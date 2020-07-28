艾德韋宣（9919）公布，集團今（28日）與上海雙創簽署合作備忘錄，共同成立總值10億元（人民幣，下同）的產業基金，其中公司出資約2億元，以發展文化、體育及市場創意產業。

集團早前預料，2020年上半年錄得淨虧損約2000萬元，主要因為疫情而實施隔離檢疫及封城措施令客戶業務活動放緩、品牌活動取消或延期；而去年同期則錄得純利約2292萬元。惟艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀表示，因應線下活動陸續恢復，集團旗下的知名時裝品牌客戶將如期於8、9月份舉行時裝展覽，就2020年整體來說，對公司業績仍有信心。

劉錦耀續說，根據去年情況，IP拓展及營運佔公司收入約三成，目前對該範疇未來的佔比暫未有目標，惟相信比例會增加至40%至50%。

上海雙創發言人表示，看好艾德韋宣的發展潛力，故早前已入股其公司14.42%，成為其主要股東；未來將協助艾德韋宣促進業務發展，達到合作共贏的目的。

記者：蔡穎霖

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