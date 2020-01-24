港股ADR升161點 澳博等公布業績 寶龍商業盈喜
文章日期：2020年7月28日 08:45
憧憬美聯儲放鴿，美股向上，美元偏弱，美元指數跌穿94，引發金銀價、比特幣、人民幣升值，港股ADR升161點或0.65%，報24765點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.86%，折合報529.67元；匯控（0005）跌0.58%，折合報35.15元；建行（0939）升0.04%，折合報5.92元。
美股三大指數期貨輕微向上，升0.04%至0.27%，日股升0.09%、韓股升1.24%、澳股升0.74%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括ASM PACIFIC（0522）、和記電訊香港（0215）、IMAX CHINA（1970）、澳博（0880）。
騰訊（0700）提出私有化建議，擬按每股9美元現金收購搜狗剩餘股份。
寶龍商業（9909）發盈喜，料中期純利大增不低於50%，主因2019年新開業項目及2020年籌備項目帶來收益增長；有效控制運營成本；財務收益的增長。
半新股正榮服務（6958）發盈喜，料截至六月底半年未經審核綜合淨利潤，將較2019年同期錄得超過90%的顯著增長，增長主要是由於在管物業總建築面積增加；及非業主增值服務及社區增值服務的收益增加。
根據拉斯維加斯金沙向美國提交的財務資料顯示，因應新冠肺炎疫情影響，該集團在上半年共為金沙中國（1928）位於澳門的租戶及新加坡濱海灣金沙，提供租金寬免1.7億美元（約13.26億港元）。單是第二季度單季提供的寬免亦達1.11億美元（約8.6億港元），這比首季明顯增加。
恒大健康（0708）建議更改公司名稱，為「恒大汽車」。
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