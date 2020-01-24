ASM太平洋（0522）行政總裁黄梓達表示，在全球不同各地如香港或日本等地，受新一波新冠肺炎波及，影響到消費者情緒，集團正審慎觀望事態對電子及半導體行業在未來一至兩季的影響。中美貿易關係緊張則持續了一段時間，電子及半導體行業亦難免受到影響，集團已經在未來幾個月的發展作出準備，半導體客戶仍持續在第二、三及四季下定單。

他又說，集團位於中國、新加坡、馬來西亞及歐洲的生產設施，自疫情爆發後已陸續恢復運作，並且制訂應變措施可轉移運作至不同地方。疫情所及，環球經濟受到影響，亦出現不少裁員，令所有人受影響，但是因為居家工作，兒童亦要留家，反而加速數碼化的需求，推動更多數據傳輸，帶動數據中心發展，令半導體的需求持續。這對集團高效的封裝芯片方案保持強勁的需求。

同時，他認為，5G既對各國屬策略性及長遠的發展舉動，將驅動ASM的半導體解決方案、物料及SMT解決方案業務發展。

在新訂單方面，黄梓達指出，向來下半年會比上半年少，今年的情況與過往不會有太大偏離，他們正期待疫情紓緩，並預期若消費者對5G智能手機需求保持健康，有望帶動業務發展。

記者：陳偉燊

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