恒指昨跌102點，收報24,603點，成交金額1256億元。市况整體偏弱，明報數據庫追蹤的31個行業中僅7個上升，當中只有受金礦股帶動的金屬及礦石升幅超過1％，相反下跌行業則有9個跌幅達到1％或以上。以股份數目來看，恒生綜合指數內達60％股份下跌，部分是近期熱門股如華寶（0336）、鴻騰（6088）、微盟（2013）等。強勢股高位波幅也明顯放大，高追要小心和控制注碼。

納指8月往績差 港科技股待變

市場操作始終要看科技股表現，昨日科技股指數登場跌1.3％。其實本港科技股走勢還得看龍頭的納指，港版納指仍是有點水貨的感覺，若龍頭撐不住，很難期望ATMX能大發神威。執筆時納指期貨反彈1％，但要留意本周蘋果、谷歌、面書和亞馬遜都先後公布業績，後兩者績後的波幅驚人，以往可動輒升跌達雙位數字。若納指進一步向下則失守短期支持。8月份又是納斯達克100指數表現最差的月份，過去10年的8月平均下來是無升跌。科技股暫時處於待變格局，若大跌的話可低吸，但一般反覆波動的話，則多看少動。

置富增加現金應對風險

置富（0778）上周公布6月底止中期業績，情况一如預期較為困難，受疫情影響商戶收入大減，為盡力留住租戶，續租租金負增長，但續租率也由以往的90％以上降至77％。期內收入減、營運成本增，融資成本也由3.02％升至3.2％，似乎銀行也落雨收遮。綜合各項因素，可分派收入減少3.1％，而派息比率則由以往近乎全數派發，略為下調至90％，增加現金以應對風險。

置富58％收入來自超市、餐飲、教育等剛需行業，但在疫情之下，只有超市仍屬剛需，後兩者不見得有很強的防守力。但問題是，究竟零售物業租金可以有多差？

回顧過去20年，香港也經歷過不少下跌周期，以差估署的私人零售物業租金指數作為參考，5月份臨時數字按年跌11.7％，而相對於09年4月和03年6月都是下跌周期底部，按年累計跌9％，今次調整已超DARS和金融海嘯。始終社會運動後沒多久就到疫情，香港經濟受到的傷害更大。

香港正面對內憂外患，中美決裂下遭取消特殊地位，政府抗疫又失敗，相信很多經營本地生意的中小企老闆都感到絕望，會愈來愈多選擇結業離場。但若論局面之動盪，97、98年亞洲金融風暴一役或較現在更惡劣。當時樓價已崩潰，銀行體系也搖搖欲墜，就連聯匯也受到連番衝擊，租金指數累計跌幅達20％，遠超現時水平。現在樓價有調整無大跌，銀行體系仍穩健，聯匯也未受衝擊。只是觀感上，香港能成為金融中心的條件已隨國安法實施而消失，大家對前景更悲觀。若今次租金指數同樣以跌20％為目標，則未來12個月至18個月會是租金尋底的階段。

要留意，雖然港府抗疫徹底失敗，但英美在疫苗研發已有重大突破，若今年底明年初面世，疫情還是有望終結，同時自由行旅客2021年逐漸回流，香港情况也未必太差。房託、地產收租股都反彈乏力，多走出3底格局，但感覺上低位整固後再展跌浪的機會也有限。

[張兆聰 數據尋寶]