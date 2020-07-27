新冠疫情改變消費模式，畢馬威的《新形勢下的消費者》報告針對12個國家和地區共12,000多名消費者作出消費模式演變的調查，其中包括1,017位香港及1,027位中國內地消費者。調查顯示，中國和香港市場愈來愈多消費者轉用網上購物，並且傾向利用社交媒體或電子平台作為與企業溝通的主要渠道，70%香港大部分受訪者認爲「性價比」很重要。

調查顯示，受到疫情影響最大的消費者較少會花費在品牌產品或只是錦上添花的體驗元素，並會推遲非必要的購買。在中國內地，趨勢反映了對服裝和珠寶的整體需求減少，反而在對食品雜貨、快速消費品以及其他食品和飲品的需求增加。

而在疫情開始後，中國和香港的消費者都將 「性價比」 列為影響購買決定的最重要因素。70%香港大部分受訪者認爲「性價比」很重要，數字超過全球平均比率的63%，而中國內地則有超過一半，約51%受訪者持相同意見。

畢馬威中國香港區消費品和工業市場主管合夥人葉嘉明指出，消費者日益注重產品的性價比是消費行為上的重大改變，而這趨勢將於未來 12 個月或更長時間持續。企業不能再靠提供一些沒有直接效益的額外體驗元素去支持產品定價，而是需要反思其商業及營運模式，並清晰了解如何能爭取消費者的信任。

報告特別研究了新冠疫情對極為重視客戶信任度的銀行業和保險業之影響。49%香港及40%中國的銀行客戶認為「為帳戶提供數碼安全保障」是銀行其中一樣至關重要的工作，而中國內地作為在疫情後新保單增長率最大的市場之一，35%保險客戶則最著重保險企業有否「就新冠疫情對其產品和服務的影響作出主動溝通」。

報告又指出，網購的便利乃推動數碼渠道應用的關鍵，消費者亦日益重視家居送貨和本地購物的便利。現時，中國內地和香港均在大型雜貨零售商網上服務使用量淨增幅最大的前四個市場之列，香港在非雜貨領域的網購服務使用量增長亦躋身前四位。 同時，內地的新網購模式正在興起，例如透過網紅直播、自建電子商貿及社交媒體內的商業社區銷售，顯示電子商貿渠道在中國零售市場的重要性和影響力。

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