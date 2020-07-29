港股今早低開62點或0.26%，報24710點，成交金額16億元；國指今早低開16點或0.17%，報10134點。恒生科技指數報6971點，跌0.58%。

恒隆地產（0101）升2.99%，報19.3元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌1.53%，報32.2元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升0.85%，報5.93元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；騰訊（0700）跌1.29%，報536.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

多間公司公布業績，包括百威亞太（1876）開市報25.5元，升0.79%、經營759阿信屋的CEC（0759）開市報0.87元，無升跌、國際家居零售（1373）開市報2.14元，無升跌、普拉達（1913）開市報28.05元，無升跌。

高銀（0530）公布取消舊協議，啟德地34.77億售新買家「彥佑」。另外，債權人亦向公司展開法律程序。開市報1.15元，無升跌。

廣東省對澳門的隔離豁免擴大到省內全境，濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報13.78元，升0.44%；美高梅中國（2282）開市報8.98元，跌0.11%；永利澳門（1128）開市報12.78元，升0.63%；銀河娛樂（0027）開市報51.3元，升0.29%；金沙中國（1928）開市報28.9元，跌0.52%。

澳博（0880）公佈上半年實際虧損近10億，不派中期息。澳開市報8.27元，跌0.72%。

英倫銀行考慮明年續停派息，匯控（0005）升0.57%，報35元，渣打（2888）開市報41.8元，升0.36%。

大酒店（0045）發出盈利預警，料酒店及投資物業減值共6.82億。開市報6.41元，無升跌。

截至今年6月底止6個月，和電香港（0215）純利為1.46億港元，按年急挫22%，每股中期息派2.28仙，較去年同期減少22%。開市報1.28元，跌5.8%。

在內地經營吉野家的合興集團（0047）發盈警，集團料上半年盈轉虧，綜合虧損不多於7000萬元人民幣，2019年中期綜合溢利則為5700萬元人民幣。開市報0.058元，無升跌。

經營AEON百貨的永旺（0984）公布，截至六月底的虧損約0.8億元，較2019年中期的1.49億元減少0.69億元，虧損減少原因包括疫情期間為市民採購生活用品而改善了中期業績。開市報1.48元，無升跌。

恒生科技指數成份股，首十大權重股普遍向下，阿里巴巴（9988）開市報242.2元，跌0.98%；騰訊（0700）開市報536.5元，跌1.29%；美團（3690）開市報187元，跌2.09%；小米（1810）開市報14.72元，跌0.94%；舜宇（2382）開市報144.5元，跌0.21%；中芯（0981）開市報26.1元，跌0.76%；阿里健康（0241）開市報21.45元，跌0.23%；京東（9618）開市報239.2元，跌1.73%；金蝶（0268）開市報19.4元，升0.94%；平安好醫生（1833）開市報119元，升0.76%。

其他報道

滬深兩市全線低開 上證跌0.19%

藥明康德折讓5%配股 籌72.9億元

港股ADR跌181點 留意高銀、濠賭股

業績拖累 道指低開後跌幅擴大 收市跌205點

高銀取消舊協議 啟德地34.77億售新買家「彥佑」