由阿里巴巴（9988）成立的香港創業者基金宣布，新一屆環球創業比賽Jumpstarter將由即日起至10月中旬分三輪截止報名，截止報名日期分別為8月31日、9月25日及10月19日，初賽會於今年 9月至11月期間舉行。比賽將以線上一對一方式進行約200場初賽，從中選出20名進入複賽，其中10名晉身明年3月份舉行的總決賽，角逐今年最高100萬美元（約775萬港元）投資額。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，新冠肺炎疫情未有拖慢基金投資初創的步伐，並續指，初創在疫情下可能較難到外地籌集資金，但基金有向部分初創提供貸款計劃，以助他們渡過難關。她認為，疫情可以為初創者帶來思考的機會，從中把握到新機遇，或考慮改變營運模式以面對疫情發展。

自2015年成立至今年3月，基金累計投資41家初創企業，涉資6000萬美元（約4.65億港元）。截至今3月底止12個月內，基金新增投資企業為15家、4家企業獲基金後續投資，技資組合中包括金融科技、電商、環保等範疇，當中較為港人熟知的包括「匯立金融」（WeLab）、虛擬保險公司「OneDegree」。

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