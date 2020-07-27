宏利推兩款新危疾保險產品 涵蓋傳染病保障
文章日期：2020年7月27日 15:51
宏利香港宣布，推出兩款新產品包括「活耀人生危疾保2」及其加強版，而原有舊版的「活耀人生危疾保」現已下架。宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，新冠疫情持續蔓延，令港人對健康保障意識提高，宏利是次推出的新產品將突破原有的危疾定義，涵蓋傳染病如新冠病毒、SARS、未知疾病等提供保障。
新產品涵蓋112種危疾及疾病，並會再增加深切治療保障，橫跨列名及未列名疾病，包括傳染病或意外受傷等，受保人只需於深切治療留醫3日或以上，便可獲保障，且可先預支20%名義金額。其次，受保人於首次嚴重危疾索償後，連續180日或以上無法自行進行日常活動，且需他人協助可獲額外保障；另加強版則提供癌症治療加強保障，且每年提供經濟援助。
他指出，該新產品將提供虛擬會面遙距銷售服務，假設35歲非吸煙人士，投保約50萬元，新產品的保費水平，將較舊版產品貴2至3%，不過如現有危疾計劃客戶增購該新產品，可參與其危疾定義更新計劃，並將根據新的危疾定義為原有計劃作出賠償。
就新冠病毒疫情的保單賠償，他又指出，截至今年5月底，宏利已涵蓋600宗新冠病毒的索償（包括確診與未確診），當中包括住院、隔離的特別現金保障等，而成功索償率超過九成。
記者：溫藹紅
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