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艾德韋宣獲上海雙創注資　成立10億產業基金

文章日期：2020年7月28日 16:47
（左至右）上海雙創投資中心總經理張賽美女士、艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生與上海雙創投資中心代表鄒璐靜女士一同就業務合作事宜舉行傳媒電話會議

艾德韋宣（9919）公布，集團今（28日）與上海雙創簽署合作備忘錄，共同成立總值10億元（人民幣，下同）的產業基金，其中公司出資約2億元，以發展文化、體育及市場創意產業。

集團早前預料，2020年上半年錄得淨虧損約2000萬元，主要因為疫情而實施隔離檢疫及封城措施令客戶業務活動放緩、品牌活動取消或延期；而去年同期則錄得純利約2292萬元。惟艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，因應線下活動陸續恢復，集團旗下的知名時裝品牌客戶將如期於8、9月份舉行時裝展覽，就2020年整體來說，對公司業績仍有信心。

劉錦耀續說，根據去年情況，IP拓展及營運佔公司收入約三成，目前對該範疇未來的佔比暫未有目標，惟相信比例會增加至40%至50%。

上海雙創發言人表示，看好艾德韋宣的發展潛力，故早前已入股其公司14.42%，成為其主要股東；未來將協助艾德韋宣促進業務發展，達到合作共贏的目的。

記者：蔡穎霖

 

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