內地在線教育平台新東方在綫（1797）今日開市前發盈警，料今年上半年虧損為7億元（人民幣‧下同）至8億元之間，較去年同期的6.4億元虧損擴大。其股價開市跌3.2%，一度低見33.35元，現報34元，跌8.6%，成為恒生科技指數中跌幅最大的股份。

集團解釋，虧損主要是由於期內銷售、營銷及研發開支有所增加，主要由於公司就「K-12」業務相關基礎設施的長遠發展而作出投資，令集團員工、擴展前端及後端技術投資開支增加。集團認為，開支增加是為其招收新學生及擴大全中國地區覆蓋的長遠策略的一部份，有關策略亦因疫情大流行而加速推進。

集團同時預告，於今年下半年，會為大量來自各個級別的新學生提供所有學科的免費課程，以減輕線下學校及實體教育中心停課所造成的影響，尤其是位於武漢及其他受到嚴重影響的城市的學生，有關行動需要增設更多基礎設施及人力資源，間接令其營收成本增加。

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