「保就業」計劃第六批名單出爐。政府發言人表示，第六批僱主名單涉約1.16萬名僱主，發放工資補貼額超過47億元，承諾受薪僱員人數約20萬。

第六批名單中，當中以香港電訊（6823）獲取最多津貼，涉2.68億元，承諾受薪僱員人數為11465人；其次為香港飛機工程，獲取津貼1.65億元，承諾受薪僱員人數為6053人；第3名為香港電訊母公司電訊盈科（0008），獲取津貼8171萬元，承諾受薪僱員人數為3324人。第4及第5名分別為香港浸信會醫院及高衞物業管理，分別獲批津貼6443.65萬元及6266.26萬元，承諾受薪僱員人數2357人及2372人。

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「保就業」計劃秘書處將於本周內通知第七批約17300名成功申請僱主，並於下周向他們發放約64億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數約28.3萬名。連同首六批已發放的工資補貼，七批工資補貼合共涉及約405億元，涵蓋接近13.8萬名僱主及承諾受薪僱員總人數超過175萬。

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