港股ADR跌181點 留意高銀、濠賭股
文章日期：2020年7月29日 08:59
美股向下，港股ADR跌181點或0.74%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.43%，折合報535.71元；匯控（0005）升1.34%，折合報35.26元；建行（0939）跌1.08%，折合報5.82元。
美股三大指數期貨現升0.18%至0.26%。日股跌0.45%、韓股升0.65%、澳股升0.33%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括百威亞太（1876）、經營759阿信屋的CEC（0759）、國際家居零售（1373）、普拉達（1913）。
高銀（0530）公布取消舊協議，啟德地34.77億售新買家「彥佑」。另外，債權人亦向公司展開法律程序。
廣東省對澳門的隔離豁免擴大到省內全境，留意濠賭股。
澳博（0880）公佈上半年實際虧損近10億，不派中期息。
今日實施全日禁堂食，留意食肆股、抗疫所需股。
英倫銀行考慮明年續停派息，留意匯控（0005）及渣打（2888）。
大酒店（0045）發出盈利預警，料酒店及投資物業減值共6.82億。
截至今年6月底止6個月，和電香港（0215）純利為1.46億港元，按年急挫22%，每股中期息派2.28仙，較去年同期減少22%。
在內地經營吉野家的合興集團（0047）發盈警，集團料上半年盈轉虧，綜合虧損不多於7000萬元人民幣（下同），2019年中期綜合溢利則為5700萬元。
經營AEON百貨的永旺（0984）公布，截至六月底的虧損約0.8億元，較2019年中期的1.49億元減少0.69億元，虧損減少原因包括疫情期間為市民採購生活用品而改善了中期業績。
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