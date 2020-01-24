隔晚外圍向上，港股亦跟隨高開339點，不過，港區國安法立法後的副作用浮現，更有傳今日將公布立法會選舉押後，恒指今早高開後即見半日高位，升幅曾收窄至69點，報24673點，略高於50天線(24652.96點)，半日收市升129點或0.53%，報24733點，成交金額619億元；國指升83點或0.83%，報10158點。科技股隨外圍向上，恒生科技指數收報6930點，升2.3%。

22隻藍籌上升，24隻向下，4隻無升跌。蒙牛（2319）升6%，收報37.1元，是升幅最大的藍籌，煤氣（0003）跌2.2%，收報10.68元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升4.23%，收報542元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻122點；匯控（0005）跌1.84%，收報34.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。

港區國安法立法後的副作用浮現，行會召集人陳智思被一間美國銀行關閉戶口，又稱美國的《香港自治法》將導致銀行在與當地官員打交道時更加「謹慎」。陳智思任總裁的亞洲金融（0662）半日報3.75元，升5.63%。

外電指匯控（0005）主席杜嘉祺正全面審查歐洲與美國的業務，同時研究出售相關業務的可能性。匯控曾跌最多2.12%，低見34.6元，是2009年3月10日34.26元後最低，收報34.7元，跌1.84%。

東風集團（0489）計劃在深交所創業板上市，股價最多曾升26.81%，創上市以來最大升幅，高見6.48元，是2020年2月26日6.58元後最高。半日收報6.28元，升22.9%。

美股科技股升勢下，內地科創板50指數創發布四天以來的盤中最大上漲，恒生科技指數亦一度漲逾3%。

恒生科技指數成份股大部份上升，十大權重股表現如下。

阿里巴巴（9988）收報244.6元，升2.34%；騰訊（0700）收報542元，升4.23%；美團（3690）收報189元，升2.16%；小米（1810）收報14.98元，升2.32%；舜宇（2382）收報145.3元，升2.54%；中芯（0981）收報25.6元，升3.02%；阿里健康（0241）收報21.05元，升2.68%；京東（9618）收報243.8元，升2.96%；金蝶（0268）收報18.96元，升6.4%；平安好醫生（1833）收報118.2元，升3.41%。另外，比亞迪電子（0285）曾創52周高，見25.3元，收報25.05元，升8.44%。

香港疫情持續，明日起更將全禁堂食，影響食肆生意。煤氣（0003）曾跌最多2.56%，低見10.64元，是2017年3月15日10.633元後最低。連跌5日，累跌0.64元。

餐飲股方面，味千（中國）（0538）收報1.23元，升1.65%；翠華控股（1314）收報0.29元，升3.57%，曾平上市低位0.28元；大快活（0052）收報16.3元，升1.12%；大家樂（0341）收報15.22元，升1.06%；叙福樓（1978）收報0.305元，跌1.61%；稻香（0573）收報0.92元，升3.37%；創上市新低，見0.88元譽宴（1483）收報1.3元，無升跌；利寶閣（1869），平上市低位0.215元，收報0.215元，跌1.38%；太興（6811）收報1.16元，跌0.85%；太平洋酒吧（8432）收報0.079元，無升跌。

抗疫用品股方面，香港電視（1137）收報7.78元，跌0.26%，曾創52周高，見8.21元；日清食品（1475）收報7.48元，跌2.86%，創上市新高，見7.85元；維他奶（0345）收報30.95元，升2.15%；金源米業（0677）收報0.495元，升1.02%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.87元，跌4.4%。

金價升幅收窄，黃金股倒跌。中國黃金國際（2099）收報7.92元，跌4.46%；靈寶黃金（3330）收報1.46元，跌2.67%；紫金礦業（2899）收報4.75元，跌5%，曾創52周高，見5.29元；招金礦業（1818）收報9.82元，跌10.4%，曾創52周高，見11.52元；價值黃金（3081）收報46.56元，升0.26%，曾創52周高，見47.4元；SPDR金ETF（2840）收報1415元，升0.43%，曾創52周高，見1439.5元；山東黃金（1787）收報23.55元，跌5.42%，曾創上市新高，見27.3元。

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