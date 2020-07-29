恒指升29點，收報24801點，成交金額560億元。美股下跌但亞洲股市未有跟隨，A股升逾1%，券商、家電、醫藥、半導體等股份領升。茅台中期純利增長13.3%符預期，股價先升後跌，澳博（0880）績後則先跌後升，管理層重申「上葡京」有機會今年底開幕。藥明生物（2269）發盈喜料純利升60%，股價升8%破頂，康希諾（6185）明日開始科創板上市路演，股價飈升12.8%。

A股幾大指數嘗試高位整固後再上，但暫時設局更似板塊輪動，一些調整過後的板塊炒上，高升的又回落，指數暫不容易突破。例如今早強勢的半導體股份如聞泰科技、中微公司，都是由本月高位急跌達高雙位數字，由通道頂部跌至底部，故反彈時幅度又大又急，但指數在此起彼落中以反覆為主，趨勢性向上突破展升浪，暫時難度較高，特別是流動性也不如上半年寬鬆。

家電股炒上有幾個消息，包括美的分拆智能家居於科創版上市，而天貓精靈宣布春雷計劃，將通過阿里物聯網開放平台和產業鏈的整合能力，幫助中小家電企業以更低成本、更高效率實現智能化升級。

本港上市的家電股不多，主要是海爾電器（1169）、海信家電（0921）、JS環球（1691）等3隻股份。海爾是龍頭，會是穩健的首選，JS環球此前大幅拉升後，近期轉為高位區間波動為主，而旗下的九陽股份今早炒上5.7%，也未能跟上升幅，股價表現不算好。海信是2、3線品牌，一直較沉靜，現價仍貼近通道底部，短線博反彈的空間較大。