九龍灣高銀金融國際中心債主所屬發展商接管人賜譽有限公司，於7月24日（上周五）入稟高等法院，要求高院向高銀金融（0530）現任公司秘書兼2018年時任首席財務總監倫巧潣、高銀地產董事鄧宇豪及集團物業發展總監王建鳴三人，頒發多項強制禁制令，要求有關人等交出賜譽等所有帳目、印章、股票證書及其他文件，甚至讓新委任的賜譽董事包括保華顧問Cosimo Borreli及馬肇明，進入有關物業25樓的辦事處，及交代其他額外經營場所。

根據賜譽提交的入稟狀，其在要求倫巧潣等三人交出賜譽所有文件、進場之外，尚要求頒發禁制令，限制三人作為公司的董事、代表，並停止干預賜譽與高銀金融國際中心租戶、物業管理人、核數師及往來銀行的關係。其更要求高院頒發強制禁制令，迫使三人去信予賜譽的核數師安永、物業管理人仲量聯行、高銀國際金融中心的租戶，以及由4月9日至今與賜譽相關的所有往來銀行，包括及不限於中銀香港、交通銀行（香港）、德意志銀行香港分行、匯豐銀行及工銀亞洲，不再接受自7月13日起來自3人的任何與賜譽公司有衝突的指示，而只須接受由新董事接手的賜譽公司董事的指示。同時，賜譽亦要求三人去信公司註冊處，撤回於7月13日提交的反對委任及終止公司秘書及董事等通知，或不再接受自7月13日起來自3人的任何與賜譽公司有衝突的指示。

賜譽又要求，法院就三人因為任何錯誤扣留貨品、轉換，或因為三人未能夠自7月13日起，移交公司的動產、處所予新任董事，甚至有違公司授信責任，因而構成損害、利息、成本，展開追討，並尋求進一步濟助。

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