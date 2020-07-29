內房股三盛控股（2183）今早申請停牌，午市突公布取消昨（28日）獲控股股東林榮濱注入九個地產項目的交易。集團指，因無心之失而未有留意到自今年7月22日至8月21日為集團的禁止買賣期，所訂立的交易不符合上市規則規定，故今早（29日）以書面方式協定終止協議，並不存在任何申索。三盛董事會指對無心之失深表遺憾，並對此事可能對股東及公眾投資者造成的任何不便致歉。

三盛在停牌前報6.75元，股份將於今日午市復牌。昨晚，三盛公有獲控股股東林榮濱注入持有九個地產項目的福州伯盛，作價3.3864億元，由三盛按每股6.8元發行4980萬新股予林榮濱支付。

福州伯盛持有福建閩僑、福州盛隆、泉州盛創、成都吉盛、江蘇浙廣、揚州三盛、溫嶺榮發、青島海上及莆田市盛祥。九間公司共擁有三個福州市項目，一個福建鯉城區項目及一個福建莆田項目、成都項目、徐州市項目、揚州項目、青島項目。

集團指，收購將為未來的發展中項目帶來穩定的收入和現金流；來自投資物業和未售物業的穩定租金收入和現金流；為未來發展帶來額外的土地儲備；及擴大在沿海地區和 不同一線城市的地理覆蓋範圍。集團又指，今次收購項目代價較估值盈餘約9.358億元人民幣折讓約67.4%。

在支付代價後，林榮濱的持股將由72.17%升至74.99%，公眾股東持股量將由27.83%降至25.01%。

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