬元，15人)；

㇐木投資T/A四季餐廳(海麗)(37.55萬元，17人)；

早慧兒童教育中心(北角)(37.4萬元，13人)；

榮發風味美食餐廳(37.34萬元，19人)；

水門雞飯(37.26萬元，15人)；

盈高國際聯運遠東(37.2萬元，14人)；

潤記冷氣工程(37.2萬元，17人)；

榮利聯合(37.19萬元，17人)；

銀龍經營東南加(37.18萬元，15人)；

茂宸晉康醫療集團(37.13萬元，13人)；

明報教育出版(37.02萬元，15人)；

軒誠工程發展(36.98萬元，13人)；

博翰專業翻譯(36.93萬元，14人)；

佳慧網路科技發展(36.92萬元，15人)；

愛美神(36.91萬元，17人)；

香港濟眾堂中藥廠(36.86萬元，20人)；

新界鄉議局(36.83萬元，16人)；

啟趣教育(36.73萬元，17人)；

THE LUK HOI TONG COMPANY, LIMITED(36.6萬元，24人)；

K Y WONG CO(36.57萬元，17人)；

阿鴻小吃飲食文化(控股)(36.55萬元，26人)；

維景中國(36.53萬元，16人)；

GENTLEMEN'S TONIC HONG KONG LIMITED(36.47萬元，17人)；

利成泥水工程(36.41萬元，15人)；

電訊㇐代(36.38萬元，16人)；

世運管理(36.33萬元，15人)；

名視眼鏡中心(36.31萬元，14人)；

偉途(36.27萬元，18人)；

時懋發展經營雲貴軒(36.21萬元，13人)；

爵士(36.19萬元，15人)；

伊甸藝術園(36.16萬元，15人)；

CL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(36.12萬元，14人)；

ONEONEDAY COMPANY LIMITED(36.01萬元，13人)；

鄭瑞泰律師事務所(35.94萬元，13人)；

瑞爾國際物流集團(35.93萬元，15人)；

陳耀莊鄭樹深律師行(35.85萬元，14人)；

RUSS DANCE FACTORY LIMITED(35.84萬元，15人)；

竤信國際(35.7萬元，13人)；

塔密亘集成(35.63萬元，15人)；

早慧兒童教育中心(九龍灣)(35.57萬元，16人)；

朗科集團設計(35.52萬元，15人)；

萬豐國際貨運(35.49萬元，14人)；

櫻島投資(35.48萬元，14人)；

樂悠遊(35.41萬元，13人)；

友榮工程(35.4萬元，28人)；

香港綜合牙科中心(35.39萬元，17人)；

公主遊艇大中華(35.3萬元，14人)；

PURE SENSES (HONG KONG) LIMITED(35.17萬元，16人)；

億豐環球實業(35.16萬元，16人)；

新能源科技(35.1萬元，13人)；

特佳(世紀)(35.1萬元，13人)；

CELIO SOURCING LIMITED(35.1萬元，13人)；

依摩泰香港(35.1萬元，12人)；

富通放線工程公司(35.1萬元，20人)；

萬豐遊艇廠(35.1萬元，15人)；

華晉紡織印染(香港)(35.1萬元，12人)；

陳美莉律師事務所(35.1萬元，16人)；

JWM ASIA (HONG KONG) LIMITED(35.1萬元，13人)；

高瑪集團(35.1萬元，14人)；

林炳昌律師事務所(35.1萬元，12人)；

徠卡儀器(35.1萬元，13人)；

美達玩具製品廠(35.1萬元，14人)；

平安膏(35.1萬元，21人)；

雄略幕牆顧問(35.1萬元，12人)；

保時達快遞(35.1萬元，13人)；

香港船廠(35.1萬元，13人)；

震東機械設備(35.1萬元，13人)；

卓佳亞聯會計服務(35.1萬元，13人)；

環球製藥(35.1萬元，13人)；

榮祥興電器工程(35.1萬元，16人)；

榮記(35.07萬元，17人)；

基德(好旺)護老院(35.03萬元，21人)；

RITA LAW & CO.(35.03萬元，14人)；

貢多拉科技(35.02萬元，16人)；

名視眼鏡中心(35萬元，12人)；

勝利醫學化驗所(34.91萬元，15人)；

GP ACOUSTICS (HK) LIMITED(34.9萬元，13人)；

譽宴集團(34.87萬元，23人)；

⾧駿工程(34.81萬元，27人)；

嘉國旅運(34.81萬元，18人)；

嘉滙管理(香港)(34.74萬元，26人)；

樂䔄幼稚園(海峰園)O/B樂䔄幼兒學校(34.67萬元，15人)；

嘉勤企業(34.67萬元，13人)；

明輝批發(34.66萬元，13人)；

安量彩印製盒(34.65萬元，13人)；

香港家庭醫學學院教育(34.63萬元，13人)；

通達國際發展(34.63萬元，17人)；

寶信搬運(34.59萬元，13人)；

偉銘裝修工程(34.58萬元，14人)；

子彈創作電影(34.53萬元，12人)；

合視(34.52萬元，17人)；

億諾(34.44萬元，13人)；

諾迅醫學化驗中心(34.42萬元，15人)；

網之上貿易(34.42萬元，15人)；

Z DESIGN LIMITED(34.4萬元，14人)；

銀球工程(34.38萬元，13人)；

興景建材工程(34.35萬元，11人)；

銀華國際(集團)(34.25萬元，13人)；

力豐精密機床(34.19萬元，12人)；

名望貿易(34.17萬元，14人)；

ASIA BE-TECH LIMITED(34.16萬元，13人)；

財信聯(34.13萬元，13人)；

永豐環球實業(34.13萬元，13人)；

佑記建設(34.08萬元，13人)；

傑智財富管理公司(34.05萬元，13人)；

J & P HOLDINGS LIMITED(34.04萬元，13人)；

永勝工程公司(34.03萬元，17人)；

SKY 88 TECHNOLOGY LIMITED(34萬元，13人)；

鴻運建築(33.91萬元，17人)；

上村(香港)(33.84萬元，14人)；

好到底麵家(33.83萬元，18人)；

WOCOM SECURITIES LTD(33.83萬元，16人)；

環亞國際實業(33.79萬元，9人)；

CORINTECH (HK) LIMITED(33.78萬元，14人)；

好景號(33.78萬元，30人)；

芥子園出版社(33.76萬元，16人)；

高勝投資(33.73萬元，17人)；

鐵牛(尖東)(33.73萬元，29人)；

山明模型(33.68萬元，13人)；

科潤(33.67萬元，13人)；

大同老餅家(33.67萬元，18人)；

源昌消防工程(33.63萬元，13人)；

興發鮮花批發(33.48萬元，13人)；

GRATUS SOLUTIONS LIMITED(33.47萬元，16人)；

方氏顧問服務(33.44萬元，17人)；

SNACK EXPRESS (TAI PO) O/B KIN SANG TRADING LIMITED(33.42萬元，14人)；

THERMORE (FAR EAST) LTD(33.41萬元，13人)；

開勝(33.39萬元，13人)；

WONG YING(33.36萬元，14人)；

恆豐煙草(33.36萬元，20人)；

開心軒(33.3萬元，25人)；

PHOENIX COOPERATION LIMITED(33.26萬元，0人)；

龍達紡織(33.18萬元，14人)；

快甜美麵包西餅O/B聯運投資集團(33.17萬元，16人)；

摩豆工房(33.17萬元，12人)；

富裕工程(33.15萬元，14人)；

金龍冰室(33.04萬元，15人)；

松興物流(33.01萬元，14人)；

好運車行(33萬元，14人)；

權記玩具(32.96萬元，18人)；

嘉華環球(32.94萬元，15人)；

英衛國際(32.91萬元，13人)；

卡狄汽車零件(32.89萬元，13人)；

技連通國際(香港)(32.8萬元，13人)；

領確(32.69萬元，12人)；

萬盛精密工業(32.63萬元，11人)；

安統海空貨運(香港)(32.55萬元，16人)；

㇐級烘焙(32.51萬元，14人)；

利豐塑膠金屬製品廠(32.46萬元，13人)；

尚乘風險管理(32.4萬元，12人)；

億亞(香港)(32.4萬元，15人)；

莊凌雲律師事務所有限法律責任合夥(32.4萬元，12人)；

CREATIVE CHINA CREATIONS LIMITED(32.4萬元，12人)；

EPICOR SOFTWARE (NORTH ASIA) LIMITED(32.4萬元，12人)；

EVERTOP MANAGEMENT LIMITED(32.4萬元，12人)；

FOODLINK FOUNDATION LIMITED(32.4萬元，12人)；

GOBEAR (HONG KONG) LIMITED(32.4萬元，12人)；

夏利文物業管理(世達中心聯合業主代理人)(32.4萬元，12人)；

HMD MOBILE HK LIMITED(32.4萬元，12人)；

鷹普國際(32.4萬元，12人)；

麥德美化學處理方案(32.4萬元，13人)；

集盈(32.4萬元，12人)；

三井物產電材(中國)(32.4萬元，12人)；

邁瑞全球(香港)(32.4萬元，12人)；

新星貿易(國際)(32.4萬元，12人)；

僑民(32.4萬元，12人)；

PRGX INTERNATIONAL PTE. LIMITED(32.4萬元，12人)；

RAFFAELLO CAPITAL LIMITED(32.4萬元，12人)；

森彩印刷制品(32.4萬元，12人)；

星輝行首飾(32.4萬元，12人)；

德興行石油(32.4萬元，12人)；

東芝泰格香港采購物流(32.4萬元，12人)；

VELOCITY TECHNOLOGY LIMITED(32.4萬元，13人)；

WORLD COURIER HONG KONG LTD(32.4萬元，12人)；

星滙寵物(32.4萬元，16人)；

MATCH PERSONNEL CONSULTANCY(32.38萬元，18人)；

JW CAPITAL LIMITED(32.38萬元，14人)；

貝力嘉製品(32.37萬元，13人)；

恒發光學(32.36萬元，13人)；

世輝(香港)(32.34萬元，11人)；

GLOBAL METALS NETWORK LIMITED(32.33萬元，12人)；

S LIU & CO(32.33萬元，12人)；

通城經營德成大藥房(32.31萬元，12人)；

美義商理(32.31萬元，14人)；

紫牛創意(32.2萬元，13人)；

小食快綫由健生貿易經營(32.13萬元，12人)；

現代汽車工程(32.09萬元，13人)；

香港標準防火門製造(32.07萬元，13人)；

保捷環球物流(32.07萬元，12人)；

THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN HONG KONG(32.06萬元，12人)；

飛龍國際投資(32.01萬元，11人)；

鴻德電器行(32.01萬元，15人)；

星妍國際(31.95萬元，14人)；

華來利投資顧問(31.95萬元，12人)；

威榮電業服務(31.94萬元，12人)；

創機飲食集團(31.92萬元，14人)；

時懋發展經營雲貴軒(31.9萬元，15人)；

諾華製作(31.9萬元，12人)；

GHC CAUSEWAY BAY LIMITED(31.85萬元，15人)；

響譽發展(31.84萬元，14人)；

天美工程(31.81萬元，12人)；

WECOOL TOYS, LIMITED(31.8萬元，12人)；

基適國際(31.73萬元，12人)；

香港國際集成貨運(31.7萬元，9人)；

ELITE ACADEMIC CONSULTANT COMPANY LIMITED(31.7萬元，13人)；

東常(31.68萬元，13人)；

盈菲國際(管理)(31.65萬元，15人)；

RETAIL CONCEPT LIMITED(31.65萬元，13人)；

艾美樂(31.64萬元，10人)；

天保工程服務公司(31.64萬元，14人)；

明治(31.63萬元，12人)；

香港新道(31.59萬元，12人)；

INVICTUS INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) LIMITED(31.5萬元，12人)；

港城雲石(31.5萬元，13人)；

中西花店(31.47萬元，13人)；

睦誠工程(31.41萬元，15人)；

維亮(31.37萬元，13人)；

隆盛祥合記(31.33萬元，14人)；

展和國際(31.28萬元，16人)；

合利水務工程(31.27萬元，13人)；

ALBATRANS LIMITED(31.27萬元，12人)；

大真空(香港)(31.25萬元，13人)；

勤毅產品(31.24萬元，12人)；

泰興餅店(31.2萬元，18人)；

利億集團(31.2萬元，20人)；

天域國際(香港)(31.2萬元，16人)；

八木(香港)(31.16萬元，12人)；

埃內斯禮品(31.13萬元，12人)；

新景餐飲(31.13萬元，15人)；

鉅記(31.07萬元，14人)；

灣仔茶檔(31.06萬元，13人)；

威駿工程(31.04萬元，12人)；

新加坡麵包達人(香港)(30.96萬元，13人)；

GIS (HO MAN TIN) COMPANY LIMITED(30.9萬元，12人)；

順康管理(30.89萬元，13人)；

安圖特(香港)(30.8萬元，10人)；

富藝乾洗公司(30.77萬元，36人)；

合群清潔(30.77萬元，29人)；

興成製造(30.75萬元，13人)；

百仕佳蟲害防治(30.72萬元，13人)；

愉景網絡地產(30.72萬元，17人)；

順昌電器製品廠(30.68萬元，15人)；

JOEL FINANCIAL CONSULTANT(30.68萬元，17人)；

中區醫務所(30.64萬元，12人)；

PRIME PACIFIC GLOBAL MANAGEMENT CORPORATION(30.61萬元，12人)；

盈亞國際(30.53萬元，13人)；

EONIQ (HK) LIMITED(30.53萬元，15人)；

進陞機電工程(30.53萬元，15人)；

適生活(30.5萬元，13人)；

凱瑞(30.44萬元，13人)；

鵬程製衣(30.41萬元，20人)；

THERAPY ASSOCIATES (H.K.) LIMITED(30.37萬元，18人)；

建明興業(30.24萬元，10人)；

AURORA WORLD HK LIMITED(30.17萬元，12人)；

紅車厘麵包西餅O/B創發投資發展(30.11萬元，14人)；

美肌堡(30.09萬元，14人)；

丘比特工作策劃室(30萬元，12人)；

成發行(30萬元，15人)；

BARNABAS AND PARTNERS LIMITED(29.99萬元，13人)；

DFASS ASIA LIMITED(29.97萬元，16人)；

友成工程(29.93萬元，12人)；

力嘉科技(集團)(29.81萬元，13人)；

蕾洛(29.78萬元，12人)；

CAPTAINS FREIGHT SERVICES (HK) LIMITED(29.73萬元，13人)；

釔誠工程(29.71萬元，12人)；

阿科瑪(29.7萬元，11人)；

概念巨頭(29.7萬元，10人)；

渼安工程(29.7萬元，11人)；

世紀陽光集團控股(29.7萬元，11人)；

鎮昌工程(香港)(29.7萬元，11人)；

達力管理服務(29.7萬元，12人)；

易靈思(香港)(29.7萬元，11人)；

科慧機電工程(29.7萬元，11人)；

GRIES DECO BUYING HK LIMITED(29.7萬元，11人)；

夏利文管理服務(BAILEY GARDEN業主代理人)(29.7萬元，11人)；

賀嘉國際投資(29.7萬元，11人)；

香港出光石油化學(29.7萬元，11人)；

江西銅業香港(29.7萬元，11人)；

僑達國際(29.7萬元，11人)；

其昌利泰(29.7萬元，11人)；

利𩣑工程(29.7萬元，11人)；

QANTEX CAPITAL MARKETS LIMITED(29.7萬元，11人)；

佳名時裝(29.7萬元，11人)；

SNAKEBYTE TECHNOLOGIES LIMITED(29.7萬元，11人)；

群力工程公司(29.7萬元，12人)；

鄭范會計師事務所(29.7萬元，12人)；

富元國際集團(29.7萬元，11人)；

天風國際證券與期貨(29.7萬元，11人)；

怡高工程(29.7萬元，12人)；

陳韻雲律師行(29.7萬元，10人)；

專業機電工程(29.7萬元，10人)；

創藝製作印刷(29.63萬元，11人)；

奧利文(29.62萬元，11人)；

創榮管理(29.61萬元，20人)；

LIC LIMITED(29.6萬元，11人)；

㇐幻餐廳香港T/A㇐幻拉麵(29.6萬元，14人)；

香中工業(29.59萬元，13人)；

龍啟(29.57萬元，19人)；

樂䔄幼稚園O/B樂䔄幼兒學校(29.56萬元，14人)；

英記國際(29.55萬元，17人)；

東興隆機器消防工程(29.49萬元，11人)；

FAREAST SHIPMANAGEMENT HONGKONG LIMITED(29.48萬元，11人)；

英美食到會服務(29.48萬元，12人)；

奇亞網(29.46萬元，15人)；

港捷實業(29.4萬元，11人)；

金暉電鍍廠(29.37萬元，11人)；

DNV GL BUSINESS ASSURANCE LIMITED(29.34萬元，11人)；

TELOK REAL ESTATE PARTNERS (HONG KONG) LIMITED(29.21萬元，12人)；

成報投資(29.17萬元，13人)；

醫護行者(29.11萬元，10人)；

匡成集團(29.08萬元，13人)；

世通(物流)(29.05萬元，13人)；

早慧兒童教育中心(旺角)(29.05萬元，13人)；

基督教九龍五旬節會(粉嶺堂)(29.02萬元，16人)；

THREE ACES ADVISORY LIMITED(29.01萬元，13人)；

朗華國際(28.95萬元，10人)；

建麗土木工程(28.94萬元，10人)；

富強物流供應鏈(28.92萬元，12人)；

康翹醫務中心(28.89萬元，12人)；

高盛物流(香港)(28.88萬元，10人)；

北角衛理堂(28.88萬元，11人)；

紅健坊健康產品(28.86萬元，13人)；

雲貴軒米線經營雲貴軒(28.85萬元，20人)；

BOND APPARELS INTERNATIONAL LIMITED(28.83萬元，13人)；

啟豐五金(香港)(28.82萬元，11人)；

萬利洋行(國際)(28.81萬元，15人)；

安利寶洋行(28.8萬元，16人)；

恒威屋宇管理(28.73萬元，20人)；

三川寰球(28.73萬元，15人)；

康惠專業美容護理中心(28.72萬元，11人)；

恒輝車廠(28.64萬元，12人)；

聯禾紡織(28.62萬元，11人)；

中國教育集團(香港)(28.61萬元，12人)；

麟記瑞昌(集團)(28.59萬元，14人)；

愛得甫酒店(28.58萬元，9人)；

全創意(28.58萬元，11人)；

興發海鮮(28.57萬元，16人)；

德發時裝(28.55萬元，15人)；

LAYERSTACK LIMITED(28.53萬元，11人)；

紅車厘麵包西餅O/B聯運投資集團(28.53萬元，16人)；

瑞達國際金融控股(28.46萬元，11人)；

明駿實業(28.38萬元，12人)；

愛麗絲劇場實驗室(28.37萬元，12人)；

肥婆海鮮(28.32萬元，17人)；

通行塑膠(28.28萬元，11人)；

YARN ONE TRADING COMPANY LIMITED(28.27萬元，12人)；

日利時(28.26萬元，13人)；

北極洋冷凍燒烤食品專門店(28.25萬元，15人)；

千盈(28.2萬元，13人)；

超盈紡織(28.19萬元，11人)；

鐵明製品(28.19萬元，12人)；

萬昇資本顧問(香港)(28.17萬元，11人)；

傑健旅運(28.16萬元，14人)；

捷迅旅運(28.08萬元，20人)；

SAINTECH ENGINEERING LIMITED(28.06萬元，11人)；

劉森記麵家(28.05萬元，16人)；

百川經銷集團(28.05萬元，10人)；

和兄混凝土鑽切(香港)工程(28.05萬元，11人)；

榮發飲食發展(28.02萬元，13人)；

OYSHO HONG KONG LIMITED(27.96萬元，18人)；

中油燃氣管理(27.93萬元，11人)；

華大證券(27.92萬元，13人)；

運達國際物流(香港)(27.9萬元，11人)；

華德物流(27.9萬元，14人)；

德興行(27.82萬元，16人)；

先進X光醫學化驗診斷中心(27.78萬元，11人)；

金利豐錶業(27.75萬元，12人)；

德栢(27.75萬元，12人)；

紅車厘麵包西餅O/B創發投資發展(27.74萬元，13人)；

宏福幼稚園暨幼兒園(27.69萬元，10人)；

時懋發展經營雲貴軒(27.6萬元，11人)；

BLOOM NO. 1 LIMITED T/A AUSSIE GRILL BY OUTBACK(27.53萬元，15人)；

御品(27.51萬元，11人)；

承治堂(27.49萬元，23人)；

HONG KONG LIVING LIMITED(27.48萬元，11人)；

邦威物流(香港)(27.47萬元，12人)；

鵬達數碼熱轉印設備香港(27.43萬元，11人)；

如意護理安老院(27.37萬元，13人)；

卡樂工程(27.33萬元，11人)；

早慧兒童教育中心(灣仔)(27.32萬元，12人)；

盈隆(27.3萬元，11人)；

快甜美麵包西餅O/B聯運投資集團(27.28萬元，14人)；

紅車厘麵包西餅O/B聯運投資集團(27.17萬元，13人)；

羅氏管理(27.15萬元，11人)；

中京發展(27.12萬元，12人)；

NEW ERA WORLDWIDE LIMITED(27.07萬元，11人)；

利聯空調影音設備(工程)(27.05萬元，12人)；

利安投資(集團)(27.02萬元，11人)；

ANGLO-EASTERN YACHT SERVICES LIMITED(27萬元，12人)；

AS DESIGN SERVICE LIMITED(27萬元，10人)；

CAROUSELL LIMITED(27萬元，9人)；

華晉保險經紀(27萬元，10人)；

大日精化(香港)(27萬元，10人)；

東海(集團)管理(27萬元，8人)；

FDK香港(27萬元，10人)；

FUNTEC MANUFACTURING CO., LIMITED(27萬元，10人)；

大中華國際投資(集團)(27萬元，10人)；

香港合發塑膠金屬製品(27萬元，12人)；

凱卓工程(27萬元，11人)；

立誠搬運(27萬元，10人)；

利泰霖國際(27萬元，11人)；

MINGLE PLACE LIMITED T/A AT THE EDEN(27萬元，11人)；

香港綠加利(27萬元，10人)；

紐珀遠東(27萬元，10人)；

QUEST ION IT (HK) LIMITED(27萬元，10人)；

加安保險顧問(27萬元，10人)；

順溢88(27萬元，12人)；

白井電子科技(香港)(27萬元，10人)；

UAG HONG KONG LIMITED(27萬元，10人)；

威美國際香港(27萬元，10人)；

WALLEM INNOVATIVE SOLUTIONS (HK) LIMITED(27萬元，10人)；

WOLF LINGERIE LIMITED(27萬元，10人)；

精工衛生紙業(26.96萬元，10人)；

中明科技(26.84萬元，12人)；

京臻專業工程(26.82萬元，10人)；

香港飯堂(26.81萬元，11人)；

建力聲震控制(亞洲)(26.81萬元，9人)；

恒發洋參環球(26.8萬元，10人)；

安信金控(26.78萬元，10人)；

城健牙科醫務集團(26.75萬元，12人)；

夢想餐飲顧問(26.7萬元，10人)；

香港廣東社團總會(26.7萬元，12人)；

龐蓓(26.67萬元，17人)；

THE CHIBA BANK LTD(26.65萬元，11人)；

孖寶小廚(26.63萬元，12人)；

均益大廈第二期業主立案法團(26.63萬元，15人)；

雲貴軒米線經營雲貴軒(26.58萬元，9人)；

GUBELIN GEM LAB LIMITED(26.57萬元，9人)；

臻陶國際(26.57萬元，12人)；

先達集團(26.55萬元，11人)；

冰源國際(26.55萬元，19人)；

J & PIE ADVERTISING LIMITED(26.55萬元，11人)；

COFFEE ART LIMITED(26.54萬元，10人)；

新恆輝食堂(26.52萬元，12人)；

義隆設備(26.51萬元，10人)；

傑作設計顧問(26.5萬元，8人)；

東城美食館(26.5萬元，14人)；

AUSTRALIAN EDUCATION CONSULTANCY LIMITED(26.48萬元，10人)；

利俊光學(國際)(26.42萬元，10人)；

金玡居(26.4萬元，10人)；

貴仁錶飾珠寶(26.4萬元，10人)；

東旭食品批發(26.36萬元，10人)；

澧栢顧問(26.35萬元，17人)；

寶倫(亞洲)(26.33萬元，10人)；

嘉頤(大埔)護理院(26.31萬元，11人)；

南豐餐廳餅店(26.31萬元，11人)；

富裕地產(26.29萬元，10人)；

神話船務(26.27萬元，13人)；

金星發展(香港)(26.25萬元，11人)；

黃廣安律師行(26.25萬元，10人)；

高迅機械(26.18萬元，10人)；

麥德美化學處理方案-愛法組裝材料方案(26.17萬元，10人)；

國銳地產(26.1萬元，11人)；

R & R APPAREL LIMITED(26.1萬元，10人)；

俠(26.1萬元，10人)；

祥發潔具(26.05萬元，11人)；

康溢醫藥(26.04萬元，19人)；

偉途(25.96萬元，12人)；

快利建築(香港)(25.95萬元，13人)；

樂智協會(25.95萬元，10人)；

T.V. DIRECT PROMOTION LIMITED(25.95萬元，9人)；

百誼(25.92萬元，9人)；

"ECHO DEVELOPMENT COMPANY LIMITED T/A SAUNDO JAPANESE

RESTAURANT(25.91萬元，10人)；"

LUNA HOLDINGS LIMITED(25.86萬元，13人)；

裕豐國際(25.85萬元，11人)；

⾧阪燒(25.84萬元，10人)；

ARLO HONG KONG LIMITED(25.82萬元，10人)；

甘棠燒鵝(25.81萬元，11人)；

和田藥業控股(25.8萬元，10人)；

廣泰建築(25.8萬元，11人)；

VEGELINK INTERNATIONAL LIMITED T/A VEGELINK CENTRE(25.72萬元，11人)；

真輝集團(25.71萬元，10人)；

金香(25.7萬元，14人)；

港南食品(25.67萬元，13人)；

三馬實業(25.65萬元，9人)；

冠華國際控股(25.65萬元，10人)；

源興工程(25.65萬元，9人)；

粥師傅(25.63萬元，12人)；

立峰零件(25.59萬元，11人)；

DENSO INDUSTRY ASIA CO., LIMITED(25.55萬元，10人)；

佳日遊(25.54萬元，11人)；

KURO CONCEPT GROUP LIMITED(25.52萬元，9人)；

辰鴻產品(25.5萬元，10人)；

宏昌(兄弟)工程(25.5萬元，10人)；

華富護老中心(25.5萬元，12人)；

龍視(25.48萬元，12人)；

麗城浸信會(25.45萬元，10人)；

COSMOSS VU LIMITED(25.43萬元，11人)；

強記清潔服務(25.4萬元，12人)；

LUXOTTICA HONG KONG SERVICES LIMITED(25.39萬元，10人)；

明輝水電渠務工程公司(25.39萬元，13人)；

健力醫療器材(25.38萬元，9人)；

海天補習中心(25.38萬元，16人)；

啟茂實業(25.37萬元，11人)；

嘉業首飾製造(25.31萬元，11人)；

運基顧問(25.28萬元，10人)；

GREAT EASTERN HEALTHCARE LIMITED(25.27萬元，10人)；

德興茶餐廳(25.26萬元，11人)；

金寶旅遊巴士(25.26萬元，15人)；

真理浸信會榮光幼兒園(25.25萬元，10人)；

浩華鋼結構工程(25.2萬元，12人)；

康德(佐敦)護老院(25.15萬元，13人)；

ARCANGEL LIMITED(25.13萬元，10人)；

專業音響(25.11萬元，10人)；

威樂斯發展(25.1萬元，13人)；

橄欖樹咖啡(25.05萬元，7人)；

先進技術工業(25.02萬元，11人)；

KODEC HOLDINGS LIMITED(25.02萬元，10人)；

至友美點(25.01萬元，10人)；

MARK LEUNG PRODUCTIONS LIMITED(24.98萬元，10人)；

唯家集團(24.95萬元，11人)；

保華物業管理(24.94萬元，13人)；

旭展(24.9萬元，10人)；

愛德(葵涌)安老院(24.9萬元，15人)；

尖沙咀桑拿(24.85萬元，18人)；

基督教會聖徒聚會所(24.82萬元，10人)；

HARDY HARDY TRADING (HK) CO., LIMITED(24.78萬元，1人)；

甘源發展(24.77萬元，10人)；

最愛集團(24.76萬元，11人)；

坤安人力資源(24.75萬元，22人)；

達億瓦(香港)(24.73萬元，10人)；

志成號(24.73萬元，11人)；

素年(24.72萬元，15人)；

偉達芝電動機械(24.62萬元，10人)；

澤群護老中心(九龍)(24.57萬元，16人)；

叠益(24.53萬元，10人)；

汽車交通運輸業總工會(24.52萬元，11人)；

港暉貨運公司(24.49萬元，15人)；

星兒發展中心(24.47萬元，12人)；

I D SHOP LIMITED(24.45萬元，10人)；

今好店(24.41萬元，15人)；

粥師傅(24.4萬元，13人)；

如意護理安老院(雅麗分院)(24.38萬元，12人)；

ANTERCARE LIMITED(24.38萬元，10人)；

竹家莊(24.38萬元，12人)；

大德電器(24.34萬元，12人)；

青苗藝智T/A青苗琴行(24.33萬元，19人)；

亞洲遊艇管理(24.3萬元，10人)；

百勝餐飲中國控股(24.3萬元，9人)；

百匯室內材料供應(24.3萬元，8人)；

柯程翔會計師樓(24.3萬元，9人)；

CENTRE FOR ASIAN PHILANTHROPY AND SOCIETY LIMITED(24.3萬元，9人)；

棋人娛樂製作(香港)(24.3萬元，9人)；

致利水泥建材(24.3萬元，9人)；

智文藥業(24.3萬元，8人)；

致成建築工程(24.3萬元，9人)；

大永紙通商(香港)(24.3萬元，9人)；

DIAMOND SPARKLING LIMITED(24.3萬元，10人)；

神州數碼控股(24.3萬元，9人)；

大樂門香港(24.3萬元，9人)；

EWAVE LIMITED(24.3萬元，9人)；

EXTENSOR WORLD TRADING LIMITED(24.3萬元，9人)；

EXTRA TRADING COMPANY LIMITED(24.3萬元，10人)；

飛龍工程服務(24.3萬元，9人)；

富春國際(香港)(24.3萬元，9人)；

科順給排水電(24.3萬元，11人)；

峰江水泥貿易(24.3萬元，8人)；

夏利文物業管理(KADOORIE HILL聯合業主代理人)(24.3萬元，7人)；

嘉泰鐘錶(24.3萬元，14人)；

浩展機械工程公司(24.3萬元，10人)；

香港生命科學技術集團(24.3萬元，9人)；

璟柏印刷製版(24.3萬元，9人)；

嘉宏亞洲(24.3萬元，9人)；

啟昌樓宇設備(24.3萬元，10人)；

國金找換店(24.3萬元，9人)；

近鐵遠東開發(24.3萬元，9人)；

江記工程公司(24.3萬元，9人)；

權記(24.3萬元，9人)；

八達貿易投資(24.3萬元，1人)；

文迅工程(24.3萬元，9人)；

萬利精機(24.3萬元，9人)；

美亞電子廠(24.3萬元，9人)；

滿利物流(24.3萬元，9人)；

MTV HONG KONG LIMITED(24.3萬元，9人)；

新概念室內設計(24.3萬元，9人)；

創基機電工程及材料貿易(24.3萬元，9人)；

歷高設計顧問(24.3萬元，9人)；

保鋒工程(24.3萬元，9人)；

尚正外科手術及內窺鏡中心(24.3萬元，8人)；

純藍(24.3萬元，9人)；

QNAP HK LIMITED(24.3萬元，9人)；

QST TECHNOLOGIES (HK) COMPANY LIMITED(24.3萬元，9人)；

雷諾麗特(香港)(24.3萬元，8人)；

RYODEN DEVELOPMENT LIMITED(24.3萬元，9人)；

SANREX LIMITED(24.3萬元，9人)；

THE Q DINING LIMITED(24.3萬元，9人)；

TOBACCO TRADERS INTERNATIONAL LIMITED(24.3萬元，9人)；

北京拓普康(香港)(24.3萬元，9人)；

財資市場公會(24.3萬元，9人)；

TVP DEVELOPMENTS LIMITED(24.3萬元，9人)；

聯邦鋼具工程(24.3萬元，9人)；

永進貨運(24.3萬元，8人)；

VOLUNTEER EXCHANGE NETWORK LIMITED(24.3萬元，9人)；

王氏港建經銷(24.3萬元，9人)；

WNG DESIGNS (HK) LIMITED(24.3萬元，9人)；

華德國際證券(24.3萬元，10人)；

1291 GROUP ASIA LIMITED(24.3萬元，9人)；

八端國際(24.3萬元，8人)；

榮式餐飲(屯門)(24.3萬元，15人)；

THK SERVICE HK LIMITED(24.29萬元，9人)；

G C SHOP(24.29萬元，14人)；

恆泰工程(國際)(24.27萬元，12人)；

銘基食品(香港)(24.26萬元，9人)；

金坊泰國美食(24.26萬元，14人)；

捷寶工程材料(24.21萬元，10人)；

MAESER GROUP ASIA LIMITED(24.19萬元，10人)；

翡翠拉麵小籠包(屯門)(24.18萬元，6人)；

依時包裝物流(24.16萬元，11人)；

嘉年實業(香港)(24.15萬元，10人)；

安樂窩集團(24.15萬元，8人)；

歲寶百貨(香港)(24.15萬元，9人)；

輝濤護老院(安麗分院)/嘉豐國際(24.15萬元，12人)；

遠安機電工程(24.11萬元，9人)；

溥思教育(24.1萬元，10人)；

百利好金業(香港)(24.08萬元，9人)；

SILVER CROSS (PACIFIC) LIMITED(24.08萬元，9人)；

同興運輸(24.02萬元，10人)；

陳明榮珍珠國際(24萬元，11人)；

得樂工程(24萬元，11人)；

達勝工程(23.97萬元，9人)；

力豐鈑金機械(23.94萬元，13人)；

三益麵廠(23.91萬元，12人)；

優寶(23.9萬元，12人)；

信豐工程(23.87萬元，20人)；

千葉園(23.85萬元，10人)；

HONG KONG NAVIGATOR CONSULTANTS LIMITED(23.85萬元，9人)；

NETWORK BOX HONG KONG LIMITED(23.82萬元，11人)；

歌天妮(23.82萬元，15人)；

SEALINK SOURCING GROUP LIMITED(23.76萬元，9人)；

思達資本(香港)(23.7萬元，9人)；

OPTICON LTD(23.67萬元，10人)；

仁御堂(23.67萬元，11人)；

華昌電器工程(23.66萬元，10人)；

太子美食坊(23.63萬元，12人)；

貝納化電(控股)(23.63萬元，9人)；

永進船務公司(23.61萬元，14人)；

開心樹社會服務(23.55萬元，11人)；

夏利文物業管理(萬能閣聯合業主代理人)(23.55萬元，8人)；

博藝科技(工程)(23.55萬元，9人)；

雷博會計師事務所(23.55萬元，8人)；

UNISON MANUFACTURING HK LIMITED(23.55萬元，9人)；

REALLIANCE CO. LIMITED(23.54萬元，29人)；

CAROL BATEMAN SCH OF DANCING LTD(23.53萬元，12人)；

陸國維律師行(23.5萬元，12人)；

合信工程(23.48萬元，14人)；

銀豐找換公司(23.48萬元，10人)；

威麥(23.48萬元，9人)；

陳黃鍾蔡會計師事務所(23.46萬元，9人)；

威利信工程(23.45萬元，13人)；

天益數碼媒體國際(23.4萬元，9人)；

威昂發展(23.4萬元，9人)；

源興香料公司(23.4萬元，9人)；

亞奇遼斯資訊(23.37萬元，9人)；

章記香港仔魚蛋王(23.37萬元，13人)；

進步軟件(23.31萬元，9人)；

豐強(23.29萬元，8人)；

綠惜地球(23.25萬元，29人)；

夢幻教室(23.22萬元，9人)；

CONVERSANT LIMITED(23.17萬元，10人)；

聚匯(23.14萬元，10人)；

環球商務(亞洲)(23.11萬元，9人)；

SHANGHAI LANE III O/B SHANGHAI LANE (II) LIMITED(23.1萬元，10人)；

社區發展推動基金(23.1萬元，12人)；

輝香園餐廳(23.1萬元，12人)；

詠同(23.1萬元，11人)；

澤興凍肉食品巿場(23.07萬元，10人)；

安洲營造(23.06萬元，12人)；

毅思產品開發(23.03萬元，10人)；

LITTELFUSE HK LIMITED(23.02萬元，9人)；

生活易稅務顧問(23萬元，9人)；

中央(亞洲)經營柞木炭家（2）(22.91萬元，9人)；

WAYS PRODUCTION LIMITED(22.89萬元，8人)；

俊興消防工程(22.88萬元，9人)；

利文亞洲(22.88萬元，9人)；

德寶水務工程(22.88萬元，15人)；

雅格獅丹(香港)(22.86萬元，10人)；

基頓時裝配件(22.86萬元，9人)；

津津麵飽西餅店(22.82萬元，13人)；

啟發物流(22.8萬元，11人)；

映物誌(香港)(22.8萬元，9人)；

華廈地產(22.75萬元，8人)；

FREMENT CO LTD(22.75萬元，6人)；

ORTHOWORKS LIMITED(22.71萬元，13人)；

三聯實業(亞洲)(22.68萬元，10人)；

金星中西美食餐廳(22.67萬元，14人)；

HKCMCPA COMPANY LIMITED(22.63萬元，9人)；

ANGEL CONCEPT LIMITED(22.61萬元，10人)；

名島麵飽西餅店(22.6萬元，12人)；

CHUNG'S CONSULTANTS LIMITED(22.6萬元，9人)；

譽雅國際(22.59萬元，16人)；

標記樂園飲食集團(22.58萬元，8人)；

姬膚集團(22.56萬元，9人)；

凌治會計管理(22.55萬元，10人)；

國君資本投資顧問(22.5萬元，9人)；

奇華飲食(22.46萬元，9人)；

同利工程公司(22.46萬元，15人)；

聯豐裱紙加工廠(22.41萬元，9人)；

AGE GROUP LIMITED(22.4萬元，11人)；

香港日線(22.38萬元，9人)；

金和精化(22.36萬元，10人)；

金峰(遠東)貿易T/A高球島(22.35萬元，9人)；

億潤塑膠五金工業(22.32萬元，9人)；

專業回收服務(22.28萬元，9人)；

FUNDERSTONE SECURITIES HOLDINGS LIMITED(22.24萬元，8人)；

HIGH HEAVEN INTERNATIONAL (HONG KONG), LLC(22.23萬元，50人)；

智投科技(22.21萬元，10人)；

BROTHERLINESS LOGISTICS COMPANY LIMITED(22.2萬元，9人)；

聯昌製罐廠(22.19萬元，9人)；

新婚情報(22.17萬元，13人)；

卓越國際發展(22.14萬元，10人)；

華嫂冰室(22.14萬元，12人)；

門神啤酒廠(22.13萬元，7人)；

三友產業(香港)(22.11萬元，10人)；

天㇐教育(22.05萬元，9人)；

依依美妝(22.05萬元，9人)；

HANDSOME FACTORY COMPANY LIMITED(22.03萬元，12人)；

富強五金製品(22.03萬元，10人)；

褀昌證券(22.01萬元，10人)；

亞洲地產代理(21.98萬元，13人)；

香港星輝照明(21.96萬元，10人)；

冠夆(21.96萬元，8人)；

明苑粉麵茶餐廳(II)(21.92萬元，11人)；

WHILE TRUE CODES LIMITED(21.9萬元，5人)；

雅麗神國際(21.89萬元，11人)；

森馬國際集團(香港)(21.86萬元，22人)；

基督教安得兒幼稚園/幼兒園(21.85萬元，9人)；

D W L CREATIONS LTD(21.81萬元，10人)；

永安藥品貿易(21.8萬元，13人)；

校本音樂活動工作室(21.79萬元，22人)；

C'EST BON GRILL & BAR LIMITED(21.76萬元，11人)；

鴻亞物流(21.68萬元，10人)；

確信測量及土木工程公司(21.6萬元，8人)；

AMARIS CONSULTING LIMITED(21.6萬元，8人)；

光峰光電香港(21.6萬元，9人)；

健臻醫療保健(21.6萬元，8人)；

博美投資集團(21.6萬元，8人)；

源盛證券(21.6萬元，8人)；

迦南搬屋(21.6萬元，9人)；

CAROZPLUS LOGISTICS (HK) LIMITED(21.6萬元，7人)；

CENTURIUM CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED(21.6萬元，8人)；

陳馮吳律師事務所(21.6萬元，8人)；

營聯(21.6萬元，8人)；

中華匯財金融(21.6萬元，11人)；

西鐵城精電科技(香港)(21.6萬元，8人)；

西醫黃錫明(21.6萬元，7人)；

掃碼科技(21.6萬元，8人)；

翹睿(21.6萬元，7人)；

FILAMENT LIMITED(21.6萬元，8人)；

富之光電機有公司(21.6萬元，8人)；

錦盛(香港)(21.6萬元，8人)；

志毅印刷包裝(21.6萬元，8人)；

GARAGE MANAGEMENT COMPANY LIMITED(21.6萬元，7人)；

國威印務(21.6萬元，8人)；

日立高科技香港(21.6萬元，8人)；

香港家豬(21.6萬元，9人)；

HQ CAPITAL ASIA LIMITED(21.6萬元，8人)；

捷藝信封廠(21.6萬元，9人)；

躍馬國際運通(21.6萬元，8人)；

LAING O'ROURKE CONSTRUCTION HONG KONG LIMITED(21.6萬元，11人)；

利登(21.6萬元，8人)；

李悅森建造工程(21.6萬元，9人)；

偉成泰來珠寶(21.6萬元，8人)；

力斯設計工程(21.6萬元，8人)；

美迅工程實業(21.6萬元，8人)；

勝道亞太(21.6萬元，9人)；

丸紅鞋業(21.6萬元，9人)；

美貿實業(21.6萬元，4人)；

香港美達王(21.6萬元，8人)；

明亮運輸(21.6萬元，11人)；

MOL WORLDWIDE LOGISTICS, LIMITED(21.6萬元，9人)；

美力設計(21.6萬元，8人)；

優捷工程(21.6萬元，10人)；

成功旅行社(21.6萬元，8人)；

信昌唱片(21.6萬元，8人)；

中技國際貨運代理(21.6萬元，9人)；

得利(亞洲)工程(21.6萬元，8人)；

ULI SERVICES LIMITED(21.6萬元，9人)；

環貫香港營銷(21.6萬元，8人)；

寰宇五金塑膠製品廠(21.6萬元，8人)；

華豐公司(21.6萬元，8人)；

富滙證券(21.6萬元，8人)；

榮昌珠寶金行(21.6萬元，7人)；

榮利發展(國際)(21.6萬元，9人)；

偉達機械(21.6萬元，10人)；

鷺豐船務(21.6萬元，12人)；

友聯電器工程(21.6萬元，8人)；

椰林閣飲食集團(21.6萬元，8人)；

尚形珠寶(21.59萬元，7人)；

榮發吊機租賃(21.57萬元，12人)；

OPS COMMUNICATION LIMITED(21.55萬元，8人)；

JARD LIMITED(21.54萬元，9人)；

真理浸信會碧濤幼稚園(21.54萬元，9人)；

靚靚不㇐樣的車仔麵(21.54萬元，12人)；

KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN(21.53萬元，11人)；

實運機械(21.53萬元，8人)；

宏基化粧品(21.5萬元，11人)；

恆威貿易(21.47萬元，10人)；

大華手袋廠(21.45萬元，8人)；

失戀旅行傷心(21.45萬元，8人)；

通程物流(香港)(21.45萬元，8人)；

天瑞中西藥房(21.45萬元，10人)；

耀明包裝搬運(21.45萬元，8人)；

白馬戶外媒體(21.4萬元，9人)；

國際商業顧問(21.38萬元，8人)；

聯爾信(21.36萬元，27人)；

盈龍國際(21.35萬元，10人)；

鍊馬(香港)(21.34萬元，8人)；

樂工房(21.32萬元，9人)；

潤陞企業(21.31萬元，12人)；

葉頌文環保建築師事務所(21.28萬元，8人)；

THE GROWTH COMPANY(21.25萬元，8人)；

宏業工程貿易(21.23萬元，8人)；

天華行(21.22萬元，8人)；

配音室國際製作(21.22萬元，9人)；

小食快綫由健生貿易經營(21.19萬元，8人)；

哥哥的家(21.19萬元，9人)；

彭耀樟律師事務所(21.19萬元，13人)；

華生建築(21.18萬元，8人)；

BIZSPOKE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(21.15萬元，6人)；

領業管理(21.15萬元，8人)；

金海發展(香港)(21.15萬元，8人)；

I21 LIMITED(21.09萬元，8人)；

亞萃電子競技(21.08萬元，11人)；

鐵江現貨(21.08萬元，9人)；

專業探測工程顧問(21.08萬元，18人)；

駿科物流(21.07萬元，8人)；

AAAM LIMITED(21萬元，8人)；

柏通工程(21萬元，8人)；

仁御堂(21萬元，11人)；

力高證券(20.98萬元，8人)；

海記魚蛋粥麵(20.97萬元，9人)；

景鴻企業(20.97萬元，9人)；

金高貿易(20.96萬元，9人)；

富華工程(20.94萬元，15人)；

中華龍經營 - 晨琦坊(20.92萬元，13人)；

好達物流(國際)(20.88萬元，10人)；

WILL HAIR SALON T/A MIND HAIR(20.86萬元，7人)；

金門鐵閘(20.83萬元，8人)；

成記五金(20.81萬元，7人)；

富豐盛(20.81萬元，10人)；

BEAUTY DRAGON LIMITED(20.8萬元，12人)；

RE. GROUP LIMITED(20.78萬元，9人)；

卓進集團(20.77萬元，18人)；

福智慈善基金會(20.76萬元，16人)；

卓然服務(20.7萬元，10人)；

香港恒傳國際酒業(20.7萬元，8人)；

匡成集團(20.7萬元，10人)；

KEN WAY EXPRESS CO(20.7萬元，14人)；

TETA VICTORIA LIMITED(20.68萬元，6人)；

"WING WAH GROUP DISPENSARY LIMITED T/A WING WAH

DISPENSARY(20.64萬元，8人)；"

BUSY BEE SALON(20.63萬元，8人)；

何啟華(20.63萬元，8人)；

智美亞洲(20.63萬元，8人)；

柏楹運輸(20.63萬元，8人)；

星光(金味)(20.61萬元，9人)；

萬事達環球(20.6萬元，8人)；

秀茂坪街市(20.55萬元，11人)；

恒成工程(20.55萬元，14人)；

富正集團(20.49萬元，8人)；

浩鏵策劃推廣(20.44萬元，8人)；

聖公會青山聖彼得堂幼兒中心(20.43萬元，8人)；

劉陳律師事務所(20.42萬元，8人)；

國暉實業(20.4萬元，8人)；

PORTLINE INTERNATIONAL LIMITED(20.4萬元，8人)；

潮興旺粥粉麵(20.4萬元，9人)；

全捷物流(20.39萬元，8人)；

中華基督教會福幼第二幼稚園(20.38萬元，8人)；

智誠皆科技(20.37萬元，9人)；

思朗數碼工程(20.37萬元，7人)；

傲群工程設計(20.33萬元，8人)；

滙熹集團(20.3萬元，9人)；

元札幌拉麵(20.3萬元，8人)；

大同發展經營嘉寶護老院(20.3萬元，9人)；

BETTER MIAN O/B SOUR AND SPICY NOODLE CO. LIMITED(20.29萬元，7人)；

棠記海產批發(20.25萬元，8人)；

EXCEED SHINGAKUKAI (HK) COMPANY LIMITED(20.23萬元，12人)；

頤安投資發展(20.2萬元，8人)；

浩運環球物流(20.19萬元，8人)；

盛啓(20.13萬元，9人)；

世科電子(20.13萬元，8人)；

多寶製品(20.12萬元，8人)；

敏善實業(20.1萬元，6人)；

景基環球企業(20.04萬元，10人)；

翠林餐廳(20.03萬元，8人)；

華喬物流包裝物料供應(20.03萬元，8人)；

香港頂峰機械工程(20萬元，10人)；

吉星藥業(19.96萬元，10人)；

新力高實業(19.96萬元，9人)；

百信塑膠製品(19.96萬元，8人)；

SENG SENG KOREAN CUISINE COMPANY LIMITED(19.95萬元，8人)；

建世投資(19.95萬元，8人)；

香海正覺蓮社(19.94萬元，9人)；

冠譽發展(19.93萬元，8人)；

JIET LUNG TRADING CO LTD(19.9萬元，8人)；

好順集團(19.88萬元，8人)；

港利(香港)(19.88萬元，11人)；

德益機電工程(19.87萬元，9人)；

銀禧國際旅遊(19.86萬元，9人)；

百順國際(19.83萬元，10人)；

意詩奧特萊斯(19.82萬元，14人)；

香港泓瀅企業(19.8萬元，8人)；

BROOKES BELL HONG KONG LIMITED(19.79萬元，8人)；

帝佳(19.78萬元，9人)；

漢華專業管理(19.77萬元，8人)；

ATLAS WORLD LIMITED(19.77萬元，8人)；

隆合泰抽紗(19.74萬元，8人)；

YAN YAN FOOD LIMITED(19.7萬元，9人)；

文興實業發展(19.67萬元，14人)；

四方建設(19.65萬元，6人)；

朗彤教育中心(19.65萬元，7人)；

力高貿易公司(19.65萬元，8人)；

TETON CPA COMPANY(19.65萬元，9人)；

金時珠寶(19.65萬元，8人)；

仁康港灣藥房(19.62萬元，8人)；

聞名清潔服務(19.61萬元，11人)；

松蔭園佛道社(19.6萬元，13人)；

金大福五金集團(19.59萬元，8人)；

香港輔助生育中心(19.59萬元，9人)；

洪利粥店茶餐廳(19.58萬元，10人)；

眾利經營金飯碗餐廳(19.58萬元，8人)；

WING MING ENTERPRISES LTD(19.56萬元，8人)；

蔡彭年會計師(19.51萬元，9人)；

雅典辦公室傢俱(19.5萬元，8人)；

階進工程公司(19.5萬元，10人)；

HEUREUX POUVOIR LIMITED(19.44萬元，8人)；

高承投資(19.42萬元，18人)；

晉德骨科中心(19.41萬元，9人)；

大石創意(19.39萬元，9人)；

錦發製造廠(19.38萬元，8人)；

盈宗製藥(19.37萬元，12人)；

PRINT READY LIMITED(19.37萬元，8人)；

香港小山(19.34萬元，7人)；

大順企業(香港)(19.32萬元，9人)；

康威醫健集團(19.32萬元，8人)；

關注婦女性暴力協會(19.3萬元，8人)；

JMC COSMETICS LIMITED(19.26萬元，9人)；

永興工程公司(19.23萬元，19人)；

威雅電子零件(19.23萬元，8人)；

何樂貝會計師事務所(19.16萬元，10人)；

恆陞娛樂(19.14萬元，24人)；

九江(19.11萬元，10人)；

賓墟咖啡小食店(19.1萬元，10人)；

泰發工程(19.04萬元，8人)；

高美營造工程(19.01萬元，5人)；

裕榮行(19萬元，10人)；

華耀永安會計師事務所(18.98萬元，7人)；

APPLE SHOP LIMITED(18.97萬元，9人)；

基督教會恩雨堂(18.93萬元，8人)；

櫻島麵飽店(18.92萬元，9人)；

ADAPA ARCHITECTS LIMITED(18.9萬元，7人)；

AFH HONG KONG LIMITED(18.9萬元，5人)；

艾美莉時裝國際(18.9萬元，7人)；

雅麗盈設備(18.9萬元，7人)；

AUTODESK FAR EAST LIMITED(18.9萬元，7人)；

道信資產管理(18.9萬元，7人)；

比狄奧玻璃回收(18.9萬元，6人)；

朗陽集團(18.9萬元，6人)；

畢杜楊會計師行(18.9萬元，7人)；

CASTLEGATE LOGISTICS HONG KONG LIMITED(18.9萬元，7人)；

智聯表面廠(18.9萬元，7人)；

志鵬吊機重運工程(18.9萬元，7人)；

CHYNCHEN ASSOCIATES LIMITED(18.9萬元，8人)；

康富中西大藥房(18.9萬元，8人)；

益陞工程(18.9萬元，7人)；

ENTIFIC LIMITED T/A THE ENTIFIC OCEAN CENTRE(18.9萬元，5人)；

EXTREME NETWORKS HONG KONG LIMITED(18.9萬元，7人)；

忠信船機工程(18.9萬元，7人)；

輝俊工程(18.9萬元，7人)；

寬記(18.9萬元，5人)；

日商富地滋國際(18.9萬元，6人)；

富麗工業製品(18.9萬元，7人)；

FUNKY CONSULTING LIMITED(18.9萬元，8人)；

環球金融(亞洲)(18.9萬元，7人)；

金元投資(18.9萬元，7人)；

好望角投資服務(香港)(18.9萬元，7人)；

粵海資產管理(18.9萬元，7人)；

夏利文物業管理(會德豐大廈聯合業主代理人)(18.9萬元，7人)；

亨普爾特殊金屬(亞洲)(18.9萬元，7人)；

興利五金製品廠(18.9萬元，7人)；

浩如裝飾材料(18.9萬元，7人)；

熱線電子公司(18.9萬元，7人)；

香港本多通信工業(18.9萬元，7人)；

I HEART STUDIOS HONG KONG LIMITED(18.9萬元，7人)；

國際家庭傭工聯盟(18.9萬元，7人)；

江記貿易(18.9萬元，7人)；

JOHNNY CHAN & CO(18.9萬元，7人)；

成倡(18.9萬元，7人)；

KHI BIOSERVICES (HONG KONG) LIMITED(18.9萬元，7人)；

雷鄭會計師事務所(18.9萬元，7人)；

里詩歐國際貨運(18.9萬元，7人)；

益添投資(18.9萬元，7人)；

NETWORK DIRECT PROMOTION LIMITED(18.9萬元，7人)；

OAX FOUNDATION LIMITED(18.9萬元，8人)；

OPTAVIA (HONG KONG) LIMITED(18.9萬元，7人)；

PHYSIQUE EVOLUTION LIMITED(18.9萬元，7人)；

保明製作(18.9萬元，7人)；

篇藝印製(18.9萬元，7人)；

順昇國際(18.9萬元，8人)；

SK HONG KONG LIMITED(18.9萬元，7人)；

富滙亞洲企業(18.9萬元，7人)；

SNAKEBYTE ASIA LIMITED(18.9萬元，7人)；

大成無線香港(18.9萬元，7人)；

THE SHIZUOKA BANK LTD(18.9萬元，7人)；

瑞信會計師事務所(18.9萬元，7人)；

TOP ONE PET SUPPLIES LIMITED(18.9萬元，7人)；

特品鞋業(18.9萬元，7人)；

TOPPAN GRAVITY LIMITED(18.9萬元，7人)；

毅志(18.9萬元，7人)；

荃威大藥房O/B健滙(18.9萬元，8人)；

聯合的士服務公司(18.9萬元，8人)；

惠高豐(中國)(18.9萬元，7人)；

安阜(18.9萬元，8人)；

智達公司(18.9萬元，6人)；

亞馬克斯(香港)(18.9萬元，7人)；

昱豐保險經紀(18.9萬元，8人)；

怡景五金製品廠(18.9萬元，7人)；

鷹華工程(18.9萬元，7人)；

伍于祥會計師事務所(18.86萬元，8人)；

德興行(18.86萬元，10人)；

合發實業(18.84萬元，7人)；

槐昌建築工程(18.84萬元，9人)；

僑商置業(18.83萬元，7人)；

元豐鋼管(18.81萬元，7人)；

浰達(18.79萬元，8人)；

嘉信寶建築(18.79萬元，8人)；

萊比樂工程(18.76萬元，8人)；

HAMPTONTCI LIMITED(18.75萬元，5人)；

翱勢(18.75萬元，10人)；

LUMINOUS MSLGROUP HONG KONG(18.75萬元，5人)；

泓鋒機電工程(18.75萬元，8人)；

成發咖啡餅店(18.72萬元，7人)；

錦榮五金工具(18.71萬元，9人)；

循道衛理聯合教會救主堂(18.69萬元，11人)；

威高管理(18.68萬元，6人)；

邁迪亞(18.67萬元，8人)；

秋田包餅店(18.62萬元，10人)；

澤興凍肉市場(18.62萬元，8人)；

康柏斯專業顧問(18.6萬元，7人)；

文信建設工程(18.6萬元，7人)；

寶業(興業)工程(18.6萬元，7人)；

天瑞中西藥房(18.6萬元，8人)；

瑋俊食品(18.56萬元，9人)；

關財記(18.54萬元，10人)；

新亞建築工程(18.53萬元，6人)；

金源搬運工程(18.5萬元，8人)；

康境(18.49萬元，8人)；

香港復康諮詢協會(18.48萬元，10人)；

大班電腦汽車美容(18.48萬元，11人)；

莉怡集團(18.48萬元，10人)；

谷日(18.48萬元，7人)；

WIZNET H.K. LIMITED(18.46萬元，7人)；

歐飛發展(18.46萬元，6人)；

⾧城(集團)藥業公司(18.45萬元，7人)；

御旺飲食管理(18.45萬元，7人)；

佐敦大藥房(18.45萬元，7人)；

倫施榮公証行(18.45萬元，7人)；

京士頓集團(18.44萬元，7人)；

I LOVE PET PET LIMITED(18.44萬元，8人)；

冠溢(香港)(18.42萬元，7人)；

WISE BAKERY(18.41萬元，11人)；

永江集團(18.37萬元，13人)；

榮華藥業(18.37萬元，16人)；

CHARLES TAYLOR MUTUAL MANAGEMENT (ASIA) PTE. LIMITED(18.36萬元，7人)；

興記食堂(18.36萬元，11人)；

建益資產管理(18.33萬元，8人)；

博森飲品(18.33萬元，9人)；

金廚食品機械(18.31萬元，7人)；

FIDUSERVE CORPORATE SERVICES LIMITED(18.3萬元，9人)；

品墨文化傳媒(18.3萬元，7人)；

百時美國際(18.3萬元，8人)；

TADE DESIGN GROUP LIMITED(18.3萬元，7人)；

賀喜發展(18.27萬元，6人)；

雲貴軒米線經營雲貴軒(18.26萬元，8人)；

鴻基創業(18.26萬元，8人)；

九龍靈糧堂幼兒園(18.24萬元，8人)；

建利高土木工程(18.23萬元，7人)；

百力營造工程(18.23萬元，8人)；

港建工程測量(18.23萬元，7人)；

百樂錦輝貨運(香港)(18.22萬元，7人)；

利天寵物用品(18.21萬元，7人)；

名島麵包西餅店(18.17萬元，11人)；

中旺(香港)經營加多樂冰室(18.15萬元，8人)；

GATEWAY AUTOART LIMITED(18.15萬元，7人)；

意達(亞洲)(18.15萬元，7人)；

兒藝設計(18.14萬元，7人)；

恆輝電氣工程(18.12萬元，11人)；

ARTISAN BAKING COMPANY LIMITED(18.11萬元，13人)；

立興(楊氏)(18.11萬元，8人)；

新基香港發展(18.09萬元，8人)；

明報出版社(18.08萬元，7人)；

AB CAPITAL LIMITED(18.08萬元，7人)；

輝亞資產管理(18.08萬元，7人)；

香港佰龍服飾(18.05萬元，7人)；

光采(18.04萬元，7人)；

OINK OINK COMMUNICATIONS LIMITED(18萬元，7人)；

尚德藥房(18萬元，10人)；

華氏大葯房(18萬元，8人)；

五芳齋(香港)(17.96萬元，7人)；

領先印藝系統(17.93萬元，7人)；

恆駿鋼鐵工程(17.93萬元，8人)；

香港傷健共融網絡(17.92萬元，10人)；

藝會(17.92萬元，7人)；

綠欣建築測量師行(17.91萬元，8人)；

FLEX (FAR EAST) LIMITED(17.85萬元，8人)；

恒富資產服務(17.85萬元，8人)；

盛企管理(17.79萬元，7人)；

REVIVEYOU GROUP LIMITED(17.75萬元，11人)；

柏進(17.75萬元，7人)；

光輝物流(17.74萬元，7人)；

天行者控股(17.73萬元，6人)；

EVOLVE INTERNATIONAL LIMITED(17.73萬元，7人)；

秋田包餅店(17.72萬元，10人)；

綠色環保廚餘回收(17.72萬元，5人)；

卓億眼鏡製造廠(17.7萬元，7人)；

囍運燒臘餐廳小廚O/B 栢譽投資(17.7萬元，6人)；

香港攀石訓練學會(17.68萬元，16人)；

感動世界(17.68萬元，8人)；

志義興(17.66萬元，7人)；

正和會計師行(17.65萬元，7人)；

樂斯麵麭(17.63萬元，8人)；

早慧兒童教育中心(銅鑼灣)(17.63萬元，8人)；

德成行發展(17.63萬元，7人)；

科建國際集團(17.62萬元，8人)；

聯合工程(17.61萬元，7人)；

銅鑼灣香港大廈業主立案法團(17.6萬元，15人)；

秋田包餅店(17.57萬元，8人)；

香港治本醫務中心(17.56萬元，7人)；

香港鵬昌貿易(17.55萬元，7人)；

英昌建築工程(17.55萬元，7人)；

駿升科研(17.55萬元，7人)；

豐裕集團(17.5萬元，7人)；

匯忠管理(17.48萬元，7人)；

六記(17.46萬元，8人)；

皓美牙科診所(17.45萬元，7人)；

中信中西藥房O/B強展(17.4萬元，7人)；

內田洋行全球(17.38萬元，7人)；

HO YUEN RESTAURANT(17.37萬元，8人)；

C D SERVICES LIMITED(17.34萬元，9人)；

名福物流(17.31萬元，7人)；

樂斯麵麭(17.27萬元，7人)；

恆朗工程(17.27萬元，12人)；

永佳膠品公司(17.26萬元，9人)；

ITOKIN (H K) COMPANY LIMITED(17.24萬元，7人)；

天行教育出版(香港)(17.23萬元，8人)；

亞洲洗滌(香港)(17.23萬元，7人)；

ORIENTAL EXPRESS(17.22萬元，11人)；

聚賢(香港)(17.22萬元，7人)；

鴻德托管顧問(17.21萬元，7人)；

冠夆(17.2萬元，11人)；

機敏印刷(17.19萬元，7人)；

柱柏(17.18萬元，7人)；

創世設計工程(17.18萬元，7人)；

楊氏玻璃纖維公司(17.16萬元，9人)；

周明忠牙科醫生醫務所(17.14萬元，11人)；

藝術幼苗(17.12萬元，11人)；

裕豪發展(17.1萬元，7人)；

峰駿(17.08萬元，7人)；

循道衛理聯合教會愛華村堂(17.06萬元，8人)；

康德工程(香港)(17.03萬元，7人)；

SIT IMAGING TECHNOLOGIES LIMITED(17.03萬元，8人)；

家家女傭(17.02萬元，10人)；

金德(適時美)貿易(17.02萬元，7人)；

炊豕店(17萬元，6人)；

周炳朝律師行(17萬元，7人)；

MARAES SALON LIMITED(17萬元，5人)；

琳達貿易公司(16.95萬元，6人)；

雅仕國際物流(16.95萬元，8人)；

碧景置業(16.94萬元，13人)；

香港公共事業工會聯合會(16.92萬元，5人)；

協成隆行貿易(16.91萬元，8人)；

富裕地產(香港)(16.9萬元，8人)；

盈德企業(16.9萬元，9人)；

蓮苑素食公司(16.89萬元，13人)；

DRUNKEN FISH O/B SOUR AND SPICY NOODLE CO. LIMITED(16.88萬元，5人)；

捷擊跆拳道館O/B國際培訓中心(16.82萬元，12人)；

百基國際(16.82萬元，7人)；

荃灣鄉事委員會(16.8萬元，11人)；

BALAJI LIMITED(16.8萬元，8人)；

博聯達(香港)國際投資發展(16.8萬元，7人)；

KITTSTONE TRADING CO LIMITED(16.77萬元，8人)；

⾧沙灣街坊福利會(16.76萬元，15人)；

極威(16.74萬元，9人)；

新時貿(16.73萬元，7人)；

西域會計師行(16.73萬元，9人)；

得利冷氣(亞太)(16.73萬元，13人)；

康思系統(16.7萬元，7人)；

明豐(香港)貿易(16.7萬元，7人)；

TIME NETWORK LIMITED(16.7萬元，7人)；

創寶國際發展(16.69萬元，8人)；

髭(16.68萬元，5人)；

文樂點心(16.64萬元，21人)；

蘭芳園(中環)(16.63萬元，9人)；

金源五金工程(香港)(16.61萬元，6人)；

順安浸信會(16.59萬元，7人)；

搜尋易(16.59萬元，7人)；

寶發柯式印刷(16.58萬元，8人)；

杰楠服務(16.58萬元，9人)；

協永(16.56萬元，8人)；

奇興工程(16.55萬元，189人)；

八盛國際(16.55萬元，7人)；

鼎豐飲食(16.54萬元，8人)；

樂健集團(16.54萬元，7人)；

新亞洲電業(16.48萬元，8人)；

小食快綫由健生貿易經營(16.46萬元，8人)；

香港青年芭蕾舞專業訓練中心(16.46萬元，9人)；

源興電器(16.44萬元，7人)；

宏輝國際投資(16.43萬元，8人)；

正記菜館(16.43萬元，8人)；

金譽亞洲(16.38萬元，8人)；

捷成紡織(中國)(16.37萬元，8人)；

聯發機械工程公司(16.36萬元，7人)；

金怡水族貿易(16.34萬元，7人)；

靜音科技集團(16.33萬元，9人)；

奮進號(16.31萬元，14人)；

維昌歷高(國際)(16.31萬元，8人)；

FOREVER SKY MANAGEMENT LIMITED(16.26萬元，7人)；

東屋台(16.26萬元，10人)；

BNJ LIMITED(16.23萬元，8人)；

BRICK DYNASTY LIMITED(16.22萬元，7人)；

京滬庭特式風味小廚(16.21萬元，10人)；

安盛建設(16.2萬元，6人)；

ALLCARGO HONG KONG LIMITED(16.2萬元，6人)；

進盟(16.2萬元，7人)；

鏊豐實業(16.2萬元，7人)；

歐陽，盧，鍾律師行(16.2萬元，7人)；

震球醫學化驗所(16.2萬元，7人)；

艾迪智滙(16.2萬元，6人)；

㇐帶㇐路總商會(16.2萬元，6人)；

好時機(16.2萬元，6人)；

天寶珠寶行(16.2萬元，6人)；

BRADBURY ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元，6人)；

冠亞投資(16.2萬元，6人)；

CHAU TZE ON(16.2萬元，6人)；

中國機械設備香港(16.2萬元，6人)；

中邦機電工程(16.2萬元，6人)；

CMH HEALTHCARE HOLDING CO., LIMITED(16.2萬元，6人)；

實力按揭顧問(16.2萬元，6人)；

第㇐實業(香港)(16.2萬元，6人)；

大昌電子(香港)(16.2萬元，6人)；

㇐德營運(16.2萬元，6人)；

泰威工程(16.2萬元，6人)；

聚點坊(16.2萬元，7人)；

東銀發展(控股)(16.2萬元，6人)；

東方智慧(16.2萬元，6人)；

奇捷科技股份(16.2萬元，6人)；

依若施(香港)商貿(16.2萬元，5人)；

EUNICE'S N. F. CHU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT(16.2萬元，6人)；

創業工程(16.2萬元，6人)；

永康行(16.2萬元，6人)；

自資高等教育聯盟(16.2萬元，6人)；

富士高實業控股(16.2萬元，6人)；

加恆製品(16.2萬元，6人)；

環球數碼創意科技(香港)(16.2萬元，8人)；

GLOBAL CONTAINER LINE (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元，6人)；

金葉財務(16.2萬元，8人)；

旭松資產管理(16.2萬元，6人)；

佳成建築工程(16.2萬元，6人)；

金山工業貿易(16.2萬元，6人)；

兆豐食品(跑馬地)(16.2萬元，6人)；

佳運眼鏡公司T/A可朗(16.2萬元，6人)；

恒興黃金控股(16.2萬元，6人)；

國際教育及遊學(16.2萬元，6人)；

HOVIONE HOLDING LIMITED(16.2萬元，6人)；

愛投金融科技(16.2萬元，6人)；

羽佳(16.2萬元，6人)；

ILLYCAFFE' S.P.A. ASIA PACIFIC BRANCH(16.2萬元，6人)；

J-DINING HONG KONG LIMITED T/A SUSHI NAKAMOTO(16.2萬元，6人)；

JEB WW LIMITED(16.2萬元，6人)；

仁本(16.2萬元，8人)；

景豐寶石(16.2萬元，6人)；

L CATTERTON REAL ESTATE ADVISORS (HK) LIMITED(16.2萬元，4人)；

利華電器工程(16.2萬元，6人)；

天駿資產管理(16.2萬元，6人)；

LEGGETT & PLATT ASIA LIMITED(16.2萬元，6人)；

力高資產管理(16.2萬元，5人)；

聯建光電(香港)(16.2萬元，6人)；

聯通車行(16.2萬元，6人)；

春裕實業(16.2萬元，8人)；

MEGAWORKS-NOW COMPANY, LIMITED(16.2萬元，6人)；

MIKI PULLEY (HK) COMPANY LIMITED(16.2萬元，6人)；

文華投資(16.2萬元，6人)；

MILL-PRO (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元，6人)；

MY WINE MAN LIMITED(16.2萬元，7人)；

中川電子(16.2萬元，6人)；

南方智達實業(16.2萬元，6人)；

新華資本管理(16.2萬元，6人)；

吳鑑記工程(16.2萬元，6人)；

奧利瑪(香港)(16.2萬元，6人)；

華僑城(亞洲)控股(16.2萬元，6人)；

貓頭鷹物流公司(16.2萬元，6人)；

亞太物業代理(16.2萬元，7人)；

太平洋紡織技術(16.2萬元，6人)；

平記設計工程(16.2萬元，6人)；

浦林成山(香港)輪胎(16.2萬元，7人)；

雋思國際企業(16.2萬元，6人)；

遙控燈具(亞洲)(16.2萬元，6人)；

RESOLVE FOUNDATION LIMITED(16.2萬元，6人)；

REUTER COMMUNICATIONS HK LIMITED(16.2萬元，6人)；

ROCKOWITZ BRUCE P(16.2萬元，6人)；

宸睿資本(16.2萬元，6人)；

施懷哲醫務-匯德醫務中心(16.2萬元，6人)；

船場電気(香港)(16.2萬元，6人)；

健滙(16.2萬元，6人)；

TEL HONG KONG LTD(16.2萬元，6人)；

THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS (HONG KONG) LIMITED(16.2萬元，6人)；

天興號(16.2萬元，5人)；

天㇐貿易公司(16.2萬元，6人)；

天行財富管理(16.2萬元，10人)；

湯始不銹鋼工程(16.2萬元，6人)；

東星水電工程(16.2萬元，19人)；

東華中西藥房(16.2萬元，5人)；

迪華(16.2萬元，6人)；

翠屏國際控股(16.2萬元，6人)；

元璟香港管理(16.2萬元，7人)；

華達工程國際(16.2萬元，6人)；

金偉投資(16.2萬元，6人)；

榮軒工程(16.2萬元，9人)；

運昌國際(16.2萬元，6人)；

溢興電訊網絡工程(16.2萬元，7人)；

益新環球(16.2萬元，6人)；

有合棚廠工程(16.2萬元，7人)；

游培記祥江(16.2萬元，8人)；

英達實業(16.2萬元，6人)；

有您有我(國際)(16.2萬元，6人)；

優機運行(16.2萬元，6人)；

ZILLION-TECH HK LIMITED(16.2萬元，6人)；

源浩資本管理(16.2萬元，6人)；

BOOM MARKETING SOLUTIONS LIMITED(16.18萬元，7人)；

東興海鮮(16.15萬元，8人)；

生億(16.15萬元，9人)；

創藝承建裝飾(16.11萬元，6人)；

啓程拓展(16.1萬元，6人)；

六藝館(16.09萬元，9人)；

AIH LIMITED(16.08萬元，6人)；

朗嶸(16.06萬元，8人)；

FAIRFIELD LINE (HK) CO LTD(16.06萬元，7人)；

安達儀器(香港)(16.05萬元，6人)；

GBI LIMITED(16.05萬元，6人)；

鴻發成玻璃製品廠(16.05萬元，6人)；

徐子健律師行(16.05萬元，7人)；

興利貿易公司香港(16.05萬元，7人)；

華俊工程(中國)(16.05萬元，6人)；

2RE ASSOCIATES LIMITED(16.05萬元，6人)；

金坊飲食集團(16.04萬元，11人)；

康美醫療(16.04萬元，5人)；

CREMA COFFEE CO(16.03萬元，7人)；

UO KOH COMPANY LIMITED(16.02萬元，7人)；

升越音響(16.02萬元，6人)；

郭仔記(16.02萬元，7人)；

金利豐財務(15.99萬元，4人)；

凱豐貿易(15.98萬元，10人)；

美亞工程(中國)(15.98萬元，6人)；

新鮮食品(15.95萬元，7人)；

第八天咨詢(15.94萬元，7人)；

創作美術印刷(15.92萬元，7人)；

康盛工程(15.9萬元，6人)；

亨通建造(15.9萬元，7人)；

東方(15.9萬元，10人)；

RED4GREEN (HK) LIMITED(15.9萬元，6人)；

ASIA PLANTATION HONG KONG LIMITED(15.89萬元，6人)；

林記(15.89萬元，6人)；

永安祥置業(15.87萬元，6人)；

遠明工程(15.86萬元，7人)；

永洛(15.85萬元，7人)；

鉅發源(15.84萬元，7人)；

五環建築工程(15.83萬元，9人)；

彩虹攝影(15.82萬元，7人)；

鴻利茶餐廳(15.81萬元，6人)；

三和科技(15.78萬元，8人)；

HONG KONG SUN SHUN COMPANY LIMITED(15.77萬元，7人)；

加藍誘導標示(15.77萬元，11人)；

ACTION TOYS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED(15.75萬元，6人)；

INDUSTRONICS (HK) LIMITED(15.75萬元，6人)；

勒凡谷(15.75萬元，6人)；

天域製作及設計(15.75萬元，6人)；

德陞建築機械(15.75萬元，7人)；

置榮物業代理(15.75萬元，9人)；

傢俬郎(名峯)(15.75萬元，7人)；

村林服務(15.74萬元，9人)；

伽馬香港(15.73萬元，8人)；

港濠建築工程公司(15.73萬元，6人)；

秋田包餅店(15.71萬元，10人)；

米泰域數碼(15.71萬元，7人)；

MOMO(15.71萬元，6人)；

致建(15.7萬元，6人)；

德信工程顧問(15.69萬元，10人)；

洛斯(遠東)(15.68萬元，6人)；

泰城美食(15.67萬元，7人)；

怡嘉地產代理(15.67萬元，9人)；

翔榮工程(15.66萬元，6人)；

滙進管理(15.63萬元，6人)；

協勤實業(15.63萬元，6人)；

DEMETER ASSET MANAGEMENT LIMITED(15.62萬元，7人)；

華安餐廳(15.62萬元，8人)；

食口福茶餐廳(15.62萬元，9人)；

宏照工程(15.61萬元，10人)；

鼎尚食品(15.6萬元，6人)；

EMAN EXPRESS COMPANY(15.6萬元，9人)；

海普瑞(香港)(15.6萬元，7人)；

菲力髮廊(15.6萬元，10人)；

天發塑膠(國際)(15.6萬元，6人)；

展時服務工程(15.6萬元，12人)；

億聯藥業沈玉華中醫診所(15.59萬元，7人)；

E & E COMPONENTS (HK) LIMITED(15.59萬元，6人)；

嘉豐膠篾廠(15.59萬元，7人)；

安利勤發展(15.57萬元，6人)；

南丫島新富記(15.53萬元，14人)；

MAGNUM OPUS LIMITED T/A ACEONE(15.53萬元，6人)；

佳傳培訓中心(15.53萬元，6人)；

珠江汽車維修廠(15.53萬元，6人)；

駿發貿易公司(15.53萬元，7人)；

WE NORDIC LABEL STUDIOS LIMITED(15.53萬元，6人)；

巧克力寶貝(香港)(15.47萬元，16人)；

榮威休閒運動實業(15.45萬元，6人)；

啓博科技(15.45萬元，9人)；

美景控股國際(15.45萬元，6人)；

日朗平水公司(15.45萬元，6人)；

拓昭(15.45萬元，5人)；

冬蔭牛牛泰菜飲食(15.45萬元，7人)；

天時綠化(15.45萬元，7人)；

嘉豪投資咨詢(15.42萬元，7人)；

AEROPRINT (E & A) LIMITED(15.41萬元，7人)；

鉅利企業(15.39萬元，9人)；

東展科技(15.38萬元，6人)；

金國維修(15.38萬元，6人)；

榮利集團(控股)(15.36萬元，6人)；

基督教小天使幼稚園(麗晶)(15.36萬元，7人)；

盈豐行企業(15.36萬元，8人)；

迷你鑊(15.32萬元，7人)；

鴻運貿易(國際)(15.32萬元，6人)；

上海弄堂(第二店)(15.32萬元，5人)；

萬瑞庭(亞洲)(15.3萬元，6人)；

盈信電訊有限3(15.3萬元，10人)；

綜建(香港)(15.3萬元，6人)；

OFFICE AUTOMATION CONSULTANT COMPANY LIMITED(15.3萬元，6人)；

安輝物流(香港)(15.3萬元，6人)；

飛騰建築(15.3萬元，7人)；

淳室內設計(15.3萬元，6人)；

永成廣告製作(15.3萬元，6人)；

慧誠工程(15.3萬元，6人)；

"MA CATERING LIMITED T/A GOTTHARD BASE RESTAURANT &

LOUNGE(15.27萬元，6人)；"

鱻日式餐廳(15.26萬元，6人)；

創紀貿易(環球)(15.26萬元，6人)；

天虹紡織製衣(集團)(15.23萬元，7人)；

ASPECO (HK) LIMITED(15.23萬元，7人)；

聯和汽車(15.23萬元，6人)；

OPUS DESIGN LIMITED(15.23萬元，6人)；

帝品(餐飲)(15.23萬元，5人)；

澳瑪汽車零件(15.2萬元，8人)；

達江漁類批發(15.2萬元，6人)；

建運物流(15.18萬元，7人)；

VS ASIA PACIFIC LIMITED(15.18萬元，6人)；

環球旅業媒體(15.17萬元，6人)；

發錦(15.17萬元，6人)；

利隆石油氣工程公司(15.16萬元，6人)；

碧科工程公司(15.15萬元，9人)；

堅成(15.15萬元，6人)；

李王林律師行(15.15萬元，6人)；

聯興工程公司(15.15萬元，8人)；

NEPAL FINANCE LIMITED(15.15萬元，7人)；

永志推廣製作(15.11萬元，6人)；

御盛消防系統(15.1萬元，7人)；

潤坤建設工程(15.08萬元，8人)；

中康存儲科技(15.07萬元，5人)；

RAMI TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED(15.05萬元，9人)；

陳文儀(15.05萬元，12人)；

CORECO HK LIMITED(15.04萬元，5人)；

ZHENHUB TECHNOLOGIES LIMITED(15.03萬元，7人)；

葉梁會計師事務所(15.03萬元，6人)；

金輝海鮮菜館(15萬元，8人)；

正記茶餐廳(15萬元，6人)；

大煒工程(15萬元，7人)；

翔迅物流(香港)(15萬元，10人)；

鏗榮行石油(15萬元，8人)；

駿華運輸(15萬元，6人)；

滙牌坊(15萬元，7人)；

華泰國際物流(15萬元，9人)；

永華工業零件(15萬元，6人)；

中山堂(香港)(15萬元，6人)；

永生金屬製品廠(14.99萬元，7人)；

世界玩具(14.98萬元，6人)；

BESTWORK INDUSTRIES LIMITED(14.97萬元，6人)；

俊瑜會計及諮詢服務(14.97萬元，6人)；

威碼科亞洲(14.93萬元，7人)；

嘉明地毡(14.93萬元，6人)；

聯華機器風電釬鉄工廠(14.9萬元，7人)；

綽峰(14.9萬元，12人)；

GLOW LAKS ENTERPRISES LTD(14.9萬元，6人)；

秋田包餅店(14.89萬元，5人)；

祥珍醬園(14.87萬元，9人)；

永紅發展(14.87萬元，9人)；

迎豐冷氣工程(14.87萬元，6人)；

聯卓裝修工程公司(14.85萬元，6人)；

福健(14.85萬元，7人)；

樂活士多(14.85萬元，9人)；

炫創(香港)(14.84萬元，6人)；

健生X光化驗中心(14.83萬元，8人)；

沙田靈光幼兒學校(14.81萬元，6人)；

曜良實業股份(14.79萬元，6人)；

MERCURI INTERNATIONAL (HK) LTD(14.78萬元，6人)；

順豐藥房(14.78萬元，6人)；

SAINT BARNABAS SOCIETY AND HOME(14.75萬元，6人)；

祥輝(香港)工程(14.74萬元，10人)；

秋田包餅店(14.74萬元，8人)；

永藝金屬製品廠(14.7萬元，6人)；

創富貿易(14.69萬元，6人)；

PEPPER GROUP (HONG KONG) LIMITED(14.69萬元，7人)；

遠為(14.67萬元，11人)；

永生隆螺絲製造廠由⾧飛企業經營(14.66萬元，7人)；

張煜麟醫生醫務所(14.64萬元，7人)；

香港華人基督會麗禾堂(14.64萬元，6人)；

快捷速遞(14.62萬元，12人)；

新成資本(14.55萬元，6人)；

TIMOTHY LOH LIMITED(14.55萬元，6人)；

強茂(香港)股份(14.54萬元，7人)；

北角工業大廈業主立案法團(14.53萬元，7人)；

鑽豐行(14.52萬元，6人)；

燁碧首飾(14.52萬元，6人)；

世紀投資策劃(14.51萬元，5人)；

南朗飲食集團(14.48萬元，7人)；

李志恒律師事務所(14.48萬元，5人)；

豐勝國際(14.43萬元，6人)；

滙奇(14.41萬元，7人)；

德志餐飲(14.4萬元，6人)；

松興行石油貿易(14.4萬元，7人)；

榮記(14.4萬元，6人)；

⾧石化(14.38萬元，6人)；

唯諾天然乳品(14.37萬元，6人)；

成譽國際(14.36萬元，6人)；

誠拉麵(14.36萬元，6人)；

頂峰滙信(14.33萬元，6人)；

NORTHWEST SOURCING ASIA LIMITED(14.32萬元，6人)；

嚴香蓮(14.29萬元，10人)；

心和堂中醫診所(14.28萬元，7人)；

馬氏企業(14.27萬元，6人)；

富堡機電工程(14.25萬元，7人)；

金捷(香港)(14.25萬元，7人)；

潘家烈律師行(14.25萬元，8人)；

生發酒業食品(14.25萬元，6人)；

天德押(14.25萬元，7人)；

水木投資控股(14.25萬元，4人)；

得寶工藝製品廠(14.16萬元，8人)；

綽展(14.14萬元，10人)；

凱成會計師行(14.13萬元，7人)；

思源鈕扣實業(14.13萬元，6人)；

屯門鴻昌工業中心(第㇐期)業主立案法團(14.12萬元，6人)；

美之味良品(14.11萬元，6人)；

時計工房(14.1萬元，6人)；

逸利香港(14.1萬元，6人)；

金福壽殯儀(14.1萬元，7人)；

中信保險專業顧問(14.1萬元，6人)；

好友興業(14.08萬元，7人)；

宏漢企業(14.07萬元，6人)；

味中味餐廳(14.07萬元，6人)；

天心寵物醫院(14.06萬元，8人)；

恒高電子(14.06萬元，6人)；

DIGITAL SERVICES LIMITED(14.04萬元，6人)；

怡華專業工程(14.03萬元，6人)；

幸時烘焙小吃(14.03萬元，6人)；

亞洲專業聽覺護理(14萬元，6人)；

麗雅珍珠拍賣(13.98萬元，6人)；

唯㇐尚品(香港)(13.98萬元，5人)；

HOPLAND LTD(13.97萬元，6人)；

兩生花時裝(13.97萬元，5人)；

合力紙品公司(13.96萬元，6人)；

周勝記置業(13.95萬元，6人)；

君馬(13.95萬元，8人)；

影像28(13.95萬元，6人)；

金雅餅店(13.95萬元，7人)；

利民會(13.95萬元，8人)；

萬達投資(香港)(13.94萬元，7人)；

藝高製作(13.94萬元，6人)；

基督教華富邨潮人生命堂(13.86萬元，7人)；

興偉聯合證券(13.8萬元，6人)；

鴻盈電子國際(13.8萬元，6人)；

壹海城粥麵(13.8萬元，6人)；

雅譽印刷廠(13.79萬元，7人)；

瑞圖國際企業(13.79萬元，6人)；

趣兒城堡(13.78萬元，8人)；

快樂港仁(13.77萬元，26人)；

CAPITAL ONE COMPANY LIMITED(13.73萬元，6人)；

顧寶珊市務拓展(13.71萬元，7人)；

壹叁叁時裝(13.69萬元，7人)；

LEE YIN WAH(13.69萬元，11人)；

新高準(天安)印刷包裝(13.65萬元，8人)；

俊賢資產管理(13.65萬元，4人)；

大利凍肉食品公司(13.65萬元，5人)；

聯合會計(13.64萬元，6人)；

先達公司(13.58萬元，10人)；

德惠香港(13.58萬元，6人)；

榮興粉面家(13.55萬元，11人)；

堡鑫物業管理(13.53萬元，7人)；

香港基督教會宣道堂(13.53萬元，8人)；

宏基玩具實業(13.52萬元，10人)；

A & C COMPANY LIMITED(13.5萬元，6人)；

新意設計珠寶(13.5萬元，5人)；

AIR INDIA LIMITED(13.5萬元，5人)；

盛世醫療發展(13.5萬元，5人)；

極品實業(13.5萬元，5人)；

AUTO DETAIL LIMITED(13.5萬元，5人)；

圓深設計商建(13.5萬元，5人)；

巴魯夫(香港)(13.5萬元，5人)；

BBI-GP LIMITED(13.5萬元，5人)；

昌華大閘蟹洋酒(13.5萬元，5人)；

瑞高精密(13.5萬元，5人)；

福田實業公司(13.5萬元，6人)；

碧高貿易(13.5萬元，5人)；

百利發實業(13.5萬元，5人)；

生機源專業清洗服務(13.5萬元，6人)；

貝格隆証券(13.5萬元，6人)；

保力(13.5萬元，5人)；

BOVILL ASIA (HK) LIMITED(13.5萬元，5人)；

博施創作(13.5萬元，5人)；

C & IT HK CO., LIMITED(13.5萬元，5人)；

首創環境控股(13.5萬元，5人)；

協和建材(13.5萬元，5人)；

思意設計(香港)(13.5萬元，5人)；

祥成製造(13.5萬元，5人)；

昌泰印刷公司(13.5萬元，6人)；

安業控股(13.5萬元，5人)；

中國昊遠集團(13.5萬元，5人)；

超卓地線工程(13.5萬元，15人)；

中聯通國際(13.5萬元，6人)；

聯富金融集團(13.5萬元，4人)；

德聯易控香港(13.5萬元，5人)；

凱匯資本證券(13.5萬元，6人)；

合進幕牆(13.5萬元，5人)；

CPN INTERNATIONAL LIMITED(13.5萬元，7人)；

翡翠拉麵小籠包(海港城)(13.5萬元，4人)；

點點心(13.5萬元，6人)；

鄭衛恒醫務所(13.5萬元，5人)；

DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED(13.5萬元，5人)；

嘉創投資(13.5萬元，4人)；

ESP GLOBAL SERVICES LIMITED(13.5萬元，5人)；

恆成國際發展(13.5萬元，10人)；

亞洲鋼琴服務(13.5萬元，5人)；

天際資本(13.5萬元，5人)；

天宇科技股份(13.5萬元，5人)；

全球發展孵化器(亞洲)(13.5萬元，5人)；

華卓發展(13.5萬元，5人)；

金泰(13.5萬元，5人)；

建達電器工程公司(13.5萬元，5人)；

GTLK ASIA LIMITED(13.5萬元，5人)；

中華基督教會海南堂(13.5萬元，5人)；

霍爾曼電力國際(13.5萬元，5人)；

恒豐冷氣工程(13.5萬元，5人)；

恒輝國際(香港)(13.5萬元，5人)；

希栢貿易(13.5萬元，6人)；

康泉醫療協進會(13.5萬元，5人)；

鏗利工程(13.5萬元，5人)；

HK ITF (FOC) CAMPAIGN OFFICE LIMITED(13.5萬元，5人)；

顥俊建築工程(13.5萬元，5人)；

康輝資源(13.5萬元，5人)；

HONGKONG LAND (UNICODE) INVESTMENTS LIMITED(13.5萬元，5人)；

豪華世紀(13.5萬元，5人)；

鴻福美食(13.5萬元，6人)；

鴻榮工程(13.5萬元，5人)；

日麗雅(港澳)(13.5萬元，5人)；

施正建築師設計(13.5萬元，4人)；

IEC GROUP PRODUCTION COMPANY LIMITED(13.5萬元，3人)；

INLITEN (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元，5人)；

載豐香港(13.5萬元，5人)；

江南電纜(香港)(13.5萬元，5人)；

嬌安國際股份(13.5萬元，5人)；

常陽印刷(香港)(13.5萬元，5人)；

尤海姆香港(13.5萬元，5人)；

鹿島(13.5萬元，5人)；

金寶織造廠(13.5萬元，6人)；

建滙製品(13.5萬元，6人)；

溢瑞企業(13.5萬元，6人)；

柯美工業噴繪(13.5萬元，5人)；

葵利船廠(13.5萬元，7人)；

坤昌建築(13.5萬元，5人)；

廣興(環球)疋頭(13.5萬元，5人)；

京瓷化成香港(13.5萬元，5人)；

禮嘉玩具(13.5萬元，4人)；

林徐會計師行(13.5萬元，5人)；

林池記百貨(13.5萬元，5人)；

LEATHWAITE INTERNATIONAL LIMITED(13.5萬元，5人)；

行匯(13.5萬元，5人)；

廖伯道院(13.5萬元，9人)；

俊國(13.5萬元，5人)；

LUBUDS-AXIS LIMITED(13.5萬元，5人)；

敏迅科技香港(13.5萬元，5人)；

MAKERS INVESTMENT ADVISOR (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元，6人)；

萬昌發展(香港)(13.5萬元，11人)；

MARCUS WONG & CO.(13.5萬元，5人)；

萬利寶工程(13.5萬元，25人)；

美亞防水工程(13.5萬元，5人)；

美力高財務(13.5萬元，5人)；

MINGLE PLACE LIMITED T/A BY THE PARK(13.5萬元，4人)；

永碩集團(香港)(13.5萬元，5人)；

邁滙工程(13.5萬元，5人)；

MSM (HONG KONG) LIMITED(13.5萬元，6人)；

新昌工程(13.5萬元，7人)；

新凱美塑料香港(13.5萬元，5人)；

潤達投資(香港)(13.5萬元，5人)；

新宇宙塑膠五金製品廠(13.5萬元，8人)；

毅誠工程(13.5萬元，6人)；

NIPPON KAIJI KYOKAI HONG KONG BRANCH(13.5萬元，6人)；

立邦船舶油漆(香港)(13.5萬元，5人)；

野村精機(國際)(13.5萬元，5人)；

康時集團(13.5萬元，5人)；

大藏投資(13.5萬元，5人)；

PACIFIC TIDE LIMITED(13.5萬元，5人)；

鵬祥實業(13.5萬元，5人)；

善美工程(13.5萬元，6人)；

PLACO GLOBAL LIMITED(13.5萬元，5人)；

港威置業(13.5萬元，5人)；

亮智(13.5萬元，5人)；

奕富發展(13.5萬元，6人)；

明尚社區藥房(13.5萬元，7人)；

皇九耳鼻喉頭頸外科中心(13.5萬元，6人)；

RAKUTEN INSIGHT SINGAPORE PTE. LTD.(13.5萬元，3人)；

永佳設計中心(13.5萬元，5人)；

盈通資本理財(13.5萬元，8人)；

腦再生科技(13.5萬元，5人)；

佳信建築工程(13.5萬元，6人)；

銳灞名車維修中心(13.5萬元，5人)；

理想工業(香港)(13.5萬元，5人)；

ROSSA ROSAS LIMITED(13.5萬元，5人)；

燊明工程(13.5萬元，5人)；

SCHACHTER & NAMDAR ASIA LIMITED(13.5萬元，5人)；

千修香港(13.5萬元，5人)；

SEW-EURODRIVE LIMITED(13.5萬元，5人)；

循道衛理聯合教會沙田堂(13.5萬元，5人)；

四季貿易(13.5萬元，5人)；

中國創富資產管理(13.5萬元，6人)；

天源時裝(13.5萬元，5人)；

聰偉(13.5萬元，5人)；

德峰時裝(13.5萬元，5人)；

TAKIHYO (HK) CO LTD(13.5萬元，5人)；

廸洋國際(13.5萬元，5人)；

福德路橋投資(13.5萬元，5人)；

保盈工業大廈業主立案法團(13.5萬元，6人)；

東邦亞鉛香港(13.5萬元，5人)；

盈達昌控股(13.5萬元，5人)；

徐氏工程(13.5萬元，8人)；

聯合風電釬廠(13.5萬元，6人)；

中升(13.5萬元，5人)；

潤天貿易(13.5萬元，5人)；

藝承畢業製作公司(13.5萬元，4人)；

健骼骨科中心(13.5萬元，5人)；

宏利企業(13.5萬元，5人)；

永浩工程(香港)(13.5萬元，5人)；

超美斯(香港)(13.5萬元，5人)；

耀昌創建(營造)(13.5萬元，5人)；

遠東糖廠實業(13.5萬元，4人)；

全農國際香港(13.5萬元，5人)；

林文輝(13.5萬元，11人)；

秋田包餅店(13.48萬元，5人)；

宏業出入口(13.47萬元，5人)；

溢豐行國際貿易(13.45萬元，6人)；

執到寶傢俬(13.45萬元，6人)；

牛頭角潮語浸信會(13.44萬元，6人)；

BRAND ASSOCIATES LIMITED(13.43萬元，5人)；

廣通貿易運輸(13.43萬元，7人)；

TIN BOX ASIA PACIFIC HK LIMITED(13.43萬元，5人)；

中南廣場T/A中南廣場(13.42萬元，8人)；

捷高汽車服務(13.41萬元，6人)；

展鋒公司(13.39萬元，11人)；

栢基裝飾工程(13.38萬元，6人)；

興發鮮花批發(13.38萬元，6人)；

聯興百貨公司(13.38萬元，7人)；

陳偉強(13.37萬元，11人)；

眼鏡88(13.36萬元，5人)；

Y.K. CONCEPT(13.36萬元，5人)；

拜侖凱迪(13.35萬元，6人)；

DICKSON TSANG'S COMPANY(13.35萬元，5人)；

HEXAGON GROUP LIMITED(13.35萬元，4人)；

PHONICS EDUCATION ASSOCIATION LIMITED(13.35萬元，4人)；

時尚國際發展(13.35萬元，5人)；

盈富理財服務(大中華)(13.35萬元，5人)；

NEO DERM MEDICAL SKINCARE CENTRE LIMITED(13.35萬元，4人)；

宏錦國際(13.33萬元，5人)；

毅力石油化工公司(13.33萬元，5人)；

優譽補習學校(13.32萬元，12人)；

嘉福浸信會幼兒園(13.32萬元，5人)；

盛迅國際機械(13.31萬元，5人)；

毅捷管理(13.31萬元，5人)；

易馳(13.31萬元，5人)；

基督榮耀恩雨教會(13.3萬元，8人)；

高寶發國際(13.3萬元，6人)；

協和麵包餅食(13.28萬元，6人)；

值點網(13.28萬元，5人)；

基德復康中心(13.24萬元，8人)；

方舟國際(集團)(13.23萬元，6人)；

滙滔顧問(13.23萬元，5人)；

芝脆亞洲(13.22萬元，8人)；

永晧牙科醫務所(13.22萬元，7人)；

居德發展(13.22萬元，6人)；

香港森林貿易(13.22萬元，5人)；

美捷保險代理(13.22萬元，6人)；

ALIVE FITNESS LIMITED(13.21萬元，6人)；

小食快綫由健生貿易經營(13.21萬元，5人)；

阿爾戈斯中國(13.2萬元，5人)；

煇煌扎鐵工程(13.2萬元，5人)；

元朗合隆潮州粉麵(13.2萬元，5人)；

昇華餐飲公司(13.2萬元，4人)；

俊記工程(13.2萬元，5人)；

棟記(13.2萬元，7人)；

梁漢生張景富會計師行(13.19萬元，8人)；

快壹(13.17萬元，6人)；

㇐幻餐廳香港T/A㇐幻拉麵(13.16萬元，8人)；

祥樺建材工程(13.14萬元，5人)；

利達實業(香港)(13.13萬元，7人)；

MARIMO CORPORATION LIMITED(13.13萬元，5人)；

樺達衛浴潔具(13.13萬元，7人)；

寰傑(13.12萬元，12人)；

建泰工業(13.12萬元，5人)；

創想意像(13.1萬元，8人)；

健民飲食管理公司(13.09萬元，11人)；

香港天樂浸信教會(13.06萬元，6人)；

CHAO CHAO (GREATER CHINA) LIMITED(13.06萬元，5人)；

何安達公共事務顧問(13.05萬元，5人)；

卓宏工程服務(13.05萬元，6人)；

EC TOUR & TRAVEL LIMITED(13.05萬元，5人)；

心目宗視力(13.05萬元，5人)；

FORTUNE VIEW (HONG KONG) LIMITED(13.05萬元，5人)；

HOMEART DESIGN LIMITED(13.05萬元，5人)；

錦龍貨運(13.05萬元，5人)；

金澤時裝(13.05萬元，5人)；

R.S. JEWELLERS LIMITED(13.05萬元，6人)；

泰苑海鮮酒家(13.05萬元，6人)；

特毅香港(13.05萬元，5人)；

盧永傑醫生醫務所(13.05萬元，5人)；

統生實業(13.05萬元，5人)；

昌興珠寶(13.02萬元，5人)；

八通實業(香港)(13.02萬元，6人)；

青木(遠東)國際(13.02萬元，5人)；

新世章(13.01萬元，10人)；

張良江牙科醫生醫務所(13.01萬元，5人)；

集雅(12.98萬元，6人)；

意創集團(香港)(12.98萬元，6人)；

金寶人民幣及外幣找換(12.98萬元，6人)；

弘毅會計師事務所(12.98萬元，5人)；

合成冷氣工程行(12.98萬元，5人)；

馬龍(12.98萬元，4人)；

永泰貿易公司(12.98萬元，5人)；

東海精工(香港)(12.97萬元，5人)；

第㇐設計中心(12.96萬元，4人)；

華人三育神學院(12.96萬元，5人)；

大城皮革製品廠(12.95萬元，12人)；

思哲系統(12.95萬元，5人)；

耀能發展(12.94萬元，5人)；

自律教育中心(12.94萬元，5人)；

香港和興隆集團(12.92萬元，5人)；

依時寵物用品(12.92萬元，6人)；

宏量機械工程(12.92萬元，20人)；

艾斯第㇐工程(12.9萬元，5人)；

荃盈手袋製衣配件(12.9萬元，5人)；

東聞貨運(香港)(12.9萬元，5人)；

英德堡國際(12.9萬元，8人)；

富寶茶餐廳(12.9萬元，7人)；

萬興金行(12.9萬元，5人)；

億通科技(12.9萬元，5人)；

專業護髮(12.9萬元，6人)；

華豐金屬塑膠製品(12.9萬元，5人)；

和興塑膠染料(12.9萬元，6人)；

TONES TAILOR LIMITED(12.87萬元，5人)；

兆豐集團(12.86萬元，5人)；

俊傑研習坊(12.86萬元，7人)；

友基工程(12.86萬元，5人)；

新淇淇布藝(12.85萬元，8人)；

恒活(12.83萬元，5人)；

石山(12.83萬元，9人)；

樂亞國際控股(12.83萬元，5人)；

凱新達實業投資(12.81萬元，5人)；

彩譽 - 彩虹護理之家(上水)(12.8萬元，6人)；

逢源護老院(12.8萬元，6人)；

怡力信息科技(香港)股份(12.79萬元，5人)；

維多利校服制服公司(12.77萬元，5人)；

金步發展(12.76萬元，7人)；

C. Y. LO MEDICAL SERVICES LIMITED(12.75萬元，5人)；

E PLACE LIMITED(12.75萬元，6人)；

曼倫(香港)國際(12.75萬元，5人)；

百科機械(12.75萬元，5人)；

建鋒機電工程(12.74萬元，6人)；

熙成遠東(12.74萬元，6人)；

衛寶電子工程(12.74萬元，5人)；

富源(香港)(12.72萬元，5人)；

洪定空運公司(12.71萬元，7人)；

裕興冷凍食品(12.69萬元，7人)；

聯順國際(12.69萬元，5人)；

得寶國際精密(12.69萬元，5人)；

逸駿物流(12.68萬元，6人)；

前茂企業(12.68萬元，6人)；

英浩科技(12.68萬元，5人)；

THE INTERNATIONAL SECURITIES CONSULTANCY LIMITED(12.68萬元，5人)；

101 ART LIMITED(12.68萬元，5人)；

中國宏興藥品(12.66萬元，6人)；

國權投資管理(12.65萬元，5人)；

石蔭宣道浸信會(12.62萬元，5人)；

馬記茶餐廳(12.61萬元，7人)；

美邦移民顧問(12.6萬元，4人)；

高仕環球酒店訂房服務(12.6萬元，7人)；

志高教育(12.6萬元，8人)；

創矽(12.6萬元，5人)；

MY WORKSHOP LIMITED(12.6萬元，5人)；

時和興運(12.6萬元，5人)；

江森工程(12.6萬元，6人)；

發達太太財務(12.6萬元，6人)；

138(香港)(12.6萬元，5人)；

新記飲食中心(12.6萬元，6人)；

工聯會職業發展服務處(12.59萬元，15人)；

泰來(香港)(12.59萬元，5人)；

富安浸信會禧年堂(12.58萬元，8人)；

永成眼鏡製造廠(12.58萬元，10人)；

卓健實業(12.57萬元，5人)；

天讚蟲控服務(12.54萬元，7人)；

GOLDEN DRAGON INDUSTRIAL LIMITED(12.53萬元，5人)；

連豐美食(12.53萬元，6人)；

旭日補習學校(12.51萬元，6人)；

振業五金(12.49萬元，6人)；

安捷貨櫃運輸(12.49萬元，9人)；

和興隆潮州花生糖(12.48萬元，7人)；

香港管樂(12.48萬元，5人)；

卓越科技工程公司(12.45萬元，6人)；

德承(12.45萬元，5人)；

GLOBAL EQUIPMENT CO.(12.45萬元，6人)；

百嘉香港(12.45萬元，5人)；

頤亨隆(香港)(12.45萬元，5人)；

袁記餐飲管理(12.45萬元，7人)；

堅成鞋業(12.44萬元，6人)；

怡高國際投資(12.43萬元，7人)；

康城公司(12.43萬元，5人)；

吳瑾丹(12.42萬元，12人)；

香港基督徒學會(12.41萬元，6人)；

新龍渠務工程(12.39萬元，5人)；

滙潼兒童微創手術中心(12.38萬元，7人)；

美國防盜警鐘系統(12.36萬元，5人)；

怡高手袋廠(12.36萬元，5人)；

仁芯醫務中心(12.34萬元，5人)；

郭子樑醫生(12.33萬元，6人)；

榮威國際(香港)(12.3萬元，6人)；

碧生(12.3萬元，5人)；

㇐優工程(12.3萬元，20人)；

特菲制作(12.3萬元，5人)；

合益五金工程(12.3萬元，5人)；

金威輪胎防漏服務站(土瓜灣)(12.3萬元，7人)；

利臨工程(12.3萬元，5人)；

百合珠寶工程(12.3萬元，5人)；

萬聯秘書管理(12.3萬元，5人)；

力圖制作(科技)(12.3萬元，3人)；

池畔美食軒(12.3萬元，8人)；

偉嘉電機工程(12.3萬元，10人)；

寶盈資本財務(12.3萬元，5人)；

必思建設(12.29萬元，6人)；

秋田包餅店(12.29萬元，6人)；

昌而發(12.24萬元，4人)；

富萬興(12.24萬元，5人)；

GOLDEN ARC LIMITED(12.23萬元，9人)；

動感科技(香港)(12.23萬元，5人)；

順聯動漫科技(香港)(12.23萬元，5人)；

菁濤(12.21萬元，5人)；

信芳茶餐廳小廚(12.2萬元，6人)；

東圖國際(12.2萬元，4人)；

梁家豪(12.19萬元，9人)；

品學堂教育中心(12.17萬元，6人)；

仙杜麗娜貿易公司(12.16萬元，10人)；

愛達高(12.15萬元，5人)；

中國國際經濟貿易仲裁委員會香港仲裁中心(12.15萬元，4人)；

東亞搬運(12.15萬元，7人)；

華成控股集團股份(12.15萬元，7人)；

利記機械工程(12.15萬元，5人)；

樂天國際玩具(12.15萬元，5人)；

東成科技公司(12.15萬元，6人)；

佳駿行(12.14萬元，6人)；

金廚食品機械T/A樂怡餅屋(12.12萬元，7人)；

IN2LOG LIMITED(12.11萬元，5人)；

光明印刷廠(12.11萬元，7人)；

INTERNATIONAL BAPTIST CHURCH OF HONG KONG LIMITED(12.11萬元，5人)；

恒光裝飾工程(12.09萬元，5人)；

竹園區神召會梁省德幼兒學校(12.08萬元，5人)；

金浚地產(12.08萬元，8人)；

源記印刷廠(12.08萬元，5人)；

"JULIA DREAM COMPANY LIMITED T/A POPM DESIGN AND

MARKETING CONSULTANCY(12.06萬元，5人)；"

理基工程(12.05萬元，5人)；

COME IN' LIVING LIMITED(12.05萬元，5人)；

APPLE HOSPITALITY LIMITED(12.03萬元，8人)；

日本西祿香港(12.03萬元，5人)；

FOODELI O/B CENTRAL GREEN INTERNATIONAL LIMITED(12.03萬元，4人)；

創發記(12.02萬元，5人)；

比思媒體(12.02萬元，5人)；

有機染護(12萬元，7人)；

東荔貿易(12萬元，7人)；

香港青年大專學生協會(12萬元，5人)；

金泰沙冰(12萬元，5人)；

名島麵包西餅店(11.99萬元，6人)；

民興企業(11.99萬元，5人)；

天祐國際(11.99萬元，5人)；

匡成集團(11.97萬元，7人)；

名將補習中心(11.95萬元，16人)；

貝赫(瑞士)(11.95萬元，6人)；

LA PALMA(11.94萬元，4人)；

東立出版集團(11.94萬元，6人)；

運達機電工程(11.93萬元，26人)；

鄧幹耀牙科醫務所(11.93萬元，5人)；

瑞置(11.93萬元，6人)；

嘉宏機械(11.91萬元，5人)；

邁豪棚業公司(11.91萬元，4人)；

陳婉君(11.9萬元，7人)；

樂源貿易公司(11.89萬元，5人)；

合創建(香港)(11.89萬元，6人)；

弘昇管理(11.88萬元，13人)；

啟亞國際電業五金(11.88萬元，5人)；

奧利建築工程(11.88萬元，8人)；

金威輪胎防漏服務站(火炭)(11.86萬元，7人)；

八達汽車(11.85萬元，4人)；

智才實業(11.85萬元，5人)；

海通海產(11.85萬元，7人)；

劉華記生蠔海鮮(11.85萬元，7人)；

HK FITNESS ONE PTY LIMITED T/A ANYTIME FITNESS KWAI HING(11.84萬元，5人)；

樂斯麵麭(11.83萬元，5人)；

卓域培訓顧問(11.82萬元，5人)；

灃全(11.82萬元，8人)；

小博士研習坊(11.81萬元，5人)；

利昌(11.78萬元，6人)；

櫻之花手袋皮鞋(11.74萬元，5人)；

UNITED HAIR SHOP(11.74萬元，6人)；

凌峰廣告公關(11.72萬元，6人)；

新亞太實業(11.7萬元，6人)；

正! 食品(11.7萬元，7人)；

嘉宏(協鋒)(11.7萬元，6人)；

捷美科技發展(11.7萬元，4人)；

合興行(11.7萬元，7人)；

REDBACK COFFEE LIMITED(11.7萬元，5人)；

匯賢智庫政策研究中心(11.7萬元，5人)；

榮記飯店(11.7萬元，6人)；

青松興東幼稚園(11.69萬元，5人)；

日本藤田(國際)(11.68萬元，6人)；

唯㇐僱傭中心(11.68萬元，5人)；

新城市煤氣工程(11.67萬元，7人)；

愛得甫物業投資管理(11.67萬元，5人)；

成記冷氣工程(11.67萬元，8人)；

純真香薰國際(11.66萬元，5人)；

大生珠寶金行(11.64萬元，5人)；

強氏運輸(11.63萬元，6人)；

力丰石油(11.61萬元，6人)；

仟色純金店(11.58萬元，8人)；

前田(香港)(11.56萬元，4人)；

BARISTA HONG KONG TRADING COMPANY(11.55萬元，5人)；

卡士裝修(11.55萬元，5人)；

博華資本(香港)(11.55萬元，6人)；

金達製作(11.55萬元，6人)；

魅力禮品配件(11.55萬元，5人)；

耀寳五金公司(11.55萬元，5人)；

福恩護老院(11.54萬元，8人)；

MC C COMMUNICATIONS LIMITED(11.52萬元，7人)；

竣逸專業秘書(11.51萬元，5人)；

金昌印刷製本(11.48萬元，5人)；

瑞華行(香港)(11.48萬元，7人)；

鼎新建築公司(11.46萬元，6人)；

世域(11.45萬元，5人)；

基督教小天使(錦豐)幼稚園(11.43萬元，5人)；

泉記(11.43萬元，5人)；

黃大仙家庭醫務中心(11.43萬元，4人)；

大通九(香港)(11.42萬元，5人)；

熱血時報(11.37萬元，5人)；

文威珊(11.35萬元，6人)；

安和園第㇐期業主立案法團(11.35萬元，7人)；

澳門賽馬會會員(香港)協會(11.31萬元，6人)；

翠易(11.3萬元，10人)；

卡諾科技(11.29萬元，6人)；

沈惠波(11.28萬元，8人)；

首雅投資(11.28萬元，6人)；

成業管理顧問(11.27萬元，7人)；

強記(11.25萬元，5人)；

天河集團(11.25萬元，5人)；

PIT(11.25萬元，5人)；

寶信國際旅業發展(11.24萬元，5人)；

專業髮品美甲用品(11.23萬元，7人)；

天鋒零件(11.22萬元，5人)；

威邦物業管理(11.21萬元，8人)；

嘉美護老院(11.19萬元，5人)；

天悅工程香港(11.19萬元，5人)；

APHROZONE HONG KONG LIMITED(11.18萬元，5人)；

素茂(11.18萬元，5人)；

歐國義陳建民律師行(11.16萬元，5人)；

茂興裝修工程公司(11.15萬元，5人)；

西醫鄭志文(11.13萬元，5人)；

耀中語藝教育中心(11.13萬元，6人)；

萬訊國際(11.12萬元，5人)；

紅嚐坊咖啡專門店(11.11萬元，6人)；

NEW BEGINNING (HK) LIMITED(11.11萬元，6人)；

中國武術海外訓練學院(11.1萬元，6人)；

君皇鑽石(11.1萬元，5人)；

森木發展(11.1萬元，5人)；

謝袁丁王律師行(11.1萬元，5人)；

新福(香港)(11.09萬元，5人)；

⾧春中西藥房集團(11.07萬元，5人)；

太平洋恆進實業(11.06萬元，5人)；

佳藝企業(香港)(11.04萬元，6人)；

確爾曼(11.03萬元，5人)；

亞洲水力(11.03萬元，4人)；

土樓文化(11.02萬元，5人)；

大明絲花(11.01萬元，5人)；

北京物業顧問行(11萬元，5人)；

吳楚雲(10.99萬元，21人)；

美力印刷(10.98萬元，4人)；

基石進修中心(10.96萬元，10人)；

JIN COMMUNICATIONS LIMITED(10.95萬元，5人)；

漢昌鹹淡水海鮮(10.95萬元，6人)；

寧康(10.95萬元，4人)；

德昇(華信)汽車(10.95萬元，6人)；

WAI MAN GROUP COMPANY LIMITED(10.91萬元，13人)；

中盛策略(10.88萬元，7人)；

JOVIAN CREATIONS LIMITED(10.88萬元，5人)；

曾良熹牙科醫生醫務所(10.84萬元，9人)；

IVY TONG PO PO(10.84萬元，5人)；

亞洲參茸行(10.83萬元，5人)；

AGASSI WANG & COMPANY(10.8萬元，4人)；

AGS GROUP LIMITED(10.8萬元，4人)；

AIR MAIL & CARGO (H.K.) LIMITED(10.8萬元，4人)；

ANCHOR CONST & INVEST CO LTD(10.8萬元，4人)；

APTIV CONNECTION SYSTEMS HOLDING HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

恒灃國際(10.8萬元，4人)；

藝達錶業公司(10.8萬元，4人)；

ATLANTIC PACIFIC CAPITAL ASIA LIMITED(10.8萬元，4人)；

喜兆資產管理(10.8萬元，4人)；

美麗諾羊毛製品(10.8萬元，5人)；

B E L SYSTEMS LTD(10.8萬元，4人)；

BEANS BABY(10.8萬元，4人)；

BESINS HEALTHCARE HOLDING LIMITED(10.8萬元，4人)；

百世物流科技(10.8萬元，6人)；

濠楓國際有很公司(10.8萬元，4人)；

BLUEHOUSE DESIGN STUDIO LIMITED(10.8萬元，4人)；

BONNEX LIMITED(10.8萬元，4人)；

BRIGHTMAN OVERSEAS (HK) LIMITED(10.8萬元，4人)；

光滙雲油(香港)電商(10.8萬元，4人)；

森文會計事務(10.8萬元，5人)；

偉達倉庫運輸(10.8萬元，5人)；

陳譚會計師事務所(10.8萬元，4人)；

周淬昌律師事務所(10.8萬元，4人)；

祥發海鮮(10.8萬元，4人)；

⾧榮裝飾工程(10.8萬元，4人)；

錢坤工程(10.8萬元，4人)；

中國誠通投資(10.8萬元，4人)；

中國保盛證券(10.8萬元，4人)；

延昌時裝(10.8萬元，4人)；

中國永達汽車服務控股(10.8萬元，5人)；

俊星地產發展(10.8萬元，4人)；

振聯工程(10.8萬元，4人)；

中信產業投資基金(香港)二零㇐六投資(10.8萬元，4人)；

高達廣告及市場策劃(10.8萬元，4人)；

康盟廣告(10.8萬元，4人)；

創昇聯運(10.8萬元，4人)；

晶晶(10.8萬元，4人)；

中策富滙證券(10.8萬元，4人)；

至趣實業製品廠(10.8萬元，4人)；

DECO AND LIMITED(10.8萬元，4人)；

DELTA AIR LINES, INC.(10.8萬元，4人)；

迪芯珠寶(10.8萬元，4人)；

亮麗坊(10.8萬元，8人)；

DKN JEWELLERY (H.K.) COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

梁樹強牙科醫生(10.8萬元，4人)；

歐陽傑初醫生(10.8萬元，4人)；

DR. LAI KWOK LEUNG CLINIC(10.8萬元，4人)；

E-LAND ASIA HOLDINGS PTE. LTD.(10.8萬元，4人)；

ESCO TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED(10.8萬元，4人)；

⾧豐海鮮批發(10.8萬元，4人)；

永安心財務(10.8萬元，4人)；

永凝浚業(10.8萬元，5人)；

專業護眼中心(10.8萬元，4人)；

鄧福麟會計師行(10.8萬元，4人)；

FLORENCE COMPANY(10.8萬元，4人)；

聚智互動科技(10.8萬元，4人)；

百達財富管理(10.8萬元，5人)；

王偉平公司(10.8萬元，4人)；

FU MING CORPORATION CENTURY LIMITED(10.8萬元，4人)；

富華國際商務(香港)(10.8萬元，4人)；

FUNG & RUI HONGKONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

飛霓控股(10.8萬元，4人)；

富信管理(10.8萬元，4人)；

高正資產管理(10.8萬元，4人)；

恆銳設計(10.8萬元，4人)；

凌通科技(10.8萬元，4人)；

地海儀器(10.8萬元，4人)；

麗新旅遊(10.8萬元，4人)；

華光國際(10.8萬元，4人)；

金田地產發展(10.8萬元，5人)；

金洋(香港)設計裝飾(10.8萬元，5人)；

GOOD CHEER GLOBAL LIMITED(10.8萬元，4人)；

高寶設計工程(10.8萬元，4人)；

偉伴(10.8萬元，4人)；

綠地香港控股(10.8萬元，4人)；

樂家置業(10.8萬元，4人)；

夏利文物業管理(卡佛大廈業主代理人)(10.8萬元，4人)；

林精密科技(香港)(10.8萬元，4人)；

海麗紡織(香港)(10.8萬元，4人)；

夯達工程(10.8萬元，4人)；

恆力傢俱(10.8萬元，4人)；

興發汽車(10.8萬元，4人)；

何榮記鋼鐵工程(10.8萬元，13人)；

香港各界文化促進會慈善基金(10.8萬元，6人)；

香港富興國際(10.8萬元，4人)；

香港住膠(10.8萬元，4人)；

香港東菱(10.8萬元，4人)；

合益工程(10.8萬元，4人)；

HRIDI INTERNATIONAL LIMITED(10.8萬元，5人)；

鴻昌(賢記)土木工程(10.8萬元，4人)；

創柏遜(10.8萬元，6人)；

傑智財富策劃(10.8萬元，4人)；

國際金輝建築工程(10.8萬元，8人)；

JAIPUR EMERALDS LIMITED(10.8萬元，4人)；

信盟財務(10.8萬元，4人)；

鍾氏工程(10.8萬元，4人)；

進聮亞洲(10.8萬元，4人)；

嘉毅工程(10.8萬元，4人)；

佳傑貿易公司(10.8萬元，4人)；

建榮建築(10.8萬元，6人)；

健英機電工程(10.8萬元，4人)；

江南(香港)(10.8萬元，4人)；

LAUREL GROUP LIMITED(10.8萬元，4人)；

LEADON INTERNATIONAL INVESTMENTS REAL ESTATE LIMITED(10.8萬元，4人)；

利納光電(10.8萬元，5人)；

生命平衡(10.8萬元，4人)；

聯力機械設備(10.8萬元，4人)；

M．C策劃公司(10.8萬元，4人)；

MAGGIE LEE & CO(10.8萬元，4人)；

MAMAS & PAPAS (HONG KONG) LIMITED(10.8萬元，4人)；

萬事美吊機租賃工程(10.8萬元，4人)；

數學家教育中心(10.8萬元，5人)；

MEDIAMIX HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

MEGA TOYS (H.K.) LIMITED(10.8萬元，4人)；

麥美魚麵包香港(10.8萬元，4人)；

美德工業貿易(10.8萬元，4人)；

名華雲石廠(10.8萬元，4人)；

MINGLE PLACE LTD T/A WITH THE STAR(10.8萬元，4人)；

全傑控股(10.8萬元，4人)；

曼誠運輸(10.8萬元，4人)；

MSA HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

NATURANA-VERWALTUNG GMBH, HONG KONG BRANCH(10.8萬元，3人)；

NEST PROPERTY LIMITED(10.8萬元，4人)；

晉楊實業(10.8萬元，4人)；

新策略(10.8萬元，4人)；

新宇宙珠寶公司(10.8萬元，7人)；

樂生命健康科技(10.8萬元，4人)；

毅培強冷氣工程(10.8萬元，4人)；

恩明資產証券(10.8萬元，4人)；

安利(香港)興業(10.8萬元，4人)；

眼鏡88(10.8萬元，4人)；

浩添顧問(10.8萬元，4人)；

香港礦源合金開發(10.8萬元，4人)；

OZONE DEVELOPMENT LIMITED(10.8萬元，4人)；

佳越(10.8萬元，4人)；

高原証券(10.8萬元，4人)；

啟美企業(10.8萬元，4人)；

PHARMA LAB INTERNATIONAL LIMITED(10.8萬元，4人)；

PLACO CORPORATION LIMITED(10.8萬元，4人)；

PM STUDIO ASIA LIMITED(10.8萬元，4人)；

卓恒移民顧問(10.8萬元，4人)；

產前全科醫療所(10.8萬元，4人)；

建輝實業製品(10.8萬元，4人)；

PROFIT CROWN ENTERPRISES LIMITED(10.8萬元，4人)；

培記裝飾工程(10.8萬元，4人)；

量盈(香港)(10.8萬元，4人)；

RAMAKRISHNA ELECTRO COMPONENTS HK LIMITED(10.8萬元，5人)；

億澤控股(10.8萬元，4人)；

ROBOT DATA COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

香港瑞海航運發展(10.8萬元，4人)；

思詩(10.8萬元，4人)；

SAME RICH LIMITED(10.8萬元，4人)；

第㇐太平戴維斯區域服務(10.8萬元，3人)；

沈氏服裝(國際)(10.8萬元，4人)；

SHERPA LIMITED(10.8萬元，5人)；

新藤興業製造廠(10.8萬元，4人)；

SHINY ART & BEAUTY COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

SHOETEC ASIA CO., LIMITED(10.8萬元，4人)；

信民置業(10.8萬元，4人)；

訊華工程(香港)(10.8萬元，6人)；

SIGUE GLOBAL SERVICES (HONG KONG) LIMITED(10.8萬元，4人)；

陸貳捌(10.8萬元，4人)；

德深投資(10.8萬元，4人)；

SKYLINE (FAR EAST) CO., LIMITED(10.8萬元，3人)；

滙安企業集團(10.8萬元，4人)；

大發工程公司(10.8萬元，4人)；

大利行(10.8萬元，4人)；

大平安(10.8萬元，4人)；

大業麵粉行(10.8萬元，4人)；

德隆鋼鐵(10.8萬元，3人)；

凱澧設計(10.8萬元，4人)；

暉力(10.8萬元，4人)；

THE CHUNG SHUN LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

THE VIBE (HK) LIMITED(10.8萬元，4人)；

唐記(10.8萬元，5人)；

萬億資產管理(10.8萬元，4人)；

啟欣(10.8萬元，4人)；

TWO NETWORK LIMITED(10.8萬元，4人)；

V M C FASHIONS LTD(10.8萬元，5人)；

耀星財富(10.8萬元，4人)；

影像視覺(10.8萬元，4人)；

華㇐微電科技(10.8萬元，4人)；

偉信裝飾製作(10.8萬元，4人)；

宏發電機工程(10.8萬元，4人)；

WEST GATE COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

嘉鼎⾧天聯營(10.8萬元，6人)；

永豐鋼具公司(10.8萬元，4人)；

榮記五金工程(10.8萬元，8人)；

永利海味(10.8萬元，5人)；

永倫管理(10.8萬元，4人)；

永倫銀座(10.8萬元，4人)；

WIRTGEN HONG KONG LIMITED(10.8萬元，4人)；

黃晉虎(10.8萬元，4人)；

寶駿集團(香港)(10.8萬元，4人)；

日生機械工程(10.8萬元，4人)；

亦勤(10.8萬元，4人)；

盈德組建設公司(10.8萬元，4人)；

12 BOTTLES COMPANY LIMITED(10.8萬元，4人)；

THE PLANTSMAN LIMITED(10.77萬元，7人)；

TRANSWAYS LOGISTICS INTERNATIONAL (HK) LIMITED(10.77萬元，4人)；

大發燕窩貿易(10.77萬元，5人)；

德成大藥坊由通城經營(10.76萬元，4人)；

建聯工程(10.74萬元，4人)；

象錢寶(10.74萬元，4人)；

金田(遠東)(10.74萬元，5人)；

KIRKBRIDE (H.K.) LIMITED(10.74萬元，4人)；

百里金(10.74萬元，5人)；

奧森紙業集團(中國)(10.74萬元，4人)；

新寶樹外幣找換公司(10.73萬元，5人)；

興裕工程(10.73萬元，4人)；

囍記車仔麵O/B栢譽投資(10.73萬元，5人)；

恒發行(10.72萬元，6人)；

利廣益集團(10.71萬元，4人)；

友和行專業維修(10.71萬元，6人)；

耀榮玻璃工程公司(10.71萬元，4人)；

CHRISTIAN SHONE TAO ASSOCIATION LTD(10.7萬元，5人)；

DR CHAU WING'S CLINIC(10.67萬元，4人)；

龍興廢紙(10.66萬元，5人)；

盈泰環球(10.65萬元，4人)；

樂聞維修(10.65萬元，5人)；

權威空調製冷設備(10.65萬元，7人)；

弘中(10.65萬元，4人)；

數碼城相機(10.65萬元，4人)；

華大信貸(10.65萬元，4人)；

和光行(10.65萬元，5人)；

優松國際貿易(香港)(10.64萬元，4人)；

建均(10.62萬元，4人)；

紅橋餐廳(10.59萬元，5人)；

銀河通訊(10.59萬元，4人)；

好茶養生(10.58萬元，5人)；

ACTION PANDA(10.58萬元，5人)；

萃豐(10.58萬元，4人)；

LITTLE MASTERHAND LIMITED(10.58萬元，6人)；

萬國牙科器材(10.57萬元，6人)；

沛基實業(10.56萬元，4人)；

進永國際T/A貢茶(大本型店)(10.55萬元，8人)；

李就記建築及置業(10.55萬元，5人)；

BRUKIDA LIMITED(10.54萬元，5人)；

陳儀興(安泰)餐飲經營陳儀興牛什粉麵茶餐廳(10.5萬元，5人)；

⾧江飲食中心(10.5萬元，7人)；

植梁會計師事務所(10.5萬元，5人)；

駿力環保(10.5萬元，4人)；

D LINE GROUP LIMITED(10.5萬元，4人)；

上允(10.5萬元，5人)；

HATTON PROPERTIES LIMITED(10.5萬元，4人)；

"HONG KONG INTEGRATED ONCOLOGY CENTRE (KOWLOON)

LIMITED(10.5萬元，4人)；"

I LOVE CAKE (YAUMATEI)(10.5萬元，4人)；

現代小學士教育中心(新翠商場)(10.5萬元，5人)；

⾧旺專業(10.5萬元，5人)；

OYSTER MORE GRILL + WINE O/B 天資(控股)(10.5萬元，5人)；

柏林布業(10.5萬元，4人)；

泰女仕(10.5萬元，5人)；

真研集團T/A MY BABY TEARS(10.5萬元，3人)；

4THETRAVEL.COM LIMITED(10.5萬元，4人)；

陳記(10.5萬元，4人)；

由頤管理(10.48萬元，5人)；

導航顧問(10.47萬元，6人)；

共立保險顧問(香港)(10.47萬元，4人)；

威達工程顧問(10.47萬元，4人)；

金輝貿易投資(10.46萬元，5人)；

新都綜合醫務中心(元朗)O/B綽峰(10.46萬元，12人)；

愛家設計(10.46萬元，4人)；

CORPAG SERVICES (ASIA) LIMITED(10.45萬元，4人)；

協興冷氣貿易工程(10.43萬元，6人)；

新光銘牌亞洲(香港)(10.43萬元，4人)；

暐狄設計(10.43萬元，4人)；

PET BEAUTY LIMITED(10.42萬元，5人)；

海昌控股(香港)(10.41萬元，4人)；

旭日補習學校(深水埗)(10.4萬元，4人)；

彩雲飛紡織(10.4萬元，4人)；

達誠裝修工程(10.4萬元，6人)；

捷富行(10.39萬元，13人)；

DR TING KAR WAI'S CLINIC(10.37萬元，4人)；

BIOTHEUS (HONGKONG) LIMITED(10.35萬元，4人)；

CARGOLINK INTERNATIONAL FREIGHT LIMITED(10.35萬元，5人)；

志雅實業(10.35萬元，4人)；

COGNITO HONG KONG LIMITED(10.35萬元，4人)；

"DAT SUN TRADING COMPANY O/B WISE LUCK INTERNATIONAL

LIMITED(10.35萬元，4人)；"

DR GORDON K. O. CHAU(10.35萬元，5人)；

科建電器工程(10.35萬元，4人)；

衍智集團(10.35萬元，4人)；

淼科技(10.35萬元，4人)；

嘉寶展覽(10.35萬元，4人)；

利維斯通珍珠公司(10.35萬元，5人)；

康海國際貿易(10.35萬元，4人)；

明記海鮮(10.35萬元，6人)；

NEW CHEER (ASIA) INVESTMENT LIMITED(10.35萬元，4人)；

牙周治療及植齒診所(10.35萬元，4人)；

勤力海產公司(10.35萬元，4人)；

明匯智庫(10.35萬元，4人)；

澳舟集團(10.35萬元，4人)；

泰哥餐廳(10.35萬元，4人)；

科系科技(10.35萬元，4人)；

THE BRIDGE AGENCY LIMITED(10.35萬元，4人)；

三誠(10.35萬元，4人)；

TIARA(10.35萬元，4人)；

天晉環球(10.35萬元，4人)；

樺登貿易(10.35萬元，4人)；

佳昌顧問(10.35萬元，4人)；

粵華藥業公司(10.35萬元，4人)；

添普(10.32萬元，4人)；

UNION SQUARE HOLDINGS LIMITED(10.32萬元，4人)；

綽蔚工程(10.32萬元，4人)；

卡士寶珠寶(10.32萬元，6人)；

陳毅生會計師事務所(10.32萬元，4人)；

卡彼斯企業環球(10.31萬元，7人)；

齊家有道諮詢公司(10.28萬元，4人)；

WILL HAIR SALON(10.28萬元，4人)；

協成工程(10.28萬元，4人)；

達恆乾洗(10.28萬元，5人)；

宏勝飲料(香港)(10.28萬元，4人)；

鴻基實業公司(10.28萬元，4人)；

PANASIA EXPORTS LIMITED(10.28萬元，4人)；

高力鋼絲繩香港(10.27萬元，5人)；

家豫國際(10.27萬元，5人)；

TENNIS CLUB DE FRANCE HONG KONG(10.27萬元，4人)；

HOVER CENTURY TRANSPORT LIMITED(10.26萬元，4人)；

光大參茸海味集團(銅鑼灣分店)(10.26萬元，4人)；

名人文具公司(10.26萬元，5人)；

先鋒鋁窗裝飾工程(10.26萬元，4人)；

菲力普自動化(10.25萬元，4人)；

LYNCHPIN BONDHOLDER MANAGEMENT LIMITED(10.23萬元，4人)；

TRESETTE LIMITED(10.23萬元，5人)；

香港通訊投資(10.22萬元，4人)；

美亞國際物流(10.21萬元，4人)；

BLEISTEIN & CO (HK) LIMITED(10.2萬元，4人)；

香港運動復康治療(10.2萬元，4人)；

寰海置業(10.2萬元，4人)；

RED APPLE FOODS LIMITED(10.2萬元，4人)；

裕晉物流(10.2萬元，4人)；

鈦研科技(10.2萬元，4人)；

CHAN SIU FONG(10.19萬元，9人)；

永進物流公司(10.19萬元，4人)；

彩虹精密五金(10.17萬元，4人)；

順昌廚具設備工程(10.17萬元，4人)；

GT GROUP CONSULTANCY CO. LIMITED(10.16萬元，4人)；

鄧兆文律師行(10.16萬元，4人)；

建弘國際(10.15萬元，4人)；

震宇實業(10.15萬元，5人)；

卡力思食品(10.14萬元，4人)；

其昌(敬記)工程(10.14萬元，6人)；

雅寶(國際)工作室(10.13萬元，4人)；

奇豐倉儲貨運(10.13萬元，4人)；

亞和商貿(10.13萬元，4人)；

北京堂燕窩參茸(10.13萬元，6人)；

喜紡股份(10.13萬元，4人)；

鋒富經營光榮號(10.13萬元，5人)；

TRIPLE J LEARNING CENTRE LIMITED(10.13萬元，7人)；

WAYPOINTE LIMITED(10.13萬元，4人)；

維航(10.11萬元，4人)；

國際工業大廈業主立案法團(10.1萬元，8人)；

合衆鈕廠(10.1萬元，6人)；

梁詠沂(10.09萬元，7人)；

愛其華國際(香港)(10.09萬元，7人)；

文教清潔公司(10.08萬元，11人)；

美錄德(香港)(10.08萬元，4人)；

卡狄汽車工程(10.05萬元，5人)；

中國國際基金(10.05萬元，4人)；

DR. ARTHUR PANG DENTAL SURGERY(10.05萬元，5人)；

龍榮發展(10.05萬元，5人)；

迅智系統科技(10.05萬元，4人)；

安美集團(國際)控股(10.05萬元，4人)；

中外通(10.05萬元，4人)；

旺角關愛非牟利動物診所(10.05萬元，4人)；

日信國際食品(10.05萬元，5人)；

OM CONNECT LIMITED(10.05萬元，4人)；

PAYAL SHAH LIMITED(10.05萬元，4人)；

柴田電子(香港)(10.05萬元，4人)；

宏達物業代理(10.05萬元，5人)；

和久元(香港)(10.05萬元，5人)；

袁記餐飲管理(10.05萬元，6人)；

和特(10.04萬元，7人)；

利成裝飾工程(10.04萬元，5人)；

AMAZING DESIGN & PRODUCTION COMPANY LIMITED(10.02萬元，4人)；

ASIAIMPORTAL (HK) LIMITED(10.02萬元，4人)；

雷鄭會計師事務所(10.02萬元，5人)；

才博教育及顧問(10.01萬元，5人)；

陳新記(9.98萬元，3人)；

信昌膊棉廠(9.98萬元，4人)；

佳富貨倉(9.95萬元，4人)；

超創蟲控服務(9.95萬元，6人)；

偉邦(香港)工程(9.95萬元，12人)；

I SEE I SEE LIMITED(9.94萬元，73人)；

FULL GOSPEL ELIM CHURCH LTD(9.93萬元，4人)；

興華人民幣找換公司(9.93萬元，5人)；

瑋宏(9.93萬元，4人)；

GIF TRADING COMPANY LIMITED(9.93萬元，7人)；

展圖裝飾工程(9.92萬元，4人)；

利翔針織廠(9.92萬元，5人)；

耀童國際(9.91萬元，4人)；

阿聯華國際貿易(9.9萬元，4人)；

中進企業(9.9萬元，4人)；

中開運輸公司(9.9萬元，4人)；

極上千登世集團(9.9萬元，5人)；

佐敦大藥房 - 佐敦藥妝(9.9萬元，4人)；

強記鐵器裝飾工程(9.9萬元，11人)；

利好西藥房/利好投資(9.9萬元，4人)；

名軒傢俬裝飾(9.9萬元，4人)；

新富昌家庭用品公司(9.9萬元，5人)；

德利洋行(9.9萬元，4人)；

富力公司(9.9萬元，6人)；

VENTURA TRADING (HK) LIMITED(9.9萬元，4人)；

源興美食(9.9萬元，5人)；

星輝體藝(9.88萬元，5人)；

威信學校O/B惠正(9.87萬元，4人)；

力東環衛(9.86萬元，5人)；

ACE INTERNATIONAL GROUP HK LIMITED(9.84萬元，5人)；

億冠服務(9.83萬元，4人)；

超進防水工程(9.83萬元，4人)；

鷹昇珠寶(9.83萬元，4人)；

出格創作室(9.82萬元，3人)；

利達洋行貿易(9.8萬元，6人)；

寶豐工藝公司(9.8萬元，6人)；

麗佳企業(9.79萬元，4人)；

糖尿天使(9.78萬元，4人)；

雅琳達國際(9.78萬元，6人)；

中旺(香港)經營COTI(9.77萬元，6人)；

首都創投(9.75萬元，2人)；

龍韜珠寶集團(9.75萬元，5人)；

德真珠寶(9.75萬元，4人)；

駿聯海產貿易廣泰號(9.75萬元，4人)；

勤記運輸(9.75萬元，7人)；

萬昇工程(9.75萬元，4人)；

REBEL ANGELO LIMITED(9.75萬元，4人)；

盛華世紀(9.75萬元，4人)；

天達財務(9.75萬元，4人)；

騰發藥妝(9.75萬元，6人)；

世代發展(9.74萬元，6人)；

尚正堂(9.74萬元，5人)；

永創國際(9.74萬元，5人)；

富明輪呔服務(9.72萬元，4人)；

康美保健國際(香港)(9.71萬元，4人)；

健民飲食管理公司(9.71萬元，6人)；

怡信水利(科技)(9.71萬元，4人)；

友誠膠袋製品廠(9.7萬元，5人)；

東陽綠化(9.7萬元，19人)；

潮聯車行(9.7萬元，4人)；

滙港海鮮(9.69萬元，5人)；

香港駿達機電工程(9.68萬元，4人)；

披扒拼(9.68萬元，7人)；

凱豪發展(9.68萬元，3人)；

齊柏林熱狗燃味棧(9.68萬元，4人)；

華勝機械設備(9.67萬元，4人)；

中華基督教會龍門堂(9.65萬元，4人)；

環球天道傳基協會(9.65萬元，5人)；

AET FLEXIBLE SPACE (HONG KONG) LIMITED(9.62萬元，3人)；

金鴻創富經營景文中西大藥房(9.6萬元，8人)；

金閣國際(9.6萬元，4人)；

翠彤能量科研國際(9.6萬元，4人)；

香港專業輔導及顧問協會(9.6萬元，5人)；

金雅餅店(9.6萬元，5人)；

M & M JEWELLERY COMPANY LIMITED(9.6萬元，4人)；

奧栢國際(9.6萬元，5人)；

香港㇐帆漁業(9.6萬元，4人)；

永光油漆工程(9.6萬元，4人)；

XIGUA LIMITED(9.6萬元，4人)；

瑩暉公司(9.6萬元，5人)；

南華商標廠(9.59萬元，5人)；

偉基設計建造工程(9.58萬元，4人)；

金冠塑膠製品(國際)(9.55萬元，6人)；

必廣企業(9.55萬元，4人)；

美林健康太僕(9.55萬元，4人)；

香港大南海(國際)科技(9.53萬元，5人)；

LABKABLE ASIA LIMITED(9.53萬元，5人)；

佳信工程公司(9.53萬元，4人)；

世天實業(9.53萬元，4人)；

林君瑜牙科醫生(9.52萬元，8人)；

三惠生物科技(9.52萬元，4人)；

順昌實業(香港)(9.5萬元，5人)；

中暐投資(9.5萬元，4人)；

建軍工程冷氣公司(9.5萬元，4人)；

ALPHA CUT(9.49萬元，4人)；

林德華(9.49萬元，10人)；

泰國通(9.49萬元，4人)；

世界華商聯合促進會(9.49萬元，4人)；

TIN YAU & CO.(9.48萬元，4人)；

BUTNOISY CREATIVE LIMITED(9.45萬元，4人)；

世紀會計及秘書(9.45萬元，4人)；

志成大葯房(9.45萬元，5人)；

程展鵬醫生醫務所(9.45萬元，4人)；

安昌電器貿易(9.45萬元，4人)；

鉅航(9.45萬元，6人)；

豪昌實業集團(9.45萬元，4人)；

威騰企業(9.45萬元，7人)；

SANA GEM INTERNATIONAL LIMITED(9.45萬元，4人)；

信保建築(9.45萬元，7人)；

陳發崇牙科醫生醫務所(9.44萬元，5人)；

依德龍(建材)(9.44萬元，4人)；

捷恒貿易(9.44萬元，4人)；

集威國際(9.43萬元，4人)；

VICTORY SERVICED OFFICES (HK) LIMITED(9.42萬元，4人)；

應聯(9.4萬元，8人)；

三昌(香港)(9.39萬元，6人)；

百威雷科技(9.38萬元，4人)；

達江優質本地漁場(9.38萬元，4人)；

INNTEMPO SOLUTIONS (ASIA) LIMITED(9.36萬元，4人)；

港藝國際(香港)(9.36萬元，5人)；

創紀製衣廠(9.35萬元，5人)；

芝山雀林康樂部(9.34萬元，7人)；

逸卓會計師行(9.32萬元，4人)；

怡豐傢俬設計(9.32萬元，4人)；

ASIA GEMS HK LIMITED(9.3萬元，4人)；

沛源食品公司(9.3萬元，4人)；

冠昇企業(9.3萬元，4人)；

亨順國際(9.3萬元，4人)；

華暢東方文化國際交流(9.3萬元，4人)；

建寶國際貿易(9.3萬元，4人)；

陳振球律師事務所(9.3萬元，5人)；

LEE HANG METAL PRODUCTS COMPANY LIMITED(9.3萬元，4人)；

亮記(9.3萬元，5人)；

MEGHA STAR LIMITED(9.3萬元，4人)；

悅益(9.3萬元，4人)；

晟明行(香港)國際(9.3萬元，4人)；

萬添國際(9.3萬元，4人)；

永駿實業(香港)(9.3萬元，4人)；

悅誠專業清潔公司(9.3萬元，6人)；

順寧行(9.29萬元，4人)；

元康復康中心(9.27萬元，4人)；

展宏(香港)國際(9.27萬元，4人)；

兒童無限世界(9.26萬元，4人)；

金寶電子公司(9.26萬元，5人)；

臻津國際發展(9.24萬元，4人)；

金威輪胎防漏服務站(柴灣)(9.24萬元，6人)；

光輝運輸(香港)(9.23萬元，4人)；

鴻達木業貿易(9.23萬元，4人)；

兆年實業(9.23萬元，4人)；

通用機電工程(9.21萬元，3人)；

HUNG LEE ASIA TRADING LIMITED(9.2萬元，3人)；

梁美玉(9.19萬元，8人)；

名仕桌球(9.18萬元，8人)；

養心醫務(9.18萬元，5人)；

富遊旅運(9.18萬元，3人)；

陳雪芬(9.18萬元，7人)；

鮮茶道(香港)(9.17萬元，10人)；

香港工商總會(9.17萬元，4人)；

振隆實業(9.17萬元，4人)；

友誠製造廠(9.17萬元，6人)；

中港管業顧問(9.15萬元，6人)；

佳駿科技(9.15萬元，5人)；

創毅亞洲(9.15萬元，4人)；

發利建設工程(9.15萬元，4人)；

富源化工原料(9.15萬元，4人)；

高氏兄弟(香港五金回收)(9.15萬元，4人)；

俊利創富投資(9.15萬元，4人)；

ZOE(9.15萬元，2人)；

星海財務咨詢公司(9.15萬元，4人)；

富達貨運(9.15萬元，5人)；

洗衣樂服務(9.12萬元，10人)；

CREATION CONSULTANCY COMPANY(9.12萬元，4人)；

創紀家具貿易(9.12萬元，4人)；

M & T INSURANCE AGENCY LIMITED(9.12萬元，5人)；

衍龍(9.11萬元，4人)；

DR CHOY YUK'S CLINIC(9.09萬元，4人)；

HAO ADVISORS MANAGEMENT LIMITED(9.09萬元，4人)；

THE BIG BITE HKW O/B THE BIG BITE (HK) LIMITED(9.08萬元，5人)；

輝達聖誕装飾製品廠(9.08萬元，4人)；

艪思動遊艇(9.08萬元，4人)；

宏富雲南米線(9.08萬元，6人)；

EYE LEVEL FAITHFUL EDUCATION CENTER(9.07萬元，3人)；

HK FITNESS ONE PTY LIMITED T/A ANYTIME FITNESS YUEN LONG(9.07萬元，5人)；

恆㇐文具(9.06萬元，4人)；

全匯商務顧問(9.05萬元，4人)；

LUZERN LIMITED(9.05萬元，14人)；

ZIMMERMANN B.C.S. STONES HK LIMITED(9.05萬元，4人)；

城記餐廳(9.05萬元，4人)；

亨達(遠東)(9.04萬元，5人)；

PURE PERFORMANCE DISTRIBUTION LIMITED(9.04萬元，4人)；

葉澤深律師事務所(9.04萬元，4人)；

晉新(9.03萬元，5人)；

FNA HONG KONG LIMITED(9.02萬元，4人)；

天匯合規顧問(9.01萬元，4人)；

荃德護老院(9萬元，7人)；

泉記清潔(9萬元，6人)；

剪染日式速剪店(9萬元，4人)；

崗燒(9萬元，5人)；

球記五金運輸(9萬元，6人)；

凱昊通物流(9萬元，5人)；

光大參茸海味集團(灣仔分店)(9萬元，4人)；

樂活物理治療中心(9萬元，4人)；

三㇐餃子(9萬元，10人)；

日進國際(控股)(9萬元，4人)；

新美意玩具廠(8.94萬元，4人)；

銀威實業(8.93萬元，7人)；

拔萃音樂中心(8.91萬元，7人)；

祥興茶行(8.88萬元，9人)；

梁湛記建築(8.88萬元，4人)；

ASIA CONTEMPORARY ART LIMITED(8.87萬元，1人)；

匯信貿易集團(8.86萬元，4人)；

浩弘發展(8.85萬元，5人)；

嘉惠工程(8.85萬元，4人)；

重展工程公司(8.85萬元，4人)；

友利貿易(香港)(8.85萬元，4人)；

三興塑膠廠(8.84萬元，4人)；

ELITE STAR GLOBAL LIMITED(8.82萬元，4人)；

百運工程(8.82萬元，4人)；

蓮香(8.82萬元，5人)；

陳嘉龍醫生醫務中心(8.82萬元，7人)；

上海美食(8.81萬元，4人)；

CENMATE INTERNATIONAL LIMITED(8.81萬元，4人)；

俊傑捲閘廠(8.8萬元，4人)；

何啟傑醫生(8.78萬元，4人)；

文昌樓業主立案法團(8.78萬元，4人)；

華昌行國際(8.78萬元，4人)；

中山精密(香港)(8.73萬元，4人)；

比美五金製造廠(8.72萬元，4人)；

昌發妃子鬍鬚雞(8.7萬元，3人)；

中國誠通香港(8.7萬元，5人)；

恆興製造(8.7萬元，4人)；

KAN KEE TRANSPORTATION LIMITED(8.7萬元，5人)；

港倫(8.7萬元，4人)；

立昇企業(8.7萬元，4人)；

勝記(8.7萬元，5人)；

維納金屬製品(8.7萬元，4人)；

偉記食堂(8.7萬元，4人)；

滿發清潔服務(8.69萬元，4人)；

好好景(8.69萬元，9人)；

龍傑貿易(8.68萬元，5人)；

金田麵包(8.66萬元，6人)；

高雅印務(8.65萬元，4人)；

信和旅遊巴士公司(8.64萬元，6人)；

俊生中西藥行(8.63萬元，2人)；

陸俊祺醫生牙科診所(8.63萬元，4人)；

王老吉(企業)(8.63萬元，4人)；

"HK FITNESS ONE PTY LIMITED TRADING AS ANYTIME FITNESS KWAI

FONG(8.62萬元，4人)；"

世紀萬通供應鏈(8.61萬元，4人)；

永雯香港(8.61萬元，5人)；

基督教潮人基列會(8.61萬元，4人)；

捷興咖啡(8.6萬元，4人)；

THOMAS TAM & PARTNERS LIMITED(8.59萬元，5人)；

興記(8.58萬元，9人)；

新時代烘焙原料(香港)(8.57萬元，4人)；

國年紡織(8.55萬元，4人)；

嘉耀園藝(8.55萬元，4人)；

朗易實業(香港)(8.55萬元，4人)；

忠天(8.55萬元，3人)；

栢基醫務中心(8.55萬元，8人)；

晨光清潔服務公司(8.54萬元，9人)；

海洋國際工程(8.53萬元，8人)；

美和服裝(8.52萬元，6人)；

萬利福企業(8.51萬元，4人)；

"MILLION PLAN LIMITED T/A YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL

(HONG KONG)(8.5萬元，5人)；"

勝良記油漆工程(8.48萬元，4人)；

班利仕專業顧問(8.48萬元，4人)；

金匯管理(8.46萬元，4人)；

昭凡(8.43萬元，6人)；

彼爾尼(8.42萬元，5人)；

龍華開心美食(8.41萬元，4人)；

百誠工程(8.4萬元，4人)；

夢想完美坊(8.4萬元，4人)；

祥嘉(8.4萬元，4人)；

龍門麵包店(8.4萬元，6人)；

滿順工藝(8.4萬元，4人)；

保程貨運(8.4萬元，4人)；

榮發中西藥行(8.4萬元，4人)；

EVERLAND.COME(8.39萬元，5人)；

合味坊(8.39萬元，5人)；

恒福企業(國際)發展(8.39萬元，5人)；

祥發凍肉公司(8.34萬元，4人)；

其昌保險代理(8.33萬元，5人)；

兆邦顧問(8.33萬元，4人)；

華匯韶特(8.33萬元，4人)；

連建明會計師事務所(8.33萬元，4人)；

境烊投資集團經營永興燒臘食品廠(8.33萬元，4人)；

立基維修保養服務(8.3萬元，14人)；

光大參茸海味集團(北角分店)(8.3萬元，4人)；

區陽兆民醫務所(8.29萬元，4人)；

福陞顧問(8.27萬元，4人)；

海怡教育(香港)(8.26萬元，3人)；

CHINA PEN SHOP CO LTD(8.25萬元，4人)；

萬信洋行(8.25萬元，5人)；

ONE FAITH WORSHIP CENTER INTERNATIONAL LIMITED(8.25萬元，4人)；

中貿設備(8.25萬元，4人)；

中富貨車(8.25萬元，4人)；

東興行五金(8.23萬元，6人)；

懿德(8.23萬元，8人)；

怡坊(8.22萬元，4人)；

鋒富經營萬泰實業公司(8.22萬元，5人)；

瑋志(8.21萬元，4人)；

梁文哲醫務所(8.19萬元，5人)；

LUNG Q.Z. INSURANCE CONSULTANCY COMPANY(8.18萬元，4人)；

SHIVAM CHINA EXPORTS LIMITED(8.18萬元，4人)；

蕙蕓禮品(8.18萬元，4人)；

文氏精品世界(8.17萬元，5人)；

誠智國際財經策劃(8.16萬元，4人)；

思維數碼科技(8.14萬元，2人)；

成記(8.14萬元，6人)；

漫畫批發市場(8.13萬元，4人)；

利源手袋製品(8.13萬元，7人)；

祿豐工程(8.13萬元，4人)；

西醫鍾子超(8.12萬元，5人)；

愛宇隆(香港)(8.1萬元，3人)；

"ABBEY INTERNATIONAL JEWELLERY GENERAL TRADING COMPANY

LIMITED(8.1萬元，3人)；"

愛榮(香港)(8.1萬元，3人)；

皇冠金屬制品(8.1萬元，4人)；

安達空調設備工程(8.1萬元，3人)；

全運(8.1萬元，4人)；

詮達國際(8.1萬元，3人)；

AMIR STAR CO., LIMITED(8.1萬元，3人)；

ANDY Y. LAM(8.1萬元，3人)；

安利資產管理(8.1萬元，3人)；

安健醫務中心(8.1萬元，3人)；

ANTEC SOLUTIONS LIMITED(8.1萬元，5人)；

雅柏環球電子(8.1萬元，6人)；

愛寶至國際(8.1萬元，3人)；

ARGOS LOGISTICS LIMITED(8.1萬元，3人)；

ARLO ASIA LIMITED(8.1萬元，3人)；

雅樂音樂製作(8.1萬元，3人)；

富藝設計工程(8.1萬元，3人)；

AVANTI MEDIA LIMITED(8.1萬元，3人)；

AXIOMSL LIMITED(8.1萬元，3人)；

AZAZIE HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

葉方投資(8.1萬元，3人)；

BACKYARD ROOTS LIMITED(8.1萬元，3人)；

永宬國際(美容)(8.1萬元，4人)；

博視專業驗眼集團(8.1萬元，3人)；

博萬國際(8.1萬元，2人)；

博通(香港)商貿(8.1萬元，3人)；

采星禮品(8.1萬元，3人)；

卓歷發展(8.1萬元，3人)；

香港富泰國際(8.1萬元，4人)；

博知悅投資管理咨詢公司(8.1萬元，3人)；

加州紅集團(8.1萬元，3人)；

創展網絡科技(8.1萬元，3人)；

CCT TECH LIMITED(8.1萬元，3人)；

晟雷管理(8.1萬元，2人)；

CEME FAR EAST TRADING LIMITED(8.1萬元，3人)；

CG MANAGEMENT LIMITED(8.1萬元，3人)；

陳佐勉堂(8.1萬元，3人)；

陳記機電工程(8.1萬元，3人)；

CHANCE LEADER INC LIMITED(8.1萬元，3人)；

祥隆木行(8.1萬元，3人)；

啟邁實業(8.1萬元，3人)；

中國數碼文化(集團)(8.1萬元，3人)；

中國鼎益豐控股(8.1萬元，3人)；

中國國際經貿(8.1萬元，3人)；

中國楓葉教育集團(8.1萬元，3人)；

建業營造(8.1萬元，3人)；

CHOY KEE & CO(8.1萬元，3人)；

珠江海事顧問(8.1萬元，3人)；

粉嶺基督聖召會(8.1萬元，3人)；

創僑資產管理(8.1萬元，3人)；

COFFEE ISLAND LIMITED(8.1萬元，3人)；

旨楠(香港)建築(8.1萬元，3人)；

港福工程(8.1萬元，3人)；

康福珠寶(遠東)(8.1萬元，3人)；

創天服務(8.1萬元，3人)；

CREDITEASE SECURITIES (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

精確環球諮詢(8.1萬元，3人)；

德斯設計(8.1萬元，6人)；

雷國材會計師行(8.1萬元，3人)；

昇凱實業(8.1萬元，3人)；

DONNA CO(8.1萬元，3人)；

渡邊貿易(8.1萬元，3人)；

鄒業宏(8.1萬元，3人)；

DR LAW KIM WAN(8.1萬元，3人)；

DR LEE PO CHIN'S CLINIC(8.1萬元，3人)；

李潤生醫生(8.1萬元，3人)；

伍菁華醫生醫務所(8.1萬元，3人)；

岑定平醫生醫務所(8.1萬元，3人)；

DR TSOI CHI WAH'S MEDICAL CLINIC(8.1萬元，3人)；

吳國治牙醫醫務所(8.1萬元，3人)；

雙瑩資產管理(8.1萬元，3人)；

DYNAMIC TECHNOLOGY GROUP LIMITED(8.1萬元，3人)；

英樹營銷(8.1萬元，3人)；

東瀚集團(8.1萬元，3人)；

東方馬拉松投資管理(香港)(8.1萬元，5人)；

惠百施貿易(8.1萬元，3人)；

EDGE ELECTRONS LIMITED(8.1萬元，3人)；

EGG OPTICAL BOUTIQUE(8.1萬元，2人)；

加穎實業(8.1萬元，4人)；

ENJOY BAG (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

環譜(8.1萬元，3人)；

ERCO LIGHTING PTE. LTD.(8.1萬元，3人)；

EVENTBK LIMITED(8.1萬元，3人)；

恒源資產管理(8.1萬元，4人)；

艾菲貿易(8.1萬元，3人)；

贏創香港(8.1萬元，3人)；

力烽(8.1萬元，3人)；

方圓人力資源顧問(8.1萬元，3人)；

捷聯運輸物流(8.1萬元，4人)；

香港捷睿金融控股集團(8.1萬元，2人)；

志華(8.1萬元，3人)；

FERGUSON PARTNERS HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

第㇐亞洲金融集團(8.1萬元，3人)；

運動樂園(8.1萬元，3人)；

FLAKEWOOD LOGISTIC LIMITED(8.1萬元，4人)；

花想容美容纖体護理中心(8.1萬元，3人)；

FLY CONSULTANCY(8.1萬元，3人)；

飛躍機電工程(8.1萬元，3人)；

福生聯合(8.1萬元，3人)；

FORTIS GROUP LIMITED(8.1萬元，3人)；

弘毅會計師事務所(8.1萬元，4人)；

FORTUNE INSURANCE CO(8.1萬元，3人)；

富德裝修工程(8.1萬元，3人)；

自由與美麗室內設計裝飾工程(8.1萬元，3人)；

富順工程貿易(8.1萬元，3人)；

賦滔工程(8.1萬元，3人)；

富逸塑膠原料(8.1萬元，3人)；

富麗橄欖石礦業(香港)(8.1萬元，3人)；

新亞(遠東)企業(8.1萬元，3人)；

鳳翔製造廠(8.1萬元，4人)；

古河電工香港(8.1萬元，3人)；

德力管理(8.1萬元，3人)；

銀豐(泛亞)(8.1萬元，3人)；

GALAXY TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED(8.1萬元，3人)；

GENEDECODE COMPANY LIMITED(8.1萬元，3人)；

致浩達控股(8.1萬元，3人)；

GLOBAL SHEEN LIMITED(8.1萬元，3人)；

光華印刷製作(8.1萬元，3人)；

GLOSS NAIL SALON LIMITED(8.1萬元，3人)；

高先雙欣(香港)(8.1萬元，3人)；

嘉禾置業投資(8.1萬元，3人)；

金威實業(8.1萬元，3人)；

金偉發展(8.1萬元，3人)；

GOODS2GIFTS PRODUCTION LIMITED(8.1萬元，3人)；

高威科技貿易公司(8.1萬元，3人)；

嘉熙(8.1萬元，3人)；

至銳投資(8.1萬元，5人)；

GREENS LTD.(8.1萬元，3人)；

GSAP LIMITED(8.1萬元，2人)；

GUSTO COLLECTIVE LIMITED(8.1萬元，3人)；

藝洲人品牌管理(香港)(8.1萬元，3人)；

髮藝廊(8.1萬元，5人)；

HAIR DREAM(8.1萬元，3人)；

翰德東輝國際控股(8.1萬元，3人)；

恆訊工程(8.1萬元，3人)；

恒輝工程公司(8.1萬元，2人)；

恒業(香港)貿易(8.1萬元，3人)；

HATCO CORPORATION(8.1萬元，3人)；

灝海貿易(香港)(8.1萬元，3人)；

高鐵物業顧問(8.1萬元，3人)；

天鄰基金會(8.1萬元，3人)；

浩如裝飾材料(8.1萬元，3人)；

海豐魚產(8.1萬元，3人)；

好利通(8.1萬元，3人)；

宏達船務(8.1萬元，3人)；

港橋投資(8.1萬元，3人)；

香港記者協會(8.1萬元，3人)；

香港蛟龍集團(8.1萬元，3人)；

置地(香港)投資(8.1萬元，3人)；

香港拓威貿易(8.1萬元，3人)；

宏基領先科技(8.1萬元，3人)；

眾豪(8.1萬元，3人)；

有雄捲閘工程(8.1萬元，3人)；

鴻發中西藥行(8.1萬元，5人)；

鴻利五金公司(8.1萬元，3人)；

I - HAIR ONE(8.1萬元，2人)；

展弘服務(8.1萬元，3人)；

弘國鋼鐵工程(8.1萬元，3人)；

藝思製作(8.1萬元，3人)；

INVICTUS KINDERGARTEN (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元，3人)；

千瑛輝珠寶(8.1萬元，3人)；

嘉朗地產(8.1萬元，3人)；

捷圖工程(8.1萬元，3人)；

捷聯系統工程(8.1萬元，3人)；

捷豐展示製品(8.1萬元，3人)；

成業企業顧問(8.1萬元，3人)；

JKTECH LIMITED(8.1萬元，3人)；

美億製衣(8.1萬元，3人)；

集華(中國)(8.1萬元，3人)；

JOURDEN LIMITED(8.1萬元，5人)；

為善最樂(8.1萬元，3人)；

欣雀印刷器材(8.1萬元，5人)；

嘉華裝飾(8.1萬元，4人)；

棋昌工程(8.1萬元，3人)；

陳潔材工程顧問(8.1萬元，3人)；

富德集團(控股)(8.1萬元，3人)；

金勵進實業(8.1萬元，3人)；

KING CITY TECHNOLOGY LIMITED(8.1萬元，3人)；

君信服飾(香港)(8.1萬元，3人)；

國峰室內工程(8.1萬元，3人)；

廣聯建機(8.1萬元，3人)；

LABYRX IMMUNOLOGIC THERAPEUTICS LIMITED(8.1萬元，3人)；

環球匯俊(8.1萬元，3人)；

李應坤建築工程(8.1萬元，3人)；

LEMARC AGROMOND LIMITED(8.1萬元，3人)；

LIANZHONG HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元，3人)；

LIBRA LIMITED(8.1萬元，3人)；

光魔術(8.1萬元，3人)；

年泰國際集團(香港)(8.1萬元，3人)；

LOUIS SHUM & CO(8.1萬元，3人)；

凱馳實業(8.1萬元，3人)；

萬通運航物流(8.1萬元，3人)；

吉祥國際工程(8.1萬元，3人)；

萬利寶建築工程(8.1萬元，15人)；

MCBRIDE HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

中美路牌製作(8.1萬元，3人)；

MEDICO FAR EAST LIMITED(8.1萬元，3人)；

萬裕(中國)(8.1萬元，3人)；

萬德金屬(8.1萬元，3人)；

民商(8.1萬元，3人)；

METRO BENEFIT ENGINEERING LIMITED(8.1萬元，3人)；

MIGHTY DIVINE (HK) LIMITED(8.1萬元，2人)；

潤山國際(8.1萬元，3人)；

萬盛工程(國際)(8.1萬元，4人)；

MISSION G LIMITED(8.1萬元，3人)；

MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS HONG KONG LIMITED(8.1萬元，3人)；

M先生娛樂(8.1萬元，3人)；

MT ASIA (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

眾鑫資源(8.1萬元，3人)；

萬卡基科技(香港)(8.1萬元，3人)；

NAM KWONG COTTON CO LTD.(8.1萬元，3人)；

NEO UNIVERSAL TRADE COMPANY LIMITED(8.1萬元，3人)；

NETCRACKER TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED(8.1萬元，4人)；

新世紀香港醫療中心(8.1萬元，3人)；

NEW FASHIONS O/B R.S. JEWELLERS LIMITED(8.1萬元，3人)；

新桃花源文化旅遊(香港)(8.1萬元，4人)；

耀偉發展(8.1萬元，3人)；

勤達物流(8.1萬元，4人)；

香港日本紙通商(8.1萬元，3人)；

海洋印務(8.1萬元，3人)；

禾豐裝飾工程(8.1萬元，3人)；

OPTICAL 2000 (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

眼鏡88(8.1萬元，2人)；

東藝製品廠(8.1萬元，3人)；

東方表行(中國)(8.1萬元，3人)；

尾關(香港)(8.1萬元，3人)；

專業食材香港(8.1萬元，3人)；

倍搏顧問(8.1萬元，3人)；

太平洋公証行(8.1萬元，3人)；

泰樂德(8.1萬元，3人)；

八威(8.1萬元，3人)；

碧圖投資(8.1萬元，3人)；

PERCEVAL LIMITED(8.1萬元，3人)；

PHBD LIMITED(8.1萬元，3人)；

鳴恩(8.1萬元，4人)；

PINKERTON (HONG KONG) LIMITED(8.1萬元，4人)；

天源企業(香港)(8.1萬元，3人)；

勵樂玩具(8.1萬元，3人)；

詩人冶(8.1萬元，3人)；

寶利時(8.1萬元，4人)；

寶利瑪實業(8.1萬元，19人)；

泊舍酒店管理(8.1萬元，3人)；

博得高亞洲(8.1萬元，3人)；

PORTWOOD CO LTD(8.1萬元，3人)；

正向能量(8.1萬元，3人)；

全能採購(8.1萬元，3人)；

標緻音響(8.1萬元，3人)；

PRINTER'S STUDIO LIMITED(8.1萬元，3人)；

PRIVATE DINING CONCEPTS LIMITED(8.1萬元，3人)；

李哲民電腦創意特技影室(8.1萬元，3人)；

PROINSO INTERNATIONAL (HK) LIMITED(8.1萬元，3人)；

協豐製衣配料(8.1萬元，3人)；

誠昌電器貿易(8.1萬元，3人)；

璞石國際投資(8.1萬元，3人)；

澳保營造承包(8.1萬元，3人)；

均達實業(8.1萬元，3人)；

RAINBOW COMPANY(8.1萬元，3人)；

恩豐醫務(8.1萬元，3人)；

滙美發展(國際)(8.1萬元，3人)；

盈利珠寶(8.1萬元，3人)；

新建材料(8.1萬元，3人)；

RETAIL IN MOTION ASIA LIMITED(8.1萬元，10人)；

RETURN HELPER LIMITED(8.1萬元，3人)；

RICE COMMUNICATIONS LIMITED(8.1萬元，3人)；

富諾工程(8.1萬元，3人)；

利昇貿易(8.1萬元，3人)；

聚廷峰投資廣州(8.1萬元，3人)；

SAGLOBAL ASIA LIMITED(8.1萬元，3人)；

SAI PARAGON LIMITED(8.1萬元，4人)；

三和文儀公司(8.1萬元，4人)；

佐野初香港(8.1萬元，3人)；

SARAH ZHUANG JEWELLERY LIMITED(8.1萬元，3人)；

特發光網(8.1萬元，3人)；

卓傲投資(8.1萬元，3人)；

信偉工業(香港)(8.1萬元，3人)；

奕傳媒香港(8.1萬元，1人)；

山鋼國際投資(8.1萬元，3人)；

適雅窗簾(8.1萬元，3人)；

昇志(8.1萬元，3人)；

時珍堂環球藥業(8.1萬元，3人)；

瑞和肥田電器(香港)(8.1萬元，3人)；

瑞榮物流(8.1萬元，3人)；

順昌貨架鐵器工程(8.1萬元，3人)；

SILVER FOX MARKETING LIMITED(8.1萬元，3人)；

中富設計工程(8.1萬元，3人)；

神州通國際(8.1萬元，3人)；

中曰商業服務(8.1萬元，3人)；

天機工程公司(8.1萬元，3人)；

天滙運輸(8.1萬元，3人)；

駿欣企業(8.1萬元，3人)；

騰龍石油化工(8.1萬元，3人)；

昇佳自動波箱服務(8.1萬元，4人)；

大豐冷氣工程(8.1萬元，3人)；

德利(香港)國際(8.1萬元，4人)；

泰利專業顧問(8.1萬元，10人)；

泰昌工程(8.1萬元，3人)；

駿盈(8.1萬元，3人)；

TAT CHI COMPANY LIMITED(8.1萬元，3人)；

TAYLOR BENNETT HEYMAN LIMITED(8.1萬元，4人)；

第㇐音響(中國)(8.1萬元，3人)；

技華(8.1萬元，3人)；

TENDERLOIN FINE FOOD LIMITED(8.1萬元，3人)；

THE GARDEN CATERING CO LTD(8.1萬元，3人)；

香港籃球專科學校(8.1萬元，5人)；

三小漁(8.1萬元，3人)；

海金杜門香港(8.1萬元，3人)；

天馬首飾(8.1萬元，3人)；

泰天(8.1萬元，4人)；

時代香港投資(8.1萬元，3人)；

天匡測量師行(8.1萬元，5人)；

今日眼鏡世界(8.1萬元，5人)；

拓撲人才咨詢(國際)(8.1萬元，3人)；

高峰飄彩實業(香港)(8.1萬元，5人)；

得力工程服務(8.1萬元，3人)；

東利多控股(8.1萬元，2人)；

環亞旅行社(8.1萬元，3人)；

TRI-WALL CHINA GROUP HOLDING LIMITED(8.1萬元，3人)；

創勵(香港)(8.1萬元，3人)；

創力科技環球(8.1萬元，3人)；

暢利(8.1萬元，3人)；

屯門今日眼鏡(8.1萬元，3人)；

麒麟諮詢(香港)(8.1萬元，3人)；

協聯會計師事務所(8.1萬元，5人)；

滙瀛·昊天(8.1萬元，3人)；

聯泰興業(香港)(8.1萬元，3人)；

科聯國際(8.1萬元，3人)；

UNITIKA (HONG KONG) LTD(8.1萬元，3人)；

環球分析測試儀器(8.1萬元，3人)；

宇宙公司(8.1萬元，3人)；

日月星(8.1萬元，3人)；

願景集團(8.1萬元，3人)；

維奧健康(香港)(8.1萬元，3人)；

華翹物料工程發展(8.1萬元，6人)；

華峰土木工程(8.1萬元，10人)；

華達發展工程(8.1萬元，3人)；

威富實業(8.1萬元，3人)；

進康(香港)(8.1萬元，2人)；

WEBTVASIA LIMITED(8.1萬元，3人)；

井淼財務(8.1萬元，3人)；

達利貿易(8.1萬元，3人)；

佳朋貿易(8.1萬元，3人)；

顯利貿易/有利行汽車零件公司(8.1萬元，3人)；

佳捷專業服務公司(8.1萬元，4人)；

偉倫企業(8.1萬元，3人)；

西湖集團(香港)(8.1萬元，3人)；

醇酒大亨香港(8.1萬元，3人)；

凱捷集團(8.1萬元，4人)；

永基冷氣工程公司(8.1萬元，3人)；

永倫財務(8.1萬元，3人)；

盛達汽車機械設備公司(8.1萬元，3人)；

和記(8.1萬元，3人)；

馮玉麟會計師事務所(8.1萬元，4人)；

仁程建築(8.1萬元，2人)；

日輝機械工程(8.1萬元，3人)；

溢溢聲(8.1萬元，3人)；

盈豐公司(8.1萬元，3人)；

遠盈工程(8.1萬元，3人)；

湯山醫療設備(香港)(8.1萬元，3人)；

8F INVESTMENT PARTNERS HK LIMITED(8.1萬元，3人)；

旭日補習學校(慈雲山)(8.09萬元，4人)；

葉答(香港)咨詢服務公司(8.09萬元，3人)；

天幕科技工程(香港)(8.08萬元，3人)；

名島麵飽西餅店(8.07萬元，4人)；

ONWELL CONSULTANTS LIMITED(8.07萬元，3人)；

紅記茶餐廳(8.07萬元，2人)；

CHESTER CHAN & CO(8.07萬元，3人)；

心研(8.07萬元，3人)；

和貿洋行(8.05萬元，7人)；

泰澤投資(8.04萬元，3人)；

俊生中西藥行(8.03萬元，2人)；

"EYE LEVEL WATERSIDE EDUCATION CENTRE O/B KNOWLEDGE

DISCOVERY LIMITED(8.03萬元，3人)；"

晉景物理治療(8.03萬元，3人)；

利揚策略管理(8.03萬元，5人)；

日訊物業代理公司(8.03萬元，4人)；

凱輝投資(集團)經營建亞建築設計事務所(8.03萬元，3人)；

華僑外幣找換兌匯公司(8.03萬元，3人)；

匯莊酒業控股(8.02萬元，3人)；

建華工程(8.01萬元，3人)；

TIARA(8.01萬元，3人)；

匯傑工程(香港)(8.01萬元，3人)；

領鋒物流(8.01萬元，4人)；

海昌海洋公園控股(8萬元，3人)；

BAGS LIMITED(8萬元，3人)；

艾域林投資(7.99萬元，4人)；

輝煌貨柜服務公司(7.99萬元，3人)；

亞聯工程公司(7.98萬元，3人)；

LAPALMA(7.98萬元，5人)；

東亞合成香(7.98萬元，3人)；

讚高精密(香港)(7.97萬元，3人)；

香港華商銀行公會(7.97萬元，3人)；

西醫李振如(7.96萬元，4人)；

朗峰國際地產(7.96萬元，6人)；

毅湛實業(7.96萬元，4人)；

亨利公司(7.96萬元，5人)；

中華基督教會基華堂(7.96萬元，3人)；

BELLNE TRADING COMPANY LIMITED(7.95萬元，4人)；

中國綠寶集團(7.95萬元，3人)；

GLORY SKY WORLDWIDE LIMITED(7.95萬元，3人)；

香港好台企業(7.95萬元，4人)；

載德鋼鐵服務(7.95萬元，3人)；

建偉行(7.95萬元，3人)；

利逢(7.95萬元，11人)；

妹記海鮮(7.95萬元，5人)；

馬天奴(香港)企業(7.95萬元，3人)；

PRUDRECRUITER COMPANY(7.95萬元，3人)；

TOPROMISE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED(7.95萬元，3人)；

滙藝廣告公司(7.95萬元，3人)；

永盈棚業工程(7.95萬元，3人)；

潤美投資(7.94萬元，3人)；

百德仕洋酒(亞洲)(7.94萬元，3人)；

小小醫學院(7.94萬元，3人)；

載欣社區健康顧問(7.92萬元，2人)；

聯運廢紙五金(7.92萬元，4人)；

滿記停車場(7.91萬元，5人)；

昌利自動化科技(7.91萬元，4人)；

富利廚具(香港)(7.9萬元，3人)；

永盛會計秘書(7.89萬元，4人)；

天約心社會服務(7.88萬元，4人)；

和豐押(7.88萬元，4人)；

塱兒(7.88萬元，4人)；

耀邦國際工程(7.88萬元，3人)；

黎成營造工程(7.88萬元，4人)；

聯生鋼具傢俬(7.88萬元，6人)；

飛鏢工房(7.88萬元，3人)；

三才寰宇(香港)(7.88萬元，4人)；

業昇國際(7.86萬元，3人)；

時捷實業(7.86萬元，3人)；

巧興麵食店(7.85萬元，3人)；

鑑城工程(7.85萬元，3人)；

MSIC HONG KONG LIMITED(7.85萬元，3人)；

環球貨運公司(7.85萬元，5人)；

耀昌創建(7.83萬元，3人)；

健高(7.82萬元，3人)；

陳勵文律師事務所(7.82萬元，4人)；

己思補習學校(7.82萬元，5人)；

東江精密模具(7.82萬元，3人)；

港九敬老福利會(7.82萬元，5人)；

BASC LIMITED(7.81萬元，4人)；

HT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED(7.8萬元，3人)；

DR GARY S T CHENG(7.8萬元，5人)；

雅高錶胚廠(7.8萬元，3人)；

骨康腱(7.8萬元，3人)；

CARLOS & CO.(7.8萬元，3人)；

滙點顧問公司(7.8萬元，3人)；

雅景玩具製造(7.8萬元，3人)；

鴻懋集團(7.8萬元，3人)；

香港錦瑪國際貿易(7.8萬元，3人)；

HP SERVICE COMPANY LIMITED(7.8萬元，3人)；

勵天設計事務所(7.8萬元，3人)；

莉莉理財規劃服務公司(7.8萬元，3人)；

奧鉑電腦器材製造所(7.8萬元，3人)；

PALMY MAX LIMITED(7.8萬元，3人)；

速達(科技)(7.8萬元，3人)；

永聰運輸貨倉(7.8萬元，6人)；

鈦合金零件工作室(7.8萬元，3人)；

時穎實業(香港)(7.8萬元，3人)；

定記工程(7.8萬元，4人)；

俊陞地產代理(7.8萬元，3人)；

志鵬五金(7.79萬元，3人)；

協童發展中心協會(7.77萬元，4人)；

LUTHENNE MOTOR SERVICE CENTRE (H.K.) LIMITED(7.77萬元，4人)；

許氏管理顧問(7.76萬元，3人)；

日東科技(7.75萬元，3人)；

添茶(7.75萬元，5人)；

啟發工程(7.74萬元，3人)；

啟成運輸(7.74萬元，5人)；

亨彰(7.73萬元，3人)；

致富人民幣找換行(7.73萬元，4人)；

力潔環保地氈清潔公司(7.73萬元，8人)；

美偉斯(7.71萬元，3人)；

和生行(香港)(7.71萬元，6人)；

彩美國際(7.7萬元，3人)；

驪龍管理顧問(7.7萬元，3人)；

普峰(亞洲)(7.69萬元，3人)；

佳駿(環球)(7.69萬元，3人)；

中碩(香港)(7.69萬元，3人)；

中宏顧問(香港)(7.68萬元，3人)；

馮志榮醫生醫務所(7.68萬元，3人)；

錢北慶律師事務所(7.68萬元，4人)；

培思醫務中心(7.67萬元，3人)；

文華攝影沖印(7.66萬元，3人)；

禾恩(7.65萬元，5人)；

太陽神動能(7.65萬元，3人)；

天然魅力(7.65萬元，3人)；

身悅(7.65萬元，3人)；

司安達洋行(7.65萬元，3人)；

滔麗(7.65萬元，3人)；

珍珍豆花美食(7.65萬元，4人)；

忠迅貨運(7.65萬元，3人)；

百信會計師事務所(7.65萬元，2人)；

ELEVATION INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED(7.65萬元，3人)；

斐瞬製作(7.65萬元，3人)；

綠庭園園藝公司(7.65萬元，7人)；

全港投資控股(7.65萬元，4人)；

泓曆汽車(7.65萬元，3人)；

開業海產批發(7.65萬元，3人)；

鴻福生猛海鮮(7.65萬元，5人)；

佳運貨運(7.65萬元，3人)；

健兒眼鏡(7.65萬元，3人)；

快收(香港)信息技術(7.65萬元，4人)；

理福國際(7.65萬元，4人)；

MOCO LIMITED(7.65萬元，3人)；

國彰(7.65萬元，3人)；

溢禾(香港)(7.65萬元，3人)；

普絡(亜洲)(7.65萬元，3人)；

保利偉物流(7.65萬元，3人)；

龍馬物流公司(7.65萬元，4人)；

SHINE HEALTH LIMITED(7.65萬元，3人)；

天興顧問(7.65萬元，3人)；

天恒貿易發展(7.65萬元，4人)；

天力管理(7.65萬元，5人)；

天馬設計(7.65萬元，3人)；

合鼎集團(7.65萬元，3人)；

惠譽亞太(7.65萬元，4人)；

溢利棚業(7.65萬元，6人)；

耀文發展工程(7.65萬元，3人)；

正記貿易(7.65萬元，4人)；

俊科保安科技(7.64萬元，3人)；

益瑞國際(7.64萬元，4人)；

EVERBRIGHT DENTALCARE LIMITED(7.63萬元，3人)；

俊傑研習坊(7.62萬元，3人)；

15M單剪專門店(7.62萬元，3人)；

新盈印刷廠(7.62萬元，4人)；

味郎烘焙(7.62萬元，4人)；

港聯製衣(7.61萬元，3人)；

寶富顧問(7.61萬元，3人)；

亞特燈光科技(7.61萬元，3人)；

展鵬工程(7.59萬元，3人)；

FORALL LIMITED(7.59萬元，2人)；

洪記(7.59萬元，6人)；

藝栢印刷設計公司(7.58萬元，3人)；

和信企業國際(7.58萬元，3人)；

會計通(7.58萬元，3人)；

ASIAN KEYS LIMITED(7.58萬元，4人)；

富薈顧問行(7.58萬元，3人)；

奇奧國際貿易(7.58萬元，3人)；

同心藥業(7.58萬元，3人)；

鍾意寬(7.57萬元，9人)；

ANDREW LAM & COMPANY(7.57萬元，3人)；

7A班戲劇組(7.56萬元，5人)；

捷成工業(7.56萬元，3人)；

佛教慈慧幼兒園(7.55萬元，3人)；

澳盈工作室(7.55萬元，2人)；

時計音樂(7.54萬元，5人)；

艾諾曼環保科技(香港)(7.53萬元，3人)；

曼科國際(7.53萬元，3人)；

創藝市場推廣(7.53萬元，3人)；

海至雅生物科技(7.52萬元，3人)；

時通科技(7.52萬元，2人)；

展茂聯運(7.52萬元，5人)；

洪發海鮮(7.52萬元，5人)；

大方公司附屬建材(7.5萬元，3人)；

愛家倍顧問服務(7.5萬元，3人)；

ALAN & COMPANY(7.5萬元，3人)；

安心公司(7.5萬元，3人)；

AVIATION SOLUTIONS GSA (HK) LIMITED(7.5萬元，3人)；

BEARY LIMITED(7.5萬元，4人)；

補㇐堂中醫藥公司(7.5萬元，3人)；

CASE PRODUCTION(7.5萬元，3人)；

駿昇汽車服務(7.5萬元，3人)；

松慶實業(7.5萬元，3人)；

DAVID Y C LI & CO(7.5萬元，3人)；

DR JOYCE LAU CLINIC(7.5萬元，3人)；

DR SIU PUI SANG ALEXANDER(7.5萬元，4人)；

HILLCREST CAPITAL LIMITED(7.5萬元，3人)；

家常便飯(香港)飲食(7.5萬元，4人)；

金⾧利茶餐廳(7.5萬元，4人)；

傑博諮詢(7.5萬元，5人)；

龍翔汽車工程(7.5萬元，5人)；

全美達(7.5萬元，3人)；

網聯移動公司(7.5萬元，4人)；

新環球(香港)(7.5萬元，3人)；

海裕創建(7.5萬元，3人)；

PICTURETHAT LIMITED(7.5萬元，3人)；

歐置酒業(7.5萬元，3人)；

特斯凱爾醫療實業(7.5萬元，3人)；

WONG KING CHUEN & CO.(7.5萬元，3人)；

元華工程(7.5萬元，3人)；

MEDICAL CLINIC(7.49萬元，4人)；

浩鏗集團(7.48萬元，4人)；

CROSS OAK PROJECTS LIMITED(7.48萬元，5人)；

中華基督教會基道大埔堂(7.48萬元，3人)；

麥業建造工程(7.48萬元，4人)；

衍亮(7.48萬元，4人)；

大光明照明電業(7.47萬元，3人)；

強記(7.47萬元，4人)；

KK & COMPANY(7.47萬元，3人)；

LOYAL SURPLUS HOLDINGS LIMITED(7.47萬元，4人)；

皓徽建築材料(7.47萬元，3人)；

中華基督教會梅窩堂(7.46萬元，3人)；

AS ONE DESIGN LIMITED(7.43萬元，3人)；

寶華時裝(7.43萬元，1人)；

曹美婷律師行(7.43萬元，5人)；

CRAZY MOTORS BEAUTY LIMITED(7.43萬元，2人)；

尚御藥房(7.43萬元，3人)；

GWM AA WORKSHOP - FO TAN CENTRE(7.43萬元，3人)；

采僑T/A現代中國傳統治療中心(7.43萬元，3人)；

百利來文具實業(7.43萬元，5人)；

TC GROUP LIMITED(7.43萬元，3人)；

力信工程公司(7.41萬元，3人)；

迅滙機械設備(7.41萬元，4人)；

梁浩照醫生(7.4萬元，4人)；

HANDSOME COMPANY(7.38萬元，4人)；

HRD (ANTWERP WORLD DIAMOND CENTER) LIMITED(7.37萬元，3人)；

荃威恒豐小館(7.37萬元，4人)；

寶亨人民幣找換店(7.37萬元，5人)；

普詮電子(香港)(7.36萬元，3人)；

恆景企業(7.36萬元，2人)；

好大間(7.35萬元，3人)；

展宏工程公司(7.35萬元，3人)；

BRAVE PROGRESS LIMITED(7.35萬元，3人)；

四海運輸公司(7.35萬元，5人)；

香港宏濤國際集團責任(7.35萬元，4人)；

盈創(疊高)實業(7.35萬元，3人)；

九龍鑽石行(7.35萬元，3人)；

坤興金屬制品(7.35萬元，3人)；

中國勞動透視(7.35萬元，3人)；

MINA WEDDING STUDIO COMPANY LIMITED(7.35萬元，3人)；

SAFFI & CO.(7.35萬元，3人)；

善學慈善基金(7.35萬元，4人)；

盛昌布業(7.35萬元，4人)；

德雄清潔服務(7.35萬元，4人)；

達江漁業(7.35萬元，4人)；

傳化國際集團(7.35萬元，3人)；

華記海鮮飯店(7.35萬元，4人)；

榮豐行(香港)葯業(7.35萬元，3人)；

永高(中國)(7.35萬元，3人)；

優美髮廊(7.35萬元，6人)；

億新技術工程(7.35萬元，3人)；

中通國際物流(7.34萬元，3人)；

金鴻圖投資(7.34萬元，3人)；

DR AU YEONG CHI KEUNG'S CLINIC(7.33萬元，3人)；

MOHIRO'S FASHIONS O/B R.S. JEWELLERS LIMITED(7.32萬元，3人)；

頌恩醫務(7.32萬元，3人)；

謝國基醫生醫務所(7.31萬元，3人)；

港九電召的士車主聯會(7.31萬元，4人)；

建造機械技術培訓(7.31萬元，3人)；

玥彤旅運公司(7.31萬元，7人)；

KING FUNG & CO.(7.29萬元，3人)；

新昌建築材料(7.29萬元，3人)；

張子安．劉景新律師行(7.28萬元，4人)；

隆昌行參茸(7.28萬元，4人)；

南樂園(7.28萬元，5人)；

新運來(7.28萬元，4人)；

UNITED WELFARE UNION HONG KONG LIMITED(7.28萬元，6人)；

前寶通(香港)(7.28萬元，2人)；

⾧和大藥行(7.27萬元，4人)；

耆英樂園發展(7.26萬元，4人)；

有意思設計及開發(7.25萬元，3人)；

DRESS UP(7.24萬元，3人)；

永健堂中醫診所(7.24萬元，5人)；

港龍車行(7.23萬元，3人)；

聯藝工程國際(7.23萬元，3人)；

日康發展(7.23萬元，3人)；

躍基(7.22萬元，3人)；

星寶塑膠五金製品廠(7.22萬元，7人)；

思進學研(7.2萬元，3人)；

正華木業(7.2萬元，3人)；

施得權牙科醫生醫務所(7.2萬元，3人)；

和益服務 - 張謙昌醫生(7.2萬元，3人)；

智能商業服務(7.2萬元，3人)；

順業(香港)(7.2萬元，3人)；

裕華豐 -T/A 華豐中西藥行(7.2萬元，3人)；

巨人推廣(7.2萬元，3人)；

金壽司(7.2萬元，3人)；

哈古玩具(7.2萬元，3人)；

凱峻裝飾工程(7.2萬元，3人)；

合力(中港)物流(7.2萬元，3人)；

IMD CORPORATION LIMITED(7.2萬元，4人)；

佳榮公司(7.2萬元，3人)；

私人國製作(7.2萬元，3人)；

夢想完美坊(7.2萬元，3人)；

恒曦照明科技(7.2萬元，5人)；

星華工程(7.2萬元，3人)；

科誠系統(7.2萬元，3人)；

OSA MOTORS LIMITED(7.2萬元，3人)；

平記工程(香港)(7.2萬元，3人)；

正悟佛法(7.2萬元，3人)；

宸盛控股(香港)(7.2萬元，3人)；

天翔行(7.2萬元，3人)；

黃氏律師行(7.2萬元，3人)；

品尚美食國際(7.2萬元，3人)；

永達建築材料(7.2萬元，4人)；

維思知識產權(7.2萬元，3人)；

楊素梅(7.2萬元，3人)；

鼎盈理財(7.2萬元，3人)；

INTELLIGENT POWER TRADING LIMITED(7.19萬元，4人)；

西醫劉煒強(7.19萬元，3人)；

閩利發展公司(7.19萬元，4人)；

保聯(中國)(7.18萬元，3人)；

合意隆貿易公司(7.18萬元，4人)；

WIDE WILL INVESTMENT LIMITED(7.17萬元，2人)；

無意室內設計(7.16萬元，3人)；

億都(香港)(7.16萬元，4人)；

青苗藝智(7.15萬元，4人)；

百德資本(7.14萬元，6人)；

THE BIG BITE (HK) LIMITED(7.13萬元，3人)；

維寶國際(7.13萬元，3人)；

全力物流公司(7.13萬元，3人)；

恒景裝修工程(7.13萬元，3人)；

飛騰體育用品(7.13萬元，3人)；

兩合飯店(7.13萬元，5人)；

聯盛企業(7.13萬元，3人)；

SKYHILL MANAGEMENT LIMITED(7.13萬元，3人)；

WACNET (HONG KONG) LIMITED(7.13萬元，3人)；

香港珠心算專業教育協會(7.11萬元，3人)；

葉記凍肉(7.06萬元，3人)；

LILAS AROMA LIMITED(7.06萬元，7人)；

銳創顧問(7.05萬元，3人)；

姚萌萌理財顧問服務公司(7.05萬元，3人)；

林博禮牙科醫生(7.05萬元，4人)；

"ELEPHANT LOGISTICS LIMITED T/A ELEPHANT LOGISTICS (CHAI WAN

KOK)(7.05萬元，3人)；"

GLORY TRADING CO.(7.05萬元，4人)；

合豐行(7.05萬元，4人)；

讚機工程公司(7.05萬元，3人)；

港龍茶餐廳(7.05萬元，3人)；

廣生中醫保健(7.05萬元，1人)；

宏豐國際(7.05萬元，3人)；

博優(7.05萬元，5人)；

成記机械工程(7.05萬元，3人)；

翔順設計工程(7.05萬元，3人)；

德永海產(7.05萬元，3人)；

臻衡(7.05萬元，3人)；

永利貿易公司(7.05萬元，3人)；

WORK INTERNATIONAL LIMITED(7.05萬元，4人)；

YAN YUAN WEALTH MANAGEMENT(7.05萬元，3人)；

國際藥行(7.05萬元，7人)；

優行(7.04萬元，4人)；

裕盛聽力中心(7.04萬元，5人)；

楊氏飲食(7.04萬元，5人)；

樂齒健牙科醫務中心(7.03萬元，4人)；

境烊投資集團經營永興燒臘(7.03萬元，3人)；

香港調酒學校(7.02萬元，4人)；

珍寶雜誌屋暨嘉升雜誌屋(7.02萬元，3人)；

今好店(7.02萬元，5人)；

國際戶外用品發展公司(6.98萬元，4人)；

天山金屬材料(6.98萬元，3人)；

保芳工程(6.97萬元，3人)；

耀民工程(6.97萬元，3人)；

日榮(香港)投資企業(6.96萬元，6人)；

好事達實業(6.96萬元，3人)；

比天科技(6.95萬元，4人)；

FANGDD NETWORK HOLDING LIMITED(6.95萬元，3人)；

裕豐印刷(6.95萬元，4人)；

香港兒童弦樂團(6.94萬元，6人)；

明興啤盒公司(6.91萬元，3人)；

加添發展有限公可(6.9萬元，3人)；

愛莎貿易(6.9萬元，3人)；

ASIA FOOD GROUP (HONG KONG) LIMITED(6.9萬元，4人)；

齊記建築(香港)(6.9萬元，4人)；

城通科技(6.9萬元，3人)；

天濃貿易公司(6.9萬元，4人)；

東滙傢俱(6.9萬元，3人)；

金田地產(6.9萬元，3人)；

HAIR ZONE O/B ERIC COMPANY LIMITED(6.9萬元，3人)；

恒駿工程公司(6.9萬元，3人)；

恆利運輸物流(6.9萬元，3人)；

HWC MEDIA LIMITED(6.9萬元，4人)；

磯朗釣具專門店(6.9萬元，3人)；

LANSHENG RESOURCES HONGKONG LIMITED(6.9萬元，3人)；

麗莎美容(6.9萬元，4人)；

聯發公司(6.9萬元，4人)；

栢飛裝修工程公司(6.9萬元，4人)；

八方資產管理(6.9萬元，4人)；

百藝珠寶(6.9萬元，3人)；

寶康堂保健中心(6.9萬元，3人)；

筲箕灣牙科及植齒中心(6.9萬元，3人)；

中盟專業服務(香港)(6.9萬元，3人)；

薯仔屋(6.9萬元，6人)；

浚高工程(6.9萬元，3人)；

駿滙國際按揭(6.9萬元，3人)；

娃天堂傳訊(6.9萬元，0人)；

永興電金(6.9萬元，3人)；

泊爾實業(6.9萬元，4人)；

香港海鮮批發(6.9萬元，3人)；

雅科(集團)(6.89萬元，4人)；

廣匯兌換店(6.87萬元，2人)；

汛聯企業(6.87萬元，3人)；

依緋蝶香港(6.87萬元，4人)；

新科機械(6.87萬元，4人)；

QQM JEWELLERY COMPANY LIMITED(6.87萬元，3人)；

中寧工程顧問(6.84萬元，3人)；

天力工程(6.84萬元，3人)；

達記裝修建築工程(6.84萬元，3人)；

PIONER (YEUNG) CO LTD(6.84萬元，6人)；

安勤(香港)(6.83萬元，3人)；

露露時裝(6.83萬元，4人)；

宏億實業(6.83萬元，3人)；

和森財務發展公司(6.83萬元，4人)；

彭澤恩牙科醫生(6.81萬元，3人)；

海洋乾洗(6.81萬元，3人)；

海景美食(6.8萬元，4人)；

建材街(香港)(6.8萬元，3人)；

DR SM SAM & DENTAL SURGEONS(6.8萬元，3人)；

油麻地循道衛理楊震幼兒學校(6.8萬元，3人)；

智嘉國際(香港)(6.78萬元，3人)；

泓創首飾(6.77萬元，3人)；

江仔點心(6.77萬元，3人)；

潤基(6.76萬元，3人)；

宏興科技國際(6.75萬元，3人)；

錦鏢專業汽車維修(6.75萬元，3人)；

中國金世紀國際集團(6.75萬元，4人)；

二泰國際(6.75萬元，3人)；

EMPIRE WATCH MANUFACTURING LIMITED(6.75萬元，2人)；

豐樂電子(香港)(6.75萬元，4人)；

富盛(香港)新能源(6.75萬元，3人)；

立體驗(6.75萬元，3人)；

邱家濤無限公司(6.75萬元，3人)；

旦王(6.75萬元，4人)；

極選時裝批發公司(6.75萬元，3人)；

百利宏物流(6.75萬元，3人)；

石板鮮果(6.75萬元，3人)；

石崗車行(6.75萬元，4人)；

TASTY(6.75萬元，3人)；

黃田記(6.75萬元，5人)；

則曦國際資產管理(6.75萬元，3人)；

佳富利集團(6.74萬元，5人)；

榮興魚翅海味(6.74萬元，7人)；

廣東肉食公司(6.72萬元，3人)；

職業馬報(6.71萬元，5人)；

PRO RUNNER SPORTS CO.(6.68萬元，6人)；

金峰(遠東)貿易T/A高球滙(6.68萬元，2人)；

澳寶國際股份(6.68萬元，3人)；

大西洋國際貿易(6.68萬元，4人)；

友豪(6.68萬元，3人)；

FRANCIS HO & COMPANY(6.68萬元，4人)；

KARICH LIMITED(6.68萬元，3人)；

康泰食品(6.67萬元，6人)；

祟明護老之家(6.67萬元，3人)；

信譽環球(香港)(6.66萬元，3人)；

香港華德福教育基金會(6.66萬元，9人)；

曾仲文牙科醫務所(6.66萬元，3人)；

西醫鄒業宏(6.65萬元，5人)；

池記粉麵廠(6.65萬元，3人)；

萬豪移民顧問(6.63萬元，5人)；

張浩暉會計師行(6.63萬元，3人)；

I世代(6.62萬元，3人)；

卓傑國際(6.62萬元，3人)；

DR WONG PAK HOI'S OFFICE(6.61萬元，4人)；

順隆建設(6.6萬元，3人)；

CHING HING MEAT CO(6.6萬元，3人)；

迅科貿易(香港)(6.6萬元，3人)；

FAMOUS EXCHANGE(6.6萬元，3人)；

利致(6.6萬元，3人)；

卓昇系統(6.6萬元，3人)；

OUT LINE HAIR SALON(6.6萬元，4人)；

泛亞國際香港(6.6萬元，4人)；

RIGHT SHOP AUDIO(6.6萬元，3人)；

石籬啓譽補習中心(6.6萬元，3人)；

德成電金(6.6萬元，4人)；

獨比廣告(6.6萬元，3人)；

WAH KEE CHEUNG FIRM(6.6萬元，4人)；

華佗舘(6.6萬元，3人)；

創富集團控股(6.6萬元，3人)；

得利通物流(6.6萬元，3人)；

輕時光(6.59萬元，5人)；

康賢醫務中心(6.59萬元，4人)；

UNIQUE(6.57萬元，4人)；

捷信汽車材料及電器(6.57萬元，3人)；

永業珠寶公司(6.56萬元，3人)；

KITHAN LIMITED(6.54萬元，3人)；

美燊科技(6.54萬元，5人)；

卓記(6.53萬元，5人)；

岡信建材(6.53萬元，3人)；

澳斯卡公司(6.53萬元，4人)；

基督教荃灣潮人生命堂受託人法團(6.53萬元，3人)；

自律教育中心(蘇屋)(6.52萬元，3人)；

BARRE2BARRE LIMITED(6.52萬元，10人)；

黃麗娟(6.52萬元，5人)；

光大參茸海味集團(鰂魚涌分店)(6.51萬元，3人)；

順興潮汕滷味專門店(6.51萬元，3人)；

利正食品(6.51萬元，3人)；

卓穎溫習坊(6.49萬元，10人)；

西醫郭錫强(6.47萬元，3人)；

德進皮草硝染(6.46萬元，6人)；

駿達行(國際)(6.45萬元，3人)；

黑弦(6.45萬元，2人)；

創時計(6.45萬元，3人)；

冠創(香港)(6.45萬元，3人)；

EUROPE COMPANY(6.45萬元，3人)；

良友快餐店(6.45萬元，3人)；

路佳公司(6.45萬元，3人)；

喜昇集團 - 林記燒味(6.45萬元，3人)；

鴻港實業(6.45萬元，3人)；

聚融投資(6.45萬元，3人)；

新溢(6.45萬元，3人)；

明祿實業(6.45萬元，3人)；

駿發花園浸信會(6.45萬元，3人)；

QUEEN'S PLUS LIMITED(6.45萬元，3人)；

富滙運輸(6.45萬元，4人)；

森寶公司(6.45萬元，3人)；

智賦集團(6.45萬元，4人)；

幸福美妝藥店(6.45萬元，3人)；

鄭榮記(6.45萬元，3人)；

三興盛工程(6.43萬元，3人)；

HAPPY PRICE COMPANY LIMITED(6.41萬元，3人)；

富安地產(6.41萬元，4人)；

改衣站裁縫舖(6.39萬元，3人)；

宜領煒達圖則設計顧問公司(6.39萬元，3人)；

游勁新牙科醫生(6.38萬元，3人)；

重建援助(6.38萬元，4人)；

荃灣警署食堂(6.38萬元，3人)；

VENUS LO & COMPANY(6.38萬元，3人)；

和興(6.38萬元，3人)；

科陸電子(香港)(6.37萬元，3人)；

康健醫療儀器(6.36萬元，3人)；

潘錦輝醫生醫務所(6.36萬元，4人)；

優質堂國際(6.36萬元，3人)；

MARSHALL DAY HONG KONG LIMITED(6.35萬元，3人)；

金貝利製品(6.35萬元，4人)；

北京醫藥保健品公司(6.35萬元，3人)；

秩父(香港)(6.35萬元，3人)；

SHARPIE LIMITED(6.35萬元，3人)；

達江綠色本地漁埸(6.34萬元，4人)；

好順利快餐小食店(6.34萬元，3人)；

凱立國際(6.34萬元，6人)；

奕譽工程(6.33萬元，3人)；

現代小學士教育中心(太和)(6.33萬元，4人)；

陳毅川(6.31萬元，6人)；

凱皓(6.31萬元，4人)；

安基物流(香港)(6.31萬元，3人)；

邦仕滙國際顧問(6.3萬元，3人)；

珠記(林园)粉麵廠(6.3萬元，4人)；

日悅僱傭(6.3萬元，3人)；

芙美(6.3萬元，3人)；

億創會計師事務所(6.3萬元，5人)；

僑興國際(6.3萬元，3人)；

恒豐線帶(6.3萬元，4人)；

HJ INNOXCELL LIMITED(6.3萬元，3人)；

讚賞資本(6.3萬元，3人)；

MANAKAS HONG KONG LIMITED(6.3萬元，3人)；

明記凍肉(6.3萬元，4人)；

新益投資(6.3萬元，3人)；

栢高泳池工程(6.3萬元，5人)；

品佳品(香港)集團(6.3萬元，3人)；

德高科技(6.3萬元，3人)；

田記士多(6.3萬元，3人)；

友翔企業(香港)(6.3萬元，4人)；

展澤(6.3萬元，3人)；

冬日陽光慈善基金會(6.3萬元，3人)；

匯盈科技(6.3萬元，4人)；

黃潘建築師事務所(6.29萬元，7人)；

平記(6.28萬元，3人)；

滿利興業(6.28萬元，18人)；

JMD CORPORATE SERVICES LIMITED(6.26萬元，3人)；

叱吒(香港)(6.26萬元，4人)；

李東明(6.25萬元，2人)；

康視眼科中心(6.25萬元，4人)；

駿安建築(香港)(6.25萬元，3人)；

永聯行貿易(6.24萬元，4人)；

MSK & CO.(6.24萬元，3人)；

JANUARY & CO.(6.23萬元，2人)；

國偉香港中西藥(6.23萬元，3人)；

東江(華富)安老院(6.23萬元，5人)；

偉高工程顧問(6.22萬元，5人)；

駿業會計服務公司(6.21萬元，3人)；

卓智之星公司(6.2萬元，3人)；

DR TANG WAI HOI CLINIC(6.2萬元，4人)；

采視眼鏡(6.2萬元，3人)；

鼎豐鮮肉食品(6.18萬元，3人)；

家福食品(6.18萬元，3人)；

志昌隆魚肚海產(6.17萬元，4人)；

港灣海產貿易(6.17萬元，3人)；

安強消防工程及顧問(6.15萬元，2人)；

立東國際(6.15萬元，4人)；

祥和快餐小食店(6.15萬元，3人)；

華商物業代理(6.15萬元，3人)；

維昌洋行(6.15萬元，3人)；

CHRONO123 LIMITED(6.15萬元，3人)；

藝深設計公司(6.15萬元，3人)；

基基巴士公司(6.15萬元，5人)；

樂活科技(國際)(6.15萬元，3人)；

六嬸鮮魚檔(6.15萬元，3人)；

愛春園藥行(6.15萬元，3人)；

寶城餅店(6.15萬元，5人)；

TAI KONG NAM INVESTMENT CO LTD(6.15萬元，3人)；

科技數碼(6.15萬元，3人)；

田豐膠布貿易(6.15萬元，3人)；

偉高工程(香港)(6.15萬元，3人)；

榮泰汽車公司(6.15萬元，3人)；

和發冷氣工程公司(6.15萬元，2人)；

大圍田心地產(6.14萬元，3人)；

百事誠(6.12萬元，0人)；

專業物業管理(6.11萬元，2人)；

㇐華貿易公司(6.1萬元，3人)；

金滿屋投資(6.09萬元，3人)；

劉斌醫生醫務所(6.08萬元，3人)；

東洪國際企業(6.08萬元，3人)；

中正人民幣找換行(6.08萬元，3人)；

依比時裝廠(6.07萬元，3人)；

禮尚精品酒店O/B金潮發展(6.07萬元，4人)；

天然貿易公司(6.06萬元，3人)；

香港牆紙中心(6.05萬元，5人)；

均記鮮魚(6.05萬元，3人)；

威達五金(6.05萬元，3人)；

伯大尼教會(6.03萬元，5人)；

領先玻璃工程(6.03萬元，3人)；

大家食集團(6.02萬元，3人)；

偉東運輸工程公司(6.02萬元，4人)；

公文式柯士甸教育中心(6.01萬元，7人)；

龍廷鈞骨科醫生醫務所(6.01萬元，3人)；

CELINE KA LAI & COMPANY(6萬元，3人)；

CHINA GROWTH HONG KONG LIMITED(6萬元，4人)；

全興冷氣工程公司(6萬元，4人)；

金都食堂(6萬元，4人)；

好記鮮魚(6萬元，4人)；

康泰鮮魚(6萬元，3人)；

駿威化工原料(6萬元，3人)；

捷聯物流(6萬元，3人)；

海富隆(6萬元，4人)；

金華肉食公司(6萬元，4人)；

MIRACLE DIAM LIMITED(6萬元，3人)；

星滙找換(6萬元，3人)；

窩居(香港)(6萬元，4人)；

匯仕設備(6萬元，4人)；

永成貿易(6萬元，3人)；

ZAFAR SONS TRADE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(6萬元，1人)；

萬邦行國際(6萬元，3人)；

哈森商貿(香港)(5.99萬元，3人)；

美麥多飽餅屋(5.98萬元，5人)；

大埔脊科痛症診所(5.97萬元，3人)；

信興木業(5.97萬元，3人)；

譚張麗嫦會計師事務所(5.95萬元，3人)；

啟源中醫診所(5.95萬元，4人)；

百年亞洲集團(5.94萬元，3人)；

錦隆貿易公司(5.94萬元，4人)；

BEYOND DESSERT LIMITED(5.93萬元，3人)；

笨伯工藝(5.93萬元，4人)；

愛高科技國際(5.93萬元，3人)；

⾧者享樂慈善社(5.93萬元，6人)；

WINRIMAN LIMITED(5.92萬元，3人)；

錦新紙盒廠(5.9萬元，3人)；

柏力科技(香港)(5.9萬元，3人)；

華富米行(5.9萬元，4人)；

金偉投資(5.9萬元，4人)；

視力促進中心(5.89萬元，3人)；

香港余風采五堂會(5.88萬元，4人)；

新佳美食堂(5.87萬元，3人)；

黃暉牙科醫生醫務所(5.86萬元，3人)；

旭球經營盈采(5.85萬元，3人)；

A1凍肉(5.85萬元，3人)；

金系企業(5.85萬元，3人)；

添飯送(5.85萬元，3人)；

吉星堂(5.85萬元，3人)；

PRACTONIC LTD(5.84萬元，3人)；

BEANSTALK EDUCATION(5.83萬元，4人)；

西醫蘇漢邦(5.82萬元，5人)；

佳衛保險顧問(5.82萬元，2人)；

天賦美術教育(5.81萬元，3人)；

NAIL DE ART(5.81萬元，4人)；

西醫何愛平(5.81萬元，4人)；

MACLAY COMPANY LIMITED(5.81萬元，5人)；

友誠地產置業(5.81萬元，3人)；

A.F.C. ASIA LIMITED(5.8萬元，2人)；

領耀行(5.78萬元，3人)；

趙保記海鮮(5.78萬元，3人)；

康碩(5.78萬元，8人)；

牙科醫生高如春(5.78萬元，3人)；

東寶電業工程(5.78萬元，4人)；

鴻朗顧問服務中心(5.78萬元，3人)；

世天實業T/A世天國際教育集團(5.78萬元，3人)；

聯合文具影印(5.78萬元，3人)；

維也納兒童合唱團音樂學院(5.76萬元，5人)；

關黃浩牧醫務所(5.75萬元，3人)；

陳世榮律師行(5.75萬元，3人)；

COMING SOON(5.72萬元，7人)；

青創國際(5.71萬元，4人)；

樂行(5.71萬元，3人)；

安潔(5.7萬元，3人)；

AJ & CO(5.7萬元，3人)；

科士威集團(5.7萬元，3人)；

廸拉世家(5.7萬元，3人)；

DR WONG KIN MING'S CLINIC(5.7萬元，4人)；

信隆國際(5.7萬元，3人)；

大上海(5.7萬元，3人)；

彩鵬(5.7萬元，3人)；

廣東龍湖科技(香港)(5.7萬元，3人)；

恒發(5.7萬元，4人)；

恆達裝修工程公司(5.7萬元，2人)；

香港中亞企業貿易(5.7萬元，3人)；

I LOVE FITNESS LIMITED(5.7萬元，5人)；

啟華號(5.7萬元，4人)；

榮中建築工程(5.7萬元，3人)；

OSW GROUP LIMITED(5.7萬元，3人)；

THE SPANISH ACADEMY LIMITED(5.7萬元，5人)；

萬城電子(5.7萬元，3人)；

惠興隆運輸公司(5.7萬元，3人)；

ACTION INSURANCE AGENCY(5.69萬元，2人)；

NORTH SAILS HONG KONG LIMITED(5.68萬元，3人)；

DODANI ENTERPRISES (HK) LIMITED(5.67萬元，4人)；

智思國際(5.67萬元，3人)；

生利工程公司(5.67萬元，6人)；

源豐公司(5.67萬元，4人)；

泓銀工房(5.67萬元，3人)；

婚姻及兒童啟導中心(5.65萬元，5人)；

業利鐵鋁鋼水電工程(5.64萬元，3人)；

遠為(5.64萬元，4人)；

李偉龍醫生醫務所(5.63萬元，4人)；

METAL TRADING CORPORATION LIMITED(5.63萬元，3人)；

精品甜品(5.63萬元，4人)；

NEW FANCY INVESTMENT (HK) LIMITED(5.62萬元，3人)；

德發(5.62萬元，6人)；

鄧楗生醫生(5.62萬元，3人)；

香港安安國際自閉症教育基金會(慈善)(5.61萬元，5人)；

東海工程建設(5.61萬元，3人)；

楊子紋繡美容專門店(5.61萬元，3人)；

超卓(5.6萬元，4人)；

PATRICK CHENG & CO(5.6萬元，3人)；

號研學院(5.6萬元，4人)；

異風情精品酒店O/B金潮發展(5.6萬元，3人)；

記憶建樂坊(5.58萬元，3人)；

裕昌行(5.58萬元，3人)；

盛華商業大廈業主立案法團(5.57萬元，3人)；

譚厚德牙科醫生醫務所(5.57萬元，3人)；

推正堂(5.56萬元，5人)；

駿達鞋業公司(5.56萬元，5人)；

亞洲聯合公証行(5.56萬元，10人)；

顧德義中醫師(5.56萬元，5人)；

TALKING ABOUT REVOLUTION LIMITED(5.56萬元，4人)；

歐銘科技(5.55萬元，3人)；

彭永福醫生(5.55萬元，3人)；

ESCATEQ ASIA COMPANY LIMITED(5.55萬元，3人)；

GLEN'S CUSTOM TAILORS (HK) LTD(5.55萬元，5人)；

HAIR HOUSE(5.55萬元，4人)；

川崎電線(香港)(5.55萬元，3人)；

星域(亞洲)(5.55萬元，3人)；

聯興(潤記)燒腊(5.55萬元，3人)；

明輝工程(香港)(5.55萬元，4人)；

新輝旅遊(5.55萬元，3人)；

溥思貿易(5.55萬元，3人)；

博凌(5.55萬元，3人)；

蘇壽山保險服務(5.55萬元，4人)；

WAH SHING SEAFOOD(5.55萬元，4人)；

仁和堂(5.55萬元，3人)；

三和電路板設備(5.55萬元，3人)；

冠騰文化控股(5.54萬元，3人)；

仁和堂(5.54萬元，3人)；

新雅潔乾濕洗衣公司(5.53萬元，5人)；

黃立青醫生醫務所(5.52萬元，3人)；

香港的士電召中心(5.52萬元，3人)；

馬思醫生(5.52萬元，3人)；

香港基督教會忠愛堂(5.5萬元，3人)；

漫春天精品酒店(5.49萬元，3人)；

泉記鮮魚(5.45萬元，3人)；

柯慶全醫生醫務所(5.45萬元，4人)；

陳智昂牙科醫生醫務所(5.45萬元，2人)；

好仕活(5.44萬元，5人)；

偉昌工業中心業主立案法團(5.44萬元，3人)；

港生參茸海味(5.43萬元，2人)；

全世(5.43萬元，3人)；

大米教育科技香港(5.43萬元，3人)；

HAIR GARDEN(5.42萬元，3人)；

里駿投資(香港)(5.4萬元，3人)；

A R BURKILL & SONS (HK) LTD(5.4萬元，3人)；

傲智(5.4萬元，2人)；

億力科技(5.4萬元，2人)；

業貿國際(5.4萬元，2人)；

陳樂信(5.4萬元，2人)；

惠實顧問(5.4萬元，2人)；

理資堂(香港)(5.4萬元，2人)；

ACE COMPANY(5.4萬元，2人)；

ACERINOX PACIFIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

精算服務(5.4萬元，2人)；

英卓利(5.4萬元，2人)；

艾迪思創實業(5.4萬元，2人)；

ADORIA INSURANCE CONSULTANT(5.4萬元，2人)；

AGILITY RESEARCH AND STRATEGY PTE LIMITED(5.4萬元，3人)；

明倫國際(5.4萬元，2人)；

ALICE RANDELL LIMITED(5.4萬元，2人)；

愛家電機貿易(5.4萬元，3人)；

衡平信託香港(5.4萬元，1人)；

AMA XPERTEYE LIMITED(5.4萬元，2人)；

AMANI MINERALS (HK) LIMITED(5.4萬元，2人)；

安通國際(5.4萬元，2人)；

安普生化科技(香港)(5.4萬元，2人)；

香港天使財富管理服務公司(5.4萬元，1人)；

ANNBOLI PACIFIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

ANTHONY WONG & CO(5.4萬元，2人)；

㇐代設計及印刷(5.4萬元，2人)；

藝寶傢俱(5.4萬元，2人)；

藝豐廣告(5.4萬元，2人)；

啟騰投資(5.4萬元，2人)；

安意工程(5.4萬元，2人)；

ASIA ELECTRONICS HK TECHNOLOGIES LIMITED(5.4萬元，2人)；

亞洲物流(中國)(5.4萬元，2人)；

華星投資(集團)(5.4萬元，2人)；

集成棉業(5.4萬元，5人)；

AT WISER LIMITED(5.4萬元，2人)；

ATSARA PROPERTIES LIMITED(5.4萬元，2人)；

信悅汽車維修(5.4萬元，2人)；

先行控股(5.4萬元，2人)；

圓深社區設計(5.4萬元，2人)；

圓深電業工程(5.4萬元，2人)；

澎達(5.4萬元，2人)；

百利鮮果經營裕利鮮果貿易行(5.4萬元，5人)；

品權(5.4萬元，2人)；

BE MY WINNER(5.4萬元，2人)；

BEDAT & CO (HK) LIMITED(5.4萬元，2人)；

百褔(5.4萬元，2人)；

比利時公司(5.4萬元，3人)；

BELLE DIAM LIMITED(5.4萬元，2人)；

BERRY PLASTICS ASIA PACIFIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

超盈(越南)(5.4萬元，2人)；

佳滔發展(5.4萬元，2人)；

利得投資(集團)(5.4萬元，2人)；

卓豪錶業(5.4萬元，2人)；

碧生源控股(5.4萬元，2人)；

BETTER SOURCING WORLDWIDE LIMITED(5.4萬元，2人)；

北港航運(5.4萬元，2人)；

BIG BEN LIMITED(5.4萬元，2人)；

廣登置業集團(5.4萬元，2人)；

耀邦機械工程(5.4萬元，4人)；

億威環保科技(5.4萬元，2人)；

BINDAREE BEEF HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

BLUE BOARD LIMITED(5.4萬元，2人)；

邦聯禮品推廣(5.4萬元，2人)；

BOSKALIS INTERNATIONAL BV(5.4萬元，2人)；

BRICS ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

寶通資本(5.4萬元，2人)；

BU CREATION LIMITED(5.4萬元，4人)；

BUMPNBUB LIMITED(5.4萬元，2人)；

卓靈製作公司(5.4萬元，2人)；

CANDY MOK & CO(5.4萬元，2人)；

宏圖投資顧問(5.4萬元，2人)；

CARCHOICE MOTORS LIMITED(5.4萬元，3人)；

思元室內設計公司(5.4萬元，3人)；

CENTRAL DISTILLERS LIMITED(5.4萬元，2人)；

磯法工程及顧問(5.4萬元，3人)；

冠錦會計服務(5.4萬元，2人)；

卓恆體育會(5.4萬元，2人)；

秋記廣告製作(5.4萬元，2人)；

奚龍生牙科醫生診所(5.4萬元，2人)；

卓爾傳媒推廣(遠東)(5.4萬元，2人)；

陳小玲(5.4萬元，2人)；

智啟(5.4萬元，3人)；

棋人媒體(5.4萬元，2人)；

佛華(5.4萬元，2人)；

祥莊(5.4萬元，2人)；

祥記(5.4萬元，5人)；

祥利運輸公司(5.4萬元，2人)；

⾧沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園(5.4萬元，2人)；

⾧和聯合發展(5.4萬元，3人)；

中國大柵欄置業(5.4萬元，2人)；

英泰行(5.4萬元，2人)；

中豪國際實業(5.4萬元，2人)；

中㇐建築(5.4萬元，2人)；

CHINA PARTNERS LTD(5.4萬元，3人)；

中國港澳台僑和平發展總會(5.4萬元，2人)；

中科招商(香港)創業投資管理(5.4萬元，2人)；

中紡糧油(香港)(5.4萬元，2人)；

香港趙族宗親總會(5.4萬元，2人)；

創高實業公司(5.4萬元，2人)；

CHRISTIAN DEOM AVOCAT / ATTORNEY AT LAW(5.4萬元，2人)；

CHRISTMAS CREATIVE COMPANY LTD(5.4萬元，2人)；

超信印嘜公司(5.4萬元，3人)；

全記機械工程(5.4萬元，2人)；

進益電子科技(5.4萬元，2人)；

俊財(李氏)貿易公司(5.4萬元，2人)；

竣皓投資公司(5.4萬元，2人)；

焌汶工程(5.4萬元，2人)；

駿耀注塑機械設備(5.4萬元，2人)；

進業貿易公司(5.4萬元，2人)；

中國基建融資(5.4萬元，2人)；

幸康香港(5.4萬元，2人)；

司高士(5.4萬元，2人)；

城泰投資(5.4萬元，3人)；

城宏(5.4萬元，2人)；

CLARIVATE ANALYTICS (INTERNATIONAL) LIMITED(5.4萬元，2人)；

恒隆白洋舍(5.4萬元，2人)；

雲邦找換店(5.4萬元，2人)；

康佰控股(5.4萬元，2人)；

康寶(香港)滅蟲服務(5.4萬元，2人)；

金通顧問(5.4萬元，2人)；

CONGLOM HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

康衛技術(香港)(5.4萬元，2人)；

COSMO BUILDING MATERIAL SUPPLIER CO., LIMITED(5.4萬元，2人)；

厚伽(香港)(5.4萬元，2人)；

CPE ADVISORS (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

創建屋宇顧問(5.4萬元，3人)；

科聯顧問(5.4萬元，2人)；

通恒機電工程公司O/B軒耀工程(5.4萬元，2人)；

賽霸創力(5.4萬元，2人)；

D PRO HK DESIGN & PRODUCTION LIMITED(5.4萬元，2人)；

大新汽車音響(5.4萬元，2人)；

達明電機工程公司(5.4萬元，2人)；

港匯電腦系統(5.4萬元，2人)；

達施音響工程公司(5.4萬元，3人)；

DCC ARCHITECTS LIMITED(5.4萬元，2人)；

海豚科技(5.4萬元，2人)；

DELTAMAC LTD(5.4萬元，2人)；

迪美公司(5.4萬元，2人)；

DERS INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元，2人)；

德裕世家商業顧問(5.4萬元，2人)；

數碼地帶(5.4萬元，2人)；

數位門(5.4萬元，2人)；

洛鎐(5.4萬元，2人)；

道成國際(5.4萬元，2人)；

多寶利實業(5.4萬元，3人)；

DOUBLE Z LIMITED(5.4萬元，4人)；

DR ARTHUR VAN LANGENBERG'S CLINIC(5.4萬元，2人)；

西醫王榮生(5.4萬元，2人)；

黎慶煦醫生(5.4萬元，2人)；

西醫張寧頤醫務所(5.4萬元，2人)；

DR DANNY KAM FUNG KONG(5.4萬元，2人)；

關兆權醫務所(5.4萬元，3人)；

郭炳輝醫生醫務所(5.4萬元，2人)；

劉禮英醫生(5.4萬元，2人)；

白寶權醫生(5.4萬元，2人)；

DR ROBERT P H LAU'S CO(5.4萬元，2人)；

李清文牙科醫生醫務所(5.4萬元，2人)；

DR TERI YUNG DR JANLY MAO DENTAL PRACTICE CO LIMITED(5.4萬元，2人)；

DR TSUI YUK MING AND DENTAL SURGEONS(5.4萬元，2人)；

鄭偉昌牙科醫生(5.4萬元，2人)；

黃文琪(5.4萬元，6人)；

DR YU KAR FOOK'S CLINIC(5.4萬元，2人)；

李志誠牙科醫生(5.4萬元，2人)；

DR. FRANKLIN W.P. LI(5.4萬元，2人)；

DR. K C LUK LAWRENCE DENTAL SURGEONS(5.4萬元，2人)；

DR. TSANG WAI KAY(5.4萬元，2人)；

黃斯愷醫生(5.4萬元，2人)；

DW CONSULTANT(5.4萬元，2人)；

帝顯科技(5.4萬元，2人)；

DY PAPER CONSULTANCY COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

益寶玩具(5.4萬元，2人)；

依田(香港)(5.4萬元，2人)；

維榮電子(5.4萬元，2人)；

普健仕(USA)藥業(5.4萬元，2人)；

東滙商業服務(5.4萬元，2人)；

東運投資(5.4萬元，2人)；

東泰商行(5.4萬元，2人)；

EATON ELECTRIC & ENGINEERING SERVICES LIMITED(5.4萬元，2人)；

ECKI B. HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

奇迹寶利馬(香港)(5.4萬元，2人)；

ECO RING HOLDINGS LIMITED(5.4萬元，2人)；

香港環智科技(5.4萬元，2人)；

EGO SHIPPING LIMITED(5.4萬元，2人)；

上浤資本國際(5.4萬元，2人)；

愛立許集團(中國)(5.4萬元，2人)；

東源水電冷氣工程公司(5.4萬元，3人)；

潤雋(5.4萬元，3人)；

ELITE MDRT FINANCIAL CONSULTANCY(5.4萬元，2人)；

愛麗斯貿易(5.4萬元，2人)；

ELWIN CONSULTANCY CO LTD(5.4萬元，2人)；

易慕設計(5.4萬元，3人)；

ERIC POON & CO(5.4萬元，2人)；

好景能源(5.4萬元，2人)；

永鼎集團(香港)(5.4萬元，2人)；

ETERNAL CREATIVE LIMITED(5.4萬元，2人)；

蜜絲完美(5.4萬元，2人)；

億得國際(5.4萬元，2人)；

ETHNICRAFT ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

易通按揭(5.4萬元，2人)；

祐年(5.4萬元，2人)；

永盛運輸(5.4萬元，2人)；

永智工程顧問(5.4萬元，2人)；

EXIM FINANCE (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

誠信運輸(5.4萬元，2人)；

FASHION LINQ ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

發記(5.4萬元，4人)；

紡藝製衣(5.4萬元，2人)；

富麗莎時裝(5.4萬元，2人)；

豐舜實業(5.4萬元，2人)；

FINDRECRUITER.COM LIMITED(5.4萬元，2人)；

麟烽(亞洲)投資管理(5.4萬元，2人)；

神召會禮拜堂天澤幼兒園(5.4萬元，2人)；

寶通興業(5.4萬元，2人)；

五葉時裝(香港)(5.4萬元，3人)；

荃新視力(5.4萬元，2人)；

香港專業護眼中心(5.4萬元，2人)；

和益服務(5.4萬元，2人)；

博通公司(5.4萬元，1人)；

吉龍泵行(5.4萬元，1人)；

科通工程公司(5.4萬元，2人)；

FREDA LIM & CO(5.4萬元，2人)；

友誠印刷製本(5.4萬元，4人)；

FUJI PLA HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

朗豐工程(5.4萬元，2人)；

富林亞太經營富裕地產代理公司(5.4萬元，2人)；

豐滙工程(5.4萬元，2人)；

峰藝實業工程(5.4萬元，2人)；

嘉濤(香港)發展(5.4萬元，2人)；

利德投資(5.4萬元，2人)；

昭信保險代理公司(5.4萬元，2人)；

GEMORINA (HK) LIMITED(5.4萬元，2人)；

駿達科技工程公司(5.4萬元，2人)；

真瑩美健(5.4萬元，2人)；

吉力財富管理顧問公司(5.4萬元，2人)；

GLOBAL LEISURE GROUP LIMITED(5.4萬元，2人)；

錦邦(香港)(5.4萬元，2人)；

焯烽(5.4萬元，2人)；

寶新金融集團(5.4萬元，5人)；

高升09(5.4萬元，2人)；

金源香港公司(5.4萬元，2人)；

金亞洲集團(5.4萬元，2人)；

金濤結構工程(5.4萬元，2人)；

GOLDEN EARTH CONSULTANTS LIMITED(5.4萬元，2人)；

高豐集團控股(5.4萬元，2人)；

金發實業(香港)(5.4萬元，2人)；

金鄺工程(5.4萬元，3人)；

GOLDEN LEAP CONSTRUCTION CO. LIMITED(5.4萬元，2人)；

金忠錶殼廠(5.4萬元，2人)；

金進汽車貿易(5.4萬元，3人)；

景謙發展(5.4萬元，3人)；

益廣發展(5.4萬元，2人)；

GRACE BILLION LIMITED(5.4萬元，2人)；

宏中(香港)(5.4萬元，2人)；

博麗工程(5.4萬元，2人)；

大⾧江(國際)貿易(5.4萬元，2人)；

宏拓(5.4萬元，2人)；

GRAND SILVER(5.4萬元，2人)；

君俊酒店(5.4萬元，2人)；

高譽資產管理(5.4萬元，2人)；

GREAT NEW TALENT FACTORY (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

利安興業(5.4萬元，3人)；

大榮工業股份(5.4萬元，2人)；

綠智樂企業(5.4萬元，3人)；

H & L CONSULTANCY LIMITED(5.4萬元，2人)；

恆峯吊機(5.4萬元，2人)；

恆峰製品廠(5.4萬元，2人)；

恒豐五金(5.4萬元，2人)；

恒瑋油漆(5.4萬元，3人)；

和盛顧問公司(5.4萬元，2人)；

夏利文物業管理(安利大廈業主代理人)(5.4萬元，2人)；

夏利文物業管理(CHELSEA COURT業主代理人)(5.4萬元，2人)；

夏理信會計師事務所(5.4萬元，2人)；

八天堂尖沙咀(5.4萬元，2人)；

華基工程公司(5.4萬元，2人)；

早川國際(香港)(5.4萬元，2人)；

中珩國際資產管理(5.4萬元，2人)；

合盈工程公司(5.4萬元，2人)；

康寶西藥房(5.4萬元，2人)；

恒和傢俬工程(5.4萬元，2人)；

禾杏企業(5.4萬元，2人)；

HIGH SURPLUS CORPORATION LIMITED(5.4萬元，2人)；

HIPCON TRADING LIMITED(5.4萬元，3人)；

海馬建築(5.4萬元，2人)；

菱沼(香港)(5.4萬元，2人)；

海東集華發展(5.4萬元，2人)；

HI-TECH TELECOM(5.4萬元，2人)；

香港顧德語言服務(5.4萬元，2人)；

中港網絡(5.4萬元，2人)；

恒安泰國際(5.4萬元，2人)；

皓景工程(5.4萬元，3人)；

凱業國際貿易公司(5.4萬元，2人)；

家常便飯(飲食)(5.4萬元，2人)；

榮新戶外用品(5.4萬元，2人)；

漢記運輸(5.4萬元，2人)；

漢成工程公司(5.4萬元，2人)；

宏達假期(5.4萬元，2人)；

香港萬國宣道浸信聯會(5.4萬元，2人)；

香港業餘武術協會(5.4萬元，2人)；

香港減重及糖尿外科中心(5.4萬元，2人)；

香港建造業服務協會(5.4萬元，2人)；

香港消防處職工總會(5.4萬元，2人)；

香港銀河財富資產管理公司(5.4萬元，2人)；

香港正霖衞浴實業(5.4萬元，3人)；

香港國泰實業集團(5.4萬元，2人)；

香港何氏宗親總會(5.4萬元，2人)；

香港雙輝光學(5.4萬元，3人)；

香港千羽實業(5.4萬元，2人)；

香港森悅實業(5.4萬元，2人)；

香港精英部隊培訓(5.4萬元，2人)；

香港道教聯合會圓玄幼稚園(5.4萬元，2人)；

香港德創國際貨運(5.4萬元，2人)；

香港車輛廢氣檢測(5.4萬元，2人)；

康樂護老院O/B康健國際(5.4萬元，2人)；

康達控股(5.4萬元，2人)；

康業物業資產管理(5.4萬元，2人)；

香港宏燕控股(5.4萬元，2人)；

HONGKONG STEM CELL CENTER LIMITED(5.4萬元，3人)；

合興棚業(5.4萬元，2人)；

合群冷氣零件(5.4萬元，2人)；

合和號(5.4萬元，3人)；

和聚資產管理(5.4萬元，2人)；

許學報公司(5.4萬元，2人)；

惠吉西投資(5.4萬元，2人)；

百翹(5.4萬元，2人)；

雄興海陸聯運(5.4萬元，2人)；

鴻利貨櫃服務(5.4萬元，2人)；

紅映顧問(5.4萬元，2人)；

謙信生命資源培育中心(5.4萬元，2人)；

IDIG LIMITED(5.4萬元，2人)；

艾德威(香港)(5.4萬元，2人)；

IJK CAPITAL PARTNERS LIMITED(5.4萬元，2人)；

伊利斯東亞(5.4萬元，2人)；

德業鐘錶(5.4萬元，2人)；

互動手訊(5.4萬元，3人)；

創睿資本(5.4萬元，2人)；

天豐億設計(5.4萬元，2人)；

國際名酒交易中心(5.4萬元，2人)；

美華(國際)紙業(5.4萬元，2人)；

英緯國際(5.4萬元，2人)；

INTRINSIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

IOT SOLUTION LIMITED(5.4萬元，2人)；

IPULSE LIMITED(5.4萬元，2人)；

IZUBIE COMPANY(5.4萬元，2人)；

廠聯紡織(5.4萬元，2人)；

日健企業(5.4萬元，2人)；

JACC ENTERPRISE LIMITED(5.4萬元，2人)；

JACKUK COMPANY LIMITED(5.4萬元，1人)；

基迅工程公司(5.4萬元，2人)；

JB CONTINENTAL SERVICES LIMITED(5.4萬元，2人)；

允升集團(5.4萬元，2人)；

JEAN GAO(5.4萬元，1人)；

JETTCORP, LIMITED(5.4萬元，2人)；

嘉逸國際興業(5.4萬元，2人)；

蒸點(5.4萬元，5人)；

蒸點(5.4萬元，3人)；

晶龍集團(香港)電子科技材料(5.4萬元，2人)；

JIT INTERNATIONAL TRIMS COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

JOE COMPANY(5.4萬元，2人)；

JOEY NG COMPANY(5.4萬元，2人)；

晉高世紀(5.4萬元，2人)；

晉盛實業(5.4萬元，2人)；

雅詩(5.4萬元，2人)；

聚辰電路(5.4萬元，2人)；

日豐旅遊(5.4萬元，2人)；

龍華國際酒業集團(5.4萬元，2人)；

杰威國際(5.4萬元，2人)；

嘉嘉(控股)(5.4萬元，2人)；

嘉溢國際(5.4萬元，2人)；

佳景照明(5.4萬元，2人)；

佳利雜貨(5.4萬元，2人)；

楷通控股(5.4萬元，2人)；

嘉琪(5.4萬元，2人)；

金鋒土地開發(5.4萬元，2人)；

錦興(遠東)發展(5.4萬元，2人)；

金寧發展(5.4萬元，2人)；

金寶玉器珠寶行(5.4萬元，2人)；

錦聯雲石工程(5.4萬元，3人)；

勤偉(5.4萬元，2人)；

摩托站(5.4萬元，3人)；

泰國佛牌專門店(5.4萬元，2人)；

鍵泰發展(5.4萬元，2人)；

KIDSGRO LIMITED(5.4萬元，3人)；

錦江(5.4萬元，2人)；

建新建築(5.4萬元，3人)；

仁信(5.4萬元，2人)；

景鴻保險顧問(5.4萬元，2人)；

健迅科技(5.4萬元，2人)；

鉅龍電訊國際(5.4萬元，2人)；

傑生珠寶(5.4萬元，2人)；

KK文化控股(5.4萬元，2人)；

健大發展(5.4萬元，2人)；

公主纖體美容中心(5.4萬元，2人)；

高進工程(5.4萬元，3人)；

KOTZ ENGINEERING LTD(5.4萬元，2人)；

KOWLING COMPANY LIMITED(5.4萬元，3人)；

公文式屯門柏麗教育中心(5.4萬元，2人)；

KUNG DEVELOPMENT CO(5.4萬元，2人)；

吉慶置業(5.4萬元，2人)；

廣達隆船廠(兄弟)(5.4萬元，2人)；

KYAN LIMITED(5.4萬元，2人)；

LAMB WESTON (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

立豪企業(5.4萬元，3人)；

劉德記汽車工程(5.4萬元，3人)；

領裕國際(5.4萬元，2人)；

利卓發展(5.4萬元，2人)；

利濱行(香港)(5.4萬元，2人)；

利興五金製品(5.4萬元，2人)；

利迅國際(香港)(5.4萬元，2人)；

駿邦顧問(5.4萬元，2人)；

樂居(香港)(5.4萬元，2人)；

俐學教育(5.4萬元，2人)；

莉麗詩化妝品(5.4萬元，2人)；

貸易快線(5.4萬元，3人)；

LOC MARIA ASIA LIMITED(5.4萬元，2人)；

正誠會計師事務所(5.4萬元，2人)；

奴多姿紡織廠(5.4萬元，2人)；

英國倫敦香薰治療學院(香港)(5.4萬元，2人)；

祥光工程(5.4萬元，2人)；

LORA & FESTA LIMITED(5.4萬元，2人)；

盧氏冷氣工程(5.4萬元，9人)；

LOTTE CHEMICAL CORP.(5.4萬元，2人)；

嬰母樂園(5.4萬元，2人)；

LOVEVERY HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

聯發環保公司(5.4萬元，2人)；

聯福祥發工程(5.4萬元，2人)；

LUN COMPANY(5.4萬元，2人)；

倫記汽車服務(5.4萬元，2人)；

龍健強(5.4萬元，2人)；

粵南信義會腓力堂啟業幼兒學園(5.4萬元，2人)；

粵南信義會腓力堂愛鄰幼兒學園(5.4萬元，2人)；

力斯貳點零(5.4萬元，2人)；

萬亨達(5.4萬元，4人)；

M.Y LEISURE LIMITED(5.4萬元，2人)；

馬爾計量設備(5.4萬元，2人)；

麥業建造工程公司(5.4萬元，2人)；

MAK'S COMPANY(5.4萬元，2人)；

安全管理顧問(盧氏)(5.4萬元，2人)；

文達會計秘書服務(5.4萬元，2人)；

MARINE'S & CO(5.4萬元，2人)；

MASTER CONSULTANT SERVICE COMPANY(5.4萬元，2人)；

盛卓顧問(5.4萬元，2人)；

萬俊(亞洲)(5.4萬元，2人)；

MAY'S BEAUTY(5.4萬元，1人)；

勵盈國際市場(5.4萬元，2人)；

MD DIAGNOSTIC IMAGING CONSULTANCY LIMITED(5.4萬元，2人)；

明星電氣(香港)(5.4萬元，2人)；

METERS & MEASUREMENTS LIMITED(5.4萬元，3人)；

METRORESIDENCES HONG KONG LIMITED(5.4萬元，1人)；

MHI LIMITED(5.4萬元，2人)；

MICHAEL YUEN & CO.(5.4萬元，2人)；

創紀網絡中國(5.4萬元，2人)；

呂志成會計師事務所(5.4萬元，2人)；

明輝鋼鐵工程公司(5.4萬元，2人)；

銘誠汽車服務(5.4萬元，3人)；

明耀工程公司(5.4萬元，2人)；

明曦公益基金會(5.4萬元，2人)；

MINT TAX CONSULTING LIMITED(5.4萬元，2人)；

菱亞科技(5.4萬元，2人)；

MKW FINANCIAL CONSULTANT CO.(5.4萬元，2人)；

小童星訓練學院(5.4萬元，4人)；

積金評級(5.4萬元，2人)；

MPM HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

新科(亞洲)(5.4萬元，3人)；

MUREX HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

睦香港(5.4萬元，2人)；

剛氏(5.4萬元，2人)；

南興泰繡莊(5.4萬元，2人)；

理研電具香港(5.4萬元，2人)；

納維國際投資(5.4萬元，2人)；

立意香港(5.4萬元，2人)；

NEON GEMS(5.4萬元，2人)；

NETWORK BOX HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

新池記(5.4萬元，3人)；

新城市電腦系統顧問(5.4萬元，2人)；

新龍記(香港)(5.4萬元，2人)；

百新管理(5.4萬元，2人)；

大記電業(5.4萬元，2人)；

新力(中港)(5.4萬元，2人)；

辛力公司(5.4萬元，2人)；

新軟工作室(5.4萬元，2人)；

NEW YORK FASHIONS O/B R.S. JEWELLERS LIMITED(5.4萬元，2人)；

豐晟資產管理(5.4萬元，4人)；

五祥汽車公司(5.4萬元，2人)；

藝鋒(香港)(5.4萬元，2人)；

藝衡(5.4萬元，2人)；

阿佳(5.4萬元，2人)；

濃飛(香港)(5.4萬元，2人)；

濼濤氣體工程承辦商(5.4萬元，3人)；

野村不動産香港(5.4萬元，2人)；

連成科技集團(5.4萬元，2人)；

NTT ELECTRONICS HONG KONG LIMITED(5.4萬元，2人)；

達成系統(5.4萬元，3人)；

奧栢立(5.4萬元，2人)；

奧博貿易(5.4萬元，2人)；

海洋安東解決方案(5.4萬元，2人)；

詩雅企業(5.4萬元，2人)；

歐意姆服務香港(5.4萬元，2人)；

奧華投資管理(5.4萬元，3人)；

OIL ASSETS INTERNATIONAL LIMITED(5.4萬元，3人)；

安御(5.4萬元，2人)；

㇐國兩制青年論壇(5.4萬元，2人)；

安深會計師事務所(5.4萬元，2人)；

眼鏡2000(5.4萬元，2人)；

OPTIM WINES HK LIMITED(5.4萬元，2人)；

賢哲管理(5.4萬元，2人)；

貫東國際(5.4萬元，2人)；

原彩分色(5.4萬元，2人)；

遠豐(5.4萬元，2人)；

協華電子(香港)(5.4萬元，2人)；

柏富物流發展(香港)(5.4萬元，2人)；

PANDCHA LIMITED(5.4萬元，2人)；

PARAGON RELOCATION RESOURCES LIMITED(5.4萬元，2人)；

百樂酒店管理(香港)(5.4萬元，2人)；

普登斯(香港)(5.4萬元，2人)；

雲明(5.4萬元，2人)；

伯樂喬科技(5.4萬元，2人)；

泛獅實業(5.4萬元，2人)；

葉滿顧問(5.4萬元，2人)；

飛豪工程(5.4萬元，0人)；

金鳳凰珠寶金行(5.4萬元，2人)；

PIETRO LIMITED(5.4萬元，2人)；

普瑞恆(5.4萬元，2人)；

PLUS EDUCATION CENTRE(5.4萬元，2人)；

方盟控股(5.4萬元，2人)；

POP RACE LIMITED(5.4萬元，2人)；

博耳投資(香港)(5.4萬元，2人)；

POWERPLAY SPORTS & ENTERTAINMENT LIMITED(5.4萬元，2人)；

亮栢(5.4萬元，2人)；

印郵傳訊(5.4萬元，2人)；

保鋼工程(5.4萬元，2人)；

勵盟會計師事務所(5.4萬元，2人)；

盈際(5.4萬元，2人)；

澤明貿易(5.4萬元，2人)；

上加顧問(5.4萬元，2人)；

博思企業顧問(5.4萬元，3人)；

港泰電子科技(5.4萬元，2人)；

錡爵發展公司(5.4萬元，2人)；

全品食品(5.4萬元，2人)；

彩俊(香港)(5.4萬元，2人)；

溢昌工程(5.4萬元，2人)；

RAM ENGINEERING & DESIGN, INC.(5.4萬元，2人)；

瑋翔(5.4萬元，2人)；

RAYMOND LAU & COMPANY(5.4萬元，2人)；

REAP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

藝思音樂學院(5.4萬元，3人)；

RHYOVIS LIMITED(5.4萬元，3人)；

裕升(5.4萬元，2人)；

日利遠東(5.4萬元，2人)；

偉卓集團(5.4萬元，2人)；

余國安(5.4萬元，2人)；

緯城(5.4萬元，2人)；

ROBERTO CAVALLI ASIA PACIFIC LIMITED(5.4萬元，2人)；

ROCK ON CO. LIMITED(5.4萬元，2人)；

羅德國際(5.4萬元，2人)；

富邦顧問(5.4萬元，2人)；

ROYAL JEWELLERY CO(5.4萬元，2人)；

RS INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED(5.4萬元，2人)；

瑞華(國際)基金(5.4萬元，2人)；

世泰(5.4萬元，3人)；

新啟貿易(5.4萬元，2人)；

生昌帆布工程公司(5.4萬元，2人)；

三木技術(5.4萬元，2人)；

三華中國實業(5.4萬元，2人)；

賽雅製作(5.4萬元，2人)；

暹羅化工貿易(中國)(5.4萬元，2人)；

SCHUF VALVES CHINA (SFCH) LIMITED(5.4萬元，2人)；

信瑞資產管理(5.4萬元，2人)；

善枝亞洲(5.4萬元，2人)；

上海萬美洋服公司(5.4萬元，2人)；

駿溢行(5.4萬元，2人)；

SHELLY PENG & CO.(5.4萬元，2人)；

乘風印刷公司(5.4萬元，3人)；

順利隆地產(5.4萬元，2人)；

順泰科技(香港)(5.4萬元，2人)；

SIDDHI TRADING CO(5.4萬元，2人)；

銀豪物產(5.4萬元，4人)；

SIMFUSION TECHNOLOGY LIMITED(5.4萬元，2人)；

先域仕國際(5.4萬元，4人)；

先達科技(5.4萬元，3人)；

致知文教中心(5.4萬元，2人)；

星光物業顧問公司(5.4萬元，3人)；

昇華洋服制作貿易(5.4萬元，2人)；

華富物流(5.4萬元，5人)；

中舜實業(5.4萬元，2人)；

中瑞檢驗(香港)(5.4萬元，2人)；

瑞強集團(5.4萬元，2人)；

信納醫美顧問(5.4萬元，2人)；

SKY APPAREL (H.K.) LIMITED(5.4萬元，2人)；

天華國際企業集團(5.4萬元，2人)；

天仁企業服務(5.4萬元，2人)；

SLUMBERSAVE TECHNOLOGY LIMITED(5.4萬元，2人)；

思樂(5.4萬元，2人)；

萬駿達供應鏈(5.4萬元，2人)；

雋才市場傳訊(5.4萬元，2人)；

智贏國際投資(5.4萬元，2人)；

日峰棚業(5.4萬元，2人)；

鐵存貿易(5.4萬元，2人)；

大順國際實業(5.4萬元，3人)；

大興行(5.4萬元，2人)；

大好景雞鴨(5.4萬元，2人)；

大華鋼鐵工程(5.4萬元，2人)；

大為物產(5.4萬元，5人)；

德興行石油(5.4萬元，2人)；

德寳大押(5.4萬元，2人)；

德信汽車貿易(5.4萬元，2人)；

聚賢亞洲(香港)(5.4萬元，2人)；

TALON GLOBAL LIMITED(5.4萬元，2人)；

譚燦鳳企業(5.4萬元，2人)；

達信找換店(5.4萬元，3人)；

達有汽車服務(5.4萬元，2人)；

TCS (ASIA) CO LIMITED(5.4萬元，2人)；

天域項目統籌顧問(5.4萬元，2人)；

特藝佳國際(5.4萬元，2人)；

科福(5.4萬元，2人)；

騰駿(香港)集團(5.4萬元，2人)；

THE CHOY LEE COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

曉鋒工程(5.4萬元，2人)；

大新織造製衣廠(5.4萬元，2人)；

康晴藥房及保健中心(5.4萬元，2人)；

浩瀚貿易公司(5.4萬元，2人)；

TIC DESIGN & MANUFACTURE LIMITED(5.4萬元，2人)；

時間寶鎮康旅集團(5.4萬元，2人)；

TIMOTHY LOH LLP(5.4萬元，2人)；

天行全球(5.4萬元，4人)；

TM CHENG MEDICAL CONSULTANCY(5.4萬元，2人)；

杜成記(5.4萬元，2人)；

東邦怡豐實業(國際)(5.4萬元，2人)；

新益實業(5.4萬元，2人)；

TOKYU LIVABLE, INC.(5.4萬元，2人)；

大㇐廚柜(5.4萬元，2人)；

奇皇模具配件(5.4萬元，2人)；

富滙財務(5.4萬元，3人)；

滙駿國際(5.4萬元，2人)；

天偉洋行(5.4萬元，2人)；

托倫斯國際(5.4萬元，2人)；

厚華(5.4萬元，2人)；

泰豪發展(5.4萬元，2人)；

韋氏顧問公司(5.4萬元，1人)；

旅遊棧(5.4萬元，2人)；

領峰船務(香港)(5.4萬元，2人)；

樂霸投資(5.4萬元，2人)；

TSH (HK) LIMITED(5.4萬元，2人)；

東方汽車工程公司(5.4萬元，2人)；

東江(鄭氏兄弟)工程(5.4萬元，6人)；

東成吊機工程(5.4萬元，2人)；

穎師互動教育中心(5.4萬元，2人)；

TWB INVESTMENTS LIMITED(5.4萬元，2人)；

TY INSURANCE CONSULTANT(5.4萬元，2人)；

⾧龍運通(5.4萬元，2人)；

理想旅遊(5.4萬元，1人)；

世旭實業(香港)(5.4萬元，2人)；

勇利(5.4萬元，2人)；

統傑(5.4萬元，2人)；

潤和實業(5.4萬元，2人)；

點子制作室(香港)(5.4萬元，2人)；

金滙企業發展(5.4萬元，2人)；

健宏紡織(5.4萬元，2人)；

宇㇐保健(5.4萬元，2人)；

環球國際投資(5.4萬元，2人)；

環球物業(國際)(5.4萬元，2人)；

UNIVERSAL WINES AND FOODS LTD(5.4萬元，2人)；

U-TEXTILE CO., LIMITED(5.4萬元，2人)；

前衛風險管理安防(5.4萬元，3人)；

VERY NICE GROUP COMPANY LIMITED(5.4萬元，2人)；

VIAZUL LIMITED(5.4萬元，4人)；

先知傳訊(5.4萬元，2人)；

風行眼鏡(5.4萬元，2人)；

維他購國際(5.4萬元，2人)；

偉鴻工程(5.4萬元，2人)；

華興拖運公司(5.4萬元，2人)；

華冠裝飾工程(5.4萬元，2人)；

華南建築集團(5.4萬元，4人)；

華偉服務(5.4萬元，2人)；

偉昌冷氣水電裝飾工程(5.4萬元，2人)；

沃爾德倫顧問(5.4萬元，2人)；

WALTER MA AND COMPANY(5.4萬元，2人)；

運通工程(5.4萬元，2人)；

宏輝理財規劃服務公司(5.4萬元，2人)；

米熙資本(5.4萬元，2人)；

WEALTH SURE LIMITED(5.4萬元，2人)；

富家閣停車場管理(5.4萬元，2人)；

新假期旅遊(5.4萬元，2人)；

殷實秘書(5.4萬元，2人)；

WELL LINK FINANCIAL SERVICES LIMITED(5.4萬元，5人)；

潤邦發展(5.4萬元，2人)；

偉嘉(5.4萬元，3人)；

威明代理(5.4萬元，3人)；

WENDY CHUNG & CO(5.4萬元，2人)；

展能汽車服務公司(5.4萬元，2人)；

弘盛投資(5.4萬元，2人)；

WIDUS PARTNERS LIMITED(5.4萬元，2人)；

偉力車行(5.4萬元，2人)；

永盈發展(5.4萬元，2人)；

榮發汽車電器冷氣維修(5.4萬元，2人)；

榮福中西藥行(5.4萬元，2人)；

永豐鮮魚(5.4萬元，2人)；

榮興工程公司(5.4萬元，2人)；

永興貨運(5.4萬元，2人)；

榮生裝飾工程(5.4萬元，2人)；

永誠工程公司(5.4萬元，2人)；

永成肉食公司(5.4萬元，2人)；

永成行(5.4萬元，2人)；

WINGNGOWONG CONSULTANCY CO(5.4萬元，2人)；

嵐工程(5.4萬元，2人)；

凱益(5.4萬元，2人)；

宇旭香港(5.4萬元，2人)；

威聯網絡安全(5.4萬元，2人)；

WJ INTERNATIONAL COMPANY(5.4萬元，2人)；

和安模具(5.4萬元，2人)；

運達時集團(5.4萬元，2人)；

黃炳孝(5.4萬元，2人)；

黃振記布行(5.4萬元，2人)；

旺通工程(5.4萬元，2人)；

黃㇐清(5.4萬元，2人)；

高級智能(5.4萬元，2人)；

滙怡投資(5.4萬元，2人)；

永昇資本策略(5.4萬元，2人)；

西昆國際貿易(5.4萬元，2人)；

新㇐種文化(5.4萬元，0人)；

義明維修工程(5.4萬元，2人)；

楊梅紅文化國際集團(5.4萬元，2人)；

山日比製作(5.4萬元，2人)；

香港遠宇電子(5.4萬元，2人)；

宇暉(升降台)(5.4萬元，3人)；

溢堅(5.4萬元，2人)；

嚴氏(5.4萬元，2人)；

英發鮮魚(5.4萬元，3人)；

耀明製衣貿易(5.4萬元，2人)；

惠達環球商貿(5.4萬元，2人)；

裕泰企業(香港)(5.4萬元，2人)；

粵港高速公路投資(5.4萬元，2人)；

源泰文具(5.4萬元，2人)；

煜新裝飾公司(5.4萬元，0人)；

玉郎影視動畫文化(5.4萬元，2人)；

植瑞資産管理(5.4萬元，2人)；

資華貿易(5.4萬元，2人)；

中八海外資產管理(5.4萬元，2人)；

中港成人民幣找換公司(5.4萬元，3人)；

中財財務(5.4萬元，2人)；

兆屋(5.4萬元，2人)；

星淘國際(5.4萬元，2人)；

千色概念(5.4萬元，2人)；

維盛廣告製作(5.4萬元，2人)；

2P WORKSHOP CO., LIMITED(5.4萬元，2人)；

二合設計工程(5.4萬元，2人)；

3266工作室(5.4萬元，2人)；

3DS MOTORS LIMITED(5.4萬元，2人)；

伍妙蓮中醫診所(5.4萬元，3人)；

啟航投資公司(5.4萬元，1人)；

沃倫博諮詢公司(5.4萬元，2人)；

萬輝顧問公司(5.4萬元，2人)；

小彩虹藝術坊(5.4萬元，8人)；

靈思醫務中心(5.39萬元，2人)；

錢進公司(5.39萬元，3人)；

BEMINENAIL(5.39萬元，4人)；

殿糖級集團(5.37萬元，4人)；

ROB'S HAIR GALLERY(5.37萬元，2人)；

COOKING NANA(5.36萬元，2人)；

IVY LIU COMPANY(5.36萬元，3人)；

浩創童裝(5.36萬元，2人)；

保羅文化中心(5.36萬元，3人)；

穗豐籐業(5.36萬元，2人)；

快樂乾洗(5.35萬元，5人)；

聯德美宜加(5.34萬元，3人)；

香港清潔(5.34萬元，3人)；

承諾僱傭中心(5.34萬元，2人)；

RICKY TSE & COMPANY(5.34萬元，2人)；

楊啟源牙科醫生(5.33萬元，3人)；

CONNAUGHT REAL ESTATE LIMITED(5.33萬元，2人)；

龍滙(教授館)中醫藥(5.33萬元，2人)；

福成商行(5.33萬元，4人)；

HERMAN LARM & CO.(5.33萬元，2人)；

KUMAMOTO PREFECTURE FOREIGN TRADE ASSOCIATION(5.33萬元，2人)；

LXM MANAGEMENT(5.33萬元，2人)；

潛水網絡(5.33萬元，4人)；

信和合成(5.33萬元，2人)；

優特美環保設備(5.33萬元，3人)；

DR PANG HOK TUEN(5.32萬元，4人)；

永霸高壓通渠(5.31萬元，4人)；

高普製漆(5.31萬元，2人)；

金戶電熱科技(5.3萬元，3人)；

智文藥業(5.3萬元，2人)；

⾧宏國際發展(5.3萬元，2人)；

金豐國際企業(5.3萬元，4人)；

喜昇集團 - 林記燒臘(5.29萬元，2人)；

康泓中醫診所(5.29萬元，3人)；

海瑩美容院(5.28萬元，2人)；

海濱家庭醫務中心(5.28萬元，2人)；

廣安堂超級市場(5.28萬元，3人)；

威俊管理-許留山(嘉湖銀座)(5.27萬元，3人)；

飛揚公司(5.27萬元，2人)；

百美公司(5.27萬元，4人)；

潮豐鮮菓(5.27萬元，3人)；

雅緻酒業(5.26萬元，2人)；

中信停車場(5.26萬元，4人)；

科信策劃發展(5.26萬元，4人)；

KINSON COMPANY(5.26萬元，2人)；

雅歌工程(5.25萬元，4人)；

蘋果悅工房(5.25萬元，5人)；

央惠(5.25萬元，2人)；

思華科技(5.25萬元，2人)；

CLINIC OF DR KAN HO WING(5.25萬元，3人)；

嘉宜物業(5.25萬元，2人)；

伍業(5.25萬元，2人)；

福豪企業(5.25萬元，2人)；

嘉林顧問(5.25萬元，2人)；

GRANDIA DIAMONDS LIMITED(5.25萬元，2人)；

GURU EXCHANGE CO.(5.25萬元，2人)；

香港華輝工程(5.25萬元，2人)；

香港謳雷國際貿易(5.25萬元，2人)；

HTV INTERNATIONAL COMPANY(5.25萬元，2人)；

破冰(5.25萬元，2人)；

銳機金融科技(5.25萬元，3人)；

樂無形科技(5.25萬元，2人)；

建怡企業(5.25萬元，2人)；

啟光機電工程(5.25萬元，2人)；

L'S HK(5.25萬元，4人)；

綸昌(榮記)押(5.25萬元，2人)；

萬順科技(5.25萬元，1人)；

NEW-COUNTY LIMITED(5.25萬元，2人)；

安民安全用品公司(5.25萬元，2人)；

菲比時裝批發公司(5.25萬元，3人)；

POLOLI LIMITED(5.25萬元，16人)；

天行健康管理咨詢公司(5.25萬元，2人)；

大鵬宏記原料(5.25萬元，3人)；

添馬投資(5.25萬元，2人)；

泰暉工業貿易(5.25萬元，3人)；

傳誠家族咨詢(5.25萬元，2人)；

翠詩(5.25萬元，3人)；

寶洋(5.25萬元，8人)；

煥田(5.25萬元，2人)；

合眾地產代理(5.25萬元，4人)；

HEAD TO TOE SPA LIMITED(5.25萬元，4人)；

泓達企業(5.23萬元，3人)；

BENJAMIN YU(5.22萬元，2人)；

興藝琴行(5.22萬元，5人)；

香港可持續發展教育學院(5.22萬元，3人)；

愛達貿易公司(5.22萬元，2人)；

DICK HO & COMPANY(5.22萬元，3人)；

王寶榮大律師事務所(5.21萬元，2人)；

誠科(香港)(5.21萬元，3人)；

德進補習中心(5.19萬元，4人)；

金記餅店(5.19萬元，5人)；

凌進實業(5.19萬元，2人)；

環保園集團(5.18萬元，3人)；

佳達公司(5.18萬元，2人)；

主愛護老院(5.18萬元，6人)；

ARCH ANGEL ANTIQUES(5.18萬元，2人)；

蔡漢記(5.18萬元，4人)；

遠東紡織企業(5.18萬元，3人)；

OYSTER MORE GRILL + WINE O/B 天資(控股)(5.18萬元，2人)；

寶德誠(5.18萬元，2人)；

順景護理中心(5.18萬元，2人)；

天行營造(5.18萬元，2人)；

天平手套廠(5.18萬元，3人)；

匯龍峰印刷(5.18萬元，7人)；

浩昇貨運(5.18萬元，3人)；

黃樹芬跌打骨科(5.18萬元，2人)；

祥藝國際(5.17萬元，2人)；

荃新科技(5.16萬元，3人)；

華鋒實業(5.15萬元，2人)；

輝記園藝工程(5.15萬元，2人)；

豐年電器(5.15萬元，3人)；

TOPMERIT CONSULTING LIMITED(5.15萬元，2人)；

生香號(5.14萬元，4人)；

己思補習學校(都會駅)(5.13萬元，3人)；

YU HO CHIU CLINIC(5.13萬元，3人)；

西醫連顯武(5.12萬元，4人)；

文化烘焙(5.12萬元，3人)；

金田港麵包餅店(5.12萬元，3人)；

香港三協高分子(5.12萬元，2人)；

ELSA CHENG & CO(5.11萬元，3人)；

秉德乾濕洗衣公司(5.1萬元，3人)；

科學姸美(香港)(5.1萬元，2人)；

安信影視製作(5.1萬元，2人)；

AMLIFE INTERNATIONAL (HK) LIMITED(5.1萬元，2人)；

天雨國際(香港)(5.1萬元，2人)；

CHAN AND COMPANY(5.1萬元，1人)；

志興茶餐廳(5.1萬元，3人)；

鈞源實業(5.1萬元，4人)；

中安保(香港)(5.1萬元，4人)；

何玉鵬牙科醫生醫務所(5.1萬元，4人)；

DR. DOMINIC P.C. CHAN(5.1萬元，2人)；

恆陞發展(5.1萬元，2人)；

富耀榮物流公司(5.1萬元，3人)；

GANYMEDE LIMITED(5.1萬元，3人)；

暉煌實業(5.1萬元，2人)；

金浩公司(5.1萬元，2人)；

HANA ELECTRONIC LIMITED(5.1萬元，5人)；

柔莎莎美容護理(5.1萬元，2人)；

港網絡推廣(5.1萬元，2人)；

何榮記鋼鐵工程(5.1萬元，2人)；

香港益來國際投資公司(5.1萬元，2人)；

香港恒逸投資公司(5.1萬元，2人)；

IKKA (HONG KONG) CO., LIMITED(5.1萬元，2人)；

國際安全用品(5.1萬元，2人)；

K.L. FINANCIAL ADVISORY COMPANY(5.1萬元，0人)；

高達信(5.1萬元，2人)；

啟洋服裝(5.1萬元，3人)；

利豐榛工程(5.1萬元，3人)；

卓恒顧問(5.1萬元，2人)；

祿福進(5.1萬元，4人)；

民基公司(5.1萬元，2人)；

泓信建材(5.1萬元，2人)；

豐悅國際實業(5.1萬元，2人)；

正德萬地產(5.1萬元，2人)；

卓裕(香港)(5.1萬元，2人)；

眼鏡88(5.1萬元，3人)；

東方科研(亞太)(5.1萬元，2人)；

PAPER TRADERS LIMITED(5.1萬元，3人)；

PETER SHUM WAI CHAN & CO(5.1萬元，2人)；

永豐時計(5.1萬元，2人)；

彩虹影印中心(5.1萬元，3人)；

顯益財富顧問公司(5.1萬元，2人)；

鴻年投資(5.1萬元，2人)；

景風(5.1萬元，2人)；

德誠工程(5.1萬元，3人)；

THOMAS & PARTNERS HEALTHCARE LIMITED(5.1萬元，3人)；

君美時裝(5.1萬元，2人)；

球利發展(5.1萬元，2人)；

潘活強建築工程師(5.1萬元，3人)；

怡東地產代理(5.1萬元，2人)；

YEUNG BILLY 328 CO(5.1萬元，2人)；

DR SIMON S M WU(5.09萬元，5人)；

和興製品廠(5.09萬元，4人)；

王州江香港(5.08萬元，2人)；

愛嬰天地(5.07萬元，2人)；

EFFIE PNEUMOLOGY LIMITED(5.07萬元，2人)；

激方案科技(5.07萬元，2人)；

黃隆興批發公司(5.07萬元，2人)；

嘉安餐飲(5.07萬元，7人)；

中英企業(5.06萬元，2人)；

亞加比教育中心(5.06萬元，3人)；

廣東肉食公司(5.06萬元，2人)；

林敏儀牙科醫生(5.05萬元，2人)；

明恩物理治療中心(5.04萬元，2人)；

T.O.P MANAGEMENT(5.04萬元，2人)；

丁邦佐牙科醫務中心(5.04萬元，3人)；

盈富管理(5.03萬元，4人)；

綜合脊醫中心(5.03萬元，6人)；

炳林貨櫃運輸(5.03萬元，5人)；

BENEVOLENCE MEDICAL LIMITED(5.03萬元，2人)；

威悅電子(5.03萬元，3人)；

羅展鴻牙科診所(5.03萬元，2人)；

義德捷運國際(5.03萬元，2人)；

始源數碼(5.03萬元，2人)；

洪發工程公司(5.03萬元，2人)；

例澒公司(5.03萬元，1人)；

萬裕行實業(5.03萬元，5人)；

MOJO (HK) LIMITED(5.03萬元，2人)；

威利昇(5.03萬元，5人)；

益添玩具(5.03萬元，2人)；

拾捌堂(5.03萬元，2人)；

永信物業按揭(5.02萬元，3人)；

簡氏汽車運輸公司(5.02萬元，7人)；

新亞國際推廣(5.01萬元，4人)；

東達速運中心(5.01萬元，3人)；

中彬(5萬元，9人)；

香港民航科技發展(5萬元，2人)；

泓思服務(5萬元，2人)；

新陞國際(5萬元，3人)；

PS KING COMPANY LIMITED(5萬元，2人)；

七十㇐(4.99萬元，4人)；

駿飛顧問公司(4.98萬元，2人)；

CAROL CHEUNG CO(4.98萬元，2人)；

建業國際文具(4.96萬元，2人)；

永泰五金(4.96萬元，2人)；

金瀛發展(香港)(4.96萬元，2人)；

三馬香港(4.96萬元，2人)；

施懷哲醫務(4.96萬元，2人)；

艾廸安(4.95萬元，2人)；

飽餅皇(4.95萬元，3人)；

佳泰科技(4.95萬元，2人)；

藍石控股(香港)(4.95萬元，2人)；

CHENGCHENG COMPANY(4.95萬元，2人)；

祥記(4.95萬元，2人)；

中信亞太保險代理(4.95萬元，2人)；

華傑工程(4.95萬元，3人)；

青青(4.95萬元，2人)；

CLASSICAL PAGE LIMITED(4.95萬元，2人)；

創壹時代文化傳媒(4.95萬元，2人)；

出口成衣(4.95萬元，4人)；

浩康科技(4.95萬元，3人)；

淖研舍(4.95萬元，2人)；

莊錦安醫生醫務所(4.95萬元，2人)；

DREAMSTORE HONG KONG LIMITED(4.95萬元，2人)；

卓智管理服務(4.95萬元，2人)；

易城(香港)(4.95萬元，2人)；

康馨護老院(4.95萬元，6人)；

遠東行人造首飾(4.95萬元，2人)；

鋒富經營永順行(4.95萬元，1人)；

鮮果街(4.95萬元，2人)；

富麗寶石首飾公司(4.95萬元，2人)；

富菈美睫(4.95萬元，2人)；

金駿實業(4.95萬元，3人)；

金都食堂(4.95萬元，2人)；

紅酒精英(4.95萬元，2人)；

HAIR HOUSE(4.95萬元，3人)；

理髮達人(4.95萬元，2人)；

恒暉建築工程(4.95萬元，3人)；

恆發(4.95萬元，2人)；

恒星廢紙五金公司(4.95萬元，3人)；

協和護老院O/B峰領(4.95萬元，2人)；

皓宇貿易公司(4.95萬元，2人)；

香港夢想家資產與財務管理公司(4.95萬元，2人)；

鴻鵠投資理財公司(4.95萬元，2人)；

合盛織造廠(4.95萬元，4人)；

畫版國際(4.95萬元，2人)；

佰億達投資理財公司(4.95萬元，3人)；

ISABELLA CONSULTANCY CO(4.95萬元，2人)；

施婉音財務策劃師行(4.95萬元，2人)；

奇發企業(4.95萬元，2人)；

興富顧問(4.95萬元，3人)；

群昌麵包西餅(4.95萬元，2人)；

利通電訊(4.95萬元，2人)；

銘達電器工程維修(4.95萬元，2人)；

金洋貿易(4.95萬元，2人)；

網達科技(4.95萬元，2人)；

如新(4.95萬元，2人)；

栢利家居設備(4.95萬元，2人)；

永佳旅遊(4.95萬元，2人)；

寶年膠輪(4.95萬元，2人)；

小馬財務策劃(4.95萬元，2人)；

勵群包裝實業(4.95萬元，2人)；

渤富發展(4.95萬元，2人)；

輝煌公司(4.95萬元，2人)；

盈通資產管理(4.95萬元，2人)；

陞權投資(4.95萬元，2人)；

悅民絲帶實業(4.95萬元，2人)；

范顥齡(4.95萬元，2人)；

誠豐國際公司(4.95萬元，2人)；

善美有約瘦身美容(4.95萬元，2人)；

成信工程發展(4.95萬元，2人)；

SHUN FAT HING INVESTMENT CO LTD(4.95萬元，3人)；

TED-INVEST CONSULTANCY COMPANY(4.95萬元，2人)；

田氏眼鏡公司(4.95萬元，3人)；

點綴控股(4.95萬元，2人)；

幕後玩家(4.95萬元，2人)；

滔記(4.95萬元，2人)；

品位制造企業(4.95萬元，2人)；

悅爐麵包(4.95萬元，3人)；

VERTAX ADVISORY GROUP (HK) LIMITED(4.95萬元，2人)；

偉興肉食公司(4.95萬元，3人)；

捷順聯運(4.95萬元，2人)；

偉豐五金電器材料(4.95萬元，2人)；

豪記文具用品(4.95萬元，4人)；

滙京(4.95萬元，2人)；

匯俊食品(4.95萬元，2人)；

天下體育用品(4.95萬元，2人)；

雨田窗簾縫帆公司(4.95萬元，2人)；

1 CONSULTANCY & MANAGEMENT COMPANY(4.95萬元，5人)；

NAM SHAN DISTRICT KAIFONG WELFARE ASSN DENTAL CLINIC(4.94萬元，3人)；

達匯顧問(4.94萬元，3人)；

永峯布行(4.94萬元，3人)；

BARSAN GLOBAL LOGISTICS (H.K.) LIMITED(4.92萬元，2人)；

恒華國際物流(香港)(4.92萬元，2人)；

恒徽工程公司(4.92萬元，4人)；

HIMALI ELECTRONICS INTERNATIONAL(4.92萬元，2人)；

心醫堂中醫診所(4.91萬元，4人)；

苗茵教育(4.91萬元，2人)；

生命導航基督教會(4.9萬元，3人)；

FOREMOST LAND DEVELOPMENT LTD(4.89萬元，2人)；

BAN WONG(4.89萬元，2人)；

香港慧通投資咨詢公司(4.89萬元，3人)；

香港老藥醫醫療科技(4.88萬元，2人)；

AUSED-UNIED HONGKONG LIMITED(4.88萬元，2人)；

易邦金融管理服務公司(4.88萬元，2人)；

富時鐘錶(4.88萬元，3人)；

金泰國際海產(4.88萬元，3人)；

王牌燕窩參茸(4.88萬元，4人)；

林記建築材料(4.88萬元，2人)；

祥雲國際投資顧問公司(4.88萬元，2人)；

太平洋體育顧問(4.88萬元，3人)；

信科電訊貿易(4.88萬元，2人)；

天毅建材工程公司(4.88萬元，2人)；

永興工程貿易(4.88萬元，2人)；

TOUCH2LEARN EDUCATION LIMITED(4.87萬元，7人)；

大和日語教室(4.87萬元，6人)；

森高理財策劃公司(4.87萬元，4人)；

髮型公園(4.87萬元，2人)；

KING'S FORCE ENGINEERING LIMITED(4.86萬元，3人)；

家庭醫健中心(4.85萬元，12人)；

茂盛發展(創富)(4.85萬元，2人)；

榮昌護老中心(4.85萬元，4人)；

嘉栢柯式印刷(4.84萬元，3人)；

青胡椒泰菜(4.84萬元，2人)；

明時(4.83萬元，4人)；

古著館(4.83萬元，3人)；

盈康公司(4.81萬元，3人)；

愉悅美集團(4.8萬元，1人)；

臻津國際發展(李圓圓黑糖珍珠鮮奶專賣店(第㇐分店))(4.8萬元，5人)；

香港文化產業聯合總會(4.8萬元，2人)；

晉隆實業(4.8萬元，2人)；

BULLS TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED(4.8萬元，3人)；

卡潔汽車用品(4.8萬元，2人)；

十熊企業(香港)(4.8萬元，2人)；

蕭建勳醫生醫務所(4.8萬元，2人)；

辛啟昌醫生(4.8萬元，2人)；

四海環球物流(4.8萬元，2人)；

FRANKY LEE & CO.(4.8萬元，2人)；

金馬(英記)金屬製品廠(4.8萬元，3人)；

善牧助更生協會(4.8萬元，2人)；

幹達木器工程(4.8萬元，2人)；

熹記(4.8萬元，2人)；

豪卓(4.8萬元，2人)；

浩豐雨傘(4.8萬元，2人)；

何承殷跌打骨科(4.8萬元，2人)；

海連(4.8萬元，2人)；

海龍王海鮮大排檔(4.8萬元，2人)；

JC SHOP(4.8萬元，1人)；

蘇杭冰室(4.8萬元，2人)；

金業國際(香港)(4.8萬元，2人)；

港聯冷氣風喉工程公司(4.8萬元，3人)；

林記(4.8萬元，3人)；

李家駒律師事務所(4.8萬元，3人)；

利豐行(4.8萬元，3人)；

梁家傑(4.8萬元，3人)；

LOCATION CYCLES LIMITED(4.8萬元，2人)；

PULLMAN MORRISON LIMITED(4.8萬元，2人)；

豐華控股(4.8萬元，2人)；

立邦商業設備(4.8萬元，3人)；

RYAN'S BARBER SHOP(4.8萬元，2人)；

心美洗衣(4.8萬元，3人)；

銀海中港物流(4.8萬元，2人)；

高智教育顧問(4.8萬元，2人)；

泰記貿易運輸公司(4.8萬元，2人)；

法住文化書院(4.8萬元，2人)；

TINA LEUNG & CO.(4.8萬元，2人)；

卓能公司(4.8萬元，2人)；

TOTAL SOLUTION GROUP LIMITED(4.8萬元，2人)；

榮興魚枱(4.8萬元，2人)；

永順機器工程公司(4.8萬元，5人)；

THRIVE HEALTH LIMITED(4.8萬元，3人)；

廖炳輝醫生(4.79萬元，2人)；

香港電子促進(4.77萬元，2人)；

翹聲鋼鋁工程(4.77萬元，2人)；

林德文跌打醫館(4.77萬元，4人)；

環通科技(4.77萬元，2人)；

熊貓媒體(4.77萬元，2人)；

諾兒醫務中心(4.77萬元，3人)；

高虹(4.77萬元，2人)；

好時高(4.76萬元，2人)；

美健堡(4.75萬元，3人)；

佳悅國際發展(4.74萬元，2人)；

李彩鳳醫生醫務中心(4.73萬元，2人)；

威泓鮮果(4.73萬元，2人)；

CHEUNG YUK PING CO(4.73萬元，2人)；

福源興參茸(4.73萬元，2人)；

何樂貝會計師事務所(4.73萬元，3人)；

KAT'S COMPANY(4.73萬元，2人)；

新美容護髮(4.73萬元，2人)；

OHANA COMMUNICATIONS LIMITED(4.73萬元，2人)；

洪君离岸財富管理公司(4.73萬元，2人)；

威格物流(4.73萬元，3人)；

研理教育中心(4.73萬元，2人)；

榮信押(4.73萬元，4人)；

仁寶堂中西藥坊由福興盛經營(4.73萬元，2人)；

LAPALMA(4.72萬元，2人)；

境烊投資集團經營頌興燒臘(4.71萬元，2人)；

力高貿易公司(4.71萬元，4人)；

嘉豐美容儀器(4.7萬元，2人)；

盟雅裝飾工程(4.7萬元，2人)；

朗怡車場(4.69萬元，3人)；

趙記貿易公司(4.68萬元，2人)；

諾圖設計(4.68萬元，2人)；

金寶冰廳(4.68萬元，2人)；

LA PALMA(4.67萬元，2人)；

廣安燈飾電器材料批發中心(4.67萬元，3人)；

泰興貿易(香港)(4.66萬元，2人)；

康達鈕扣(4.65萬元，3人)；

進永國際(4.65萬元，3人)；

先進電子醫療工業(4.65萬元，3人)；

亞加比花(4.65萬元，2人)；

AMPLUS INNOVATIONS COMPANY LIMITED(4.65萬元，2人)；

精藝汽車呔鈴電池中心(4.65萬元，2人)；

池記粥品(4.65萬元，3人)；

駿富(4.65萬元，2人)；

數碼匯(4.65萬元，2人)；

林偉智牙科醫務所(4.65萬元，2人)；

麥潁和醫生(4.65萬元，2人)；

EBG COMPANY LIMITED(4.65萬元，2人)；

ELVIN SZE & CO.(4.65萬元，2人)；

⾧輝電訊服務(4.65萬元，10人)；

富賢顧問(4.65萬元，2人)；

縫補寶康健服裝(4.65萬元，2人)；

珠寶時尚(4.65萬元，2人)；

湯廣烈會計師行(4.65萬元，3人)；

其威(4.65萬元，2人)；

高柏物理治療中心(4.65萬元，2人)；

力創國際科技(4.65萬元，2人)；

安迅(香港)物流(4.65萬元，2人)；

口腔植體牙科診所(4.65萬元，2人)；

PEE VEE SON(4.65萬元，3人)；

PERFECT DIGNITY INTERNATIONAL LIMITED(4.65萬元，2人)；

匯寶傢俬公司(4.65萬元，3人)；

點心仔(4.65萬元，2人)；

添福小食(4.65萬元，2人)；

TWINKLE TWINKLE FUTURE STAR(4.65萬元，2人)；

V.STAR CONSULTANT(4.65萬元，2人)；

萬象國際企業(4.65萬元，2人)；

WHITEBOOK LTD(4.65萬元，3人)；

展潤國際(4.65萬元，2人)；

匯俊工藝玻璃(4.65萬元，2人)；

WISDOMTREE LIMITED(4.65萬元，2人)；

英發專業洗衣店(4.65萬元，3人)；

TIN TIN TRADING COMPANY(4.65萬元，3人)；

永祥工業大廈業主立案法團(4.64萬元，7人)；

HAIR CLUB(4.62萬元，2人)；

DR. FOO KAM SO STEPHEN(4.62萬元，3人)；

張昭婷嚴興鳳律師事務所(4.62萬元，2人)；

DRS. LO, CHU AND DENTAL SURGEONS(4.61萬元，2人)；

金星家品(4.6萬元，2人)；

OPTCOOL LIMITED(4.6萬元，2人)；

大江發展國際集團(4.6萬元，3人)；

恒耀顧問(4.59萬元，15人)；

BLUEOCEAN CO.(4.59萬元，2人)；

易利事顧問(4.59萬元，2人)；

卓越木地板(亞洲)(4.59萬元，3人)；

黃忠華醫生醫務所(4.58萬元，2人)；

百世坊股份(4.58萬元，2人)；

德利(通運)汽車(4.58萬元，3人)；

GOLDEN CASHEW NUT INT'L(4.58萬元，2人)；

綠怡美化(4.58萬元，2人)；

文安中西藥行(4.58萬元，2人)；

PETSBERG LIMITED(4.58萬元，2人)；

曲文秀(4.58萬元，2人)；

卓越夢飛翔(4.58萬元，3人)；

TEDDY YAN TRADING CO(4.58萬元，2人)；

天豐首飾鑄造公司(4.58萬元，3人)；

定智發展(4.58萬元，2人)；

均樂茶餐廳(4.58萬元，3人)；

及優科技(香港)(4.56萬元，2人)；

LAWRENCE AND COMPANY(4.56萬元，2人)；

勵進國際(4.56萬元，2人)；

經緯服裝(4.55萬元，5人)；

TC ACCOUNTING CONSULTING LIMITED(4.55萬元，2人)；

海帆娛樂(4.55萬元，2人)；

堅正冷氣工程公司(4.53萬元，2人)；

星科電腦顧問(4.53萬元，2人)；

億豐電器行(4.53萬元，2人)；

中國(香港)製麵廠(4.5萬元，2人)；

飽餅皇(4.5萬元，3人)；

惠民堂(4.5萬元，2人)；

伊妍美薈(4.5萬元，2人)；

華億(4.5萬元，1人)；

CC&P ASSOCIATES LIMITED(4.5萬元，2人)；

仲升貿易(4.5萬元，2人)；

世紀中西大藥店(4.5萬元，3人)；

CGC KOREA COMPANY(4.5萬元，2人)；

陳思言保險代理公司(4.5萬元，2人)；

晉昇工程公司(4.5萬元，2人)；

忠記(4.5萬元，2人)；

志國(4.5萬元，2人)；

得威(4.5萬元，2人)；

姚祖恩(4.5萬元，2人)；

DR NG SZE MAN DR TSUI SAI MAN DENTAL SURGEONS(4.5萬元，2人)；

東昇行(4.5萬元，2人)；

優型人髮型公司(4.5萬元，3人)；

飛騰汽車(4.5萬元，3人)；

富翔中港顧問公司(4.5萬元，2人)；

富榮建築工程公司(4.5萬元，4人)；

佳股㇐(4.5萬元，2人)；

進盛科技(4.5萬元，2人)；

廣東中華文化基金會(香港)(4.5萬元，2人)；

HAIR GARDEN LIMITED(4.5萬元，3人)；

恒昌絲綢製衣(4.5萬元，2人)；

恒成找換公司(4.5萬元，3人)；

喜昇集團 - 林記燒臘(4.5萬元，2人)；

海港藥業(4.5萬元，2人)；

海港藥業(4.5萬元，2人)；

恒域公司(4.5萬元，2人)；

信誠國際投資管理公司(4.5萬元，2人)；

香港天富(4.5萬元，2人)；

財神酒店(香港)(4.5萬元，2人)；

鴻興工程公司(4.5萬元，2人)；

INFINITY(4.5萬元，3人)；

創發連(4.5萬元，2人)；

浚銓(4.5萬元，2人)；

寵物㇐族渡假村(4.5萬元，2人)；

基力(4.5萬元，2人)；

嘉駿機械貿易(4.5萬元，2人)；

卓楹美食(4.5萬元，3人)；

廣利貿易公司(4.5萬元，2人)；

仁澤醫務中心(4.5萬元，4人)；

劉均記針車零件(4.5萬元，2人)；

梁記海鮮(4.5萬元，3人)；

好運美食坊(4.5萬元，3人)；

希望(4.5萬元，2人)；

MODI HAIR SALON(4.5萬元，3人)；

蘑菇屋貿易(4.5萬元，2人)；

MONOTRACK (HONG KONG) COMPANY(4.5萬元，3人)；

貿泰電路版(香港)(4.5萬元，2人)；

安利設計(4.5萬元，2人)；

寶生燒腊(4.5萬元，2人)；

岑德揚牙科診所(4.5萬元，2人)；

新迪萊醫療中心(4.5萬元，3人)；

昇爍(4.5萬元，2人)；

雙基(香港)(4.5萬元，2人)；

SIU CHEE SHEUNG BONESETTER(4.5萬元，4人)；

卓威實業公司(4.5萬元，2人)；

德生堂中西藥行(4.5萬元，2人)；

天馬人民幣找換行(4.5萬元，3人)；

天成行香燭紙業佛具公司(4.5萬元，3人)；

TONG KEE COMPANY(4.5萬元，2人)；

TSUEN HING LIMITED(4.5萬元，2人)；

宇希(4.5萬元，2人)；

泓信諮詢(4.5萬元，1人)；

華景工程(4.5萬元，2人)；

新華域企業(4.5萬元，2人)；

威爾通科技貿易(4.5萬元，3人)；

永興裝修公司(4.5萬元，2人)；

怡和園蛋糕(4.5萬元，2人)；

同德洋行(4.5萬元，3人)；

遠東捷送物流(4.49萬元，4人)；

恒業地產發展(4.48萬元，2人)；

香港瑞聯電子(4.47萬元，2人)；

克傑兄弟(4.47萬元，3人)；

天南鞋業國際外貿(4.46萬元，3人)；

東方船運(4.46萬元，2人)；

潮興潮州粉麵(4.45萬元，3人)；

金海洋洗衣店(4.45萬元，2人)；

浩進科技(4.45萬元，2人)；

衍政醫療中心(4.43萬元，2人)；

進添國際(香港)(4.43萬元，5人)；

栢嘉實業(4.43萬元，2人)；

王壽鵬醫生(4.43萬元，2人)；

東聯地產代理(4.43萬元，2人)；

愛視佳眼鏡(4.43萬元，2人)；

GOLDAGE JEWELLERY LIMITED(4.43萬元，3人)；

GOPOP HK LIMITED(4.43萬元，2人)；

鴻基不銹鋼(4.43萬元，3人)；

格致建業(4.43萬元，3人)；

利順行(4.43萬元，2人)；

SATYAM LIMITED(4.43萬元，2人)；

宏昌發展(香港)(4.43萬元，2人)；

施若龍律師行(4.43萬元，3人)；

美食快餐店(4.42萬元，3人)；

信聯財務諮詢公司(4.42萬元，2人)；

歐意坊時尚(4.42萬元，4人)；

香港夢斯藍集團(4.41萬元，2人)；

龍興食品公司(4.4萬元，3人)；

德昌文具精品公司(4.4萬元，3人)；

譽建電腦科技(4.4萬元，2人)；

阿車凍肉公司(4.38萬元，2人)；

百美公司(4.37萬元，2人)；

BROTHERHOOD 1(4.37萬元，2人)；

OWN IMAGE DREAM'S WORKSHOP(4.36萬元，2人)；

AVIZE LIMITED(4.35萬元，1人)；

馬炳坤醫務所(4.35萬元，3人)；

林達聰醫生診所(4.35萬元，2人)；

陳志滿醫生(4.35萬元，2人)；

東峰財富管理公司(4.35萬元，2人)；

香港身心結合醫學中心(4.35萬元，2人)；

捷勝鋁質玻璃工程(4.35萬元，2人)；

駿發教育中心(4.35萬元，3人)；

LOVE LENS(4.35萬元，2人)；

明記鮮魚(4.35萬元，3人)；

樂寶顧問(4.35萬元，2人)；

凱逸亞洲(4.35萬元，2人)；

天姿國色(4.35萬元，2人)；

RSP EXPORTS LIMITED(4.35萬元，2人)；

天凱投資顧問公司(4.35萬元，2人)；

世霸汽車工程公司(4.35萬元，2人)；

永信通科技(4.35萬元，2人)；

水管家(香港總代理)(4.35萬元，3人)；

WINSTON CO.(4.35萬元，2人)；

YOUNG KWOK LUN & CO(4.35萬元，2人)；

雄利平價市場(4.35萬元，3人)；

新藝廣告印刷公司(4.35萬元，2人)；

順利傢俬公司(4.34萬元，2人)；

DR. LIK KONG WONG MEDICAL CLINIC(4.34萬元，2人)；

進億行(4.32萬元，4人)；

泰國安娜柯蘭護膚品(香港)(4.32萬元，2人)；

楊嘉寶(4.3萬元，2人)；

MINDSMART CONSULTANTS LIMITED(4.3萬元，2人)；

PLAN-GO INTERNATIONAL LIMITED(4.29萬元，4人)；

譚國權醫生(4.29萬元，2人)；

中建製品廠(4.29萬元，2人)；

AC BLOOM(4.28萬元，3人)；

CAPRICORN CO.(4.28萬元，2人)；

香港跳繩精英訓練社(4.28萬元，3人)；

國際差傳教會(4.28萬元，2人)；

更生皮具廠(4.28萬元，3人)；

建迅環保回收(4.28萬元，2人)；

萬達機電工程(4.28萬元，6人)；

安寧洗衣店(4.28萬元，3人)；

明慧(4.28萬元，2人)；

曾穩利建築(4.28萬元，4人)；

惠家慈善基金(4.26萬元，2人)；

新怡發(集團)(4.25萬元，3人)；

林定邦律師行(4.25萬元，2人)；

彩虹影印中心(4.25萬元，3人)；

卓爾牙科及植齒診所(4.24萬元，3人)；

城健護齒醫務中心(4.24萬元，4人)；

布藍卡公司(4.24萬元，2人)；

MARK ONE INSURANCE SERVICE & CO(4.23萬元，2人)；

駿裕行塑膠原料(4.21萬元，3人)；

油尖區文化藝術協會(4.21萬元，2人)；

智富東方集團(4.2萬元，2人)；

尖端環境工程(4.2萬元，2人)；

AMC CAPITAL ADVISORY SERVICES LIMITED(4.2萬元，2人)；

B & C TRADING COMPANY LIMITED(4.2萬元，2人)；

百惠超市(4.2萬元，4人)；

邦杰公司(4.2萬元，2人)；

富康醫務中心(4.2萬元，2人)；

銅鑼灣2020電訊(4.2萬元，4人)；

陳錦添葯行(4.2萬元，2人)；

昌盛優質果菜(4.2萬元，5人)；

清儷美容護膚中心(4.2萬元，2人)；

超記維修公司(4.2萬元，2人)；

俊藝營造工程(4.2萬元，2人)；

中記小廚(4.2萬元，4人)；

中易通控股(4.2萬元，2人)；

CLASSIC GROWN HK LIMITED(4.2萬元，2人)；

DESIGN INDEX LIMITED(4.2萬元，2人)；

DR MAN HO-YIN MEDICAL CLINIC(4.2萬元，1人)；

龍威投資(4.2萬元，2人)；

專藝汽車工房(4.2萬元，2人)；

東方建築裝飾防水工程(4.2萬元，5人)；

永利汽車服務(4.2萬元，2人)；

福飯堂(4.2萬元，5人)；

嘉士化工(4.2萬元，2人)；

金通實業(香港)(4.2萬元，2人)；

冠文書局(4.2萬元，2人)；

仿型實業(4.2萬元，2人)；

GRACE & COMPANY(4.2萬元，2人)；

梁漢生張景富會計師行(4.2萬元，2人)；

恆發室內裝飾工程(4.2萬元，2人)；

健康百葯葯房(4.2萬元，2人)；

開記文具(4.2萬元，2人)；

康益堂中醫藥診所(4.2萬元，3人)；

合眾工程公司(4.2萬元，2人)；

IBER FINTECH LIMITED(4.2萬元，3人)；

劃時空創造(4.2萬元，2人)；

知足常樂(4.2萬元，2人)；

為堯(4.2萬元，2人)；

嘉和食品國際(4.2萬元，3人)；

佳利五金材料(4.2萬元，2人)；

金滇拖架零件(4.2萬元，2人)；

KENATO LIMITED(4.2萬元，2人)；

藍爵士衣物護理(4.2萬元，2人)；

全方位學習中心(4.2萬元，1人)；

聯昌行汽車零件机械貿易公司(4.2萬元，2人)；

LW CUSTOM WORKS LIMITED(4.2萬元，2人)；

美錦(4.2萬元，2人)；

美東貿易(4.2萬元，2人)；

MIKA XIAO & CO.(4.2萬元，2人)；

明記廢紙五金(4.2萬元，2人)；

MYTH(4.2萬元，0人)；

藝林軒美容美體中心(4.2萬元，2人)；

適式(4.2萬元，3人)；

愛民中西藥行(4.2萬元，3人)；

信㇐室內工程(4.2萬元，2人)；

元耀國際(4.2萬元，2人)；

PACIFIC HEADWEAR ASIA LIMITED(4.2萬元，2人)；

百海國際企業(4.2萬元，2人)；

培記船廠(4.2萬元，3人)；

百利建材(4.2萬元，2人)；

池畔美食軒(4.2萬元，3人)；

銘勤(4.2萬元，2人)；

妃星(集團)(4.2萬元，2人)；

奇文雲海設計顧問(香港)(4.2萬元，2人)；

融匯國際投資控股(4.2萬元，2人)；

蛇王倫(4.2萬元，2人)；

瑞祥行(4.2萬元，2人)；

太和財務(4.2萬元，2人)；

高田鈕扣香港(4.2萬元，2人)；

浦和冶金香港(4.2萬元，2人)；

VALUABLE COMPANY(4.2萬元，2人)；

膠易廣場(4.2萬元，3人)；

VISION PACIFIC HK LIMITED(4.2萬元，2人)；

華美公寓(4.2萬元，2人)；

佳源鞋業(香港)(4.2萬元，2人)；

偉聞工程(4.2萬元，3人)；

榮昌(4.2萬元，3人)；

榮記鐘錶有公司(4.2萬元，2人)；

永基土木工程(4.2萬元，3人)；

永華海棉制品實業(4.2萬元，2人)；

景晞(4.2萬元，2人)；

友聯塑膠製模廠(4.2萬元，2人)；

臻鑫投資策劃咨詢公司(4.2萬元，2人)；

壹網絡購物(4.2萬元，2人)；

開洋財富管理公司(4.2萬元，2人)；

龍記手撕雞(4.2萬元，4人)；

CREMA COFFEE CO.(4.2萬元，10人)；

傲富貿易公司(4.19萬元，2人)；

樂健醫護(4.19萬元，6人)；

興業外幣找換公司(4.19萬元，3人)；

趙記貿易公司(4.17萬元，2人)；

永豐人壽保險公司(4.17萬元，2人)；

樂園小鮮肉(4.17萬元，2人)；

金鴻藥業(香港)(4.16萬元，2人)；

宏駿企業(4.16萬元，4人)；

民安酒藥行(4.14萬元，2人)；

西醫朱基良(4.14萬元，4人)；

DR LAM SHUNG LAY'S CLINIC(4.14萬元，3人)；

香港汕頭濠江同鄉總會(4.14萬元，2人)；

王氏安業製造廠(4.14萬元，3人)；

啟琳實業(4.14萬元，2人)；

天澤服務(4.14萬元，2人)；

YUE FENG KNITTING FACTORY LIMITED(4.13萬元，2人)；

I BEAUTE CLUB(4.13萬元，2人)；

C&TS EDUCATION LIMITED(4.13萬元，2人)；

環創企業(4.13萬元，2人)；

豪藝實業(4.13萬元，2人)；

利連廣告印刷(4.13萬元，2人)；

來有海鮮(4.13萬元，3人)；

文安中西藥行(4.13萬元，2人)；

帝富發展(4.13萬元，2人)；

瑞益科技(香港)股份(4.13萬元，2人)；

HAIR KOREA LIMITED(4.12萬元，2人)；

寶誠冷氣工程(4.11萬元，2人)；

環球保險調查(4.11萬元，4人)；

T W LAM TOMMY & CO(4.1萬元，2人)；

張養記(4.1萬元，3人)；

BEANSTALK EDUCATION (MOS)(4.09萬元，2人)；

楒悅花藝禮品(4.08萬元，2人)；

斯達美實業(香港)(4.08萬元，2人)；

DR JOSEPH W C CHENG MEDICAL CENTRE(4.07萬元，11人)；

運華物流(4.06萬元，3人)；

基督教慈愛護理院(4.05萬元，3人)；

周栢曦㇐口小食到會(4.05萬元，4人)；

ALLAGES LIMITED(4.05萬元，3人)；

ARCHIT ENTERPRISE HK LIMITED(4.05萬元，2人)；

香港藝術拓展(4.05萬元，2人)；

出口成衣(4.05萬元，2人)；

人海(4.05萬元，3人)；

香港百虹源集團(4.05萬元，2人)；

香港純福音教會(4.05萬元，2人)；

香港站照明(4.05萬元，2人)；

國際風險管理(4.05萬元，2人)；

文記運輸公司(4.05萬元，2人)；

耀駿隆(4.05萬元，2人)；

希爾帕集團(4.05萬元，2人)；

昇昌工程(4.05萬元，2人)；

中星電子(4.05萬元，2人)；

曾炳記海鮮(4.05萬元，2人)；

華興貨運公司(4.05萬元，2人)；

宏達(香港)工程(4.05萬元，2人)；

富城貿易(4.05萬元，3人)；

耀記時菜(4.05萬元，2人)；

天瑞牛肉(4.05萬元，2人)；

可文旅運公司(4.05萬元，5人)；

LOTUS GEMS HK(4.05萬元，3人)；

東方創業發展(4.03萬元，5人)；

李潤生醫生T/A耀東物理治療中心(4.02萬元，2人)；

ROY CHAN AND COMPANY(4.02萬元，2人)；

259手袋皮鞋批發公司(4.01萬元，2人)；

海星搬運(4.01萬元，6人)；

永興行找換店(4萬元，2人)；

得保國際貿易(4萬元，2人)；

基新實業(3.99萬元，3人)；

珈業僱傭(3.99萬元，2人)；

華醫堂(3.99萬元，3人)；

宣道會西差會(3.99萬元，3人)；

為食棧(3.98萬元，3人)；

太平洋市場拓展(香港)(3.98萬元，3人)；

AW & CO.(3.98萬元，2人)；

智豐顧問(3.98萬元，2人)；

張榮彬牙科醫生(3.98萬元，2人)；

合記雞鴨(3.98萬元，2人)；

⾧裕國際(3.98萬元，2人)；

朗智(品牌)(3.98萬元，2人)；

順福護老院(集團)經營順福護老院(3.98萬元，2人)；

寰宇壓鑄金屬製品廠(3.98萬元，2人)；

永發鑽石(遠東)(3.98萬元，2人)；

YUNG CHOI NGOR AND COMPANY(3.98萬元，2人)；

博恆教育(3.97萬元，4人)；

意美企業(香港)(3.96萬元，4人)；

廣藝(香港)(3.96萬元，3人)；

黎永輝牙科醫生醫務所(3.96萬元，3人)；

日日鮮豆漿(3.92萬元，4人)；

時富(遠東)(3.92萬元，2人)；

華成文具紙業(3.92萬元，5人)；

寶生飯店(3.92萬元，3人)；

葵涌及青衣區文藝協進會(3.91萬元，5人)；

東華針車行(3.91萬元，3人)；

香港淘保財務策劃公司(3.9萬元，2人)；

陳志鈞會計師事務所(3.9萬元，2人)；

祥峰盛貿易公司(3.9萬元，2人)；

財記(3.9萬元，2人)；

進程機電科技工程(3.9萬元，2人)；

振信堂(3.9萬元，2人)；

星陳食品公司(3.9萬元，2人)；

麒才教育中心(3.9萬元，2人)；

蕭嘉儀牙科醫務所(3.9萬元，2人)；

幸福大家庭(3.9萬元，2人)；

馮伙海鮮(3.9萬元，2人)；

連悅投資公司(3.9萬元，2人)；

HARVEST MISSION COMMUNITY CHURCH (HONG KONG) LIMITED(3.9萬元，2人)；

興利廢紙(3.9萬元，2人)；

香港重慶總會(3.9萬元，2人)；

坤記魚枱(3.9萬元，2人)；

萬豐行(3.9萬元，2人)；

日出意念(3.9萬元，2人)；

新合成茶餐飯店(3.9萬元，2人)；

華盈會計師事務所(3.9萬元，2人)；

創科電腦公司(3.9萬元，2人)；

米の卷(3.9萬元，2人)；

利誠達(3.9萬元，2人)；

U VEE TELECOM(3.9萬元，2人)；

好好運快餐店(3.9萬元，2人)；

貴信(3.9萬元，2人)；

華大行(3.9萬元，2人)；

偉文貨運公司(3.9萬元，2人)；

永利貿易公司(3.9萬元，2人)；

世聯技術服務公司(3.9萬元，2人)；

泰糯米小食(3.9萬元，2人)；

浦(3.89萬元，3人)；

W LAU ENTERPRISES(3.89萬元，2人)；

ASH HAIR MAKE LIMITED(3.88萬元，2人)；

永祥機械公司(3.88萬元，2人)；

SMILE FACE(3.86萬元，2人)；

大興貿易公司(3.86萬元，2人)；

CLINIC OF DR DENNY K K CHAN(3.84萬元，2人)；

好運汽車服務公司(3.84萬元，3人)；

陳思麗牙科醫生(3.84萬元，4人)；

金鴻科技(3.83萬元，2人)；

莫華炳設計(3.83萬元，2人)；

伯陽投資管理控股(3.83萬元，2人)；

駱志雄牙科醫生醫務所(3.83萬元，2人)；

煩惱絲(3.83萬元，2人)；

古文旅運(3.83萬元，2人)；

利寧(3.83萬元，2人)；

源芳國際投資公司(3.83萬元，2人)；

聚友福管理公司(3.82萬元，2人)；

WISE LOGISTICS LIMITED(3.8萬元，2人)；

摩登廸高公司(3.79萬元，2人)；

煥記鮮魚枱(3.78萬元，3人)；

達利印製公司(3.77萬元，2人)；

秘密基地(3.77萬元，2人)；

恆發車場(3.77萬元，3人)；

業豐工業大廈業主立案法團(3.75萬元，3人)；

楊永安、鄭文森律師事務所(3.75萬元，4人)；

美國友邦保險宇宙區域(3.75萬元，2人)；

ALPHA TECHTRONICS HK LIMITED(3.75萬元，2人)；

高思創建(3.75萬元，3人)；

雅士廣告裝飾工程(3.75萬元，2人)；

亞洲電子競技聯盟(3.75萬元，3人)；

周記(3.75萬元，3人)；

尚進顧問(3.75萬元，2人)；

網絡陣地(3.75萬元，3人)；

大亞紙業(3.75萬元，2人)；

領祥(3.75萬元，2人)；

尚品果園(3.75萬元，2人)；

富仁理財(3.75萬元，2人)；

富士信用社(3.75萬元，2人)；

金河體育用品公司(3.75萬元，3人)；

開心糖果屋(3.75萬元，2人)；

香港米納(3.75萬元，2人)；

香港安全風險顧問(3.75萬元，2人)；

INCREDITBLE(3.75萬元，2人)；

INTERNATIONAL SPORT (ASIA) LIMITED(3.75萬元，2人)；

采視眼鏡(3.75萬元，2人)；

啟華欄(3.75萬元，2人)；

祺．奇髮型(3.75萬元，2人)；

九龍清潔公司(3.75萬元，2人)；

兩合飯店(3.75萬元，2人)；

梁強記建築材料行(3.75萬元，2人)；

樂民補習中心(3.75萬元，2人)；

名鮮店(3.75萬元，2人)；

明豫科技(3.75萬元，2人)；

進達裝飾工程公司(3.75萬元，2人)；

NEWMAN LAU & CO.(3.75萬元，2人)；

NIKITA GEMS(3.75萬元，3人)；

平記漁枱(3.75萬元，2人)；

波記凍肉(3.75萬元，2人)；

SHERYAAR TRADING LIMITED(3.75萬元，1人)；

達昇國際(3.75萬元，2人)；

天泰清潔服務(3.75萬元，2人)；

偉俊公司(3.75萬元，2人)；

偉駿公司(3.75萬元，2人)；

偉豐工程(香港)(3.75萬元，2人)；

匯進建設工程(3.75萬元，2人)；

黃仔記(3.75萬元，2人)；

雜貨達人(3.75萬元，2人)；

RAINBOW COMPANY(3.74萬元，4人)；

ACE COMPANY(3.74萬元，2人)；

DR ALBERT H P LIM(3.73萬元，2人)；

年運工業大廈業主立案法團(3.73萬元，5人)；

金濤集團(3.72萬元，6人)；

元盛食品(3.72萬元，3人)；

HUI YIN TAT & COMPANY(3.71萬元，2人)；

PACIFIC GLOBAL CONSOLIDATORS (H.K.) LIMITED(3.71萬元，2人)；

髮蘆(3.7萬元，2人)；

RAYMOND.W.P.LO & CO.(3.7萬元，2人)；

陳建文中醫醫務所(3.69萬元，2人)；

太元中醫診所(3.69萬元，2人)；

調和隆(3.69萬元，2人)；

嘉麗髮廊(3.69萬元，3人)；

YASMIN & CO(3.68萬元，2人)；

屯星環保回收公司(3.68萬元，2人)；

禧記麵家(3.68萬元，2人)；

HUTHART & COMPANY LIMITED(3.68萬元，4人)；

明記(3.66萬元，4人)；

和宜中醫診所(3.65萬元，2人)；

蒙地卡羅廣告製作(3.65萬元，3人)；

康民醫務中心(3.65萬元，2人)；

DR ROBERT CHI HING LEE(3.64萬元，2人)；

華俊行公司(3.63萬元，2人)；

HOTEL 23(3.63萬元，2人)；

鴻駿文具禮品公司(3.63萬元，3人)；

好運來公司(3.62萬元，3人)；

享慢煮意(3.62萬元，2人)；

同榮商事(3.61萬元，3人)；

白海豚國際貿易(3.6萬元，2人)；

陳佐洺(3.6萬元，2人)；

林偉智牙科醫務所(3.6萬元，2人)；

佳喬(3.6萬元，2人)；

輝煌鐘錶(3.6萬元，2人)；

利興發冷氣(3.6萬元，3人)；

HOLISTIC EDUCATION LIMITED(3.6萬元，3人)；

合興貿易(香港)(3.6萬元，2人)；

IMPERIAL JEWELLERY AND WATCH CO.(3.6萬元，2人)；

強記膠輪(3.6萬元，2人)；

同昌環保(澳洲)(3.6萬元，2人)；

梁能評骨傷科醫館(3.6萬元，2人)；

龍信工程公司(3.6萬元，2人)；

澤福工程(3.6萬元，2人)；

龍門新車(3.6萬元，2人)；

百好食品公司(3.6萬元，3人)；

百益美食速遞(3.6萬元，2人)；

PERFECT PR&EVENT LIMITED(3.6萬元，4人)；

平記漁枱(3.6萬元，2人)；

PUERTO AZUL LIMITED(3.6萬元，2人)；

富溢時裝批發行(3.6萬元，2人)；

SANDY CHAN & COMPANY(3.6萬元，2人)；

兆虹(3.6萬元，2人)；

T&K餐飲五金配件工程公司(3.6萬元，2人)；

德福美食餅店(3.6萬元，2人)；

德善堂涼茶店(3.6萬元，3人)；

富士大廈業主立案法團(3.6萬元，3人)；

環球酒店(3.6萬元，2人)；

楊仔汽車工程(3.6萬元，2人)；

怡盛地氈工程公司(3.6萬元，2人)；

旭豐環球集團(3.6萬元，2人)；

潤田生果(3.6萬元，2人)；

荃興潮汕滷味專門店(3.6萬元，2人)；

泰古中醫診所(3.59萬元，1人)；

優卓教育(3.59萬元，3人)；

葉建文牙科醫生醫務所(3.58萬元，3人)；

基輝控股(3.58萬元，2人)；

郭少芬(3.58萬元，3人)；

S.T.RICO LAU(3.57萬元，2人)；

新都醫務中心(時代)O/B綽峰(3.57萬元，2人)；

高盟商業服務(3.57萬元，2人)；

雲寯公司(3.57萬元，2人)；

J&A CAKE SHOP LIMITED(3.56萬元，3人)；

心教育(3.56萬元，3人)；

單剪屋(3.56萬元，3人)；

美國新配方草本護理企業(3.55萬元，4人)；

中華基督教會富善堂(3.55萬元，2人)；

合德海產公司(3.54萬元，2人)；

南太原控股(3.54萬元，2人)；

社區醫療中心(3.53萬元，2人)；

浩龍製作貿易公司(3.53萬元，3人)；

叶秋公司(3.53萬元，2人)；

1986 HAIR SALON(3.53萬元，1人)；

卓思傑教育中心(3.51萬元，3人)；

COURAGE & CO.(3.5萬元，3人)；

基督教新希望團契(3.5萬元，2人)；

DR CHOW WAI WAH CLINIC(3.5萬元，2人)；

PAUL LI(3.5萬元，3人)；

成都投資(3.48萬元，2人)；

馨禾堂中醫診所(3.48萬元，2人)；

同心餅店(3.48萬元，3人)；

千豪投資(3.45萬元，2人)；

昂天製作(3.45萬元，2人)；

祥發隆(3.45萬元，2人)；

趙增記(3.45萬元，3人)；

智高推廣(3.45萬元，2人)；

夢想(3.45萬元，2人)；

飛越旅程旅行社(3.45萬元，2人)；

富雅時電公司(3.45萬元，3人)；

駱豪(3.45萬元，2人)；

出色(3.45萬元，2人)；

錦華公司(3.45萬元，2人)；

關西氈子(香港)(3.45萬元，3人)；

KAU KEE(3.45萬元，2人)；

崑崙食品公司(3.45萬元，2人)；

億俊(3.45萬元，2人)；

博顥出版(3.45萬元，2人)；

恆優環衛管理(3.45萬元，2人)；

麥氏(玩具製品)(3.45萬元，0人)；

百姓飯店(3.45萬元，3人)；

POP REPUBLIC LIMITED(3.45萬元，2人)；

卓傑貿易(3.45萬元，2人)；

達興鋼鐵工程(3.45萬元，2人)；

拓普國際貿易(香港)(3.45萬元，2人)；

TRADE LINK(3.45萬元，2人)；

銓記行(3.45萬元，3人)；

永順雲石公司(3.45萬元，2人)；

黃欣諾牙科診所(3.45萬元，2人)；

同滎疑難病痛症治療中心(3.45萬元，3人)；

DR POON MAN KAY(3.44萬元，4人)；

來記棧附屬中山漁港集團(3.44萬元，3人)；

顯利達企業(3.43萬元，3人)；

香港專業餐飲管理集團(3.43萬元，2人)；

梁遂翬牙科醫生醫務所(3.42萬元，2人)；

AURORA STUDIO LIMITED(3.41萬元，5人)；

DR JOSEPH S F CHOW(3.41萬元，2人)；

發昌企業(3.41萬元，2人)；

電星系統(3.39萬元，2人)；

悅盈時裝批發公司(3.39萬元，2人)；

柏泳教育中心(3.38萬元，3人)；

DIADEM INTERNATIONAL(3.38萬元，2人)；

駿騰顧問公司(3.38萬元，2人)；

金城飽餅店(3.38萬元，2人)；

敏記漆油五金(3.38萬元，2人)；

成德發展(3.38萬元，2人)；

莊記咖啡(3.37萬元，3人)；

CINDY CHAN & CO(3.37萬元，2人)；

裕信(3.35萬元，3人)；

時尚髮廊(3.35萬元，2人)；

DR DAVID WAI-KWONG SIU(3.35萬元，2人)；

RAMC LIMITED(3.33萬元，2人)；

HEUNG CHIN PANG & COMPANY(3.33萬元，2人)；

USTAR LEARNING LIMITED(3.33萬元，3人)；

昌盛五金製造廠(3.32萬元，2人)；

永億18-TRADE AS富士洗衣屋(3.32萬元，2人)；

DC COMPANY(3.32萬元，2人)；

DOUBLE STEP(3.31萬元，2人)；

小食快綫由健生貿易經營(3.31萬元，1人)；

ARNOFOTO LIMITED(3.3萬元，2人)；

享昌雲石工程(3.3萬元，2人)；

致朗(3.3萬元，3人)；

捷興運輸(3.3萬元，2人)；

騰達環境服務(香港)(3.3萬元，2人)；

滋補滋補參茸海味(3.3萬元，2人)；

悅工程(3.3萬元，4人)；

開心花園(3.3萬元，2人)；

豪萬實業(3.3萬元，2人)；

瓏門裝修(3.3萬元，2人)；

KAN'S CO(3.3萬元，1人)；

KITARO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED(3.3萬元，2人)；

勵展興業(3.3萬元，2人)；

李佩蘭(3.3萬元，3人)；

明德冷氣工程(3.3萬元，2人)；

NG SAI KI INSURANCE CONSULTANTS LIMITED(3.3萬元，2人)；

百花賓館(3.3萬元，2人)；

太子栢麗洗衣公司(3.3萬元，3人)；

保美自行車(香港)(3.3萬元，2人)；

時代電信亞洲(3.3萬元，2人)；

統㇐裕鷹(3.3萬元，2人)；

網通速物流(3.3萬元，2人)；

耀輝貿易公司(3.3萬元，2人)；

關馬醫療(3.28萬元，3人)；

㇐墨彩美術空間(3.27萬元，1人)；

毅創工程(3.27萬元，2人)；

粵陞找換匯款公司(3.27萬元，2人)；

G & S COMPANY LIMITED(3.26萬元，2人)；

幸福搬運(3.25萬元，3人)；

環彩國際(3.24萬元，3人)；

瞳(3.23萬元，2人)；

郭志祺醫務所(3.23萬元，2人)；

MANTA TOYS DESIGNERS CO.(3.23萬元，3人)；

森美容(3.23萬元，2人)；

時立(香港)(3.23萬元，2人)；

金豐針車行(3.21萬元，2人)；

國寶之家(3.21萬元，2人)；

福安實業(3.19萬元，2人)；

展麟印刷(香港)(3.18萬元，2人)；

裕通旅遊(3.18萬元，3人)；

AVID COMMUNICATION LIMITED(3.17萬元，2人)；

MR SIMMS HK LIMITED(3.17萬元，3人)；

順達電器行(3.17萬元，2人)；

駿昕旅運(3.16萬元，2人)；

月湖美容纖體坊(3.16萬元，4人)；

KAYEAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED(3.15萬元，3人)；

恩傳物理治療及自然醫學診所(3.15萬元，2人)；

ATE LORNAS PAHULUGAN CENTRE(3.15萬元，3人)；

卓鴻文具公司(3.15萬元，2人)；

創新集運公司(3.15萬元，2人)；

中天地產代理(3.15萬元，2人)；

DK METAL WORLD LIMITED(3.15萬元，2人)；

利威城市(3.15萬元，3人)；

精英教室(3.15萬元，3人)；

翡翠搬運(3.15萬元，2人)；

富達行科技(國際)(3.15萬元，2人)；

好景珠寶鐘錶(3.15萬元，2人)；

宏基貿易(國際)(3.15萬元，2人)；

髮型站(3.15萬元，1人)；

HOME PROCUREMENT LIMITED(3.15萬元，2人)；

JML INTERNATIONAL LIMITED(3.15萬元，3人)；

景峯投資公司(3.15萬元，3人)；

犁鏵(3.15萬元，2人)；

鵬達消防電力工程(3.15萬元，2人)；

彭志泉律師事務所(3.15萬元，4人)；

榮達公司(3.15萬元，2人)；

新聯車行(3.15萬元，2人)；

SALLY INTERNATIONAL CO(3.15萬元，2人)；

TAD MANAGEMENT CONSULTANCY CO LIMITED(3.15萬元，2人)；

達利公司(3.15萬元，2人)；

天天鮮果(3.15萬元，3人)；

鼎策(3.15萬元，2人)；

匯城亞洲發展(3.15萬元，2人)；

恩記粥店(3.15萬元，3人)；

YELLOW CIRCLE LIMITED(3.15萬元，1人)；

然基公司(3.15萬元，2人)；

裕發蒜爆(3.15萬元，3人)；

容蘭置業(3.15萬元，3人)；

三記(3.15萬元，3人)；

城名食品工場(3.15萬元，3人)；

潮發點心(3.15萬元，3人)；

RAIDER(3.14萬元，3人)；

EXPRESS ENGINEERING LIMITED(3.14萬元，4人)；

G. H. FASHION(3.14萬元，3人)；

鍾灶發展(3.12萬元，2人)；

栢利集團控股(3.12萬元，2人)；

DY CONSULTANCY(3.11萬元，2人)；

裕萊企業(3.11萬元，2人)；

盈豐發展公司(3.11萬元，2人)；

林淑玲律師行(3.1萬元，3人)；

KLEE COMPANY(3.1萬元，2人)；

曾憲信註冊稅務師(3.09萬元，2人)；

健力環保發展(3.09萬元，3人)；

回春堂中醫診所(3.09萬元，2人)；

新都餅店(3.09萬元，4人)；

BONNIE KAN & COMPANY(3.08萬元，2人)；

巡城馬速遞(3.08萬元，4人)；

雲南旅港同鄉會(3.08萬元，2人)；

盈之屋零食生活超市(3.08萬元，1人)；

形幻成真(3.08萬元，2人)；

創新英文教育(3.08萬元，2人)；

九記(3.08萬元，2人)；

MDL WEDDING(3.07萬元，2人)；

ROBIN MCLEISH(3.07萬元，2人)；

GARY CHU & COMPANY(3.05萬元，2人)；

四季匯洗衣專門店(3.05萬元，3人)；

ZOE YUNG & COMPANY(3.03萬元，2人)；

ANT COMPANY(3.03萬元，2人)；

女西醫胡妙卿(3.03萬元，2人)；

⾧發滷味大王(3.02萬元，2人)；

JEREMY FPY FINANCIAL PLANNING COMPANY(3.02萬元，2人)；

GFG(3.01萬元，2人)；

藝術村展覽(3萬元，2人)；

埃索浦聚合化工國際(3萬元，2人)；

鑫域檢測(3萬元，2人)；

柏獅財務策劃顧問服務(3萬元，2人)；

鵬鵬學習教室(3萬元，2人)；

銓發實業(3萬元，2人)；

CHAN CHI FAN & CO(3萬元，2人)；

祥發記(3萬元，2人)；

祥記單車(3萬元，2人)；

華萊電子(3萬元，2人)；

中天貨運公司(3萬元，2人)；

展冠企業(3萬元，2人)；

悠心之旅(3萬元，2人)；

浸信宣道會恩禧中心(3萬元，2人)；

國思集團(3萬元，2人)；

大湖汽車美化(3萬元，2人)；

譽域發展(3萬元，2人)；

動聯(3萬元，2人)；

DIVA(3萬元，2人)；

西醫吳耀明(3萬元，2人)；

黃詠恩醫生(3萬元，2人)；

林志偉牙科醫生醫務所(3萬元，2人)；

8％髮廊(3萬元，3人)；

ELEGANT CANDLE & GIFT COMPANY LIMITED(3萬元，2人)；

榮輝軟膠制品廠(3萬元，2人)；

方深(香港)(3萬元，2人)；

FOR YOUR EYES ONLY, LIMITED(3萬元，2人)；

馳盈(3萬元，2人)；

好景快餐(3萬元，2人)；

GOOGIC KWAN & COMPANY(3萬元，2人)；

昌盛珠寶(3萬元，2人)；

口福小廚(3萬元，2人)；

HEEBAY LIMITED(3萬元，2人)；

協達工程(3萬元，8人)；

好味(3萬元，2人)；

豪藝五金首飾製品廠(3萬元，2人)；

香港國際體育用品博覽會(3萬元，2人)；

香港驥興貿易(3萬元，2人)；

香港工商總會元朗分會(3萬元，2人)；

鴻記肉食公司(3萬元，2人)；

羅永健(3萬元，2人)；

桂唐運輸公司(3萬元，2人)；

劉松記肉枱(3萬元，2人)；

LHBB COMPANY LIMITED(3萬元，2人)；

銘恒工程(3萬元，2人)；

文海店(3萬元，2人)；

萬雋萬源(3萬元，2人)；

偉華鐘錶行(3萬元，2人)；

明記(3萬元，2人)；

雅迪美學(3萬元，3人)；

能興書報社(3萬元，2人)；

專業鎖類工程補鞋中心(3萬元，2人)；

利加多(3萬元，2人)；

Q & Z(3萬元，2人)；

三盛合記木行(3萬元，2人)；

勝記汽車修理服務公司(3萬元，2人)；

順昌(中國)實業(3萬元，2人)；

悅寧產品服務公司(3萬元，2人)；

SMALL PIG TRANSPORTATION LIMITED(3萬元，2人)；

零食所在(3萬元，2人)；

大眾林記雞鴨(3萬元，2人)；

達江綠色本地漁場(3萬元，2人)；

域橋(3萬元，2人)；

才利工程(3萬元，3人)；

東藝(3萬元，2人)；

動向髮廊(3萬元，2人)；

威寶商務諮詢公司(3萬元，2人)；

榮高維修工程(3萬元，2人)；

魚仔魚湯米線(3萬元，2人)；

人人果菜(3萬元，2人)；

輕背包文化體驗(2.99萬元，2人)；

SANTEC ELECTRONICS LIMITED(2.98萬元，2人)；

天康牙科中心(2.97萬元，2人)；

童意教室(2.97萬元，7人)；

DR WONG SHU FAI CLINIC(2.96萬元，2人)；

新海浪髮型(2.95萬元，3人)；

森億國際(香港)(2.95萬元，2人)；

DR CHIU KIN MAN(2.94萬元，2人)；

定裕(2.94萬元，3人)；

森林集團(2.94萬元，3人)；

陳振聲財富顧問(2.93萬元，2人)；

典雅(2.93萬元，3人)；

薈友國際(2.93萬元，2人)；

福熲電業行(2.93萬元，2人)；

JET FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED(2.93萬元，2人)；

倡健(2.93萬元，3人)；

敏捷物流公司(2.93萬元，8人)；

南山髮廊(2.93萬元，2人)；

寶發得印務文具公司(2.93萬元，2人)；

無量光思覺基因研究中心(2.93萬元，4人)；

永思學習中心(2.93萬元，2人)；

威迅汽車工程(2.93萬元，2人)；

啟年(2.91萬元，2人)；

張世傑牙科醫生醫務所(2.91萬元，2人)；

永豐時裝(2.91萬元，3人)；

然康脊醫中心(2.91萬元，2人)；

路德會手工部(2.9萬元，2人)；

高夫發展(2.88萬元，2人)；

康本中醫診所(2.88萬元，2人)；

檸檬樹(2.87萬元，3人)；

柯華強醫生(2.87萬元，2人)；

中亮發展公司(2.85萬元，2人)；

俊生中西藥房(2.85萬元，2人)；

璟豐國際物流(香港)(2.85萬元，2人)；

兩合飯店(2.85萬元，3人)；

龍泉小食(2.85萬元，3人)；

智醒科技(2.85萬元，2人)；

芥菜籽(2.85萬元，2人)；

順興海鮮飯店(2.85萬元，2人)；

信和藥行(2.85萬元，2人)；

天美美容纖體中心(2.85萬元，2人)；

彤威集團(2.85萬元，2人)；

駿馬工程(2.85萬元，2人)；

榮記小食(2.85萬元，2人)；

冠軍冷氣工程(2.85萬元，3人)；

王有記(2.85萬元，2人)；

齊柏林熱狗(2.85萬元，2人)；

光美窗簾布藝加工(2.85萬元，3人)；

領先速遞服務公司(2.84萬元，2人)；

重生中醫診療(2.84萬元，3人)；

喜利唱片(2.83萬元，2人)；

DR CHAU HUNG KING'S CLINIC(2.82萬元，3人)；

鄧紹興醫務所(2.82萬元，2人)；

龍貓仔專門店(2.78萬元，2人)；

DYNACOME HOLDINGS LIMITED(2.78萬元，2人)；

快樂電業公司(2.78萬元，2人)；

THE HINDU ASSOCIATION(2.78萬元，3人)；

康怡醫務中心(2.74萬元，2人)；

康樂水族(2.73萬元，3人)；

智才顧問(2.72萬元，3人)；

A & J CONSULTANT COMPANY(2.7萬元，1人)；

A B INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

星漫控股(2.7萬元，1人)；

升望補習社(2.7萬元，1人)；

利陞工程(2.7萬元，1人)；

ACCUVER APAC LIMITED(2.7萬元，1人)；

ACE EXPRESS INVESTMENTS LTD.(2.7萬元，1人)；

明心醫藥顧問(2.7萬元，1人)；

勵達寶企業(2.7萬元，1人)；

AIA HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

AIN TECHNOLOGIES (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

AIR FLASH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

AJ CENTURY TEAM-WORKS CO.(2.7萬元，1人)；

A-LA-MODE (HK) LTD(2.7萬元，1人)；

林漢倫(2.7萬元，1人)；

ALAN LO & COMPANY(2.7萬元，1人)；

ALAN WONG & ASSOCIATES(2.7萬元，1人)；

卡斯(2.7萬元，1人)；

ALEX FU(2.7萬元，1人)；

ALEXANDER STOCK(2.7萬元，1人)；

ALGO TECH LIMITED(2.7萬元，1人)；

ALICE LAW & CO(2.7萬元，1人)；

ALICE WONG & CO.(2.7萬元，1人)；

齊康企業(2.7萬元，1人)；

皆麗(2.7萬元，2人)；

ALLEVANT PROFESSIONAL ADVISORY(2.7萬元，1人)；

ALLIANCE CONSULTANT CO(2.7萬元，1人)；

滙智心律中心(2.7萬元，1人)；

協同貿易(2.7萬元，1人)；

愛心保險(2.7萬元，1人)；

安順聯合(2.7萬元，1人)；

AN WEALTH MANAGEMENT(2.7萬元，1人)；

ANAESTHESIA AND PERIOPERATIVE CARE(2.7萬元，1人)；

安利源國際貿易(2.7萬元，1人)；

基石管理公司(2.7萬元，1人)；

ANG KEK KIANG & CO(2.7萬元，1人)；

ANG WAI LEE & CO.(2.7萬元，1人)；

ANGEL GEMS (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

ANGEL KUAN INSURANCE AGENCY COMPANY(2.7萬元，1人)；

安皓設計顧問(2.7萬元，1人)；

ANITA LUKE COMPANY(2.7萬元，1人)；

ANN G FASHION(2.7萬元，1人)；

ANNA ROSE(2.7萬元，1人)；

安力圖顧問(2.7萬元，1人)；

頤順醫學診斷(2.7萬元，1人)；

富安營造(2.7萬元，1人)；

尚㇐顧問公司(2.7萬元，1人)；

阿波羅高科技(2.7萬元，1人)；

蘋果分享(2.7萬元，1人)；

高格(展榮)實業(2.7萬元，1人)；

APRIL YANG(2.7萬元，1人)；

圓深科技顧問(2.7萬元，1人)；

藝本(2.7萬元，1人)；

ART FIELD LIMITED(2.7萬元，1人)；

藝科制作(2.7萬元，1人)；

藝生珠寶(2.7萬元，1人)；

ARTLAND LANGUAGE AND MUSIC(2.7萬元，1人)；

雅詩琴行(2.7萬元，1人)；

ASCENDING SUMMIT COMPANY(2.7萬元，1人)；

安司雅(2.7萬元，1人)；

世光會計師事務所(2.7萬元，1人)；

ASIAN LINK COLD STORE SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

香港洋酒食品超級市場職員協會(2.7萬元，1人)；

ASUS TECHNOLOGY CO., LIMITED(2.7萬元，1人)；

AT FINANCIAL CONSULTATION SERVICES CO.(2.7萬元，1人)；

ATLANTX PARTNERS LIMITED(2.7萬元，1人)；

金洋工程國際(2.7萬元，1人)；

AURORA FINANCE COMPANY(2.7萬元，1人)；

金采科技(2.7萬元，1人)；

AUTO TECH MOTOR LIMITED(2.7萬元，1人)；

先進智能(香港)(2.7萬元，1人)；

泓雋顧問(2.7萬元，1人)；

AXING ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

B & G TRADING & ENGINEERING LIMITED(2.7萬元，1人)；

B NAILS TRADING COMPANY(2.7萬元，3人)；

B&A SECRETARIAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

頂峰自動控制設備(2.7萬元，1人)；

BABINGTON EDUCATION CENTRE (WONG TAI SIN)(2.7萬元，1人)；

BACHELOR LEARNING CENTRE(2.7萬元，1人)；

永生洋行(2.7萬元，2人)；

佰卓發展(2.7萬元，1人)；

BAND LIMITED(2.7萬元，1人)；

韓國銀行香港事務所(2.7萬元，1人)；

寶娜美容化粧品(2.7萬元，1人)；

BARD LIMITED(2.7萬元，1人)；

BAUNAT香港(2.7萬元，1人)；

BEAUTIFUL LIFE(2.7萬元，1人)；

至美香港(2.7萬元，1人)；

麗嘉企業(2.7萬元，1人)；

麗影(2.7萬元，1人)；

資之美國際(2.7萬元，1人)；

BECKY WONG DEVELOPMENT COMPANY(2.7萬元，1人)；

始煜(2.7萬元，1人)；

BENNY CHEAH & COMPANY(2.7萬元，1人)；

班尼顧問服務公司(2.7萬元，2人)；

柏林電業貿易(中國)(2.7萬元，1人)；

益聯創建(2.7萬元，1人)；

寶駿實業(2.7萬元，2人)；

子華(香港)財富管理公司(2.7萬元，1人)；

BETTY WONG(2.7萬元，1人)；

BHUMI IMPEX(2.7萬元，1人)；

BIANCA LAU & COMPANY(2.7萬元，1人)；

BIANCA MA COMPANY(2.7萬元，1人)；

億駿(香港)(2.7萬元，1人)；

兆津(2.7萬元，2人)；

億森(2.7萬元，0人)；

滙億國際發展(2.7萬元，1人)；

億雅(2.7萬元，1人)；

聯標國際(2.7萬元，1人)；

BILLION MEGA INTERNATIONAL COMPANY(2.7萬元，1人)；

BILL'S ORTHOPAEDIC CENTRE LIMITED(2.7萬元，1人)；

蕭永康會計師事務所(2.7萬元，1人)；

富運旅行社(2.7萬元，1人)；

BIZMANNER LIMITED(2.7萬元，2人)；

BLACK AND LIGHT COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

BLACK SQUARE(2.7萬元，1人)；

黑鋒科技(2.7萬元，2人)；

BLUE SKIN ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

BMP LIMITED(2.7萬元，1人)；

BN IMMIGRATION CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

新乾秘書(代理人)(2.7萬元，2人)；

蒼海電子(香港)(2.7萬元，1人)；

體智樂(2.7萬元，1人)；

品藝顧問(2.7萬元，2人)；

BRAVIA CAPITAL HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

百越速(2.7萬元，1人)；

BRIAN SOONG FINANCIAL PLANNING CO.(2.7萬元，1人)；

美信德(2.7萬元，2人)；

景行資產管理公司(2.7萬元，1人)；

永佳企業集團(2.7萬元，1人)；

熹㇐源國際發展(2.7萬元，1人)；

光大同創(香港)投資(2.7萬元，1人)；

兄弟優質食品(2.7萬元，1人)；

BUDDHA DIAMOND HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

寶林珠寶金行(2.7萬元，1人)；

囍置(2.7萬元，1人)；

大板根樹藝(2.7萬元，1人)；

博怡(香港)消費品(2.7萬元，1人)；

樂斯秘書(2.7萬元，1人)；

駿福物業代理(2.7萬元，1人)；

C & R(2.7萬元，1人)；

C C CONSULTANT(2.7萬元，1人)；

C髮術(2.7萬元，3人)；

C. F. SIU(2.7萬元，1人)；

C. Y. ENTERPRISE LIMITED T/A C. Y. ENTERPRISE CO(2.7萬元，1人)；

C2 DESIGN STUDIO LIMITED(2.7萬元，2人)；

CAIA COSMETICS ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

CALEX TRADING CO LIMITED(2.7萬元，1人)；

CALIA CHENG & COMPANY(2.7萬元，1人)；

心頤(2.7萬元，1人)；

CAN COMPANY(2.7萬元，1人)；

加藍公司(2.7萬元，1人)；

建泰(2.7萬元，1人)；

CARMAN FUNG & COMPANY(2.7萬元，1人)；

星辰投資公司(2.7萬元，1人)；

馨之廷(2.7萬元，2人)；

CAROLINE SO & CO(2.7萬元，1人)；

CATHY WONG(2.7萬元，1人)；

城投中國控股(2.7萬元，1人)；

國際中華福音使命團(2.7萬元，1人)；

CENTRAL LEARNING HOLDINGS LIMITED(2.7萬元，1人)；

晉寶(香港)(2.7萬元，1人)；

⾧寶企業(2.7萬元，1人)；

陳志鴻(2.7萬元，1人)；

陳幼南(2.7萬元，1人)；

澤思教育中心(2.7萬元，3人)；

CHARMING BEAUTY(2.7萬元，1人)；

名酒莊(2.7萬元，1人)；

卓誠顧問公司(2.7萬元，1人)；

置富室內設計(2.7萬元，1人)；

捷達裝飾工程(2.7萬元，1人)；

卓思亞顧問(2.7萬元，1人)；

鄭力明(2.7萬元，1人)；

宸宇金融諮詢公司(2.7萬元，1人)；

昌榮企業公司(2.7萬元，1人)；

CHEUK LUN(2.7萬元，1人)；

張潘建築師及測量師行(2.7萬元，1人)；

祥記肉枱(2.7萬元，1人)；

志記牛肉(2.7萬元，1人)；

志成膠輪電池(2.7萬元，2人)；

誌誠模具設計及製造(2.7萬元，1人)；

捷時工業(2.7萬元，1人)；

千立酷(2.7萬元，1人)；

詹氏集團國際(2.7萬元，1人)；

展豐公司(2.7萬元，1人)；

中國消費控股(2.7萬元，1人)；

中精(香港)資產管理(2.7萬元，1人)；

中國海洋捕撈控股(2.7萬元，3人)；

中國青島國際工商中心(香港)(2.7萬元，1人)；

華斯發展(2.7萬元，1人)；

向華技術輸配電(2.7萬元，1人)；

CHINGKLE(2.7萬元，1人)；

潮州王牛什粉麵(2.7萬元，2人)；

彩雲教室(2.7萬元，1人)；

彩雲飛紡織T/A英倫愛榮紡織公司(2.7萬元，1人)；

卓楠工程(2.7萬元，1人)；

創興棚業工程(2.7萬元，1人)；

昶林集團(香港)(2.7萬元，1人)；

莊月清(2.7萬元，1人)；

才記魚枱(2.7萬元，1人)；

CHRIS HUNG FINANCIAL PLANNING COMPANY(2.7萬元，1人)；

樂頌基督教會(2.7萬元，1人)；

CHRISTINA W LEE(2.7萬元，1人)；

朱大豐(香港)洋行無限公司(2.7萬元，1人)；

CHU WAI YEE INSURANCE CO(2.7萬元，2人)；

泉發優質冰鮮肉店(2.7萬元，6人)；

賽邦國際集團(香港)(2.7萬元，1人)；

春暉工程公司(2.7萬元，1人)；

駿發貿易公司(2.7萬元，3人)；

宗記公司(2.7萬元，1人)；

中港貿易行(2.7萬元，1人)；

中田鮮菓店(2.7萬元，2人)；

啟富貿易(2.7萬元，1人)；

湛京科技(2.7萬元，1人)；

城亞(2.7萬元，1人)；

CLARA RAMONA DANZA FLAMENCA LIMITED(2.7萬元，1人)；

卓然顧問(2.7萬元，1人)；

CLC LIMITED T/A CYC(2.7萬元，1人)；

建域工程(香港)(2.7萬元，1人)；

CLEMENT & CO(2.7萬元，1人)；

CLOUDWISE TECHNOLOGY HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

群菁教育(2.7萬元，1人)；

西姆斯精品汽車模型(香港)(2.7萬元，2人)；

德承(2.7萬元，1人)；

希恩提信息技術(2.7萬元，1人)；

COCO CHENG & CO(2.7萬元，1人)；

COLOR CORIUM LIMITED(2.7萬元，1人)；

心裕(2.7萬元，1人)；

環麗寶控股(2.7萬元，1人)；

CONCEPT DESIGN MANUFACTURE LIMITED(2.7萬元，1人)；

港亞秘書(2.7萬元，1人)；

高歷專業照明(2.7萬元，1人)；

協同福利及教育基金(2.7萬元，1人)；

景成發展企業(2.7萬元，1人)；

大陸行貿易(2.7萬元，1人)；

日豐制品公司(2.7萬元，1人)；

安昇福同美(香港)(2.7萬元，1人)；

CP SERVICE & TRADING(2.7萬元，1人)；

聚邦(2.7萬元，1人)；

匠心傳播(亞洲)(2.7萬元，1人)；

CREATE HAIR SALON(2.7萬元，1人)；

劊意顧問(香港)公司(2.7萬元，1人)；

CREATIVE IMPACT LIMITED(2.7萬元，1人)；

創裕保險顧問(2.7萬元，1人)；

創意供應鏈物流管理(2.7萬元，1人)；

CREATOR LINK (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

冠亨國際投資(2.7萬元，1人)；

冠域創富(2.7萬元，1人)；

冠德豐實業(2.7萬元，1人)；

晶寶汽車服務(2.7萬元，1人)；

CS FASHION INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

CTA CONSULTING COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

華匯資產管理(2.7萬元，1人)；

攜程金融支付(香港)(2.7萬元，1人)；

CW CHAN & CO(2.7萬元，1人)；

偉達(亞洲)工程(2.7萬元，1人)；

D & J COMPANY(2.7萬元，1人)；

D & L COMPANY(2.7萬元，1人)；

D&L TIMBER PRODUCTS & SERVICES CORPORATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

大興國際發展(2.7萬元，1人)；

DAIDO GROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

DALE ROAD HOLDING LIMITED(2.7萬元，1人)；

DANIEL CHU & COMPANY(2.7萬元，1人)；

DANNY LAM COMPANY(2.7萬元，1人)；

DAVFORD LIMITED(2.7萬元，1人)；

DC WATCH & JEWELLERY LIMITED(2.7萬元，1人)；

DEBORAH TSE & CO(2.7萬元，1人)；

迪卡辰鑽鉓珠寶(2.7萬元，1人)；

DEMAVEN COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

DENSMILE DESIGN AND DENTAL CLINIC LIMITED(2.7萬元，2人)；

DEREK CHEUNG & CO(2.7萬元，1人)；

DERMATGI LIMITED(2.7萬元，1人)；

設計國度(2.7萬元，1人)；

凱頌淇(2.7萬元，1人)；

神州數碼金融服務控股(2.7萬元，2人)；

數碼影音(2.7萬元，1人)；

迪麥斯(科技)(2.7萬元，1人)；

DMT BUSINESS SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

DMZ ENTERPRISE LIMITED(2.7萬元，1人)；

DO INTERNATIONAL ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

多名利資產管理(2.7萬元，2人)；

DOMKWAN & CO.(2.7萬元，1人)；

同豐洋行公司(2.7萬元，1人)；

DOUG FINANCIAL SERVICES AND COMPANY(2.7萬元，1人)；

蔡偉達醫生(2.7萬元，1人)；

DR C H CHOW(2.7萬元，1人)；

陳思堂醫生醫務所(2.7萬元，1人)；

鄭志榮牙科醫生醫務所(2.7萬元，1人)；

DR DOMINIC SHE SIU YAM(2.7萬元，2人)；

高婉儀醫生醫務所(2.7萬元，2人)；

DR LAU BO YEE CLINIC(2.7萬元，1人)；

李耀基醫生(2.7萬元，1人)；

DR NG YUK HON(2.7萬元，2人)；

招國榮醫生(2.7萬元，1人)；

DR TONG MOON TONG(2.7萬元，2人)；

DR TSANG SHIU CHUNG CLINIC(2.7萬元，1人)；

DR WAN TACK FAN'S SURGERY(2.7萬元，1人)；

鄭鐘麟醫生(2.7萬元，1人)；

郭寶煌醫生診所(2.7萬元，1人)；

鄺惠堂牙科醫務所(2.7萬元，2人)；

李家驊醫生(2.7萬元，1人)；

唐柏泉醫生(2.7萬元，1人)；

DR. PETER TEO & CO.(2.7萬元，1人)；

龐自勉牙醫醫務所(2.7萬元，1人)；

龍亞發展(2.7萬元，1人)；

龍亞集團(2.7萬元，1人)；

龍城集團(2.7萬元，1人)；

DREAM GARDEN CREATION COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

高飛裝飾工程(2.7萬元，2人)；

零壹工作室(2.7萬元，1人)；

學車館學車館駕駛訓練中心(2.7萬元，1人)；

DWL CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

揚溢投資公司(2.7萬元，1人)；

慧霆文具禮品(2.7萬元，1人)；

E & F COMPANY(2.7萬元，1人)；

爾雅補習社(2.7萬元，2人)；

EAGLE EYES LIMITED(2.7萬元，1人)；

歐亞證券(2.7萬元，1人)；

東傑實業(2.7萬元，1人)；

東昇物業(2.7萬元，1人)；

盈豐建築工程(2.7萬元，2人)；

易控通(2.7萬元，1人)；

望星信貸(2.7萬元，1人)；

奇迹(香港)(2.7萬元，1人)；

斯文油脂(2.7萬元，1人)；

EDDIE CONSULTANT COMPANY(2.7萬元，1人)；

EDDIE MAN & CO(2.7萬元，1人)；

易職(2.7萬元，1人)；

EK CONSULTANT COMPANY(2.7萬元，1人)；

ELAINE WONG(2.7萬元，1人)；

ELC CONSTRUCTION LIMITED(2.7萬元，1人)；

雅典國際園境貿易(2.7萬元，1人)；

晴業物流(2.7萬元，1人)；

以琳公司(2.7萬元，1人)；

顯卓(亞太)發展(2.7萬元，1人)；

ELITE APPAREL PRINTING CO., LIMITED(2.7萬元，1人)；

正視眼鏡中心(2.7萬元，1人)；

合駿(2.7萬元，1人)；

ELITE ZONE LIMITED(2.7萬元，1人)；

以馬內利公司(2.7萬元，1人)；

意諾企業智能(2.7萬元，1人)；

華景貿易公司(2.7萬元，1人)；

愛晞(2.7萬元，1人)；

ERIC WK CHAN INSURANCE CO(2.7萬元，1人)；

ERST PROJECT LIMITED(2.7萬元，1人)；

恆豐集團實業(2.7萬元，3人)；

歐普電子(2.7萬元，1人)；

EVA TSOI AND COMPANY(2.7萬元，1人)；

EVER GREAT IMPORT & EXPORT LIMITED(2.7萬元，1人)；

毅力車行(2.7萬元，1人)；

翔麗旅遊(2.7萬元，1人)；

恆偉投資(2.7萬元，1人)；

卓藝廣告公司(2.7萬元，1人)；

帥龍日用品廠(2.7萬元，1人)；

EXCLUSIVE J COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

EXPOSURE CONCEPTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

通誠顧問(2.7萬元，1人)；

億田全球系統(2.7萬元，1人)；

F & F DESIGN AND PRODUCTION COMPANY(2.7萬元，1人)；

FACE FASHION(2.7萬元，1人)；

飛星旅遊及目的地管理(2.7萬元，1人)；

恒天玩具公司(2.7萬元，1人)；

衣路控股(2.7萬元，1人)；

名菓屋(2.7萬元，2人)；

文源投資(2.7萬元，1人)；

綺慧美容(2.7萬元，1人)；

遠東髮廊(2.7萬元，1人)；

伊容(2.7萬元，1人)；

捷盈財務(2.7萬元，1人)；

快浩暢運輸(2.7萬元，1人)；

發記腸粉粥品(2.7萬元，1人)；

FCI COMPANY(2.7萬元，1人)；

展藝(2.7萬元，0人)；

飛利發展(2.7萬元，2人)；

泛威企業(2.7萬元，1人)；

鵬達恒安(2.7萬元，1人)；

盈寶(2.7萬元，1人)；

本澗室內設計(2.7萬元，1人)；

FLORENCE CHANG & COMPANY(2.7萬元，1人)；

科聯工程公司(2.7萬元，1人)；

百達財富集團(2.7萬元，1人)；

FONG IOK LENG & CO.(2.7萬元，1人)；

方記投資(2.7萬元，0人)；

香港食研國際食品(2.7萬元，1人)；

科進公司(2.7萬元，1人)；

灃石(香港)資產管理(2.7萬元，1人)；

FORNIA LAU AND CO(2.7萬元，1人)；

協海(2.7萬元，1人)；

鴻運(香港)工程材料(2.7萬元，1人)；

恒富資本策略(2.7萬元，1人)；

啟裕置業(2.7萬元，1人)；

富地地產(2.7萬元，1人)；

達生投資(2.7萬元，1人)；

祥聯(2.7萬元，1人)；

順來發展(2.7萬元，1人)；

富泰建築工程(2.7萬元，1人)；

FORUMAX COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

香港活水顧問公司(2.7萬元，1人)；

FRANKENMAN INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

FRANKIE INSURANCE COMPANY(2.7萬元，1人)；

FRANKIE'S INSURANCE CO(2.7萬元，1人)；

法國妹(2.7萬元，1人)；

友聯保險(2.7萬元，1人)；

電子交易科技(香港)(2.7萬元，2人)；

果樹企業融資(2.7萬元，1人)；

菓實(2.7萬元，1人)；

富都燒腊家(2.7萬元，1人)；

富源貿易公司(2.7萬元，1人)；

福德舍(2.7萬元，1人)；

福滿門投資(2.7萬元，1人)；

福仕達電子(2.7萬元，1人)；

金聯置業(2.7萬元，1人)；

興富國際(2.7萬元，1人)；

豐豐出口童裝(2.7萬元，1人)；

FUNG WING KWAN & CO(2.7萬元，1人)；

戈勃朗基業亞洲(2.7萬元，1人)；

基利控股集團(2.7萬元，3人)；

嘉歷仕製作(2.7萬元，1人)；

GALAXY S(2.7萬元，1人)；

加利利公司(2.7萬元，1人)；

GALLERIA FASHION(2.7萬元，1人)；

金油塘汽車服務公司(2.7萬元，1人)；

人氣皇(2.7萬元，1人)；

港銳國際投資(香港)(2.7萬元，1人)；

GARY CHOY & COMPANY(2.7萬元，1人)；

GATEWAY GLOBAL (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

GBB COMPANY(2.7萬元，1人)；

普瑞電力控制系統設備(香港)(2.7萬元，1人)；

基亞齒輪(2.7萬元，1人)；

兄弟索耐特1819(2.7萬元，1人)；

錦禧發展(2.7萬元，1人)；

力創通訊(2.7萬元，1人)；

駿逸設計(2.7萬元，1人)；

GEORGE BUT CO(2.7萬元，1人)；

廣泰(2.7萬元，2人)；

銀座店(2.7萬元，2人)；

得運顧問(2.7萬元，1人)；

嘉娜莫斯奇(2.7萬元，2人)；

卓昇認証顧問(2.7萬元，1人)；

GLOBAL FINANCE COMPANY(2.7萬元，1人)；

GLOBAL INSTITUTE OF SERVICE LEADERSHIP EDUCATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLOBAL LANDMARK LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLOBAL PROFIT MANAGEMENT COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

GLOBAL TREND CONCEPTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

置業科技(2.7萬元，1人)；

高樂文具(2.7萬元，1人)；

鷹輝(2.7萬元，9人)；

GLOSS(2.7萬元，1人)；

創想空間協作通信服務(香港)(2.7萬元，1人)；

高威化工(2.7萬元，1人)；

主恩公司(2.7萬元，1人)；

金豪運輸工程公司(2.7萬元，1人)；

GOLD GATE (CHINA) LIMITED(2.7萬元，1人)；

金色假期環球國際(2.7萬元，1人)；

金萊國際(2.7萬元，1人)；

GOLD PALM LIMITED(2.7萬元，1人)；

金之源貿易(2.7萬元，1人)；

GOLDEN DYNASTY ASSETS LIMITED(2.7萬元，1人)；

鴻俊工程(2.7萬元，7人)；

金莎酒店(2.7萬元，2人)；

金中(2.7萬元，1人)；

盛豐源貿易公司(2.7萬元，0人)；

恒山建築工程(2.7萬元，1人)；

金漢控股(2.7萬元，1人)；

金生發展(2.7萬元，1人)；

金達香港發展(2.7萬元，1人)；

楓蘭蔬果食品(2.7萬元，1人)；

良友室內設計裝修(2.7萬元，1人)；

谷得傳播(2.7萬元，1人)；

新駿景實業(2.7萬元，1人)；

盈豐商標織印(2.7萬元，1人)；

GORDON CHEUNG & CO.(2.7萬元，1人)；

GORDON SECRETARIAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

美之創庫設計廔(2.7萬元，1人)；

匯才會計服務(2.7萬元，1人)；

恩信圖書(2.7萬元，1人)；

鴻運土木工程(2.7萬元，1人)；

天祿(2.7萬元，1人)；

浩德投資(2.7萬元，1人)；

廣昇建築工程(2.7萬元，1人)；

宏亞顧問(2.7萬元，1人)；

大中華表行(2.7萬元，1人)；

GREAT FORCE EXPORT LIMITED(2.7萬元，1人)；

鈞浩貿易(2.7萬元，1人)；

大成功企業集團(2.7萬元，3人)；

大灣滙人力資源服務(2.7萬元，1人)；

綠巨人能源(2.7萬元，1人)；

綠葉會計秘書服務(2.7萬元，1人)；

綠元素家用產品(2.7萬元，1人)；

GREEN ROOM ENTERPRISE LIMITED(2.7萬元，2人)；

GRUPPO PERETTI ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

廣東肉食公司(2.7萬元，1人)；

貴富顧問公司(2.7萬元，0人)；

郭舜豪公司(2.7萬元，1人)；

馬勒樂團(2.7萬元，1人)；

H I H(2.7萬元，1人)；

HACEST LIMITED(2.7萬元，1人)；

HAIR CREATOR IG ACADEMY LIMITED(2.7萬元，1人)；

熙設計(2.7萬元，1人)；

HALL1C LIMITED(2.7萬元，2人)；

漢森科技(2.7萬元，1人)；

花村香港(2.7萬元，1人)；

恒輝裝飾設計(2.7萬元，2人)；

恒健理財策劃顧問公司(2.7萬元，1人)；

恒寶汽車投資顧問公司(2.7萬元，1人)；

恆信冷氣水電工程(2.7萬元，1人)；

恒泰企業(國際)(2.7萬元，1人)；

恆達工程公司(2.7萬元，2人)；

恒億物業由恒億貿易(香港)經營(2.7萬元，1人)；

漢江美化工藝(2.7萬元，1人)；

恆威世紀(2.7萬元，1人)；

皓文控股(2.7萬元，1人)；

殷隆(2.7萬元，1人)；

喜昇集團 - 林記燒臘(2.7萬元，1人)；

欣勝(2.7萬元，1人)；

港輝投資(2.7萬元，2人)；

毅華國際(2.7萬元，1人)；

HAROON & COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

夏利文物業管理(THE BABINGTON聯合業主代理人)(2.7萬元，1人)；

夏利文物業管理(偉達中心聯合業主代理人)(2.7萬元，1人)；

夏利文物業管理(都會坊聯合業主代理人)(2.7萬元，1人)；

夏利文物業管理(上亞厘畢道1-3號業主代理人)(2.7萬元，1人)；

"夏利文物業管理(GOUGH HILL

RESIDENCES聯合業主代理人)(2.7萬元，1人)；"

旺駿實業(2.7萬元，1人)；

HAZE HO & CO.(2.7萬元，1人)；

素菊公司(2.7萬元，1人)；

明知顧問(2.7萬元，1人)；

會陽策劃公司(2.7萬元，1人)；

HELENA & CO(2.7萬元，1人)；

恒眞國際(2.7萬元，1人)；

HENRY WONG & COMPANY(2.7萬元，1人)；

盈匯(香港)(2.7萬元，1人)；

晨曦理財策劃公司(2.7萬元，1人)；

HICHANCE GROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

慶記魚檔(2.7萬元，1人)；

興業電機工程材料(2.7萬元，1人)；

香港靈心電子科技(2.7萬元，1人)；

香港益順實業投資(2.7萬元，1人)；

HK2828 LIMITED(2.7萬元，1人)；

何慶材(2.7萬元，1人)；

焅昇工程(2.7萬元，1人)；

何添首飾工場(2.7萬元，1人)；

鎧芮廣告工程安裝(2.7萬元，1人)；

創曦社會企業(2.7萬元，1人)；

鴻藝國際集團(2.7萬元，1人)；

自成壹閣(2.7萬元，1人)；

浩港發展(2.7萬元，1人)；

誠信公司(2.7萬元，1人)；

安盛德顧問公司(2.7萬元，1人)；

忠益發展(2.7萬元，1人)；

港九鹽業(2.7萬元，1人)；

香港奧飛嬰童玩具(2.7萬元，1人)；

香港酒吧業服務中心(2.7萬元，1人)；

香港川田投資咨詢公司(2.7萬元，1人)；

香港建造業分包商聯會(2.7萬元，1人)；

香港各界文化促進會(2.7萬元，1人)；

香港建築幕牆裝飾協會(2.7萬元，7人)；

香港福泉教育(集團)(2.7萬元，2人)；

高朗科技(2.7萬元，1人)；

香港互動教室(2.7萬元，1人)；

香港錦鯉財富資產管理公司(2.7萬元，1人)；

香港金如意工藝品(2.7萬元，2人)；

香港利達行公司(2.7萬元，1人)；

香港航運研究中心(2.7萬元，1人)；

香港金錢服務業協會(2.7萬元，1人)；

香港番禺鄉親聯合會(2.7萬元，1人)；

香港泥水(2.7萬元，1人)；

香港動カ實業(2.7萬元，1人)；

HONG KONG PRESSPLAY LIMITED(2.7萬元，2人)；

香港專業玻璃(2.7萬元，1人)；

香港心理輔導中心(2.7萬元，1人)；

香港仁愛國際服務公司(2.7萬元，1人)；

香港嘉御(2.7萬元，1人)；

香港天源滙通國際(2.7萬元，1人)；

香港道教聯合會飛雁幼稚園(2.7萬元，1人)；

香港天津製衣(2.7萬元，1人)；

香港中醫學會教育研究基金會(2.7萬元，1人)；

HONG KONG UROLOGY AND ANDROLOGY LIMITED(2.7萬元，1人)；

香港紅酒學校(2.7萬元，1人)；

寶庫亞洲(2.7萬元，1人)；

康寧中西藥行(2.7萬元，1人)；

弘道資本(香港)(2.7萬元，1人)；

香港景龍國際裝飾(2.7萬元，1人)；

HONGKONG LAND (BA) INVESTMENTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

合興新鮮肉食(2.7萬元，1人)；

合勝公司(2.7萬元，1人)；

HORNET NETWORKS LIMITED(2.7萬元，1人)；

好意工作(2.7萬元，2人)；

和元科技(香港)(2.7萬元，1人)；

顯泰實業公司(2.7萬元，1人)；

毅天(遠東)(2.7萬元，1人)；

湖峰企業(2.7萬元，1人)；

匯明昇集團(2.7萬元，1人)；

香港匯强控股(2.7萬元，1人)；

許素虹乒乓球體育中心(2.7萬元，1人)；

鴻昌製罐廠(2.7萬元，7人)；

洪輝鋁質裝飾工程公司(2.7萬元，1人)；

鴻毅電器工程(2.7萬元，1人)；

鴻圖塑膠廠(2.7萬元，1人)；

鴻業印刷製品(2.7萬元，1人)；

漢克時代(香港)科技(2.7萬元，1人)；

百威濾芯零件(2.7萬元，1人)；

恒穎資產管理(香港)(2.7萬元，2人)；

爍滙照明(2.7萬元，1人)；

日向電腦(2.7萬元，1人)；

I & M COMPANY(2.7萬元，1人)；

國際東滙物流(2.7萬元，1人)；

愛上玩(2.7萬元，1人)；

I-BIZNET CONSULTANCY LIMITED(2.7萬元，1人)；

IBSEN AND ASSOCIATES LTD(2.7萬元，3人)；

藍堵電子貿易(2.7萬元，1人)；

IDEA ONE PRODUCTION(2.7萬元，1人)；

IDIOM(2.7萬元，1人)；

IFOP EASTWEGO LIMITED(2.7萬元，1人)；

IL COMPANY(2.7萬元，1人)；

IM CAPITAL PARTNERS LIMITED(2.7萬元，1人)；

新意念髮廊(2.7萬元，2人)；

博卓會計師事務所(2.7萬元，1人)；

時品(2.7萬元，1人)；

INDEPENDENT IODINE CHINA LIMITED(2.7萬元，1人)；

好利時登記(2.7萬元，1人)；

星謙發展控股(2.7萬元，1人)；

INNATELY INSURANCE COMPANY(2.7萬元，1人)；

INNTEMPO PROCUREMENT LIMITED(2.7萬元，1人)；

築鑫資本國際(2.7萬元，1人)；

匯智顧問公司(2.7萬元，1人)；

御聯國際(2.7萬元，1人)；

IPLATFORM SERVICE LIMITED(2.7萬元，2人)；

愛美纖體美容中心(2.7萬元，1人)；

IRENE YEUNG COMPANY(2.7萬元，1人)；

億立亞洲(2.7萬元，1人)；

ITS COMPANY(2.7萬元，2人)；

IVAN FINANCE CO.(2.7萬元，1人)；

IVY & CO.(2.7萬元，1人)；

J & J CONSULTANTS(2.7萬元，1人)；

J & L PRODUCTION COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

基智企業顧問公司(2.7萬元，1人)；

J. W. OPTIC(2.7萬元，1人)；

J1S SERVICE LIMITED(2.7萬元，1人)；

捷成顧問公司(2.7萬元，1人)；

蔚藍飲食管理公司(2.7萬元，2人)；

積加國際(2.7萬元，2人)；

JAJ PRODUCTION(2.7萬元，1人)；

JANET C Y CHAU COMPANY(2.7萬元，1人)；

嘉實教育(2.7萬元，1人)；

捷思創作(亞洲)(2.7萬元，1人)；

港泰盛(國際)貿易(2.7萬元，2人)；

J-DINING HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

駿形國際(2.7萬元，1人)；

JEANHOLIFE(2.7萬元，1人)；

藍磨工藝坊(2.7萬元，1人)；

JENNY CHENG & COMPANY(2.7萬元，1人)；

迅達製本公司(2.7萬元，1人)；

卓威國際(2.7萬元，1人)；

駿峰綫路(2.7萬元，1人)；

JIJI TRAVEL COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

占美公司(2.7萬元，1人)；

JIMMY SHUM & CO(2.7萬元，1人)；

經筋科(2.7萬元，2人)；

JMI ASIA (HK) LIMITED(2.7萬元，0人)；

銘鈴公司(2.7萬元，1人)；

JOANNA & CO(2.7萬元，1人)；

駿達傢具工程(2.7萬元，1人)；

JOEE WONG & CO.(2.7萬元，1人)；

JOHNNY WONG COMPANY(2.7萬元，1人)；

專特高精密(2.7萬元，1人)；

駿德投資發展(2.7萬元，1人)；

JONATHAN T.Y. CHANG(2.7萬元，1人)；

JOSEPH SO & CO.(2.7萬元，1人)；

豐樂貿易(2.7萬元，1人)；

怡高國際投資經營泰舒服(2.7萬元，2人)；

JOYCE & COMPANY(2.7萬元，1人)；

年悅投資(2.7萬元，1人)；

卓聆理財(2.7萬元，1人)；

彩思明(2.7萬元，1人)；

JT MANAGEMENT AND PROFESSIONAL CONSULTANCY COMPANY(2.7萬元，1人)；

JUDY HE & CO(2.7萬元，1人)；

樹研(香港)(2.7萬元，1人)；

宏輝物流(2.7萬元，1人)；

珍寶國際實業(2.7萬元，1人)；

駿鴻國際企業(2.7萬元，1人)；

駿鴻海綿製品廠(2.7萬元，1人)；

駿昇中國發展(2.7萬元，1人)；

駿瑪國際(香港)(2.7萬元，2人)；

JUNO LAM YUK CHING COMPANY(2.7萬元，1人)；

K CONSULTANT LIMITED(2.7萬元，2人)；

林國鴻會計師事務所(2.7萬元，1人)；

嘉笙企業(2.7萬元，1人)；

啟德貿易(2.7萬元，1人)；

KAI(2.7萬元，1人)；

凱悅發展(2.7萬元，1人)；

金輝影視(2.7萬元，1人)；

甘樹記工程(2.7萬元，1人)；

錦泰吊機(2.7萬元，2人)；

康寶堂保健食品(2.7萬元，1人)；

博達策劃管理(2.7萬元，1人)；

嘉濤安老(2.7萬元，1人)；

川田全球(香港)(2.7萬元，1人)；

KAWAN FOOD (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

嘉慧興業(2.7萬元，1人)；

KE單剪匯(2.7萬元，1人)；

佳常(2.7萬元，1人)；

基協(亞洲)(2.7萬元，1人)；

科極工程(2.7萬元，1人)；

KELLY CONSULTANCY(2.7萬元，1人)；

KELVIN WONG & CO(2.7萬元，1人)；

勤得電子(香港)(2.7萬元，1人)；

KENNETH CHARN-KI CHOW(2.7萬元，1人)；

KENNETH LAU & CO(2.7萬元，1人)；

KENT & THE CO(2.7萬元，1人)；

KENT TAI & CO(2.7萬元，1人)；

KEVIN LI & COMPANY(2.7萬元，1人)；

KEY TEAM (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

領高物業(2.7萬元，1人)；

佳建旅運(2.7萬元，1人)；

金巴利藥莊(2.7萬元，1人)；

KIN & CO.(2.7萬元，1人)；

明堅則廔(2.7萬元，1人)；

鍵鋒工程公司(2.7萬元，1人)；

健益幕牆安裝(2.7萬元，1人)；

鼎善峰飲食無限公司(2.7萬元，1人)；

景存集團(2.7萬元，1人)；

景輝行(2.7萬元，1人)；

景裕首飾(2.7萬元，1人)；

KINGLY (H.K.) FISHING TACKLE CO., LIMITED(2.7萬元，1人)；

明俊控股集團(2.7萬元，1人)；

景利人事顧問(2.7萬元，1人)；

KINSON & CO(2.7萬元，1人)；

億聯綫路板(2.7萬元，1人)；

建達(國際)工程公司(2.7萬元，1人)；

金京國際(2.7萬元，1人)；

健華理財投資顧問公司(2.7萬元，1人)；

麒麟物流(2.7萬元，1人)；

KIRK (HK) CO LIMITED(2.7萬元，1人)；

卓穎盛譽(2.7萬元，1人)；

港昌行(控股)(2.7萬元，1人)；

港能投資(2.7萬元，1人)；

康信(香港)(2.7萬元，1人)；

高速宏大(香港)(2.7萬元，1人)；

旅港南海九江商會(2.7萬元，1人)；

KOWLOON & ATTOCK TRADING CO.(2.7萬元，1人)；

九龍靈糧堂(2.7萬元，1人)；

K'S SOLUTION(2.7萬元，1人)；

權記汽車工程公司(2.7萬元，1人)；

坤記(2.7萬元，1人)；

鑫惠展機電(香港)(2.7萬元，1人)；

國鴻實業(香港)(2.7萬元，1人)；

國華飲筒膠袋廠(2.7萬元，1人)；

光記水族(2.7萬元，1人)；

光記蔬菜公司(2.7萬元，1人)；

廣德昌參茸行(2.7萬元，1人)；

金滙資本集團(2.7萬元，1人)；

泰豐服務(2.7萬元，1人)；

利堡印刷公司(2.7萬元，1人)；

利正投資(2.7萬元，1人)；

黎建明(2.7萬元，1人)；

天馬成衣輔料(2.7萬元，1人)；

林燕鳳保險代理(2.7萬元，1人)；

LANDLORD PERKS LIMITED(2.7萬元，1人)；

大嶼山投資管理(2.7萬元，1人)；

連得威國際(2.7萬元，1人)；

LAU WAI KEUNG & CO(2.7萬元，1人)；

劉慧明(2.7萬元，1人)；

洗衣廊電腦乾濕洗衣公司(2.7萬元，2人)；

LAURA SHEN COMPANY(2.7萬元，1人)；

LAVENDER HT WU COMPANY(2.7萬元，1人)；

奇遇聯合酒店顧問(2.7萬元，1人)；

LAWRENCE Y. H. LEUNG CO(2.7萬元，1人)；

浩華中國(2.7萬元，1人)；

立德發展(2.7萬元，1人)；

季盟旅遊(2.7萬元，2人)；

利豐公司(2.7萬元，1人)；

利寶五金制品公司(2.7萬元，1人)；

李維仁(2.7萬元，1人)；

LEGEND APPOINTMENTS CENTRE LIMITED(2.7萬元，1人)；

LEGEND CAPITAL WEALTH MANAGEMENT(2.7萬元，1人)；

勵駿會置業(2.7萬元，1人)；

LEONA TSE & COMPANY(2.7萬元，1人)；

梁寇鴻萍公司(2.7萬元，1人)；

利澳亮(2.7萬元，1人)；

LEUNG CHAU LING & CO(2.7萬元，1人)；

良洋行(2.7萬元，1人)；

連記(2.7萬元，2人)；

LINDA CHAU & COMPANY(2.7萬元，1人)；

LINEAR VENTURE HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

LING HO & CO(2.7萬元，1人)；

利達顧問公證行(2.7萬元，2人)；

LIU SAU WAI & CONSULTANCY(2.7萬元，1人)；

LKC CORPORATE SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

LO KI AND COMPANY(2.7萬元，1人)；

明朗國際附屬樂藝社(2.7萬元，1人)；

諾信豐盛資產(2.7萬元，1人)；

LONG BRIDGE HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

隆興實業發展(2.7萬元，1人)；

常盈公司(2.7萬元，1人)；

LOOK GOOD NAKED TRAINING GROUNDS LIMITED(2.7萬元，1人)；

LOUIS CHAN & CO(2.7萬元，1人)；

LOYAL EARN LIMITED(2.7萬元，1人)；

LOYIN MANUFACTURING LTD(2.7萬元，1人)；

麗城為治(2.7萬元，2人)；

好運美食坊(2.7萬元，1人)；

聯豐工程公司(2.7萬元，1人)；

聯興鐵器工程(2.7萬元，1人)；

聯華機器風電釬鉄工廠(2.7萬元，1人)；

磊奇玉器(2.7萬元，1人)；

呂氏物業(2.7萬元，1人)；

陸文華(2.7萬元，1人)；

龍昌押(2.7萬元，1人)；

天空之城(2.7萬元，1人)；

粵南信義會腓力堂興民幼兒學園(2.7萬元，1人)；

粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園(2.7萬元，1人)；

耀藝發展(2.7萬元，1人)；

L'VOYEUR INTERNATIONAL (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

M & K WORKSHOP LIMITED(2.7萬元，2人)；

M & M LIMITED(2.7萬元，1人)；

M & MAK COMPANY(2.7萬元，1人)；

美和國際商務咨詢(2.7萬元，1人)；

M.L.LEE & CO.(2.7萬元，1人)；

天龍(2.7萬元，1人)；

M2M PROTECTION LIMITED(2.7萬元，2人)；

MA CHAI COOKED FOOD STALL(2.7萬元，2人)；

高譽(2.7萬元，1人)；

MACRO TRADE LIMITED(2.7萬元，1人)；

網狼技術(2.7萬元，1人)；

MAGNUM OPUS LIMITED(2.7萬元，1人)；

萬邦袋廠(2.7萬元，1人)；

文祥運輸(2.7萬元，1人)；

萬輝珠寶金行(2.7萬元，1人)；

文記食品原料貿易(2.7萬元，1人)；

MARITIME SILK ROAD PETROLEUM & GAS TRADING GROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

MARK SIT AND COMPANY(2.7萬元，1人)；

萬坤投資(2.7萬元，3人)；

MARY CHENG & CO.(2.7萬元，1人)；

萬新科技(2.7萬元，1人)；

滿豐貿易公司(2.7萬元，1人)；

惠興亞洲(2.7萬元，1人)；

卓然(2.7萬元，1人)；

MAXPOWER LIMITED(2.7萬元，3人)；

萬事通電子(2.7萬元，1人)；

萬威管理(2.7萬元，1人)；

恩信公司(2.7萬元，1人)；

美成亞太(2.7萬元，1人)；

MEDIUM.ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

萬怡企業(2.7萬元，2人)；

信萬工程(2.7萬元，1人)；

兆富投資公司(2.7萬元，1人)；

MEGA GOURMET INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，2人)；

MEI LING INSURANCE CONSULTANT(2.7萬元，1人)；

MELCHERSRAFFEL LIMITED(2.7萬元，1人)；

明媚旅遊(2.7萬元，1人)；

敏信顧問公司(2.7萬元，1人)；

萬福創建(2.7萬元，1人)；

MG DESTILERIAS HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

兆霆發展(2.7萬元，1人)；

MICHAEL WONG & CO(2.7萬元，1人)；

美迪保險經紀(2.7萬元，1人)；

可悅(2.7萬元，1人)；

呂世杰(2.7萬元，1人)；

米蘭顧問公司(2.7萬元，1人)；

MILESTONE CONSULTANT(2.7萬元，2人)；

MILLION GRAND LIMITED(2.7萬元，1人)；

萬粵(2.7萬元，1人)；

湊濱香港(2.7萬元，2人)；

身心治療舍(2.7萬元，1人)；

利泰資訊安全方案(2.7萬元，1人)；

明德中醫診所(2.7萬元，1人)；

明峯冷氣電氣工程公司(2.7萬元，1人)；

明記(2.7萬元，1人)；

微創兒童外科中心(2.7萬元，1人)；

蜜兒國際(2.7萬元，1人)；

以勒花園(2.7萬元，1人)；

MIRAGE LIMITED(2.7萬元，1人)；

3小姐晚飯小菜(2.7萬元，3人)；

願景(2.7萬元，1人)；

鳴信(2.7萬元，2人)；

米投科技(香港)(2.7萬元，1人)；

井田(2.7萬元，1人)；

MLD INFOTECH HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

MODEL PALACE LIMITED(2.7萬元，1人)；

當代娛樂(2.7萬元，1人)；

摩登廸高公司(2.7萬元，1人)；

摩登迪高公司(2.7萬元，1人)；

MONITA NG K Y & CO(2.7萬元，1人)；

MOON'S NAIL(2.7萬元，1人)；

MORDEN STATE CO LTD(2.7萬元，1人)；

摩根世家投資理財管理(2.7萬元，1人)；

MORRIS CREATION GROUP LIMITED(2.7萬元，1人)；

動感髮廊(2.7萬元，1人)；

灸出健康中心(2.7萬元，3人)；

MR'S COMPANY(2.7萬元，1人)；

MSL OVERSEAS TRADING LIMITED(2.7萬元，1人)；

全科國際(2.7萬元，1人)；

萬全工程(2.7萬元，1人)；

MUNISONS(2.7萬元，1人)；

繆斯金融顧問公司(2.7萬元，1人)；

名星教育音樂會社(2.7萬元，1人)；

樂師工作室(2.7萬元，1人)；

美樂牽(2.7萬元，1人)；

MUSTARD SEED SYSTEMS CORPORATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

香港卓越國際教育(2.7萬元，1人)；

MY DREAM(2.7萬元，1人)；

瀅藝(2.7萬元，0人)；

NAKAMURA & ASSOCIATES(2.7萬元，1人)；

NASIRS(2.7萬元，1人)；

NATHAN CHONG'S COMPANY(2.7萬元，1人)；

NATIONAL WIDE LIMITED(2.7萬元，1人)；

妮采美容(2.7萬元，1人)；

天源企業發展(2.7萬元，1人)；

領航者(2.7萬元，1人)；

香港網建服務公司(2.7萬元，1人)；

新高登電腦(2.7萬元，1人)；

新景程公司(2.7萬元，1人)；

NEW GALAXY ENTERPRISES(2.7萬元，1人)；

新英集團(2.7萬元，1人)；

新明貿易(2.7萬元，1人)；

新俊工程(2.7萬元，1人)；

NEWCOSM UNION LIMITED(2.7萬元，1人)；

新火商傳(2.7萬元，1人)；

利新(2.7萬元，1人)；

雅双公司(2.7萬元，1人)；

藝豐珠寶玉器行(2.7萬元，1人)；

NICE ENTERTAINMENT & PRODUCTION LIMITED(2.7萬元，1人)；

美屋實業(2.7萬元，1人)；

NICE NICE ARTSHOP(2.7萬元，1人)；

NICO DE LAU LTD(2.7萬元，1人)；

NJ DIAMONDS(2.7萬元，1人)；

引路燈工作坊(2.7萬元，1人)；

無名之店(2.7萬元，2人)；

挪亞發展T/A名驅汽車維修服務中心(2.7萬元，1人)；

康貴(2.7萬元，1人)；

NOBLESON FINANCE(2.7萬元，1人)；

諾高實業(香港)(2.7萬元，1人)；

NORMAL ACCOUNTING COMPANY(2.7萬元，1人)；

諾維迪國際(2.7萬元，1人)；

澳莉芙(2.7萬元，1人)；

集海發展(2.7萬元，1人)；

海洋貿易公司(2.7萬元，1人)；

海力亞洲(2.7萬元，1人)；

唵咨詢(2.7萬元，1人)；

安成工程(2.7萬元，1人)；

安成工程國際(2.7萬元，1人)；

安泰燒腊家(2.7萬元，1人)；

在路上(香港)旅遊(2.7萬元，2人)；

安達科技發展(2.7萬元，1人)；

安擴(2.7萬元，1人)；

豪達爾科技(2.7萬元，1人)；

眼鏡88(2.7萬元，1人)；

加莉商業服務(2.7萬元，1人)；

旅橙香港(2.7萬元，1人)；

ORIENTAL FINANCIAL COMPANY(2.7萬元，1人)；

東英發展香港(2.7萬元，1人)；

傲駿科技(香港)(2.7萬元，1人)；

創(2.7萬元，1人)；

好利旺(香港)(2.7萬元，1人)；

OSTEOAS LIMITED(2.7萬元，1人)；

OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED(2.7萬元，1人)；

P & B NOMINEE SERVICES LTD(2.7萬元，1人)；

P C WONG & CO(2.7萬元，1人)；

P N CONSOL LOGISTICS (HK) LIMITED(2.7萬元，0人)；

P PLUS LIMITED(2.7萬元，1人)；

進㇐貿易公司(2.7萬元，1人)；

PACA & CO. LIMITED(2.7萬元，1人)；

恆昌工程公司(2.7萬元，1人)；

時輝發展(2.7萬元，1人)；

PACIFIC INFORMATION COMPANY(2.7萬元，1人)；

明展投資(2.7萬元，1人)；

PAGANI CHINA AUTOMOTIVE LIMITED(2.7萬元，1人)；

PAMELA & CO(2.7萬元，2人)；

鵬水電工程(2.7萬元，1人)；

PARAGON PRODUCTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

百虹香港公司(2.7萬元，1人)；

栢怡投資(2.7萬元，2人)；

PATIS H.K. LIMITED(2.7萬元，1人)；

PATRICK CHAU & CO(2.7萬元，1人)；

PATRICK S. LING & CO.(2.7萬元，1人)；

何國昌會計師事務所(2.7萬元，1人)；

PAUL TSANG & CO.(2.7萬元，1人)；

保華建築營造(2.7萬元，1人)；

PAULUS WONG & CO(2.7萬元，1人)；

泓貿集團(2.7萬元，1人)；

PEAK HOSPITALITY INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，2人)；

寶益(2.7萬元，1人)；

栢迪公司(2.7萬元，1人)；

PEGASUS PETROCHEMICAL ASIA LIMITED(2.7萬元，2人)；

PERDUE (ASIA) LIMITED(2.7萬元，1人)；

美好人生顧問公司(2.7萬元，1人)；

PERFECT SET TRADING COMPANY(2.7萬元，1人)；

深水埗電話修理所公司(2.7萬元，1人)；

碧海園(2.7萬元，1人)；

栢昇國際投資(2.7萬元，1人)；

平天載運工程(2.7萬元，1人)；

PINKY HUANG COMPANY(2.7萬元，1人)；

PINKY STUDIO(2.7萬元，1人)；

PINKY STUDIO(2.7萬元，1人)；

輝日(2.7萬元，1人)；

PIZZAZZ COMMUNICATION LIMITED(2.7萬元，1人)；

百利好智庫研究(2.7萬元，1人)；

百時美投資(2.7萬元，1人)；

韋意環球顧問(2.7萬元，2人)；

寶偉發展(香港)(2.7萬元，3人)；

𨩚兒軒(2.7萬元，1人)；

普及(亞太)(2.7萬元，1人)；

PORTACOOL LIMITED(2.7萬元，1人)；

PORTFOLIO MANAGEMENT(2.7萬元，1人)；

PORTOFINO ASSET HOLDING LIMITED(2.7萬元，1人)；

融創寶理財(2.7萬元，2人)；

力天工程公司(2.7萬元，1人)；

PPCM ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

優越專業醫療(2.7萬元，8人)；

卓越貿易公司(2.7萬元，1人)；

優裕財富(2.7萬元，1人)；

華大投資和顧問(2.7萬元，1人)；

PRISCILLA LAM & CO(2.7萬元，1人)；

卓越國際醫療(2.7萬元，1人)；

專業建設工程(2.7萬元，1人)；

創意產品發展(2.7萬元，0人)；

盈通香港集團(2.7萬元，1人)；

利高國際投資(2.7萬元，1人)；

商盈貿易發展公司(2.7萬元，1人)；

PROJCT LIMITED(2.7萬元，1人)；

諾園理財公司(2.7萬元，1人)；

PROPOSE ENTERPRISE LIMITED(2.7萬元，1人)；

承田設計(2.7萬元，1人)；

普新達貿易物流(亞洲)(2.7萬元，1人)；

寶時亞洲(2.7萬元，1人)；

保誠咨詢公司(2.7萬元，1人)；

PT WORLD WIDE LIMITED(2.7萬元，1人)；

卓誠動力(2.7萬元，1人)；

P-TRINITY LIMITED(2.7萬元，1人)；

普華中天投資(2.7萬元，1人)；

培幼苗補習中心(2.7萬元，1人)；

PURE BEAUTY(2.7萬元，1人)；

PURE GREAT SKYWING LIMITED(2.7萬元，2人)；

純恒環境科技(香港)(2.7萬元，1人)；

派諾得科技(2.7萬元，2人)；

QE電腦多媒體(2.7萬元，1人)；

慶成投資(2.7萬元，2人)；

滉達(香港)(2.7萬元，1人)；

R D DIAM(2.7萬元，1人)；

雅斯印製品方案(2.7萬元，1人)；

偉越投資理財公司(2.7萬元，1人)；

華製作(2.7萬元，1人)；

RADCLIFFE LEE & COMPANY(2.7萬元，1人)；

雨森金融顧問(2.7萬元，1人)；

彩虹公司(2.7萬元，2人)；

天虹軟件顧問(2.7萬元，1人)；

昇富(2.7萬元，1人)；

RAY - BEN WATCH LIMITED(2.7萬元，1人)；

RAY SIU & CO.(2.7萬元，1人)；

RAYMOND CHAN & CO(2.7萬元，2人)；

粵秀鵬飛公司(2.7萬元，1人)；

REAL WISE HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

REBECCA CONSULTANT CO.(2.7萬元，1人)；

嘉星實業(2.7萬元，1人)；

藝進鋼閘製品工程公司(2.7萬元，1人)；

銳志達科技(2.7萬元，1人)；

維健發展(2.7萬元，1人)；

RELE & CO.(2.7萬元，1人)；

日高工程公司(2.7萬元，1人)；

匯成貿易(2.7萬元，1人)；

匯創實業香港(2.7萬元，2人)；

富鑾(2.7萬元，1人)；

賴錫隆(2.7萬元，1人)；

RICHMOND CO.(2.7萬元，1人)；

立高船務(2.7萬元，1人)；

上龍(2.7萬元，1人)；

聚廷峰珍藏車(2.7萬元，2人)；

輝煌公司(2.7萬元，1人)；

瑞維科技(2.7萬元，1人)；

瑞明資產管理公司(2.7萬元，1人)；

ROAD TO FINANCIAL FREEDOM(2.7萬元，1人)；

樂運國際貨運(2.7萬元，2人)；

融新國際(2.7萬元，1人)；

ROSE COMPANY(2.7萬元，1人)；

皇室經典婚禮(2.7萬元，1人)；

ROYAL CONSULTANT COMPANY(2.7萬元，1人)；

ROYAL DIAM (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

御學軒集團(香港)(2.7萬元，2人)；

RSA LOGISTICS ASIA LIMITED(2.7萬元，1人)；

RWA (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

高氏投資(2.7萬元，1人)；

S & J CONSULTING LIMITED(2.7萬元，1人)；

S T K INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，2人)；

勝業設計廔(2.7萬元，2人)；

三得服務(2.7萬元，1人)；

S.F. YU & CO.(2.7萬元，1人)；

聖公會荊冕堂傑德牙科醫務所(2.7萬元，1人)；

SA CIMENTERIES CBR CEMENTBEDRIJVEN(2.7萬元，1人)；

SA TANG YUN HERBALIST(2.7萬元，1人)；

SAACHI INTERNATIONAL(2.7萬元，1人)；

世韓織物(2.7萬元，1人)；

保信金融諮詢公司(2.7萬元，1人)；

平安吊船(專業工程及檢測)(2.7萬元，1人)；

SALLY LEUNG & COMPANY(2.7萬元，2人)；

SALLY YAU COMPANY(2.7萬元，1人)；

SALLY ZOU & COMPANY(2.7萬元，1人)；

SAM SALON(2.7萬元，2人)；

森美印刷(2.7萬元，3人)；

三強工程公司(2.7萬元，1人)；

成昌(2.7萬元，1人)；

思智科技方案(2.7萬元，1人)；

壽南大藥行(2.7萬元，1人)；

SAUSALITO HK LIMITED(2.7萬元，1人)；

經緯商業顧問(2.7萬元，1人)；

觀景園藝服務(2.7萬元，1人)；

施懷哲醫務(2.7萬元，1人)；

協同國際物流(2.7萬元，1人)；

SD GURU DIAM LIMITED(2.7萬元，1人)；

海天物流(香港)(2.7萬元，1人)；

海景度假屋(2.7萬元，1人)；

海水保險公司(2.7萬元，1人)；

駿誠實業(國際)(2.7萬元，2人)；

詩碧貿易香港(2.7萬元，1人)；

信盛集團(2.7萬元，1人)；

松森公司(2.7萬元，1人)；

湘寶(2.7萬元，1人)；

SG PAPER ASIA LIMITED(2.7萬元，2人)；

上海東隆(香港)(2.7萬元，1人)；

少林集團(2.7萬元，1人)；

夏普準時達物流(香港)(2.7萬元，1人)；

順華集團控股(2.7萬元，2人)；

巧誠投資(2.7萬元，1人)；

SHEK SAI NOG COMPANY(2.7萬元，1人)；

SHELINA CHUNG & CO(2.7萬元，1人)；

深佳公司(2.7萬元，1人)；

詩瑤金融服務公司(2.7萬元，1人)；

SHINE DESIGN AND PRODUCTION LIMITED(2.7萬元，1人)；

盛伊服飾(2.7萬元，1人)；

城記工程公司(2.7萬元，1人)；

譽盛榮(2.7萬元，1人)；

誠源實業(2.7萬元，1人)；

新潁設計印刷公司(2.7萬元，1人)；

升豪集團(2.7萬元，1人)；

水記汽車修理(2.7萬元，1人)；

瑞榮工程(2.7萬元，1人)；

順祥物流(2.7萬元，1人)；

順發冷氣工程公司(2.7萬元，1人)；

順發地產(2.7萬元，2人)；

順成昌啤盒印刷紙品廠(2.7萬元，1人)；

順泰(合泰)製品(2.7萬元，1人)；

信達成工程(2.7萬元，1人)；

SHUNHE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(2.7萬元，1人)；

銀禧集團(2.7萬元，2人)；

銀進貿易(2.7萬元，2人)；

SIMON LEUNG & CO.(2.7萬元，1人)；

森信洋服(2.7萬元，1人)；

昇輝建築(2.7萬元，1人)；

星輝紡織服裝(2.7萬元，3人)；

漢基建築工程(2.7萬元，1人)；

中港運輸(2.7萬元，1人)；

華寶國際實業(2.7萬元，1人)；

中雲數據科技(2.7萬元，2人)；

笑著行藥業(2.7萬元，1人)；

SK APTECH LIMITED(2.7萬元，1人)；

領天運輸(2.7萬元，2人)；

啟宏醫療服務公司(2.7萬元，1人)；

天㇐電力工程設備(2.7萬元，1人)；

天勤公司(2.7萬元，1人)；

飛騰國際財富管理公司(2.7萬元，1人)；

星港資產管理(2.7萬元，1人)；

纖の美香薰美體中心(2.7萬元，1人)；

SMALL STAR CO.(2.7萬元，1人)；

駿藝工業(2.7萬元，1人)；

駿逸運輸及建築(2.7萬元，1人)；

明智高清(2.7萬元，1人)；

慧投資諮詢公司(2.7萬元，1人)；

啟師教育中心(2.7萬元，1人)；

宏廸科技國際公司(2.7萬元，1人)；

馬識途(香港)旅行社(2.7萬元，1人)；

泳興(2.7萬元，1人)；

SN WONG & CO(2.7萬元，0人)；

T & G CO(2.7萬元，1人)；

台硝(香港)(2.7萬元，2人)；

東珀(2.7萬元，1人)；

TA CAR DETAILING(2.7萬元，1人)；

智信公司(2.7萬元，1人)；

TAGGROUP INTERNATIONAL ADVISORS LIMITED(2.7萬元，1人)；

手作製創造(2.7萬元，1人)；

方案定制(2.7萬元，1人)；

TAIMAN & COMPANY(2.7萬元，1人)；

德輝貿易公司(2.7萬元，1人)；

德興隆集團(2.7萬元，1人)；

聚賢社(2.7萬元，1人)；

英利精機(2.7萬元，1人)；

張怡公司(2.7萬元，1人)；

鄧氏裝飾設計(2.7萬元，1人)；

達聲電子(2.7萬元，1人)；

達寶投資(2.7萬元，1人)；

TATTOO BALCONY(2.7萬元，1人)；

三和正集團(2.7萬元，1人)；

TEAMASTER CO LTD(2.7萬元，2人)；

群智秘書(2.7萬元，1人)；

德茂(2.7萬元，1人)；

科弘科技(2.7萬元，1人)；

達意營造工程(2.7萬元，1人)；

中林國際經營甜舍(2.7萬元，7人)；

英國屋宇裝備工程師學會香港分會(2.7萬元，1人)；

THE CONFUCIAN ASSOCIATION OF CHINA-LIMITED(2.7萬元，1人)；

THE CROWN COMMERCIAL HOUSE(2.7萬元，1人)；

THE EIGHT HEARTS DIAMOND CO LIMITED(2.7萬元，2人)；

THE FLOOR HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

蓋洛普(香港)市場研究與咨詢(2.7萬元，1人)；

杏林薈中醫醫療保健(2.7萬元，1人)；

好發商業大廈業主立案法團(2.7萬元，1人)；

瑪天仁(2.7萬元，1人)；

THE NARRAMORE COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

香港瑞士商會(2.7萬元，1人)；

瀚元投資公司(2.7萬元，1人)；

THE XPERTS LIMITED(2.7萬元，1人)；

THINKPROJECT HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

THOMAS LUI COMPANY(2.7萬元，1人)；

THOMSON NG & CO(2.7萬元，1人)；

天嵐顧問公司(2.7萬元，1人)；

天福珠寶(2.7萬元，1人)；

香港天河織造廠(2.7萬元，1人)；

泰嘉環球(2.7萬元，1人)；

時代數位(2.7萬元，1人)；

時間由你(香港)(2.7萬元，1人)；

時代集團(香港)(2.7萬元，3人)；

時代地產代理(2.7萬元，2人)；

TIMOTHY LEUNG & CO(2.7萬元，1人)；

TIMOTHY LOH PARTNERS LIMITED(2.7萬元，1人)；

天健汽車服務公司(2.7萬元，2人)；

天霸建材(2.7萬元，1人)；

天悅建築工程(2.7萬元，3人)；

東京自動車(2.7萬元，2人)；

TOM CHAN & CO.(2.7萬元，1人)；

友德電子(2.7萬元，1人)；

TONY TSANG & COMPANY(2.7萬元，1人)；

TOP 2000 LIMITED(2.7萬元，1人)；

快捷運輸(2.7萬元，1人)；

同淦實業(2.7萬元，1人)；

高正科技(2.7萬元，1人)；

盛滙物業顧問(2.7萬元，1人)；

領智顧問(2.7萬元，1人)；

潤寶實業(2.7萬元，2人)；

泰樺(2.7萬元，1人)；

瑞萬(2.7萬元，1人)；

樹安香港投資(2.7萬元，1人)；

翎壹車業發展(2.7萬元，1人)；

TRIPLE UNITED TRADERS LIMITED(2.7萬元，1人)；

森信(2.7萬元，1人)；

淳．設計工作室(2.7萬元，1人)；

德信達物業(2.7萬元，2人)；

雋昇工程(2.7萬元，1人)；

東龍鋒藥行(2.7萬元，1人)；

東信皮具公司(2.7萬元，1人)；

東聯建造(2.7萬元，11人)；

TURN-ALERT.COM(2.7萬元，1人)；

U TEE COMPANY LIMITED(2.7萬元，1人)；

UCAP SECURITIES (HK) LIMITED(2.7萬元，1人)；

球樂發展(2.7萬元，1人)；

有利貿易公司(2.7萬元，1人)；

酉星藝術工作坊(2.7萬元，1人)；

匯僑(2.7萬元，1人)；

滙偉國際投資(2.7萬元，1人)；

寰亞拓展(2.7萬元，1人)；

優利特醫療集團(香港)(2.7萬元，1人)；

偉詹設計裝飾工程(2.7萬元，2人)；

㇐域設計公司(2.7萬元，1人)；

VALENT WONG & CO(2.7萬元，1人)；

威馬資本合規顧問(2.7萬元，2人)；

雲利公司(2.7萬元，3人)；

駿江(2.7萬元，1人)；

維佳(2.7萬元，1人)；

VERSEIDAG-INDUTEX FAR EAST LIMITED(2.7萬元，1人)；

臻達人力資源管理公司(2.7萬元，1人)；

盈知時裝(2.7萬元，1人)；

VICTOR LAM AND CO.(2.7萬元，1人)；

凱敦(2.7萬元，1人)；

力嘉齒輪(2.7萬元，1人)；

VIONICA KWONG COMPANY(2.7萬元，1人)；

明燈設計(2.7萬元，1人)；

VSEC (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

維斯顧問公司(2.7萬元，1人)；

鄭惠霞執業會計師(2.7萬元，1人)；

張煥基工料測量師(2.7萬元，1人)；

W T HUI & CO.(2.7萬元，1人)；

WACO HOLDINGS LTD(2.7萬元，1人)；

華記紙料扎作(2.7萬元，1人)；

華麗營造(2.7萬元，1人)；

華藝裝飾(2.7萬元，1人)；

華威船務(香港)(2.7萬元，1人)；

偉興傢俬(2.7萬元，1人)；

維記防盜工程(2.7萬元，3人)；

偉健教育(2.7萬元，1人)；

慧保資產管理顧問公司(2.7萬元，1人)；

偉得利紡織(2.7萬元，1人)；

韋穎思(2.7萬元，1人)；

維力投資公司(2.7萬元，1人)；

WALLACE CHAN CO(2.7萬元，1人)；

張謙誠(2.7萬元，1人)；

科栢發展(2.7萬元，1人)；

雲基工程(2.7萬元，1人)；

宏圖(香港)工程(2.7萬元，1人)；

環翠牙醫診所(2.7萬元，1人)；

匯達通數據通信網絡(2.7萬元，1人)；

WATERFRONTS (HONG KONG) LIMITED(2.7萬元，1人)；

華盛機械(香港)(2.7萬元，1人)；

益林(2.7萬元，1人)；

才駿人事顧問(2.7萬元，1人)；

富益發展(2.7萬元，1人)；

湋記建築(2.7萬元，1人)；

美鋒國際(2.7萬元，1人)；

進發公司(2.7萬元，1人)；

鵬利貿易(2.7萬元，1人)；

佳質(2.7萬元，2人)；

潤業發展(2.7萬元，1人)；

致隹投資(2.7萬元，1人)；

威龍運輸公司(2.7萬元，1人)；

威普國際(2.7萬元，1人)；

源興投資(2.7萬元，1人)；

偉達汽車(2.7萬元，1人)；

WEMED LIMITED(2.7萬元，1人)；

鍏歷馬建築管理(2.7萬元，1人)；

WENDY & COMPANY(2.7萬元，1人)；

滙承顧問服務公司(2.7萬元，1人)；

偉享證劵(2.7萬元，1人)；

WESTWOOD CORPORATE SERVICES LIMITED(2.7萬元，2人)；

築住設計(2.7萬元，2人)；

WILLIAM COMPANY(2.7萬元，1人)；

衛理物業管理(2.7萬元，0人)；

林偉力律師事務所(2.7萬元，1人)；

贏和贏金融服務(2.7萬元，1人)；

威確集團(2.7萬元，2人)；

利華科技企業(2.7萬元，1人)；

宏豐物業代理(2.7萬元，2人)；

榮浩工程(2.7萬元，1人)；

榮興工程公司(2.7萬元，1人)；

永光工程(國際)(2.7萬元，2人)；

WING KWONG PLASTIC CO LTD(2.7萬元，1人)；

永利地產公司(2.7萬元，1人)；

永達設計工程(2.7萬元，1人)；

永達汽車維修工程(2.7萬元，1人)；

永泰家具文玩(2.7萬元，1人)；

WING WAH COMPANY(2.7萬元，1人)；

榮華工程公司(2.7萬元，1人)；

榮華紡織(2.7萬元，1人)；

永灝數碼電器(2.7萬元，1人)；

滙傑眼鏡(2.7萬元，1人)；

宏美亞洲企業(2.7萬元，1人)；

日勝投資(2.7萬元，1人)；

百盛威(集團)(2.7萬元，1人)；

何慧芳公司(2.7萬元，1人)；

WINNIE WONG & CO(2.7萬元，1人)；

豪悅(2.7萬元，1人)；

WIRELESS COMPANY(2.7萬元，1人)；

銘智金融理財(2.7萬元，1人)；

智為國際信息公司(2.7萬元，1人)；

俊聯金屬(2.7萬元，1人)；

智紛(2.7萬元，1人)；

和豐五金工程(2.7萬元，1人)；

和記回收公司(2.7萬元，2人)；

WONG CHI WAI(2.7萬元，1人)；

WONG CHING YUNG MARIA INSURANCE & COMPANY(2.7萬元，1人)；

WONG CHUNG PING JUDY(2.7萬元，1人)；

WONG KING WAH BENNY(2.7萬元，1人)；

WONG PIK HAN COMPANY(2.7萬元，1人)；

王宏虎(2.7萬元，1人)；

WONRECRUITER COMPANY(2.7萬元，1人)；

環宇空運(2.7萬元，3人)；

維亮控股(2.7萬元，1人)；

幸福集團(亞洲)(2.7萬元，1人)；

新余遠東紡織(2.7萬元，1人)；

XVII COMPANY(2.7萬元，1人)；

YAN YIN INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

啟帆(2.7萬元，1人)；

YASHVI INTERNATIONAL LIMITED(2.7萬元，1人)；

YAU LUEN AIR CONDITIONING ENG CO(2.7萬元，1人)；

邱威廉(2.7萬元，1人)；

友盈工程公司(2.7萬元，1人)；

宜豐冷氣工程(2.7萬元，1人)；

義合鮮魚(2.7萬元，1人)；

YELLOWDOT DESIGN LIMITED(2.7萬元，1人)；

恩圖顧問公司(2.7萬元，1人)；

溢信企業(2.7萬元，1人)；

楊新明跌打醫館(2.7萬元，1人)；

友發(中國)策略(2.7萬元，1人)；

益寶工程(2.7萬元，1人)；

益和(香港)集團(2.7萬元，1人)；

盈駿蟲害管理(2.7萬元，6人)；

瑩輝公司(2.7萬元，1人)；

瑩輝公司(2.7萬元，1人)；

盈廖會計事務所(2.7萬元，1人)；

盈樂(2.7萬元，1人)；

盈順找換匯款公司(2.7萬元，1人)；

業泰投資(2.7萬元，1人)；

YIREN GREEN MANAGEMENT LIMITED(2.7萬元，1人)；

YIWEI WEALTH MANAGEMENT(2.7萬元，1人)；

Y-ME?(2.7萬元，1人)；

卓越地產代理公司(2.7萬元，1人)；

YOKOD NEW ENERGY CO., LIMITED(2.7萬元，1人)；

YOLANDA & COMPANY(2.7萬元，1人)；

宇勤發展(2.7萬元，1人)；

鄧昌宇(2.7萬元，1人)；

宥熙理財顧問公司(2.7萬元，1人)；

YS MEDICAL PRACTICE LIMITED(2.7萬元，1人)；

余浩宏(2.7萬元，1人)；

裕榮公司(2.7萬元，1人)；

YUCO SECRETARIAL SERVICES LIMITED(2.7萬元，1人)；

裕達貿易公司(2.7萬元，1人)；

源豐公司(2.7萬元，1人)；

粵錩貿易發展(2.7萬元，1人)；

悅鑫慧豐(2.7萬元，2人)；

裕發貿易(2.7萬元，1人)；

旭輝僱傭公司(2.7萬元，1人)；

玉葵(2.7萬元，1人)；

YUMEX (H.K.) LIMITED(2.7萬元，1人)；

美味人生(2.7萬元，1人)；

元味壽司刺身專門店(2.7萬元，1人)；

雍傲(2.7萬元，1人)；

榕氏營造工程(2.7萬元，2人)；

雲浩宇航(2.7萬元，1人)；

Z AND COMPANY(2.7萬元，1人)；

ZAFFIE ASIA PACIFIC LIMITED(2.7萬元，2人)；

香港贊威(2.7萬元，1人)；

施寶國際(2.7萬元，1人)；

澤成(2.7萬元，1人)；

中鼎國際發展(2.7萬元，1人)；

中福銀公司(2.7萬元，1人)；

周靜(2.7萬元，1人)；

ZIMMERMANN-TECHNIK HONG KONG LIMITED(2.7萬元，1人)；

ZUO HUA WILL FINANCIAL(2.7萬元，1人)；

二德(2.7萬元，1人)；

338傢俬特賣店(2.7萬元，1人)；

寶華投資顧問公司(2.7萬元，1人)；

新源茶樓(2.7萬元，1人)；

明樂財務諮詢公司(2.7萬元，1人)；

殷源資產管理公司(2.7萬元，1人)；

泰信財富管理公司(2.7萬元，1人)；

玉萍公司(2.7萬元，1人)；

萬通裝修工程(2.7萬元，1人)；

蘇煜公司(2.7萬元，1人)；

豪仔記生滾粥(2.7萬元，1人)；

郭太單剪(2.7萬元，1人)；

盈達制品(2.69萬元，2人)；

香港智能保健中心(2.69萬元，3人)；

光升(2.69萬元，1人)；

展域亞太(2.69萬元，1人)；

海洋泳池服務(2.68萬元，3人)；

廣東肉食公司(2.67萬元，2人)；

冰山㇐國(2.67萬元，3人)；

小時候童裝店(2.67萬元，1人)；

千億假期(2.67萬元，1人)；

DOUBLE STEP(2.67萬元，2人)；

BERNADETTE H.S. CHAN(2.67萬元，1人)；

犀牛家具(2.66萬元，1人)；

毛小玲中醫醫務所(2.65萬元，2人)；

盧兆輝醫生(2.64萬元，1人)；

FENIC LAW & CO(2.64萬元，1人)；

江靈運輸公司(2.64萬元，1人)；

偉成皮鞋公司(2.64萬元，1人)；

恆健集團(2.63萬元，2人)；

普騰理財策劃顧問公司(2.63萬元，1人)；

保朗專業汽車維修服務(2.63萬元，2人)；

清欣金融(2.63萬元，1人)；

張光記(2.63萬元，1人)；

童樂教室(2.63萬元，1人)；

HOLY KNOCK MISSION AMEN (HKMA)(2.63萬元，1人)；

香港多多貿易公司(2.63萬元，1人)；

HUANG WEILAN INSURANCE COMPANY(2.63萬元，1人)；

KWAI LIN & CO(2.63萬元，1人)；

廣蘭金筆行(2.63萬元，2人)；

傲輝集團(2.63萬元，1人)；

太子花店(2.63萬元，2人)；

卓安公司(2.63萬元，2人)；

瑞興工程公司(2.63萬元，3人)；

添成模型公司(2.63萬元，3人)；

維爾生營養科技(2.63萬元，1人)；

雨寶理財(2.63萬元，1人)；

摩登廸高公司(2.62萬元，1人)；

羅羅工作坊(2.62萬元，2人)；

君偉運動健身(2.62萬元，1人)；

FASTLANE HR SOLUTION SERVICES LIMITED(2.62萬元，2人)；

A-Z LEARNING TREE HOUSE(2.61萬元，0人)；

MAN SAU MEI & CO(2.61萬元，1人)；

恒豐傑實業(2.6萬元，4人)；

成功印嘜廠(2.6萬元，1人)；

天達公司(2.6萬元，1人)；

三峰燙金公司(2.6萬元，1人)；

唐德玲公司(2.59萬元，1人)；

西醫姚高雄(2.58萬元，1人)；

輝利海產公司(2.58萬元，1人)；

高捷電業公司(2.58萬元，1人)；

金華行(2.57萬元，2人)；

永年企業(2.57萬元，2人)；

運昌隆地產公司(2.57萬元，1人)；

香港主恩堂(2.57萬元，2人)；

專業廣告工程公司(2.57萬元，2人)；

AF PARTNERS LIMITED(2.55萬元，1人)；

亞洲職業學院(2.55萬元，1人)；

區基正洋服(2.55萬元，1人)；

花賞容美容中心(2.55萬元，2人)；

CARMEN CHEUNG INSURANCE(2.55萬元，1人)；

卡文公司(2.55萬元，1人)；

晉富理財(2.55萬元，1人)；

CHAKWAL MEAT SHOP(2.55萬元，1人)；

陳敬達(2.55萬元，1人)；

啟辰金融(2.55萬元，1人)；

千惠便利店(2.55萬元，2人)；

振興發展公司(2.55萬元，1人)；

CL PASSION(2.55萬元，1人)；

CUSTOM SOLUTIONS LIMITED(2.55萬元，1人)；

大記食品(2.55萬元，2人)；

DAISY & CO(2.55萬元，2人)；

DENTAL CLINIC DR NG YEUNG YUEN DENTAL SURGEON(2.55萬元，1人)；

娜美印刷製作公司(2.55萬元，1人)；

羅嘉寶醫生醫務所(2.55萬元，1人)；

簡易資產(2.55萬元，1人)；

ESHARP SOLUTION COMPANY LIMITED(2.55萬元，2人)；

恒信貿易公司(2.55萬元，1人)；

方文捷金融咨詢服務公司(2.55萬元，1人)；

FRIENDS ADVERTISING ASSOCIATES(2.55萬元，1人)；

富力電子(香港)公司(2.55萬元，2人)；

環球顧問公司(2.55萬元，1人)；

恆誠保險(2.55萬元，1人)；

囍記美食(2.55萬元，1人)；

恆發(2.55萬元，1人)；

香港寶石廠商會(2.55萬元，1人)；

香港表面處理學會(2.55萬元，1人)；

⾧禾資本管理公司(2.55萬元，1人)；

華浦電子(香港)(2.55萬元，2人)；

鴻進服務(2.55萬元，1人)；

厚德國際財富管理公司(2.55萬元，1人)；

JACKIE'S COMPANY(2.55萬元，2人)；

JAVA TRADING LIMITED(2.55萬元，1人)；

JESSICA FENG & CO.(2.55萬元，1人)；

JJ COMPANY(2.55萬元，1人)；

國韻投資公司(2.55萬元，1人)；

廣祥(魚翅公司)(2.55萬元，1人)；

LA LA DESIGN & DECORATION LIMITED(2.55萬元，2人)；

立加意念(2.55萬元，2人)；

劉云貿易公司(2.55萬元，1人)；

LING, MICHAEL HIN YAU(2.55萬元，1人)；

盧根菓欄(2.55萬元，1人)；

LU JIAHUI(2.55萬元，1人)；

文利店(2.55萬元，1人)；

MICHAEL LAM AND COMPANY(2.55萬元，1人)；

MICHELLE LAI & CO(2.55萬元，1人)；

威宙(2.55萬元，1人)；

錢方金融理財公司(2.55萬元，1人)；

寶華單車(2.55萬元，2人)；

捷瑞聯諮詢管理公司(2.55萬元，1人)；

RAYSION TECH LIMITED(2.55萬元，2人)；

新滙資產服務(2.55萬元，2人)；

盛世團隊(2.55萬元，1人)；

誠信投資顧問公司(2.55萬元，1人)；

順福護老院(大埔分院)O/B順福護老院(集團)(2.55萬元，1人)；

T K INSURANCE CONSULTANT(2.55萬元，1人)；

泰國佬(2.55萬元，2人)；

滙珀牙科及植齒診所(2.55萬元，1人)；

溢盛公司(2.55萬元，1人)；

同進咨詢公司(2.55萬元，1人)；

瑞峰飲食牌照顧問(2.55萬元，1人)；

宇然投資理財公司(2.55萬元，1人)；

VIEW TARGET COMPANY LIMITED(2.55萬元，2人)；

盛洋顧問公司(2.55萬元，1人)；

華聯蔘茸行(2.55萬元，1人)；

WARUNG SURYA VICTORIA CAFE(2.55萬元，2人)；

偉勤實業(2.55萬元，1人)；

位壹(2.55萬元，1人)；

黃光跌打醫館(2.55萬元，1人)；

星潔國際財富管理公司(2.55萬元，1人)；

㇐定好自助乾洗公司(2.55萬元，2人)；

新大自然水族(2.55萬元，2人)；

專業舞台製作公司(2.54萬元，1人)；

德記香港仔(2.52萬元，2人)；

ALVIN CHAN & COMPANY(2.52萬元，0人)；

魅力國際公司(2.52萬元，1人)；

李鑑泉醫生醫務所(2.52萬元，1人)；

嘉能電子製品(2.52萬元，1人)；

HONOURS CONSULTANT(2.52萬元，1人)；

羅英祥羅濤跌打醫館(2.52萬元，1人)；

芝麻開門旅遊科技(2.52萬元，2人)；

錫安策劃公司(2.52萬元，1人)；

溢昇速運公司(2.51萬元，1人)；

A TO Z MULTI-MEDIA CO LIMITED(2.51萬元，2人)；

李燦照牙醫診所(2.51萬元，2人)；

港寧公司(2.51萬元，1人)；

浩信汽車維修公司(2.51萬元，1人)；

嘉嘉美容纖體中心(2.51萬元，1人)；

FOCUS(2.5萬元，1人)；

FIX-UP HAIR SALON (SHAM TSENG SHOP) LIMITED(2.5萬元，1人)；

創藝(2.5萬元，1人)；

凝肌雅聚纖體美容中心(2.49萬元，2人)；

特格意貿易(2.49萬元，2人)；

和隆投資(2.49萬元，3人)；

浩俊理財(2.48萬元，1人)；

陳双羽諮詢公司(2.48萬元，1人)；

煜博投資顧問(香港)公司(2.48萬元，1人)；

GBES ASIA LIMITED(2.48萬元，1人)；

欣齒(粉嶺)牙科中心(2.48萬元，1人)；

金美莎輔料公司(2.48萬元，1人)；

HSG ASIA HOLDING LIMITED(2.48萬元，1人)；

金豪公司(2.48萬元，1人)；

建明啤盒(2.48萬元，1人)；

LEE MAN HING CO(2.48萬元，1人)；

LUI TSUN LAM COMPANY(2.48萬元，1人)；

PL CHAN COMPANY(2.48萬元，1人)；

樹人(2.48萬元，1人)；

凱信按揭信貸(2.48萬元，1人)；

WISE COMPANY(2.48萬元，1人)；

光輝企業(2.47萬元，1人)；

伍堡(2.47萬元，1人)；

GB COLOR(2.46萬元，1人)；

榮燦發展公司(2.45萬元，1人)；

DEACON & CO(2.45萬元，2人)；

LAO YOE & CO(2.45萬元，1人)；

萬千貿易(2.45萬元，1人)；

MAX FINANCIAL CONCEPTS CO.(2.45萬元，1人)；

永固貿易公司(2.45萬元，1人)；

K ONE(2.44萬元，1人)；

ELTOP INDUSTRIAL (CHINA) LIMITED(2.43萬元，1人)；

GEM 'N' GEMS(2.43萬元，1人)；

JENNY LI & CO(2.43萬元，2人)；

連通重型運輸(2.43萬元，1人)；

泳權機械工程公司(2.43萬元，1人)；

金源化工(2.43萬元，1人)；

生活魅力(2.42萬元，0人)；

TERRY LEE & CO(2.42萬元，1人)；

西醫莫國榮(2.41萬元，2人)；

香港基督教愛華會(2.41萬元，1人)；

浚恩顧問公司(2.41萬元，2人)；

藍天光電顯示工程顧問(2.4萬元，1人)；

雅突顧問公司(2.4萬元，1人)；

ANL FINANCIAL CONSULTING COMPANY(2.4萬元，1人)；

亞洲微電療理中心(2.4萬元，1人)；

基德服務(2.4萬元，1人)；

AW MANUFACTURING COMPANY LIMITED(2.4萬元，2人)；

BB HAIR(2.4萬元，1人)；

BEATA AMBER HONG KONG LIMITED(2.4萬元，1人)；

粵升(2.4萬元，2人)；

陳思諭公司(2.4萬元，1人)；

卓誠顧問公司(2.4萬元，1人)；

中港顧問公司(2.4萬元，1人)；

周記蔬菜(2.4萬元，4人)；

中南大藥行(2.4萬元，1人)；

CINDY'S COMPANY(2.4萬元，1人)；

COSEC SECRETARIAL LIMITED(2.4萬元，1人)；

白海豚教室(2.4萬元，1人)；

儷寶(2.4萬元，1人)；

DR CHU CHEONG YAN MEDICAL CLINIC(2.4萬元，1人)；

DR SYLVIA TSENG(2.4萬元，1人)；

DR TSE CHI KAI B D S DENTAL SURGEON NATIONAL TAIWAN U(2.4萬元，1人)；

瀛藝(2.4萬元，2人)；

食.喜(2.4萬元，1人)；

捷維投資咨詢公司(2.4萬元，1人)；

ELAINE N.L. SZE AND CO(2.4萬元，1人)；

知行㇐道環球財富管理(2.4萬元，1人)；

EVA INSURANCE AGENCY(2.4萬元，1人)；

綜隽錦文財富管理公司(2.4萬元，1人)；

脊髓肌肉萎縮症慈善基金(2.4萬元，1人)；

夢想家工程(2.4萬元，1人)；

富達電訊工程公司(2.4萬元，1人)；

豐燁公司(2.4萬元，1人)；

豐禾財富管理(2.4萬元，1人)；

臻善才藝坊(2.4萬元，1人)；

金寶小蜜蜂(2.4萬元，2人)；

金裕(旅運)(2.4萬元，2人)；

巧高投資(2.4萬元，2人)；

聯大實業公司(2.4萬元，2人)；

合飛發展(2.4萬元，2人)；

慧遠投資咨詢財富管理公司(2.4萬元，1人)；

家家餅店(2.4萬元，1人)；

鑽佳首飾公司(2.4萬元，1人)；

嘉遠(香港)(2.4萬元，1人)；

KAREN WONG & COMPANY(2.4萬元，1人)；

近圖(2.4萬元，2人)；

科福國際(2.4萬元，1人)；

KHYBER EXPORT (FAR EAST) CO(2.4萬元，1人)；

國權資本集團(2.4萬元，1人)；

江記(2.4萬元，3人)；

麗昌胸圍製衣(2.4萬元，3人)；

劉東工程(2.4萬元，1人)；

LEGENDS COMPANY(2.4萬元，1人)；

LI HONGMEI COMPANY(2.4萬元，1人)；

李強汽車電器冷氣(2.4萬元，1人)；

利文服務公司(2.4萬元，1人)；

領壕香港(2.4萬元，1人)；

卓瑩佳兒美容(2.4萬元，2人)；

朗海(2.4萬元，1人)；

魔法美容(2.4萬元，1人)；

麥記美食(2.4萬元，2人)；

美而廉凍肉公司(2.4萬元，2人)；

萬富建築工程(2.4萬元，1人)；

METINA WONG & CO.(2.4萬元，1人)；

MICHAEL WAN AND COMPANY(2.4萬元，2人)；

明記飯店(2.4萬元，1人)；

明恩凍肉(2.4萬元，2人)；

成佳商貿公司(2.4萬元，1人)；

北區中醫治療中心(2.4萬元，1人)；

新時代酒店(2.4萬元，1人)；

新時代眼鏡(2.4萬元，1人)；

安揚理財(2.4萬元，1人)；

太平洋儲運(香港)(2.4萬元，1人)；

八記(2.4萬元，1人)；

寵之家(2.4萬元，1人)；

比達眼鏡(2.4萬元，1人)；

豐裕財富管理(2.4萬元，1人)；

寶利洗衣店(2.4萬元，2人)；

動力運輸公司(2.4萬元，1人)；

富澤貿易(2.4萬元，2人)；

RICH CONCEPT COMPANY(2.4萬元，1人)；

ROGER & COMPANY(2.4萬元，1人)；

S.K.F. & CO(2.4萬元，1人)；

三和汽車修理工程(2.4萬元，1人)；

盛基實業製品(2.4萬元，1人)；

SCENE CO.(2.4萬元，1人)；

深港站投資公司(2.4萬元，1人)；

新運國際(2.4萬元，1人)；

中港共振理財顧問公司(2.4萬元，1人)；

力天世紀(2.4萬元，1人)；

精明理財公司(2.4萬元，1人)；

浚朗工程(2.4萬元，2人)；

焗三焗四(2.4萬元，1人)；

達㴓室內設計(2.4萬元，2人)；

綠色補習中心(2.4萬元，2人)；

三兄汽車服務(2.4萬元，2人)；

滙智策略(2.4萬元，1人)；

東成鞋業公司(2.4萬元，1人)；

維納斯公司(2.4萬元，1人)；

微歐投資公司(2.4萬元，1人)；

WILLIAM CHAU & COMPANY(2.4萬元，1人)；

盈髮廊(2.4萬元，2人)；

宏基水電冷氣工程公司(2.4萬元，1人)；

穩泰汽車中心(2.4萬元，2人)；

駿燁投資顧問公司(2.4萬元，1人)；

吾尔財富管理公司(2.4萬元，1人)；

逸陞汽車服務公司(2.4萬元，1人)；

義友隆辦館(2.4萬元，2人)；

玉福珠寶公司(2.4萬元，1人)；

蓉蓉(2.4萬元，1人)；

ZHANG YUE MAGGIE & CO.(2.4萬元，1人)；

駿英國際咨詢公司(2.4萬元，1人)；

組創科技(2.4萬元，1人)；

A&C 財務管理公司(2.4萬元，1人)；

濤記運輸公司(2.4萬元，1人)；

瑞盈財富管理(2.4萬元，1人)；

龍津果汁(2.4萬元，1人)；

夢(2.39萬元，1人)；

POLLY CHIU & COMPANY(2.39萬元，1人)；

合興凍肉(2.39萬元，2人)；

東晟投資(2.39萬元，1人)；

智贏咨詢(2.37萬元，1人)；

培頌(2.37萬元，4人)；

SALON TRINITY(2.37萬元，1人)；

AYKC COMPANY(2.37萬元，1人)；

陳琳頌仁(2.37萬元，1人)；

譚文亮醫生醫務所(2.37萬元，2人)；

伊本工程(2.37萬元，1人)；

琅旭國際(亞洲)(2.37萬元，1人)；

榮欣印務製作公司(2.37萬元，1人)；

開心乾洗店(2.37萬元，2人)；

建曉工程(2.37萬元，1人)；

陳氏跌打(2.37萬元，2人)；

小博士研習坊(2.36萬元，1人)；

興利號(2.36萬元，2人)；

S&P CONSULTANCY SERVICES(2.36萬元，1人)；

TOLLEGNO FAR EAST CO LTD(2.36萬元，1人)；

權記(2.36萬元，3人)；

LE BELLA & COMPANY(2.36萬元，2人)；

LA QUEEN LTD(2.35萬元，2人)；

威發水電裝修工程(2.35萬元，2人)；

協德工業公司(2.35萬元，2人)；

波記(2.34萬元，1人)；

伊藤文(2.34萬元，1人)；

MAY WONG & CO(2.34萬元，1人)；

杜卓倫執業大律師(2.34萬元，1人)；

秘密基地(2.34萬元，1人)；

CHUN MOU ESTATE AGENCY CO. LIMITED(2.34萬元，3人)；

泰禾集團(2.33萬元，1人)；

BETTY CO.(2.33萬元，1人)；

朗晴公司(2.33萬元，1人)；

CHARLES WATT & CO(2.33萬元，1人)；

CLASSIC CERAMICS LIMITED(2.33萬元，1人)；

多米資產管理公司(2.33萬元，1人)；

第㇐資產管理公司(2.33萬元，1人)；

捷盈(香港)工程公司(2.33萬元，2人)；

HING LUNG NOODLES SHOP(2.33萬元，1人)；

粥皇點心粉麵(2.33萬元，1人)；

呂記(2.33萬元，2人)；

邦仁理財(2.33萬元，1人)；

天㇐財富管理公司(2.33萬元，1人)；

偉洪貿易公司(2.33萬元，2人)；

豐樂顧問公司(2.33萬元，1人)；

然冉(2.33萬元，1人)；

等㇐隻貓咖啡(2.33萬元，1人)；

COMPASS TRANSPORT(2.31萬元，1人)；

ETTA LIU & CO(2.31萬元，1人)；

魏劉佳牙科醫務所(2.31萬元，1人)；

Y & K INVESTMENT ADVISOR COMPANY(2.3萬元，1人)；

天陽投資理財公司(2.3萬元，1人)；

葉建威牙科醫生(2.3萬元，1人)；

ETON ENGLISH EDUCATION(2.3萬元，1人)；

得記茶樓(2.3萬元，2人)；

喜泰國際(2.29萬元，1人)；

ANGEL TRADING CO(2.28萬元，1人)；

DR BELINDA K S CHAN'S CLINIC(2.28萬元，1人)；

MICHAEL TANG & CO(2.28萬元，2人)；

凌楓文儀用品公司(2.26萬元，2人)；

A CUT(2.25萬元，1人)；

進宏科技(2.25萬元，2人)；

ADVENTURE(2.25萬元，2人)；

ANCHOR WEALTH MANAGEMENT(2.25萬元，1人)；

心錨公司(2.25萬元，0人)；

ANDY WONG & COMPANY(2.25萬元，1人)；

APPLE CHAN & CO.(2.25萬元，1人)；

美の源(2.25萬元，1人)；

鑫淼文化媒體(2.25萬元，1人)；

BESPOKE ALCOHOL & BEVERAGES LIMITED(2.25萬元，1人)；

億駒(2.25萬元，1人)；

億年投資(2.25萬元，1人)；

賓果投資理財(2.25萬元，1人)；

薈康治療中心(2.25萬元，1人)；

佰潤(2.25萬元，1人)；

BRIGHT FUTURE CO.(2.25萬元，1人)；

文永亮會計師事務所(2.25萬元，1人)；

燦基國際貿易(2.25萬元，1人)；

CARAVAN TRAVEL LIMITED(2.25萬元，1人)；

新正興發展(2.25萬元，4人)；

思以傲製作(2.25萬元，1人)；

陳聰(2.25萬元，1人)；

置隆(2.25萬元，1人)；

泽强(2.25萬元，1人)；

昌明行(2.25萬元，2人)；

卓朗水族貿易公司(2.25萬元，2人)；

中沛亞太公司(2.25萬元，1人)；

俊興水電工程公司(2.25萬元，1人)；

CITY FOX LIMITED(2.25萬元，1人)；

正業控股(2.25萬元，1人)；

電腦零件公司(2.25萬元，1人)；

DEREK LI CO.(2.25萬元，1人)；

駿傑商業顧問(2.25萬元，1人)；

D-MANN COMPANY LIMITED(2.25萬元，1人)；

E.WAN ASSET MANAGEMENT COMPANY(2.25萬元，1人)；

EAST ELEGANT LIMITED(2.25萬元，1人)；

辦事快顧問公司(2.25萬元，1人)；

鴻朗業務諮詢(2.25萬元，1人)；

源恒(2.25萬元，2人)；

恒吉發展(2.25萬元，1人)；

永淳(2.25萬元，1人)；

建興(香港)(2.25萬元，2人)；

輝煌地產公司(2.25萬元，1人)；

非尼斯香港公司(2.25萬元，1人)；

財智財富管理公司(2.25萬元，1人)；

自由行娛樂(2.25萬元，1人)；

富盛(2.25萬元，1人)；

富華辦館(2.25萬元，1人)；

富柏公司(2.25萬元，1人)；

富利來集團(2.25萬元，1人)；

峰髮廊(2.25萬元，1人)；

GENERAL PRINTING PRODUCTS(2.25萬元，2人)；

世弘(2.25萬元，0人)；

哲耀公司(2.25萬元，1人)；

冰鑫公司(2.25萬元，1人)；

恩典僱問公司(2.25萬元，1人)；

茂佳發展(2.25萬元，1人)；

⾧城國際財富管理咨詢公司(2.25萬元，1人)；

GUPTA INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD(2.25萬元，1人)；

GW DEVELOPMENT(2.25萬元，1人)；

恆健記(2.25萬元，1人)；

幸福堂中醫針灸診所(2.25萬元，1人)；

喜昇集團 - 林耀記燒臘(2.25萬元，1人)；

滙隆公司(2.25萬元，1人)；

康健國際貿易公司(2.25萬元，1人)；

天行健中醫針灸中心(2.25萬元，1人)；

海鋒保險代理公司(2.25萬元，1人)；

忠誠地產代理公司(2.25萬元，1人)；

鴻年(2.25萬元，1人)；

HO'S SERVICE PROVIDER(2.25萬元，1人)；

曾家賢(2.25萬元，1人)；

國際匯萃音樂學院(2.25萬元，1人)；

芷群(2.25萬元，1人)；

金丹公司(2.25萬元，1人)；

晶云財富管理公司(2.25萬元，1人)；

周易布丁小舖(2.25萬元，1人)；

文具莊(2.25萬元，1人)；

JX IMMIGRATION CONSULTANTS (HK) COMPANY(2.25萬元，1人)；

陸鑑明工程(2.25萬元，3人)；

嘉華公司(2.25萬元，1人)；

凱康牙科(2.25萬元，1人)；

健策(2.25萬元，1人)；

景成(2.25萬元，2人)；

基士實業(2.25萬元，2人)；

廣源肉食公司(2.25萬元，2人)；

麗澄美容減肥中心(2.25萬元，1人)；

LAM MART ASSET MANAGEMENT(2.25萬元，1人)；

利文科技(國際)(2.25萬元，1人)；

李忠記廢紙回收清潔服務公司(2.25萬元，1人)；

利成貿易公司(2.25萬元，3人)；

LEO UNITED LIMITED(2.25萬元，2人)；

李青公司(2.25萬元，1人)；

寧港國際資產管理公司(2.25萬元，1人)；

伶莉護膚美容中心(2.25萬元，1人)；

劉氏中醫針灸診所(2.25萬元，1人)；

LNG(2.25萬元，1人)；

憶慈工作室(2.25萬元，1人)；

悠然公司(2.25萬元，0人)；

隆記鮮肉(2.25萬元，1人)；

數碼谷(2.25萬元，1人)；

MADE BY COEY(2.25萬元，1人)；

敏捷香港發展(2.25萬元，1人)；

敏達文具禮品公司(2.25萬元，2人)；

MANN SPORTS OUTLET(2.25萬元，1人)；

MARK L COMPANY(2.25萬元，1人)；

MAY WONG COMPANY(2.25萬元，1人)；

萬怡國際(香港)(2.25萬元，1人)；

美佳旺百貨公司(2.25萬元，1人)；

MELODY LIN CO(2.25萬元，1人)；

美羅小食(2.25萬元，2人)；

MICHELLE XIANG & CO(2.25萬元，1人)；

MING KEE TRANSPORTATION CO(2.25萬元，1人)；

明陶科技(2.25萬元，1人)；

現代小學士教育中心(維景灣畔)(2.25萬元，1人)；

早安教育(2.25萬元，1人)；

N H H CO.(2.25萬元，1人)；

南京小憇(2.25萬元，1人)；

雅景別墅(2.25萬元，1人)；

ONG PHOTOGRAPHY(2.25萬元，1人)；

O'S CREATION LIMITED(2.25萬元，2人)；

傲天咨詢公司(2.25萬元，1人)；

傑出青苗教育中心(2.25萬元，1人)；

鵬舉公司(2.25萬元，1人)；

松柏堂中醫診所(2.25萬元，1人)；

聲影坊國際(2.25萬元，1人)；

栢弘國際(2.25萬元，1人)；

栢輝發展(2.25萬元，1人)；

寶發國際企業(2.25萬元，1人)；

迅盛公司(2.25萬元，0人)；

創意環保袋(2.25萬元，1人)；

恒華興業(2.25萬元，1人)；

富誠保險業務代理公司(2.25萬元，1人)；

裕爾(2.25萬元，1人)；

正安紡織(2.25萬元，1人)；

永怡秘書顧問(2.25萬元，1人)；

惠海投資(2.25萬元，1人)；

小羊工作室(2.25萬元，2人)；

SHERMAN & COMPANY(2.25萬元，1人)；

成和耀記肉枱(2.25萬元，2人)；

SHREY DESIGN(2.25萬元，1人)；

順景不銹鋼工程公司(2.25萬元，1人)；

誠信公司(2.25萬元，1人)；

華森集團(2.25萬元，1人)；

SL FINANCIAL CONSULTING COMPANY(2.25萬元，1人)；

誠立達顧問公司(2.25萬元，1人)；

喬智諮詢(2.25萬元，1人)；

SN CORPORATION (HK) LIMITED(2.25萬元，3人)；

恩動公司(2.25萬元，1人)；

T.W. SABNANI SECURITIES LIMITED(2.25萬元，1人)；

賦創財富國際(2.25萬元，1人)；

馬錦華財務策劃顧問公司(2.25萬元，1人)；

時光機資產管理(2.25萬元，1人)；

杜蘭朵公司(2.25萬元，1人)；

利昌地板工程(2.25萬元，2人)；

沃妮拉理財規劃公司(2.25萬元，1人)；

VICTOR TAM & ASSOCIATE(2.25萬元，1人)；

順利貿易公司(2.25萬元，1人)；

滙信顧問公司(2.25萬元，1人)；

惠興公司(2.25萬元，1人)；

偉煌工程(2.25萬元，1人)；

王書博投資公司(2.25萬元，1人)；

樺菁行(2.25萬元，2人)；

WEALTH CONSULTING INSTITUTION(2.25萬元，1人)；

盈進財務(2.25萬元，1人)；

衛時(2.25萬元，1人)；

滙里(2.25萬元，1人)；

航乾(2.25萬元，2人)；

億豐財務(2.25萬元，1人)；

裕興隆(2.25萬元，2人)；

宜贊(香港)跨境電子商務(2.25萬元，1人)；

致晟財富管理公司(2.25萬元，1人)；

中凱信(亞洲)控股(2.25萬元，1人)；

中國思源投資管理(2.25萬元，1人)；

中港超凡投資咨詢公司(2.25萬元，1人)；

惠民中醫診療院(2.25萬元，1人)；

鐘漢肉枱(2.25萬元，1人)；

香港招寧國際投資公司(2.25萬元，1人)；

南洲城貿易公司(2.25萬元，1人)；

翱翔服裝國際(2.24萬元，0人)；

海記美食坊(2.24萬元，2人)；

KAMI MOK & COMPANY(2.24萬元，1人)；

FPWM HONG KONG(2.23萬元，1人)；

CATHERINE CHAN & COMPANY(2.22萬元，1人)；

中國藥材行(2.22萬元，1人)；

CHOI KING LUNG COMPANY(2.22萬元，1人)；

雅軒創新諮詢公司(2.22萬元，1人)；

順永(香港)(2.22萬元，2人)；

精度精密製品(2.22萬元，1人)；

小橋流水乾濕洗衣店(2.22萬元，2人)；

MERVIN CHOW CO.(2.22萬元，1人)；

TITANIUM CO.(2.22萬元，1人)；

ULALA WORKSHOP(2.21萬元，1人)；

OMWORLD LIFESTYLES LIMITED(2.21萬元，1人)；

智盈財富管理公司(2.21萬元，1人)；

IRENE CHAN & CO.(2.2萬元，1人)；

L C FINANCIAL CONSULTANT CO(2.2萬元，1人)；

優之旅(2.19萬元，2人)；

花適生活(2.19萬元，0人)；

JOURNAL DE CHIC(2.19萬元，2人)；

敏利(中國)企業(2.19萬元，1人)；

香港兒童綜合發展中心(太子)(2.19萬元，1人)；

YUEN PUI CHING COMPANY(2.18萬元，1人)；

首正投資(2.18萬元，1人)；

巨富管理(2.18萬元，1人)；

暉信財富管理顧問公司(2.18萬元，1人)；

中國君恆公司(2.18萬元，1人)；

DR CHOW MEI SIN(2.18萬元，1人)；

典雅(2.18萬元，1人)；

EVENING YE & CO.(2.18萬元，1人)；

GEORGE LAI COMPANY(2.18萬元，1人)；

榮譽創建工程(2.18萬元，4人)；

曉文制作(2.18萬元，1人)；

錦隆物業代理(2.18萬元，1人)；

LONWING POON & CO(2.18萬元，1人)；

美億(2.18萬元，1人)；

THE AUSTRIAN CHAMBER OF COMMERCE(2.18萬元，1人)；

TRADEGAIN HONG KONG LTD(2.18萬元，1人)；

同諾旅運(2.18萬元，3人)；

威信傢俬公司(2.18萬元，1人)；

泓富地產(香港)(2.18萬元，1人)；

鑫旺(2.18萬元，1人)；

ZODIACS WEALTH MANAGEMENT COMPANY(2.18萬元，1人)；

櫻花公司(2.18萬元，1人)；

TANG SUN KUEN CO.(2.16萬元，1人)；

捷成的士車行(2.16萬元，1人)；

DR LIU HIN FOOK(2.16萬元，1人)；

滙悅財富管理咨詢公司(2.16萬元，1人)；

ROSE CHUNG & CO(2.16萬元，1人)；

百合女仕用品店(2.15萬元，1人)；

石籬(2.15萬元，1人)；

源隆公司(2.15萬元，1人)；

金金服務公司(2.15萬元，1人)；

茂東財富管理公司(2.15萬元，1人)；

新港利茶餐廳(2.15萬元，2人)；

壹加壹教育中心(觀塘)(2.15萬元，2人)；

成記五金(2.15萬元，2人)；

加智顧問(2.15萬元，1人)；

英文台(2.14萬元，4人)；

卓譽潛能教育中心(2.14萬元，2人)；

MICHELLE & COMPANY(2.13萬元，0人)；

潮興隆貿易公司(2.13萬元，2人)；

恒進工程公司(2.13萬元，2人)；

OS OUR SHOP(2.13萬元，1人)；

SINOCLONE LIMITED(2.13萬元，2人)；

TAMMY KWAN & COMPANY(2.13萬元，1人)；

益健養生研究所(2.13萬元，2人)；

西醫呂亦娟(2.12萬元，1人)；

福聲公司(2.12萬元，2人)；

力生五金彈弓製造廠(2.12萬元，1人)；

YING YING & CO.(2.11萬元，1人)；

威信私人託管補習服務/惠正(2.11萬元，1人)；

學進教育中心(2.1萬元，2人)；

奧力信顧問公司(2.1萬元，1人)；

ALFRED ASSOCIATE CO(2.1萬元，1人)；

新蒙妮卡髮廊(2.1萬元，1人)；

歐陽希平公司(2.1萬元，1人)；

創藝髮型(2.1萬元，1人)；

雅嶺(2.1萬元，1人)；

雅典娜理財策劃(2.1萬元，1人)；

美麗之源專業美容院(2.1萬元，1人)；

百恆投資發展(2.1萬元，3人)；

BEST EXCHANGE CO.(2.1萬元，1人)；

兄弟海洋貿易(2.1萬元，1人)；

雋瓏定業(2.1萬元，1人)；

CARE(2.1萬元，1人)；

CASE ADVERTISING COMPANY(2.1萬元，1人)；

翟秋英(2.1萬元，2人)；

CHAN PUI SHAN CO.(2.1萬元，1人)；

鄭傳鴻針灸治脊骨傷創傷診所(2.1萬元，1人)；

誠佳咨詢服務公司(2.1萬元，1人)；

CLC LIMITED(2.1萬元，1人)；

創美技術美容中心(2.1萬元，2人)；

生利鐘錶製品公司(2.1萬元，2人)；

DANIEL CHAN & CO(2.1萬元，1人)；

DARRICK CO(2.1萬元，1人)；

大魚財富管理公司(2.1萬元，1人)；

DIAMOND HILL EDUCATION LIMITED(2.1萬元，1人)；

多拿鋼閘(2.1萬元，1人)；

DOUBLE E COMPANY(2.1萬元，1人)；

DOUBLE T(2.1萬元，1人)；

DR CHOW SAI HOI DENTAL SURGERY(2.1萬元，1人)；

易利事顧問(2.1萬元，3人)；

EMPRESS SALON(2.1萬元，2人)；

醫樂坊中醫診所(2.1萬元，1人)；

ERIC CHAN & CO(2.1萬元，1人)；

暢亨(2.1萬元，1人)；

輝記(2.1萬元，2人)；

遠東(新興)汽車服務公司(2.1萬元，1人)；

豐盛國際發展公司(2.1萬元，1人)；

植冠貿易(2.1萬元，1人)；

HAIR SHOP(2.1萬元，1人)；

艾威(2.1萬元，1人)；

恒峯行(2.1萬元，1人)；

和聲琴行(2.1萬元，2人)；

康寶西藥行(2.1萬元，1人)；

香積廚(2.1萬元，2人)；

馨誠公司(2.1萬元，1人)；

居民診療所(2.1萬元，2人)；

好多多直銷中心(2.1萬元，2人)；

凱運水電工程(2.1萬元，1人)；

香港耀得亞太船務集團(2.1萬元，1人)；

康兆印刷公司(2.1萬元，1人)；

IMUSIC THINGS LIMITED(2.1萬元，1人)；

INNOVATION WISE KIDS ENGLISH EDUCATION CENTRE(2.1萬元，2人)；

JASMINE & CO.(2.1萬元，1人)；

JEFFREY WEALTH MANAGEMENT COMPANY(2.1萬元，1人)；

聚星源(2.1萬元，2人)；

聚力通(香港)科技(2.1萬元，1人)；

K & M(2.1萬元，1人)；

K Y POON CO.(2.1萬元，1人)；

家竟公司(2.1萬元，1人)；

啟源中醫診所(2.1萬元，1人)；

金屋髮型屋(2.1萬元，2人)；

乾元洞(2.1萬元，1人)；

KITTY CHAN COMPANY(2.1萬元，1人)；

坤慈幼稚園(2.1萬元，1人)；

LAVENDER(2.1萬元，2人)；

蕾拉李公司(2.1萬元，1人)；

利洋工程(2.1萬元，1人)；

LI LI CO.(2.1萬元，1人)；

小甲蟲(2.1萬元，2人)；

興怡控股(2.1萬元，2人)；

駿盈辦公室傢俱(2.1萬元，1人)；

馬高投資理財(2.1萬元，1人)；

MARGARET HUNG & CO.(2.1萬元，1人)；

金金店(2.1萬元，2人)；

瑞豐室內設計裝修公司(2.1萬元，1人)；

美興燒臘飯店(2.1萬元，1人)；

新清雅廊(2.1萬元，1人)；

江利(2.1萬元，1人)；

品生參茸海味(2.1萬元，1人)；

頂昇媒體(2.1萬元，1人)；

PETAGOD(2.1萬元，1人)；

PHILIP CHENG & CO(2.1萬元，1人)；

飄藝舞蹈服裝用品公司(2.1萬元，1人)；

保昇保險顧問公司(2.1萬元，2人)；

維奧教育中心(2.1萬元，0人)；

SAMSO & CO(2.1萬元，1人)；

SEA CHENG & COMPANY(2.1萬元，1人)；

中學生書店(2.1萬元，1人)；

SEGO LILY LIMITED(2.1萬元，1人)；

大埔聯盛(2.1萬元，2人)；

達林企業(2.1萬元，3人)；

㇐設計(2.1萬元，2人)；

TSE KWOK PO(2.1萬元，1人)；

昇聯(2.1萬元，1人)；

好多多直銷中心(2.1萬元，2人)；

牙科醫生衛景熹(2.1萬元，1人)；

偉成控股(2.1萬元，2人)；

匯雋地産發展(2.1萬元，2人)；

香港廣聚貿易公司(2.1萬元，1人)；

睿思國際財富管理公司(2.1萬元，1人)；

WONG LAI CHUN(2.1萬元，1人)；

黃瑚記(2.1萬元，2人)；

攸由國際財富管理公司(2.1萬元，1人)；

三記(2.1萬元，2人)；

三記(2.1萬元，2人)；

三記(2.1萬元，2人)；

三五國際財務管理公司(2.1萬元，1人)；

辰光無限公司(2.1萬元，1人)；

開心菓園(2.1萬元，2人)；

AGAPE INSURANCE AGENCIES CO(2.09萬元，2人)；

山林道13-15號業主立案法團(2.09萬元，1人)；

ERIC TAI CO(2.09萬元，1人)；

添林(2.09萬元，1人)；

藝壹設計(2.08萬元，2人)；

BABYONLINEHK LIMITED(2.07萬元，1人)；

耀旺企業(2.07萬元，1人)；

恒威(國際集團)(2.07萬元，1人)；

愛和陶香港(2.07萬元，3人)；

嘉泉貿易(2.07萬元，1人)；

永信保險代理公司(2.07萬元，1人)；

MIU & WENDY COMPANY(2.07萬元，1人)；

聯鍵國際(2.07萬元，1人)；

富源資產管理(2.07萬元，1人)；

護航理財諮詢公司(2.06萬元，1人)；

20/20 視力中心(2.05萬元，0人)；

時軒雅舍(2.05萬元，1人)；

葵芳(2.04萬元，1人)；

洗熨主管(2.04萬元，2人)；

兆發電梯工程(2.04萬元，2人)；

大利行(集團)葯業公司(2.04萬元，2人)；

忌廉果汁店(2.04萬元，2人)；

上海飽餃店(2.03萬元，2人)；

輝煌人力資源(2.03萬元，8人)；

愛施(2.03萬元，1人)；

楓林(國際)公司(2.03萬元，1人)；

大㇐企業(2.03萬元，1人)；

ALAN INSURANCE AGENCY COMPANY(2.03萬元，1人)；

ANNIE SHEK & CO.(2.03萬元，1人)；

CHERRY & CO(2.03萬元，1人)；

創發室內設計裝飾工程(2.03萬元，1人)；

中和找換店(2.03萬元，1人)；

CINDUSTRY(2.03萬元，1人)；

DEDICATION(2.03萬元，1人)；

好望公司(2.03萬元，1人)；

豪威置業(2.03萬元，1人)；

香港得爵健康科技(2.03萬元，2人)；

HOTEL SKYLARK(2.03萬元，1人)；

INFINITY COMPANY(2.03萬元，1人)；

承君顧問公司(2.03萬元，1人)；

JOANNA WAI & COMPANY(2.03萬元，1人)；

穎亨管理顧問(2.03萬元，3人)；

君匯財富管理公司(2.03萬元，1人)；

K M S COLORTECH SERVICE COMPANY LIMITED(2.03萬元，2人)；

KEITH AND COMPANY(2.03萬元，1人)；

朗道財富管理公司(2.03萬元，1人)；

聯興糧食公司(2.03萬元，2人)；

銘霖(2.03萬元，0人)；

樂力人力資源運輸(2.03萬元，1人)；

遠志中醫(2.03萬元，1人)；

PHOEBE CHAN & CO(2.03萬元，1人)；

RITA HO CO(2.03萬元，1人)；

TAM SIU TO & COMPANY(2.03萬元，1人)；

廸遠公司(2.03萬元，1人)；

TRACY HUI(2.03萬元，1人)；

聯兄行(2.03萬元，1人)；

宏力(匯聚)(2.03萬元，2人)；

維貿公司(2.03萬元，1人)；

永松(2.03萬元，1人)；

匯財投資顧問公司(2.03萬元，1人)；

富藝公司(2.03萬元，1人)；

羅伯輝脊骨神經科醫療中心(2.02萬元，2人)；

沙龍攝影(2.01萬元，1人)；

王哲華西醫醫務所(2.01萬元，2人)；

TOP & COMPANY(2.01萬元，1人)；

LOUIS NG & CO(2萬元，1人)；

INNOTHINK TECH LIMITED(2萬元，3人)；

寶寶公司(2萬元，1人)；

安信工作室(2萬元，1人)；

精美製造(2萬元，1人)；

箭藝門體育用品(1.99萬元，1人)；

BLUE SKY(1.98萬元，1人)；

EASHION(1.98萬元，2人)；

南山製衣廠(1.98萬元，1人)；

中旺(香港)(1.97萬元，2人)；

ME 2(1.97萬元，1人)；

SAMMI TSE & CO.(1.97萬元，1人)；

領袖乾洗(1.96萬元，1人)；

亞加比藝術中心(1.95萬元，1人)；

AGNES & CO.(1.95萬元，1人)；

釾錀公司(1.95萬元，1人)；

ARIS & COMPANY(1.95萬元，1人)；

電池市場(1.95萬元，1人)；

標榜美容中心(1.95萬元，1人)；

栢林公司(1.95萬元，2人)；

藍天洗衣(1.95萬元，2人)；

BONDSON CONSULTANT(1.95萬元，1人)；

C & T CONSULTANTS LIMITED(1.95萬元，1人)；

富悅投資(1.95萬元，1人)；

CHAN HOI HO (HK) CO.(1.95萬元，1人)；

昌善公司(1.95萬元，1人)；

卓藝畫廊(1.95萬元，1人)；

志信油漆裝飾工程(1.95萬元，1人)；

捷成水電工程(1.95萬元，1人)；

潮領集團(香港)(1.95萬元，1人)；

CUT HOUSE(1.95萬元，1人)；

雲偉公司(1.95萬元，1人)；

EDMOND SO & CO(1.95萬元，1人)；

快捷洗水廠(1.95萬元，1人)；

梅花廊(1.95萬元，1人)；

發興茂昌雜貨(1.95萬元，1人)；

鋒富經營新永發(1.95萬元，1人)；

FOUR J COMPANY(1.95萬元，1人)；

宏宇諮詢(1.95萬元，1人)；

金星賓館(1.95萬元，1人)；

展志科技(1.95萬元，1人)；

昊盛國際投資管理公司(1.95萬元，1人)；

滙隆行(1.95萬元，1人)；

燊中風險管理公司(1.95萬元，1人)；

極品泰國菜館(1.95萬元，1人)；

瀚富國際投資管理公司(1.95萬元，1人)；

樂天普通話教室(1.95萬元，2人)；

同豐實業(1.95萬元，1人)；

HEALTHY & BEAUTY ENTERPRISE LIMITED(1.95萬元，0人)；

黎玉澍公司(1.95萬元，0人)；

何景生(1.95萬元，1人)；

香港賽昴公司(1.95萬元，1人)；

洪源國際咨詢公司(1.95萬元，1人)；

合利工程(香港)(1.95萬元，1人)；

匯龍顧問公司(1.95萬元，1人)；

鴻達行(1.95萬元，2人)；

I HAIR(1.95萬元，1人)；

IBC FILIPINO (HK) LIMITED(1.95萬元，1人)；

JABO BABY(1.95萬元，1人)；

濟生中醫診所(1.95萬元，0人)；

京彤普通話中心(1.95萬元，2人)；

凱升公司(1.95萬元，1人)；

金多寶茶餐廳(1.95萬元，1人)；

真髮用品專門店(1.95萬元，1人)；

堅城中醫針灸整脊診所(1.95萬元，1人)；

江盛發展(1.95萬元，1人)；

羣興肉枱(1.95萬元，1人)；

L C CO(1.95萬元，1人)；

LAI KAM YAN & COMPANY(1.95萬元，1人)；

林記車仔麵(1.95萬元，1人)；

導慧(1.95萬元，1人)；

LEE WAI YEE CONSULTANCY COMPANY(1.95萬元，1人)；

浩俊顧問公司(1.95萬元，1人)；

林濤保險公司(1.95萬元，1人)；

榮海企業顧問(1.95萬元，1人)；

文記茶水部(1.95萬元，1人)；

富達窗簾燈飾公司(1.95萬元，1人)；

MAZHAR SULTANA. - AIA(1.95萬元，1人)；

美來財富管理(1.95萬元，1人)；

棉棉公司(1.95萬元，1人)；

貓犬浴場(1.95萬元，2人)；

新焦點(1.95萬元，1人)；

NG SAU LIN CO.(1.95萬元，1人)；

牛奶魚欄(1.95萬元，2人)；

PHOEBE CHAN & CO(1.95萬元，1人)；

栢理諮詢(1.95萬元，1人)；

寶生製品廠(1.95萬元，2人)；

太子花店(1.95萬元，1人)；

誠開(1.95萬元，1人)；

PROFIT DAY ENTERPRISES LIMITED(1.95萬元，1人)；

駿星公司(1.95萬元，1人)；

SAMUEL LEUNG CO(1.95萬元，1人)；

SIKI CHAN & CO(1.95萬元，1人)；

姊妹服飾(1.95萬元，1人)；

天嵐服務公司(1.95萬元，1人)；

才藝教育(1.95萬元，1人)；

世界紙品玩具製造廠(1.95萬元，1人)；

天福找換店(1.95萬元，1人)；

特區時計(1.95萬元，1人)；

聯合高客服務(1.95萬元，1人)；

聯合冷氣水電工程(1.95萬元，1人)；

WINNIE CHAN & CO(1.95萬元，1人)；

X'ZUIT APPAREL LIMITED(1.95萬元，1人)；

雅樂咨詢(1.95萬元，1人)；

尹屹貿易公司(1.95萬元，1人)；

悅航(香港)(1.95萬元，1人)；

君綽資產投資公司(1.95萬元，1人)；

大豐公司(1.95萬元，1人)；

天驕國際公司(1.95萬元，1人)；

智信金融公司(1.95萬元，1人)；

曾玉梅(1.95萬元，1人)；

益濟醫蘆(1.95萬元，1人)；

森田控股(1.95萬元，1人)；

龍嶺(1.94萬元，1人)；

麟興(1.93萬元，1人)；

芙蓉莊護膚纖體中心(1.93萬元，1人)；

南華貿易公司(1.93萬元，1人)；

GRACE TSE FINANCIAL PLANNING CO.(1.93萬元，1人)；

樂研教育中心(1.92萬元，1人)；

茶咖(1.92萬元，0人)；

卓記海鮮(1.92萬元，2人)；

志誠公司(1.92萬元，1人)；

珍珍公司(1.92萬元，1人)；

DR CHIU KIN MAN(1.92萬元，1人)；

家豪顧問公司(1.92萬元，2人)；

龍華(1.92萬元，1人)；

啟明國際投資(1.92萬元，1人)；

利民行(1.91萬元，1人)；

全福通(香港)(1.91萬元，1人)；

鴻發中西藥行(1.9萬元，1人)；

來路貿易公司(1.9萬元，2人)；

泡沫茶(1.89萬元，2人)；

德興商標織印廠(1.89萬元，2人)；

東訊找換(1.89萬元，1人)；

JOSEPH CHUNG & CO.(1.89萬元，1人)；

TAIMAX HONG KONG CO., LIMITED(1.89萬元，1人)；

牙科醫生梅紫微(1.88萬元，2人)；

陳毓志醫生醫務所(1.88萬元，1人)；

龍成實業(1.88萬元，1人)；

GRACE GUO & CO.(1.88萬元，1人)；

IT FINANCIAL PLANNING CO.(1.88萬元，1人)；

翡翠財務(1.88萬元，1人)；

麗明顧問服務(1.88萬元，2人)；

嘉興時裝批發(1.88萬元，1人)；

景駿投資公司(1.88萬元，1人)；

金威企業公司(1.88萬元，1人)；

利達汽車零件行(1.88萬元，1人)；

礫進工程(1.88萬元，1人)；

LOVE TOOTHY(1.88萬元，1人)；

奧麥寶寶攝影工作室(1.88萬元，1人)；

高比(1.88萬元，1人)；

匯聯商業管理(1.88萬元，1人)；

運通音响(1.88萬元，1人)；

潤發菜檔(1.88萬元，2人)；

進財投資顧問公司(1.88萬元，1人)；

眾盈投資(1.88萬元，1人)；

百佳印花(1.86萬元，1人)；

衣原寶鑑(1.85萬元，1人)；

齒健國際(1.85萬元，1人)；

梁國賢(1.85萬元，1人)；

李國華(1.85萬元，1人)；

活水教育(1.85萬元，1人)；

金福記公司(1.83萬元，1人)；

謙信電業公司(1.83萬元，1人)；

喜來登婚紗晚裝公司(1.83萬元，2人)；

瑞英工業大廈第㇐期業主立案法團(1.83萬元，1人)；

A HOUSE(1.8萬元，1人)；

ANITA CHONG & COMPANY(1.8萬元，1人)；

宏安財務策劃(1.8萬元，1人)；

ASIAN OPPS I LIMITED(1.8萬元，1人)；

CARMEN CHAN CO.(1.8萬元，1人)；

思捷國際理財規劃顧問公司(1.8萬元，1人)；

陳烈中醫診所(1.8萬元，1人)；

CHINESE MEDICINE PRACTITIONER(1.8萬元，1人)；

采儷僱傭服務公司(1.8萬元，1人)；

CHRISTINA CHEUNG & CO(1.8萬元，1人)；

中華生猛海鮮(1.8萬元，1人)；

智潔坊(1.8萬元，1人)；

CRYSTAL DING & CO(1.8萬元，2人)；

丹帝士跆拳道總會(1.8萬元，1人)；

方子健牙科醫生(1.8萬元，1人)；

東山防火工程(1.8萬元，1人)；

EDDY LEUNG & CO(1.8萬元，1人)；

雅絲美髮用品(1.8萬元，1人)；

EVA LEE(1.8萬元，1人)；

漢榮實業(1.8萬元，1人)；

EVERGRIN(1.8萬元，1人)；

花美儀(1.8萬元，1人)；

富記汽車修理(1.8萬元，1人)；

馮紹昌(1.8萬元，1人)；

星河洗衣店(1.8萬元，1人)；

晶彩光電(1.8萬元，1人)；

和發貿易公司(1.8萬元，1人)；

金興遠東(1.8萬元，1人)；

好朋友保險公司(1.8萬元，1人)；

姬絲美容中心(1.8萬元，1人)；

宏峰顧問公司(1.8萬元，1人)；

綠馬玩具(1.8萬元，1人)；

漢高實業(香港)(1.8萬元，2人)；

恆威中西藥行(1.8萬元，1人)；

曦成製本(1.8萬元，1人)；

HENRY Y.H. LEUNG COMPANY(1.8萬元，1人)；

香港獎品禮品設計公司(1.8萬元，1人)；

HL CO.(1.8萬元，1人)；

香港安納西投資管理(1.8萬元，1人)；

康怡旅遊(1.8萬元，1人)；

"HONGKONG RICHUNG ACCOUNTING SERVICE LIMITED TRADING AS

RICHUNG ACCOUNTING SERVICE(1.8萬元，1人)；"

HUBPY(1.8萬元，1人)；

洪記咖啡(1.8萬元，2人)；

鴻霖發展公司(1.8萬元，2人)；

鴻圖洋行(1.8萬元，1人)；

ITO MA & CO.(1.8萬元，1人)；

捷萊(1.8萬元，1人)；

鄧鈞堤(1.8萬元，1人)；

樂匯(1.8萬元，1人)；

浩永貿易(1.8萬元，1人)；

JW PACIFIC COMPANY LIMITED(1.8萬元，2人)；

K & S MANUFACTURER LIMITED(1.8萬元，1人)；

金星鞋業(1.8萬元，1人)；

KARRY TANG & CO(1.8萬元，1人)；

中匯企業集團(1.8萬元，1人)；

吉利福記公司(1.8萬元，1人)；

廣生(1.8萬元，1人)；

利高公司(1.8萬元，1人)；

萊基利(1.8萬元，1人)；

儷姬天然美容(1.8萬元，1人)；

朗通貿易公司(1.8萬元，1人)；

劉繼榮保險顧問公司(1.8萬元，1人)；

亮煌(1.8萬元，0人)；

LINEA NEGRA MATERNITY LIMITED(1.8萬元，1人)；

領傳天澤香港資產管理公司(1.8萬元，1人)；

LOUISE PRO. HK(1.8萬元，1人)；

利文都滙控股(1.8萬元，2人)；

M. L. KWOK & COMPANY(1.8萬元，1人)；

馬駒記(1.8萬元，1人)；

MABUHAY TRADING COMPANY(1.8萬元，1人)；

東方漢語(1.8萬元，1人)；

萬利生(1.8萬元，1人)；

美信電機雕刻公司(1.8萬元，1人)；

萬滙網絡(香港)(1.8萬元，1人)；

MAX MAK(1.8萬元，1人)；

MEGA & CO(1.8萬元，1人)；

MERINGUE.HK(1.8萬元，1人)；

METRO HAIR(1.8萬元，1人)；

明豐樹膠塑料製品廠(香港)(1.8萬元，2人)；

明記咖啡檔(1.8萬元，1人)；

明記石油運輸公司(1.8萬元，1人)；

MODEL CREATION STUDIO(1.8萬元，1人)；

MONEY GATEWAY(1.8萬元，1人)；

新口味(1.8萬元，2人)；

聯域船務(香港)(1.8萬元，2人)；

藝聯車行(1.8萬元，2人)；

陸號汽車公司(1.8萬元，1人)；

東醫館(1.8萬元，1人)；

娉婷美容(1.8萬元，1人)；

寶湖特賣城(1.8萬元，2人)；

寶記雜貨(1.8萬元，1人)；

REGINA COMPANY(1.8萬元，1人)；

毅昇工程(1.8萬元，1人)；

SAMUEL KWOK COMPANY(1.8萬元，0人)；

新福快餐(1.8萬元，1人)；

叁義運輸(1.8萬元，1人)；

SHARON LEUNG COMPANY(1.8萬元，1人)；

樹記鐵工廠O/B開寶工程(1.8萬元，2人)；

SIMON WONG & CO.(1.8萬元，1人)；

SJ & H APPAREL LIMITED(1.8萬元，1人)；

香港鵬翔電子科枝(1.8萬元，1人)；

天利行汽車音响防盜(1.8萬元，1人)；

信健(1.8萬元，1人)；

大興纖維廠實業(1.8萬元，2人)；

大昌手袋廠(1.8萬元，2人)；

探客餐飲公司(1.8萬元，1人)；

THE ROADSLAND INVESTMENT COMPANY(1.8萬元，1人)；

王政方(1.8萬元，1人)；

天澤牛肉(1.8萬元，1人)；

西醫唐榮光(1.8萬元，1人)；

匯富金融公司(1.8萬元，1人)；

段景珊(1.8萬元，1人)；

華隆(1.8萬元，8人)；

威良公司(1.8萬元，1人)；

偉新肉檯(1.8萬元，1人)；

運通貿易行(1.8萬元，1人)；

泓洋顧問(1.8萬元，1人)；

榮發肉枱(1.8萬元，1人)；

WING HONG FITNESS LIMITED(1.8萬元，1人)；

永寶貿易公司(1.8萬元，1人)；

WING'S TRADING COMPANY(1.8萬元，1人)；

匯鑫企業管理(1.8萬元，1人)；

溢利公司(1.8萬元，2人)；

日日時果(1.8萬元，1人)；

YELLOW'S SHOES(1.8萬元，1人)；

知味棧咸雞咸鴨專門店(1.8萬元，2人)；

凈緣疼痛護理及美容中心(1.8萬元，1人)；

利誠(1.8萬元，0人)；

明記糖水(1.8萬元，2人)；

海就鮮魚(1.8萬元，1人)；

中國投資(1.79萬元，1人)；

DR C M CHAN'S CLINIC(1.79萬元，1人)；

香港普福堂粵劇樂師會(1.79萬元，2人)；

陳家成大律師(1.78萬元，1人)；

永定堂涼茶(1.77萬元，1人)；

合富(1.77萬元，1人)；

奇華刺繡(1.77萬元，1人)；

建興隆藥業(1.77萬元，1人)；

新合記工程(1.77萬元，1人)；

VINCENT CHENG AND COMPANY(1.77萬元，1人)；

公文式銳進教育中心(1.77萬元，3人)；

金龍停車場管理公司(1.76萬元，1人)；

SAM CHI DENTAL CLINIC(1.76萬元，1人)；

新光實業(1.76萬元，1人)；

㇐盛大廈業主立案法團(1.76萬元，1人)；

SE LAM YUEN & COMPANY(1.75萬元，1人)；

西醫周偉富(1.74萬元，0人)；

LAM & CHENG CO.(1.74萬元，1人)；

補習通(1.74萬元，2人)；

VISION COMPANY(1.74萬元，1人)；

天港格林(1.73萬元，1人)；

PAUL KONG & CO.(1.73萬元，1人)；

偉華行(1.73萬元，1人)；

廣訊國際商務(1.73萬元，1人)；

梓優(1.73萬元，1人)；

CHAK HO COMPANY(1.73萬元，1人)；

周海發鮮魚(1.73萬元，3人)；

孫偉浩醫生醫務所(1.73萬元，1人)；

JOCELYN WONG & CO(1.73萬元，1人)；

金寶肉食公司(1.73萬元，1人)；

廣永傑建築(1.73萬元，1人)；

梁仲偉跌打骨科(1.73萬元，1人)；

汪洋運輸公司(1.73萬元，1人)；

紅水晶國際公司(1.73萬元，1人)；

RICKY Y K KO & COMPANY(1.73萬元，1人)；

筲箕灣南安坊坊眾會(1.73萬元，2人)；

SHIRLA LO COMPANY(1.73萬元，1人)；

TSUI & CHIN COMPANY(1.73萬元，1人)；

屯門康和護老中心(1.73萬元，1人)；

顏永珍保險代理(1.73萬元，1人)；

躍達公司(1.73萬元，1人)；

園子教育中心(1.73萬元，2人)；

WILLIAM KWOK & COMPANY(1.72萬元，1人)；

桃源賓館(1.72萬元，1人)；

仲記(1.71萬元，1人)；

關東參茸行(1.71萬元，1人)；

鴻駿文具禮品公司(1.71萬元，1人)；

天就行香燭紙業佛具雜貨公司(1.71萬元，1人)；

碩天科技(香港)(1.71萬元，1人)；

WONG WAI HUNG & CO(1.71萬元，1人)；

歷舜美容護理(1.7萬元，1人)；

V FU COMPANY(1.7萬元，1人)；

威盛(兄弟)工程(1.7萬元，1人)；

JOLLY KIDS EDUCATION AND DANCING ACADEMY LIMITED(1.69萬元，1人)；

雷蒙髮廊(1.69萬元，1人)；

官涌寶靈街八至二十號業主立案法團(1.69萬元，1人)；

倩莊公司(1.68萬元，1人)；

卓豐貿易(1.68萬元，2人)；

共信(1.66萬元，1人)；

ACONS(1.65萬元，1人)；

安海同鄉聯誼會(1.65萬元，1人)；

翔裝修工程(1.65萬元，1人)；

展立顧問公司(1.65萬元，1人)；

神洲國際礦業咨詢(1.65萬元，2人)；

捷成車行(1.65萬元，1人)；

彩禮(1.65萬元，1人)；

駿馬呔輪電池公司(1.65萬元，1人)；

松傑運輸公司(1.65萬元，2人)；

粵商專業資源顧問(1.65萬元，1人)；

DONNA LAU & CO.(1.65萬元，1人)；

DR. CHOY HOK KAN MEDICAL CLINIC(1.65萬元，2人)；

生活布藝(1.65萬元，2人)；

飛昇國際資產管理顧問公司(1.65萬元，1人)；

FUSE NANO TECHNOLOGY CO. LIMITED(1.65萬元，1人)；

GOOMUSIC LIMITED(1.65萬元，1人)；

風味小館(1.65萬元，2人)；

國際中醫中藥總會(1.65萬元，1人)；

JESS PANG CO.(1.65萬元，1人)；

K 18 SALON(1.65萬元，1人)；

金蘭觀(1.65萬元，1人)；

基記運輸(1.65萬元，2人)；

KC CONSULTANCY(1.65萬元，1人)；

KENDELL GLOBAL COMPANY(1.65萬元，2人)；

全方位學習中心(1.65萬元，1人)；

連花公司(1.65萬元，2人)；

LOUISA MAK & CO(1.65萬元，1人)；

家雄物流(1.65萬元，1人)；

專業牙科(1.65萬元，1人)；

MFG COMPANY(1.65萬元，1人)；

MICHAEL COMPANY(1.65萬元，1人)；

明記麵食(1.65萬元，1人)；

MISTLETOE FINANCE COMPANY(1.65萬元，1人)；

滿記農場(1.65萬元，1人)；

NG CHI KIN & CO(1.65萬元，1人)；

NOEL KU & COMPANY(1.65萬元，2人)；

OLIVER LI INSURANCE COMPANY(1.65萬元，1人)；

R & A(1.65萬元，1人)；

彩虹洗衣店(1.65萬元，1人)；

藝影髮廊(1.65萬元，1人)；

十八鄉鄉事委員會學校(1.65萬元，1人)；

科案(1.65萬元，1人)；

九龍城青年協進會(1.65萬元，1人)；

東昇膠袋廠(1.65萬元，1人)；

WINFORD COMPANY(1.65萬元，1人)；

榮昌護老院(1.65萬元，1人)；

煒星公司(1.65萬元，3人)；

曾閣琛公司(1.65萬元，1人)；

LASER TECH.(1.65萬元，1人)；

DC甜品屋(1.65萬元，4人)；

糖街(1.64萬元，1人)；

道在人間(1.64萬元，2人)；

CHRISTINE YAU & CO(1.64萬元，2人)；

九龍城區文娛促進會(1.64萬元，1人)；

快樂洗衣店(1.62萬元，2人)；

獅航(1.62萬元，0人)；

誠信保險顧問公司(1.62萬元，1人)；

五星照相(1.62萬元，1人)；

鳳凰音響國際(1.62萬元，1人)；

RITA AU & CO.(1.62萬元，1人)；

華匯人民幣找換行(1.62萬元，1人)；

永發電器(1.62萬元，1人)；

HILDA(1.61萬元，2人)；

BILLY CHAN DANCE CONCEPTS(1.61萬元，1人)；

全球財智幕僚(香港)(1.61萬元，1人)；

譚志強(1.61萬元，1人)；

基督教中國佈道會感恩堂(1.61萬元，1人)；

高格洋行(1.6萬元，1人)；

PARCO CONSULTANT COMPANY(1.59萬元，1人)；

GRAPHIC PROMOTION CONSULTANT(1.59萬元，1人)；

公文式鴨脷洲教育中心(1.59萬元，6人)；

誠偉棋(1.59萬元，1人)；

德華百貨(1.59萬元，3人)；

JACKEY KO CONSULTANT CO.(1.58萬元，1人)；

亞為旗建築設計咨詢(香港)(1.58萬元，1人)；

陳林電金工場(1.58萬元，1人)；

⾧發金融公司(1.58萬元，1人)；

至誠印刷公司(1.58萬元，1人)；

E.T. COMPANY(1.58萬元，1人)；

愛高時計公司(1.58萬元，1人)；

EVA NGAI & CO.(1.58萬元，1人)；

藝軒(1.58萬元，1人)；

快樂電業公司(1.58萬元，1人)；

龍運達企業公司(1.58萬元，1人)；

群發(香港)(1.58萬元，1人)；

日金遠東(1.58萬元，1人)；

晉滙集團(1.58萬元，1人)；

浩海國際公司(1.58萬元，1人)；

銀惠投資(1.58萬元，1人)；

昌和集團(1.58萬元，1人)；

偉江五金水電工程(1.58萬元，1人)；

WANDY CHENG FINANCIAL PLANNING CO(1.58萬元，1人)；

愿誠園(1.58萬元，1人)；

MORE(1.55萬元，1人)；

CHING COMPANY(1.55萬元，1人)；

DERRICK WONG & CO.(1.55萬元，1人)；

佳訊書報社(1.55萬元，3人)；

先達保險公司(1.55萬元，1人)；

CLC LIMITED T/A KMC(1.54萬元，1人)；

成豐行(1.54萬元，0人)；

芝韻髮型屋(1.54萬元，1人)；

逸卓(1.54萬元，1人)；

DR CALVIN K WANG'S DENTAL SURGERY(1.53萬元，1人)；

HCH SERVICES(1.53萬元，1人)；

聯發車(1.53萬元，1人)；

永發行(1.53萬元，1人)；

帝寶首飾公司(1.52萬元，1人)；

成和護理安老院(1.52萬元，1人)；

永昇發(1.52萬元，2人)；

HUI LAI MING LEON CO.(1.51萬元，2人)；

㇐中國際旅遊(1.5萬元，1人)；

智選科技公司(1.5萬元，1人)；

A PLUS SALON(1.5萬元，1人)；

AGNES YAU COMPANY(1.5萬元，1人)；

人工智能國際實驗教室(1.5萬元，1人)；

亞力堅投資(1.5萬元，1人)；

雅凡特顧問公司(1.5萬元，1人)；

ALVIN CHAN & COMPANY(1.5萬元，1人)；

AMAZING THREE LIMITED(1.5萬元，1人)；

安保信公司(1.5萬元，1人)；

AMY CHEUNG & CO(1.5萬元，1人)；

藝研坊(1.5萬元，3人)；

雅詩琴行(1.5萬元，2人)；

亞洲互動(1.5萬元，2人)；

雅典纖體美容中心(1.5萬元，1人)；

昇華設計(1.5萬元，1人)；

北京乾洗專門店(1.5萬元，1人)；

必滿(1.5萬元，1人)；

保捷貨運(1.5萬元，1人)；

大幸福貿易公司(1.5萬元，1人)；

BIGCO (HONG KONG) LIMITED(1.5萬元，1人)；

BIGI(1.5萬元，1人)；

創億(香港)實業(1.5萬元，1人)；

森林居裝修設計(1.5萬元，2人)；

品智(環球)(1.5萬元，1人)；

衍卓教育(1.5萬元，1人)；

志新發展(1.5萬元，1人)；

創俊集團(1.5萬元，1人)；

C&P FASHION(1.5萬元，1人)；

金萊原盅蒸飯(1.5萬元，1人)；

貓記雜架攤(1.5萬元，1人)；

加利華顧問(1.5萬元，1人)；

城投中國金融服務(1.5萬元，2人)；

富榮洗衣便利店(1.5萬元，2人)；

志業製衣配料印刷公司(1.5萬元，1人)；

卓瑜公司(1.5萬元，1人)；

⾧泰行(1.5萬元，1人)；

⾧旺餐館燒鵝飯店(1.5萬元，1人)；

荃灣展業水族(1.5萬元，1人)；

才記運輸公司(1.5萬元，1人)；

CHOY CHI TAK(1.5萬元，2人)；

CHRIS CHOW DESIGN ASSOCIATES(1.5萬元，1人)；

珠江參茸燕窩公司(1.5萬元，1人)；

珠江參茸燕窩公司(1.5萬元，1人)；

泉記(1.5萬元，2人)；

駿程顧問公司(1.5萬元，1人)；

真記(1.5萬元，1人)；

CML CO.(1.5萬元，1人)；

漫画便利屋(1.5萬元，1人)；

立坊公司(1.5萬元，1人)；

德路照明公司(1.5萬元，1人)；

DENTIST NG MAN FONG DENTAL OFFICE(1.5萬元，1人)；

曉華HUANG(1.5萬元，1人)；

DIVA(1.5萬元，1人)；

道心顧問(1.5萬元，1人)；

DR ANDERSON CHUNG'S DENTAL CLINIC(1.5萬元，0人)；

DR KONG ON TAI'S CLINIC(1.5萬元，1人)；

施熙嘉牙科醫務所(1.5萬元，1人)；

餃餃鎮(1.5萬元，1人)；

DUOTEM CAPITAL LIMITED(1.5萬元，1人)；

怡高傢俱貿易公司(1.5萬元，1人)；

金鷹商標印刷公司(1.5萬元，1人)；

新穎護理(1.5萬元，1人)；

ELLA CHIU & CO.(1.5萬元，1人)；

怡適科技(1.5萬元，1人)；

麗進貿易(1.5萬元，1人)；

悠然(1.5萬元，1人)；

F1髮廊(1.5萬元，1人)；

FANCY'S(1.5萬元，1人)；

豐盛投資公司(1.5萬元，1人)；

快趣影像(1.5萬元，1人)；

發記五金(1.5萬元，1人)；

福建鞋貿公司(1.5萬元，1人)；

FIRSTCALL (HK) CO.(1.5萬元，1人)；

FOCUS(1.5萬元，2人)；

芳姐可口渡假屋(1.5萬元，1人)；

四季食材(1.5萬元，1人)；

方米娜香港集團(1.5萬元，1人)；

果之園(1.5萬元，1人)；

福泰裝修工程公司(1.5萬元，1人)；

GALAXY(1.5萬元，1人)；

GALAXY FASHION(1.5萬元，1人)；

芝栢別墅(1.5萬元，1人)；

主要平台(1.5萬元，1人)；

金屋餅屋(1.5萬元，2人)；

金領域(1.5萬元，1人)；

金譽國際投資(1.5萬元，1人)；

瑞盈(1.5萬元，1人)；

好好食品(1.5萬元，1人)；

大草原公司(1.5萬元，1人)；

GZ PRODUCTION(1.5萬元，1人)；

HAIR PLACE(1.5萬元，1人)；

恆興金屬壓鑄製品廠(1.5萬元，1人)；

恆盛工程公司(1.5萬元，1人)；

恆華柯式印刷廠(1.5萬元，1人)；

開心士多(1.5萬元，1人)；

智富顧問公司(1.5萬元，1人)；

興利中國投資(1.5萬元，1人)；

興隆車行(1.5萬元，2人)；

香港福建同鄉中醫中心(1.5萬元，1人)；

何群好魚枱(1.5萬元，2人)；

浩言科技系統(1.5萬元，1人)；

香港般尼克療癒中心(1.5萬元，2人)；

香港改革宗⾧老會韓華恩約教會(1.5萬元，1人)；

合興鮮魚海鮮(1.5萬元，1人)；

合利海鮮(1.5萬元，1人)；

合成書局(1.5萬元，1人)；

許家園涼茶店(1.5萬元，1人)；

泓達公司(1.5萬元，0人)；

活動教育中心(1.5萬元，1人)；

I MUSIK(1.5萬元，1人)；

良品免稅藥粧(1.5萬元，1人)；

㇐誠諮詢(1.5萬元，1人)；

國際寶喬科技(1.5萬元，1人)；

ISLAND CO.(1.5萬元，1人)；

美林居室設計(1.5萬元，1人)；

金邁王控股(1.5萬元，1人)；

進昇物流(1.5萬元，1人)；

知足常樂(1.5萬元，1人)；

創藝教育中心(1.5萬元，1人)；

JULIANA CHEUNG'S CO(1.5萬元，2人)；

K & K INTERNATIONAL (HK) LIMITED(1.5萬元，1人)；

K.O. INTERNATIONAL LIMITED(1.5萬元，1人)；

嘉運運輸公司(1.5萬元，1人)；

KAINBERGER PRODUCTION LIMITED(1.5萬元，1人)；

錦燊國際物流貿易公司(1.5萬元，2人)；

KATE LEE & CO(1.5萬元，1人)；

建聯五金機械行(1.5萬元，1人)；

開利螺絲廠(1.5萬元，1人)；

中藥薰蒸養生館(1.5萬元，1人)；

京寶髮型設計(1.5萬元，1人)；

瓊之魚檔(1.5萬元，1人)；

僑信葯材公司(1.5萬元，1人)；

金浦町(1.5萬元，1人)；

葵發發展(1.5萬元，1人)；

均記鮮魚(1.5萬元，1人)；

國輝運輸公司(1.5萬元，1人)；

廣華行(1.5萬元，1人)；

林記小食(1.5萬元，1人)；

凌思商業方案(1.5萬元，1人)；

利達亞太投資公司(1.5萬元，1人)；

LEMON IMPEX (HK) LIMITED(1.5萬元，1人)；

LIFE CUT(1.5萬元，1人)；

莉莉花店(1.5萬元，1人)；

連記(1.5萬元，1人)；

小茄子公司(1.5萬元，1人)；

生活創作(1.5萬元，2人)；

LOCAL MOTION COMPANY(1.5萬元，1人)；

諾天科技(香港)(1.5萬元，1人)；

樂嘉設計工程(1.5萬元，1人)；

幸運風(1.5萬元，1人)；

聯發機電工程公司(1.5萬元，1人)；

陸提企業(1.5萬元，2人)；

LUXE WARE HK LIMITED(1.5萬元，1人)；

家雄物流(1.5萬元，1人)；

家雄運輸公司(1.5萬元，1人)；

麥輝記魚枱(1.5萬元，2人)；

萬興泰公司(1.5萬元，1人)；

文記(1.5萬元，1人)；

文苑書店(1.5萬元，1人)；

滿足養生(1.5萬元，1人)；

文氏精品世界(1.5萬元，1人)；

威創達國際(1.5萬元，1人)；

美明洗衣店(1.5萬元，2人)；

理程裝飾工程(1.5萬元，1人)；

MIMOSA TRADING CO(1.5萬元，1人)；

明德環球實業(1.5萬元，1人)；

碧儀(1.5萬元，1人)；

MODI HAIR SALON(1.5萬元，1人)；

MOMENTAI IMPORT AND EXPORT LIMITED(1.5萬元，1人)；

MOMO(1.5萬元，1人)；

多潤工程建材(1.5萬元，1人)；

俊慧智能發展中心(1.5萬元，1人)；

多研醫藥(1.5萬元，1人)；

NEVER SECOND CO(1.5萬元，1人)；

新時代投資(香港)(1.5萬元，1人)；

新人類(1.5萬元，1人)；

NEW RISE FAR EAST LIMITED(1.5萬元，1人)；

NEW STONE SALON(1.5萬元，1人)；

新利成雲石(1.5萬元，1人)；

藝林建築工程公司(1.5萬元，1人)；

好麵膳早餐速食小館(1.5萬元，1人)；

美軒時裝(1.5萬元，1人)；

NINO TRADING (HK) LTD(1.5萬元，2人)；

綠洲餐廳(1.5萬元，1人)；

安邦會計師事務所(1.5萬元，1人)；

東方協和公司(1.5萬元，1人)；

海外設計科技(1.5萬元，1人)；

P.S. KO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT(1.5萬元，1人)；

PACCAYA RESOURCES LTD.(1.5萬元，2人)；

百寶小食(1.5萬元，1人)；

何國昌會計師事務所(1.5萬元，1人)；

愛完美美容店(1.5萬元，1人)；

柏淼集團(1.5萬元，1人)；

寶利改衣專門店(1.5萬元，1人)；

三寶製版(1.5萬元，1人)；

寶利貿易公司(1.5萬元，1人)；

良田(1.5萬元，1人)；

盈潤(1.5萬元，1人)；

保進(國際)(1.5萬元，1人)；

RHOMBUS CAPITAL LIMITED(1.5萬元，1人)；

富安興(1.5萬元，1人)；

來思工程(1.5萬元，1人)；

好資源環保方案(1.5萬元，1人)；

思美發展(1.5萬元，1人)；

上記海鮮(1.5萬元，1人)；

訊成工程(1.5萬元，1人)；

銀帝貿易公司(1.5萬元，1人)；

SIMON & CO(1.5萬元，1人)；

天域廣告製作公司(1.5萬元，1人)；

天藝音樂中心(1.5萬元，1人)；

大記公司(1.5萬元，1人)；

泰萊清潔服務(1.5萬元，1人)；

德記汽車服務中心(1.5萬元，1人)；

德明鮮魚(1.5萬元，1人)；

德安藥行(1.5萬元，1人)；

TAKEOUT ENTERTAINMENT LIMITED(1.5萬元，1人)；

TEIN SHUN EXCHANGE(1.5萬元，1人)；

瀚益金融資本公司(1.5萬元，1人)；

戴倫斯公司(1.5萬元，1人)；

TH & CO(1.5萬元，1人)；

THE NAIL(1.5萬元，2人)；

天地旅運假期(1.5萬元，1人)；

天成行(1.5萬元，1人)；

天泰實業(1.5萬元，1人)；

天詠顧問公司(1.5萬元，1人)；

TNT SHOP(1.5萬元，1人)；

滔記五金(1.5萬元，1人)；

永順東南亞食品(1.5萬元，1人)；

尚棧(1.5萬元，2人)；

高潔乾洗(1.5萬元，1人)；

充值站(1.5萬元，1人)；

同威中醫藥(1.5萬元，1人)；

豫中醫診所(1.5萬元，1人)；

惠業空運(1.5萬元，1人)；

威向香港店(1.5萬元，1人)；

UNION RISE COMPANY LIMITED(1.5萬元，1人)；

VICKY CHAN & CO.(1.5萬元，1人)；

威格斯物業代理(1.5萬元，1人)；

利森拆車(1.5萬元，1人)；

怡通地產代理(1.5萬元，1人)；

華昌雞鴨(1.5萬元，1人)；

偉興海鮮(1.5萬元，1人)；

威華貿易公司(1.5萬元，1人)；

WALLPAPER MALL LIMITED(1.5萬元，1人)；

WALTER YIU & CO.(1.5萬元，1人)；

洗衣店(1.5萬元，1人)；

榮碩貿易(1.5萬元，1人)；

為你店(1.5萬元，1人)；

威信錶帶公司(1.5萬元，1人)；

捷馬投資(1.5萬元，1人)；

宏安貨運公司(1.5萬元，0人)；

凱旋公司(1.5萬元，1人)；

永昌(1.5萬元，1人)；

永輝工程(1.5萬元，2人)；

永行裝修公司(1.5萬元，1人)；

永興工程公司(1.5萬元，1人)；

永興隆(1.5萬元，1人)；

永利(1.5萬元，1人)；

永利吊機運輸公司(1.5萬元，1人)；

永佰公司(1.5萬元，1人)；

永朋理財顧問公司(1.5萬元，1人)；

穎駿物流(1.5萬元，1人)；

創譽盛略(1.5萬元，1人)；

惠宜投資(1.5萬元，1人)；

數智教育(1.5萬元，1人)；

威爾快(香港)(1.5萬元，1人)；

宏發(1.5萬元，1人)；

日儷纖體美容中心(1.5萬元，2人)；

YEE HING(1.5萬元，1人)；

英記(1.5萬元，2人)；

英傑(清拆)工程(1.5萬元，1人)；

耀發(1.5萬元，1人)；

曜鴻石磨腸粉(1.5萬元，1人)；

生機美(1.5萬元，1人)；

悅靚美甲睫毛美容中心(1.5萬元，1人)；

源茂興記茶莊(1.5萬元，1人)；

欽記(1.5萬元，1人)；

ZIZTAR LIMITED(1.5萬元，1人)；

12B HAIR & BEAUTY(1.5萬元，1人)；

九隆企業(1.5萬元，2人)；

川香(1.5萬元，1人)；

御品燒腊皇(1.5萬元，1人)；

紅葉理財咨詢服務公司(1.5萬元，1人)；

龍津美食(1.5萬元，1人)；

海洋珊瑚珠寶公司(1.49萬元，1人)；

彩虹洗衣專門店(1.49萬元，2人)；

盈康智富投資公司(1.47萬元，1人)；

卓彥中醫(1.47萬元，1人)；

CHRIS WONG CONSULTANT COMPANY(1.47萬元，1人)；

ELSA & COMPANY(1.47萬元，1人)；

宏華國際代理公司(1.47萬元，1人)；

坤記(1.47萬元，2人)；

LAU LAI MING MARCO (B D S) DENTAL SURGEON(1.47萬元，1人)；

北興行華健膠袋公司(1.47萬元，1人)；

嘉利安保險代理(1.47萬元，1人)；

DICKY POON COMPANY(1.46萬元，1人)；

AMPLE INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CO.(1.46萬元，1人)；

HARRY WONG & COMPANY(1.46萬元，1人)；

小綿羊生活百貨公司(1.45萬元，1人)；

水之源(1.44萬元，1人)；

董瑞鹿(1.44萬元，1人)；

耀成實業製品公司(1.44萬元，1人)；

燒買王小食店(1.44萬元，0人)；

DR. WONG & ASSOCIATES DENTAL SURGERY(1.43萬元，1人)；

行發卓越公司(1.43萬元，1人)；

陳梁律師行(1.43萬元，1人)；

演藝教室(1.43萬元，1人)；

千金堂中醫診所(1.43萬元，1人)；

倩渼專業美容中心(1.43萬元，1人)；

SILVER FOX (H.K.) CO.(1.43萬元，1人)；

致誠(1.43萬元，1人)；

WONG YUK SAU & CO.(1.43萬元，1人)；

發記小食(1.43萬元，1人)；

CE & CO(1.42萬元，1人)；

FATION(1.42萬元，2人)；

WONG CHI HUNG(1.41萬元，1人)；

LOBO CONSULTING CO(1.41萬元，1人)；

RACHEL WONG(1.41萬元，1人)；

仙麗髮廊(1.41萬元，2人)；

俊龍理財策劃公司(1.4萬元，1人)；

C.I.L. CARGO INTERNATIONAL LIMITED(1.4萬元，1人)；

HONG KONG VICTORIA EDUCATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED(1.4萬元，2人)；

雅詩女仕用品(1.4萬元，1人)；

GOOD HAPPY STARS LIMITED(1.4萬元，1人)；

JOVY & COMPANY(1.4萬元，1人)；

WILLIAM NGAI & COMPANY(1.4萬元，1人)；

男組橋(1.39萬元，1人)；

樂苗兒童成⾧顧問(1.38萬元，1人)；

力輝公司(1.38萬元，1人)；

VEE COLLECTION(1.37萬元，1人)；

紅茶髮廊(1.36萬元，1人)；

ALAN WOO & CO.(1.35萬元，1人)；

藝髮廊(1.35萬元，1人)；

永鼎理財公司(1.35萬元，1人)；

ATTRACTIVE HOBBIES(1.35萬元，2人)；

尊壹資源(1.35萬元，1人)；

中華紙業商會(1.35萬元，1人)；

曌君公司(1.35萬元，1人)；

簫建堃醫生醫務所(1.35萬元，2人)；

林良平牙科醫生醫務所(1.35萬元，1人)；

李燕華註冊中醫師(1.35萬元，1人)；

東達科技(1.35萬元，1人)；

FERRICK WAN & COMPANY(1.35萬元，1人)；

FINE HOPE DEVELOPMENT LIMITED(1.35萬元，1人)；

創建管理(1.35萬元，1人)；

富田服裝(1.35萬元，1人)；

富士時裝(1.35萬元，1人)；

顯達保險(1.35萬元，2人)；

黃金酒店(1.35萬元，1人)；

金時地產代理(1.35萬元，1人)；

開心屋(1.35萬元，2人)；

康富物流公司(1.35萬元，1人)；

港寶險(1.35萬元，1人)；

小島㇐公司(1.35萬元，1人)；

日本鋼閘(1.35萬元，1人)；

JJ FASHION WHOLESALE CO(1.35萬元，1人)；

JOAN & CO(1.35萬元，1人)；

醉雅貿易公司(1.35萬元，1人)；

萬花筒服務公司(1.35萬元，1人)；

嘉興電業公司(1.35萬元，1人)；

啟駿顧問(1.35萬元，1人)；

哥達(1.35萬元，2人)；

L.Y. FASHION & SHOES(1.35萬元，1人)；

林記(1.35萬元，1人)；

羅氏秘書(1.35萬元，2人)；

莉時裝公司(1.35萬元，1人)；

利奧顧問公司(1.35萬元，1人)；

泰美(1.35萬元，1人)；

蔡澤忠中醫(1.35萬元，1人)；

明輝水電工程(1.35萬元，1人)；

妹記(1.35萬元，1人)；

海洋(建材工程)公司(1.35萬元，1人)；

百合照相館(1.35萬元，1人)；

鵬達管理公司(1.35萬元，2人)；

十全十美(1.35萬元，1人)；

寶記蔬菜(1.35萬元，1人)；

專業裝飾設計公司(1.35萬元，1人)；

國盈𣾀兌(1.35萬元，1人)；

羅便臣乾濕洗衣中心(1.35萬元，1人)；

世昌雲石設計工程公司(1.35萬元，1人)；

嘉言顧問公司(1.35萬元，1人)；

TEA NOW MEDIA LTD.(1.35萬元，2人)；

泰而達(國際)(1.35萬元，1人)；

TETLEY CO LTD(1.35萬元，1人)；

添發殯儀(1.35萬元，1人)；

V SALON(1.35萬元，1人)；

華活裝飾工程公司(1.35萬元，1人)；

永安五金家庭用品(1.35萬元，1人)；

回春堂醫葯行(1.35萬元，1人)；

YEWEN AND CO.(1.35萬元，1人)；

㇐言蔬菜(1.35萬元，1人)；

裕薇店(1.35萬元，1人)；

金龍工程室內設計裝飾(1.35萬元，1人)；

和記玻璃鏡業公司(1.34萬元，2人)；

S & T CO.(1.34萬元，1人)；

永泰印務公司(1.34萬元，2人)；

美姿(1.33萬元，0人)；

天韻琴行(1.32萬元，3人)；

M & N(1.32萬元，1人)；

DANNY LEUNG & CO.(1.32萬元，1人)；

精藝五金模具貿易(1.32萬元，2人)；

SARAH'S COMPANY(1.32萬元，1人)；

SKY VIEW(1.32萬元，1人)；

達成行(1.32萬元，1人)；

WINNIE LEE & COMPANY(1.32萬元，1人)；

裕祥蛋行(1.32萬元，1人)；

WANG ON INVESTMENT CO LTD(1.31萬元，1人)；

星悅音樂中心(1.31萬元，1人)；

UNIT GOAL CO.(1.31萬元，1人)；

和昌小食(1.31萬元，1人)；

奧斯卡研習社(1.29萬元，1人)；

PHILEMON K N YU & CO(1.29萬元，1人)；

躍動物理治療復康中心(1.29萬元，2人)；

MR WONG CHUNG PUN TRADING COMPANY(1.28萬元，1人)；

全美保險代理公司(1.28萬元，1人)；

清晰點眼鏡(1.28萬元，1人)；

鄧偉鈞(1.28萬元，1人)；

DEREK LEUNG WAI CHEONG & CO(1.28萬元，1人)；

葉劍明大律師(1.28萬元，1人)；

進倩顧問(1.28萬元，3人)；

樽樽樂寵物美容(1.28萬元，1人)；

昌合(1.28萬元，1人)；

同昇集團(1.28萬元，1人)；

威豫(1.28萬元，1人)；

青衣真君大帝廟宇管理委員會(1.28萬元，1人)；

東南環保回收公司(1.28萬元，1人)；

WONG TZE KIN DAVID(1.28萬元，1人)；

YUG AND DRISH HK LIMITED(1.28萬元，1人)；

雲石小姐(1.27萬元，5人)；

DR WILSON CHANG(1.26萬元，1人)；

JUN A. LEE(1.26萬元，1人)；

WONG SUM YIN (EUNICE) FINANCIAL SERVICES AND CONSULTANCY(1.26萬元，1人)；

林達公司(1.25萬元，1人)；

禾輋(1.25萬元，1人)；

RAYMOND & CO(1.25萬元，1人)；

啟德樓業主立案法團(1.25萬元，2人)；

福州貿易(1.23萬元，3人)；

M C Y F(1.23萬元，1人)；

SELINA HUNG & CO(1.22萬元，1人)；

彩宜公司(1.22萬元，1人)；

EUGENIA CO.(1.2萬元，1人)；

ACHIEVE-I-WEALTHMANAGEMENT(1.2萬元，1人)；

ADAM MA CONSULTING COMPANY(1.2萬元，1人)；

ADA'S COMPANY(1.2萬元，1人)；

AUTUMN COMPANY(1.2萬元，1人)；

B & H HAIR(1.2萬元，1人)；

便利廣告用品公司(1.2萬元，1人)；

巴洛斯珠寶(1.2萬元，1人)；

寶寶美容(1.2萬元，1人)；

佳領公司(1.2萬元，1人)；

CAT CAT COMPANY(1.2萬元，1人)；

CHAI KEE FISH STALL(1.2萬元，1人)；

CHAN KIN FEI ADRIAN(1.2萬元，1人)；

真仁公司(1.2萬元，1人)；

祥發棧(1.2萬元，1人)；

壯建國際企業公司(1.2萬元，1人)；

泉記(1.2萬元，1人)；

數碼港通訊器材維修公司(1.2萬元，1人)；

龍毅企業(1.2萬元，1人)；

領順(1.2萬元，1人)；

髮飾(1.2萬元，2人)；

G-TECH COMPUTING(1.2萬元，1人)；

喜昇集團 - 林記燒臘(1.2萬元，1人)；

尚素廚房(1.2萬元，1人)；

興記運輸收賣五金廢紙(1.2萬元，1人)；

香港新界地區事務顧問協會(1.2萬元，1人)；

亨宜發展(1.2萬元，1人)；

沛恆顧問公司(1.2萬元，1人)；

喜悅創意學坊(1.2萬元，1人)；

曾家欣財務策劃服務公司(1.2萬元，2人)；

KA KIN COMPANY(1.2萬元，1人)；

淦興(1.2萬元，2人)；

KAPO GARMENT ACCESSORIES CO.(1.2萬元，1人)；

基記(1.2萬元，1人)；

京橋(1.2萬元，1人)；

魚肉湯皇美食(1.2萬元，1人)；

KOLOK TRADING LIMITED(1.2萬元，1人)；

林華記(1.2萬元，1人)；

LAYER LIMITED(1.2萬元，1人)；

MAGGIE CHAN AND CO(1.2萬元，1人)；

麻甩佬(1.2萬元，2人)；

家輝企業(1.2萬元，2人)；

貓咪貓咪HOME(1.2萬元，1人)；

微道顧問公司(1.2萬元，1人)；

南豐參茸行(1.2萬元，1人)；

利德冷凍鋼具工程公司(1.2萬元，1人)；

新龍豐洗衣店(1.2萬元，3人)；

尼詩髮廊(1.2萬元，1人)；

千色布藝(1.2萬元，1人)；

PICGROUND KIDS GALLERY(1.2萬元，1人)；

波記美食(1.2萬元，1人)；

寶利洗衣店(1.2萬元，1人)；

彩虹影印公司(1.2萬元，1人)；

S & K STUDIO(1.2萬元，1人)；

SALON - A(1.2萬元，1人)；

優霸環保拓展貿易(1.2萬元，2人)；

學士島學習中心(1.2萬元，1人)；

時勢國際投資(1.2萬元，1人)；

食記(1.2萬元，1人)；

粉仔檔(1.2萬元，1人)；

崇武堂醫藥局(1.2萬元，1人)；

醒目琴行(1.2萬元，1人)；

德源粉麵(1.2萬元，2人)；

TANG SAU CHING & COMPANY(1.2萬元，1人)；

添記公司(1.2萬元，1人)；

添記新青年理髮公司(1.2萬元，1人)；

同昌行(1.2萬元，1人)；

TWINKLE INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED(1.2萬元，1人)；

UNIQUE(1.2萬元，1人)；

VIVIENNE PROMOTION MARKET(1.2萬元，1人)；

慧明實業公司(1.2萬元，1人)；

泓楓髮廊(1.2萬元，1人)；

WAN WAI KEUNG & COMPANY(1.2萬元，1人)；

榮豐海味雜貨(1.2萬元，1人)；

永星香港投資(1.2萬元，1人)；

和記辦館(1.2萬元，1人)；

億輝物流(1.2萬元，1人)；

盈髮廊(1.2萬元，1人)；

耀記新魚枱(1.2萬元，2人)；

元興牛肉部(1.2萬元，1人)；

111公司(1.2萬元，1人)；

發記美食中心(1.2萬元，1人)；

萬生欄(1.2萬元，0人)；

黎星華跌打醫局(1.2萬元，1人)；

MINI P H WONG(1.19萬元，1人)；

FIONA CO(1.19萬元，1人)；

鴻運旅運公司(1.17萬元，2人)；

陳紫民中醫診所(1.17萬元，1人)；

西醫彭樹森(1.17萬元，1人)；

富士洗衣(1.17萬元，1人)；

HEAD TOUCH(1.17萬元，1人)；

安琪乾洗公司(1.17萬元，2人)；

保良局朱正賢教育服務中心(1.17萬元，3人)；

新記(1.17萬元，1人)；

UNIQUE MEDIC COMPANY LIMITED(1.17萬元，1人)；

EC GOING COMPANY(1.15萬元，1人)；

萬事達行(1.14萬元，2人)；

翠西咨詢(1.14萬元，1人)；

摯誠金融咨詢公司(1.14萬元，1人)；

利隆石油氣工程公司(1.14萬元，1人)；

多培教育及音樂藝術中心(1.13萬元，1人)；

天韻琴行(1.13萬元，1人)；

公文式石蔭教育中心(1.13萬元，3人)；

美㇐皮鞋公司(1.13萬元，1人)；

ABM CONSULTING CO., LIMITED(1.13萬元，1人)；

昌安蔬菜批發(1.13萬元，1人)；

利運物流儲運公司(1.13萬元，1人)；

金城實業公司(1.13萬元，1人)；

HAIR PARK(1.13萬元，2人)；

力權專業通訊冷氣電器公司(1.13萬元，1人)；

李永紅(1.13萬元，1人)；

LORIS LEUNG FINANCIAL PLANNING(1.13萬元，1人)；

MONICA & CO(1.13萬元，2人)；

活水發展公司(1.13萬元，1人)；

愛華繡莊(1.13萬元，1人)；

優質保險公司(1.13萬元，1人)；

陳文華(1.13萬元，1人)；

SANDY'S & CO(1.13萬元，1人)；

日式皇室寵物美容(1.13萬元，1人)；

呂駿彥(1.13萬元，1人)；

永豐隆(1.13萬元，2人)；

WLC COMPANY LIMITED(1.13萬元，1人)；

黃奕藜(曉黎)中醫針灸醫館(1.13萬元，2人)；

昕然貿易(1.13萬元，1人)；

CONNIE CHIU & CO(1.12萬元，1人)；

ONE WEALTH MANAGEMENT(1.11萬元，1人)；

天盛行香燭紙業佛具公司(1.11萬元，1人)；

WAN WAN COMPANY(1.1萬元，1人)；

ACUMEN SYSTEM(1.1萬元，1人)；

百事利公司(1.1萬元，1人)；

盈莉時裝(1.09萬元，1人)；

天姿化粧美容中心(1.09萬元，1人)；

MARGARET WONG & CO(1.09萬元，2人)；

TRENDY(1.09萬元，1人)；

K+A零食站(1.09萬元，1人)；

進益電子(1.08萬元，1人)；

典範髮型設計(1.08萬元，1人)；

正在教育(1.08萬元，2人)；

BEZZIE CO.(1.07萬元，1人)；

CYNTHIA LI COMPANY(1.07萬元，1人)；

飛行膠輪電池公司(1.07萬元，1人)；

榮通國際實業(1.07萬元，1人)；

綠保坊(1.07萬元，1人)；

綠保坊(1.07萬元，1人)；

莉髮廊(1.07萬元，1人)；

陞婷遊艇(1.07萬元，1人)；

永恒(1.07萬元，1人)；

英蔚運輸公司(1.07萬元，1人)；

YUI KEE ENTERPRISES AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED(1.07萬元，1人)；

時代專業乾濕洗衣公司(1.06萬元，1人)；

㇐鳴財富管理顧問公司(1.06萬元，1人)；

天悅中醫中心(1.06萬元，2人)；

添記(1.06萬元，1人)；

ERICA(1.06萬元，1人)；

華蘭電腦顧問(1.05萬元，1人)；

AMBROSE COMPANY(1.05萬元，1人)；

ANDY CHEUNG & COMPANY(1.05萬元，1人)；

天慧時裝(1.05萬元，1人)；

夢迪莎美容健美中心(1.05萬元，1人)；

千色(1.05萬元，1人)；

鋐錏(1.05萬元，1人)；

B B & CO(1.05萬元，1人)；

B.O. COMPANY(1.05萬元，1人)；

美化園藝公司(1.05萬元，2人)；

BENNY CHAN & COMPANY(1.05萬元，1人)；

BETTY'S COMPANY(1.05萬元，1人)；

BINGO & CO(1.05萬元，1人)；

BONNIE CHEUNG & CO(1.05萬元，1人)；

廣東話請按㇐字公司(1.05萬元，1人)；

洗車營(1.05萬元，2人)；

CHEUNG YUK MUI & CO(1.05萬元，1人)；

松石齋印刷公司(1.05萬元，1人)；

CHRISTINA FUNG & CO(1.05萬元，2人)；

肥肥漫畫廊(1.05萬元，1人)；

康樂發展(1.05萬元，1人)；

創意堡紙藝(1.05萬元，1人)；

D.J. COMPANY(1.05萬元，1人)；

DAN CHAN COMPANY(1.05萬元，1人)；

日日髮品(1.05萬元，1人)；

寯和公司(1.05萬元，1人)；

DNA ASSURANCE CONSULTANCY(1.05萬元，1人)；

DORIS LI & COMPANY(1.05萬元，1人)；

DR ANDES H K WU(1.05萬元，1人)；

皇廷食品(1.05萬元，1人)；

E.V.O LIMITED(1.05萬元，1人)；

日高貿易公司(1.05萬元，2人)；

EDDY LAM & COMPANY(1.05萬元，1人)；

EDMOND KWOK & COMPANY(1.05萬元，1人)；

ELAIN YAU MEI LING CO(1.05萬元，1人)；

浣紗坊(1.05萬元，1人)；

豐順食品公司(1.05萬元，1人)；

美甲坊(1.05萬元，1人)；

福誠鮮魚(1.05萬元，1人)；

思傑公司(1.05萬元，1人)；

富通物流公司(1.05萬元，1人)；

GAVIN & CO.(1.05萬元，1人)；

然慧美容纖體美容中心(1.05萬元，1人)；

好運服務(1.05萬元，1人)；

鴻運旅店(1.05萬元，1人)；

亨通客運公司(1.05萬元，1人)；

HARMONY CRAFTS(1.05萬元，1人)；

HINTS TANG & COMPANY(1.05萬元，1人)；

香港專業乾洗公司(1.05萬元，1人)；

香港博尼(1.05萬元，1人)；

看雲軒(1.05萬元，1人)；

鴻發貿易公司(1.05萬元，1人)；

鴻喜茶水飯店(1.05萬元，1人)；

鴻泰貿易公司(1.05萬元，1人)；

I DOGGY PET HOUSE(1.05萬元，2人)；

資訊興業(1.05萬元，1人)；

JC & CO.(1.05萬元，1人)；

JC BEE COMPANY(1.05萬元，1人)；

佳坊牛雜店(1.05萬元，1人)；

JOE & CO(1.05萬元，1人)；

加力公司(1.05萬元，1人)；

金豐公司(1.05萬元，1人)；

KATHERINE LIU'S COMPANY(1.05萬元，1人)；

KIA ORA(1.05萬元，1人)；

KT CONSULTANT(1.05萬元，1人)；

權記時菜(1.05萬元，1人)；

吉祥寶燭(1.05萬元，1人)；

羅球記菜檔(1.05萬元，1人)；

LAYKIN COMMUNICATIONS(1.05萬元，1人)；

LILY LEE & CO(1.05萬元，1人)；

基督教主恩服務社(1.05萬元，1人)；

祥明創富經營最好地產代理(1.05萬元，1人)；

幸運公司(1.05萬元，1人)；

MBK TRADING COMPANY(1.05萬元，1人)；

美研保險公司(1.05萬元，1人)；

明積置業投資(1.05萬元，4人)；

明輝士多(1.05萬元，1人)；

紡聯企業(1.05萬元，1人)；

新永恒洗衣公司(1.05萬元，1人)；

諾亞公司(1.05萬元，1人)；

PAMIR ADVISORY(1.05萬元，1人)；

彭記凍肉(1.05萬元，1人)；

PATRICIA AND COMPANY(1.05萬元，1人)；

公司(1.05萬元，1人)；

寶記食品公司(1.05萬元，1人)；

利銀(香港)(1.05萬元，2人)；

信譽搬屋物流(1.05萬元，2人)；

RICKY LAM FUK YUEN(1.05萬元，1人)；

ROGER HO & CO(1.05萬元，1人)；

S.H.S.(1.05萬元，1人)；

細雄蔬菓批發(1.05萬元，1人)；

鄺芷玲(1.05萬元，1人)；

三好菓欄(1.05萬元，1人)；

SELINA LAI(1.05萬元，1人)；

上海美食(1.05萬元，1人)；

成業冷氣電業工程(1.05萬元，1人)；

式傑公司(1.05萬元，1人)；

思雅(1.05萬元，1人)；

SMART STORE TRADING(1.05萬元，1人)；

SMART TOOL VENTURES LIMITED(1.05萬元，1人)；

德興旅運公司(1.05萬元，1人)；

鄧寶生中醫跌打(1.05萬元，1人)；

香港中醫專科醫療中心(1.05萬元，1人)；

桃圓小食(1.05萬元，1人)；

TRACY TSANG & CO.(1.05萬元，1人)；

龍城企業(1.05萬元，1人)；

曾創記(1.05萬元，1人)；

28鞋店(1.05萬元，1人)；

譽㇐物業代理(1.05萬元，2人)；

W & H CO(1.05萬元，1人)；

WING CHE SERVICE CO(1.05萬元，1人)；

永安寧藥行(1.05萬元，1人)；

WINTSUN PRODUCTION HOUSE(1.05萬元，1人)；

WISTERIA(1.05萬元，1人)；

香港幸福狐狸(1.05萬元，1人)；

怡家花店(1.05萬元，1人)；

三元智庫(1.05萬元，1人)；

恆美設計製作(1.05萬元，1人)；

勝記菜檔(1.05萬元，1人)；

和記鮮果(1.05萬元，1人)；

康泰蔬菓(1.05萬元，1人)；

恒昌五金(1.05萬元，1人)；

新樂園(1.05萬元，1人)；

東興鮮菜(1.05萬元，1人)；

街坊美食(1.05萬元，1人)；

財記海鮮(1.05萬元，1人)；

香港紫雲投資顧問公司(1.05萬元，0人)；

關恒芬(1.05萬元，2人)；

睿思優才教室(1.05萬元，1人)；

慧栢(1.04萬元，1人)；

VITALITY HEALTH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(1.04萬元，2人)；

陳洪玉蘭(1.04萬元，1人)；

乃多慈善基金(1.04萬元，1人)；

啟順行(1.03萬元，1人)；

韋氏公司(1.02萬元，1人)；

中南葯行(1.02萬元，1人)；

摩摩寵物用品店(1.02萬元，2人)；

PET PET SHOP COMPANY(1.02萬元，1人)；

V.CUT髮型屋(1.02萬元，1人)；

九龍脊科治療中心(1.01萬元，1人)；

ELAINE HO & COMPANY(1.01萬元，1人)；

PAT CHU AND COMPANY(1.01萬元，1人)；

演藝教室(1.01萬元，2人)；

TIARE LIMITED(1.01萬元，2人)；

億兆京(1萬元，1人)；

華記公司(0.99萬元，1人)；

尚御藥房經營尚御藥坊(0.99萬元，2人)；

ANGELA WONG & CO.(0.99萬元，1人)；

D & D COMPANY(0.99萬元，1人)；

ELAINE WAN & ASSOCIATES(0.99萬元，1人)；

香港工商總會西貢分會(0.99萬元，1人)；

IWY CONSULTANT CO(0.99萬元，1人)；

K & L CO(0.99萬元，1人)；

信詩雅公司(0.99萬元，1人)；

欣欣童裝(0.99萬元，1人)；

C W COMPANY(0.99萬元，1人)；

BB寵物魚樂(0.98萬元，1人)；

博堤瀾普金融顧問(0.98萬元，1人)；

勤廸裝飾水電工程(0.98萬元，1人)；

陳元漁枱(0.98萬元，1人)；

翔記報紙(0.98萬元，1人)；

芬記拖車(0.98萬元，2人)；

KENNETH LUK(0.98萬元，1人)；

KING'S MARKETING & RESEARCH CO(0.98萬元，1人)；

鄺維敏(0.98萬元，1人)；

萬雄家品公司(0.98萬元，1人)；

SEA NAVIGATOR LIMITED(0.98萬元，1人)；

申智(0.98萬元，1人)；

運通公司(0.98萬元，1人)；

川虹公司(0.98萬元，1人)；

西貢文仔記麵食店(0.98萬元，1人)；

傳匯財富管理(0.97萬元，1人)；

時代廣告代理公司(0.97萬元，1人)；

CHING KA NAM COMPANY(0.96萬元，1人)；

典雅髮型設計(0.96萬元，1人)；

SANDY FAN CO(0.96萬元，1人)；

IN-HOUSE(0.95萬元，2人)；

大㇐藝術設計學院(0.95萬元，2人)；

孫懷瑾醫生醫務所(0.95萬元，1人)；

西九社區共融服務中心(0.95萬元，1人)；

泰興行(0.95萬元，1人)；

金漢大廈業主立案法團(0.95萬元，2人)；

SHIRLEY COMPANY(0.94萬元，2人)；

養生精彩(0.94萬元，1人)；

千金方中醫(全科)診所(0.94萬元，1人)；

YO YO LAU COMPANY(0.94萬元，1人)；

南華藥業公司(0.94萬元，1人)；

WILLIAM FAN CONSULTANCY COMPANY(0.93萬元，1人)；

香港專業製咭有跟公司(0.93萬元，1人)；

飛雪永恒投資公司(0.93萬元，1人)；

NG SIK KIU & COMPANY(0.93萬元，1人)；

黃偉傑大律師(0.93萬元，1人)；

A AND W CO.,(0.93萬元，1人)；

童謠音樂藝術中心(0.92萬元，1人)；

潤記花店(0.91萬元，1人)；

古中醫教育中心(古中醫、古中醫研究所，古中醫學會)(0.9萬元，2人)；

亞洲創意教育發展(0.9萬元，1人)；

本邦發展服務(0.9萬元，2人)；

BLUEGATE STUDIO LIMITED(0.9萬元，4人)；

C WONG & CO(0.9萬元，1人)；

迦南公司(0.9萬元，1人)；

樂靈坊(0.9萬元，1人)；

CHERRY WOO & CO(0.9萬元，1人)；

祥棧肉枱(0.9萬元，1人)；

卓瓏公司(0.9萬元，1人)；

駿達公司(0.9萬元，1人)；

鍾記(0.9萬元，1人)；

克萊爾物流公司(0.9萬元，1人)；

COLKEN HAU(0.9萬元，1人)；

DR CHAN CHOR KWONG'S CLINIC(0.9萬元，1人)；

輝記菜檔(0.9萬元，1人)；

青田優質蔬菜(0.9萬元，1人)；

肥榮鮮菓(0.9萬元，1人)；

科華貿易(0.9萬元，1人)；

富安達物業服務(0.9萬元，1人)；

GARY & COMPANY(0.9萬元，1人)；

金富豐(0.9萬元，1人)；

GRACE FINANCIAL CONSULTANCY(0.9萬元，1人)；

宜居地產公司(0.9萬元，1人)；

HAIR STUDIO(0.9萬元，1人)；

恒美公司(0.9萬元，1人)；

康喬保險公司(0.9萬元，1人)；

香港腦神經中心(0.9萬元，1人)；

合和企業(0.9萬元，1人)；

彙文教育(0.9萬元，1人)；

創新思維教育中心(0.9萬元，1人)；

千禧美容髮型設計(0.9萬元，1人)；

JMRA DEVELOPMENT COMPANY(0.9萬元，1人)；

KRIS CHAN S.P. CO(0.9萬元，1人)；

權記(0.9萬元，1人)；

鉅興貿易公司(0.9萬元，1人)；

均豐(0.9萬元，3人)；

天泉淨水公司(0.9萬元，1人)；

羅國威中醫跌打骨科(0.9萬元，1人)；

LINDA TAI & CO.(0.9萬元，1人)；

撈起食品(0.9萬元，1人)；

M F MAK MICHELLE & CO(0.9萬元，1人)；

滙賢中醫館(0.9萬元，1人)；

銘軒旅運公司(0.9萬元，2人)；

天生源(0.9萬元，1人)；

吳錫奎中醫師(0.9萬元，1人)；

ONE PLUS ONE COMPANY(0.9萬元，1人)；

東方食神(0.9萬元，1人)；

PAT WONG & COMPANY(0.9萬元，1人)；

品質視力(0.9萬元，1人)；

上海找換行(0.9萬元，1人)；

上海美食(0.9萬元，1人)；

順興蔘茸行(0.9萬元，2人)；

銀川時裝批發(0.9萬元，2人)；

小藍(0.9萬元，1人)；

天生恩記參茸葯行(0.9萬元，1人)；

TOP GUN INSURANCE CO.(0.9萬元，1人)；

蘇偉富律師事務所(0.9萬元，2人)；

華源貿易公司(0.9萬元，1人)；

Y & L SALON(0.9萬元，1人)；

潤記(0.9萬元，1人)；

裕聯欄堯記(0.9萬元，1人)；

DAVY HUI CONSULTANCY(0.89萬元，1人)；

ALFRED CHOW & CO(0.89萬元，1人)；

MY GLORY CHINESE MEDICINE CLINIC LIMITED(0.88萬元，1人)；

慈康中醫針灸診所(0.88萬元，1人)；

卓盈髮廊(0.87萬元，1人)；

中醫師邱家道診所(0.87萬元，1人)；

海記海鮮(0.87萬元，1人)；

景輝行(0.87萬元，1人)；

魔髮(0.87萬元，1人)；

MOL(0.87萬元，1人)；

JANE LAM & CO.(0.86萬元，1人)；

無盡財富管理(0.86萬元，1人)；

CHAN KA LOK(0.85萬元，1人)；

PHILIP MAK & ASSOCIATES(0.85萬元，1人)；

SMITH LEUNG COMPANY(0.85萬元，1人)；

黃敏儀(0.85萬元，1人)；

欣悅顧問公司(0.84萬元，1人)；

宏佳船務(0.84萬元，1人)；

源泰海味(0.84萬元，1人)；

AARON LEE & CO(0.83萬元，1人)；

陳翱謙(0.83萬元，1人)；

趙博安(0.83萬元，1人)；

大同汽水(0.83萬元，2人)；

ERIC LEUNG'S AND COMPANY(0.83萬元，1人)；

中菲僱傭代理(0.83萬元，1人)；

J & S COMPANY(0.83萬元，1人)；

康源投資(0.83萬元，1人)；

S & W (HONG KONG) COMPANY(0.83萬元，1人)；

大家好葯行(0.83萬元，1人)；

TERESA WONG & COMPANY(0.83萬元，1人)；

VIVIAN'S COMPANY(0.83萬元，1人)；

旭昇貿易公司(0.83萬元，1人)；

CHANGE CHANCE COMPANY(0.81萬元，1人)；

縱橫國際管理諮詢公司(0.8萬元，1人)；

安諾服務公司(0.8萬元，1人)；

大㇐貿易公司(0.8萬元，1人)；

曉仲中醫診所(0.8萬元，1人)；

天韻琴行(0.79萬元，2人)；

DANNIS CHAN & COMPANY(0.79萬元，1人)；

HALINA CHEUNG & COMPANY(0.78萬元，1人)；

AMY NG & COMPANY(0.78萬元，1人)；

陳幸運保險代理(0.78萬元，1人)；

明思教育中心(0.78萬元，2人)；

ON FAT SNACK SHOP(0.78萬元，1人)；

Y Y SERVICE CO(0.78萬元，1人)；

CHAN MING SUM & CO(0.78萬元，1人)；

朱亦彤(0.78萬元，1人)；

MAGGIE M Y NG & CO(0.77萬元，1人)；

零食之皇(0.77萬元，1人)；

嘉利行(0.77萬元，1人)；

KELDA CHEUNG & CO(0.77萬元，1人)；

滿分教育(香港)(0.77萬元，1人)；

三慧投資(0.76萬元，1人)；

M & C CONSULTING COMPANY(0.76萬元，1人)；

海弦琴行(0.75萬元，1人)；

晴森顧問公司(0.75萬元，1人)；

玲曨內衣(0.75萬元，1人)；

AMY TSUI CONSULTANT CO.(0.75萬元，1人)；

區富然跌打針灸(0.75萬元，1人)；

君渝纖體美容(0.75萬元，0人)；

CATHY CHO & COMPANY(0.75萬元，1人)；

潮棧髮廊(0.75萬元，1人)；

駿威公司(0.75萬元，1人)；

DANCING WOLF MEDIA(0.75萬元，1人)；

DORIS TANG INSURANCE COMPANY(0.75萬元，1人)；

EYEBROW ZONE LIMITED(0.75萬元，1人)；

佳誠金融(0.75萬元，1人)；

GABRIEL TSANG(0.75萬元，1人)；

金力貿易公司(0.75萬元，1人)；

謙諾工程(0.75萬元，1人)；

HIMYAN SHOP(0.75萬元，1人)；

日本水果百貨專門店(0.75萬元，1人)；

康威貿易公司(0.75萬元，1人)；

INTERTEX TRADING CO LTD(0.75萬元，1人)；

劍雄3D工作室(0.75萬元，1人)；

加興時裝批發(0.75萬元，1人)；

金蔓利(0.75萬元，1人)；

鐳射鷹國際公司(0.75萬元，1人)；

朗晴醫務中心(0.75萬元，1人)；

文滙記(0.75萬元，1人)；

咪咪美食(0.75萬元，1人)；

萬通保險代理(0.75萬元，1人)；

億寶康樂發展(0.75萬元，1人)；

毛毛成人情趣店(0.75萬元，1人)；

旺角賓館(0.75萬元，1人)；

羽濼寵物店(0.75萬元，1人)；

展祥公司(0.75萬元，1人)；

好利來印嘜公司(0.75萬元，1人)；

海勝洋行(0.75萬元，1人)；

玄宗佛道舍(0.75萬元，1人)；

匯誠顧問公司(0.75萬元，1人)；

RC & COMPANY(0.75萬元，1人)；

成利工程公司(0.75萬元，1人)；

SIMON'S CO(0.75萬元，1人)；

小博士教室(0.75萬元，1人)；

食得樂(0.75萬元，1人)；

通利絲網製作(0.75萬元，1人)；

光理防偽顧問(0.75萬元，1人)；

聯合車行(0.75萬元，1人)；

天慧教育(0.75萬元，1人)；

偉記運輸(0.75萬元，1人)；

尉文中介服務公司(0.75萬元，1人)；

穎美(0.75萬元，1人)；

祥記美食(0.75萬元，0人)；

專仁理財顧問服務公司(0.75萬元，1人)；

眼鏡站(0.75萬元，1人)；

天譽(香港)(0.74萬元，1人)；

香港索菲亞家居商行(0.74萬元，1人)；

平利號公司(0.74萬元，1人)；

俞書報社(0.72萬元，1人)；

美髮廊(0.72萬元，1人)；

BONNIE HO & CO(0.72萬元，1人)；

卓時金融(0.72萬元，1人)；

數碼印廊(0.72萬元，1人)；

傑出創作(0.72萬元，3人)；

KENNITH WONG & COMPANY(0.72萬元，1人)；

文記(0.72萬元，1人)；

慧星速遞(0.72萬元，2人)；

時和(0.72萬元，1人)；

明耀發展(0.72萬元，1人)；

匯智理財(0.72萬元，1人)；

同記(0.72萬元，1人)；

錦榮(0.72萬元，1人)；

INSURANCE CONSULTANT(0.72萬元，1人)；

HEI LAM COMPANY(0.71萬元，1人)；

MOON LIFE SERVICES COMPANY(0.71萬元，1人)；

A&T COMPANY(0.71萬元，1人)；

喜蓮創作坊(0.71萬元，4人)；

APLUS+(0.7萬元，1人)；

FEMME SECRET LINGERIE(0.7萬元，1人)；

穎莉珠寶公司(0.69萬元，1人)；

WEALTH & YOUNG ASSET MANAGEMENT(0.68萬元，1人)；

CHELSEA CO(0.68萬元，1人)；

ARION LAM & CO(0.68萬元，1人)；

香港宋慶齡金鑰匙培訓基金會(0.68萬元，1人)；

鴻記餐廳(0.68萬元，1人)；

M46A(0.68萬元，2人)；

MACY LAU & CO.(0.68萬元，1人)；

奧廸髮廊(0.68萬元，1人)；

PHOEBE & CO(0.68萬元，1人)；

心。童行家庭教育中心(0.68萬元，1人)；

欣朗(0.68萬元，2人)；

上海揚子美髮公司(0.68萬元，1人)；

YVONNE KWOK & CO.(0.68萬元，1人)；

P H D COMPANY(0.67萬元，1人)；

G&J公司(0.66萬元，1人)；

童樂服飾玩具(0.66萬元，2人)；

PCC COMPANY(0.66萬元，1人)；

寶華傢俬(0.66萬元，1人)；

XANADU FINANCIAL SERVICES(0.66萬元，1人)；

寶麗理髮公司(0.65萬元，2人)；

大孖醬料(元朗)(0.65萬元，2人)；

香港參茸藥材寶壽堂商會(0.64萬元，1人)；

JOHANN CHU & CO(0.64萬元，1人)；

婚紗舖(0.63萬元，1人)；

何炎製衣廠(0.63萬元，1人)；

何傑強(0.63萬元，1人)；

LAM & CO(0.63萬元，1人)；

聯坤號(0.63萬元，1人)；

NICE BEAUTY SALON(0.63萬元，1人)；

ELLEN WONG CONSULTANT COMPANY(0.62萬元，1人)；

茗髮廊(0.62萬元，1人)；

薈萃新姿(0.61萬元，1人)；

JULIA LEUNG COMPANY(0.61萬元，1人)；

進升補習中心(0.6萬元，1人)；

碧瑤綠色科技(0.6萬元，1人)；

麗盈薈公司(0.6萬元，1人)；

CATHERINA CHIU & COMPANY(0.6萬元，1人)；

周明鮮魚(0.6萬元，1人)；

心思花藝(0.6萬元，1人)；

大眾影音公司(0.6萬元，1人)；

DELTA DIGITAL IMAGING LIMITED(0.6萬元，1人)；

易達行旅遊(0.6萬元，1人)；

ELLEN LAM & CO.(0.6萬元，1人)；

雅麗詩美容(0.6萬元，1人)；

有頭髮有辦法(0.6萬元，1人)；

發達啦(0.6萬元，1人)；

FELINA & COMPANY(0.6萬元，1人)；

GRACE WONG & CO.(0.6萬元，1人)；

新恒星改衣專門店(0.6萬元，1人)；

顯芳(0.6萬元，1人)；

K.W. LUI IRENE(0.6萬元，1人)；

儉誠書局(0.6萬元，1人)；

KWONG CHUN SUN & COMPANY(0.6萬元，1人)；

領騏鞋業(0.6萬元，1人)；

新幹線(堡莎)洗衣店(0.6萬元，1人)；

浩騰科技(0.6萬元，1人)；

PEONY & CO(0.6萬元，1人)；

PINKY CHAN & CO(0.6萬元，1人)；

八達印刷公司(0.6萬元，1人)；

群記鞋業(0.6萬元，1人)；

山光文具家品店(0.6萬元，1人)；

SISKEE COMPANY(0.6萬元，1人)；

安順裝飾維修工程(0.6萬元，1人)；

天空企業公司(0.6萬元，1人)；

騰龍閣麵飽西餅專門店(0.6萬元，2人)；

珍寶百貨店(0.6萬元，1人)；

潮流湯飯(0.6萬元，1人)；

偉信公司(0.6萬元，2人)；

永盈首飾(0.6萬元，1人)；

智霖發展公司(0.6萬元，1人)；

智匯理財策劃(0.6萬元，1人)；

欣景置業(0.6萬元，1人)；

邱記菜枱(0.6萬元，1人)；

妍妮美容屋(0.6萬元，1人)；

永輝工程(0.6萬元，1人)；

炸魚肉(0.6萬元，1人)；

悠嫺手作(0.6萬元，1人)；

SII MANAGEMENT COMPANY(0.59萬元，1人)；

文訊雜誌屋(0.59萬元，2人)；

天佳工程(0.59萬元，1人)；

天韻琴行(0.57萬元，3人)；

羅莎髮廊(0.57萬元，1人)；

LUCAS CHEUNG & CO.(0.57萬元，1人)；

潤發蔬菜(0.57萬元，1人)；

領先教育中心(0.56萬元，1人)；

TOPS PROFESSIONAL TRAINING COMPANY(0.55萬元，2人)；

駿欣行(0.55萬元，2人)；

WU KING FONG COMPANY(0.55萬元，1人)；

華駿企業(0.54萬元，3人)；

P&A(0.54萬元，1人)；

維亞國際貿易公司(0.54萬元，1人)；

保栢公司(0.54萬元，1人)；

富旺集團(0.53萬元，4人)；

演基發展(0.53萬元，1人)；

學林園地(0.53萬元，1人)；

PLS INSURANCE COMPANY(0.52萬元，1人)；

富翠公司(0.51萬元，1人)；

DR CHAN WAI HUNG CLINIC(0.51萬元，1人)；

新龍江快餐店(0.51萬元，2人)；

智勵(0.5萬元，1人)；

CINDY LI & CO(0.49萬元，1人)；

避暑山莊(0.48萬元，2人)；

GROUP BEST INTERNATIONAL LIMITED(0.48萬元，2人)；

特價文具(0.48萬元，1人)；

CICE NG & CO.(0.47萬元，1人)；

朱嘉信(0.47萬元，1人)；

鍾家聲(0.47萬元，1人)；

PRISCILLA CHAN & CO(0.46萬元，1人)；

中川(0.46萬元，2人)；

JANE CO.(0.45萬元，1人)；

亞仙奴貿易(0.45萬元，1人)；

AMY YEH AND COMPANY(0.45萬元，1人)；

BOSH CO(0.45萬元，1人)；

C K & COMPANY LIMITED(0.45萬元，1人)；

張信靈(0.45萬元，1人)；

梁淑珍中醫師(0.45萬元，3人)；

創作坊(0.45萬元，1人)；

鑽發(0.45萬元，1人)；

夢工房(0.45萬元，1人)；

EDMUND LIU & CO(0.45萬元，1人)；

ELIZA LEUNG INSURANCE CONSULTANTS(0.45萬元，1人)；

FLORA COUTURE LIMITED(0.45萬元，1人)；

為食亭(0.45萬元，1人)；

黃金站(0.45萬元，1人)；

活翠軒(0.45萬元，1人)；

飛凡教育(0.45萬元，1人)；

小幹幹顧問服務(0.45萬元，2人)；

JC & COMPANY(0.45萬元，1人)；

余捷誠塑膠五金製品(0.45萬元，2人)；

建利玻璃公司(0.45萬元，1人)；

MODERN OUTLET(0.45萬元，1人)；

至型設計製作公司(0.45萬元，1人)；

宏睿旅運(0.45萬元，1人)；

永生隆(培記)(0.45萬元，1人)；

玲淵公司(0.44萬元，0人)；

NATALIE.LYC(0.44萬元，1人)；

LAW YI SIN CONSULTANCY COMPANY(0.42萬元，1人)；

月明芭蕾舞藝術坊(0.41萬元，1人)；

DOMINIC LO AND CO(0.41萬元，1人)；

JF PERFECTION COMPANY(0.4萬元，1人)；

美之家(0.39萬元，1人)；

德康中醫及物理治療中心(0.39萬元，1人)；

益上(0.39萬元，1人)；

大東服裝(0.39萬元，1人)；

四喜設計工程(0.38萬元，0人)；

悅容牽秀身美容(0.38萬元，1人)；

MV COMPANY(0.38萬元，1人)；

PRU-STAR PROFESSIONAL SERVICE COMPANY(0.38萬元，1人)；

甄智貽(0.37萬元，1人)；

JJ'S(0.37萬元，1人)；

劉慧賢(0.36萬元，2人)；

讀樂樂兒童教育中心(西貢)(0.36萬元，1人)；

PACEM(0.36萬元，2人)；

天成清潔服務(0.36萬元，2人)；

永記百貨(0.36萬元，1人)；

EVACHAN666 SERVICE COMPANY(0.33萬元，1人)；

DREAMY HOME(0.32萬元，1人)；

張柏和中醫醫務所(0.32萬元，1人)；

SMURFS LAI COMPANY(0.31萬元，1人)；

劍橋職業顧問(0.3萬元，1人)；

中國通用工程(0.3萬元，1人)；

利富行(0.3萬元，1人)；

置輝國際貿易(0.3萬元，2人)；

健力視香港(0.3萬元，1人)；

何東金融服務公司(0.3萬元，1人)；

灝盈貿易公司(0.3萬元，1人)；

俊髮廊(0.3萬元，1人)；

香港潛點(0.3萬元，1人)；

佳運行(0.3萬元，1人)；

M2(0.3萬元，1人)；

WONG YUET CHING & ASSOCIATES(0.3萬元，1人)；

周錦誠(0.3萬元，1人)；

彩詩髮廊(0.3萬元，1人)；

健欣資產管理(0.3萬元，1人)；

CHERRY & FRANCO COMPANY(0.29萬元，1人)；

LIVEWELL LIMITED(0.27萬元，3人)；

MAGGIE MAU & COMPANY(0.27萬元，1人)；

發昌樓業主立案法團(0.27萬元，1人)；

PLANNING IN ADVANCE CO.(0.27萬元，1人)；

CATHERINE SUNG & COMPANY(0.25萬元，1人)；

計霖工商顧問(0.24萬元，1人)；

興藝琴行(0.24萬元，1人)；

領明國際(0.24萬元，1人)；

五旬節聖潔會靈光白普理失明人中心(0.24萬元，1人)；

何啟德，黃淑霞律師行(0.24萬元，3人)；

天使之城(0.23萬元，1人)；

TAT FUNG TRADING COMPANY(0.23萬元，1人)；

威霖清潔服務公司(0.2萬元，3人)；

C A COMPANY(0.18萬元，1人)；

JUNUS & CO(0.18萬元，1人)；

陳麗群(0.17萬元，1人)；

ALVIN CONSULTANT COMPANY(0.15萬元，1人)；

珍妮時裝(0.15萬元，1人)；

樂天教育(0.15萬元，3人)；

生命更新福音教會(0.15萬元，1人)；

天健生物制葯(香港)公司(0.15萬元，1人)；

大棠荔枝蜂業技術園(0.12萬元，1人)；

MR SIMMS HK LIMITED(0.1萬元，1人)；

奧栢集團(0.08萬元，1人)；

DANDELION WORKSHOP LIMITED(0.08萬元，1人)；

添保峰(0.07萬元，1人)；

盈絡(0.01萬元，1人)。