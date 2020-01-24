港股今早隨美股低開62點，最多跌101點，其後回升最多132點高見24905點，逼近10天線(24995點)後遇阻，半日升29點或0.12%，報24801點，成交金額560億元；。內地創業板和科創50引領A股上漲，推動恒生科技指數回升，收報7025點，升0.18%。國指升24點或0.24%，報10176點。

長實集團（1113）升2.4%，收報42.7元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.45%，收報81.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.87%，收報35.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；騰訊（0700）跌1.38%，收報536元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低41點。

蒙牛（2319）搶鏡，曾升最多1.22%，高見37.4元，創上市新高，半日報36.9元，跌0.135%。蒙牛行使中國聖牧（1432）的認股證，持股權由3.83%增至擴大後股本約17.8%，成為單一最大股東。聖牧半日升89.5%，報0.455元。

華為擬就孟晚舟案控告匯控（0005），並已聘5間律師事務營救孟晚舟。匯控升1.87%。

藥明康德（2359）折讓5.18%配股，藥明康德收報111.3元，跌2.28%。

ASM太平洋（0522）上半年多賺1.17倍，收報95.2元，跌6.11%。

澳門公布，入境廣東暫不實施隔離14天範圍擴至廣東全省，濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報13.7元，跌0.15%；美高梅中國（2282）收報9.14元，升1.67%；澳博控股（0880）收報8.47元，升1.68%；永利澳門（1128）收報12.82元，升0.94%；銀河娛樂（0027）收報51元，跌0.29%；金沙中國（1928）收報29元，跌0.17%。

上海研究機構CINNO發表數據，蘋果第二季度在中國市場的iPhone銷量為1300萬部，較去年同期增長62%，並較第一季度飈升了225%。蘋果相關股向上，瑞聲（2018）收報58.5元，升0.78%；比亞迪電子（0285）創上市新高，見26.8元，收報26.05元，升0.77%；鴻騰（6088）收報3.61元，跌2.96%；舜宇（2382）收報146.1元，升0.9%。

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