高銀（0530）啟德地皮協議再變，今日公布取消17日訂立的售股協議、期權契據及項目管理協議，並重新訂立協議，向新買方「彥佑」，以34.77億元出售持有啟德地皮的「物業公司」。買方為獨立於前買方「Sino Shield」的第三方。另外高銀、買方「彥佑」及物業公司訂立利潤分成協議，就該物業上發展的單位及停車場日後出售作出利潤分成安排。銷售股份的的代價較經調整資產淨值溢價約8700萬元或2.6%。預期完成交易後，將就出售事項錄得虧損約27.5億元。

高銀指，於27日，前協議訂約方同意訂立契據以取消及撤回前協議，以及由高銀支付一筆約28.72億元予前買方（當中包括退回前買方根據前協議之現金付款及取消的相關成本及開支）。高銀預期，就取消上述協議將錄得虧損（包括有關上述協議及據此的取消所涉及的專業費用及開支）約4.5億元。

今次新協議的34.77億元，當中約28.72億元將由賣方支付予前買方旗下的「Agile World」，藉以終止前協議；5.05億元由高銀收取；1億元則由買方支付予賣方，惟可作出扣減，任何類別的全部未償還債務或負債、截至完成日期就違反銀行貸款涉及的任何利息、罰款、費用、開支及其他應付款項，以及應買方要求終止的物業公司任何建築合約涉及的任何費用。

經調整資產淨值與17日公告相同，同為33.9億元，今次銷售股份的代價較經調整資產淨值溢價約8700萬元或2.6%。

今次利潤分成協議下，賣方與買方將按3：7的比例分佔：（1） 截至基準日期出售單位的實際利潤，超過該等單位的目標利潤（按每平方呎29,000港元出售）的差額；（2） 於基準日期未售單位應可產生的備考利潤（按公平市值計算）超過出售未售單位的目標利潤（按每平方呎29,000港元計算）的差額；（3） 截至基準日期出售停車場的實際利潤；及（4） 出售於基準日期未售停車場應可產生的備考利潤（按公平市值計算）。

該物業位於九龍啟德第4B區4號地盤新九龍內地段第6591號之一幅地塊，地盤總面積約9,708平方米，最低和最高可發展建築面積分別為32,037平方米及53,394平方米。其將發展為私人住宅用途。目前，地基工程尚未展開。

預期完成交易後，將就出售事項錄得虧損約27.5億元。包括今次收取的34.77元，物業公司的2000萬元淨負債、經資本化的物業公司結欠的股東貸款約56.97億元、額外融資成本約5.5億元。

董事認為，香港整體營商環境日益艱困，以致集團的物業發展及投資業務在短期內充滿變數和添加壓力。就此，集團尋求出售該物業，旨在提升其財務靈活性。根據該協議，集將收取新資金，金額約34.77億元，擬用於償還集團其他借款、就取消前協議付款予前買方及用作一般營運資金用途。出售事項使集團可變現其對該物業之投資，代價乃根據包含該物業之土地於未發展狀況下的現行市值釐定，亦可減輕集團所面對發展該物業相關的業務及財務風險。

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