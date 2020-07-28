永旺中期虧損減少
文章日期：2020年7月28日 16:58
經營AEON百貨的永旺（0984）公布，截至六月底的虧損約0.8億元，較2019年中期的1.49億元減少0.69億元，虧損減少原因包括疫情期間為市民採購生活用品而改善了中期業績。
集團指，虧損減少主要因超級市場及小型專門店「Living PLAZA by AEON」業務之銷售表現比預期有所增長，透過優化商品組合，提供更便利的購物體驗，帶來增長動力；同時，積極開展各種營銷活動，刺激顧客購物意慾，增加購買。
同時，集團旗下分店逐步引入AEON自家家居生活品牌專門店「HÓ MECÓ ORDY」及自家休閒內衣及家居服品牌專門店「iC innercasual」，增加自家品牌產品的銷售佔比，並提高整體毛利。
以及在年初新型冠狀病毒疫情下，集團通過永旺集團全球採購渠道於世界各地的採購，從日本、中國、東南亞等地成功採購市民所需生活用品，全力保障穩定供應，改善截至6月底的中期業績表現。此外，集團中國業務的業績改善，店舖組合優化，新開店舖表現理想，及網上銷售擴大。
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