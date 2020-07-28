摩根士丹利發表報告指，根據其最新一期的AlphaWise調查顯示，居家工作對寫字樓租務的影響有限，現時收租股的估值比2003年沙士及2008年金融海嘯時為低，現價已反映租金由2020年6月下調40%的情況，這反映過份悲觀，其預期寫字樓租務自2022年下跌7%而已。其更認為，置地控股及太古地產（1972）現估值比2003年及2009年危機水平仍要低，分別給予優於大市評級。

該行指，AlphaWise在7月20日至23日對698名白領階層作線上調查顯示，當中有68%已經居家工作，當中的83%表示過，未來擬進行居家工作，但是大部份均寧願作彈性工作安排，而非每天都居家工作。有53%被訪者不想共享工作枱，原因是這可能觸發僱主一方擬削減辦公空間。有57%被訪者則表示，基建的約制對居家工作構成最大挑戰，其次有40%表示會影響工作效率，只有25%回應稱辦公地方受限是居家工作最關鍵的挑戰。在考慮到居家工作及有限的共享工作枱安排，該行估計，最終在未來5年只有3%的寫字樓樓面重回市場，約佔每年0.6%面積而已。

該行估計，寫字樓租金經過上半年向下調整13%，在下半年多跌12%，並在今年下半年會見底，更預期由今年6月起至2022年，寫字樓租金會多跌7%而已。其估計2020至2022年租金會複合年增長2.5%，加上在未來兩年無甚新的供應下，支持經濟在2021/22年實現V型復甦。連同居家工作因素，其預期寫字樓的空置率會由今年6月份的7.6%提高至12月份時的9%。

在眾寫字樓收租股中，該行指，置地控股及太地均處於紀錄低市盈率，比2003年及2009年時處於危機時還要低，資產淨值折讓高達65%，股息率升至5.2%。該行預期，香港今年整體寫字樓租金會下跌25%，比原先預期跌10%至20%為低。該行已下調置地及太地的目標價12%及15%，分別只有23元及5.3美元而已，並將兩者的資產淨值各削減9%及2%，並且將兩者的資產淨值折讓擴大5個百分點至55%及45%。該行給予兩者優於大市評級。

記者：陳偉燊

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