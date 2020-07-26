內地黑龍江省高等教育服務供應商立德教育（1449）明起至本周四（30日）中午公開招股，招股價介乎每股2.1元至2.6元，共發行約1.67億股，當中90%國際配售，餘下為在港公開發售，最多可集資4.3億元。以一手1000股計，未計手續費，入場費為約2626.2元。立德教育擬於下月6日於港交所掛牌，華泰金融為獨家保薦人，同時引入4名基石披資者，當中包括永隆銀行伍氏家族成員伍尚敦、「Sino Edu Capital Fund I LP」、「新華資產管理」及黃展雄。

公司行政總裁劉來祥表示，新冠肺炎疫情的對公司2020至2021學年的招生程序影響輕微。至於上調學費與否，他認為，調整學費的決定需要審慎參考市場環境，不過補充指，黑龍江省的平均學費水平仍然是較低，因此相比起其他地方而言，會更大調整空間。

根據上市文件，在剛過去的2019至2020學年，公司的在校生總人數為8818人，按年增6.8%；截至今年2月底止，來自學費及住宿費收入為8914.6萬人民幣，按年升16.1%。上市集資所得款項將主要用於擴大公司與二期建設有關的哈南校區；三成用作償還金融機構的借款本金及利息；兩成用於收購其他學校以擴大公司的學校網絡；剩下將作為一般營運資金。