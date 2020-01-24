中美角力升溫，恒指今早高開339點見頂，低位僅升39點，雖然午後傳出行會未就立法會選舉押後取得共識，但恒指重拾升幅的動力只算溫和。美聯儲周四議息前，金價銀價抽升後大幅回落。攜程擬在美國退市，刺激科技股向上，恒生科技指數收報7012點，升3.51%。

港股收市升169點或0.69%，報24772點，成交金額1124億元，較上日減少10.55%；國指升76點或0.76%，報10151點。

北水南向合計淨流入38.63億元，較上日增加108.84%，連續第2日流入，累計流入57.12億元。南水北向合計淨流出22.33億元人民幣，較上日增加47.45%，連續第4日流出，累計流出237.58億元。

29隻藍籌上升，20隻下跌，1隻無升跌。其中，1隻創52周高，2隻見52周低。

蒙牛（2319）曾升最多6.71%，高見37.35元，創上市新高，收報36.95元，創收市價計新高，收市升5.57%，是升幅最大的藍籌。長實集團（1113）跌2.11%，收報41.7元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升4.52%，收報543.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻130點。

匯控（0005）陷入中美夾擊，傳匯控評估中美角力對聯匯影響，研究售歐美業務，不過消息無助匯控走勢，今早曾跌最多3.54%，低見34.1元，是2009年3月9日30.558元後最低。匯控已連跌5日，累跌2.7元，收市跌1.56%，收報34.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

大摩、大和唱淡煤氣（0003），指因本港禁堂食而面盈利大減，曾跌最多2.56%，低見10.64元，是2017年3月15日10.633元後最低。收報10.88元，跌0.37%，連跌5日，累跌0.44元。

攜程擬在美國退市，恒生科技指數成份股普遍向上。十大權重股均升，阿里巴巴（9988）收報244.6元，升2.34%；騰訊（0700）收報543.5元，升4.52%；美團（3690）收報191元，升3.24%；小米（1810）收報14.86元，升1.5%；舜宇（2382）收報144.8元，升2.19%；中芯（0981）收報26.3元，升5.84%；阿里健康（0241）收報21.5元，升4.88%；京東（9618）收報243.4元，升2.79%；金蝶（0268）收報19.22元，升7.86%；平安好醫生（1833）收報118.1元，升3.32%。另外，比亞迪電子（0285）創52周高，並以最高位收，收報25.85元，升11.9%。

金價曾升2.01%，高見1981.27元，創歷史新高，不過其後倒跌最多1.8%，銀價更大波幅，曾升最多6.57%，高見26.2042元，是2013年4月12日27.715元後最高，不過，其後又轉跌最多9.24%，是2020年3月16日後最大跌幅，當日跌幅為19.8%。

黃金股向下，中國黃金國際（2099）收報7.55元，跌8.93%；靈寶黃金（3330）收報1.43元，跌4.67%；紫金礦業（2899）曾創52周高，見5.29元，收報4.72元，跌5.6%；招金礦業（1818）曾創52周高，見11.52元，收報9.63元，跌12.14%；價值黃金（3081）曾創52周高，見47.4元，收報46元，跌0.95%；SPDR金ETF（2840）曾創創52周高，見1439.5元，收報1391元，跌1.28%；山東黃金（1787）曾創上市新高，見27.3元，收報23.2元，跌6.83%。

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