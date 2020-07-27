政府統計處今天（27日）公布，今年6月本港整體出口貨值錄3056億元，按年跌1.3%；進口貨值為3389億元，按年跌7.1%。經季節性調整的數字顯示，2020年次季的商品整體出口貨值，按季升5.8%，商品進口貨值則微升0.3%。

資料顯示，2020年6月輸往亞洲的整體出口貨值，按年上升2.1%，部分主要目的地如台灣及中國內地，整體出口貨值按年分升21.6%及8.8%。惟來自部分主要供應地的進口貨值均跌，當中以美國跌32.8%最多，其次為日本跌9.8%。

若按貨品類別分析，以主要包括珠寶、金飾及銀器的「雜項製品」出口貨值按年跌29.7%最顯著，貨值減62億元。而「電動機械、儀器和用具及零件」和「辦公室機器和自動資料處理儀器」的出口貨值，分別按年增加147億元（12.3%）及56億元（19.3%）。

另外，進口貨值為「非金屬礦物製品」，按年減少85億元，跌逾五成；而「攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶」按年減少43億元，跌43.8%；「雜項製品」則跌近三成，貨值減63億元。

政府發言人表示，上月商品出口的按年跌幅減慢，主要反映輸往內地的出口加快。兩季合計，商品出口貨值按年下跌4.3%，較首季的9.7%跌幅顯著收窄。新冠肺炎疫情嚴峻，威脅環球經濟前景，加上中美緊張關係為市場增添不確定性，料香港的商品出口表現短期內持續受制。

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