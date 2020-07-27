恒指跌21點，收報24683點，成交金額696億元。中港股市反彈，恒指最高見24972點，但高位沽壓不少。重磅股中以內銀股、中資電訊股及友邦（1299）表現較佳，而受到內地媒體指控設局陷害孟晚舟的匯控（0005）跌2.5%，股價在低位整固後向下突破，是恒指短期後市的重大隱憂。其他板塊則以建材和金礦股最強。

科技指數今天登場，但成份股表現一般，ATMX都偏軟，微盟（2013）、金蝶（0268）都跌2%至3%。個別炒上，潤啤（0291）、復星醫藥（2196）升5%及7%，思摩爾（6969）納入恒指綜合指數更飈升13.5%。但要留意，部份高升股也見沽壓，如華寶（0336）、微創（0853）跌幅都不少，信達生物（1801）配股後又走弱，暫未能延續近期配股後炒上的趨勢。整體上，高升股要較為謹慎。

本港每日新增確診數持續破百宗，專家齊聲指入境豁免安排是致命漏洞，但政府又堅拒全面停止有關安排，如此下去，香港疫情料會持續下去。政府不封關，不禁足，反而限制港人活動，報道指即將限制進入街市及超市人數。此舉將利好網購，香港電視（1137）今早飈升11.9%再破頂。

走勢上，港視確實嚴重超買，但高位整固後再破頂的股份，筆者覺得一宜貿然估頂，而買港視也是對沖香港疫情風險，而這個風險在特區政府領導下是高得無法估計的。現時仍可順勢跟進，而港視每次大漲後多有短暫整固，6.8元是重要支持。

張兆聰

明報首席評論員