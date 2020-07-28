恒指昨跌102點，收報24,603點，成交金額1256億元。中港股市嘗試反彈，但恒指早段最高見24,972點後缺乏買盤支持，高位沽壓不小。重磅股中以內銀股、中資電訊股及友邦（1299）表現較佳，受到內媒指控設局陷害孟晚舟的匯控（0005）跌1.8%，股價在低位整固後呈向下突破之勢，是恒指短期後市重大隱憂。港府堅拒全面封關，本港疫情勢將持續，港視（1137）升11％再破，雖然累積升幅大兼超買，但卻是對冲港府管治能力和疫情風險的好工具。

美股期貨在昨日亞洲時段向好，台股在台積電強勢下創新高，A股上周大跌後也靠穩，全球股市表現不差。但港股全日都未見明顯買盤支持。科技指數昨登場，全日走勢高開低走跌1.28％，成分股表現一般，ATMX都偏軟，美團（3690）和小米（1810）跌3％，微盟（2013）、金蝶（0268）跌4%至5%。

要留意的是，昨日多隻科技股失守20天線，如美團、小米、騰訊（0700）、金蝶都如是，為大升浪以來首次。雖然中長期來說仍是逢低收集，但一個大升浪後失守20天線，有不少機會下試保歷加通道底部，現價普遍與底部有10％的差距，入市位也應該拉闊一些。

A股頸線支持力相當一般

中港股市感覺上較弱，尤其是量能方面。A股升浪可以有千萬個理由，但一個重要因素是官媒的牛市論引發散戶蜂擁入市，天量流動性將大市推高。上周持續反彈後再跌回前低位形成頸線，但兩市成交金額卻大幅縮減大升浪前的水平，不足10000億元人民幣。設局上，A股在頸線的支持力度相當一般。

以指數計，港股相對A股安全，事關舊經濟股、港資股都不斷尋底，沒有如A股般豬都起飛，恒指早就被拖回低位。但更大的問題是好像失去炒作主題，科技指數面世，暫時沒有什麼驚喜和助益；中芯（0981）回A而H股也暴跌收市，其他炒回A上市的投資者也會謹慎。昨日個股炒作也有點雜亂無章，信義玻璃（0868）、聯塑（2128）算是舊區改造和內房銷售回升的受惠股。其他如比亞迪電子（0285）、中航科工（2357）、天能動力（0819）、復星醫藥（2196）、潤啤（0291）等，都是個別發展沒有明顯關聯。此外，部分高升股也見沽壓，如華寶（0336）、微創（0853）、微盟跌幅都不小，信達生物（1801）配股後又走弱，暫未能延續近期配股後炒上的趨勢。整體上，高升股要較為謹慎。

港視對冲疫情風險好工具

本港每日新增確診數持續破百宗，專家齊聲指入境豁免安排是致命漏洞，但政府又堅拒全面停止有關安排，如此下去，香港疫情料會持續下去。

政府不封關，反而限制港人活動，此舉將利好網購，港視飈升11%再破頂。走勢上，港視確實嚴重超買，但高位整固後再破頂的股份，筆者覺得不宜貿然估頂，而買港視也是對冲港府管治能力和香港疫情風險，而這個風險又實在是高得無法估計的。現時仍可順勢跟進，而港視每次大漲後多有短暫整固，應有低吸的機會。

[張兆聰 還看今朝]