澳門博彩（0880）公佈6月底止中期業績，受到新冠肺炎疫情衝擊，集團的淨收益按年大減74.4%，只有43.74億元；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）更由正轉負，變成LBITDA共9.84億元。整體亦由盈轉虧，錄得虧損14.12億元。其不派中期息。集團預計，路氹上葡京將在今年底開業，收益在今年內將不會恢復到以往的水平。即使內地重新開放簽證，他們仍無法預測疫情會否構成持續的經濟和健康問題。

此外，澳博上半年因應興建上葡京，作資本承擔約50億元，其手持現金及存款約73.4億元，較去年底減少49.2%。整體資本負債比率則由去年底時的零水平，提升至17.7%。其員工數目則由去年底的2.07萬名，減至2.02萬名，減少500人。期內因應疫情，其獲給予租金寬免990萬元，其應佔澳門博彩市場份額，則由去年同期的14.1%，提高至15%。

該集團期內的貴賓博彩業務共營運192張賭枱，較去年底減少83張；共有14名中介人，較去年底減少1名中介人。賣碼只有373.03億元，按年大減84.5%；只有毛收益13.68億元，按年大減81.6%；贏率則按年提高0.58個百分點至3.67%。中場方面則經營851張賭枱，較去年底減少660張；毛收益只有32.91億元，按年大減73.5%。角子機業務方面，則在11個賭場經營1084部角子機，較去年底減少1355部；毛收益只有2.35億元，按年大減59.2%。

以項目劃分，新葡京日均接待6600名遊客，並錄得毛收益13.26億元，按年大減80.7%；期內由盈轉虧，澳博應佔虧損達4.46億元，及應佔LBITDA共3.69億元。包括葡京、回力海立方及海島的自行推廣娛樂場，毛收益只有8.64億元，按年大減71.4%；同時亦由盈轉虧，澳博應佔虧損5.41億元，應佔LBITDA共3.46億元。15間衛星場則錄得毛收益27.04億元，按年大減74.4%，亦由盈轉虧，澳博應佔虧損1.05億元及LBITDA共7600萬元。