中美、中英關係惡化之際，軟銀控制的英國晶片設計公司Arm(安謀)就更換中國公司CEO一事，引發所謂的「換師門」風波，而昨日Arm中國於微博發公開信，以員工之名大數股東不是之餘，更要求政府「及時介入和保護好這把戰略資產的鎖匙」。值得留意除了政府會否介入以保護戰略資產外，華為旗下海思半導體，亦是依賴Arm設計的晶片架構，事件的發展似乎亦影響華為。

公開信於Arm 中國的官方微博發布，同時又以「@」標籤了多個政府部門，例如發改委、法院、警方、新華社、網信辦舉報中心等等。

信中先是指，中方投資人(包括中方股東包括多家央企、絲路基金等)於2018年4月與軟銀成立Arm中國，中資持股51%，中方並選派厚樸和安創為中方代表，從此，Arm中國擁有Arm在內地市場的永久性及獨家的產品銷售權利，和基於Arm技術的自主研發權利。

信中指摘今年6月發生「換師門」，Arm和厚樸想罷免董事長和CEO，但公司部分投資者認為董事會決議有争議，並訴諸法律，而近日Arm和厚樸的部分董事更開始派人接合資公司客戶；威脅修改、取消與合資公司的現有合同；及致電合資公司團隊進行針對員工個人的威脅和騷擾。

信末，最終出現要求政府「及時介入和保護好這把戰略資產的鎖匙」一句，要求確保股東爭議能得到合法解決。並附上多名員工的簽名支持。

「換師門」是指，厚樸、Arm撤換董事長兼執行長吳雄昂，因吳雄昂並未「披露他已經構成的利益衝突」，據報涉及他本人於公司外部的潛在商業利益，上層要求他自行辭職卻遭拒絕，不過，Arm中國則稱吳雄昂繼續履行董事長兼 CEO 職責。

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