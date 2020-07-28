大摩：禁堂食對煤氣影響負面 料中期純利跌12% 股價再創逾2年低
文章日期：2020年7月28日 14:12
政府昨日公布明天將全面禁止食肆堂食，大摩發表報告指，煤氣（0003）將受到負面影響。煤氣股價連跌第5日，今早曾再跌2.56%見10.64元，見2017年3月15日10.63元後最低。煤氣現報10.7元，跌2.01%。
大摩指，香港業務佔煤氣盈利43%，而當中有45%來自工商用戶，以今年5月份的數據，集團燃氣需求跌6.3%，當中，商業及工業分別下跌28%及27%，預計當全日禁堂食開始後，商業燃氣跌幅將大過5月份。
大摩預計，香港售氣量每下跌1%，煤氣的純利將削減0.6%，預期今年上半年純利將按年下跌一成二至34.37億元．維持煤氣「與大市同步」評級，目標價12.86元。
較早前，大和亦對發表煤氣報告，更將評級下調，從「持有」下調至「跑輸大市」，因本港疫情再爆發，下半年的銷售仍將低迷，預計一年內不會再次上調價格，亦限制收入。另外，由於中美緊張局勢升級，可能會打擊中國的工業生產活動，工業活動可能放緩。下調目標價由13.71元降至10.6元。
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