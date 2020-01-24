金茂酒店（6139）中期無可供分派收入，2019年中期的可供分派收入為2.873億元（人民幣，下同）。中期每股基本虧損為0.0786元，2019年中期基本盈利為0.0832元， 中期EBITDA為1.634億元，按年跌67%。

集團指，雖然中國內地疫情已有穩定好轉趨勢，但由於全球範圍內疫情仍在肆虐，外出旅遊及社交聚集需求依舊低迷，酒店業務將在一定時期內繼續受到重大影響，鑑於上半年業績的嚴重承壓，故不會作中期分派。期內集團淨債務與調整後資本比率上升45個百分點至120%。

集團中期收入為6.112億元，按年跌50%，主要受新型冠狀病毒的蔓延，嚴重影響旅遊、酒店等行業的影響。

集團上半年的酒店經營收入為3.363億元，按年跌62%；物

業租賃收入1.925億元，按年跌17%，其他收入主要包括金茂大廈88層觀光廳收入及物業管理收入，按年跌22%。

期內，集團各大酒店的中期入住率多大跌，當中上海金茂君悅大酒店僅28.3%，去年同期86.9%，每房收益跌72.8%至326元﹔崇明金茂凱悅酒店46.3%，去年同期43.6%，每房收益跌11.75%至278元﹔北京金茂萬麗酒店21%，去年同期86.1%，每房收益跌78.6%至195元﹔金茂北京威斯汀大飯店為19.2%，去年同期83.3%，每房收益跌79.3%至193元。

金茂三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店為36.1%，去年同期69.3%，每房收益跌47.2%至726元﹔金茂三亞亞龍灣希爾頓大酒店為45.3%，去年同期83.5%，每房收益跌53.6%至423元﹔金茂深圳JW萬豪酒店為38.4%，去年同期為85%，每房收益跌64.6%至320元﹔麗江金茂酒店為19.7%，去年同期51.4%，每房收益跌57.85%至145元。