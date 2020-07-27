匯豐中國上周末於微信公眾號發表《匯豐集團關於華為的幾點說明》，對華為沒有任何惡意，亦從未「設置陷阱誘捕華為」等。不過文章於25日刊出，其後已被刪帖，目前文章顯示為「Unable to view this content because it violates regulations（因文章違反法規目前無法閱覽）」。

早前，《人民日報》及官方喉舌媒體引用加拿大法院孟晚舟案文件，質疑匯豐伙美國陷害孟晚舟。匯豐今日於微博官方公眾號開腔回應事件。其後，匯豐在微信公眾號發文，表示自2018年來，華為事件一宜受到公眾廣泛關注，媒體也有許多相關報導。

匯豐指，近日關注到媒體對案件進展的最新報導中存在對事實的誤讀，但集團沒有參與美國司法部關於對華為展開調查的決定，也沒有鼓動美國司法部這樣做，更沒有介入美國司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定。華為事件發展的脈絡非常明確顯示，美方對華為發起的調查不是由匯豐引發，美方的詳細審查在匯豐2016年末被卷入之前早已存在。

匯豐又表示對華為沒有任何惡意，也沒有「構陷」華為，該行向美國司法部提供的材料，是應官方正式要求而提供。在回應美國司法部信息要求時，僅提供事實性信息，沒有「編造」證據或者「隱瞞」事實，也不會歪曲事實或為了自身利益傷害任何客戶等。

不過，官媒的報導在內地瘋傳後，內地網民在社交平台喊話要求「匯豐滾出中國」等。匯豐港股今日暫跌1.94%，報35.3元。

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