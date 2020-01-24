市場估計聯儲局將按兵不動，投資者評估本周公布的一系列重磅公司業績。麥當勞、3M和哈雷戴維森公佈業績遜於預期後，股價大跌，輝瑞提高盈利預測並與德國合作伙伴開始了新冠病毒疫苗的後期試驗，股價向上。道指全日向下，低開55點後，曾收窄至跌27點，最多挫223點。

道瓊斯工業平均指數收跌205點，跌幅0.78%，報26379點。標普500指數收跌20點，跌幅0.65%，報3218點。納斯達克綜合指數收跌134點，或1.28%，報10402點。

P&G升1.23%，以52周高位收，收報127.88美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻10點，而3M跌4.85%，報155.33元，拖低道指54點。

科技股方面，蘋果收市報373.01元，跌1.64%，谷歌母公司Alphabet收市報1503.65元，跌1.68%，亞馬遜收市報3000.33元，跌1.79%，Facebook收市報230.12元，跌1.44%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.42%，報367點。德國DAX指數收跌0.03%，報12835點；法國CAC 40指數跌0.22%，報4928點；英國富時100指數收漲0.4%，報6129點。