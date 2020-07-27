領展（0823）出手在英國倫敦收購金絲雀碼頭The Cabot，摩根大通發表報告跟進，並表示今次領展收購The Cabot的租金回報率達5厘，與較早前長實（1113）收購倫敦5 Broadgate相若。該行預期，領展是次收購，料有7個月收益入賬，有助提高領展2021年度的盈利1.8%，並且繼續給予「跑贏大市」評級，料對其股價有輕微正面影響。花旗亦預期，市場對有關交易中性。

摩通指出，The Cabot的寫字樓出租率達99%，其中有49%為一家國際投資銀行租用，另有30%及18%為政府部門及共享空間佔用，平均租約到期日為10.9年，中間賦予業主加租權利。領展將會以內部資金及債務就有關收購進行融資，該行預料，這會將領展的負債比率由原先的16.7%，提高至19.2%。另海外組合佔比會增至3.4%，比原定提升至少於10%尚有一段距離。該行明言，購買領展非為盈利增長，而是其具備盈利的可視性。

花旗則認為，領展是次收購有助升其收益按年提高1.7%，有關收購只佔領展的資產1.8%，並全數以英鎊融資。The Cabot現有7名租戶，租約年期達10.9年，並已於2020年完成主要裝修。其中一家投行租客，佔淨經營淨收入收益率48.9%。若按英鎊融資息率低於1厘，連同收入稅20%，該項目給予領展的年化收入貢獻為1.1億元。當完成收購後，領展來自寫字樓的物業佔比會提高至佔總資產10.8%。

領展現價為58.55元，跌0.59%。

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