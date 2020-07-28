今早外電報道行會召集人陳智思遭到一間美國銀行取消其戶口，蘋果日報報道，陳智思指，事件與國安法實施及美國稍後制裁清單出台前，個別銀行將「PEP加辣」並無關係。

外資銀行正拒絕香港官員賬戶 陳智思賬戶被關

陳智思解釋指，被取消的戶口是年半前在美國當地一間美資行開設的儲蓄戶口，今年3月接到關閉通知，他相信主要與近4、5年間國際上各監管機構對政治人物（politically exposed persons，PEP）客戶的審查關注有關，估計該行在其開戶時未有特別留意其身份，後來經辨識核實後作出相關決定。據知情人士透露，關閉陳智思美國戶口的銀行，並非花旗銀行。

陳智思指，現時亦無聽聞現屆官員或行會成員，因「PEP」問題與他遭遇相同狀況，但過去前屆官員可能曾因「PEP」而遇過開戶難題。

陳智思又指，他現時在港有4至5個主要往來戶口，包括在本地、外資行及其家族持股的泰國盤谷銀行，匯豐等國際銀行則未有直接開戶（只有信用卡戶口），以上戶口均沒有因國安法或近期中美局勢緊張影響，就其「PEP」身份而收到來自銀行的額外盡職查詢或資料審查。

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