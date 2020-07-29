美國早前宣布取消對香港的特殊待遇，中美關係緊張局勢持續升溫。金管局前總裁、香港行政會議非官守成員任志剛在團結香港基金論壇上表示，美國對香港的制裁行動或者會對個人或個別機構帶來影響，但不會影響香港的金融系統運作及聯繫匯率制度。他強調，聯匯制度是非常穩健及透明的系統，認為香港若要繼續吸引外資來港，有關貨幣政策須確保持續推動。

他指出，美元在國際貨幣體系中的支配地位，意味著其擁有強大的金融武器，而其對香港的影響將取決於美國使用該武器的程度及目標，但他認為，美國禁止香港買入美元的可能性偏低，美國現時背負巨額債務，至今年首季其淨負債額（國際投資頭寸）為12萬億美元，若美國使用該武器，其亦將面臨下行風險，即變相損害自身利益。

提到未來或將出現的第三次全球金融危機，他表示：「現時各國財政赤字擴大，新一輪量化寬鬆又再推出，市埸資金充裕下更推使資產價格上升，與現實經濟脫節，若屆時有任何觸發點令市場出現大幅調整，是有可能會影響到貨幣金融體系，屆時香港都會受影響，但並非系統性影響。」他強調，香港貨幣金融制度及銀行體系穩健，銀行資本充足率及流動比率甚高，槓桿比率低，且一直受當局以風險為本的監管，認為香港有能力抵禦潛在危機。

不過他指出，目前香經濟的恢復須取決於疫苗的開發與生產進度，香港未來應續關注中國及其他地方之間的貨幣活動，儘管中美關係惡化，但金融服務的需求仍將繼續增長；同時應通過促進人民幣在香港資本市場的廣泛使用，例如股票市場，進一步推動人民幣國際化，並且積極推動本地金融科技發展。

記者：溫藹紅