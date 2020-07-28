大酒店（0045）發出盈利預警，該集團指，由於預計投資物業減值約3.56億元，加上需要就菲律賓馬尼拉及土耳其伊斯坦堡半島酒店作出共3.29億元減值，合共減值6.82億元，因此預期在6月底止中期業績，會錄得股東應佔虧損及基本虧損。

該集團指，受新冠肺炎疫情影響，導致全球多國發出旅遊警示及取消航班安排，因此上半年業績欠佳。除直接影響營運外，亦對物業估值構成影響。當中疫情對高端零售市場構成負面影響，以及訪港旅客人數大幅減少，導致山頂凌霄閣摩天台428的門票收入明顯下降。因此其對香港、北京及紐約的半島商場以及香港的山頂凌霄閣等投資物業，評估價值將減少約3.65億元。

此外，根據其委聘的獨立估值師作初步審查，預期馬尼拉半島酒店及伊斯坦堡半島酒店的減值撥備分別約9300萬元及2.36億元。當中馬尼拉半島估值下降，與土地租約將於2026年屆滿，餘下年期相對較短，加上疫情引致經濟嚴重下滑有關。至於伊斯坦堡半島方面，則由於施工工地出現不可預見的延誤，加上疫情爆發，導致施工工地暫時關閉，令酒店發展工程中斷。除酒店預期延至2022年開業外，區內地緣政治緊張局勢持續，及當地貨幣大幅貶值，均導致經濟環境欠缺明朗，料該酒店的未來經營表現可能會受影響。考慮到前景尚未明朗，估值師認為調低伊斯坦堡半島酒店的估值4.72億元，佔酒店完工成本約20%，是適當做法。由於集團在該酒店佔股50%，因此分攤2.36億元減值。

大酒店今日收報6.41元，跌2.29%，成交額達226萬元。

記者：陳偉燊

其他報道

Jumpstarter 2021今正式啟動 投資額最高為775萬元

永旺中期虧損減少

跟隨歐洲央行 英倫銀行考慮繼續停派息 匯控跌穿35元

艾德韋宣獲上海雙創注資 成立10億產業基金

恒指升169點 科技指數升3.51% 南水第四日流出A股 蒙牛創新高

國泰：未來數月內會將三分一客機轉泊外地

騰訊溢價近6成收購搜狗 每股作價9美元

新世界捐30萬隻自家製兒童口罩 自助口罩提取計劃延長至十月底

攜程擬從美國退市 因中美關係惡化及疫情影響

立法會選舉押後傳行會未達成共識 恒指升幅擴大

摩根士丹利：置地及太地估值偏低

陳智思：美國戶口被取消與「加辣」無關

華為稱印度分公司擬裁減逾半員工的報道不實

陳智思：美國戶口被取消與「加辣」無關