市場預期聯儲局本周將會加強其鴿派立場，美股向上，金價再創新高1967.28美元，白銀亦高見25.63美元，是2013年4月15日26.09美元後最高；比特幣亦高見11410.44元，是2019年8月13日11439.9元後最高；離岸人民幣兌美元亦創下近兩周來最大升幅，曾升至6.9922元。Moderna勁升，該公司早前獲得美國針對Covid-19疫苗的第二輪資助並開始其後期試驗。道指低開22點後，曾跌最多42點，高位曾升155點。

道瓊斯工業平均指數收漲114點，升幅0.44%，報26584點。標普500指數收漲23點，升幅0.74%，報3239點。納斯達克綜合指數收漲173點，或1.68%，報10536點。

陶氏升3.26%，報44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻9點，而波音跌2.04%，報170.21元，拖低道指24點。

科技股方面，蘋果收市報379.24元，升2.37%，谷歌母公司Alphabet收市報1529.43元，升1.4%，亞馬遜收市報3055.21元，升1.53%，Facebook收市報233.5元，升1.2%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.32%，報366點。德國DAX指數收漲0.01%，報12838點；法國CAC 40指數跌0.34%，報4939點；英國富時100指數收跌0.31%，報6104點。