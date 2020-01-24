經濟日報引述消息指，行政會議將討論推遲9月6日的立法會選舉，預計最早在今日宣布。不過，在外圍上升，美元偏弱之下，恒指今早高開339點或1.38%，報24942點，重上50天線(24652.96點)，成交金額20億元。

經濟日報引述消息指，政府今日開行會特別會議，最快今日宣布押後9月6日立法會選舉；而參加立法會選舉的行會成員，亦無被邀請出席，立法會選舉料很大機會延後一年半載。

國指今早高開142點或1.42%，報10218點。恒生科技指數收報6930點，升2.3%。

恒隆地產（0101）升3.29%，報19.46元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌0.14%，報35.3元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。騰訊（0700）升2.88%，報535元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻83點。

多間公司公布業績，業績表現如下，ASM PACIFIC（0522）開市報102元，升2.25%、和記電訊香港（0215）開市報1.3元，無升跌、IMAX CHINA（1970）開市報11.5元，無升跌、澳博（0880）開市報8.3元，升1.7%。

騰訊（0700）提出私有化建議，擬按每股9美元現金收購搜狗剩餘股份。騰訊開市報535元，升2.88%。

寶龍商業（9909）發盈喜，料中期純利大增不低於50%，主因2019年新開業項目及2020年籌備項目帶來收益增長；有效控制運營成本；財務收益的增長。開市報19.8元，升3.34%。

半新股正榮服務（6958）發盈喜，料截至六月底半年未經審核綜合淨利潤，將較2019年同期錄得超過90%的顯著增長，增長主要是由於在管物業總建築面積增加；及非業主增值服務及社區增值服務的收益增加。開市報5.75元，升4.5%。

根據拉斯維加斯金沙向美國提交的財務資料顯示，因應新冠肺炎疫情影響，該集團在上半年共為金沙中國（1928）位於澳門的租戶及新加坡濱海灣金沙，提供租金寬免1.7億美元（約13.26億港元）。單是第二季度單季提供的寬免亦達1.11億美元（約8.6億港元），這比首季明顯增加。金沙中國升0.69%，報29.3元。

恒大健康（0708）建議更改公司名稱，為「恒大汽車」。開市報29元，升3.7%。

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