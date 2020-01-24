中美角力持續，加上本地疫情持續爆發，政府最終還是推出新限制措施，本地股下跌之餘，科技股亦下跌，不僅拖累恒指收市跌穿50天線(24630.05點)，同時亦使首日推出的恒生科技指數以下跌方式登場。另外，北水重新南下，但南水續回流。個股方面，金礦股搶眼，本地疫情相關股則個別發展。

中美互關領事館，金價升至歷史新高，恒指高開204點後，最多曾升267點，內地公布上半年企業實現利潤按年跌12.8%，恒指倒跌最多178點，收市跌102點或0.41%，報24603點，成交金額1256億元，較上日減少24.59%；國指跌5點或0.05%，報10075點。

29隻藍籌下跌，19隻上升，2隻無升跌。舜宇（2382）升2.61%，收報141.7元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌2.82%，收報36.2元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）升1.02%，收報5.92元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點；騰訊（0700）跌1.52%，收報520元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

藍籌煤氣（0003）見52周低，曾跌最多1.27%，低見10.9元，是2017年4月20日10.876元後最低。連跌4日，累跌0.4元，收跌1.09%，收報10.92元。

恒生科技指數首日正式推出，收報6774點，跌1.28%。首十隻權重股，僅1隻向上，1隻無升跌。

恒生科技指數十大權重股表現如下。阿里巴巴（9988）收報239元，無升跌；騰訊（0700）收報520元，跌1.52%；美團（3690）收報185元，跌2.99%；小米（1810）收報14.64元，跌3.05%；舜宇（2382）收報141.7元，升2.61%；中芯（0981）收報24.85元，跌3.12%；阿里健康（0241）收報20.5元，跌1.68%；京東（9618）收報236.8元，升0.85%；金蝶（0268）收報17.82元，跌4.4%；平安好醫生（1833）收報114.3元，跌2.47%。

金價破頂，曾升最多2.24%，高見1944.71美元，創上市新高。

黃金股相關股向上，中國黃金國際（2099）收報8.29元，升8.08%；靈寶黃金（3330）收報1.5元，升2.74%；紫金礦業（2899）收報5元，升6.84%；招金礦業（1818）收報10.96元，升9.38%；價值黃金（3081）收報46.44元，升2.11%，；創52周高，見46.64元；SPDR金ETF（2840）收報1409元，升1.84%，創52周高，見1417元；山東黃金（1787）收報24.9元，升12.42%，創上市新高，見25元。

政府公布周三起禁午市堂食，餐飲股個別發展。味千（中國）（0538）收報1.21元，升0.83%；翠華控股（1314）收報0.28元，跌3.45%，創上市新低，見0.28元；大快活（0052）收報16.12元，跌1.1%；大家樂（0341）收報15.06元，升0.4%；叙福樓（1978）收報0.31元，無升跌；稻香（0573）收報0.89元，跌3.26%，52周低，見0.89元；譽宴（1483）收報1.3元，跌7.14%；利寶閣（1869）收報0.218元，無升跌；太興（6811）收報1.17元，跌2.5%；太平洋酒吧（8432）收報0.079元，無升跌。

政府限聚令由4人降至2人，憂影響消費，本地地產股向下，恒地（0012）跌1.05%，收報28.3元；新地（0016）跌0.87%，收報91.65元；新世界發展（0017）跌2.82%，收報36.2元；長實集團（1113）跌1.62%，收報42.6元；信置（0083）跌0.86%，收報9.26元。

即使公布在英國收購並獲大行唱好，領展（0823）收報58.55元，跌0.59%。

新措施下憧憬網購生活日用品，香港電視（1137）收報7.8元，升10.95%，創52周高，見8.05元；日清食品（1475）收報7.7元，升10%，創上市新高，見7.76元；維他奶（0345）收報30.3元，升0.83%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.91元，升16.67%；不過，金源米業（0677）收報0.49元，跌2%。

匯控（0005）被官媒指控「設置陷阱誘捕華為」，匯控否認。匯控跌1.81%，收報35.35元。

國務院副總理韓正，要求防止資金違規流入房地產市場。藍籌內房潤地（1109）跌0.6%，收報32.95元；碧桂園（2007）跌0.3%，收報9.86元；中海外（0688）跌0.85%，收報23.4元。非藍籌內房向下，合景泰富（1813）收報12.46元，跌3.56%；綠城中國（3900）收報8.6元，跌3.7%；時代中國（1233）收報13.36元，跌3.05%；旭輝（0884）收報6.46元，跌2.12%；佳兆業（1638）收報3.25元，跌2.4%；新城發展（1030）收報7.17元，跌2.32%。

神州租車（0699）股東售1.7億股予井岡山北汽，每股作價3.1元，涉資5.29億元，同時亦發盈警，預期將錄得淨虧損。收報2.31元，跌4.54%。

思捷環球（0330）宣布，獨立非執行董事Martin Weckwerth辭任，公司未能遵守港交所上市規則。收報1.06元，跌5.37%。

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