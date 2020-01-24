港股今早高開204點或0.83%，報24909點，成交金額17億元；國指今早高開85點或0.85%，報10166點。

中信（0267）升2.05%，報7.45元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.58%，報80.8元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。友邦（1299）升1.74%，報73.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點。

金價曾升高見1918.77美元，是2011年9月06日1921.17美元後最高。金股向上，中國黃金國際（2099）開市報7.79元，升1.56%；紫金礦業（2899）開市報4.8元，升2.56%；招金礦業（1818）開市報10.26元，升2.4%；價值黃金（3081）開市報45.62元，升0.31%，創52周高；

SPDR金ETF（2840）開市報1398.5元，升1.08%，創52周高；山東黃金（1787）開市報23.1元，升4.29%，創上市新高。

騰訊（0700）投資的貝殼據悉申請美國IPO，籌資目標為20億美元。開市報530元，升0.38%。

恒生科技指數今天推出，中概股多向上，網易（9999）開市報139元，跌0.79%；京東（9618）開市報236元，升0.51%；阿里巴巴（9988）開市報240.8元，升0.75%；美團（3690）開市報192.7元，升1.05%；小米（1810）開市報15.3元，升1.32%。

匯控（0005）被官媒指控「設置陷阱誘捕華為」，匯控否認。開市升0.14%，報36.05元。

中國國務院副總理韓正主持召開房地產工作座談會，要求實施好房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。另外，東莞亦調升樓市調控。非藍籌內房個別發展，綠城中國（3900）開市報9.09元，升1.79%；寶龍地產（1238）開市報4.7元，升0.21%；恒大（3333）開市報20.65元，無升跌；新城發展（1030）開市報7.34元，無升跌；世茂房地產（0813）開市報32元，升0.63%；雅居樂（3383）開市報9.55元，跌2.55%。

領展（0823）公布收購位於倫敦金絲雀碼頭的辦公室物業「The Cabot」，為一幢17層高、合共48萬平方呎的辦公樓宇，總代價3.714億英鎊（約36.832億港元），連同收購相關費用2830萬港元，約等於領展總市值3%，定物業價值較物業估值折讓約0.4%。領展開市報59.15元，升0.42%；

神州租車（0699）股東售1.7億股予井岡山北汽，每股作價3.1元，涉資5.29億元。交易完成後，Amber Gem的持股比例將由14.75%降至6.7%。同時亦發盈警，預期將錄得淨虧損。開市報2.51元，升3.71%。

思捷環球（0330）宣布，獨立非執行董事Martin Weckwerth已辭任，公司未能遵守港交所上市規則要求下，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一，以及未能組成薪酬委員會，並續指董事會正物色適合人選以盡快在3個月內填補空缺，以符合上市規則。開市報1.12元，無升跌。

路透社報道指，內地電商巨頭阿里巴巴（9988）創始人被印度法院傳召，前僱員稱阿里瀏覽器發布假新聞。阿里巴巴開市報240.8元，升0.75%。

復星旅文（1992）發盈警，預計今年上半年將錄得虧損8.5至10億元人民幣，去年同期賺4.9億元人民幣。開市報6.98元，跌0.286%。