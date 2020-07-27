中美互關領事館，金價升至歷史新高，恒指高開204點後，最多曾升267點，內地公布上半年企業實現利潤按年跌12.8%，恒指半日曾倒跌51點，半日收市跌21點或0.09%，報24683點，成交金額696億元；國指升31點或0.31%，報10111點。

舜宇（2382）升2.75%，收報141.9元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.5%，收報2.76元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.95%，收報73.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；匯控（0005）跌2.5%，收報35.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低55點。

恒生科技指數首日正式推出，半日收報6784點，跌1.14%。首十隻權重股當中，8隻向下，僅2隻上升。阿里巴巴（9988）收報238.4元，跌0.25%；騰訊（0700）收報525.5元，跌0.47%；美團（3690）收報185.9元，跌2.52%；小米（1810）收報14.8元，跌1.99%；舜宇（2382）收報141.9元，升2.75%；中芯（0981）收報24.8元，跌3.31%；阿里健康（0241）收報20.05元，跌3.84%；京東（9618）收報236.2元，升0.6%；金蝶（0268）收報18.14元，跌2.68%；平安好醫生（1833）收報114.1元，跌2.65%。

金價破頂，曾升最多2.24%，是2020年4月09日後最大升幅，高見1944.71美元，創上市新高，連升7日累升134.12元，對上一次連升7日是2020年1月7日。

黃金股相關股向上，中國黃金國際（2099）收報8.23元，升7.3%；靈寶黃金（3330）收報1.51元，升3.42%；紫金礦業（2899）收報5.02元，升7.26%；招金礦業（1818）收報10.76元，升7.39%；價值黃金（3081）收報46.28元，升1.76%，創52周高，見46.64元；SPDR金ETF（2840）收報1408元，升1.77%，創52周高，見1417元；山東黃金（1787）收報24.45元，升10.38%，創上市新高，見24.8元。

傳今日政府將公布禁午市堂食，餐飲股個別發展。味千（中國）（0538）收報1.22元，升1.67%；翠華控股（1314）收報0.285元，跌1.72%，平上市低位0.285元；大快活（0052）收報16.3元，無升跌；大家樂（0341）收報15.14元，升0.93%；叙福樓（1978）收報0.31元，無升跌；稻香（0573）收報0.9元，跌2.17%，創52周低，見0.9元；譽宴（1483）收報1.4元，無升跌；利寶閣（1869）收報0.218元，無升跌；太興（6811）收報1.18元，跌1.67%；太平洋酒吧（8432）收報0.079元，無升跌。

匯控（0005）被官媒指控「設置陷阱誘捕華為」，匯控否認。匯控跌2.5%，收報35.1元。

國務院副總理韓正，要求防止資金違規流入房地產市場。藍籌內房個別發展，潤地（1109）無升跌，收報33.15元；碧桂園（2007）升0.3%，收報9.92元；中海外（0688）無升跌，收報23.6元。非藍籌內房普遍向下，合景泰富（1813）收報12.5元，跌3.25%；萬科（2202）收報24.65元，跌1.79%；融創（1918）收報34.85元，跌1.55%；新城發展（1030）收報7.2元，跌1.91%；龍光地產（3380）收報13.18元，跌1.93%；時代中國（1233）收報13.5元，跌2.03%；富力（2777）收報8.93元，跌1.87%。

領展（0823）3.714億英鎊（約36.832億港元）收購位於倫敦金絲雀碼頭的辦公室物業「The Cabot」。領展收報58.7元，跌0.34%；

神州租車（0699）股東售1.7億股予井岡山北汽，每股作價3.1元，涉資5.29億元，同時亦發盈警，預期將錄得淨虧損。半日收報2.31元，跌5.45%。

思捷環球（0330）宣布，獨立非執行董事Martin Weckwerth辭任，公司未能遵守港交所上市規則。半日收報1.08元，跌3.57%。

復星旅文（1992）發盈警，預計今年上半年將錄得虧損8.5至10億元人民幣，去年同期賺4.9億元人民幣。半日收報6.78元，跌3.14%。

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