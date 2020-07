據《南華早報》報道,華為將加大打擊匯控(0005)力度,並將探尋所有針對匯控的證據及補償,但對於是否控告匯控則仍在初步階段,而匯控對今日報導未予置評。報導又指出,華為已聘用五間律師事務所全力營救首席財務官孟晚舟。

報道引述消息人士指,華為正考慮所有可針對匯控的選項,因該行提出了「誤導性證據」導致孟晚舟於加拿大被捕。但據指,這些內部討論仍處初步階段,但會探尋所有針對匯控的證據及補償。

報道形容,若華為繼續推進,將標誌著一場是否應將孟晚舟引渡至美國的法律鬥爭開展,同時亦將被指向美國司法部提供了有關起訴孟晚舟證據的匯控直接捲入此場法律糾紛,加劇了匯控當前的公關危機。

匯豐中國上周於微信公眾號發表《匯豐集團關於華為的幾點說明》,表示對華為沒有任何惡意,亦從未「設置陷阱誘捕華為」等。不過文章於25日刊出,其後已被刪帖,目前文章顯示為「Unable to view this content because it violates regulations(因文章違反法規目前無法閱覽)」。

同時,華為正竭力營救孟晚舟,並至少聘用了有五家律師事務所,最新孟晚舟一方要求加拿大情報當局公開涉及拘捕孟晚舟的無刪減版本文件。

