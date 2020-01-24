港股ADR升117點 金價高見1918美元 留意金股
文章日期：2020年7月27日 09:00
美股上周五向下，港股ADR升117點或0.47%，報24823點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.04%，折合報533.48元；匯控（0005）升0.08%，折合報36.03元；建行（0939）升0.27%，折合報5.88元。
中美互關領事館，美股期貨現升0.24%0.34%。日股跌0.96%，韓股升0.8%，澳股升0.12%。
今日焦點股份可留意：
中美關係緊張，加上市場料本周美國聯儲局將維持寬鬆政策，金價曾升最多0.88%，高見1918.77美元，是2011年9月06日1921.17美元後最高。連升7日，累升120.63美元。留意金礦股。
騰訊（0700）投資的貝殼據悉申請美國IPO，籌資目標為20億美元。
匯控（0005）被官媒指控「設置陷阱誘捕華為」，匯控否認。
中國國務院副總理韓正主持召開房地產工作座談會，要求實施好房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。另外，東莞亦調升樓市調控。留意內房股。
領展（0823）公布收購位於倫敦金絲雀碼頭的辦公室物業「The Cabot」，為一幢17層高、合共48萬平方呎的辦公樓宇，總代價3.714億英鎊（約36.832億港元），連同收購相關費用2830萬港元，約等於領展總市值3%，定物業價值較物業估值折讓約0.4%。成交需於倫敦時間8月25日下午3時或更早落實。
神州租車（0699）股東售1.7億股予井岡山北汽，每股作價3.1元，涉資5.29億元。交易完成後，Amber Gem的持股比例將由14.75%降至6.7%。同時亦發盈警，預期將錄得淨虧損。
思捷環球（0330）宣布，獨立非執行董事Martin Weckwerth已辭任，公司未能遵守港交所上市規則要求下，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一，以及未能組成薪酬委員會，並續指董事會正物色適合人選以盡快在3個月內填補空缺，以符合上市規則。
路透社報道指，內地電商巨頭阿里巴巴（9988）創始人被印度法院傳召，前僱員稱阿里瀏覽器發布假新聞。
復星旅文（1992）發盈警，預計今年上半年將錄得虧損8.5至10億元人民幣，去年同期賺4.9億元人民幣。