《華爾街日報》報道，美國參議員Richard Durbin致函聯儲局主席鮑威爾，要求聯儲局調查信用卡機構Visa及Mastercard是否觸犯反競爭法。他認為，兩間機構建立大型扣帳卡網絡，使大部分零售商無法轉用較便宜的網絡，做法逼使商人在疫情期間支付大筆手續費。發卡機構Visa及Mastercard均拒絕評論事件。

報道引述Durbin的信指，Visa及Mastercard所建立的網，以及大量發行扣帳卡的行為正削弱在線支付市場競爭，或使商人蒙受數十億美元損失，要求聯儲局確定主要的信用卡網絡和扣帳卡發行之間，是否有共同的動機以限制由扣帳卡處理的交易。 國會議員Peter Welch亦有在信上簽署以示支持，並表示當地零售商、餐廳已受到疫情重創，無法負擔不必要的扣帳卡交易手續費。

全球支付方案顧問公司CMSPI表示，從今年3月到5月初，線上購物及扣帳卡無卡支付購物估計佔美國銀行卡支付總額的24％，而在較早前2月底時，比例僅為14％。CMSPI首席經濟學家Callum Godwin表示，這本來在疫情之前已經是一個問題，不過現時卻變成一個很大的問題。

報道指美聯儲正計劃作出回應，VISAnhe Mastercard均拒絕評論。