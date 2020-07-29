香港電訊（6823）宣布，推出遙距診症應用程式「DrGo」，讓本地用戶可透過流動裝置使用一站式醫療諮詢，並在下周一（8月3日）起正式提供服務。平台於服務初期將伙拍港怡醫院提供諮詢服務。服務收費在398元至450元之間不等，包括普通科醫生診金、三日標準藥費，以及一次性藥物送遞服務。

香港電訊董事總經理許漢卿表示，在5G技術支援下，有助促進本港醫療保健業的數碼轉型，DrGo在推出初期雖然會以「B2C（商家對顧客）」為主，但是集團正探索將健康科技應用於醫院、診所及大學的機會，借此開拓「B2B（商業對商業）」機遇，長遠目標是希望可以為公共醫療系統提供遙距醫療服務。

集團個人客戶業務董事總經理吳永豪指，市民以往親身到診所看病的整個過程大概需要90分鐘，但見醫生的過程卻不超過8分鐘，DrGo的推出可以讓用戶節省等候時間。至於用戶資料私隱，他特別強調，用戶完全可以自行決定是否讓其個人資料保存在程式內，最初登記帳號時亦毋須上傳身份證，直至用戶有需要求診。

DrGo推出初期，服務時間為周一至周五上午9時至晚上8時；不過，由8月底開始，平台服務時間將延長至周一至周日（包括公眾假期）上午8時至晚上8時，診症後由醫生處方的藥物將以送遞服務直送至用戶登記地址。