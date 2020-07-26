思捷環球（0330）宣布，獨立非執行董事Martin Weckwerth已辭任公司獨立非執行董事、董事會轄下的薪酬委員會主席及審核委員會成員，確認與董事會並無意見分歧。集團同時提到，隨Weckwerth辭任後，公司未能遵守港交所上市規則要求下，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一，以及未能組成薪酬委員會，並續指董事會正物色適合人選以盡快在3個月內填補空缺，以符合上市規則。

思捷在本月內獲著名股壇活躍人士莊友堅太太羅琪茵7度增持，截至上周四（23日）其持股量為23.24%。羅琪茵入主思捷後，曾要求召開股東特別大會，並要求罷免行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN和財務總裁Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES，並要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威為集團執董。不過事件擾攘十多日後，羅琪茵在上周二通知思捷放棄召開股東特別大會，因此行政總裁及財務總裁將繼續擔任執行董事及原先職務。至於羅琪茵原擬推薦加入董事會的3名人選，則全部獲委任為執董。