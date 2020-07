匯豐中國上周末於微信公眾號發表《匯豐集團關於華為的幾點說明》,對華為沒有任何惡意,亦從未「設置陷阱誘捕華為」等。不過文章於25日刊出,其後已被刪帖,目前文章顯示為「Unable to view this content because it violates regulations(因文章違反法規目前無法閱覽)」。

早前,《人民日報》及官方喉舌媒體引用加拿大法院孟晚舟案文件,質疑匯豐伙美國陷害孟晚舟。匯豐今日於微博官方公眾號開腔回應事件。其後,匯豐在微信公眾號發文,表示自2018年來,華為事件一宜受到公眾廣泛關注,媒體也有許多相關報導。

匯豐指,近日關注到媒體對案件進展的最新報導中存在對事實的誤讀,但集團沒有參與美國司法部關於對華為展開調查的決定,也沒有鼓動美國司法部這樣做,更沒有介入美國司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定。華為事件發展的脈絡非常明確顯示,美方對華為發起的調查不是由匯豐引發,美方的詳細審查在匯豐2016年末被卷入之前早已存在。

匯豐又表示對華為沒有任何惡意,也沒有「構陷」華為,該行向美國司法部提供的材料,是應官方正式要求而提供。在回應美國司法部信息要求時,僅提供事實性信息,沒有「編造」證據或者「隱瞞」事實,也不會歪曲事實或為了自身利益傷害任何客戶等。

不過,官媒的報導在內地瘋傳後,內地網民在社交平台喊話要求「匯豐滾出中國」等。匯豐港股今日暫跌1.94%,報35.3元。

其他報道

華為據報將印度收入目標下調5成 裁員最多7成

疫情谷網購 調查︰70%港消費者重視「性價比」

消息指周三起食肆全日禁堂食 餐飲股個別走 港視半日揚近一成

金茂酒店中期無分派 淨負債升至120%

恒指半日轉跌21點 金價金股破頂 恒生科技指數登場半日跌1.14%