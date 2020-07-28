恒指升129點，收報24733點，成交金額619億元。美股反彈，納指升近1.7%，恒生科技股指數亦升2.87%，ATM均升逾2%，軟件股金蝶（0268）和金山（3888）升6.4%及7.7%。但恒指則相對落後，匯控（0005）跌1.8%，報34.7元，失守35元關口，是指數衝高回落的一個原因。

美股反彈，市場憧憬聯儲局會議將釋出鴿派訊號。事實上，美國在抗疫上徹底失敗，多個重要州份包括加州已再度封城，經濟V型復蘇肯定會有影響，多名有投票權的官員也表示憂慮。市場自然對當局加碼寬鬆有期望，金價破頂後進一步走高，白銀繼續瘋漲。但要留意，今早港股這邊的金礦股出現顯著沽壓，而金礦股往往有領先作用。此外，內地白銀期貨也打開漲停，貴金屬短線或快將出現回調，高追要小心。

今早中港股市反彈，主線是大型科技股和內需股，ATM、半導體、白酒、食品等股份都有2%至5%的升幅。短線可投機性買入九毛九（9922）。集團本月中先舊後新及股東減持配股，配股價11.8至12.18元，其中6600萬為新股，2000萬股為股東舊股，有90日禁售期。

九毛九上市僅半年便配股，相信與疫情導致收入大減、現金不斷流出有關。以估值來看，現水平其實是相當高，但仍有投資者願意高位接貨，後市應有機會再度炒上。若能穩守配股價，可小注收集投機性買入。

張兆聰

明報首席評論員