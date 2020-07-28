英倫銀行（Bank of England）旗下審慎監管局（PRA）今日發聲明，指出當局將評估是否繼續執行「停派息」政策。當局指出，將會根據各銀行的資本充足程度，以及未來經濟的不確定性，在第四季度評估此政策。現行的政策有效期至2020年底。

今年3月底，PRA首度發聲明，因應疫情，要求英國銀行停止派息、股份回購以及向高層發放花紅。匯控（0005）及渣打（2888）在4月依照央行政策，相繼宣布停派股息，一度引發小股東激烈反對。匯控今日跌1.56%，報34.8元。渣打今日跌0.6%，報41.65元。

PRA在今日聲明中，則引述歐洲央行（European Central Bank）同日的一份政策聲明。歐洲央行今日稍早時公布，要求歐洲各銀行停止派息及回購直至明年1月，並盡可能減少發放花紅。該央行於3月時，要求歐洲行直至今年10月初均不可派息，此外亦不可作出今年及去年兩財年的派息承諾。即措施再延長3個月。

PRA表示，理解派息及回購對於整體銀行系統的重要性，但當局強調，銀行行業在支撐經濟上具有獨特作用，而在經濟活動受擾動的情況下，「停派息」政策是必要的預防措施。

其他報道

恒指升169點 科技指數升3.51% 南水第四日流出A股 蒙牛創新高

國泰：未來數月內會將三分一客機轉泊外地

騰訊溢價近6成收購搜狗 每股作價9美元

新世界捐30萬隻自家製兒童口罩 自助口罩提取計劃延長至十月底

攜程擬從美國退市 因中美關係惡化及疫情影響

立法會選舉押後傳行會未達成共識 恒指升幅擴大

摩根士丹利：置地及太地估值偏低